Cara Menggunakan AI dalam Rekrutmen (Contoh Penggunaan & Alat)

Menemukan kandidat yang tepat untuk suatu posisi bisa menjadi tantangan—suatu masalah yang sangat dipahami oleh para perekrut dan profesional HR.

Menyortir ribuan resume dan lamaran kandidat, mengidentifikasi kandidat yang berpotensi cocok untuk posisi tersebut, serta mempercepat proses perekrutan dalam tenggat waktu yang sangat ketat hanyalah beberapa dari tantangan yang dihadapi.

Belum lagi, menanggapi setiap email kandidat secara manual dan menindaklanjuti calon karyawan sepanjang proses rekrutmen bisa sangat melelahkan.

Namun, kecerdasan buatan (AI) telah menjadi game-changer bagi para perekrut.

Saat ini, terdapat berbagai alat rekrutmen berbasis AI yang dapat menawarkan solusi inovatif untuk tantangan rekrutmen yang telah lama Anda hadapi. Anda dapat menggunakan AI untuk memindai CV, mencari kandidat yang relevan dengan cepat, menjadwalkan wawancara, dan bahkan mengurangi bias tak sadar dalam proses perekrutan.

Dalam blog ini, kami membahas bagaimana solusi kecerdasan buatan (AI) mengubah dan membuat proses rekrutmen menjadi lebih efisien, contoh penerapan AI dalam rekrutmen, serta cara memanfaatkan alat berbasis AI dalam proses perekrutan Anda untuk menarik para pencari kerja terbaik.

Memahami AI dalam Rekrutmen

Seorang manajer sumber daya manusia (SDM) sering menghabiskan waktunya untuk meninjau resume, termasuk mencari kandidat pasif, menjadwalkan wawancara, atau menyaring kandidat.

Menyortir ratusan lamaran kerja dan melakukan puluhan panggilan tindak lanjut bisa sangat melelahkan

Namun, solusi perekrutan berbasis AI dapat mengotomatisasi sebagian besar pekerjaan ini, yang dapat meningkatkan produktivitas manajer HR Anda.

Inilah cara AI mengubah proses rekrutmen:

Peningkatan efisiensi dan produktivitas

Algoritma kecerdasan buatan dapat menganalisis keterampilan tenaga kerja yang ada dan mengidentifikasi kesenjangan untuk perencanaan sumber daya manusia yang lebih baik. Manajer SDM dapat menggunakan data ini untuk mengembangkan strategi perekrutan guna merekrut karyawan yang terampil dan mengatasi kesenjangan tersebut.

Dengan mengotomatisasi tugas-tugas yang berulang, AI memungkinkan para profesional HR untuk fokus pada inisiatif strategis, sehingga meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.

Dengan sistem pelacakan pelamar (ATS) yang didukung AI, Anda dapat menghilangkan tugas manual dalam meninjau resume dan mencocokkan kandidat dengan peran yang tepat. Algoritma AI menganalisis resume secara otomatis dan mencocokkan kandidat berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.

Solusi-solusi ini juga dapat memberikan pembaruan dan umpan balik secara real-time kepada kandidat mengenai lamaran mereka, sehingga mereka tetap mendapat informasi terbaru tanpa menambah beban kerja perekrut.

Peningkatan kualitas calon karyawan

Perangkat lunak manajemen talenta berbasis AI menganalisis profil kandidat, data perekrutan, dan faktor-faktor lain dalam membuat lowongan pekerjaan yang akurat dan mampu menarik talenta yang lebih berkualitas. Alat-alat ini juga dapat membantu dalam perencanaan tenaga kerja, sehingga manajer HR dapat mempertahankan dan melibatkan karyawan yang sudah ada dengan lebih efektif.

Cara Menggunakan AI dalam Rekrutmen

Berikut ini cara mengintegrasikan alat rekrutmen berbasis AI ke dalam perencanaan sumber daya manusia dan proses rekrutmen Anda. Kami juga telah merangkum tips terbaik dalam video penjelasan yang praktis:

1. Penyaringan CV

Alat berbasis AI untuk sumber daya manusia mengotomatiskan proses penyaringan resume.

Cara kerjanya:

Pencocokan kata kunci: Algoritma kecerdasan buatan dapat menganalisis sejumlah besar resume menggunakan pemrosesan bahasa alami (NLP). Algoritma ini dapat mencocokkan kata kunci yang digunakan dalam deskripsi pekerjaan dengan bagian-bagian dalam resume kandidat untuk mengidentifikasi keterampilan dan pengalaman yang sesuai serta kandidat terbaik yang cocok untuk pekerjaan tersebut

Kriteria penyaringan: Anda dapat menetapkan kriteria penyaringan berdasarkan persyaratan posisi yang tersedia. AI dapat menggunakan kriteria ini untuk mengevaluasi dan merekomendasikan profil kandidat yang sesuai, sehingga meningkatkan efisiensi proses rekrutmen

Jika Anda melihat rutinitas harian seorang perekrut, Anda akan menyadari bahwa sebagian besar waktunya dihabiskan untuk menyaring kandidat untuk posisi apa pun yang sedang dibuka. Hal ini bisa menjadi tugas yang melelahkan bagi tim HR, mengingat kandidat melamar melalui berbagai saluran seperti media sosial, email, obrolan, papan lowongan kerja, dan portal perekrutan.

Cara kerjanya:

Pencarian database: Penerapan alat AI dapat mengotomatiskan pencarian di seluruh database kandidat yang melamar dari berbagai platform

Pencarian yang lebih cerdas: AI memahami maksud di balik persyaratan Anda. Alih-alih mengandalkan pencarian kata kunci yang kaku, AI dapat mengidentifikasi sinonim, keterampilan terkait, dan bahkan pengalaman yang dapat diterapkan, sehingga memastikan Anda tidak melewatkan kandidat yang memenuhi syarat yang mungkin menggunakan terminologi yang berbeda

Wawasan keterlibatan: Solusi perekrutan berbasis AI memberikan wawasan tentang bagaimana kandidat berinteraksi dengan lowongan pekerjaan Anda dan apakah lamaran kerja tersebut merespons secara positif upaya perekrutan Anda

3. Penilaian keterampilan

Solusi kecerdasan buatan dapat menguji keterampilan kandidat dengan membuat tes keterampilan yang mencakup kemampuan kognitif, keahlian teknis, dan soft skill, sehingga memberikan penilaian yang komprehensif terhadap kemampuan kandidat.

Selain itu, AI dalam penilaian keterampilan bersifat sangat skalabel, yang berarti Anda dapat mencari talenta yang tepat dari kumpulan kandidat dalam jumlah besar tanpa mengorbankan kualitas.

Cara kerjanya:

Penilaian dinamis: Algoritma AI dapat menyesuaikan tingkat kesulitan penilaian ini secara dinamis agar sesuai dengan kemampuan kandidat dan memberikan pemahaman yang lebih akurat mengenai kemampuan pelamar

Analisis real-time: Calon karyawan dianalisis secara real-time berdasarkan jawaban mereka pada ujian penilaian dan menggunakan standar yang sama untuk menghilangkan bias manusia dalam proses perekrutan

Umpan balik yang dipersonalisasi: Solusi ini memberikan umpan balik secara real-time dan dipersonalisasi kepada kandidat berdasarkan kinerja mereka untuk membantu mereka meningkatkan keterampilan, termasuk kekuatan, kelemahan, dan area yang perlu ditingkatkan

4. Penjadwalan wawancara

Salah satu keunggulan terbesar dari alat rekrutmen berbasis AI adalah kemampuannya untuk mempermudah proses penjadwalan wawancara, sehingga menghemat waktu dan mengurangi tantangan logistik.

Cara kerjanya:

Algoritma penjadwalan cerdas: Algoritma penjadwalan cerdas menganalisis kalender pewawancara dan kandidat untuk menemukan waktu pertemuan yang optimal

Undangan otomatis: Dengan beberapa fitur otomatisasi, Anda dapat mengirim email kepada kandidat teratas dengan opsi penjadwalan, seperti zona waktu, konflik jadwal, dan preferensi pertemuan, serta pengingat otomatis untuk menghindari pembatalan mendadak dan pertemuan yang terlewat.

Dengan mengotomatiskan tugas-tugas manual dan memakan waktu menggunakan perangkat lunak rekrutmen berbasis AI, tim HR Anda dapat fokus pada inisiatif strategis yang mendorong kesuksesan organisasi.

Peran AI dalam Meningkatkan Keragaman, Kesetaraan, dan Inklusi dalam Proses Rekrutmen

Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi (DEI) merujuk pada kebijakan manajemen sumber daya manusia yang saling terkait, yang menciptakan lingkungan kerja di mana setiap orang merasa dihargai, dihormati, dan diberdayakan.

Dalam proses rekrutmen, hal ini berarti memastikan semua kandidat diberi kesempatan yang adil untuk melamar suatu posisi, tanpa memandang faktor-faktor seperti budaya, jenis kelamin, ras, dan latar belakang.

Kecerdasan buatan sangat penting dalam membantu perekrut merekrut talenta tanpa bias atau prasangka. Berikut adalah cara AI meningkatkan DEI dalam proses rekrutmen:

1. Pengurangan bias dalam penyaringan dan seleksi CV:

Algoritma kecerdasan buatan dapat memilih profil kandidat berdasarkan kriteria objektif seperti keterampilan, keahlian, dan kualifikasi. Berbeda dengan perekrut manusia, algoritma ini tidak mempertimbangkan faktor subjektif yang tidak relevan, menghilangkan bias akibat penilaian manusia yang kurang tepat.

AI menganalisis riwayat hidup berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan relevan, tanpa memperhitungkan informasi subjektif seperti nama, usia, atau alamat

Penyaringan CV menggunakan AI juga transparan. Anda dapat melihat faktor-faktor yang digunakan algoritma untuk mengambil keputusan. Hal ini membantu perekrut memantau proses perekrutan kandidat dan mengidentifikasi bias apa pun sejak dini

Algoritma AI dapat mencari profil kandidat dari berbagai saluran berdasarkan keahlian mereka, bukan berdasarkan karakteristik demografis. Alat-alat HR ini dapat menganalisis deskripsi pekerjaan dan bahkan digunakan untuk mengidentifikasi bahasa yang mungkin membuat calon kandidat enggan melamar posisi tersebut.

AI mencari di berbagai platform dan basis data untuk menjadwalkan wawancara dengan kandidat yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan, tanpa memandang latar belakang demografis mereka

AI dapat memeriksa deskripsi pekerjaan untuk mendeteksi bahasa yang bias dan menyarankan perubahan agar deskripsi tersebut menjadi lebih inklusif

3. Peningkatan representasi dan retensi kelompok yang kurang terwakili

Anda dapat meningkatkan inisiatif keragaman dan inklusi di seluruh proses rekrutmen.

Alat pencarian kandidat yang didukung AI dapat mengurangi bias dalam proses seleksi, sehingga kandidat yang memenuhi syarat dapat melaju ke tahap selanjutnya. Para profesional akuisisi talenta juga dapat menggunakan alat yang sama untuk memberikan dukungan dan sumber daya yang dipersonalisasi kepada kandidat dari kelompok yang kurang terwakili agar mereka merasa lebih diterima dan terintegrasi ke dalam organisasi.

Alat-alat AI dapat memberikan dukungan dan sumber daya yang disesuaikan bagi kandidat dari kelompok yang kurang terwakili, membantu mereka beradaptasi dan berkembang di dalam organisasi.

Manfaat Utama AI dalam Meningkatkan DEI

Pengambilan keputusan yang objektif: Dengan AI, keputusan tim perekrutan didasarkan pada wawasan yang didukung data, sehingga menghilangkan bias subjektif yang sering memengaruhi penilaian manusia

Kumpulan talenta yang lebih luas: AI memperluas pencarian pelamar kerja, memastikan bahwa lowongan pekerjaan menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam

Deskripsi pekerjaan yang inklusif: AI membantu membuat deskripsi persyaratan pekerjaan yang menarik kandidat dari berbagai latar belakang dengan mengidentifikasi dan menghilangkan bahasa yang bias

Dukungan retensi: AI memberikan dukungan berkelanjutan kepada kelompok yang kurang terwakili, sehingga meningkatkan integrasi dan retensi mereka di dalam organisasi

Menerapkan inisiatif DEI yang didukung AI adalah langkah pertama dalam membangun tenaga kerja yang beragam dan dinamis yang mendorong inovasi dan kesuksesan.

Dengan perekrutan berbasis AI, Anda akan menciptakan lingkungan perekrutan yang lebih inklusif, memastikan semua kandidat memiliki kesempatan yang adil untuk berhasil.

Menggunakan Perangkat Lunak AI untuk Rekrutmen

Perangkat lunak rekrutmen berbasis AI dapat berupa sistem apa pun yang membantu manajer rekrutmen menyederhanakan proses rekrutmen, menganalisis data kandidat, dan merekrut kandidat yang paling memenuhi syarat.

Alat rekrutmen umumnya menggunakan pembelajaran mesin dan algoritma canggih untuk:

otomatisasi tugas-tugas yang berulang

meningkatkan keterlibatan kandidat

memberikan wawasan tentang proses rekrutmen

Contoh yang bagus adalah ClickUp untuk tim HR, sebuah perangkat lunak manajemen HR dan perekrutan all-in-one yang memungkinkan manajer perekrutan menangani proses perekrutan dari awal hingga akhir.

ClickUp menawarkan berbagai fitur yang dapat meningkatkan strategi perekrutan Anda dan menyederhanakan proses akuisisi talenta.

Sediakan ruang kerja khusus untuk departemen SDM

Gunakan ClickUp Spaces untuk membuat ruang kerja khusus untuk rekrutmen. Dengan cara ini, Anda dapat mengelola semua hal yang berkaitan dengan proses perekrutan di satu tempat.

Di dalam Spaces, buat daftar-daftar berbeda untuk mewakili tahapan proses perekrutan, seperti ‘Penyaringan awal kandidat,’ ‘Penyaringan CV,’ ‘Wawancara,’ atau ‘Tahap penawaran.’

Dengan Spaces yang fleksibel dari ClickUp, Anda dapat dengan mudah membuat ruang kerja yang komprehensif dan terorganisir, yang dapat disesuaikan untuk tim, departemen, atau proyek Anda

Sederhanakan alur kerja perekrutan yang rumit

Gunakan ClickUp Tasks untuk membuat daftar tugas dan menugaskan tugas tersebut kepada manajer perekrutan dan pewawancara. Tetapkan status khusus saat kandidat bergerak melalui proses rekrutmen.

Atur tugas berdasarkan tenggat waktu, penanggung jawab, dan kemajuan dengan ClickUp Tasks untuk manajemen proyek yang efisien

Berikut ini contohnya:

Nama Daftar: Pencarian kandidat

Tugas

Telusuri calon kandidat potensial Buat lowongan pekerjaan untuk berbagai platform Lakukan wawancara penyaringan awal

Percepat proses rekrutmen dengan templat yang dapat disesuaikan

ClickUp menyediakan beberapa templat HR gratis untuk menghemat waktu dan memastikan konsistensi dalam kegiatan perekrutan dan aktivitas HR lainnya. Berikut adalah beberapa templat yang dapat Anda gunakan untuk mempermudah proses perekrutan.

Tentukan strategi perekrutan Anda

Gunakan Template Dokumen Strategi Rekrutmen ClickUp untuk membuat kerangka kerja standar untuk proses rekrutmen Anda. Masukkan detail mengenai peran, manajer perekrutan, tujuan peran, dan lainnya di kolom-kolom yang telah disediakan.

Template ini menyediakan semua yang Anda butuhkan untuk menetapkan tujuan rekrutmen, merencanakan cara mencapainya, dan memantau kemajuannya

Template Dokumen Strategi Rekrutmen ClickUp adalah alat terstruktur untuk merencanakan dan melaksanakan strategi rekrutmen

Buat rencana aksi perekrutan

Template Rencana Aksi Rekrutmen ClickUp adalah solusi yang tepat untuk merinci semua langkah yang diperlukan guna menciptakan proses perekrutan yang sempurna dan memastikan pengalaman kandidat yang terbaik. Gunakan template ini untuk membuat daftar periksa semua tindakan yang perlu dilakukan dan menugaskan setiap tugas kepada anggota tim yang sesuai.

Template Rencana Aksi Rekrutmen ClickUp berfungsi sebagai peta jalan terperinci untuk mencapai tujuan perekrutan

Optimalkan proses rekrutmen dan perekrutan Anda

Template Rekrutmen dan Perekrutan ClickUp membantu mengatur semuanya dengan rapi, mulai dari pengumuman lowongan kerja hingga pelacakan kandidat dan formulir lamaran kerja. Template ini merupakan perangkat lengkap yang membantu tim rekrutmen mengelola berbagai aspek proses wawancara dan merekrut talenta terbaik.

Template Rekrutmen dan Perekrutan ClickUp membantu mengorganisir informasi kandidat, jadwal wawancara, dan keputusan perekrutan

Jadwalkan wawancara di dalam ClickUp

Tampilan Kalender ClickUp adalah alat yang berguna untuk memvisualisasikan kalender Anda dan menjadwalkan wawancara dengan pencari kerja langsung di dalam perangkat lunak HR Anda. Gunakan fitur ini untuk:

Tampilkan daftar tugas terkait wawancara menggunakan fitur tugas, lalu gunakan filter untuk melihat tugas-tugas terkait wawancara di kalender Anda

Seret dan lepas tugas wawancara ke slot yang berbeda sesuai dengan ketersediaan Anda

Jadwalkan wawancara dengan mudah dan hindari konflik jadwal

Gunakan tugas yang diberi kode warna untuk mengelompokkan wawancara berdasarkan jenis, pewawancara, atau tahapannya

Tampilan Kalender ClickUp memberikan gambaran visual tentang tugas dan acara Anda, sehingga memudahkan penjadwalan dan perencanaan dalam tim

Bagian terbaiknya adalah Kalender ClickUp terintegrasi dengan Google Calendar Anda, sehingga Anda dapat menjadwalkan panggilan penyaringan langsung di dalam ClickUp—dan perubahan di satu platform akan tercermin di platform lainnya.

Terapkan dokumentasi yang komprehensif dan kolaboratif

Jika Anda adalah manajer rekrutmen, Anda pasti menyadari pentingnya dokumentasi yang tepat untuk memperlancar proses rekrutmen. Dokumentasi yang memadai mengenai kebijakan utama, prosedur, interaksi, templat SOP, dan keputusan sangat penting untuk manajemen risiko dan kepatuhan hukum.

Anda perlu menetapkan proses yang terstandarisasi untuk membantu mencari kandidat dan mengambil keputusan perekrutan.

ClickUp Docs mengelola semua informasi yang relevan terkait akuisisi talenta dan tugas-tugas administratif terkait. Para pemimpin bidang talenta dan tim perekrutan dapat mengakses informasi ini kapan pun diperlukan.

Anda dapat menggunakan Docs untuk mendokumentasikan panduan rekrutmen dan proses onboarding, membuat manual pelatihan, serta menyusun dokumen hukum.

Atur dokumen untuk kolaborasi, berbagi pengetahuan, dan dokumentasi proyek di dalam tim menggunakan ClickUp Docs

Bagian terbaiknya adalah Anda dapat berbagi dokumen dengan pemangku kepentingan yang relevan dan melakukan pengeditan secara real-time, sehingga memudahkan pengumpulan masukan dan menjaga dokumen tetap terupdate.

Tips pro💡: Anda dapat menugaskan tugas kepada anggota tim di dalam ClickUp Docs dan memantau kemajuan serta pembaruan status.

Platform perencanaan bisnis Pigment berhasil melipatgandakan jumlah karyawannya menjadi tiga kali lipat dalam enam bulan setelah putaran pendanaan Seri B. Mereka membutuhkan solusi untuk mempermudah proses onboarding, yang sebelumnya melibatkan email, pesan Slack, dan daftar periksa Notion. Inilah cara ClickUp memenuhi semua kriteria sebagai alat kolaborasi perusahaan untuk proses onboarding: Platform terpusat untuk pengelolaan kerja kolaboratif

Tugas ClickUp yang dapat disesuaikan, yang dapat ditugaskan kepada beberapa anggota tim untuk berkolaborasi dalam proyek skala apa pun

Template dan otomatisasi mengoptimalkan proses onboarding Hasilnya? Peningkatan efisiensi onboarding sebesar 88%

Pengurangan waktu siklus sebesar 83% untuk perbaikan bug

Peningkatan efisiensi komunikasi tim sebesar 20%

“Kami ingin memastikan bahwa semua tim yang berbeda menggunakan platform yang sama sehingga kami dapat bekerja sama dan tidak ada hal yang terlewatkan. Kami ingin mempertahankan efisiensi tinggi dalam operasional sehari-hari kami saat kami berkembang dalam lingkungan kerja jarak jauh dan global.”

ClickUp Brain untuk Tim Rekrutmen

Asisten AI bawaan ClickUp, ClickUp Brain, dapat meningkatkan efektivitas tim perekrutan, mengoptimalkan alur kerja proyek perekrutan, dan mengelola informasi secara efektif—sehingga mempercepat proses perekrutan.

Alat perekrutan berbasis AI dari ClickUp membebaskan tim HR Anda untuk fokus pada aktivitas yang meningkatkan efisiensi proses perekrutan dan merekrut kandidat yang sesuai.

Dengan ClickUp Brain, Anda mendapatkan akses ke:

Manajer Pengetahuan AI

Dapatkan jawaban instan dan akurat untuk pertanyaan seputar proses rekrutmen. ClickUp Brain mengumpulkan informasi dari ruang kerja, tugas, dan dokumen Anda untuk memberikan jawaban yang paling relevan. Anda dapat menemukan informasi spesifik tanpa harus menelusuri banyak dokumen.

ClickUp Brain mengumpulkan informasi tentang proses rekrutmen untuk referensi yang efisien

Baca selengkapnya: Alat AI untuk startup

Manajer Proyek AI

Merekrut kandidat yang berkualitas adalah proses yang memakan waktu dan tenaga. ClickUp Brain meringankan sebagian beban tersebut dengan mengotomatiskan tugas-tugas berulang seperti perencanaan tugas, penugasan tindakan, dan pembaruan status kandidat.

Asisten Penulisan AI

Jika Anda kesulitan menyusun deskripsi pekerjaan atau menulis email kepada kandidat, ClickUp Brain juga dapat berfungsi sebagai asisten penulisan Anda untuk mempermudah tugas-tugas tersebut.

AI ini membuat deskripsi pekerjaan yang jelas dan ringkas berdasarkan arahan Anda, menghasilkan templat komunikasi untuk berbagai tahap proses perekrutan, dan bahkan menyusun materi pelatihan, laporan perekrutan, atau dokumen orientasi.

Menggunakan ClickUp Brain untuk membuat deskripsi pekerjaan

Tingkatkan Strategi Rekrutmen Anda dengan ClickUp

Perangkat lunak rekrutmen berbasis AI meningkatkan efisiensi di setiap tahap proses perekrutan Anda, mulai dari pencarian kandidat dan penyaringan CV hingga penilaian keterampilan dan penyaringan wawancara.

Algoritma kecerdasan buatan menggunakan wawasan berbasis data untuk merekrut kandidat berkualitas tinggi yang selaras dengan budaya perusahaan, menghilangkan bias manusia, dan memastikan proses perekrutan yang sangat efektif dan adil.

Perangkat lunak perekrutan AI all-in-one dari ClickUp memiliki semua yang Anda butuhkan untuk mempermudah proses perekrutan dan menemukan kandidat yang paling berkualitas.

Kami merekomendasikan untuk memulai dengan membuat ruang kerja untuk departemen SDM Anda, menugaskan tugas kepada anggota tim menggunakan ClickUp Tasks, menggunakan templat siap pakai untuk mendokumentasikan dan mengelola tim perekrutan, menerapkan pengeditan kolaboratif menggunakan ClickUp Docs, serta menyinkronkan Google Calendar Anda dengan ClickUp Calendar.

Yang menjadikan ClickUp sebagai alat rekrutmen berbasis AI terbaik adalah asisten AI bawaan, ClickUp Brain, yang berfungsi ganda sebagai pengelola pengetahuan, manajer proyek, dan asisten penulisan Anda.

Daftar di ClickUp secara gratis untuk merasakan manfaat alat AI dalam proses rekrutmen Anda.