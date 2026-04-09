10 LLM-prompt-irányítási sablon a ClickUp-ban

PraburamGrowth Marketing Manager
2026. április 9.

Jelenleg a csapat legértékesebb AI-promptai valószínűleg szétszórva vannak a Slack-szálakban és a rendezetlen jegyzetek között. Amikor mindenki „saját feje után megy”, kockáztatja az inkonzisztens eredményeket, az adat szivárgást és rengeteg elpazarolt időt.

Ez az útmutató a legjobb ClickUp-sablonokat mutatja be, amelyek az AI-irányítóteremként szolgálhatnak. A verziókezeléstől és a torzításellenőrzéstől a jóváhagyási munkafolyamatokig ezek a prompt-irányítási sablonok segítenek abban, hogy az LLM-eket kockázatos kísérletekből biztonságos, skálázható és nagy teljesítményű vállalati eszközzé alakítsa. 🙌

Az LLM-prompt-irányítási sablonok áttekintése

Íme egy rövid áttekintés az ebben az útmutatóban bemutatott LLM prompt-kezelési sablonokról, valamint arról, hogy melyik segít a prompt életciklusának mely szakaszában.

SablonLetöltési linkIdeálisFőbb jellemzők
ClickUp projektkérés és jóváhagyási sablonSzerezzen be ingyenes sablontA promptok beérkezésének és jóváhagyásának kezeléseFelvételi űrlapok, jóváhagyási munkafolyamatok, ellenőrzésre kész állapotok
ClickUp írási útmutató sablonSzerezzen be ingyenes sablontA márka hangjának érvényesítése az AI kimeneteibenStílus szabályok, hangnemre vonatkozó irányelvek, összekapcsolt prompt feladatok
ClickUp ellenőrzési szabályzat sablonSzerezzen be ingyenes sablontIsmétlődő prompt-ellenőrzések futtatásaEllenőrzési kritériumok, ismétlődő felülvizsgálatok, megfelelés nyomon követése
ClickUp belső ellenőrzési ellenőrzőlista-sablonSzerezzen be ingyenes sablontA prompt biztonságának ellenőrzése a bevezetés előttEllenőrzőlista-alapú ellenőrzések, megfelelt/nem megfelelt állapotok, elfogultsági ellenőrzések
ClickUp kiadáskezelési sablonSzerezzen be ingyenes sablontA prompt verzióinak és telepítéseinek nyomon követéseVerziónaplók, bevezetés nyomon követése, visszavonás tervezése
ClickUp AI-prompt és útmutató blogbejegyzésekhezSzerezzen be ingyenes sablontA blog prompt-beviteli adatok és a minőségbiztosítás szabványosításaPromptszerkezetek, SEO-beviteli adatok, munkafolyamat-integráció
ClickUp ChatGPT-promptok mérnöki munkához sablonSzerezzen be ingyenes sablontA mérnöki promptok használatának szabályozásaPrompt-tárház, biztonsági ellenőrzések, peer review munkafolyamatok
ClickUp ChatGPT-promptok termékmenedzsment sablonhozSzerezzen be ingyenes sablontTermékekkel kapcsolatos promptok biztonságossá tételeHozzáférési ellenőrzés, prompt-kategorizálás, PRD-munkafolyamatok
ClickUp ChatGPT-promptok a projektmenedzsmenthez sablonSzerezzen be ingyenes sablontA projektekkel kapcsolatos AI munkafolyamatok szabványosításaPrompt-könyvtár, valós idejű adatelemzések, felülvizsgálatok nyomon követése
ClickUp ChatGPT-promptok írási sablonhozSzerezzen be ingyenes sablontA tartalmi promptok közötti konzisztencia fenntartásaKözponti prompt-könyvtár, verzióemlékeztetők, tartalomkategóriák

⭐️ Bónusz: A legjobb nagy nyelvi modellek

Mi az LLM-prompt-irányítás?

Az LLM-prompt-irányítás az a szabályok, munkafolyamatok és ellenőrzések összessége, amelyek meghatározzák, hogyan készülnek, kerülnek felülvizsgálatra, verziózásra és kivonásra az AI-promptok a szervezeten belül. Ez azt jelenti, hogy minden, a csapat által használt prompt-sablon strukturált életcikluson megy keresztül, ahelyett, hogy véletlenszerű dokumentumokban és csevegési szálakban lebegne.

📌 Néhány példa a prompt-káoszra:

  • Egy ügyfélszolgálati bot elavult promptot használ a modellfrissítés után → helytelen visszatérítési szabályzatra vonatkozó információkat ad
  • Egy egészségügyi alkalmazás promptja a modellnek adja át a beteg adatait → HIPAA-megsértés
  • Egy értékesítési csapat 12 különböző promptot használ ugyanarra az alkalmazási esetre → következetlen lead-értékelés
  • Egy fejlesztő tudta nélkül telepít egy behatolásnak kitett promptot → a támadó manipulálja a kimenetet

Miért fontosak az LLM-prompt-irányítási sablonok?

A legtöbb csapat addig elhanyagolja a szabályozást, amíg valami nem romlik el. Lehet, hogy a marketingosztály chatbotjának promptja ellentmond a mérnöki osztály ügyfélszolgálati botjának, vagy egy új munkatárs tesztelés nélkül küld el egy promptot a termelésbe.

Addigra már kármentéssel foglalkozik, ahelyett, hogy megelőzné a problémákat.

A sablonok ezt úgy oldják meg, hogy kész struktúrát nyújtanak a prompt életciklusának minden szakaszához. Így segítenek:

  • Csapatok közötti egységesség: A marketing, a fejlesztés és a támogatás mind ugyanabból a szabályozott prompt-könyvtárból merít, így a kimenetek összhangban vannak a márka hangjával és a megfelelőségi követelményekkel
  • Gyorsabb beilleszkedés: Az új csapattagok egy jóváhagyott prompt-sablont vesznek alapul, és azt alakítják át, ahelyett, hogy a semmiből írnának
  • Ellenőrizhetőség: A szabályozott iparágak képesek bemutatni, hogy melyik prompt melyik kimenetet eredményezte, és ki hagyta jóvá azt
  • Csökkentett AI-szétszóródás: Központi rendszer hiányában a csapatok a Google Docs, a Notion és véletlenszerű Slack-felületeken hoznak létre prompt-dokumentumokat. Az összevont munkaterületen található sablonok kiküszöbölik ezt a széttagoltságot
  • Folyamatos fejlesztés: Ha láthatja, mely promptok teljesítenek jól, és melyeket kell újra és újra átdolgozni, javíthatja az egész könyvtárat

📮ClickUp-betekintés: A felmérésünk válaszadóinak 13%-a szeretné az AI-t használni nehéz döntések meghozatalához és komplex problémák megoldásához. Ugyanakkor csak 28% állítja, hogy rendszeresen használja az AI-t a munkájában.

Lehetséges ok: biztonsági aggályok! Előfordulhat, hogy a felhasználók nem szeretnék megosztani az érzékeny döntéshozatali adatokat egy külső AI-vel.

A ClickUp ezt úgy oldja meg, hogy az AI-alapú problémamegoldást közvetlenül a biztonságos munkaterületére hozza. A SOC 2-től az ISO-szabványokig a ClickUp megfelel a legmagasabb adatbiztonsági szabványoknak, és segít abban, hogy biztonságosan használhassa a generatív AI-technológiát a munkaterületén.

👀 Tudta? A Gartner megállapította, hogy azok a szervezetek, amelyek rendszeresen végeznek AI-ellenőrzéseket, több mint háromszor nagyobb valószínűséggel érnek el magas GenAI-értéket, és a beépített metaadat-mezőkkel rendelkező sablonok ezt nyomon követhetővé teszik.

10 LLM-prompt-irányítási sablon a ClickUp-ban

Az alábbi sablonok a prompt-kezelés életciklusának különböző szakaszait fedik le. Mindegyik a ClickUp-on belül található, így a munkaterület elhagyása nélkül testreszabhatja a mezőket, automatizálásokat csatolhat és kapcsolódó dokumentumokat kapcsolhat hozzájuk. 🛠️

1. ClickUp projektkérés és jóváhagyási sablon

ClickUp projektkérés és jóváhagyási sablon
Szabványosítsa a promptok jóváhagyását a bevezetés előtt a ClickUp projektkérés- és jóváhagyási sablon segítségével

Ellenőrizetlen promptokat küld közvetlenül a termelésbe? Hivatalos ellenőrző nélkül a kísérleti logika könnyen bekerülhet a termékébe, ami megfelelési vagy biztonsági problémákat okozhat.

A ClickUp projektkérés- és jóváhagyási sablon egy központosított felvételi rendszert hoz létre a promptok értékelésének egységesítésére. Minden modell-interakció egy ismétlődő ellenőrzési folyamaton megy keresztül, amelynek során az érdekelt felek a bevezetés előtt jóváhagyják a műszaki specifikációkat és a kockázati szinteket.

✨ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

  • A promptok beérkezésének egységesítése: Rögzítse a kritikus adatokat, például a kockázati szinteket és a cél LLM-eket a ClickUp Forms segítségével, hogy a felülvizsgálók előre teljes kontextust kapjanak
  • Automatizálja a felülvizsgálati útvonalat: Indítsa el a ClickUp automatizálásokat, hogy értesítse a jogi vagy biztonsági csapatokat, amint egy magas prioritású kérelem bekerül a sorba
  • A folyamat vizualizálása: Kezelje az utat a kezdeti vázlattól a végső jóváhagyásig a ClickUp egyéni állapotokkal, amelyek egyértelmű ellenőrzési nyomvonalat hoznak létre

✅ Ideális: AI-irányítási vezetők, biztonsági tervezők és prompt-mérnökök számára, akik komplex jóváhagyási ciklusokat kezelnek több LLM-környezetben, termelési folyamatokban és érzékeny adatok felhasználásának eseteiben.

👀 Tudta? A globális ügynöki AI-piac robbanásszerű növekedésre készül: a 2025-ös 10,86 milliárd dollárról 2034-re közel 199,05 milliárd dollárra fog emelkedni. Ez mindössze 9 év alatt mintegy 18-szoros növekedést jelent, amelyet a megdöbbentő 43,84%-os CAGR hajt.

2. ClickUp írási útmutató sablon

ClickUp írási útmutató sablon: Üzleti kézikönyv sablon
A ClickUp írási útmutató sablon segítségével hangolja össze az AI által generált tartalmat a márka hangvételével

Az AI kimenetei gyorsan elszabadulhatnak, ha nincs közös meghatározás arról, hogy milyen hangvételű a márkája. Gyakran kapunk egy zavaros keveréket merev vállalati nyelvből és túlságosan lelkes bot-beszédből, ami összezavarja a közönséget és elvész az üzenet.

A ClickUp írási irányelvek sablonja megoldja ezt a problémát azzal, hogy a hangnemet, a stílust és a nyelvtani szabályokat egy közös ClickUp Doc dokumentumban tárolja. Áthidalja a nyers promptok és a kifinomult tartalom közötti szakadékot, és minden csapattagnak egyértelmű útmutatót ad a formázáshoz, a stílushoz és a tiltott kifejezésekhez.

✨ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

  • Központosítsa a márka szabványait: Tartsa a hangleírásokat és az idézési szabályokat egy külön ClickUp Doc-ban, ahol mindenki ugyanabból a kézikönyvből dolgozik
  • Az irányelvek azonnali megjelenítése: Használja a ClickUp Brain funkciót, hogy konkrét szabályokat vonjon be a munkafolyamatába anélkül, hogy mappákat kellene átkutatnia vagy el kellene hagynia az aktuális feladatot
  • Kapcsolat a termeléssel: Csatlakoztassa stílusútmutatóját közvetlenül a prompt-tervezési feladatokhoz, hogy az írók minden végrehajtás során egységes hangnemet használjanak.

✅ Ideális: Márkamenedzserek és vezető prompt-mérnökök számára, akik az AI által generált tartalmakat szabványosítják nagy volumenű publikációs folyamatokban, külső ügynökségeknél vagy multimodális LLM munkafolyamatokban.

🔮 Miért ellenőrizné manuálisan a hangnemet és a márkaeszközöket, amikor a ClickUp Brain megteheti ezt Ön helyett?

Kérje meg a Brain-t, hogy írja át a vázlatot a márka hangvételének megfelelően, jelölje meg, hol tűnik következetlennek az üzenet, vagy magyarázza el, miért nem hat egy bekezdés. A Brain a munkaterületéből és az alkalmazásokból merít kontextust, így a javaslatok tükrözik a csapat tényleges munkáját.

Finomítsa a vázlat hangvételét és a márka következetességét a ClickUp Brain segítségével
A legjobb eredmények elérése érdekében legyen konkrét a promptjában. Adja meg a követendő hangnemet, az elkerülendő kifejezéseket, a kívánt szerkezetet és a célzott eredményt. Minél egyértelműbb a bemenet, annál hasznosabb a kimenet.

3. ClickUp ellenőrzési szabályzat sablon

Határozza meg a prompt-felülvizsgálati kritériumokat és az irányítási ciklusokat a ClickUp audit-irányelv-sablon segítségével
A promptokkal kapcsolatos „beállítom és elfelejtem” megközelítés a modelleltérés és a megfelelőségi problémák receptje. Ahogy az LLM-ek frissülnek és az üzleti szabályok változnak, egy prompt, amely hat hónappal ezelőtt még tökéletesen működött, ma már elfogult vagy elavult eredményeket adhat.

A ClickUp Audit Policy Template a manuális felügyeletet kiszámítható, dokumentált rutinná alakítja. A kormányzást egy központi dokumentumban rögzíti, ahol meghatározhatja a pontosságra és a biztonságra vonatkozó megfelelés/nem megfelelés kritériumokat. Ezzel az egész prompt-könyvtár folyamatos értékelési ciklusban marad.

✨ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

  • Automatikusan generált felülvizsgálatok: Állítsa be a feladatokat úgy, hogy rendszeres időközönként ismétlődjenek a ClickUp Ismétlődő feladatok funkcióval, így az ellenőrzési feladatok megjelennek anélkül, hogy bárkinek is eszébe kellene jutnia azok létrehozásáról
  • Vizuális nyomon követés: A ClickUp Dashboards segítségével, amely a munkaterületi adatokat vizuális ábrázolásokká alakítja, egy pillanat alatt felismerheti a késedelmes felülvizsgálatokat és a befejezési arányokat.
  • Egyértelmű kritériumok: Határozza meg, mi számít megfelelésnek és mi nem a pontosság, az elfogultság szűrése, a szabályozási előírásoknak való megfelelés és a kimeneti konzisztencia tekintetében

✅ Ideális: megfelelési tisztviselők, AI-biztonsági mérnökök és jogi csapatok számára, akik felelősek a modellek hosszú távú megbízhatóságának fenntartásáért és a szabályozási előírásoknak való megfelelésért a vállalati prompt-könyvtárakban.

4. ClickUp belső ellenőrzési ellenőrzőlista-sablon

ClickUp belső ellenőrzési ellenőrzőlista-sablon
Ellenőrizze a promptok biztonságát és telepítését a ClickUp belső ellenőrzési ellenőrzőlista-sablon segítségével

Ha a prompt élesítése előtt kihagyja a végső minőségbiztosítási ellenőrzést, az egyenesen hívja a adatkezelési hibákat és a biztonsági mulasztásokat. Külön jóváhagyási folyamat nélkül a kritikus részletek, mint például a visszaállítási tervek vagy az elfogultság-szűrések, gyakran elvesznek a bevezetés sietségében.

A ClickUp belső ellenőrzési ellenőrzőlista-sablon részletes biztonsági hálót nyújt a folyamatban lévő minden prompt számára. A komplex irányítási követelményeket megvalósítható alfeladatokra és tételekre bontja, így lehetetlenné teszi, hogy „véletlenül” figyelmen kívül hagyjon egy biztonsági felülvizsgálati vagy kimeneti érvényesítési lépést.

✨ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

  • Részletes jóváhagyások hozzárendelése: Bontsa le a magas szintű irányelveket konkrét ClickUp ellenőrzőlistákra, ahol az egyes csapattagok felelősséggel tartoznak minden egyes tételért
  • A kontroll állapotának nyomon követése: Használja a ClickUp egyéni állapotait, hogy minden követelményt „Megfelelt”, „Nem felelt meg” vagy „Felülvizsgálatra szorul” címkével lásson el, így azonnal láthatja, hogy készen áll-e az ellenőrzésre
  • Ellenőrizze a speciális ellenőrző mechanizmusokat: Szabványosítsa az ellenőrzési folyamatot előre elkészített minták alapján az adatkezelési előírások betartása, az elfogultság ellenőrzése és a technikai visszaállítási tervek tekintetében

✅ Ideális: minőségbiztosítási vezetők és AI-megfelelési ellenőrök számára, akik szigorú, bevezetés előtti ellenőrzéseket végeznek nagy kockázatú pénzügyi, orvosi vagy jogi prompt-alkalmazásokban.

💡 Profi tipp: Egy sikertelen prompt-telepítés másodpercek alatt veszélybe sodorhatja az adatok integritását vagy a felhasználók bizalmát. Még egy szigorú ellenőrzőlista mellett is szükség van egy tervre arra az esetre, ha a dolgok rosszul alakulnak. Használja a Visszavonási stratégiai útmutatónkat a verzióvisszavonások konkrét kiváltó okainak meghatározásához, valamint egyértelmű kommunikációs protokollok kialakításához a mérnöki és a megfelelőségi csapatok számára.

5. ClickUp kiadáskezelési sablon

Kövesse nyomon a kiadásokat a kód elkészültétől a termelésig a ClickUp kiadáskezelési sablon segítségével
Kövesse nyomon a prompt verzióváltozásait és a visszaállítási terveket a ClickUp Release Management Template segítségével

Ha a prompt frissítését apró szövegmódosításként kezeli, az gyorsan tönkreteheti a termelési munkafolyamatot. Szoftver szintű kiadási fegyelem nélkül elveszíti az áttekintést arról, hogy melyik modellverzió van élesben, és mi változott a logikában.

A ClickUp Release Management Template az egész prompt-könyvtár élő verziókönyveként működik. Egy helyen dokumentálhatja a változásnaplókat, a staging környezeteket és a visszaállítási protokollokat, így csapatának minden migrációhoz világos, dokumentált útmutatást biztosít.

✨ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

  • Központosítsa a verziók metaadatait: rögzítse a verziószámokat, a telepítési dátumokat és a környezeti címkéket a ClickUp egyéni mezőinek segítségével az azonnali technikai kontextus érdekében
  • Automatizálja az érintettek tájékoztatását: Indítsa el a ClickUp automatizálásokat, hogy értesítse a mérnöki vagy termékvezetőket abban a pillanatban, amikor egy prompt átkerül a staging környezetből a termelésbe
  • Vezessen ellenőrzési nyomvonalat: A ClickUp feladatelőzményeinek segítségével pontosan láthatja, mikor történtek a változások, vagy visszaállíthatja a korábbi logikát anélkül, hogy külső dokumentumokat kellene átkutatnia

✅ Ideális: Kiadásmenedzserek és AI-mérnökök számára, akik komplex staging és termelési környezetekben koordinálják a promptok telepítését.

6. ClickUp AI-prompt és útmutató blogbejegyzésekhez

Szabványosítsa a blogbejegyzésekhez szükséges adatokat és a minőségi referenciaértékeket a ClickUp AI Prompt és a Blogbejegyzésekhez szóló útmutató segítségével
Ha minden író más logikát alkalmaz a vázlataihoz, a márka hangja eltűnik az egymásnak ellentmondó hangnemek és az inkonzisztens SEO-struktúrák keveréke alatt.

A ClickUp AI-prompt és útmutató blogbejegyzésekhez szabványosított keretrendszert biztosít az egész kreatív csapat számára. Strukturált dokumentumot használ a küldetés szempontjából kritikus részletek, például a célszavak és a közönség szándékának rögzítésére. Ez biztosítja, hogy minden AI által generált vázlat már az első verziótól kezdve megfeleljen a minőségi követelményeknek.

✨ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

  • A prompt-beviteli adatok egységesítése: Használjon egy erre a célra készült feladat-sablont a téma, a célközönség és a szóközszámra vonatkozó követelmények rögzítésére, mielőtt megkezdődne az írás.
  • Használja ki a munkaterület kontextusát: Készítsen vázlatokat közvetlenül a ClickUp Docs-ban, ahol a ClickUp Brain releváns adatokat tud lekérni a kapcsolódó ClickUp-feladatokból a vázlat kiegészítéséhez
  • Kössd össze a márkaeszközöket: Használd a ClickUp feladatkapcsolatokat, hogy blog-felhívásaidat közvetlenül összekapcsold a stílusútmutatókkal és a SEO-útmutatókkal, így könnyen hivatkozhatsz rájuk

✅ Ideális: Tartalommarketing-menedzserek és SEO-szakértők számára, akik nagy volumenű publikációs ütemterveket felügyelnek belső csapatok és szabadúszó hálózatok között.

⚙️ Automatizálja a minőségellenőrzést

A prompt-útmutató egységesíti a beviteleket, de még mindig szükség van egy módszerre az eredmények ellenőrzéséhez. Használja a ClickUp Brand Audit Analyst Agentet a vázlatok automatikus átvizsgálására a hangnemeltérés és a márkától eltérő nyelvhasználat felderítése érdekében. Valós időben jelzi a következetességi problémákat, így a csapata kijavíthatja a hibákat, mielőtt a tartalom átkerülne a felülvizsgálat következő szakaszába.

Jelölje meg a hangnemeltérést az áttekintés előtt a ClickUp Brand Audit Analyst Agent segítségével

7. ClickUp ChatGPT-promptok mérnöki sablonhoz

ChatGPT-promptok mérnöki sablonhoz
Biztosítsa a mérnöki promptok biztonságát és érvényesítse a szakértői felülvizsgálatot a ClickUp ChatGPT Prompts for Engineering sablon segítségével

A mérnökök gyakran kezelik az AI-t gyors megoldásként a sablonokhoz vagy a hibakereséshez, de egyetlen ellenőrizetlen prompt is véletlenül kiszivárogtathatja a saját fejlesztésű kódot, vagy biztonsági réseket okozhat. Strukturált védelmi rendszer nélkül kockáztatja, hogy hibás logikát szállít ki, vagy szellemi tulajdonát nyilvános modelleknek teszi ki.

A ClickUp ChatGPT Prompts for Engineering sablon szigorú fegyelmet visz a technikai prompt-tervezésbe. Biztonságos tárhelyként szolgál több mint 200 előzetesen ellenőrzött prompt számára, miközben szigorú peer-review munkafolyamatot érvényesít minden új, a csapata által fejlesztett kódrészletre.

✨ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

  • Kövesse nyomon a technikai metaadatokat: rögzítse a programozási nyelveket, a konkrét keretrendszereket és a biztonsági felülvizsgálat állapotát a ClickUp egyéni mezőinek segítségével minden mérnöki prompt esetében
  • Tervezze meg a bevezetés ütemtervét: Használja a ClickUp Gantt-nézetét, hogy láthatóvá tegye, hogyan illeszkednek a prompt-fejlesztési és tesztelési ciklusok a nagyobb mérnöki sprint-mérföldkövekhez
  • Biztonsági korlátok bevezetése: Szabványosítsa a kötelező „nincs saját kód” ellenőrzést és a peer-review lépést a feladatleírásban, mielőtt bármilyen LLM-t futtatna

✅ Ideális: DevOps-menedzserek és vezető szoftvermérnökök számára, akik biztonságos AI-támogatást valósítanak meg komplex kódbázis-migrációk, hibakeresési munkafolyamatok és funkciófejlesztés során.

⭐️ Bónusz: Hogyan használhatja a ChatGPT-t tartalomkészítéshez?

8. ClickUp ChatGPT-promptok termékmenedzsment sablonhoz

ChatGPT-promptok a termékmenedzsmenthez – sablon
Védje a stratégiai termékpromptokat a ClickUp ChatGPT Prompts for Product Management Template segítségével

A termékpromptok gyakran kezelik stratégiájának „koronáját”, a még ki nem adott roadmap-funkcióktól kezdve az érzékeny versenyképességi információkig. Ha ezekhez a beviteli adatokhoz nincs hozzáférés-ellenőrzés, akkor kockáztatja, hogy magas szintű adatokat tesz közzé a nem megfelelő érdekelt felek számára, vagy véletlenül kiszivárogtatja az árazási modelleket, mielőtt azok véglegesek lennének.

A ClickUp ChatGPT Prompts for Product Management Template biztonságos tárhelyet biztosít több mint 130 előre elkészített prompt számára, amelyek a PRD-tervezet készítésétől a funkciók prioritásainak meghatározásáig mindenre kiterjednek. Ezzel a termékfelfedezés nem több szétszórt csevegőablakban zajlik, hanem egy szabályozott környezetben, ahol a stratégiai kontextus védett, és csak a megfelelő csapattagokkal osztják meg.

✨ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

  • Vezessen be részletes hozzáférési szabályokat: Használja a ClickUp jogosultságait az érzékeny promptok láthatóságának korlátozására, így csak bizonyos termékvezetők tekinthetik meg vagy szerkeszthetik a stratégiai ütemterv logikáját
  • Vázlat a munkaterület kontextusával: Készítsen felhasználói történeteket és PRD-ket közvetlenül a ClickUp Docs-ban, ahol a ClickUp Brain ki tudja olvasni a műszaki specifikációkat a meglévő backlogjából
  • A felfedezési munkafolyamatok egységesítése: Osztályozza a prompt-könyvtárat egyértelmű kategóriákba, például versenytársi elemzés és funkcióértékelés, hogy a csapat tagjai egységesen alkalmazzák a módszertant

✅ Ideális: Terméküzemeltetési vezetők és vezető termékmenedzserek számára, akik nagy kockázatú felfedezéseket és dokumentációkat koordinálnak a funkciók közötti mérnöki és tervezői csapatok között.

📚 További információ: Gemini vs. ChatGPT a kódoláshoz

9. ClickUp ChatGPT-promptok a projektmenedzsmenthez sablon

ChatGPT-promptok a projektmenedzsmenthez – sablon
Készítsen pontosabb projektfrissítéseket a munkaterületi tevékenységekből a ClickUp ChatGPT Prompts for Project Management Template segítségével

A kézi állapotjelentés hírhedten időrabló feladat, amely gyakran csak felszínes frissítéseket eredményez. Amikor a projektmenedzserek különböző jegyzetekből másolnak és illesztik be az adatokat, a végső jelentésből általában hiányoznak a finom árnyalatok.

A ClickUp ChatGPT-promptok projektmenedzsmenthez sablon technikai keretrendszert biztosít ezekhez a napi felügyeleti feladatokhoz. Több mint 190 ellenőrzött promptból álló könyvtárat kap, amelyek a ClickUp Brain-nel együttműködve a munkaterületen zajló tevékenységeket valós időben éles, cselekvésre ösztönző összefoglalókba alakítják az érdekelt felek számára.

✨ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

  • Valós idejű alapozás: Készítsen összefoglalókat a tényleges munkaterületi adatok alapján – a ClickUp Brain információkat gyűjt a ClickUp feladatokból, a ClickUp irányítópultokból és a ClickUp időkövetésből
  • Dokumentált visszajelzés: Csatolja a felülvizsgáló megjegyzéseit közvetlenül a prompt feladathoz a ClickUp Comments segítségével, így a fejlesztéseket az eredeti mellett is nyomon követheti
  • Használjon speciális kategóriákat: Használjon előre ellenőrzött promptokat a kockázatértékelésekhez, az erőforrás-áttekintésekhez és az érdekelt felek számára készített összefoglalókhoz, hogy a kommunikáció professzionális és következetes maradjon

✅ Ideális: PMO-vezetők és vezető projektmenedzserek számára, akik nagy sebességű eredményeket koordinálnak a funkciók közötti mérnöki és marketing munkamenetek között.

🎥 Itt talál egy vizuális bemutatót arról, hogyan működnek a ClickUp projekttervezési sablonjai a gyakorlatban.

10. ClickUp ChatGPT-promptok írási sablonhoz

ChatGPT-promptok írási sablonhoz
Tartsa fenn az egységes márkaüzenetet az összes tartalomban a ClickUp ChatGPT írási prompt sablon segítségével

A nagy volumenű írási munkafolyamatok gyakran az első helyek, ahol a márka következetessége megrendülni kezd. Ha egy hivatalos ajánlat merevnek hangzik, míg a nyomon követő e-mail túlságosan vidámnak tűnik, az üzenetei összefüggéstelennek tűnnek, és fennáll a veszélye, hogy megzavarják a közönségét.

A ClickUp ChatGPT írási promptok sablonja a csapat kreatív eredményeinek végleges könyvtáraként szolgál. Több mint 200 ellenőrzött promptot központosít egy szabályozott mappaszerkezetben, így egységes hangot tarthat fenn a belső memók, a közösségi média szövegei és a nagy tétű ügyfélajánlatok között.

✨ Miért fogja szeretni ezt a sablont:

  • Központosítsa a kreatív eszközöket: Tároljon minden promptot egy strukturált mapparendszerben, hogy az e-mailekhez és a közösségi médiához tartozó szövegekhez hasonló alkategóriák egy helyen legyenek rendszerezve
  • Frissítse az elavult promptokat: Állítsa be a ClickUp emlékeztetőket, hogy figyelmeztessék a szerkesztőket, amikor eljön az ideje a minőségi felülvizsgálatnak vagy a logikai frissítésnek
  • Hozzáférés ellenőrzött logikához: Vezessen be egy előre elkészített, több mint 200 írási promptot tartalmazó adattárat, amely minden csatornát lefed, a LinkedIn-től a belső érdekelt felek számára készült tájékoztatókig.

✅ Ideális: Tartalomigazgatók és kommunikációs vezetők számára, akik nagy volumenű publikációs ciklusokat kezelnek belső marketingosztályokon vagy külső ügynökségi partnereknél.

📚 Olvassa el még: Hogyan írjunk AI-promptokat?

🎥 Ismerje meg, hogyan javítják az AI negatív promptok a tartalom minőségét, az írás érthetőségét, a képalkotást és a kódolási eredményeket, miközben a munkafolyamatok rendezettek maradnak a ClickUp-on belül.

Hogyan építsünk ki egy prompt-irányítási keretrendszert a ClickUp segítségével

A sablonok megléte az első lépés. Az irányítás akkor válik igazán hatékonnyá, ha ezeket egy működő rendszerbe integráljuk. 👀

  • Határozza meg az irányítás hatókörét: Döntse el, mely csapatok, felhasználási esetek és LLM-ek tartoznak az irányítás hatálya alá. Szerezzen aszinkron visszajelzést az érdekelt felektől úgy, hogy megfogalmazza a szabályzatot egy ClickUp Doc-ban, és megosztja azt
  • Állítsa be a prompt-leltárát: Hozzon létre egy központi prompt-tárat egy erre a célra szolgáló ClickUp-mappában. Kövesse nyomon az egyes promptok átfogó metaadatait – tulajdonos, modell, verzió, állapot, kockázati szint, utolsó ellenőrzés dátuma – a ClickUp egyéni mezőinek segítségével
ClickUp egyéni mezők: LLM-prompt-irányítási sablonok
Kövesse nyomon, rendezze és szűrje a munkát könnyedén, és alakítsa az adatokat hasznosítható információkká a ClickUp egyéni mezőinek segítségével
  • Készítsen beérkező és jóváhagyási munkafolyamatokat: A ClickUp Project Request and Approval Template és a ClickUp Automations összekapcsolásával automatikusan irányítsa az új beadványokat a megfelelő felülvizsgálóhoz a kockázati szint vagy az osztály alapján.
  • Vezessen be verziókezelést: Kövesse nyomon az összes prompt-módosítást a ClickUp Release Management Template segítségével. Tartson fenn beépített ellenőrzési nyomvonalat a Feladatok előzményei és a ClickUp Docs Revíziós előzmények segítségével
Készítsen ellenőrzési nyomvonalakat a promptokhoz a ClickUp Doc oldalelőzményeinek segítségével: LLM prompt-kezelési sablonok
  • Ismétlődő ellenőrzések ütemezése: Alkalmazzák a ClickUp ellenőrzési szabályzat-sablont, és használják a ClickUp ismétlődő feladatait. A ClickUp irányítópultjaival párosítva egy pillanat alatt áttekinthetik az összes aktív prompt ellenőrzési állapotát.
  • Képezze csapatát: Valós időben kapjon választ a kormányzási irányelvekkel kapcsolatos kérdéseire anélkül, hogy a megfelelőségi csapatot kellene megkeresnie – a ClickUp Brain az Ön számára átkutatja a kapcsolódó dokumentumokat és feladatokat

Az AICamp megállapította, hogy a megosztott prompt-könyvtárakat használó csapatok 40%-kal termelékenyebbek, mert nem kell újra feltalálniuk a kereket. És ami még jobb? Az egész vállalaton belül 60%-kal gyorsabb az AI bevezetése.

Ne foglalkozzon többé a promptok kezelésével. Kezdje el a teljesítmény skálázását.

A prompt-kezelés a technikai koncepciótól az operatív valóságig fejlődött. Minden olyan csapat számára, amelynek munkafolyamata az LLM-eken alapul, ez nagyobb konzisztenciát, jobb biztonságot és kevesebb költséges meglepetést jelent.

A forradalom azonban nem csupán egy jobb prompt-könyvtár létrehozásában rejlik; hanem abban a képességben, hogy ezeket a promptokat ugyanazon a helyen kezelje, ellenőrizze és fejlessze, ahol a csapata ténylegesen dolgozik.

Az AI-intelligencia és az operatív végrehajtás közötti szakadék áthidalásával lebonthatja a promptadatok, a márka szabványai és a projekttervek közötti szilókat. És pontosan ezt kínálja a ClickUp konvergált AI-munkaterülete, amely minden információt, feladatot és csapatmegbeszélést egy helyen tart.

Készen áll egy olyan munkafolyamat létrehozására, amely nem csak tárolja a promptokat, hanem végrehajtja is őket?

Kezdje el ingyenesen a ClickUp használatát.

Gyakran feltett kérdések az LLM prompt-kezelési sablonokról

Mi a különbség a prompt sablon és a prompt-kezelési sablon között?

A prompt sablon egy újrafelhasználható struktúra hatékony LLM-promptok írásához, kitöltendő utasításokkal. A prompt-irányítási sablon az a szabályzati és munkafolyamat-réteg, amely szabályozza, hogy ezek a prompt-sablonok hogyan jönnek létre, kerülnek jóváhagyásra, verziózásra és ellenőrzésre a csapaton belül.

Hogyan lehet az LLM-irányítási sablonokat több modellben használt promptokhoz igazítani?

Adjon hozzá egy célmodell mezőt minden sablonhoz, hogy a felülvizsgálók értékelhessék a modellspecifikus kockázatokat, például a kontextusablak korlátait vagy az adatmegőrzési irányelveket. A kormányzási munkafolyamat változatlan marad – csak a metaadatok és az értékelési kritériumok változnak modellenként.

Használhatják-e a kis csapatok az LLM-prompt-kezelést?

Igen – a kis csapatok gyorsabban érzik meg az inkonzisztens promptok okozta problémákat, mert kevesebb lehetőségük van a hibák elviselésére. Még egy egyszerű felállás is, amelyben van egy megosztott prompt-könyvtár, egy felelős személy és negyedéves felülvizsgálat, megakadályozza a eltéréseket, mielőtt azok súlyosbodnának.

Hogyan kapcsolódik a prompt-irányítás a meglévő adatirányítási gyakorlatokhoz?

A prompt-irányítás az átfogóbb adatirányítási stratégia egy részét képezi. Ugyanazokat az elveket – hozzáférés-ellenőrzés, ellenőrzési nyomvonalak, osztályozás és életciklus-kezelés – alkalmazza, kifejezetten az LLM-eken keresztül áramló promptokra és kimenetekre.

