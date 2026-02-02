25+ Prompt ChatGPT untuk Pemasaran

Para profesional pemasaran selalu memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan—menjalankan kampanye, membuat konten, menjalin hubungan dengan audiens, dan terus memantau data. Menyeimbangkan semua tugas ini bisa terasa seperti perlombaan yang tak pernah berakhir. Bagaimana jika ada cara untuk meringankan beban Anda dan mendapatkan hasil yang lebih baik? Gen AI dapat membantu Anda dalam hal ini.

Alat AI seperti ChatGPT kini semakin menjadi hal yang tak terpisahkan bagi para pemasar. Awalnya dirancang untuk percakapan santai, menjawab pertanyaan, dan interaksi sederhana, ChatGPT kini dapat membantu Anda mengembangkan ide, menulis teks yang persuasif, menyempurnakan strategi, dan tetap unggul.

Berkat pembaruan berulang, ChatGPT telah bertransformasi dari asisten cerdas menjadi mesin konten yang tangguh. Kini, ChatGPT menjadi alat yang tak terpisahkan bagi para pemasar di seluruh dunia.

Lihat lebih dari 25 prompt ChatGPT yang dirancang khusus untuk pemasar. Tingkatkan produktivitas Anda, dorong kreativitas, dan sederhanakan pekerjaan Anda.

Memahami Prompt ChatGPT

Prompt ChatGPT adalah masukan pengguna yang dirancang untuk mengarahkan hasil keluaran AI. Prompt ini bisa berupa permintaan konten spesifik, seperti “Tulis email untuk peluncuran produk,” hingga pertanyaan yang lebih luas dan berorientasi pada riset, seperti “Apa tren terbaru dalam pemasaran media sosial?”

Semakin tepat prompt Anda, semakin spesifik dan efektif respons yang akan diberikan oleh ChatGPT.

Bagi para pemasar, ChatGPT menawarkan manfaat yang sangat besar:

ChatGPT dapat menghasilkan ide, draf, dan wawasan riset dengan cepat, sehingga Anda memiliki lebih banyak waktu untuk tugas-tugas strategis

Dengan bereksperimen menggunakan prompt, pemasar dapat menemukan sudut pandang dan ide baru yang mungkin belum pernah mereka pertimbangkan

Ini membantu memastikan bahwa pesan bisnis Anda selaras di seluruh platform dengan membuat prompt yang dapat digunakan kembali untuk kampanye pemasaran serupa

ChatGPT dapat membantu menganalisis tren, kata kunci, dan umpan balik pelanggan, sehingga memberikan landasan untuk pengambilan keputusan berbasis data

Namun ingat—tidak semua prompt sama efektifnya. Agar prompt pemasaran dapat berfungsi dengan baik, prompt tersebut harus memiliki karakteristik berikut: 📌Bahasa yang berorientasi pada tindakan: Menggunakan perintah seperti “generate,” “create,” atau “list” memperjelas maksud dan format respons yang diinginkan 📌Kejelasan: Prompt yang jelas dan spesifik menghasilkan respons yang lebih relevan dan akurat 📌Keringkasan: Menjaga agar prompt tetap fokus membantu ChatGPT menghindari penyimpangan dari topik, sehingga menghasilkan respons yang tepat sasaran 📌Rincian konteks: Memberikan konteks, seperti audiens target atau tujuan kampanye, meningkatkan relevansi hasil yang dihasilkan ChatGPT

🤖 Jika Anda penggemar AI, berikut ini penjelasan mendalam tentang model bahasa ChatGPT dan cara kerjanya!

Prompt ChatGPT Terbaik untuk Pemasar

👉🏼 Menurut survei terbaru dari Salesforce, 71% pemasar percaya bahwa AI generatif akan membantu menghilangkan pekerjaan rutin dan memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada pekerjaan strategis.

ChatGPT adalah contoh sempurna bagaimana AI dapat menyederhanakan pekerjaan yang berulang, sehingga Anda memiliki waktu dan ruang untuk berpikir besar. Untuk membantu Anda memulai, berikut adalah daftar lebih dari 25 prompt pemasaran yang dapat Anda tambahkan ke dalam arsenal Anda.

💡Tips Pro: Untuk membuat prompt ini lebih efektif, pertimbangkan untuk membagikan pedoman pemasaran dan merek Anda, profil pelanggan ideal, gaya bahasa dan nada yang diinginkan, dll., kepada ChatGPT. Hal ini akan membantu ChatGPT menyesuaikan jawabannya agar mencerminkan kepribadian merek Anda. Namun, berhati-hatilah terhadap masalah privasi dan keamanan data, serta pastikan Anda tidak membagikan informasi rahasia!

Prompt pembuatan konten

Membuat konten yang segar dan relevan secara konsisten memang menantang. Prompt ini membantu menghasilkan postingan blog, artikel, dan konten media sosial, sehingga Anda dapat mempertahankan suara merek Anda sambil memanfaatkan strategi pemasaran konten yang didukung AI.

Tulis pengantar yang menarik dengan mengikuti kerangka penulisan PAS untuk postingan blog tentang [topik] dan bagaimana bisnis dapat beradaptasi dengan [tren/masalah]. Gunakan data menarik dari survei, studi, atau berita terbaru untuk memulai dengan kalimat pembuka yang menarik perhatian. Sebutkan 10 tips pemasaran konten untuk bisnis di [industri] guna meningkatkan tingkat pembukaan email pemasaran sebesar 10%. Buatlah kalender konten untuk peluncuran [produk/layanan] dalam tiga bulan ke depan. Kalender konten tersebut harus mencakup kombinasi posting blog, e-book, studi kasus, dan whitepaper, yang didistribusikan untuk dampak maksimal. Fokuslah pada rasio 3:1 antara konten edukatif dan konten yang berorientasi pada penjualan.

Prompt untuk keterlibatan di media sosial

Dengan menggunakan ChatGPT untuk media sosial, Anda dapat memicu percakapan, merespons tren, dan berinteraksi dengan pengikut Anda untuk memperkuat kehadiran online Anda secara efektif.

Tuliskan teks postingan media sosial untuk mengumumkan [produk/layanan] baru, dengan menonjolkan [keuntungan 1], [keuntungan 2], dan [nilai jual unik]. Akhiri dengan ajakan bertindak (CTA) untuk mencoba produk tersebut dengan diskon 20% selama 7 hari ke depan. Buat lima postingan X (sebelumnya Twitter) yang mempromosikan acara kami tentang [topik] yang akan menarik bagi [audiens target]. Sarankan tiga pertanyaan menarik di LinkedIn yang akan memicu percakapan tentang [topik industri] di kalangan [profesional target]. Tulis postingan Facebook yang mempromosikan [ebook] baru kami tentang [topik] dan mendorong pengikut untuk mengunduh salinannya. Berikan mereka sekilas isi buku tersebut sebagai berikut dan buatlah cukup menarik agar mereka segera bertindak: [Poin 1], [Poin 2], [Poin 3]

Prompt layanan pelanggan

Layanan pelanggan yang efektif sangat penting untuk membangun loyalitas merek dan mempertahankan pelanggan. Prompt-prompt ini akan membantu ChatGPT dalam menyusun respons yang empati dan bermanfaat untuk pertanyaan umum.

Buatlah tanggapan profesional untuk pelanggan yang mengalami [masalah], dengan fokus pada penyelesaian masalah dan mempertahankan loyalitas mereka. Tunjukkan empati dan bersikaplah ramah, serta berikan dukungan yang berorientasi pada solusi. Buat templat ucapan terima kasih untuk pelanggan yang memberikan ulasan, dengan menawarkan diskon 10% untuk pembelian berikutnya. Tulis skrip chatbot yang menjawab pertanyaan umum (FAQ) tentang [jenis produk], termasuk [fitur 1], [fitur 2], dan [kebijakan].

Prompt untuk teks iklan

Membuat teks iklan yang menarik perhatian membutuhkan kreativitas dan wawasan. Gunakan prompt ini untuk memanfaatkan AI dalam periklanan dan menghasilkan konten persuasif yang disesuaikan dengan tujuan kampanye di berbagai platform.

Tulis iklan Google untuk [produk/layanan], dengan fokus pada bagaimana produk/layanan tersebut membantu [audiens target] mengatasi [masalah]. Pastikan teksnya ringkas, jelas, dan menarik. Berikan saya 5 versi berbeda untuk diuji. Buat iklan Facebook dengan judul dan teks utama yang mempromosikan [fitur] dari [produk] untuk [audiens target]. Pastikan iklan dimulai dengan kalimat pembuka yang menarik dan dilengkapi dengan ajakan bertindak (CTA) yang kuat. Tulis iklan LinkedIn untuk webinar tentang [topik], dengan fokus pada manfaat bagi para pemimpin di [industri]. Soroti [pembicara] dan tekankan pengalaman industri serta pencapaian karier mereka untuk membangun kredibilitas dan otoritas.

Buatlah naskah iklan promosi untuk obral akhir musim pada [jenis produk], dengan menekankan [keuntungan 1] dan [keuntungan 2]. Tulis judul yang menarik perhatian untuk iklan retargeting yang ditujukan kepada pelanggan yang mengunjungi halaman harga [produk] tetapi tidak melakukan konversi, dengan fokus pada penawaran nilai tambah atau insentif. Berikan saya 3 versi, masing-masing berfokus pada insentif yang berbeda.

Baca Juga: Panduan Menggunakan AI dalam Pemasaran Konten

Prompt pemasaran melalui email

👉🏼 Pemasaran melalui email tetap menjadi salah satu saluran pemasaran paling efektif, menghasilkan ROI sebesar $36 untuk setiap $1 yang dibelanjakan.

Gunakan prompt ChatGPT khusus ini untuk memanfaatkan AI dalam kampanye email yang dipersonalisasi, mulai dari buletin hingga konten promosi, sehingga pesan Anda menonjol.

Tulis baris subjek dan isi email yang personal dan jenaka untuk email ucapan terima kasih setelah pelanggan membeli [produk], serta dorong mereka untuk memberikan ulasan di [situs web]. Buat email promosi untuk penawaran terbatas pada [produk], ciptakan rasa urgensi dengan dua pesan ajakan bertindak yang unik untuk uji A/B. Buat email tindak lanjut untuk mengaktifkan kembali pelanggan yang belum membuka email terbaru, dengan menawarkan diskon atau konten eksklusif. Tulis email pemeliharaan prospek untuk calon pelanggan yang telah menunjukkan minat pada [produk] tetapi belum melakukan pembelian.

Prompt riset pasar

Selalu mengikuti tren pasar sangat penting untuk kesuksesan kampanye. Prompt ini memungkinkan penelitian dan wawasan berbasis AI untuk memberikan tren industri yang berharga, analisis pesaing, dan preferensi konsumen guna memandu strategi Anda.

Buat survei dengan 10 pertanyaan untuk mengumpulkan umpan balik pelanggan mengenai [produk/layanan], dengan fokus pada pengalaman mereka.

Sebutkan tren utama industri untuk tahun ini dan tips bagi para pemimpin bisnis di [industri] agar tetap selangkah lebih maju. Berikan analisis kompetitif tentang [produk] dibandingkan dengan [produk pesaing], dengan merinci kelebihan, kekurangan, harga, dan peringkat.

Prompt untuk SEO dan analisis kata kunci

Search Engine Optimization (SEO) sangat penting untuk visibilitas online, namun riset dan analisis kata kunci bisa memakan waktu. Gunakan prompt ini untuk menghasilkan ide kata kunci, mengoptimalkan konten, dan memastikan aset pemasaran Anda ramah mesin pencari serta selaras dengan praktik SEO terkini.

Buat daftar kata kunci ekor panjang yang terkait dengan [produk] untuk meningkatkan lalu lintas ke halaman produk. Tulis deskripsi meta untuk postingan blog tentang [topik], yang ditujukan untuk [audiens tertentu] dan mendorong klik. Berikan saya opsi judul SEO untuk blog tentang [topik] untuk [target persona]. Buat daftar pertanyaan yang sering diajukan orang tentang [produk] untuk mengoptimalkan bagian FAQ dan meningkatkan visibilitas pencarian.

Aplikasi dan Contoh di Dunia Nyata

Prompt ChatGPT untuk pemasaran digital telah terbukti lebih dari sekadar istilah populer—mereka kini menjadi alat penting untuk menghasilkan hasil bisnis yang nyata. Sekarang setelah Anda menemukan templat prompt AI yang tepat untuk pemasaran, mari kita lihat bagaimana beberapa perusahaan visioner memanfaatkan ChatGPT dan AI.

1. Expedia menggunakan ChatGPT untuk mempersonalisasi rekomendasi 🔦Tim pemasaran Expedia telah memanfaatkan ChatGPT untuk membuat rekomendasi dan konten perjalanan yang dipersonalisasi. Tim tersebut juga menggunakan wawasan yang dihasilkan AI berdasarkan perilaku pengguna untuk menyesuaikan pesan pemasaran dan materi promosi. 2. GoodWine menggunakan ChatGPT untuk mengidentifikasi preferensi pelanggan 🎨GoodWine, sebuah pengecer anggur online, mengintegrasikan ChatGPT untuk mempersonalisasi interaksi dengan pelanggan. Tim pemasaran menggunakan AI untuk menganalisis data pelanggan, termasuk riwayat pembelian dan preferensi, guna menghasilkan rekomendasi anggur yang disesuaikan dan ditampilkan secara menonjol di halaman beranda. Hal ini telah secara signifikan meningkatkan tingkat konversi dengan memberikan pengalaman yang dipersonalisasi kepada pelanggan. 3. Coca-Cola menggunakan ChatGPT untuk membuat teks iklan dan pesan yang berdampak 📣Raksasa minuman ringan ini telah berkolaborasi dengan konsultan Bain & Company untuk memanfaatkan ChatGPT dalam meningkatkan upaya pemasarannya. Perusahaan berencana menggunakan ChatGPT bersama dengan alat gambar generatif DALL-E untuk membuat teks iklan, visual, dan pesan yang disesuaikan, yang lebih efektif menyentuh hati setiap pelanggan.

Praktik Terbaik dalam Menggunakan ChatGPT untuk Pemasaran

Berikut adalah beberapa praktik terbaik dan trik ChatGPT yang perlu diperhatikan saat Anda mengintegrasikan AI ke dalam alur kerja pemasaran Anda:

Buatlah prompt yang spesifik

Semakin detail prompt Anda, semakin baik ChatGPT memahami tugas tersebut. Oleh karena itu, saat menyusun prompt pemasaran ChatGPT, berikan konteks seperti audiens target, nada suara, poin-poin utama, dan hasil yang diinginkan.

Misalnya, alih-alih mengatakan, “Tulis iklan untuk alat AI,” cobalah, “Tulis iklan Facebook untuk produk AI baru yang menargetkan influencer media sosial, dengan fokus pada efisiensi dan otomatisasi.”

Sesuaikan respons dengan gaya bahasa merek Anda

ChatGPT dapat menyesuaikan diri dengan berbagai nada dan gaya, jadi pastikan untuk menentukan suara merek Anda sebelum menghasilkan konten. Tentukan apakah Anda ingin nada yang profesional, santai, ceria, atau gaya apa pun yang sesuai dengan identitas merek Anda.

Anda juga dapat melatih ChatGPT agar sesuai dengan kepribadian unik merek Anda dengan memberikan contoh hasil keluaran atau deskripsi nada yang Anda inginkan.

Gunakan ChatGPT untuk brainstorming dan menghasilkan ide

Daripada hanya menggunakan ChatGPT untuk menyusun konten akhir, platform ini bisa sangat berguna untuk brainstorming.

Mintalah ide konten, ide kampanye email, konsep kampanye digital, atau saran postingan media sosial. Hal ini dapat menginspirasi tim Anda untuk berpikir kreatif dan mengembangkan ide yang dihasilkan AI agar sesuai dengan strategi Anda.

Coba uji A/B

Salah satu keunggulan utama ChatGPT adalah kemampuannya untuk menghasilkan berbagai variasi konten dengan cepat.

Manfaatkan hal ini dengan membuat uji A/B untuk segala hal, mulai dari halaman arahan hingga iklan, baris subjek email, dan keterangan media sosial, guna melihat versi mana yang lebih disukai oleh audiens Anda. Pendekatan ini akan membantu mengoptimalkan kinerja konten melalui wawasan real-time.

Manfaatkan ChatGPT untuk analisis pesaing dan pasar

Anda dapat meminta ChatGPT untuk menghasilkan wawasan berdasarkan niat pencarian, aktivitas pesaing, atau tren pasar. Hal ini dapat membantu Anda mengidentifikasi celah di pasar atau cara untuk memposisikan merek Anda.

Hal ini juga dapat membantu Anda membangun perbandingan kompetitif yang dapat memberikan wawasan bagi tim produk dengan mengidentifikasi fitur-fitur untuk rilis mendatang, serta bagi tim penjualan yang bersaing dengan pesaing dalam negosiasi kesepakatan.

Untuk memaksimalkan potensi ChatGPT dalam strategi pemasaran Anda, integrasikan dengan alat yang tepat, seperti:

ClickUp : Platform manajemen proyek yang kuat yang menggabungkan alat manajemen tugas dan kolaborasi dengan fitur pembuatan konten ChatGPT untuk meningkatkan alur kerja, pelacakan kinerja, dan Platform manajemen proyek yang kuat yang menggabungkan alat manajemen tugas dan kolaborasi dengan fitur pembuatan konten ChatGPT untuk meningkatkan alur kerja, pelacakan kinerja, dan manajemen tenggat waktu (lebih lanjut tentang ini segera!) Hootsuite untuk platform media sosial: Buat postingan dengan ChatGPT, lalu jadwalkan, publikasikan, dan analisis keterlibatan dengan Hootsuite. Kombinasi ini mengoptimalkan strategi media sosial dengan memberikan wawasan audiens secara real-time SurferSEO untuk SEO: ChatGPT membuat konten, sementara SurferSEO memastikan konten tersebut dioptimalkan untuk mesin pencari. Ideal untuk meningkatkan kualitas postingan blog, deskripsi meta, dan halaman web guna memaksimalkan dampak SEO Mailchimp untuk kampanye pemasaran email: Gunakan ChatGPT untuk menyusun konten email dan baris subjek yang dipersonalisasi, lalu otomatiskan kampanye, lacak keterlibatan, dan segmentasikan audiens dengan Mailchimp untuk menjangkau audiens secara efektif

Baca Juga: Alternatif ChatGPT Terbaik

Bagaimana ClickUp dapat mendukung inisiatif pemasaran

Apakah Anda sudah menggunakan ChatGPT tetapi ingin fiturnya lebih banyak lagi? Coba tambahkan ClickUp ke dalam alur kerja pemasaran Anda.

Meskipun ChatGPT merupakan alat yang baik untuk pembuatan konten, ClickUp for Marketing menawarkan platform produktivitas all-in-one yang dirancang untuk membantu tim pemasaran melakukan brainstorming, merencanakan, dan melaksanakan kampanye dengan lebih efisien.

Dan ClickUp Brain, asisten AI-nya, terintegrasi sepenuhnya ke dalam platform. Artinya, asisten ini dapat memberikan respons real-time dan kontekstual untuk semua pertanyaan Anda, bukan respons generik yang biasanya ditawarkan oleh alat eksternal.

Mulailah dengan ClickUp Brain Gunakan ClickUp Marketing sebagai alternatif ChatGPT yang lengkap

Inilah keunggulan ClickUp Brain dibandingkan ChatGPT: ChatGPT juga terintegrasi dengan mulus dengan alat dan platform pemasaran AI lainnya!

ClickUp Brain mengintegrasikan AI langsung ke dalam alur kerja, sehingga memungkinkan wawasan real-time yang peka terhadap konteks

Ini sangat cocok untuk tugas pemasaran kolaboratif—mulai dari manajemen tugas hingga pemantauan kinerja

Tidak seperti ChatGPT, ClickUp mendukung alur kerja holistik dan lintas fungsi dalam satu lokasi

Baca terus untuk mengetahui apa lagi yang dapat ditawarkan ClickUp guna mendukung semua inisiatif pemasaran Anda.

Otomatiskan tugas-tugas berulang yang berkaitan dengan pemasaran

Salah satu fitur ClickUp yang paling kuat adalah ClickUp Automation. Melalui alur kerja otomatis ClickUp, tim dapat mengotomatiskan penugasan tanggung jawab untuk pembuatan dan distribusi konten seperti postingan blog, pembaruan media sosial, atau kampanye email.

Gunakan templat siap pakai dari perpustakaan ClickUp Automation untuk mengotomatisasi tugas atau tindakan apa pun

Dengan lebih dari 100 templat otomatisasi siap pakai, ClickUp memungkinkan pemasar untuk mengotomatisasi tindakan seperti penugasan tugas, pembaruan status, dan bahkan kampanye email. Tim dapat menghabiskan lebih sedikit waktu untuk pekerjaan rutin seperti menjadwalkan posting media sosial atau memperbarui status tugas, dan lebih banyak waktu untuk perencanaan strategis dan kreativitas.

Manfaatkan sepenuhnya kekuatan Gen AI

ClickUp Brain, mesin AI ClickUp, dilengkapi dengan alat penulisan bernama AI Writer for Work. Dengan alat ini, pemasar dapat dengan mudah membuat dan menyempurnakan prompt AI untuk menyusun berbagai konten, mulai dari postingan blog hingga kampanye email.

Buat konten berkualitas tinggi lebih cepat dengan AI Writer for Work dari ClickUp Brain

Fitur ini menyesuaikan konten dengan gaya merek Anda, sehingga proses pembuatan konten menjadi lebih lancar dan efisien.

ChatGPT juga dapat berfungsi sebagai pengelola pengetahuan dan memberikan akses cepat ke informasi yang relevan dari tugas, dokumen, dan proyek sebelumnya. Anda dapat dengan mudah mengumpulkan wawasan atau mengakses konten lama, sehingga semuanya tersimpan di satu tempat untuk referensi cepat.

Tanyakan tentang Tugas, Dokumen, atau Orang untuk menemukan jawaban cepat dari basis pengetahuan Anda dengan ClickUp Brain

📮Wawasan ClickUp: 37% responden kami menggunakan AI untuk pembuatan konten, termasuk penulisan, penyuntingan, dan email. Namun, proses ini biasanya melibatkan perpindahan antar berbagai alat, seperti alat pembuat konten dan ruang kerja Anda. Dengan ClickUp, Anda mendapatkan bantuan penulisan yang didukung AI di seluruh ruang kerja, termasuk email, komentar, obrolan, Dokumen, dan lainnya—semuanya sambil mempertahankan konteks dari seluruh ruang kerja Anda.

Visualisasikan kinerja dan lacak metrik utama

Para pemasar menggunakan Dasbor ClickUp untuk memvisualisasikan data dan melacak kinerja di seluruh proyek, tugas, dan tim. Dasbor ini dapat memberikan wawasan real-time mengenai seberapa efektif kinerja konten yang dihasilkan AI.

Baik itu memantau berapa banyak prospek yang dihasilkan dari postingan blog, kampanye email, atau prompt media sosial, dasbor ClickUp memudahkan Anda memvisualisasikan metrik-metrik ini dalam satu tampilan.

Para pemasar dapat dengan cepat melihat bagaimana prompt tersebut mendorong konversi atau di mana penyesuaian diperlukan untuk meningkatkan hasil.

Pantau kemajuan dan konversi inisiatif pemasaran prioritas dalam satu tampilan dengan ClickUp Dashboards

Fitur AI Insights, yang didukung oleh ClickUp Brain, semakin meningkatkan kemampuan pelacakan data Anda. Pemasar dapat mengajukan pertanyaan khusus terkait AI dan menerima analisis instan berdasarkan data relevan dari setiap dasbor.

Hal ini sangat berguna untuk memantau kinerja beberapa kampanye yang dihasilkan AI secara bersamaan, sehingga menghemat waktu yang seharusnya dihabiskan untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara manual.

Integrasikan dengan mulus ke aplikasi lain

ClickUp terintegrasi dengan lebih dari 1.000 alat, sehingga tim pemasaran dapat meningkatkan alur kerja dan menghubungkan platform favorit mereka di satu tempat. Baik Anda mengelola tugas, melacak waktu, atau berkolaborasi di antara beberapa tim, integrasi ini memastikan semuanya berjalan lancar.

Integrasi dengan Google Drive, Dropbox, dan OneDrive memudahkan Anda melampirkan dan mengelola file dalam tugas—tidak perlu lagi berpindah-pindah antar aplikasi.

Mengintegrasikan ClickUp dengan Google Calendar atau Outlook memastikan tugas pemasaran Anda selalu selaras. Integrasi dengan Zoom dan Google Meet memungkinkan tim untuk menyelenggarakan atau menyematkan rapat dan rekaman langsung di dalam tugas.

Sinkronkan Google Calendar Anda dengan ClickUp menggunakan Integrasi ClickUp

API ClickUp juga memungkinkan tim untuk membangun integrasi khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan unik mereka, memastikan bahwa apa pun yang ada dalam tumpukan teknologi Anda, semuanya bekerja sama dengan lancar. Integrasi yang kuat ini memungkinkan pemasar untuk mengotomatisasi alur kerja mereka, menghemat waktu, dan fokus pada pencapaian hasil.

Buka Masa Depan Pemasaran dengan AI

AI telah mulai mengubah strategi pemasaran, dan alat seperti ChatGPT dan ClickUp Brain memimpin tren ini. Dengan mengintegrasikan AI ke dalam alur kerja pemasaran Anda, Anda tidak hanya mengotomatisasi tugas—tetapi juga membuka peluang baru untuk kreativitas, wawasan, dan keterlibatan.

Baik Anda sedang menyempurnakan strategi konten, meningkatkan produktivitas, atau memperbaiki pengalaman pelanggan melalui personalisasi, prompt ChatGPT terbaik kami untuk pemasaran membantu pemasar bekerja dengan lebih cerdas dan efektif.

Masa depan pemasaran akan sangat bergantung pada mereka yang mampu memanfaatkan kekuatan AI.

