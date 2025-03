11 Alternatif dan Pesaing Excel Teratas 2025 (Fitur, Kelebihan, Kekurangan, Harga)

Selama lebih dari 30 tahun, hampir semua orang telah menggunakan spreadsheet MS Excel, mulai dari siswa sekolah menengah hingga ilmuwan di NASA. 🚀

Namun, cara kita bekerja terus berubah dengan kecepatan tinggi, dan Excel lambat dalam mengejar ketertinggalannya.

Itulah mengapa banyak profesional seperti Anda mencari alternatif Excel yang dapat melakukan lebih banyak hal.

Dalam artikel ini, kita akan melihat sepuluh alternatif canggih untuk Excel, bersama dengan fitur-fitur utama, kelebihan, kekurangan, dan harganya.

Ayo langsung saja kita bahas!

11 Alternatif Microsoft Excel Terbaik di Tahun 2024

Kita telah melihat mengapa Excel tidak lagi menjadi alat yang hebat seperti dulu. Berikut ini adalah alternatif Excel terbaik yang bisa Anda gunakan saat ini untuk membuat spreadsheet :

1. ClickUp

Lihat 15+ tampilan di ClickUp untuk menyesuaikan alur kerja Anda dengan kebutuhan Anda

ClickUp adalah salah satu dari dengan peringkat tertinggi produktivitas dan alat manajemen proyek s digunakan oleh tim yang produktif di perusahaan kecil dan besar. Platform manajemen proyek dan produktivitas ini menawarkan hampir semua solusi spreadsheet dalam buku ini. Alat bantu ini juga mendukung fitur manajemen tugas fitur untuk memaksimalkan data spreadsheet Anda.

Fitur Utama

Mari kita lihat mengapa ClickUp adalah salah satu alternatif gratis terbaik untuk Excel:

Lacak dan atur pekerjaan Anda dengan Tampilan tabel Meskipun spreadsheet Excel adalah cara yang bagus untuk mengelola, mengedit, dan mengatur data mentah, bagaimana jika Anda dapat melakukan hal yang sama untuk tugas-tugas Anda?

Nah, sekarang Anda bisa. Tampilan Tabel ClickUp mengatur semua tugas Anda beserta detailnya (penerima tugas, status, tanggal jatuh tempo, dan banyak lagi) dalam sebuah kisi-kisi yang keren.

Atur semua tugas Anda pada kisi bersama detail utamanya termasuk status, tanggal jatuh tempo, penerima tugas, dan banyak lagi dengan tampilan Tabel di ClickUp

Tampilan Tabel memungkinkan Anda untuk menentukan kemajuan setiap tugas proyek dalam sekejap mata.

Berikut adalah beberapa hal yang bisa Anda lakukan dengan tampilan ini:

Menyalin dan menempelkan tabel Anda ke perangkat lunak spreadsheet lain seperti file Excel atau lembar Google

Menyematkan kolom yang ingin Anda lihat setiap saat saat Anda menelusuri tabel Anda

Mengatur otomatis kolom Anda untuk mencegah teks terpotong

Membagikan Tabel Anda dengan siapa pun melalui tautan pribadi

Membuat perhitungan dengan Bidang Formula Dengan ClickUp, Anda dapat melakukan kalkulasi sederhana dan rumit dalam bentuk numerik

Bidang Khusus dalam tugas Anda.

Mari kita uraikan hal ini:

Bidang Khusus numerik dapat menyimpan rincian tugas seperti jam, angka, dan anggaran. Anda dapat menjumlahkan semua angka ini dengan bantuan Formula Field.

Temukan biaya seluruh kampanye, jam yang dapat ditagih, dan lainnya dengan rumus lanjutan di Bidang Khusus ClickUp

Anda dapat menentukan biaya kampanye iklan, jumlah jam kerja, dan lainnya dengan melakukan penghitungan ini.

Ingin menggunakan rumus Excel lama yang telah membantu Anda dengan baik? Anda dapat membuat rumus lanjutan dari daftar 70 fungsi unik di ClickUp!

Lakukan penghitungan cepat dengan Perhitungan Kolom ClickUp juga dapat membantu Anda menemukan jumlah, rata-rata, atau rentang untuk seluruh kolom. Anda bisa menentukan anggaran proyek dengan cepat,

Poin scrum , perkiraan waktu, dan banyak lagi.

Temukan angka yang tepat secara instan menggunakan rumus sederhana atau lanjutan di Bidang Khusus ClickUp

Bereksperimen dengan tampilan yang fleksibel MS Excel memberi Anda satu tampilan yang membosankan untuk semua data Anda.

ClickUp melakukan hal yang sebaliknya; ia dapat berubah bentuk sesuai dengan gaya kerja Anda. Sebagai hasilnya, Anda dapat melihat proyek dan tugas dari berbagai sudut hanya dengan sekali klik.

Berikut adalah daftar tampilan berguna yang dapat Anda buka kapan saja:

Tampilan papan : tambahkan semua tugas Anda ke dalam sebuah interaktif Kanban atau Scrum Board Tampilan kalender : Kelola jadwal sibuk Anda dengan kalender yang praktis

tambahkan semua tugas Anda ke dalam sebuah interaktif Kanban atau Scrum Board Tampilan kotak : lihat apa yang sedang dilakukan anggota tim Anda

lihat apa yang sedang dilakukan anggota tim Anda Tampilan daftar : bagus untuk mereka yang suka menggunakan tampilandaftar yang harus dilakukan Tampilan Gantt dari ClickUp memungkinkan Anda memvisualisasikan dan menjadwalkan semua tugas proyek Anda dalam sebuah garis waktu yang rapi.

bagus untuk mereka yang suka menggunakan tampilandaftar yang harus dilakukan

Kelebihan

Tingkatkan produktivitas Anda dan selesaikan lebih banyak hal dengan antarmuka pengguna aplikasi ClickUp yang intuitif

Komentar dan Tampilan obrolan memungkinkan untuk berkolaborasi secara real-time

Mode Offline memungkinkan untuk bekerja bahkan tanpa koneksi internet

Buat formulir survei pelanggan yang dinamis dengan tampilan Formulir

Banyak sekali pintasan keyboard untuk membantu Anda menyelesaikan pekerjaan Anda

Kemampuan untuk melacak waktu yang dihabiskan untuk tugas dengan Timer Global

Menawarkan pintasanpengolah kata untuk dokumen kantor yang disebut Docs (mirip denganGoogle Doc tetapi lebih baik!)

Jangan pernah melupakan komentar, tugas, atau pertemuan penting dengan Pengingat Lebih dari 50 Otomatisasi untuk membantu Anda mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang

Menawarkan banyak integrasi dengan alat kerja populer seperti Zoom , Tenaga penjualan , Dokter Waktu , dan lebih lanjut Kontra

Tidak ada fitur ekspor Dasbor

Belum semua tampilan ClickUp tersedia di aplikasi seluler... belum!

Harga

ClickUp Paket Gratis Selamanya penuh dengan fitur dan mendukung pengguna tak terbatas. Paket berbayarnya mulai dari $7/pengguna per bulan.

Peringkat pelanggan

G2: 4.7/5 (3.300+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.200+ ulasan)

2. Aplikasi yang sama

Sumber: Equals.appEqual.app adalah alat spreadsheet baru yang terintegrasi secara mulus dengan gudang data dan menawarkan fitur versi dan kolaborasi yang canggih. Ini adalah solusi terbaik bagi para pendiri dan operator startup, yang memungkinkan mereka melakukan analisis dengan mudah.

Fitur utama

Terhubung ke database, gudang data, dan perangkat lunak manajemen bisnis lainnya

Impor skrip

Integrasi dengan alat bantu seperti Hubspot, Google Analytics, Salesforce, dan Quickbooks.

Pertanyaan yang tersimpan

Kelebihan

Mudah digunakan oleh pengguna Excel dan Google sheet yang sudah ada

Mendukung kolaborasi waktu nyata

Memungkinkan rekan tim yang kurang teknis untuk menjalankan kueri SQL yang kompleks

UI yang bersih

Keterbatasan

Pustaka templat yang kecil

Integrasi asli terbatas tetapi terus berkembang

Harga

Harga berkisar dari gratis hingga $18 per bulan. Akun khusus yang disesuaikan juga tersedia untuk perusahaan-perusahaan enterprise.

3. Google Spreadsheet

melalui Google SheetsGoogle Spreadsheet adalah alat bantu spreadsheet yang hampir memiliki kemampuan yang sama dengan Excel.

Alternatif Excel ini beroperasi secara online dan menawarkan penyimpanan awan, yang berarti beberapa anggota tim dapat bekerja pada Lembar Google pada waktu yang sama.

Namun karena MS Office Suite memiliki aplikasi spreadsheet berbasis internet (Excel Online), maka Google Spreadsheet masih merupakan alternatif Excel yang layak atau apakah MS Excel sudah tidak layak lagi digunakan? Mari kita cari tahu!

Fitur utama

Mendukung makro yang dapat mengotomatiskan tugas yang berulang

Fitur penyimpanan otomatis mempertahankan data Google sheet

Komentar dapat digunakan untuk memberikan umpan balik cepat pada Google Sheet

Fungsi Excel dapat diperluas dengan add-on

Kelebihan

Antarmuka yang mudah digunakan

Mendukung kolaborasi waktu nyata

Terintegrasi dengan baik denganAlat Google (Google Dokumen, Slide, dll.)

Kekurangan

Menawarkan lebih sedikit visualisasi data, bagan, dan grafik daripada file Excel

Program spreadsheet dapat melambat ketika mengelola banyak data

Tidak memiliki pintasan papan ketik yang cukup seperti Microsoft Excel dan Excel Online

Sulit untuk mengonfigurasi peringatan dan pengingat di lembar Google

Harga

Tidak seperti Office Suite yang menghosting Microsoft Office Excel secara online, alat G Suite, termasuk Google Spreadsheet, tersedia secara gratis.

Peringkat pelanggan

G2 : 4.6/5 (1.400+ ulasan)

: 4.6/5 (1.400+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (11.900+ ulasan)

4. Gnumeric

via Gnumeric Gnumeric adalah sebuah program spreadsheet sumber terbuka untuk sistem operasi berbasis UNIX (seperti Linux).

Alat ini memiliki fitur analitik yang canggih dan akurasi yang unggul, sehingga menjadi pilihan yang baik bagi para ilmuwan, insinyur, dan mahasiswa.

Namun, antarmuka Gnumeric terlihat seperti terjebak di tahun 2000-an.

Apakah fitur-fiturnya sudah ketinggalan zaman seperti yang terlihat? Mari kita lihat..

Fitur utama

Menawarkan semua fungsi buku kerja Excel dan 200 fungsi unik lainnya

Pembuatan angka acak yang luas dapat digunakan untuk statistik dan kriptografi

Pemecah linier dan non-linier untuk perhitungan matematika tingkat lanjut

Kelebihan

Fungsi yang sangat akurat membuatnya bagus untuk analisis data

Bisamengimpor hampir semua format file, termasuk Microsoft Office Excel, Lotus 1-2-3, HTML, dan banyak lagi

Karena ini adalah alat sumber terbuka, Gnumeric dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan Anda

Kekurangan

Antarmuka pengguna aplikasi yang sederhana mungkin tidak menarik bagi sebagian pengguna

Tidak memiliki tabel pivot untuk meringkas data spreadsheet

Tidak ada makro untuk mengotomatiskan tugas Fungsionalitas tingkat lanjut sangat banyak untuk pengguna baru



Harga

Karena ini adalah alat sumber terbuka, Gnumeric gratis!

Peringkat pelanggan

G2 : NA

: NA Capterra: NA

5. Angka

melalui Angka Numbers adalah alternatif Excel dari Apple.

Aplikasi spreadsheet ini sangat sederhana, sehingga sangat cocok untuk pemula dan pengguna biasa.

Namun, apakah itu berarti Numbers bukan alat bantu spreadsheet yang paling tajam? Mari kita cari tahu..

Fitur utama

Bagan dan diagram yang semarak untuk memvisualisasikan informasi

Kategori pintar dapat digunakan untuk mengatur dan menganalisis data

Menyematkan video online (Youtube, Vimeo) di dalam spreadsheet

Kelebihan

Antarmuka yang ramping dan ramah pengguna; bagus untuk perangkat layar sentuh seperti iPad

Memungkinkan anggota tim untuk berkolaborasi secara real-time

Kompatibel dengan file Excel dan fungsi-fungsinya (VLOOKUP, TRANSPOSE, dll.)

Kekurangan

Tidak mendukung rumus dan persamaan tingkat lanjut

Tidak memiliki fitur analisis data tingkat lanjut yang terdapat pada file Excel

Pengguna Excel lama mungkin memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan fungsi-fungsi baru

Harga

Numbers adalah alternatif Office atau Excel yang gratis.

Peringkat pelanggan

G2 : 4.3/5 (100+ ulasan)

: 4.3/5 (100+ ulasan) Capterra: 4.3/5 (1.800+ ulasan)

6. Lembar pintar

melalui SmartsheetSmartsheet adalah perpaduan antara alat manajemen proyek dan aplikasi spreadsheet. Alat ini dapat membantu Anda mengelola dan melacak proyek langsung dari tampilan 'kisi-kisi' yang khas. Mencari alternatif Smartsheet yang lebih cerdas? Daftar alternatif Smartsheet ini telah membantu Anda.

Namun, seberapa baik alternatif Excel ini dibandingkan dengan yang asli? Mari kita lihat:

Fitur Utama

Berbagai tampilan seperti tampilan kisi, tampilan kalender, tampilan Gantt, dan banyak lagi

Dasbor interaktif untuk melihat kemajuan proyek secara real-time

Mengatur peringatan dan pengingat untuk tenggat waktu

Alur kerja otomatis untuk mengurangi tugas yang berulang

Kelebihan

Fitur manajemen sumber daya khusus

Templat proyek yang sudah dibuat sebelumnya (mirip dengan templat Excel)

Aplikasi untuk setiap perangkat seluler seperti Android, iOS, tablet, dll.

Kekurangan

Pemformatan bersyarat terbatas dan rumus Excel tingkat lanjut

Bukan solusi manajemen tugas yang lengkap

Tidak ada fitur pelacakan waktu bawaan

Lebih mahal daripada alternatif Excel lainnya

Harga

Paket berbayar mulai dari $7 per bulan untuk perorangan dan $25 per pengguna per bulan untuk bisnis.

Peringkat Pelanggan

G2 : 4.3/5 (2300+ ulasan)

: 4.3/5 (2300+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (1500+ ulasan)

7. Lembar Zoho

Melalui Zoho Bagian dari Zoho Office Suite , Zoho Sheet adalah alternatif Excel berbasis cloud.

Alat bantu spreadsheet ini memungkinkan tim jarak jauh untuk mengatur data proyek dan membuat laporan terperinci dari perangkat apa pun.

Fitur utama

Pemformatan bersyarat yang menarik secara visual dengan skala warna dan ikon bawaan

Jejak audit untuk melihat siapa yang telah membuat perubahan pada lembar kerja

Pembersih data menghapus duplikat, mencegah ketidakcocokan data, dan banyak lagi

Kelebihan

Berbagai macam formula Excel yang telah ditentukan sebelumnya

Kemampuan untuk mengunci sel tertentu di aplikasi spreadsheet untuk mencegah pengeditan yang tidak disengaja

Mendukung hampir semua format file, termasuk format file Excel, .csv, .ods, .tds, .html, dan .pdf

Kekurangan

Tidak ada mode offline

Tidak dapat menautkan data di antara lebih dari satu spreadsheet

Integrasi asli terbatas pada aplikasi Zoho lainnya

Harga

Zoho Sheet gratis.

Peringkat pelanggan

G2 : 4.5/5 (80+ ulasan)

: 4.5/5 (80+ ulasan) Capterra: 4.3/5 (40+ ulasan)

8. Apache OpenOffice Calc

Melalui Apache OpenOffice Calc Apache OpenOffice Calc adalah salah satu alternatif gratis yang paling populer untuk Excel dan digunakan di lebih dari 100 juta komputer di seluruh dunia.

Open Office Calc mengklaim bekerja sebagai alat analisis data yang kuat untuk pengolah angka.

Tetapi apakah Open Office Calc memiliki apa yang penting? Mari kita cari tahu..

Fitur utama

Spreadsheet yang dapat diunduh untuk pekerjaan offline

Merupakan perangkat lunak sumber terbuka yang dapat dimodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan bisnis yang berbeda

Dapat menyimpan data dalam format OpenDocument

Kelebihan

Mendukung fungsi LOOKUP

Mengonversi spreadsheet menjadi PDF untuk berbagi file dengan mudah

Fitur analisis data yang komprehensif untuk kumpulan data yang lebih kecil

Kekurangan

Tidak memiliki fungsionalitas awan

Sebagai perangkat lunak sumber terbuka, rentan terhadap lebih banyak risiko keamanan

Pengguna harus bergantung pada forum komunitas untuk mendapatkan dukungan teknis

Harga

Apache OpenOffice Calc adalah salah satu dari beberapa alternatif Excel gratis.

Penilaian pelanggan

G2 : 4.2/5 (10+ ulasan)

: 4.2/5 (10+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (30+ ulasan)

9. LibreOffice Calc

Melalui LibreOffice Calc Seperti Apache OpenOffice, LibreOffice adalah perangkat lunak sumber terbuka yang gratis.

Ini adalah salah satu alternatif untuk Excel yang memiliki fungsi spreadsheet yang intuitif dan komprehensif.

Apakah hal tersebut membuat LibreOffice Calc menjadi spreadsheet yang serba bisa? Mari kita cari tahu..

Fitur utama

Teknologi DataPilot yang canggih untuk mengambil data mentah dari database, membuat tabulasi silang, dan meringkas

Kemampuan untuk mengerjakan analisis data "bagaimana jika" dengan bantuan manajer skenario

Panduan penyihir bawaan untuk fitur-fitur canggih

Kelebihan

Mendukung format dokumen terbaru seperti docx, xlsx, dan pptx

Antarmuka pengguna aplikasi yang intuitif untuk pemula

Mendukung banyak pengguna untuk pekerjaan kolaboratif

Kontra

Dukungan terbatas untuk perekaman makro

Hanya bisa menampung 1.024 kolom (15 kolom lebih sedikit dari Excel)

Tidak ada aplikasi berfitur lengkap untuk perangkat Android atau iOS

Harga

LibreOffice Calc adalah alternatif gratis untuk Excel.

Peringkat pelanggan

G2 : 4.3/5 (10+ ulasan)

: 4.3/5 (10+ ulasan) Capterra: 4.3/5 (1.200+ ulasan)

10. Hancom Cell

Via Sel Kantor Hancom Hancom Cell adalah bagian dari Hancom Office Suite (sebelumnya dikenal sebagai ThinkFree Office). Perangkat lunak ini memungkinkan Anda mengatur, memformat ulang, dan menyusun ulang data Anda untuk analisis dan pemodelan.

Mari kita cari tahu bagaimana aplikasi spreadsheet ini sebagai alternatif Excel gratis yang sesungguhnya..

Fitur utama

Fitur Hancom Office Mobile untuk mengedit dan melihat dokumen Anda di perangkat seluler

Mendukung pemformatan sel seperti format angka, lekukan, pembungkusan teks, dan batas

Fitur kolaborasi yang tersedia melalui Hancom Space

Kelebihan

Fitur rekomendasi bagan memberikan ide visualisasi berdasarkan data Anda

Membuat, menjalankan, dan mengedit makro yang kompatibel dengan Excel

Gunakan tabel pivot untuk meringkas, menganalisis, mengeksplorasi, dan menyajikan data Anda

Kekurangan

Tidak ada paket gratis

Potensi kehilangan data selama konversi file

Kurangnya tutorial pembelajaran

Harga

Hancom Office Cell merupakan salah satu program spreadsheet yang harganya cukup mahal. Paket berbayar mulai dari $59 per PC untuk perorangan dan pelajar!

Peringkat pelanggan

G2 : 3.8/5 (10+ ulasan)

: 3.8/5 (10+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (10+ ulasan)

11. Lembar Kerja Kantor WPS

Melalui Lembar Kerja Kantor WPS Spreadsheet WPS Office adalah alternatif Excel yang kuat yang berisi ratusan fungsi dan rumus yang paling umum digunakan.

Aplikasi spreadsheet ini berjalan di platform Microsoft Windows, Linux, iOS, macOS, dan Android.

Namun, apakah WPS Spreadsheet memiliki semua fitur lembar kerja Excel yang Anda cari? Mari kita cari tahu.

Fitur utama

Kemampuan untuk memecahkan masalah yang kompleks menggunakan analisis data "bagaimana-jika"

Mendukung tabel pivot tingkat lanjut

Menyediakan bagan yang dapat disesuaikan, termasuk sebaran, garis, kolom, pai, batang, dll.

Kelebihan

Mendukung lebih dari 50 pintasan keyboard

Memungkinkan Anda untuk mengedit banyak dokumen

Mendukung komentar perubahan trek

Kontra

Spreadsheet WPS tertinggal saat menangani data berskala besar

Tidak ada integrasi pemeriksa ejaan otomatis dalam WPS Spreadsheet

Harga

WPS Office Spreadsheet memiliki versi gratis yang didukung iklan dengan fitur terbatas. Paket berbayarnya mulai dari $29,99 per pengguna, per tahun.

Peringkat pelanggan

G2 : 4.2/5 (30+ ulasan)

: 4.2/5 (30+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (650+ ulasan)

Mengapa Anda Membutuhkan Alternatif Microsoft Excel?

Tidak diragukan lagi bahwa Microsoft Excel adalah program spreadsheet yang ikonik. Anda mungkin pernah menggunakannya setidaknya sekali untuk menghitung angka, menyimpan data penjualan, atau membuat karya! 🎨

Namun, hanya karena populer, bukan berarti program ini sempurna. 😬

Masalah-masalah Excel telah menjadi lebih terlihat sekarang karena ada alternatif yang menggantikannya. Alat bantu spreadsheet baru ini dapat mengatasi masalah yang mungkin Anda hadapi saat menggunakan Microsoft Excel.

Beberapa masalah ini meliputi:

A. Opsi penyesuaian yang terbatas

Dalam hal penyesuaian, yang terbaik yang dapat dilakukan Excel adalah menyediakan template. Dalam banyak kasus, templat mungkin tidak memiliki semua yang Anda perlukan untuk mengelola tugas-tugas khusus.

Templat seperti setelan yang dibeli di toko; jika sesuai dengan tujuan Anda, bagus. Alternatif Excel terbaik adalah seperti setelan jas yang dibuat khusus; mereka akan sangat cocok untuk bisnis Anda. 😎

B. Fitur pelaporan yang terbatas

Tentu, Excel menawarkan grafik , diagram dan grafik tentang proyek Anda, namun hanya memvisualisasikan data yang ada di layar Anda.

Bonus: Struktur Perincian Kerja Excel Tidak ada cara untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah tugas atau berapa banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh anggota tim.

Akibatnya, membuat rencana manajemen proyek di Excel sama rumitnya dengan merakit furnitur IKEA untuk pertama kalinya!

C. Mahal

Ingin membeli Excel? Anda harus mengeluarkan uang yang cukup banyak-$ 139,99, tepatnya.

Anda juga bisa mendapatkan fitur Excel sebagai bagian dari paket Microsoft 365 dengan harga $6,99 per bulan.

Namun, Anda harus membelinya bersama dengan peralatan lain seperti MS Word, Powerpoint, dan Outlook meskipun Anda tidak menginginkannya.

bonus:_ * Alat Bantu AI untuk Excel* _!**_

Alternatif Excel Terbaik Menanti

Excel seperti pemutar piringan hitam. Excel sangat bagus dalam hal apa yang dilakukannya dan memiliki banyak penggemar setia.

Namun, Excel menghadapi masalah yang sama dengan pemutar piringan hitam; ukurannya besar, sulit digunakan, dan tidak menawarkan banyak fitur seperti pemutar piringan hitam sezamannya.

Alternatif terbaik untuk Excel memiliki semua fitur yang dimiliki Excel dan beberapa fitur lainnya. Namun, meskipun setiap alat yang kami cantumkan di sini memiliki sesuatu untuk ditawarkan, tidak ada yang seperti ClickUp!

ClickUp memiliki Tampilan tabel untuk mengelola data, Bidang Formula untuk membuat perhitungan, Dasbor untuk membuat laporan yang sangat detail, dan bahkan seperti makro Otomatisasi untuk memudahkan tugas-tugas yang berulang! Masuk ke ClickUp secara gratis hari ini untuk mendapatkan alat bantu spreadsheet yang akan membantu bisnis Anda berkembang dengan kecepatan cahaya!