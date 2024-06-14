2022 jelentős év volt a mesterséges intelligencia számára. Az OpenAI ChatGPT elindításával robbanásszerűen terjedt el a közvéleményben. Ma már az AI vitathatatlanul a legforróbb téma a bolygón, amely mindenkit izgat.

De gondoltál már arra, hogy kik az igazi MVP-k (legértékesebb játékosok) az olyan intelligens és beszélgető AI-asszisztensek mögött, mint Claude, ChatGPT és Google Gemini?

Prompt mérnökök.

Ők írják azokat a promptokat, amelyek megtanítják a ChatGPT-hez hasonló nyelvi modelleket az emberi beviteli adatok megértésére és azokhoz való reagálásra. És nagy a kereslet irántuk.

Ez komoly növekedési potenciált jelent.

Szóval, hogyan lehet bejutni a prompt engineering világába?

Az alábbiakban lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan lehet prompt mérnöknek lenni. Akár mesterséges intelligencia rajongó vagy, akár adat- vagy mesterséges intelligencia területén jártas szakember, hasznos tippekkel és tanácsokkal várunk.

Ha Ön diák vagy fejlesztő, és kíváncsi az AI világára és azokra a hihetetlen generatív AI eszközökre, amelyek a mérnököket alkotásra ösztönzik, akkor feltétlenül nézze meg az alábbi ingyenes forrásainkat.

Ki az a prompt mérnök?

A prompt mérnökök arra specializálódtak, hogy világos és hatékony kérések, úgynevezett promptok készítsenek olyan nyelvi modellekhez, mint a ChatGPT vagy a Claude. Bár bárki beírhat promptokat, a szervezetek prompt mérnököket alkalmaznak, mert egyedülálló képességeiknek köszönhetően pontosabb és élesebb eredményeket tudnak elérni.

Képzelje el például, hogy Python segítségével egy bejelentkezési oldalt készít olyan nagy nyelvi modellek (LLM) segítségével, mint a ChatGPT vagy a Perplexity.

Egy átlagos felhasználó egyszerűen megadhat egy parancsot, például „Hogyan lehet Python segítségével bejelentkezési oldalt létrehozni”, és alapvető információkat tartalmazó általános választ kap.

Másrészt egy prompt mérnök, aki ismeri az LLM interakciókat és a specifikus promptokat, a következőket mondhatja: „Adjon lépésről lépésre útmutatást egy biztonságos bejelentkezési oldal létrehozásához Pythonban a Flask és az SQLAlchemy használatával, beleértve a hitelesítési és jelszó-hash technikákat. ”

Természetesen a prompt mérnök részletes promptja sokkal mélyebb és strukturáltabb, személyre szabott eredményeket fog produkálni.

Miért? Mert a prompt mérnök arra irányította az AI asszisztenst, hogy a feladat bizonyos aspektusaira koncentráljon.

A prompt mérnökök azt is tudják, hogyan kell a kontextust felhasználni és a beszélgetéseket levezetni, hogy teljes mértékben kihasználják az AI képességeit. Ezenkívül tisztában vannak azzal, hogy: Mikor és hol kell használni bizonyos kulcsszavakat a promptokban?

Hogyan tervezzünk ideális utasításokat a maximális érthetőség érdekében?

Mikor kell további kontextust vagy korlátozásokat megadni?

A prompt mérnökök világos utasítások írásában rejlő képességei kiaknázzák az AI teljes potenciálját olyan feladatokban, mint például jogi dokumentumok lektorálása vagy ügyfélszolgálati válaszok írása.

Ennek megfelelően a prompt mérnökök tanulmányozzák a mesterséges intelligencia viselkedését, és olyan módszereket keresnek, amelyekkel javíthatják a teljesítményt és csökkenthetik az elfogultságot azáltal, hogy finomítják a rendszerekkel való interakcióhoz használt promptokat.

A prompt mérnök szerepe

A prompt mérnök feladata egyszerű: olyan promptokat kell létrehoznia és finomítania, amelyek segítenek a nagy nyelvi modelleknek a feladatok pontos és következetes elvégzésében.

A prompt engineering feladatkörébe és a napi feladatok közé tartoznak többek között:

Világos, tömör és konkrét utasítások kidolgozása, amelyek irányítják az AI modelleket a kívánt eredmények vagy viselkedésmódok előállításához

Fejlett módszerek, például a few-shot learning, a chain-of-thought prompting és a constitutional AI alkalmazása az LLM-ek fejlesztése érdekében

Szoros együttműködés többfunkciós csapatokkal , például adatelemzőkkel és UX/UI tervezőkkel, az AI-modell integrálása és megvalósítása érdekében különböző platformokon

A promptok folyamatos finomítása és fejlesztése azok pontosításával

A prompt teljesítményének értékelése mutatók és referenciaértékek meghatározásával

Együttműködés szakértőkkel bizonyos területeken (például jog, pénzügy, egészségügy) speciális utasítások létrehozása érdekében

Újrafelhasználható prompt sablonok könyvtárainak létrehozása és kezelése a különböző alkalmazások fejlesztésének felgyorsítása érdekében

Részvétel csapatmegbeszéléseken, kódfelülvizsgálatokon és tudásmegosztási üléseken

Naprakész információk a legújabb trendekről az AI, az NLP (természetes nyelvű programozás) és az NLU (természetes nyelv megértése) technológiák terén

A prompt mérnöknek szükséges készségek

Ha érdekel a prompt engineer szerepkör, akkor a következő készségeket kell elsajátítanod:

Adatelemzés

A prompt mérnököknek kiváló analitikai képességekkel kell rendelkezniük az adatok értelmezéséhez, a prompt teljesítményének értékeléséhez és a megalapozott döntések meghozatalához.

A prompt hatékonyságának optimalizálása érdekében komplex információkat kell elemezniük, mintákat kell azonosítaniuk és értelmes következtetéseket kell levonniuk az AI platform adatai alapján.

Itt nagy előnyt jelent, ha már rendelkezik előzetes ismeretekkel az adatelemzési technikákról és eszközökről.

Stratégiai gondolkodás

Ahhoz, hogy sikeres mesterséges intelligencia prompt mérnök legyél, stratégiai gondolkodásmóddal kell rendelkezned, hogy a prompt fejlesztését összehangold a szervezeti célokkal és a felhasználói igényekkel.

A stratégiai gondolkodás lehetővé teszi az AI-rendszerek teljesítményét és a felhasználói elkötelezettséget javító gyors mérnöki kezdeményezések megtervezését és végrehajtását.

Ha már korábban építettél és teszteltél mesterséges intelligencia parancsokat, különösen olyan nagy modellekkel, mint a GPT, és olyan platformokkal, mint a ChatGPT, az segít gyorsan fejleszteni ezeket a készségeket.

Problémamegoldás és mesterséges intelligencia ismeretek

A promptok fejlesztésével és az AI-modellek képzésével kapcsolatos kihívások leküzdéséhez erős problémamegoldó képességekre és az AI-technológiák, például a természetes nyelvfeldolgozás (NLP), a gépi tanulás (ML) és a mélytanulás (DL) jó ismeretére van szükség.

Az NLP-koncepciók, mint például a tokenizálás, az érzelemelemzés és a névvel ellátott entitások felismerése, betekintést nyújtanak a ChatGPT-hez hasonló modellek működésébe. Eközben a gépi tanulás elvei és algoritmusai, beleértve az NLP-ben használt neurális hálózatokat, segítenek megérteni az AI-modellek viselkedését.

Ha ismered a mélytanulási keretrendszereket, mint például a TensorFlow és a PyTorch, akkor olyan promptokat tudsz tervezni, amelyek kiegészítik a modell erősségeit és kiváló minőségű válaszokat adnak.

A problémamegoldó képességek segítségével könnyedén azonosíthatja a problémákat, megoldásokat javasolhat és javíthatja a mesterséges intelligencia által generált utasításokat.

Kreativitás

A technikai szakértelem önmagában nem elég ahhoz, hogy valaki prompt mérnök lehessen; kreatívnak is kell lennie.

A prompt mérnökök jól megtervezett promptok segítségével egyszerűsítik a komplex valós problémákat olyan formátumokra, amelyeket a nagy nyelvi modellek képesek kezelni. Kreatív képességekre is szükség van a modell kimeneteinek elemzéséhez, a teljesítmény javításának új módszereinek megtalálásához és a modellek torzításainak csökkentéséhez.

Olyan speciális területeken, mint a jog vagy az egészségügy, a kreativitás fontos a promptok pontos adaptálásához. Segít továbbá a komplex ötletek lebontásában a különböző közönségek számára történetmesélés és egyszerű nyelv használatával.

Tárgyalás funkciók közötti csapatokkal

A tapasztalt prompt mérnökök gyakran együttműködnek különböző csapatokkal, beleértve termékmenedzsereket, szakértőket és adatelemzőket, hogy megértsék a követelményeket és hatékony promptokat hozzanak létre.

Tehát a gyors fejlesztés zökkenőmentes lebonyolítása érdekében meg kell egyeznie a prioritásokról, az ütemtervről és az erőforrásokról a különböző érdekelt felekkel.

A prompt mérnökök számára szintén elengedhetetlen, hogy a vezetőséggel megvitassák az etikai irányelveket, hogy minimalizálják az olyan kockázatokat, mint az elfogultság vagy a káros eredmények.

Vezetői készségek

Mivel a prompt engineering egyre fontosabbá válik az AI-termékek fejlesztésében, a prompt mérnököknek szükségük lehet csapatok vagy kezdeményezések vezetésére ebben a területen.

Ez a vezetői szerep magában foglalja a szervezeten belüli gyors mérnöki munkákhoz szükséges vízió, iránymutatás és stratégiai tervezés biztosítását.

Egy szakértő prompt mérnöknek gondolkodási vezetői képességeket kell tanúsítania azzal, hogy naprakész marad a legújabb technikák terén, megosztja tudását és ösztönzi az innovációt a prompt fejlesztési módszerek terén.

A technikai készségek mellett a vezetői készségek is elengedhetetlenek a csapatok inspirálásához, a munkafolyamatok hatékony irányításához és a projektekben a gyors eredmények magas színvonalának fenntartásához.

Hogyan fejlesztheted ezeket a készségeket?

Ha már rendelkezik a fent említett készségekkel, folytathatja az utat, hogy prompt mérnök legyen. Ha még nem rendelkezik velük, itt van néhány tipp, hogyan fejlesztheti és csiszolhatja őket:

Fejlessz ki erős soft skill-eket: Fejleszd a soft skill-jeidet, hogy hatékonyan tudj kommunikálni, tervezni és együttműködni. Tanulj meg világos, tömör, vonzó utasításokat írni az AI-rendszerek számára, és finomítsd kreatív gondolkodásodat szavakkal és mondatokkal való kísérletezéssel. Építsen szilárd alapokat az NLP és az ML területén: Tanulmányozza a természetes nyelvfeldolgozás legfontosabb fogalmait, mint például a szöveg előfeldolgozás, a nyelvi modellek és a szekvencia-szekvencia modellek. Fedezze fel a különböző nyelvi modelleket (pl. GPT, BERT, T5) és azok architektúráját, és sajátítsa el a gépi tanulás alapelveit a gyakori algoritmusok segítségével. Ismerje meg a prompt engineering technikákat: Tanulmányozza a few-shot learning, a chain-of-thought prompting és a constitutional AI módszereket. Fejlessze stratégiai gondolkodását hatékony prompt tervezési elvek és feladatbontási stratégiák segítségével. Ezenkívül tekintse át a prompt könyvtárakat és sablonokat a legjobb gyakorlatok megismerése érdekében.

A prompt engineering tanulása során a megfelelő eszközök használata jelentősen növelheti a termelékenységét.

Az automatizálás és a tudásmenedzsment funkciók révén egyszerűsíti a napi feladatokat és felelősségeket, ezzel támogatva a prompt mérnököket.

ClickUp Brain a prompt mérnökök számára

A ClickUp generatív mesterséges intelligencia asszisztense könnyedén segíti a tartalomkészítést, az ötletek generálását és a tudásmenedzsmentet.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást a ClickUp és a kapcsolódó alkalmazásokban végzett munkájának kontextusán alapuló gyors és pontos válaszokhoz.

Ezzel a prompt mérnökök több mint 100 iparág-specifikus, kutatásokkal alátámasztott promptot érhetnek el, amelyek különböző projektcsapatok szerepeihez alkalmasak. Egyszerűen indítsa el a mesterséges intelligencia eszközt, és válassza ki a promptokat a projekt ütemtervek, jelentések és értekezletek napirendjének elkészítéséhez.

Böngésszen a ClickUp Brain több mint 100 promptján keresztül, amelyek különböző folyamatokhoz és projektbeli szerepekhez kapcsolódnak.

Ezenkívül a ClickUp Brain neurális hálózata integrálja az összes feladatot, folyamatot, dokumentumot és munkafolyamat-kommunikációt, interaktív tudásbázisként szolgálva. Használhatja információk kinyerésére, egyszerű kérdéseket téve fel a feladat céljairól, a legutóbbi munkavégzésről, a vállalati folyamatokról és a minőségértékelési eljárásokról.

Összefoglalja a találkozók jegyzetét, keressen konkrét információkat, és automatizálja a manuális feladatokat a ClickUp Brain segítségével.

A prompt mérnökök számára a ClickUp Brain egy olyan munkaasszisztens, amely automatizálja a manuális feladatokat, az ismétlődő teendőket és az emlékeztetőket. Ez az automatizálás lehetővé teszi a prompt mérnökök számára, hogy a kevésbé fontos feladatoktól elvonva a figyelmet, a prompt fejlesztésének alapvető feladataival koncentrálhassanak.

Kísérletezzen a prompt engineering eszközökkel és keretrendszerekkel: Szerezzen gyakorlati tapasztalatot olyan eszközök használatával, mint a GPT-3 és a Claude, és próbáljon ki különböző prompt technikákat a szöveggeneráláshoz és összefoglaláshoz. Elemezze a modell kimeneteit, ismételje meg a promptok tervezését, és finomítsa a promptokat az eredmények alapján.

Vegyen részt prompt engineering eseményeken: Tartsa magát naprakészen azáltal, hogy csatlakozik online fórumokhoz vagy beszélgetőcsoportokhoz, és részt vesz nyelvi modellekről szóló konferenciákon vagy workshopokon.

A ClickUp Brain egyfajta játszótérként is szolgálhat, ahol kipróbálhatja a különböző parancsokat, és összehasonlíthatja a parancsok különböző verzióinak eredményeit. A gyakorlat teszi a mestert, és a parancsok tervezése sem kivétel ez alól.

Hogyan lehet prompt mérnöknek lenni?

Annyi mindent kell megtanulni és annyi készséget elsajátítani, hogy a prompt mérnöknek való válás útja nem feltétlenül egyértelmű. Íme egy egyszerű útiterv, amelyet követhet:

1. Gondolj a karrier céljaidra

Mielőtt belekezdenél a prompt engineering útjába, gondold át alaposan a céljaidat.

Szeretnéd integrálni a prompt engineeringet a jelenlegi munkádba és támogatni az üzleti növekedést? Vagy elsajátítani a prompt engineering készségeket, hogy előreléphess az AI technológia területén? Ha tudod, mit akarsz, az segít abban, hogy olyan speciális készségeket fejlessz, amelyek összhangban vannak a karrier céljaiddal.

Ahelyett, hogy az általános „mesterséges intelligencia technológia” irányt választanád, keress egy konkrét rést a prompt engineering területén. Ez lehet kreatív szöveggenerálás, párbeszédrendszerek, kódgenerálás vagy tényeken alapuló nyelvi feladatok.

Az adott területhez igazítsd a tanulásodat. A kreatív szövegalkotáshoz összpontosíts a folyékonyságra és a képzelőerőre. A tényszerű feladatokhoz pedig a pontosságot és a valós adatokra való támaszkodást helyezd előtérbe.

2. Szerezze meg a megfelelő képesítéseket

A prompt engineering pozíciókra való jelentkezéshez releváns területeken szerzett oktatási bizonyítványokra vagy diplomákra lesz szükséged.

A számítástechnika, adattudomány vagy nyelvészet területén szerzett alapképzés szilárd alapot jelent. Azonban a terület gyorsan fejlődik. Fontolja meg alternatív lehetőségeket, például boot campeket vagy prompt engineeringre szakosodott online tanfolyamokat. A megfelelő képesítések megszerzése bizonyítja elkötelezettségét a legújabb technikák elsajátítása iránt.

Források: Fedezze fel a Coursera, Udacity vagy Fast. ai platformok által kínált online tanfolyamokat, amelyek a prompt engineeringre és olyan specifikus LLM-ekre koncentrálnak, mint a LaMDA vagy a Jurassic-1 Jumbo.

3. Tanulj programozási nyelveket

Sajátítsd el a széles körben használt programozási nyelveket, különösen a Python-t. Ez az AI és az NLP közös nyelve, olyan könyvtárakkal, mint a TensorFlow és a PyTorch, amelyeket kifejezetten LLM-ekkel való munkához terveztek.

Tanulj meg kiegészítő nyelveket is bizonyos feladatokhoz. Adatelemzéshez és -kezeléshez érdemes megfontolni az R vagy a Julia nyelvet. Promptokat használó webes alkalmazásokhoz érdemes megismerkedni a Reacthez hasonló JavaScript-keretrendszerekkel.

Kódolási versenyeken való részvétellel, nyílt forráskódú projektekhez való hozzájárulással vagy mesterséges intelligenciával működő alkalmazásokon való munkával fejlesztheted kódolási készségeidet bizonyos nyelveken.

4. Szakosodj olyan mesterséges intelligencia technológiákra, mint az NLP és az ML

A prompt engineering elsajátítása nehéz lehet, ha nem rendelkezünk szilárd ismeretekkel a mesterséges intelligenciáról, a gépi tanulásról és a természetes nyelv feldolgozásáról.

Túlmutasson az általános ismereteken. Ismerje meg az NLP alapvető fogalmait, mint a tokenizálás, a transzformerek és a figyelemmechanizmusok. Szerezzen gyakorlati tapasztalatot projektekben való részvétellel, valamint a kulcsfontosságú fogalmak és eszközök valós helyzetekben való alkalmazásával.

Használja alapvető fogalmait a hatékony és eredményes prompt engineering technikák gyakorlásához. Ha lehetséges, vegyen részt olyan gyakorlati projektekben, amelyek lehetővé teszik az alapvető fogalmak alkalmazását.

5. A prompting technikák elsajátítása

Fedezze fel a különböző prompting módszereket, mint például a few-shot learning, a cloze deletion és a temperature control. Mindegyik egyedi módon befolyásolja az LLM kimenetét.

Kísérletezzen az olyan platformokon elérhető, előre betanított modellekkel, mint a Hugging Face Transformers. Próbálja meg finomhangolni őket konkrét feladatokra prompt engineering technikák segítségével.

Források: Ha többet szeretnél megtudni a témáról, iratkozz fel online tanfolyamokra vagy szerezz be NLP-vel kapcsolatos tankönyveket, például Jurafsky és Martin „Speech and Language Processing” című könyvét. Csatlakozz online közösségekhez, például az r/PromptEngineering fórumhoz. Az OpenAI is jó forrásokat kínál.

6. Hálózzon a terület szakembereivel

A mesterséges intelligencia szakembereivel való megfelelő kapcsolattartás kulcsfontosságú, különösen álláskereséskor. Építs ki kapcsolatokat mesterséges intelligencia szakértőkkel, vegyél részt konferenciákon, és csatlakozz online fórumokhoz, hogy megvitathasd ötleteidet és kihívásaidat társaiddal.

Az észak-amerikai nyelvtanulási konferencia (NAACL) vagy az AAAI (Mesterséges Intelligencia Fejlesztési Szövetség) konferencia jó kiindulási pontok.

Az AI és NLP közösségen belüli együttműködések elősegítik a tanulást és naprakészen tartanak a prompt engineering legújabb fejleményeiről.

Maradjon naprakész a gyors munkakeresés terén

Álláskeresési erőfeszítéseid megkönnyítéséhez érdemes olyan termelékenységi eszközöket használni, mint a ClickUp álláskeresési sablon. Ez a praktikus sablon segít megszervezni az álláspályázataidat, az állásajánlatokat, a vállalati értékeléseket, az interjúkat és még sok mást – mindezt egy helyen.

6. Készítsen egy portfóliót, amely bemutatja szakértelmét

Összpontosítson lenyűgöző projektek létrehozására, hogy mélyreható ismereteket szerezzen az AI-technológiákról, és olyan erős portfóliót építsen, amely bemutatja gyors mérnöki képességeit a potenciális munkáltatóknak és az AI-közösségnek.

Emellett javíthatja referenciáit és bizonyíthatja szakértelmét azáltal, hogy releváns tanúsítványokat szerez a prompt engineering területén.

Kísérletezzen nyílt forráskódú LLM-ekkel: Az OpenAI Playground és a Hugging Face platformok különböző LLM-ekhez biztosítanak hozzáférést kísérletezés céljából. Gyakorolja a promptok készítését a kívánt eredmények elérése érdekében.

Járuljon hozzá nyílt forráskódú projektekhez: Vegyen részt a Githubon olyan projektekben, amelyek a prompt engineering alkalmazásokat kutatják. Ez értékes tapasztalatot nyújt, és bemutatja képességeit a potenciális munkáltatóknak.

Személyes projektek kidolgozása: Készíts olyan projekteket, amelyek bemutatják a prompt engineering képességeidet. Ez magában foglalhatja egy chatbot létrehozását promptok segítségével, különböző kreatív szövegformátumok generálását vagy ténybeli témák összefoglalását.

A prompt engineering területe gyorsan fejlődik. Kövesse a releváns blogokat, kutatási cikkeket és iparági híreket, hogy lépést tartson a fejleményekkel. Noha nem kötelező, a prompt engineering tanúsítványok bizonyíthatják elkötelezettségét a terület iránt, és strukturált tanulási utat biztosíthatnak.

Ha ezekre a speciális készségekre, erőforrásokra és stratégiákra koncentrál, jó úton halad afelé, hogy profi prompt mérnök legyen.

A prompt engineeringbe való belépés akadályainak leküzdése

Mint minden területen, a prompt engineeringnek is megvannak a maga kihívásai.

Mivel ez a tudományág még új, speciális készségeket kell elsajátítanod (ahogy fentebb említettük).

Íme egy rövid összefoglaló azokról a készségekről, amelyekre szükséged van a prompt engineering területén való érvényesüléshez: Analitikai készségek az AI-modell viselkedésének és eredményeinek értelmezéséhez

A mesterséges intelligencia alapjául szolgáló fogalmak, mint a gépi tanulás, az NLP és a mélytanulás

Kreatív problémamegoldó képességek a promptok tervezéséhez és finomításához

Képesség a funkciók közötti csapatokkal való együttműködésre és tárgyalásra

Vezetői hajlam a magas szintű projektek irányítására és kezelésére

Jó, ha van szakértelmed. De fontos, hogy tisztában legyél a lehetséges akadályokkal is, amelyekkel szembesülhetsz, miközben prompt mérnök leszel.

Íme a leggyakoribb kihívások, amelyekkel találkozhat:

A prompt engineering egy új és gyorsan fejlődő terület , ezért nehéz lépést tartani a legújabb technikákkal és eszközökkel.

A hatékony nyelvi modellekhez való hozzáférés gyakran korlátozott , és nagy technológiai vállalatoktól származó licencet igényelhet, ami akadályt jelent az egyének és a startupok számára.

Mivel a prompt engineering meglehetősen új terület, nincs elég szakértő, aki mentorálhatná az újoncokat .

Következetes szabályok és gyakorlatok nélkül a együttműködés és a tudásmegosztás is hátrányt szenvedhet.

A tisztességes és biztonságos nyelv használata a promptokban vagy a kimenetekben megértést és óvatos kezelést igényel.

Még nincs sok konkrét pozíció a prompt mérnökök számára, annak ellenére, hogy egyre többen szeretnének ilyen munkát.

Profi tipp: Az egyének, a startupok és a kisvállalkozások számára az AI-vel kapcsolatos licencelési és fejlesztési akadályok leküzdésének egyik módja az, ha olyan kezdőbarát AI-eszközöket és erőforrásokat keresnek, amelyek nem igényelnek jelentős befektetést vagy szakértelmet.

A prompt mérnökök előnyei és hátrányai

A prompt engineering valóban izgalmas karrierlehetőség, de mint minden másnak, ennek is vannak előnyei és hátrányai.

Előnyök

A prompt engineering területén való karrierépítés néhány legfontosabb előnye:

Karrierlehetőségek

A prompt mérnökök iránti kereslet folyamatosan növekszik, mivel a vállalkozások egyre inkább támaszkodnak a szoftverekre a működés és a felhasználói élmény javítása érdekében.

A globális prompt engineering piac várhatóan 2024 és 2030 között évi 32,8%-os ütemben fog növekedni, ami bizonyítja, hogy a következő években szükség lesz képzett prompt mérnökökre.

Fizetési elvárások

A Velents AI kutatása szerint az Egyesült Államokban a prompt mérnökök az AI szektor legjobban kereső szakemberei közé tartoznak, átlagosan évi 300 000 dollárt keresnek.

Az ilyen adatok azt mutatják, hogy a prompt engineering rendkívül jövedelmező karrierút lehet.

Potenciális álláslehetőségek

A legjobb rész?

A prompt mérnökök bármely iparágban vagy területen találhatnak munkát a szervezeteken belül, többek között a következőkben:

Olyan technológiai cégek, mint a Google, az OpenAI, az Anthropic és a Microsoft

Mesterséges intelligencia kutató laboratóriumok és tudományos intézmények

Mesterséges intelligenciára és NLP-megoldásokra specializálódott tanácsadó cégek

Pénzügyi intézmények és fintech cégek

Egészségügyi és élettudományi szervezetek

Jogi irodák és a jogi ágazatot kiszolgáló technológiai vállalatok

Weboldal-készítők és kódolás nélküli platformok

Hátrányok

A prompt mérnökök karrierje nagyon kifizetődő lehet, de vannak hátrányai is. Íme, hogyan lehet ezeket leküzdeni:

Korlátozott hozzáférés a nyelvi modellekhez

Sok fejlett nyelvi modell licenc nélkül nem elérhető a fejlesztők számára.

A megoldás? Használjon nyílt forráskódú nyelvi modelleket és prompting keretrendszereket, működjön együtt kutatóintézetekkel, vagy csatlakozzon olyan vállalatokhoz, amelyek hozzáféréssel rendelkeznek.

Ne feledje, támogassa a nyitottabb és hozzáférhetőbb mesterséges intelligencia technológiákat.

Etikai szempontok

A prompt engineering esetében a tisztességtelen és nem biztonságos modellkimenetek valódi problémát jelentenek.

Ahhoz, hogy leküzdje ezt a kihívást, meg kell tanulnia az etikus mesterséges intelligencia alapelveit, együtt kell dolgoznia etikusokkal és szakértőkkel, és el kell sajátítania a felelősségteljes mesterséges intelligencia fejlesztését elősegítő technikákat.

Az etikus mesterséges intelligencia egyik népszerű példája az Anthropic Claude-ja, amely dinamikus megközelítést alkalmaz a torzítások enyhítésére.

Skálázhatósági és teljesítménybeli problémák

A nagy, komplex nyelvi modellek hatékony és pontos kezelése nehéz feladat lehet. De ne feledje, hogy a folyamatos tanulás a kulcsa a prompt engineering sikerének.

Fedezze fel tovább a prompt tuning vagy chaining módszereket a prompt teljesítmény optimalizálása érdekében.

Bizonytalan munkaerőpiac

A munkaerőpiacon jelenleg kevés a dedikált prompt engineering pozíció.

Ez még egy ok arra, hogy szerezzenek kapcsolódó szakértelmet a természetes nyelvfeldolgozás, a gépi tanulás vagy a szoftverfejlesztés területén. Emellett egy olyan sokoldalú készség, mint a prompt engineering, biztosítja, hogy mindig nagy lesz az irántuk a kereslet.

Mesterkedj a prompt engineeringgel a ClickUp segítségével

Az AI-forradalom teljes potenciáljának kiaknázásának egyik módja a promptok művészetének elsajátítása. És ha készen állsz arra, hogy prompt mérnök legyél, a ClickUp biztosan támogatni fog.

A natív generatív mesterséges intelligenciával és egyedi sablonokkal felszerelt ClickUp a legjobb platform a prompt engineering készségek gyakorlásához. És ez még nem minden.

Még akkor is, ha sztár prompt mérnök lettél, a ClickUp továbbra is támogatni fog téged feladat- és projektkezelő eszközeivel és több mint 1000 integrációjával.

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és kezdj el olyan utasításokat tervezni, amelyek megváltoztatják a mai mesterséges intelligencia modellek arculatát!