10 Perangkat Lunak Manajemen Konstruksi untuk Usaha Kecil pada Tahun 2026

Perangkat lunak yang tepat sangat berpengaruh terhadap kemampuan anggota tim Anda untuk fokus pada peran masing-masing, menyederhanakan tugas rutin, dan mengelola waktu mereka. Hal ini terutama berlaku di industri konstruksi, di mana sangat penting untuk mengoptimalkan bakat tim Anda dalam proyek konstruksi di lapangan.

Ada banyak sekali alat yang dapat membantu mengatasi tantangan ini, tetapi banyak di antaranya dirancang untuk perusahaan besar dengan dana yang melimpah.

Solusinya? Perangkat lunak manajemen proyek konstruksi yang dirancang khusus untuk usaha kecil.

Untuk membantu Anda mencapai hasil terbaik dengan lebih cepat, kami telah menyusun daftar solusi terbaik bagi usaha kecil yang sedang mencari perangkat lunak manajemen proyek konstruksi yang tepat. Kami akan membandingkan fitur utama, batasan, harga, ulasan, dan lainnya untuk membantu Anda membuat keputusan yang paling tepat sesuai kebutuhan usaha kecil Anda.

Sekilas tentang Perangkat Lunak Manajemen Konstruksi Terbaik

Berikut ini ringkasan singkat untuk membantu Anda memulai:

ClickUp Pilihan terbaik untuk pelacakan proyek terpadu & sinkronisasi lapangan-ke-kantorUkuran tim: Semua ukuran bisnis Diagram Gantt yang didukung AI, ClickUp Brain untuk pembaruan status, formulir khusus untuk catatan lokasi, dan obrolan terintegrasi. Gratis selamanya; Tersedia paket berbayar Mandor Kontraktor Pilihan terbaik untuk manajemen bisnis all-in-one yang terjangkauUkuran tim: Kontraktor skala kecil hingga menengah Perkiraan biaya, faktur, catatan harian, dan koordinasi subkontraktor dalam satu antarmuka. Harga mulai dari $49/bulan Procore Pilihan terbaik untuk manajemen risiko dan keuangan yang komprehensifUkuran tim: Menengah hingga korporat Pemantauan keuangan secara real-time, catatan kualitas dan keselamatan, serta ekosistem integrasi yang luas. Penetapan harga khusus Autodesk Build Pilihan terbaik untuk koordinasi yang efisien antara kantor dan lapanganUkuran tim: Tim proyek komersial Lembar kerja yang dikendalikan versi, pelacakan RFI, dan penghubungan data lapangan secara langsung ke anggaran proyek. Penetapan harga khusus Buildertrend Pilihan terbaik untuk pembangunan dan renovasi rumah tinggalUkuran tim: Pembangun rumah dan kontraktor renovasi Portal pemilihan klien, pengelolaan perubahan pesanan, dan komunikasi terpusat untuk pemilik rumah. Penetapan harga khusus Float Terbaik untuk manajemen sumber daya & perencanaan tenaga kerjaUkuran tim: Tim yang membutuhkan pengawasan kapasitas Peramalan kapasitas, penjadwalan tim secara visual, dan pemantauan jam kerja aktual versus yang direncanakan. Harga mulai dari $8,50 per bulan per pengguna RedTeam Terbaik untuk proses yang dapat diulang & kolaborasi di lapanganUkuran tim: Perusahaan konstruksi yang sedang berkembang Kolaborasi lapangan secara real-time melalui Fieldlens, manajemen penawaran, dan lebih dari 100 otomatisasi bawaan. Penetapan harga khusus Sage 300 Pilihan terbaik untuk akuntansi terintegrasi & manajemen propertiUkuran tim: Perusahaan konstruksi dengan fokus pada keuangan Audit keuangan mendalam, pengorganisasian dokumen tanpa kertas, dan pelacakan riwayat operasi layanan. Penetapan harga khusus Fieldwire Pilihan terbaik untuk pengelolaan tugas di lokasi proyek yang efisienUkuran tim: Kontraktor spesialis dan pemimpin lokasi Penugasan tugas yang diutamakan untuk perangkat seluler, peninjauan rencana, dan pelacakan kinerja terperinci untuk tim kerja. Gratis; Paket berbayar mulai dari $54/bulan Houzz Pro Pilihan terbaik untuk renovasi perumahan & pengumpulan prospek klienUkuran tim: Perusahaan desain-bangun & perumahan Pemindai ruangan 3D, papan pemilihan visual untuk klien, dan alat pengumpulan prospek lokal. Penetapan harga khusus

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah uraian terperinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Apa itu Perangkat Lunak Manajemen Konstruksi untuk Usaha Kecil?

Perangkat lunak manajemen konstruksi adalah alat atau aplikasi apa pun yang memungkinkan tim memahami tujuan, jadwal, tenggat waktu, dan persyaratan mereka. Aplikasi-aplikasi ini menggunakan fitur-fitur manajemen proyek yang populer (yang mungkin sudah Anda kenal dan sukai) untuk memastikan tim memiliki anggaran, sumber daya, dan bahan yang tepat dan siap digunakan.

Alat manajemen konstruksi terbaik memberikan manajer proyek satu tempat kolaboratif untuk bekerja saat mereka sedang dalam perjalanan—sebuah platform online untuk mengawasi proses bisnis, keselamatan, anggaran, pelaporan, dan komunikasi dengan klien. Mengadopsi perangkat lunak ini seharusnya membuat pekerjaan manajer proyek konstruksi Anda jauh lebih mudah, serta menjadi solusi paling efektif untuk menyederhanakan proses dan merampingkan alur kerja demi pengalaman tim dan klien yang lebih baik secara keseluruhan.

Apa yang Harus Anda Perhatikan dalam Memilih Perangkat Lunak Manajemen Konstruksi untuk Usaha Kecil?

Ada banyak sekali pilihan perangkat lunak manajemen proyek konstruksi yang bisa dipilih—bahkan untuk usaha kecil. Beberapa alat sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai jenis proyek konstruksi, sementara yang lain dirancang khusus untuk tujuan atau kebutuhan bisnis tertentu—seperti perangkat lunak manajemen pesanan atau perangkat lunak pelacakan waktu konstruksi.

Saat membandingkan berbagai pilihan, pertimbangkan hal-hal berikut:

Fitur utama : Apakah perangkat lunak tersebut memiliki fitur yang tepat? Apakah fiturnya melebihi ekspektasi Anda?

Fungsionalitas : Apakah perangkat lunak tersebut memenuhi kebutuhan Anda, seperti Apakah perangkat lunak tersebut memenuhi kebutuhan Anda, seperti manajemen pengadaan atau penjadwalan produksi

Tampilan: Apakah Anda dapat melihat dan mengatur proyek-proyek Anda sesuai dengan cara kerja yang paling efektif bagi Anda?

Penyesuaian: Apakah Anda dapat menyesuaikan perangkat lunak tersebut agar sesuai dengan kebutuhan Anda?

Kemudahan penggunaan: Apakah perangkat lunak ini ramah pengguna? Apakah seluruh tim Anda dapat mempelajarinya dengan cepat?

Harga : Apakah perangkat lunak ini terjangkau? Apakah biayanya menjadi terlalu mahal seiring dengan pertumbuhan bisnis Anda?

Dukungan: Apakah Anda dapat menghubungi tim dukungan dengan mudah saat membutuhkannya?

Peringkat dan ulasan: Apa yang dikatakan pengguna lain tentang pengalaman menggunakan produk ini?

Kebutuhan Anda kemungkinan besar sama uniknya dengan bisnis Anda, jadi luangkan waktu untuk mempertimbangkan apa yang benar-benar Anda butuhkan agar dapat menemukan perangkat lunak yang paling sesuai untuk Anda.

10 Perangkat Lunak Manajemen Konstruksi Terbaik untuk Usaha Kecil

Bagi usaha kecil, menemukan perangkat lunak manajemen konstruksi terbaik adalah hal yang wajib jika Anda ingin tetap terorganisir, mengelola risiko, dan melayani klien dengan sebaik-baiknya. Untuk membantu Anda menemukan alat yang tepat, berikut adalah daftar pilihan perangkat lunak konstruksi terbaik untuk usaha kecil pada tahun 2024.

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk pelacakan proyek terpadu & sinkronisasi lapangan-ke-kantor)

Ruang kerja ClickUp yang didukung AI, lengkap dengan dasbor, tugas, obrolan, agen, dan banyak lagi, memberi Anda gambaran menyeluruh yang Anda butuhkan!

ClickUp adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia yang membantu tim konstruksi kecil menjaga proyek tetap berjalan tanpa kekacauan yang biasa terjadi saat harus mengelola lima alat yang berbeda.

Karena itulah masalah sebenarnya: Komunikasi bolak-balik yang terus-menerus antara lapangan, kantor, kontraktor, pemasok, dan klien. Pembaruan tersebar di mana-mana. Keputusan terabaikan. Dan pada akhirnya, seseorang harus menghabiskan berjam-jam hanya untuk mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi.

Paket Small Business Suite dari ClickUp menyatukan semua itu dalam satu tempat, mulai dari manajemen proyek Anda.

Visualisasikan proyek Anda sebagai garis waktu yang terorganisir dengan Tampilan Diagram Gantt dari ClickUp

Anda dapat dengan mudah memvisualisasikan dan merencanakan proyek menggunakan Tampilan Kustom, seperti Diagram Gantt, Garis Waktu, Kalender, dan Tampilan Beban Kerja, untuk melihat bagaimana semuanya terhubung, mulai dari pengadaan hingga pekerjaan di lokasi hingga serah terima akhir. Jika Anda mengelola beberapa lokasi, Tampilan Peta memungkinkan Anda melihat apa yang terjadi di setiap lokasi tanpa harus menelusuri tugas-tugas.

Namun, perubahan sesungguhnya terletak pada cara informasi mengalir. Alih-alih mengejar pembaruan, ClickUp Brain mengumpulkan informasi yang sudah ada di seluruh tugas, komentar, dan ClickUp Chat. Fitur ini dapat menghasilkan pembaruan status, merangkum kemajuan, dan menyoroti risiko sebelum risiko tersebut berubah menjadi penundaan.

Anda tidak lagi bergantung pada ingatan seseorang atau kebingungan di menit-menit terakhir untuk melaporkan kemajuan. Sistem sudah mengetahuinya. Hal ini membawa kita ke tahap pelaksanaan.

Koordinasi rutin, seperti penugasan tugas, pembaruan status, dan pemberitahuan kepada pihak yang tepat saat suatu pekerjaan selesai, ditangani oleh ClickUp Automations. Dan untuk mencegah segala sesuatunya menjadi berantakan (yang memang sering terjadi), ClickUp Super Agents turun tangan . Mereka menandai keterlambatan, mengidentifikasi pembaruan yang terlewat, dan bahkan mengubah keputusan menjadi tugas agar tidak ada yang terlewat.

Semua detail operasional berada di tempat kerja berlangsung. Anda dapat melacak anggaran, bahan, subkontraktor, dan perkiraan biaya menggunakan Bidang Kustom, tanpa perlu berpindah-pindah antar lembar kerja. RFI, gambar, dan SOP tersimpan di dalam ClickUp Docs, terhubung langsung dengan tugas yang didukungnya, sehingga tim lapangan dan kantor selalu bekerja berdasarkan sumber informasi yang sama.

Dan jika Anda tidak ingin membangun semuanya dari awal, Perpustakaan Template menyediakan pengaturan siap pakai untuk alur kerja konstruksi, sehingga Anda dapat segera memulai.

Fitur terbaik ClickUp

Rencanakan dan sesuaikan jadwal proyek dengan tampilan Diagram Gantt, Garis Waktu, Kalender, dan Beban Kerja

Kelola beberapa lokasi proyek secara visual dengan Tampilan Peta

Buat pembaruan dan ringkasan secara otomatis dengan ClickUp Brain

Jaga agar percakapan tetap terkait dengan pekerjaan menggunakan ClickUp Chat

Biarkan ClickUp Super Agents mengidentifikasi risiko, pembaruan yang terlewat, dan langkah selanjutnya

Otomatiskan koordinasi yang berulang dengan ClickUp Automations

Pantau anggaran, bahan, dan subkontraktor menggunakan Bidang Kustom

Simpan dan hubungkan RFI, gambar, dan SOP di ClickUp Docs

Pantau kemajuan dan beban kerja secara real-time dengan ClickUp Dashboards

Mulailah dengan cepat menggunakan alur kerja siap pakai dari Perpustakaan Template

Batasan ClickUp

Mungkin ada sedikit kurva pembelajaran saat menyesuaikan diri dengan begitu banyak fitur utama

Belum semua tampilan tersedia di aplikasi seluler

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 10.900 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.500 ulasan)

📊 Studi kasus singkat: Mengganti 5+ alat dengan satu ruang kerja Ketika agensi pemasaran Hit Your Mark Media meninjau operasinya, masalahnya jelas terlihat. Pekerjaan tersebar di berbagai platform seperti Slack, Miro, Toggl, Loom, dan alat lainnya. Proyek berjalan lebih lambat dari yang seharusnya karena informasi tersebar di berbagai alat. Jadi, tim tersebut mengintegrasikan semuanya ke dalam ClickUp. Gantikan lebih dari 20 alat dengan satu ruang kerja yang powerful di dalam ClickUp ⚡ Hasilnya langsung terlihat: Lebih dari 5 alat digantikan di bidang komunikasi, perencanaan, dan pelaporan

Hemat $3.000 per tahun dengan menghentikan penggunaan Slack setelah beralih ke ClickUp Chat

Dashboard real-time yang memantau poin sprint, beban kerja, dan kinerja

Pembayaran bonus lebih cepat berkat data produktivitas yang jelas dan terukur Pendiri Derek Archer mengatakan bahwa perubahan tersebut mengubah cara kerja agensi tersebut. Alih-alih mengumpulkan pembaruan dari berbagai aplikasi, tim kini mengelola pekerjaan klien, komunikasi, dokumentasi, dan pelaporan dari satu ruang kerja. 🚀

2. Contractor Foreman (Pilihan terbaik untuk manajemen bisnis all-in-one yang terjangkau)

via Contractor Foreman

Contractor Foreman mengklaim diri sebagai “#1 untuk kontraktor” yang mencari perangkat lunak manajemen bisnis yang terjangkau dan mudah digunakan. Tim dapat menggunakan perangkat lunak manajemen proyek konstruksi ini untuk mengelola proyek, keuangan, sumber daya manusia, sumber daya, dan dokumen.

Perangkat lunak ini dirancang khusus untuk membantu perusahaan kecil beralih dari sistem berbasis kertas dengan menawarkan modul sederhana untuk pencatatan harian dan pelacakan peralatan. Alat perkiraan biaya yang terintegrasi memungkinkan Anda mengubah prospek menjadi kontrak yang ditandatangani dengan cepat, sehingga membantu Anda memenangkan lebih banyak tender dengan templat profesional.

Fitur terbaik Contractor Foreman

Pantau proyek dengan garis waktu, jadwal, dan diagram Gantt

Buat perkiraan biaya dan kirim faktur ke klien

Kelola kontrak dan komunikasi dengan subkontraktor dan mitra

Atur file, foto, dan catatan peralatan

Keterbatasan Mandor Kontraktor

Beberapa pengguna melaporkan kesulitan menggunakan perangkat lunak tersebut di browser seperti Safari

Menurut beberapa pelanggan, hal ini bisa terasa membingungkan bagi pengguna baru dan pekerja konstruksi mandiri.

Harga Kontraktor Mandor

Paket Dasar: $49/bulan untuk satu pengguna

Standar: $105/bulan untuk tiga pengguna

Plus: $166/bulan untuk delapan pengguna

Pro: $221/bulan untuk 15 pengguna

Tanpa Batas: $332/bulan untuk pengguna tanpa batas

Peringkat dan ulasan Mandor Kontraktor

G2: 4,5/5 (lebih dari 100 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 500 ulasan)

3. Procore (Pilihan terbaik untuk manajemen risiko dan keuangan yang komprehensif)

via Procore

Procore adalah perangkat lunak manajemen proyek konstruksi yang dirancang untuk memudahkan tim dalam mengelola proyek, meminimalkan risiko, dan menghasilkan hasil yang sukses. Perangkat ini menggabungkan manajemen proyek dan keuangan dengan fitur-fitur kualitas dan keselamatan.

Bisnis kecil dapat memanfaatkan pasar integrasi yang luas, yang memungkinkan Anda menghubungkan perangkat lunak akuntansi dan ERP yang sudah ada dengan mulus. Mesin pelaporan yang andal memberikan wawasan mendalam tentang kondisi proyek, sehingga membantu Anda mengidentifikasi kelebihan biaya sebelum berdampak pada margin akhir Anda.

Fitur terbaik Procore

Atur tim proyek di lokasi dan di luar lokasi dengan perangkat lunak manajemen proyek yang mudah digunakan

Gunakan data real-time untuk memantau dan mengurangi risiko

Dapatkan gambaran umum tentang kondisi keuangan terkini dan buat laporan

Pahami gambaran lengkap proyek dengan catatan informasi

Keterbatasan Procore

Paket harga tidak dipublikasikan, sehingga sulit untuk membandingkan nilainya dengan opsi lain yang sedang Anda pertimbangkan

Beberapa pengguna menyarankan bahwa cara pengaturan dikelola bisa membingungkan

Harga Procore

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Procore

G2: 4,6/5 (lebih dari 2.100 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 2.600 ulasan)

4. Autodesk Build (Pilihan terbaik untuk koordinasi yang efisien antara kantor dan lapangan)

melalui Autodesk Build

Autodesk Build adalah perangkat lunak manajemen proyek konstruksi yang dirancang untuk menciptakan alur kerja yang lebih efisien antara kantor dan lapangan. Tim proyek dapat menggunakan perangkat lunak ini untuk mengelola jaminan kualitas, keselamatan, dan anggaran.

Perangkat lunak ini unggul dalam manajemen gambar kerja, memastikan bahwa setiap subkontraktor melihat versi gambar yang sama untuk menghindari pengerjaan ulang yang mahal. Platform ini juga dilengkapi dengan alat khusus untuk pemantauan kemajuan, memungkinkan pemangku kepentingan melihat representasi visual pekerjaan yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jadwal awal.

Fitur terbaik Autodesk Build

Lihat jadwal proyek terbaru untuk menghindari kesalahpahaman dan kesalahan

Gunakan tampilan khusus untuk membuat filter dan melihat hanya tugas-tugas yang paling relevan

Lacak masalah, perubahan, dan penyelesaiannya dengan fitur manajemen kualitas bawaan

Pantau biaya secara real-time sesuai dengan lingkup awal Anda dengan menghubungkan data lapangan ke anggaran Anda

Batasan Autodesk Build

Menurut beberapa pelanggan, mengatur proyek serta menetapkan hak akses dan opsi pengguna bisa jadi rumit

Beberapa pengguna melaporkan bahwa mempelajari perangkat lunak ini bisa memakan waktu, terutama bagi mereka yang belum terbiasa dengan jenis perangkat lunak ini

Harga Autodesk Build

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Autodesk Build

G2: N/A

Capterra: N/A

Panduan AI untuk Usaha Kecil kami menjelaskan secara rinci cara menggunakan AI untuk mengurangi kerumitan, bukan menambah lebih banyak alat.

5. Buildertrend (Pilihan terbaik untuk pembangunan dan renovasi rumah tinggal)

via Buildertrend

Buildertrend adalah platform perangkat lunak manajemen konstruksi untuk tim komersial, kontraktor, pembangun rumah, dan perombak rumah. Perangkat lunak ini dirancang untuk menyederhanakan dan mengatur proyek serta proses, sehingga kontraktor dapat fokus pada peran mereka yang sebenarnya.

Perangkat lunak ini menyediakan portal klien khusus di mana pemilik rumah dapat melihat foto perkembangan proyek dan menyetujui perubahan pesanan, sehingga menciptakan pengalaman profesional yang membangun kepercayaan jangka panjang. Platform ini juga mempermudah proses pemilihan, sehingga klien dapat dengan mudah memilih bahan dan finishing sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Fitur terbaik Buildertrend

Awasi proyek dan lacak kemajuannya dengan fitur penjadwalan proyek bawaan

Pahami apa yang terjadi melalui catatan harian

Lacak perubahan pesanan, pilihan, dan faktur Anda dari satu tempat

Sederhanakan dan sentralisasikan komunikasi dengan klien menggunakan portal klien khusus

Batasan Buildertrend

Beberapa pengguna melaporkan kekecewaan terhadap fitur pelacakan waktu, terutama di perangkat seluler

Proses belajarnya bisa cukup menantang, dan pengguna melaporkan bahwa ada pembaruan yang sering dilakukan yang perlu diadaptasi

Harga Buildertrend

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Buildertrend

G2: 4,2/5 (lebih dari 100 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 1.600 ulasan)

📖 Baca Selengkapnya: 10 Template Gratis untuk Usaha Kecil

6. Float (Terbaik untuk manajemen sumber daya & perencanaan tenaga kerja)

via Float

Float adalah perangkat lunak manajemen sumber daya dan perencanaan tenaga kerja yang memudahkan tim dalam merencanakan kapasitas dan menjadwalkan pekerjaan.

Perangkat lunak ini menggabungkan manajemen sumber daya manusia dan manajemen proyek ke dalam satu antarmuka untuk memudahkan pengawasan. Perangkat lunak ini menampilkan garis waktu visual mengenai ketersediaan seluruh tim Anda, sehingga membantu Anda menghindari penugasan berlebihan terhadap tenaga kerja terampil Anda di berbagai lokasi proyek. Dengan menggunakan fitur peramalan yang tersedia, Anda dapat memprediksi kebutuhan perekrutan di masa depan berdasarkan antrean proyek yang akan datang dan beban kerja saat ini.

Fitur terbaik Float

Atur proyek dengan tonggak pencapaian, fase, dan ketergantungan

Gunakan peramalan kapasitas untuk mengidentifikasi potensi tantangan

Pantau perbandingan antara anggaran dan pengeluaran aktual pada proyek konstruksi

Catat lembar waktu dan lacak jam kerja anggota tim Anda

Batasan float

Float memang tidak dirancang khusus untuk tim konstruksi, namun aplikasi ini bisa menjadi alat yang berguna bagi mereka

Beberapa pengguna melaporkan bahwa aplikasi seluler tersebut tidak sepraktis versi berbasis browser

Harga fleksibel

Paket Pemula: $8,50/bulan per pengguna

Pro: $14/bulan per pengguna

Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Float

G2: 4,2/5 (lebih dari 1.200 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 1.500 ulasan)

7. RedTeam (Pilihan terbaik untuk proses yang dapat diulang & kolaborasi di lapangan)

via RedTeam

RedTeam menawarkan beberapa alat perangkat lunak, termasuk Fieldlens untuk kolaborasi lapangan secara real-time dan RedTeam Go untuk manajemen proyek. Bersama-sama, alat-alat ini memungkinkan tim konstruksi untuk mengatur proyek dan pelaporan.

Perangkat lunak ini dibangun berdasarkan alur kerja standar yang membantu perusahaan kecil berkembang tanpa mengorbankan kualitas proyek. Perangkat lunak ini juga dilengkapi dengan fitur penawaran otomatis dan manajemen kontrak, yang mempercepat fase prakonstruksi dan memastikan proyek Anda terus bergerak menuju tahap peletakan batu pertama.

Fitur terbaik RedTeam

Pindahkan semua data Anda ke satu tempat untuk memudahkan pengelolaan proyek

Buat proses yang dapat diulang untuk meminimalkan risiko

Otomatiskan lebih dari 100+ tugas dengan fitur otomatisasi bawaan

Bagikan laporan dan pembaruan keuangan kepada klien dengan cara yang mudah digunakan

Batasan RedTeam

Menurut beberapa pengguna, mungkin ada kurva pembelajaran saat beradaptasi dengan perangkat lunak tersebut

Beberapa pelanggan melaporkan server yang lambat dan masalah pembekuan saat mengedit

Harga RedTeam

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan RedTeam

G2: 4,3/5 (lebih dari 80 ulasan)

Capterra: 4,2/5 (lebih dari 100 ulasan)

8. Sage 300 Construction and Real Estate (Pilihan terbaik untuk akuntansi terintegrasi & manajemen properti)

via Sage

Sage 300 Construction and Real Estate adalah perangkat lunak manajemen bisnis dan akuntansi all-in-one yang menggabungkan fungsi keuangan, operasional layanan, dan manajemen proyek. Para profesional konstruksi dapat menggunakan perangkat lunak ini untuk mengawasi seluruh proses konstruksi sekaligus mengelola aspek keuangan mereka.

Perangkat lunak ini sangat cocok untuk bisnis yang perlu melacak persyaratan penggajian dan kepatuhan yang kompleks di berbagai yurisdiksi. Jejak audit yang mendalam dari perangkat lunak ini memastikan bahwa setiap transaksi keuangan tercatat dengan baik, sehingga memberikan ketenangan pikiran selama musim pajak atau audit eksternal.

Fitur terbaik Sage 300 Construction and Real Estate

Lacak penugasan, pesanan kerja, penawaran harga, peralatan, dan riwayat lokasi

Atur dokumen, dan beralih ke sistem tanpa kertas

Gunakan fitur manajemen proyek untuk mengidentifikasi masalah dan mengelola risiko

Sederhanakan operasi layanan untuk memberikan pengalaman klien yang lebih baik

Batasan Sage 300 Construction and Real Estate

Beberapa pengguna menyarankan bahwa opsi pelaporan perangkat lunak tersebut terbatas dan sulit disesuaikan

Sistem ini bisa terasa tidak intuitif dan sulit dinavigasi, menurut laporan beberapa pengguna

Harga Sage 300 Construction and Real Estate

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Sage 300 Construction and Real Estate

G2: 3,5/5 (lebih dari 30 ulasan)

Capterra: 4/5 (lebih dari 500 ulasan)

9. Fieldwire (Pilihan terbaik untuk pengelolaan tugas di lokasi proyek yang efisien)

via Fieldwire

Fieldwire adalah solusi manajemen konstruksi yang dirancang khusus untuk manajemen lokasi proyek. Perusahaan konstruksi dapat menggunakan perangkat lunak ini untuk mengoordinasikan anggota tim, membagikan tugas, memantau kinerja, dan mengurangi risiko yang terkait dengan pekerjaan di lokasi proyek. Perangkat lunak ini berfungsi sebagai pusat komunikasi cepat di mana pengawas lokasi dapat mencatat daftar pekerjaan yang belum selesai dan melampirkan foto untuk ditinjau segera oleh kantor.

Aplikasi ini juga mendukung akses offline, sehingga tim Anda dapat melihat rencana dan memperbarui tugas bahkan di daerah dengan koneksi seluler yang buruk.

Fitur terbaik Fieldwire

Jaga agar tim di lokasi proyek dan di kantor tetap selaras dengan sistem terpusat

Buat jadwal kerja, dan bagikan tugas kepada anggota tim

Lacak anggota tim mana yang mengerjakan tugas atau lokasi proyek tertentu

Buat dan kirim laporan yang disesuaikan yang mencakup semua detail proyek Anda

Keterbatasan Fieldwire

Fieldwire dirancang untuk manajemen lokasi kerja, sehingga tim akan mendapatkan manfaat dari sistem manajemen proyek yang lebih umum di tempat lain

Beberapa pengguna berharap proses penyusunan laporan mingguan di lokasi proyek dan proyek-proyek tersebut bisa lebih mudah

Harga Fieldwire

Gratis

Pro: $54 per bulan per pengguna

Bisnis: $79/bulan per pengguna

Business Plus: $104/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Fieldwire

G2: 4,5/5 (lebih dari 100 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 80 ulasan)

10. Houzz Pro (Pilihan terbaik untuk renovasi rumah & mendapatkan prospek klien)

Houzz Pro adalah solusi manajemen konstruksi khusus yang dirancang untuk para profesional di bidang perumahan yang perlu mengelola seluruh siklus hidup pelanggan—mulai dari prospek pertama hingga pembayaran akhir. Perangkat lunak ini unik karena menggabungkan fitur manajemen proyek yang kuat dengan alat pemasaran dan desain yang membantu usaha kecil menonjol di pasar yang kompetitif.

Salah satu fitur unggulannya adalah Perencana Lantai 3D dan Tur Virtual Skala Asli. Fitur ini memungkinkan kontraktor membuat model 3D yang akurat dari sebuah proyek dan membagikannya kepada klien, sehingga klien dapat memvisualisasikan hasil akhir sebelum satu paku pun dipaku. Pendekatan visual ini secara signifikan mempercepat proses persetujuan untuk perkiraan biaya dan pemilihan material.

Fitur terbaik Houzz Pro

Gunakan perangkat seluler Anda untuk memindai ruangan dan langsung menghasilkan denah 2D serta model 3D untuk perkiraan biaya yang cepat.

Manfaatkan ruang kolaboratif tempat klien dapat menyetujui perlengkapan, lantai, dan warna cat dengan pelacakan anggaran yang diperbarui secara otomatis

Gunakan sistem bawaan untuk melacak permintaan dari jaringan Houzz dan mengelola saluran penjualan Anda

Akses ke jaringan pemilik rumah Houzz yang luas untuk menghasilkan prospek berkualitas tinggi di kode pos tertentu

Sistem penagihan yang efisien yang memungkinkan klien membayar melalui ACH atau kartu kredit langsung dari portal proyek mereka

Batasan Houzz Pro

Fitur pemasaran dan pengumpulan prospek bisa jadi mahal bagi startup yang sangat kecil

Beberapa pengguna merasa fitur manajemen proyeknya kurang mumpuni untuk proyek konstruksi komersial berskala besar dibandingkan dengan Procore

Harga Houzz Pro

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Houzz Pro

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 1.000 ulasan)

G2: 4,3/5 (lebih dari 1.000 ulasan)

Kelola Proyek Anda dengan Lebih Efektif Menggunakan ClickUp

Ada alat yang ideal untuk setiap tim konstruksi dalam daftar ini, baik Anda ingin mengelola risiko di lokasi proyek maupun mengoordinasikan anggota tim dan sumber daya dari satu tempat terpusat. Ada juga banyak pilihan perangkat lunak all-in-one yang mempermudah seluruh siklus hidup proyek.

Sebagai salah satu alat manajemen proyek terkemuka untuk tim di berbagai industri, ClickUp jelas menjadi pilihan utama kami. Fitur-fiturnya sepenuhnya dapat disesuaikan dan cukup fleksibel untuk menangani proyek yang paling rumit sekalipun. Selain itu, perpustakaan Template yang terus berkembang dan lebih dari 1.000 integrasi membantu perusahaan konstruksi memulai proyek mereka dengan lebih cepat.

