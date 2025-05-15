11 Alternatif Toggl Terbaik untuk Pelacakan Waktu pada Tahun 2025

Toggl Track adalah aplikasi pelacakan waktu yang populer, dikenal karena kemudahan penggunaannya dan antarmuka yang intuitif. Aplikasi ini membantu tim dan individu melacak waktu yang dihabiskan untuk proyek, menghasilkan lembar waktu, membuat faktur, dan mengukur produktivitas.

Namun, fitur manajemen proyek Toggl yang terbatas dapat menjadi kendala jika Anda membutuhkan kemampuan lanjutan seperti perencanaan proyek, alokasi sumber daya, dan manajemen tugas. Fitur premiumnya seringkali mahal, sehingga kurang ideal untuk tim yang berorientasi pada anggaran.

Jika Anda mencari fitur yang lebih lengkap tanpa harus mengeluarkan biaya besar, berikut ini 11 alternatif Toggl dengan fitur pelacakan waktu dan manajemen proyek yang powerful.

Apa Itu Toggl?

melalui Toggl Track

Toggl Track, yang lebih dikenal sebagai Toggl, adalah alat pelacakan waktu otomatis. Alat ini menghasilkan lembar waktu dan laporan untuk melacak waktu yang dihabiskan pada proyek, aktivitas pribadi, dan sebagainya. Alat ini juga memungkinkan Anda membuat faktur dengan menangkap menit yang dapat ditagih secara akurat.

Beberapa fitur utama lainnya meliputi:

Pelacakan waktu yang intuitif: Memungkinkan pelacakan waktu manual atau otomatis dengan timer mulai/berhenti yang sederhana.

Manajemen proyek dasar: Mendukung fitur seperti pembuatan tugas, garis waktu proyek, dan pengelolaan anggaran.

Laporan dan analisis: Membuat laporan visual dan wawasan untuk menganalisis waktu yang dihabiskan pada berbagai tugas dan mengukur Membuat laporan visual dan wawasan untuk menganalisis waktu yang dihabiskan pada berbagai tugas dan mengukur produktivitas tim

Integrasi: Terhubung dengan lebih dari 100 alat, termasuk Asana, Trello, dan Slack

Dukungan lintas platform: Menyediakan aplikasi desktop, web, dan seluler untuk pelacakan lintas perangkat.

Mengapa Memilih Alternatif Toggl?

Toggl Track mungkin berguna untuk manajemen waktu; namun, jauh dari menjadi solusi produktivitas yang komprehensif.

Berikut adalah beberapa keterbatasannya:

Fitur produktivitas terbatas: Toggl menawarkan kemampuan dasar Toggl menawarkan kemampuan dasar dalam pengelolaan waktu proyek seperti perkiraan timeline dan pengelolaan anggaran. Jika Anda membutuhkan alat dengan fitur produktivitas lanjutan seperti ketergantungan tugas, alokasi sumber daya, atau pengelolaan beban kerja, Toggl mungkin tidak memadai.

Biaya tinggi: Meskipun Toggl menawarkan versi gratis, fitur-fiturnya cukup dasar. Untuk menggunakan fungsi lanjutan, Anda perlu berlangganan salah satu paket berbayarnya, yang harganya relatif mahal dibandingkan dengan nilainya, terutama bagi wirausaha tunggal dan usaha kecil.

Pengalaman aplikasi seluler yang buruk: Beberapa pengguna Toggl beralih ke alat lain karena pengalaman penggunaan aplikasi seluler yang mengganggu. Masalah teknis sesekali dan masalah sinkronisasi membuat pengguna kesulitan dalam mengelola Beberapa pengguna Toggl beralih ke alat lain karena pengalaman penggunaan aplikasi seluler yang mengganggu. Masalah teknis sesekali dan masalah sinkronisasi membuat pengguna kesulitan dalam mengelola jadwal kerja mereka.

Sebuah ulasan di Reddit menyimpulkan:

Ini tidak berfungsi seperti 66% dari waktu bagi saya, terutama aplikasi-aplikasinya, tetapi bahkan aplikasi web-nya pun baru saja rusak…

Alternatif Toggl dalam Sekilas

Berikut ini adalah ringkasan dari setiap alternatif Toggl yang disebutkan dalam posting blog ini. Lihat kasus penggunaan dan kesesuaiannya secara sekilas:

Alternatif Toggl Fitur utama Terbaik untuk Harga* ClickUp Pelacakan waktu global, perkiraan waktu, dan lembar waktu, fitur kalender dan penjadwalan yang didukung AI untuk pengelolaan tugas dan waktu yang lebih baik. Manajer proyek di tim dengan berbagai ukuran, untuk kolaborasi tim lintas fungsi. Rencana gratis tersedia; penyesuaian tersedia untuk perusahaan. Clockify Pelacakan waktu untuk jam kerja yang dapat ditagih dengan deteksi waktu idle, proyek dan pengguna tanpa batas. Freelancer dan usaha kecil Rencana gratis tersedia; rencana berbayar mulai dari $4,99 per pengguna per bulan; kustomisasi tersedia untuk perusahaan. Harvest Pengelolaan waktu dan pengeluaran secara bersamaan, pengelolaan proyek dengan biaya tetap dan retainer. Agen dan bisnis berbasis layanan Rencana gratis tersedia; rencana berbayar mulai dari $13,75 per pengguna per bulan. RescueTime Pemantauan produktivitas, ringkasan waktu mingguan otomatis, pelacakan aktivitas offline Pekerja individu dan pekerja jarak jauh Tersedia uji coba gratis; paket berbayar mulai dari $12 per bulan. Hubstaff Pelacakan waktu dengan pemantauan GPS, penjadwalan shift, dan deteksi waktu idle. Tim lapangan dan manajer tenaga kerja jarak jauh Tersedia uji coba gratis; paket berbayar mulai dari $7 per bulan. Timely Tim dari berbagai ukuran membutuhkan input waktu manual yang minimal. Tim dari berbagai ukuran yang membutuhkan input waktu manual minimal Tersedia uji coba gratis; paket berbayar mulai dari $11 per bulan. Everhour Pelacakan jam proyek, pembangkitan laporan kustom, dan penagihan otomatis dengan integrasi QuickBooks. Manajer proyek di tim dengan berbagai ukuran Rencana gratis tersedia; rencana berbayar mulai dari $10 per bulan. Time Doctor Analisis produktivitas dengan tangkapan layar, penggunaan aplikasi, dan tingkat aktivitas, pelacakan GPS Perusahaan yang membutuhkan wawasan produktivitas yang detail Tersedia uji coba gratis; paket berbayar mulai dari $5 per pengguna per bulan; kustomisasi tersedia untuk perusahaan. TimeCamp Pelacakan waktu dengan penagihan otomatis dan manajemen kehadiran Bisnis kecil hingga menengah Rencana gratis tersedia; rencana berbayar mulai dari $3,99 per pengguna per bulan. MyHours Pelacakan waktu berbasis proyek, laporan kustom dengan templat yang disesuaikan, pengelolaan anggaran dasar, dan pelacakan pengeluaran. Freelancer dan tim kecil Rencana gratis tersedia; rencana berbayar mulai dari $9 per pengguna per bulan; penyesuaian tersedia untuk perusahaan. DeskTime Pengukuran efisiensi, pelacakan offline, pengelolaan kehadiran Perusahaan yang berfokus pada pelacakan efisiensi Rencana gratis tersedia; rencana berbayar mulai dari $5 per pengguna per bulan; penyesuaian tersedia untuk perusahaan.

11 Alternatif Toggl Terbaik yang Dapat Anda Gunakan

Cek daftar perangkat lunak pelacakan waktu ini yang dapat Anda gunakan sebagai alternatif Toggl Track:

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk manajemen kerja all-in-one dengan fitur pelacakan waktu bawaan)

Mulai Melacak Waktu di ClickUp Lacak waktu yang dihabiskan untuk setiap tugas dengan fitur Pelacakan Waktu Proyek ClickUp.

Toggl tidak menawarkan fitur manajemen proyek yang canggih, yang merupakan kelemahan yang cukup signifikan. Tanpa rangkaian alat yang komprehensif, mengelola proyek sambil memastikan efisiensi waktu menjadi tidak mungkin. Beberapa kelemahan, seperti keterlambatan, miskomunikasi, dan pengelolaan yang buruk, dapat muncul.

Untuk menghindari hal ini, pilih ClickUp — aplikasi serba guna untuk pekerjaan.

Alistair Wilson, Konsultan Transformasi Digital di Compound, merangkum seperti apa memiliki platform terpadu untuk manajemen proyek dan pelacakan waktu:

Kami telah mengevaluasi berbagai opsi dan merasa bahwa secara keseluruhan, ClickUp memberikan kombinasi yang tepat antara kekuatan dan fleksibilitas. Kami juga perlu menyelesaikan masalah pelacakan waktu untuk melacak dan mengukur catatan waktu kontraktor eksternal tanpa perlu menggunakan aplikasi atau layanan eksternal tambahan. Fitur pelacakan waktu bawaan ClickUp bekerja dengan mulus di antara perangkat mobile, tablet, dan desktop.

Salah satu fitur utama, Pelacakan Waktu Proyek ClickUp menghilangkan kebutuhan untuk mencatat entri waktu secara manual dengan memungkinkan Anda memulai (dan menghentikan) timer otomatis dari mana saja—aplikasi desktop ClickUp, ekstensi Chrome untuk web, dan bahkan aplikasi seluler.

Global Time Tracker berjalan di latar belakang saat Anda bekerja, memastikan setiap menit yang dapat ditagih dicatat dengan akurat.

Membuat entri waktu secara manual juga merupakan opsi. Anda dapat mencatat entri waktu untuk rentang tanggal tertentu. Ini menghemat waktu dan tenaga, memungkinkan Anda menambahkan atau mengedit beberapa entri hanya dengan beberapa klik.

Perkirakan waktu untuk setiap tugas untuk menetapkan batas waktu proyek yang realistis dengan ClickUp Time Management

Dengan fitur Pengelolaan Waktu ClickUp, Anda dapat mengelompokkan waktu yang dilacak menjadi waktu yang dapat ditagih dan tidak dapat ditagih, membuat lembar waktu yang detail, menambahkan catatan, dan membuat laporan waktu yang disesuaikan.

Hal ini memudahkan Anda untuk menyesuaikan tenggat waktu, menjadwalkan ketergantungan, menetapkan tonggak pencapaian, dan mengelola proyek Anda dengan visibilitas dan efisiensi yang lebih baik.

ClickUp Calendar menawarkan antarmuka visual dengan fitur seret dan lepas yang membuat pengelolaan waktu menjadi intuitif—sempurna untuk merencanakan, melacak, dan menyesuaikan jadwal harian Anda secara real-time. Berbeda dengan Toggl Track yang berfokus pada pelacakan waktu setelah kejadian, ClickUp membantu Anda secara proaktif memblokir waktu untuk tugas dan pertemuan langsung dalam alur kerja Anda.

Anda dapat menyinkronkannya dengan Google Calendar, menjadwalkan tugas berulang, dan melihat garis waktu proyek dengan cepat. Ini ideal untuk mengelola beban kerja, memprioritaskan tenggat waktu, dan menghindari overbooking. Tim juga dapat berbagi kalender untuk tetap selaras tentang siapa yang melakukan apa dan kapan.

💡 Tips Pro: Mencari sumber daya tambahan untuk mengelola waktu? Coba Template Jadwal Pengelolaan Waktu ClickUp. Siap digunakan dan dapat disesuaikan, template ini memungkinkan Anda merencanakan tugas dalam jadwal Anda, menetapkan tujuan, dan berkolaborasi dengan tim Anda dalam tugas sehari-hari. Ini membantu: Tetap terorganisir dengan gambaran proyek yang jelas

Tingkatkan produktivitas dengan mengoptimalkan pengelolaan tugas.

Tingkatkan kinerja proyek dengan memenuhi tenggat waktu. Pilihan lain yang bagus adalah Template Kotak Waktu ClickUp. Rencanakan jadwal Anda dengan efisien dengan membagi proyek, mengalokasikan sumber daya, dan menetapkan tenggat waktu untuk memaksimalkan produktivitas dengan memprioritaskan tugas secara lebih baik! Tetap pada jalur dengan blok waktu yang jelas untuk setiap tugas dan capai tujuan lebih cepat dengan perencanaan yang terstruktur.

Fitur terbaik ClickUp

Batasan ClickUp

Pengguna baru mungkin awalnya merasa bingung dengan beragam fitur yang ditawarkan.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sebuah ulasan G2 menyimpulkan:

Saya menemukan ClickUp sebagai alat manajemen proyek yang hebat untuk membantu saya tetap terorganisir. Alat ini sangat berguna karena memungkinkan saya untuk mempersonalisasi tugas dan mendefinisikannya secara detail untuk proyek-proyek besar. Fitur pelacakan waktu sangat berguna karena membantu saya mengetahui di mana saya menghabiskan waktu saya.

💡 Tips Pro: Mencapai semua hal setiap hari mungkin terasa menakutkan pada awalnya. Tapi jika Anda memiliki teman yang membantu Anda melalui proses ini, segalanya bisa berubah dengan cepat! Jelajahi templat planner harian gratis dengan antarmuka yang ramah pengguna untuk mengelola waktu Anda.

2. Clockify (Terbaik untuk pelacakan waktu gratis dengan laporan dasar)

melalui Clockify

Clockify adalah alat pelacak waktu dengan fitur manajemen proyek dasar. Alat ini dapat membantu Anda melacak jam kerja karyawan dan menagih klien dengan akurat. Clockify mendukung pelacakan waktu secara manual, otomatis, dan offline.

Anda juga dapat menghasilkan lembar waktu otomatis, laporan aktivitas, dan data produktivitas. Selain itu, Anda dapat membuat dan mengelola faktur klien. Dengan demikian, Anda dapat merencanakan anggaran proyek, menetapkan tarif tagihan kustom, membandingkan biaya, dan banyak lagi.

Fitur terbaik Clockify

Gunakan deteksi waktu idle dan pengingat waktu untuk menghindari jam kerja yang tidak tercatat.

Akses lintas platform melalui aplikasi desktop, mobile, dan browser.

Dukung proyek dan pengguna tanpa batas, bahkan dengan versi gratis.

Integrasikan dengan Trello, Asana, dan Jira untuk pengelolaan proyek yang lancar.

Batasan Clockify

Tidak dilengkapi dengan fitur otomatisasi penagihan yang canggih.

Tidak menyediakan pemrosesan gaji bawaan

Harga Clockify

Gratis selamanya

Basic: $4,99/bulan per pengguna

Standard: $6,99/bulan per pengguna

Pro: $9,99/bulan per pengguna

Enterprise: $14,99/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Clockify

G2: 4.5/5 (170+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (9.100+ ulasan)

🧠 Fakta Menarik: Francesco Cirillo, seorang pengembang dan pengusaha, mengembangkan Teknik Pomodoro untuk manajemen waktu. Tapi tahukah Anda bahwa teknik ini dinamai berdasarkan timer dapur berbentuk tomat yang digunakan Cirillo saat belajar di perguruan tinggi? Benar sekali—”Pomodoro” berarti “tomat” dalam bahasa Italia! 🍅

3. Harvest (Terbaik untuk pelacakan waktu dengan pelacakan pengeluaran dan penagihan)

melalui Harvest

Seperti Clockify, Harvest memudahkan pelacakan waktu dan penagihan klien; perbedaannya adalah Harvest membutuhkan lebih sedikit input manual.

Dengan Harvest, Anda dapat menghasilkan laporan waktu otomatis untuk mendapatkan wawasan tentang kemajuan proyek, waktu rata-rata yang dihabiskan untuk tugas, biaya internal, dan lainnya. Cukup pilih proyek dan mulai timer.

Anda dapat menyinkronkan Harvest dengan alat akuntansi, mengubah lembar waktu menjadi faktur klien, dan mengotomatiskan penagihan dan pengumpulan pembayaran.

Fitur terbaik Harvest

Lacak waktu dan pengeluaran secara bersamaan untuk perhitungan biaya proyek.

Kelola proyek dengan biaya tetap dan retainer menggunakan laporan pelacakan waktu yang disesuaikan.

Jadwalkan dan lacak ketersediaan tim secara real-time

Integrasikan dengan Asana, Trello, dan QuickBooks untuk alur kerja yang lebih baik.

Batasan Harvest

Tidak ada fitur pelacakan GPS bawaan untuk tim jarak jauh.

Biaya yang lebih tinggi untuk tim yang lebih besar atau fitur lanjutan

Harga Harvest

Gratis selamanya

Pro: $13,75 per bulan per pengguna

Premium: $17,50 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Harvest

G2: 4.3/5 (800+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (600+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Harvest?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

Ini adalah produk sederhana yang dapat dipasang dan digunakan dengan cepat untuk pelacakan waktu sederhana dan pembuatan faktur.

4. RescueTime (Terbaik untuk pelacakan produktivitas otomatis dan manajemen waktu)

melalui RescueTime

Apakah Anda mencari perangkat lunak pelacakan waktu yang sepenuhnya berfokus pada peningkatan produktivitas? RescueTime adalah jawabannya. Alat ini menawarkan fitur-fitur untuk membantu tim Anda memaksimalkan setiap menit. Misalnya, Anda dapat menggunakan fitur ‘Focus Time’ untuk memblokir situs web yang mengganggu.

RescueTime mengotomatiskan seluruh proses pelacakan waktu, sehingga tidak ada ruang untuk kelalaian. Aplikasi ini melacak penggunaan aplikasi dan situs web, serta menghasilkan analisis canggih untuk mengidentifikasi pola produktivitas dan hambatan.

Bagian terbaiknya? Alat ini tidak memiliki batasan penggunaan—individu dan tim dapat melacak dan menghasilkan lembar waktu untuk proyek tanpa batas.

Fitur terbaik RescueTime

Tetapkan metrik produktivitas kustom dan lacak kemajuan dengan laporan detail.

Otomatiskan ringkasan penggunaan waktu mingguan dan analisis tren.

Dapatkan dukungan untuk pelacakan aktivitas offline melalui input manual.

Integrasikan dengan Slack, Trello, dan Google Calendar

Batasan RescueTime

Kurang fitur kolaborasi dan manajemen proyek

Integrasi terbatas dengan alat alur kerja canggih

Harga RescueTime

Solo: $12/bulan

Tim: $9/bulan per anggota tim

Ulasan dan peringkat RescueTime

G2: 4. 2/5 (90+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (140+ ulasan)

5. Hubstaff (Terbaik untuk pelacakan waktu dengan GPS dan pemantauan karyawan)

melalui Hubstaff

Hubstaff adalah alat pelacakan waktu karyawan yang memantau produktivitas karyawan melalui tangkapan layar, tingkat aktivitas, dan pelacakan GPS.

Aplikasi ini mendukung fitur pelacakan canggih, seperti deteksi waktu idle, dan menghasilkan laporan detail tentang produktivitas dan penggunaan waktu untuk mengidentifikasi dan menghilangkan ketidakefisienan.

Anda dapat mengotomatiskan penggajian dengan integrasi Hubstaff dengan PayPal, Wise, dan Gusto. Fitur ini memungkinkan Anda membuat tagihan dan faktur klien yang akurat berdasarkan waktu dan pengeluaran yang dilacak.

Fitur terbaik Hubstaff

Kelola proyek dan anggaran dengan alat pelacakan real-time.

Dukung penjadwalan dan pengelolaan shift dengan alat kalender.

Dukung pelacakan waktu di desktop, web, dan mobile untuk fleksibilitas.

Integrasikan dengan Trello, Jira, dan Asana untuk manajemen proyek.

Batasan Hubstaff

Membutuhkan paket premium untuk analisis lanjutan.

Membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk fitur pelacakan GPS.

Harga Hubstaff

Starter: $7 per bulan per pengguna

Grow: $9/bulan per pengguna

Tim: $12/bulan per pengguna

Enterprise: $25 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan penilaian Hubstaff

G2: 4.5/5 (1.300+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (1.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Hubstaff?

Inilah yang dibagikan oleh seorang pengulas G2:

Hubstaff menawarkan solusi pelacakan waktu yang intuitif dan mulus, yang memudahkan pengelolaan tim jarak jauh. Pelacakan real-time, tangkapan layar otomatis, dan wawasan produktivitas membantu memastikan transparansi dan efisiensi. Laporan detail dan otomatisasi penggajian menghemat banyak waktu, menjadikannya alat yang wajib dimiliki bagi bisnis dengan tim jarak jauh atau hybrid.

6. Timely (Terbaik untuk pelacakan waktu otomatis berbasis AI)

melalui Timely

Timely adalah pelacak waktu berbasis AI yang mengotomatiskan proses untuk menyediakan data waktu yang akurat. Baik Anda ingin menghitung jam kerja yang dapat ditagih, mendapatkan pengingat untuk waktu yang belum dilacak, atau menentukan seberapa produktif tim Anda, asisten lembar waktu AI bawaan memastikan Anda mendapatkan semua wawasan secara tepat waktu, akurat, dan otomatis.

Fitur manajemen proyek memungkinkan Anda untuk menugaskan tugas, mengelola beban kerja, dan melihat kapasitas tim. Tampilan garis waktu berbasis kalender memungkinkan Anda memvisualisasikan hari kerja sehingga Anda dapat memblokir waktu dan merencanakan proyek dengan efisien.

Fitur terbaik Timely

Kelola anggaran proyek dengan pelacakan real-time dan pemberitahuan.

Lacak jam kerja yang dapat ditagih dan buat faktur klien yang akurat.

Dapatkan laporan detail tentang produktivitas dan alokasi sumber daya.

Integrasikan dengan Outlook, Google Calendar, dan Trello untuk penjadwalan yang lebih baik.

Batasan waktu

Pilihan pelacakan waktu manual yang terbatas untuk tugas-tugas tertentu

Fungsi dasar manajemen proyek

Harga yang kompetitif

Starter: $11/bulan per pengguna

Premium: $20/bulan per pengguna

Unlimited: $28 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian yang tepat waktu

G2: 4.8/5 (400+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Timely?

Sebuah ulasan Capterra merangkum:

Keuntungan utama Timely adalah kemudahan penggunaannya dan cara mengelola waktu Anda dengan cara yang bermanfaat. Saya pikir Timely telah menghadirkan layanan yang fantastis…

melalui Everhour

Jika Anda mencari solusi pelacakan waktu yang terintegrasi dengan alur kerja manajemen proyek Anda, Everhour patut Anda pertimbangkan.

Everhour terintegrasi dengan alat seperti ClickUp, Asana, Trello, dan Basecamp, dan secara langsung melacak waktu dari platform-platform tersebut. Ini berarti Anda tidak perlu beralih aplikasi untuk mengelola kinerja dan produktivitas tim—semua data Anda terkonsolidasi dalam satu platform.

Ini memungkinkan Anda melacak ketersediaan tim untuk mengelola sumber daya dan beban kerja secara efektif. Everhour juga mendukung pelacakan waktu untuk tugas yang dapat ditagih dan tidak dapat ditagih, serta menyediakan laporan dan analisis.

Fitur terbaik Everhour

Membuat laporan kustom dengan data anggaran, waktu, dan pengeluaran.

Otomatisasi penagihan dengan integrasi QuickBooks dan FreshBooks.

Mengelola anggaran proyek dengan pemantauan keuangan real-time.

Batasan Everhour

Fitur terbatas pada aplikasi seluler dibandingkan dengan versi desktop.

Membutuhkan paket berlangganan tingkat atas untuk fitur dan laporan lanjutan.

Harga Everhour

Gratis selamanya

Tim: $10/bulan (hingga 5 pengguna)

Ulasan dan penilaian Everhour

G2: 4.7/5 (170+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Everhour?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Everhour adalah alat pelacakan waktu yang dirancang dengan baik, mudah digunakan, dan powerful, yang memiliki integrasi unik dengan sejumlah alat produktivitas SaaS terkemuka. Alat ini terintegrasi secara mulus ke dalam antarmuka aplikasi seperti Asana dan Notion, sehingga meningkatkan pengalaman pengguna di kedua aplikasi tersebut. Saya tidak melihat ada aplikasi lain di pasaran yang melakukan hal ini sebaik Everhour.

📮 ClickUp Insight: 92% pekerja pengetahuan menggunakan strategi pengelolaan waktu yang disesuaikan. Namun, sebagian besar alat manajemen alur kerja belum menyediakan fitur manajemen waktu atau prioritas bawaan, yang menghambat prioritas yang efektif. Fitur penjadwalan dan pelacakan waktu yang didukung AI dari ClickUp dapat membantu Anda mengubah tebakan menjadi keputusan berbasis data. Bahkan, fitur ini dapat menyarankan jendela fokus optimal untuk tugas-tugas Anda. Bangun sistem manajemen waktu kustom yang menyesuaikan dengan cara Anda bekerja!

8. Time Doctor (Terbaik untuk pelacakan waktu dengan fitur pemantauan produktivitas)

melalui Time Doctor

Selanjutnya dalam daftar alternatif Toggl terbaik adalah Time Doctor. Alat pelacakan waktu ini cocok untuk tim yang menginginkan fitur lengkap dan antarmuka pengguna yang ramah.

Time Doctor memungkinkan tim Anda untuk mencatat waktu kerja, istirahat, dan lainnya. Selain itu, aplikasi ini memantau waktu yang dihabiskan di berbagai situs web dan aplikasi untuk menghasilkan wawasan produktivitas.

Ini berguna untuk mengidentifikasi pola kerja, terutama untuk tim jarak jauh. Alat ini juga menyediakan peringatan gangguan untuk membantu karyawan tetap fokus selama jam kerja.

Fitur terbaik Time Doctor

Lacak waktu dengan tangkapan layar, penggunaan aplikasi, dan tingkat aktivitas.

Dukungan pelacakan GPS untuk tim di lokasi dan tim jarak jauh.

Buat laporan produktivitas dan kehadiran yang komprehensif.

Integrasikan dengan Jira, Asana, dan Trello untuk manajemen proyek.

Batasan Time Doctor

Fitur penagihan dan faktur yang terbatas dibandingkan dengan alat lain.

Biaya meningkat untuk tim yang lebih besar dan analisis lanjutan.

Harga Time Doctor

Basic: $8 per bulan per pengguna

Standard: $14/bulan per pengguna

Premium: $20/bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Time Doctor

G2: 4. 4/5 (400+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (500+ ulasan)

💡 Tips Pro: Rutin tinjau data pelacakan waktu Anda untuk mengidentifikasi pola, mengevaluasi tren produktivitas, dan menyesuaikan alur kerja Anda. Penyesuaian kecil dapat menghasilkan peningkatan efisiensi yang signifikan. 🧐

9. TimeCamp (Terbaik untuk menggabungkan pelacakan waktu dengan penagihan dan faktur)

melalui TimeCamp

Apakah Anda mencari alat yang mendukung lembar waktu tim dan pelacakan kehadiran? Itu dia TimeCamp untuk Anda.

Alat ini menyediakan antarmuka terpadu untuk melacak kehadiran karyawan, menghasilkan lembar waktu, membuat faktur, dan menerbitkan tagihan. Namun, itu belum semuanya—TimeCamp juga memungkinkan Anda mengelola anggaran proyek.

Alat ini melacak waktu yang dihabiskan untuk tugas dan proyek, menganalisis keuntungan, dan terintegrasi dengan perangkat lunak akuntansi sehingga Anda dapat mengelola pengeluaran proyek dengan lancar. Bonus? Alat ini mengirimkan pemberitahuan setiap kali Anda melebihi anggaran pada suatu proyek.

Fitur terbaik TimeCamp

Otomatiskan penagihan dengan integrasi ke QuickBooks dan Xero

Lacak waktu secara otomatis dengan aplikasi seluler dan desktop.

Dapatkan akses ke fitur manajemen tugas dengan laporan detail.

Batasan TimeCamp

Kustomisasi terbatas untuk faktur yang dihasilkan

Membutuhkan paket berlangganan tingkat atas untuk fitur pelaporan detail.

Harga TimeCamp

Gratis selamanya

Starter: $3,99/bulan per pengguna

Premium: $6,99/bulan per pengguna

Ultimate: $10,99/bulan per pengguna

Enterprise: $14,99/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian TimeCamp

G2: 4.7/5 (300+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (500+ ulasan)

📮 ClickUp Insight: 32% pekerja kesulitan menyisihkan waktu pribadi, namun hanya 14% yang menjadwalkannya di kalender mereka. Jika tidak dijadwalkan, waktu tersebut tidak terlindungi! 📆 Kalender ClickUp membantu Anda menjadwalkan waktu pribadi seperti halnya rapat. Sinkronkan dengan kalender eksternal, atur waktu kerja berulang serta blok waktu pribadi, dan seret dan lepas acara atau tugas untuk menyesuaikan jadwal Anda dengan mudah. Hentikan pekerjaan mendadak sebelum merusak waktu luang Anda! 💫 Hasil Nyata: Lulu Press menghemat 1 jam per hari per karyawan dengan menggunakan ClickUp Automations — yang menghasilkan peningkatan efisiensi kerja sebesar 12%.

10. My Hours (Terbaik untuk pelacakan waktu berbasis proyek untuk tim kecil dan freelancer)

melalui MyHours

Tim kecil mungkin kesulitan menemukan alat pelacakan waktu yang komprehensif dan ramah pengguna. Namun, itulah yang ditawarkan oleh My Hours.

Dengan perangkat lunak ini, Anda dan tim Anda dapat dengan mudah melacak waktu —secara manual atau menggunakan timer—di berbagai proyek dan tugas. Buat proyek dan catat waktu Anda untuk menghasilkan lembar waktu.

MyHours juga membantu dalam perencanaan anggaran proyek dasar dengan pemberitahuan dan pelacakan pengeluaran, serta memungkinkan akses lintas platform ke aplikasi seluler, desktop, dan web.

Fitur terbaik MyHours

Dukung penagihan klien dengan alat penagihan yang fleksibel.

Akses fitur manajemen tim dengan izin berdasarkan peran.

Buat laporan kustom dengan templat yang disesuaikan untuk tugas-tugas umum.

Integrasikan dengan QuickBooks, Zapier, dan Trello untuk otomatisasi alur kerja.

Batasan MyHours

Otomatisasi terbatas untuk alur kerja kompleks dan tugas berulang.

Membutuhkan input manual untuk pelacakan pengeluaran dan penagihan.

Harga MyHours

Gratis selamanya

Pro: $9 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian MyHours

G2: 4.6/5 (200+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang MyHours?

Ulasan G2 ini membagikan kesan positif:

Setelah mencari dan mencoba berbagai paket lembar waktu, saya menemukan myhours sebagai yang paling sesuai dengan kebutuhan saya, yaitu perangkat lunak pelacakan dan pelaporan lembar waktu berbasis web yang sederhana dan mudah digunakan. Layanan pelanggan sangat baik; semua pertanyaan yang saya ajukan dijawab dengan cepat melalui email balasan.

11. DeskTime (Terbaik untuk pelacakan waktu otomatis dengan analisis produktivitas)

melalui DeskTime

Alternatif Toggl ini paling dikenal karena secara otomatis melacak waktu berdasarkan penggunaan aplikasi dan situs web.

Ini juga membantu memantau produktivitas dengan mengkategorikan tugas dan aktivitas menjadi produktif, tidak produktif, dan netral. Hal ini membantu memahami pola proyek dan menghilangkan hambatan.

DeskTime mengotomatiskan pengingat istirahat dan menyediakan laporan produktivitas terperinci sehingga Anda dapat meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

Fitur terbaik DeskTime

Dukung pengelolaan proyek dan tugas dengan pelacakan waktu terintegrasi.

Dukung pelacakan waktu offline dengan opsi input manual.

Kelola kehadiran dengan alat manajemen lembar waktu bawaan.

Batasan DeskTime

Tidak ada fitur penagihan atau faktur bawaan.

Fungsi terbatas pada aplikasi seluler dibandingkan dengan aplikasi desktop.

Harga DeskTime

Lite: Gratis selamanya

Pro: $5 per bulan per pengguna

Premium: $7 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian DeskTime

G2: 4.5/5 (300+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (500+ ulasan)

Lacak Waktu Hanya dengan Beberapa Klik Menggunakan Alternatif Toggl Terbaik—ClickUp!

Toggl Track adalah pelacak waktu yang andal yang menawarkan kesederhanaan dan fitur yang dapat diandalkan. Ia membantu mengukur produktivitas, mengelola anggaran, dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Namun, ia tidak dilengkapi dengan fitur manajemen proyek lanjutan yang dapat memperlancar alur kerja dan meningkatkan produktivitas tim.

Jika Anda mencari solusi all-in-one yang melacak waktu dan menawarkan alat manajemen proyek yang kuat, ClickUp adalah jawabannya. Ini adalah aplikasi serba guna untuk kerja yang menggabungkan manajemen tugas, pelacakan waktu, perencanaan sumber daya, dan otomatisasi alur kerja menjadi satu platform yang intuitif.

Siap untuk meningkatkan produktivitas Anda dan menyeimbangkan kehidupan kerja Anda? Coba ClickUp hari ini— daftar di sini secara gratis!