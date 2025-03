Bagaimana (dan Tidak) Menggunakan ChatGPT untuk Media Sosial

Menjadi seorang manajer media sosial adalah pekerjaan yang berat.

Anda tidak hanya harus merencanakan dan melaksanakan seluruh kalender posting media sosial yang selaras dengan strategi pemasaran Anda (yang hampir tidak pernah statis), tetapi Anda juga harus selalu waspada, mengawasi topik dan tren yang dapat meningkatkan kehadiran media sosial Anda.

Ditambah lagi dengan koordinasi yang konstan dengan tim konten, desain, dan bahkan produk Anda, dan Anda akan menghadapi hari-hari kerja yang membuat Anda kesulitan untuk menemukan waktu makan siang.

Untungnya, Anda dapat menggunakan ChatGPT untuk media sosial untuk menyederhanakan beberapa alur kerja perencanaan dan eksekusi Anda. 🤖

Cara Menggunakan ChatGPT untuk Media Sosial

Ada enam cara yang dapat Anda gunakan untuk menggunakan ChatGPT untuk pemasaran media sosial: ide, membuat kalender media sosial, membuat brief, membuat postingan media sosial, menggunakan ulang, dan membuat gambar.

1. Ideasi

Anda baru saja menghabiskan sel-sel otak terakhir Anda untuk merencanakan kalender sosial Anda, dan CMO Anda meminta Anda untuk "memanfaatkan" sebuah tren topikal. Anda membentur tembok ide dan menghasilkan ide yang ditolak lebih cepat daripada yang bisa Anda katakan "viral"

Di sinilah ChatGPT dapat menjadi papan suara yang bagus dan dapat membantu Anda menghasilkan ide (terutama jika didukung oleh wawasan dari alat mendengarkan sosial ).

Dengan konteks yang tepat dan benih ide, ChatGPT dapat mengirim Anda ke arah yang benar dalam hitungan detik dan bahkan membuat keterangan media sosial dan memposting ide.

Contoh: Katakanlah Anda ingin membuat postingan LinkedIn atau Facebook dengan templat meme yang sedang tren.

Anda dapat memberikan templat kepada ChatGPT, menambahkan detail seputar produk atau layanan Anda, dan meminta alat ini untuk memberikan opsi konten yang terkait dengan manfaat inti atau tantangan audiens tertentu yang terkait dengan penawaran Anda.

Minta alat ini untuk membuat hashtag yang menarik, siapkan hasilnya di Google Doc, edit konten untuk memenuhi ekspektasi Anda, dan Anda siap menggunakannya!

hasilkan ide segar untuk postingan dan kampanye sosial dalam hitungan detik dengan ChatGPT_

💡Tip Profesional: Gunakan dokumen dan gambar untuk membantu ChatGPT menghasilkan ide konten. Misalnya, Anda ingin mengekstrak ide konten media sosial dari whitepaper yang baru saja diterbitkan perusahaan Anda. Dapatkan PDF yang dianalisis oleh ChatGPT dan minta untuk menghasilkan cabang topik yang relevan. Voila! Ide tak terbatas.

2. Kalender

Ketika diberikan konteks dan detail yang tepat, ChatGPT dapat dengan cepat menyusun kalender media sosial yang ekstensif untuk Anda.

buat kalender media sosial yang luas dengan ChatGPT_

Contoh: Katakanlah perusahaan SaaS Anda baru saja meluncurkan fitur produk baru. Untuk menyebarkan berita ini, Anda telah diminta untuk membuat kalender konten dan multi-platform strategi promosi untuk media sosial. Berikut adalah cara Anda dapat menggunakan ChatGPT untuk membuat kalender kampanye.

Pertama, tentukan arah dan tema kampanye secara umum. Apakah ada ide yang mendasari yang Anda inginkan untuk setiap postingan kampanye? Kemudian, berikan instruksi yang tepat kepada ChatGPT. Ini termasuk detail di sekitarnya: Fitur baru yang diluncurkan, tujuan media sosial, dan target audiens Anda

Tema kampanye dan saluran media sosial yang ingin Anda jelajahi

Jumlah postingan per platform dan format yang akan dieksplorasi

Durasi kampanye secara keseluruhan dan irama posting Kemudian, minta ChatGPT untuk merujuk pada instruksi Anda dan melengkapi kalender dengan topik-topik potensial. Anda dapat meminta keluaran dalam format tabel atau poin. Terakhir, minta alat ini untuk menyesuaikan kalender Anda sesuai spesifikasi Anda, dan Anda sudah siap!

💡Tip Pro: Sebelum Anda menggunakan ChatGPT untuk pembuatan kalender media sosial, pastikan Anda telah membuat kolom berbeda yang perlu diisi pada pelacak konten Anda. Kemudian, pastikan kalender akhir yang dihasilkan oleh ChatGPT sesuai dengan kolom yang Anda tentukan. Ini akan menghemat banyak waktu pemformatan dan rasa frustrasi.

Jika Anda membutuhkan templat siap pakai untuk kalender media sosial Anda, Templat Jadwal Posting Media Sosial ClickUp adalah apa yang Anda butuhkan.

Templat Jadwal Posting Media Sosial oleh ClickUp

Dengan templat ini, Anda bisa membuat jadwal posting di ClickUp dan berkolaborasi dengan tim Anda untuk bertukar pikiran dan mengisi kalender dengan ide-ide baru.

Anda bisa menggunakan Tampilan Daftar Tugas Mingguan untuk menjaga segala sesuatunya tetap pada jalurnya dan membuat serta menetapkan tugas yang bisa diklasifikasikan ke dalam berbagai tahap kemajuan. Anda juga akan menyukai Tampilan Berdasarkan Platform yang secara otomatis mengatur posting berdasarkan platform.

Anda juga dapat mempertimbangkan yang lain yang berguna templat kalender konten media sosial termasuk kalender untuk pengujian A/B yang mungkin Anda lakukan di seluruh kampanye, atau templat editorial untuk postingan sosial untuk merampingkan alur konten media sosial Anda.

3. Ringkasan

ChatGPT sangat bagus untuk menghasilkan copywriting yang kuat dan arahan kreatif dengan cepat.

buat salinan media sosial yang kuat dan ringkasan desain dengan ChatGPT_

Ada dua pendekatan pembuatan brief yang bisa Anda lakukan saat bekerja dengan ChatGPT.

Jika Anda sudah mengetahui apa yang perlu dimasukkan ke dalam dokumen pengarahan, tentukan parameter yang diperlukan dalam petunjuk Anda, minta ChatGPT untuk mengisi bidang-bidang tersebut, dan buat perubahan yang diperlukan

Jika Anda tidak tahu apa yang harus dimasukkan dalam pengarahan,pilih templat uraian singkat kreatif yang bagus dan minta ChatGPT untuk menyempurnakan kebutuhan Anda. Jika Anda menggunakan pendekatan ini, ada baiknya meminta ChatGPT berperan sebagai copywriter atau desainer Anda dan mengajukan pertanyaan yang relevan yang dapat memperkuat brief Anda

4. Penulisan naskah Penulisan naskah dengan alat bantu AI seperti ChatGPT bisa jadi rumit.

Tentu saja, AI membantu Anda menghasilkan konten secara eksponensial lebih cepat daripada manusia. Tetapi pada saat yang sama, kemampuan berpikir kreatifnya sangat terbatas, yang menghasilkan output robotik yang dapat dicium oleh audiens dari jarak satu mil jauhnya ("Dalam lanskap yang kompetitif ini...").

Cara terbaik untuk menghasilkan konten yang dihasilkan AI yang tidak terdengar seperti ditulis oleh bot? Ambil pendekatan "cyborg" untuk copywriting, yaitu, biarkan ChatGPT melakukan pekerjaan berat sementara Anda melakukan pemikiran. Ini melibatkan pembagian tugas copywriting Anda menjadi tiga langkah.

Langkah 1: Sediakan penjelasan dasar

Di sinilah Anda membuat brief utama, memecahnya menjadi brief yang lebih kecil, dan menggunakan masing-masing brief mini ini sebagai serangkaian petunjuk progresif untuk ChatGPT.

Pada tahap proses copywriting ini, ChatGPT diharapkan untuk mendapatkan nada dan substansi merek dengan benar, tetapi hasilnya masih akan memiliki contoh konten yang terasa seperti ditulis oleh bot.

💡Tip Pro: Berjuang untuk mendapatkan nada yang tepat untuk salinan media sosial Anda? Minta ChatGPT untuk menggunakan nada suara yang "percakapan dan menyenangkan" untuk konten pendidikan apa pun, atau "nada percakapan, tegas, dan beropini" untuk konten yang keluar dari pegangan pribadi. Selain itu, Anda juga dapat menyederhanakan struktur kalimat dengan menentukan tingkat membaca seperti siswa kelas 8.

Langkah 2: Edit konten dengan bantuan AI

Hanya sekitar 30-50% dari konten yang dihasilkan GPT dari langkah sebelumnya yang benar-benar dapat digunakan. Sekarang saatnya untuk menyingkirkan elemen konten yang tidak terasa seperti ditulis oleh manusia.

Kalimat-kalimat yang tidak memberikan nilai tambah bagi pembaca

Kata, frasa, terminologi, dan tanda baca yang diulang-ulang

Analogi dan metafora yang tidak perlu atau tidak akurat

Penggunaan emoji yang berlebihan atau tidak perlu

Ketidakpatuhan terhadap pedoman merek

Kurangnya humor atau nuansa dalam naskah

Langkah 3: Mengedit konten sendiri

Setelah langkah sebelumnya, Anda akan menemukan sekitar 50-70% dari konten yang dihasilkan GPT dapat digunakan. Untuk mencapai 100%, Anda perlu melakukan pengeditan sendiri yang tidak dapat dilakukan oleh ChatGPT.

Melakukan perbaikan nada (seperti menambahkan humor pada konten Anda)

Merestrukturisasi teks untuk meningkatkan alur logika

Menambahkan analogi dan metafora yang berguna

Menambahkan terminologi teknis yang dapat diidentifikasi oleh audiens Anda

Mengedit contoh konten yang tidak bermanfaat yang sudah ada

Memperpendek bagian untuk memenuhi batas karakter platform

Baca juga: Panduan untuk Menggunakan AI dalam Pemasaran Konten

5. Menggunakan kembali konten konten

Penggunaan ulang konten kemungkinan besar merupakan bagian besar dari strategi media sosial Anda. Dan ini merupakan langkah yang cerdas-Anda ingin mendapatkan jarak tempuh maksimum dari setiap konten yang Anda hasilkan. ChatGPT dapat membantu di sini.

Ada tiga cara untuk meminta ChatGPT untuk menyusun ulang konten Anda yang sudah ada.

Membagikan tautan ke aset konten yang telah diterbitkan

Unggah konten dalam format PDF dan minta ChatGPT untuk memindainya

Gunakan Ctrl C + V (atau Cmd C + V, jika Anda pengguna Mac), dan langsung gunakan kembali

Sebelum membagikan konten yang ingin Anda ulang, pastikan Anda telah memberikan instruksi yang tepat kepada ChatGPT dalam hal platform, audiens, format konten, nada suara, dan batas karakter yang berlaku.

6. Gambar

Tahukah Anda bahwa ChatGPT dapat menghasilkan gambar dan materi iklan untuk Anda? Tidak perlu mampir ke bilik desainer Anda atau mengirim DM setiap kali Anda membutuhkan materi iklan sosial.

Namun ada peringatan di sini: pada titik ini, ChatGPT dan alat AI generatif serupa kesulitan dalam membuat materi iklan berbasis teks-ke titik di mana teks di dalam materi iklan sama sekali tidak terbaca.

Jadi, jika Anda menggunakan ChatGPT untuk pembuatan gambar media sosial, tetaplah berpegang pada petunjuk yang hanya berfokus pada gambar bebas teks. Ada dua cara yang bisa Anda lakukan untuk melakukan ini.

Perintah gambar

Perlu membuat gambar dari awal? Anda bisa pilihlah prompt seni deskriptif berikan instruksi spesifik seputar gaya gambar, dan hasilkan gambar dalam hitungan detik.

hasilkan gambar baru secara langsung di dasbor ChatGPT Anda

Gambar referensi

Punya gambar yang ingin Anda ubah menjadi gaya seni tertentu? Anda dapat membagikan gambar referensi tersebut dengan ChatGPT, menentukan hasil yang diharapkan, dan mengubah instruksi Anda untuk mendapatkan lebih banyak varian.

ubah gambar yang ada menjadi gaya seni pilihan Anda dengan ChatGPT_

💡Tip Profesional: Setiap gambar yang Anda buat dengan ChatGPT dapat diselaraskan dengan pedoman merek Anda. Anda dapat menentukan kode heksa warna merek Anda, membaginya menjadi warna primer, sekunder, dan tersier, dan meminta GPT untuk menghasilkan gambar yang relevan dalam warna merek yang Anda tentukan.

Tips Menggunakan ChatGPT untuk Media Sosial

Untuk mendapatkan hasil maksimal dari ChatGPT untuk ide media sosial dan pembuatan konten, lakukan hal ini: memecah prompt menjadi bagian yang lebih kecil, membuat GPT khusus Anda sendiri, membangun repositori prompt yang dapat dibagikan, dan berbagi contoh.

Lakukan pendekatan permintaan berulang

Berikut ini adalah kesalahan pemberian prompt yang harus dihindari: memberikan model LLM apa pun secara keseluruhan dalam satu kali proses.

Alat bantu seperti ChatGPT tidak bekerja dengan baik dengan kumpulan informasi dan cenderung melupakan instruksi. Itu berarti menghabiskan lebih banyak waktu untuk memberikan komentar tindak lanjut, mengulang seluruh proses, atau lebih buruk lagi-membuat sebagian besar perubahan sendiri.

Ide yang lebih baik? **Pisahkan uraian singkat Anda menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lakukan pendekatan berulang untuk menghasilkan keluaran yang Anda inginkan.

Contoh: Katakanlah Anda menginginkan tulisan yang bagus untuk korsel LinkedIn. Alih-alih memberikan semua instruksi kepada ChatGPT secara bersamaan, berikan alat ini lebih banyak konteks, mulailah dengan gambar rangka, dan kemudian berikan beberapa petunjuk untuk setiap slide korsel.

Pendekatan permintaan berulang membutuhkan lebih banyak pesan per obrolan, yang berarti Anda akan mencapai batas obrolan lebih cepat (lebih lanjut tentang ini sebentar lagi). Tetapi itu jauh lebih baik daripada bekerja dengan hasil yang biasa-biasa saja yang pada akhirnya akan Anda perbaiki atau kerjakan sendiri.

Menyiapkan GPT yang disesuaikan untuk tujuan tertentu

Pada paket berbayar ChatGPT, Anda dapat menyiapkan GPT khusus untuk tujuan tertentu, yaitu, Anda dapat menentukan instruksi khusus Anda sendiri atau menggunakan templat GPT OpenAI.

membuat asisten ChatGPT khusus untuk tujuan pemasaran tertentu_

Ide membuat GPT Anda sendiri adalah untuk mengurangi waktu pengajaran. Anda tidak perlu terus menentukan nada dan audiens pada setiap obrolan atau berulang kali membagikan referensi penting setiap kali Anda menginginkan konten media sosial.

Untuk membuat atau menggunakan GPT khusus di ChatGPT, klik tab 'Jelajahi GPT' di bilah sisi alat, tekan tombol 'Buat', atau temukan templat GPT yang telah ditentukan sebelumnya, dan mulai.

Membuat repositori cepat

ChatGPT jelas merupakan pendorong produktivitas.

Tetapi peretasan produktivitas yang sebenarnya adalah berbagi pengetahuan, misalnya, "Hei, prompt ini bekerja dengan sangat baik untuk jenis konten atau topik tertentu. Anda harus mencobanya!"

Merupakan ide yang bagus untuk membuat repositori yang solid (tetapi dikelola dengan baik) dari prompt ChatGPT yang dapat Anda bagikan dengan tim Anda. Cara tercepat untuk melakukan ini adalah dengan spreadsheet, tetapi cara yang lebih mudah dikelola dan dapat disesuaikan untuk melakukannya adalah melalui Tampilan Tabel di ClickUp .

buat repositori prompt yang dapat disesuaikan dengan Tampilan Tabel ClickUp_

💡Tip Profesional: Saat membangun repositori prompt, pastikan Anda telah menyiapkan pagar pembatas. Itu berarti menjaga kontrol ketat atas siapa yang dapat menambahkan dan melihat prompt, siapa yang dapat berbagi repositori dengan orang lain, kualitas output yang terkait dengan prompt tertentu, dll. Dengan izin khusus di ClickUp Docs ini mudah dilakukan!

Tetapkan konteks yang lebih baik dengan contoh-contoh

Setiap pembuat konten yang bekerja dengan brief akan selalu mendapat manfaat dari contoh yang baik. Hal ini juga berlaku untuk alat bantu AI generatif seperti ChatGPT.

Salah satu area yang sulit dilakukan oleh alat AI adalah meniru suara atau nada merek Anda untuk konten media sosial. Dengan kemampuan ChatGPT untuk memindai web, hal ini sekarang dapat diselesaikan dengan mudah.

Contoh: Katakanlah Anda mengikuti nada percakapan namun berwibawa untuk konten pemasaran produk apa pun. Namun, Anda kesulitan membuat ChatGPT memahami hal ini.

Perbaikan termudah adalah dengan memberi ChatGPT tautan ke konten yang nadanya ingin Anda tiru dan biarkan ia membuat beberapa draf pertama.

memberikan contoh ChatGPT untuk menyempurnakan keluaran konten_

Jika alat ini tidak dapat memindai tautan tertentu, Anda bahkan dapat menyalin dan menempelkan paragraf atau kalimat tertentu sebagai referensi (tetapi pastikan Anda tidak menjiplak apa pun).

Keterbatasan Penggunaan ChatGPT untuk Media Sosial

ChatGPT pasti bisa membantu Anda meningkatkan permainan media sosial Anda. Tetapi untuk semua manfaatnya, alat ini memiliki beberapa kekurangan yang signifikan.

Pertama, alat ini bisa menghasilkan informasi yang tidak akurat dan bahkan tautan ke sumber yang salah. Ditambah lagi, alat ini bisa kesulitan dengan tanggapan kreatif.

ChatGPT juga memiliki batas ketat pada jumlah obrolan yang bisa Anda lakukan dengannya dalam jangka waktu tertentu. Jika Anda menginginkan batas obrolan yang lebih besar, Anda harus membayar lebih.

Ketidakakuratan faktual

Informasi yang tidak akurat telah menjadi tantangan pada ChatGPT sejak hari pertama. OpenAI bahkan menambahkan penafian (di bawah setiap obrolan) untuk memperingatkan pengguna tentang kemungkinan kesalahan output.

Ketika Anda tidak dapat mempercayai sumber daya konten dengan kebenaran faktual, Anda sedang melihat wastafel waktu yang sangat besar. Jumlah waktu yang Anda habiskan untuk memverifikasi keluaran ChatGPT mengalahkan tujuan utama dari pemberian tugas kepada alat ini: produktivitas.

Untuk saat ini, hindari menggunakan ChatGPT untuk membuat konten media sosial yang sangat mengandalkan akurasi faktual. Jika Anda memang perlu menggunakan alat ini untuk membuat konten yang akurat, mintalah alat ini untuk memberikan sumber untuk setiap poin data dan fakta yang disertakan dalam output.

Tanggapan robotik

Model ChatGPT saat ini, sayangnya, tidak kreatif.

Alat ini tidak dapat memahami nuansa kreatif dan audiens seperti yang dilakukan manusia, sehingga output standarnya adalah respons robot yang tidak menarik dan tidak menginspirasi. Hasilnya adalah konten yang biasa-biasa saja yang dapat dengan mudah dibedakan oleh audiens dari konten yang dibuat oleh manusia.

Tantangan yang lebih besar adalah bahwa bahkan ketika Anda menentukan nada suara tertentu atau memberikan arahan kreatif kepada alat ini, ChatGPT cenderung melupakan instruksi dan sering kali kembali ke data pelatihannya untuk menghasilkan output yang mengecewakan.

Batas penggunaan

Seperti yang telah kita bicarakan sebelumnya, satu-satunya cara untuk mendekati hasil yang diinginkan dari ChatGPT adalah melalui perintah yang berulang-ulang. Tentu saja, itu akan membutuhkan lebih banyak pesan per obrolan.

Namun, tantangannya adalah bahkan pada paket ChatGPT berbayar, Anda hanya bisa mengirim hingga 160 pesan setiap tiga jam. Dan itu pada paket yang paling mahal.

Batas obrolan ini dapat dikelola jika Anda seorang pengguna perorangan. Tetapi jika Anda memiliki akun tim bersama, **batas ini bisa dengan cepat habis, alias selamat tinggal produktivitas.

Jika ChatGPT merupakan bagian integral dari alur kerja media sosial Anda, satu-satunya perbaikan untuk saat ini adalah mendapatkan beberapa akun dengan jumlah pengguna terbatas per akun.

Baca juga: 15 Alternatif ChatGPT Terbaik

ClickUp AI untuk Pemasaran Media Sosial Otak ClickUp adalah sepupu ChatGPT yang lebih tangguh dan lebih serbaguna. 🧠

Jadi, meskipun ini adalah asisten penulisan dan ide yang hebat (seperti ChatGPT) untuk pemasar media sosial, ClickUp Brain juga mendukung alur kerja manajemen pemasaran Anda.

mempercepat, mengotomatisasi, dan meningkatkan pemasaran media sosial dengan ClickUp Brain

Memberikan konteks pada konten

Seperti ChatGPT, ClickUp Brain adalah asisten penulis AI yang dapat menghasilkan konten dan ide untuk Anda. Tapi ada perbedaan utama di sini: ClickUp Brain adalah kecerdasan buatan tetapi dengan konteks yang jauh lebih banyak.

ClickUp Brain bekerja pada jaringan saraf (oleh karena itu, "otak") yang menghubungkan proyek, dokumen, dan tugas-tugas Anda dalam satu platform. Itu berarti setiap kali Anda menggunakan ClickUp Brain, hasilnya didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang proyek dan alur kerja Anda.

Misalnya, dengan AI Knowledge Manager ClickUp Brain, Anda bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang terkait dengan dokumen, wiki, orang, produk, atau tugas tertentu di dalam atau yang terhubung dengan ClickUp. Jadi, jika Anda mengubah salah satu blog pusat bantuan Anda di ClickUp menjadi korsel media sosial, Anda harus menghabiskan sedikit waktu untuk mengatur konteks yang tepat agar alat AI bawaan dapat membuat postingan.

Untuk melakukan ini dengan ChatGPT, Anda akan menghabiskan separuh waktu Anda untuk memberikan instruksi yang sangat rinci pada alat ini.

Mengotomatiskan hal yang biasa

ClickUp Brain adalah alat pembuatan konten yang berguna. Tetapi tidak seperti ChatGPT, ClickUp Brain juga menghadirkan AI pada proyek pemasaran dan alur kerja manajemen tugas Anda.

Misalnya, dengan Manajer Proyek AI ClickUp, Anda dapat menghasilkan pembaruan status dan laporan yang akurat untuk setiap tugas atau subtugas yang terkait dengan proyek tertentu.

Anda juga dapat meminta alat ini untuk melakukan tindakan tertentu (seperti mengubah status tugas), membuat rencana proyek yang terperinci, dan mengubahnya menjadi dokumen kolaboratif, dan secara otomatis menarik data yang tepat dan mengisi bidang dokumen yang relevan.

ClickUp Brain juga dapat membuat transkrip rapat, mengatur balasan cepat seperti manusia, meringkas item tindakan, dan membuat templat untuk tugas-tugas yang berulang.

Anda tidak akan mendapatkan semua ini dengan asisten AI generatif ChatGPT.

Bekerja tanpa batas

Tidak seperti ChatGPT, ClickUp Brain tidak membatasi jumlah petunjuk yang dapat Anda masukkan. Ini berarti Anda dapat mengambil pendekatan yang lebih disengaja untuk meminta dan menghasilkan konten yang menarik yang jauh lebih dekat dengan hasil yang Anda inginkan.

ClickUp untuk Manajemen Pemasaran

Luasnya kemampuan AI bukan satu-satunya perbedaan antara ClickUp dan ChatGPT .

Gali lebih dalam, dan perbedaan yang sebenarnya muncul, yaitu, ClickUp adalah platform strategis yang didukung AI, sedangkan ChatGPT adalah asisten AI taktis.

Dengan kata lain, jika Anda menginginkan copywriter pemasaran yang hebat atau teman bertukar pikiran untuk posting sosial, baik ClickUp maupun ChatGPT dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik.

Tetapi jika Anda membutuhkan manajemen pemasaran bertenaga AI yang solid (termasuk manajemen proyek media sosial ) platform yang dilengkapi dengan AI generatif bawaan, ClickUp adalah yang ingin Anda tambahkan ke dalam tumpukan teknologi Anda.

Selain dari manajemen media sosial, ClickUp untuk tim pemasaran menambahkan banyak sekali nilai pada kegiatan pemasaran Anda sehari-hari dengan berbagai cara.

Perencanaan

buat dan atur kalender konten media sosial yang terperinci melalui Tampilan Kalender ClickUp

Buat kalender terperinci untuk kampanye pemasaran media sosial Anda melalui Tampilan Kalender di ClickUp . Jadwalkan tugas dan tetapkan pekerjaan hanya dengan beberapa klik

untuk kampanye pemasaran media sosial Anda melalui Tampilan Kalender di ClickUp . Jadwalkan tugas dan tetapkan pekerjaan hanya dengan beberapa klik *Visualisasikan ide dan rencana pemasaran Anda sebagai diagram alir dengan ClickUp Peta Pikiran . Secara otomatis mengubah diagram alur menjadi tugas dan menyesuaikannya sesuai kebutuhan

**Lacak aktivitas pemasaran Anda dengan berbagai fitur lainnya Tampilan ClickUp tampilan Daftar untuk ikhtisar tugas yang mendetail, tampilan Papan untuk laporan kemajuan gaya Kanban, tampilan Kotak untuk mengelola kapasitas, dan sebagainya



Kolaborasi

berkolaborasi lebih cepat dan lebih efektif dengan ClickUp Docs_

Secara otomatis buat konten dengan AI dan edit draf konten pemasaran dengan tim Anda secara real time melalui Dokumen ClickUp . Tambahkan komentar, tetapkan dan lacak tugas, buat halaman bersarang, dan banyak lagi

dan edit draf konten pemasaran dengan tim Anda secara real time melalui Dokumen ClickUp . Tambahkan komentar, tetapkan dan lacak tugas, buat halaman bersarang, dan banyak lagi Berhentilah menyulap alat komunikasi dan berkolaborasi dengan tim Anda lebih cepat dan lebih efektif dengan Tampilan Obrolan ClickUp . Bagikan tautan dan multimedia di obrolan dan tandai komentar obrolan ke anggota tim tertentu

Pelaporan

Tetapkan dan bagikan target tim dan individu dengan Sasaran ClickUp untuk transparansi dan akuntabilitas

dengan Sasaran ClickUp untuk transparansi dan akuntabilitas Menjaga semua orang tetap sinkron dan berada di jalur yang benar dengan Dasbor ClickUp yang memvisualisasikan hasil kampanye dan kemajuan menuju tujuan tim

Templat

Berbagai kemampuan otomatisasi ClickUp bukan satu-satunya cara platform ini menghemat waktu Anda-Anda juga dapat menghemat waktu yang berharga melalui perpustakaan templat yang sangat besar untuk tugas-tugas tertentu dan alur kerja proyek.

Di bawah ini adalah beberapa templat yang bisa digunakan oleh pemasar media sosial untuk memulai di ClickUp.

Template Media Sosial ClickUp

Templat Media Sosial ClickUp

Templat Media Sosial ClickUp membantu Anda memvisualisasikan strategi media sosial Anda dalam blok-blok yang terorganisir. Setiap blok merinci setiap postingan, termasuk penerima tugas, tanggal penerbitan, platform yang akan diposting, tautan ke draf konten, tagar yang akan digunakan, dan banyak lagi.

Untuk cara yang berbeda dalam memvisualisasikan informasi ini, Anda juga dapat menggunakan Templat Postingan Media Sosial ClickUp . Templat Alur Kerja Strategi Media Sosial ClickUp juga memberi Anda titik awal yang bagus untuk menyempurnakan dan mengatur kampanye media sosial Anda.

Bonus: 18 Templat Media Sosial Gratis Terbaik untuk Postingan, Kampanye, & Konten

Integrasi

ClickUp merupakan platform yang sangat mudah diperluas dan mendukung lebih dari 1000 integrasi termasuk CRM, meja bantuan, alat bantu produktivitas dan kolaborasi, basis data, dan banyak lagi.

Perlu memberikan tugas media sosial di ClickUp melalui pesan Slack? Anda bisa! Perlu membawa draf konten dari Google Drive ke ClickUp? Mudah. Punya file desain Figma atau papan tulis Miro yang ingin Anda sertakan dalam arahan copywriting Anda? Impor saja. Ingin membantu penulis Anda tetap konsisten dengan tata bahasa? Sinkronkan ClickUp dengan Grammarly.

Ada banyak hal yang dapat Anda lakukan dengan berbagai konektor aplikasi ClickUp. Tetapi tidak demikian halnya dengan ChatGPT, yang sebagian besar dapat digunakan sebagai asisten AI mandiri. Ini memang terintegrasi dengan alat lain melalui API, tetapi itu rumit dan bahkan mahal untuk dilakukan.

Anda Jadi Otak, Biarkan AI Jadi Otak

Pemasaran yang baik adalah pemikiran yang baik.

Sementara beberapa dari alat AI media sosial terbaik, seperti ChatGPT, adalah pelaku yang hebat, mereka bukan pemikir yang hebat. Sebagai pemasar, terkadang kita melupakan hal ini dan menganggap AI generatif memiliki konteks dan kemampuan kreatif yang sama seperti kita. Ternyata tidak.

Apakah Anda menggunakan Alat bantu AI untuk membuat teks media sosial atau untuk menghasilkan ide untuk kampanye topikal, selalu anggap mereka sebagai alat yang ampuh yang membantu Anda menyelesaikan sesuatu dengan lebih cepat dan efisien. Namun, kendali kreatif tetap berada di tangan Anda.

Selain itu, ingatlah bahwa efisiensi proses yang sebenarnya tidak hanya berasal dari pengurangan waktu produksi konten Anda dari dua jam menjadi dua menit (meskipun hal tersebut membantu) - tetapi juga berasal dari AI yang mendukung alur kerja lain di hari kerja Anda dan mengambil tugas-tugas dari pekerjaan Anda.

Untuk itulah alat seperti ClickUp dibuat. Coba ClickUp secara gratis dan tingkatkan produktivitas kerja Anda!