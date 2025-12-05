Hogyan írjunk AI-parancsokat? Tippek, sablonok és példák

Mondta már valaha egy AI eszköznek, hogy „írjon egy blogbejegyzést”, és az valami unalmas vagy robotszerű szöveget adott vissza?

Azért, mert a promptja túl homályos volt.

A jó AI-parancsok olyanok, mint a jó briefek: világosak, konkrétak és célorientáltak. A rosszak csak több munkát okoznak.

Mivel az AI egyre inkább részévé válik az írásnak, a kódolásnak és a stratégiának, a promptírás ma már elengedhetetlen kreatív készség.

Ez az útmutató bemutatja, hogyan készíthet olyan promptokat, amelyekkel okosabb, gyorsabb és hasznosabb eredményeket érhet el – példákkal és sablonokkal, amelyeket azonnal kipróbálhat.

Mi az AI prompt?

Az AI-parancs az az utasítás, amelyet egy AI-eszköznek ad, hogy választ kapjon. Ez az interakció kiindulópontja, és az AI teljesítménye nagyban függ attól, hogy az utasítás mennyire jól van megfogalmazva.

Ha meg akarja tanulni, hogyan kell AI-parancsokat írni, kezdje itt: a parancs határozza meg a kimenet hangvételét, szerkezetét és mélységét.

Ha a promptja homályos, az AI csak találgatni fog, és az eredmények általában nem lesznek pontosak. A világos határok megoldják ezt a problémát.

✅ Jó: „Alakítsd ezt a bekezdést szórakoztató tény formátumba, például: „Tudtad, hogy…?” ❌ Rossz: „Tedd ezt érdekesebbé. ”

Miért fontos a jó AI-parancsok írása?

A hatékony promptok megírásának elsajátítása elengedhetetlen ahhoz, hogy megbízható eredményeket kapjon az AI-eszközöktől.

Íme, miért jelent ez nagyobb különbséget, mint a legtöbb ember gondolná:

Csökkenti a kimenet kétértelműségét: Az AI akkor működik a legjobban, ha pontosan megérti, mit szeretne. A jól megírt prompt kiküszöböli a homályos vagy témától eltérő eredményeket, így nem kell azokat átnéznie az írási folyamat során. Ez akkor is igaz, ha blogbejegyzéseket generál, vagy AI művészeti promptokat próbál írni vizuális projektekhez.

Kevesebb időt kell fordítania a javításra és az újrafuttatásra: Ha a promptja nem egyértelmű, akkor valószínűleg közepes eredményeket fog kapni, és időt fog pazarolni a finomításra. Egy hatékony prompt már az első alkalommal közelebb viszi a célhoz, különösen a bonyolultabb, AI által generált tartalmak esetében.

Elkerülheti a hallucinált vagy irreleváns tartalmakat: A rosszul megfogalmazott promptok gyakran pontatlan tényekhez vagy töltelék szöveghez vezetnek. Minél átgondoltabb a promptja, annál kevésbé kell a generatív AI-nak „kitöltenie a hiányzó részeket” potenciálisan kitalált információkkal.

Segít fenntartani a hangnem és a szerkezet következetességét: Ha több dokumentummal, brief-fel vagy projekttel dolgozik, az ismétlődő prompt stílus segít fenntartani a hangnem, a formátum és a mélység következetességét, ami különösen hasznos, ha Ha több dokumentummal, brief-fel vagy projekttel dolgozik, az ismétlődő prompt stílus segít fenntartani a hangnem, a formátum és a mélység következetességét, ami különösen hasznos, ha a promptokat több csapat között skálázza.

⚡ Sablonarchívum: Kész, azonnal használható példákat szeretne, amelyeket módosíthat és elmenthet? Nézze meg ezeket az AI-parancs sablonokat, hogy elindítsa a saját könyvtárát!

AI-parancsok típusai (példákkal)

Vessünk egy pillantást az AI-parancsok főbb típusaira, amelyekkel találkozhat:

1. Utasítások

Az utasító promptok irányítják az AI modellt egy adott feladat elvégzésében vagy egy adott eredmény előállításában. Ezek a promptok közvetlen utasításokat adnak az AI-nek, például írj, foglalj össze, vázolj fel vagy magyarázz.

✅ Használjon utasító promptokat, ha azt szeretné, hogy az AI egy meghatározott célt valósítson meg.

📌 Példa: Írjon egy 500 szavas blogbejegyzést egy FinTech vállalat számára, amely bemutatja új személyes pénzügyi alkalmazását, a „BudgetBuddy”-t. Magyarázza el, hogyan kapcsolódik az alkalmazás a bankszámlákhoz, kategorizálja a kiadásokat, küld megtakarítási emlékeztetőket, és segít a felhasználóknak havi célokat kitűzni. Használjon barátságos hangnemet, amelyet az első alkalommal használók is könnyen megértenek.

Készítsen néhány perc alatt informatív és SEO-barát blogbejegyzéseket a ClickUp Brain segítségével.

2. Információs promptok

Az információs promptok segítenek konkrét tényeket, definíciókat vagy összefoglalókat lekérni az AI tudásbázisából. Használja őket, hogy tanuljon valamit, vagy világos magyarázatot kapjon, anélkül, hogy sok felesleges információval terhelné magát.

✅ Használjon információs promptokat, ha tényszerű információkra van szüksége.

📌 Példa: Melyek a főbb különbségek a monolitikus és a mikroszolgáltatás-architektúrák között a szoftverfejlesztésben? Magyarázza el mindkettő előnyeit és hátrányait, tartalmazzon gyakori felhasználási eseteket, és tartsa a magyarázatot annyira nem technikai jellegűnek, hogy egy kódolási háttérrel nem rendelkező termékmenedzser is megértse.

3. Kreatív promptok

A kreatív promptok a képzelőerőről szólnak. Úgy vannak kialakítva, hogy segítsék az AI-t eredeti tartalmak, például történetek, versek, dalszövegek vagy akár spekulatív vizuális elemek létrehozásában egy AI művészeti generátor segítségével. Ne feledje, hogy az AI művészeti promptok írásakor elegendő teret kell hagyni az AI-nak, hogy kifejező és kreatív lehessen.

✅ Használjon kreatív promptokat, ha friss, fantáziadús vagy művészi ötletekre vágyik.

📌 Példa: Írjon egy novellát, amelynek cselekménye egy olyan jövőben játszódik, ahol az emberek érintéssel kommunikálnak a fákkal. A főszereplő egy városi tervező, aki rájön, hogy egy évszázados tölgyfa őrzi a városiasodás előtti föld emlékeit. A hangvétel legyen elgondolkodtató, kissé melankolikus, és a novella egy olyan fordulatot tartalmazzon, amely arra készteti a tervezőt, hogy újragondolja következő projektjét.

4. Analitikus promptok

Az analitikus promptok arra kérik az AI-t, hogy gondolkodjon át egy problémát, azonosítson mintákat vagy vonjon le következtetéseket. Ezek a promptok kritikus gondolkodást igényelnek az AI modelltől, nem csak adatlekérést. Gyakran használják őket kutatásban, stratégiaalkotásban vagy előrejelzésben.

✅ Használjon analitikus promptokat, ha átgondolt elemzéseket vagy több változón alapuló betekintést szeretne.

📌 Példa: Elemezze, miért csökken az elektromos robogók használata a városi területeken, annak ellenére, hogy kezdetben nagy volt az érdeklődés irántuk. Adjon strukturált elemzést legalább három fő okkal, és javasoljon kétféle megoldást, amellyel a vállalatok reagálhatnak a helyzetre.

Kérdezze meg a ClickUp Brain-t az adatokról és az iparági trendekről kutatások és jelentések céljából.

5. Tisztázó promptok

A pontosító promptok segítenek elmélyülni egy korábbi válasz vagy ötlet egy adott részében. Megkérheted az AI-t, hogy magyarázza el valamit jobban, vagy bontsa le tovább, különösen komplex AI-eszközök írásakor vagy használatakor.

✅ Használjon pontosító promptokat, ha valami homályos vagy további magyarázatot igényel.

📌 Példa: Említette, hogy a előfizetési fáradtság egyre nagyobb kihívást jelent a DTC-vállalkozások számára. El tudná magyarázni, mi okozza ezt a fáradtságot a fogyasztói pszichológia szempontjából, és hogyan tudnak a márkák ellene tenni anélkül, hogy kedvezményekre támaszkodnának?

6. Hipotetikus promptok

A hipotetikus promptok lehetővé teszik az AI modell számára, hogy elképzelt vagy „mi lenne, ha” helyzeteket vizsgáljon. Ezek hatékony promptok a jövőbeli forgatókönyvek tervezéséhez. Akár kreatív ötletek tesztelésére is felhasználhatók, vagy pop art stílusú fiktív világok építésére vizuális történetmeséléshez.

📌 Példa: Képzelj el egy olyan világot, ahol az internet csak napi két órában elérhető. Hogyan befolyásolná ez az oktatást, a távmunkát, az online vásárlást és a közösségi média használatát? Válaszodat négy részre bontva írd le mind a pozitív, mind a negatív következményeket.

7. Gondolatsor (CoT) promptok

A gondolatlánc-promptok arra kérik az AI-t, hogy lépésről lépésre végigkövesse a gondolkodási folyamatát, mielőtt megadná a végső választ. Ez különösen hasznos, ha logikát vagy strukturált gondolkodást igénylő feladatokhoz ír AI-promptokat.

✅ Használjon gondolatlánc-promptokat, ha a válasz mellett a gondolkodásmód is fontos Önnek.

📌 Példa: Egy vállalat éves előfizetést kínál 150 dollárért. Januárban 100 ügyfelet szerzett. Minden hónapban 10%-kal nő az új előfizetők száma, de az ügyfélvesztés aránya 5%. Számítsa ki a várható bevételt 6 hónap végén. Mutassa be lépésről lépésre a számításokat, beleértve azt is, hogy az ügyfélvesztés és a növekedés hogyan befolyásolja a havi összegeket.

Számítsa ki a bevételt, azonosítsa a mintákat, és finomítsa stratégiáit a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Brain MAX segít az ötleteket azonnal megvalósítani. A Talk-to-Text asztali alkalmazással hanggal megadhatja a promptok vázlatát, tartalmi ötleteit vagy kutatási jegyzeteit, és figyelheti, ahogy azok tiszta, strukturált szöveggé alakulnak át a dokumentumában vagy feladatában. Ezzel megőrizheti kreatív áramlását, és elkerülheti a lapok közötti váltás vagy az ötletek elvesztésének okozta zavarokat. A Brain MAX a leggyorsabb módszert kínálja a promptok kipróbálására, a vázlatok finomítására és az összes adat tárolására egy olyan konvergált AI munkaterületen, amely már ismeri a kontextust. Próbálja ki a ClickUp Brain MAX-ot a munkaterületén végzett mélyebb kutatásokhoz és kontextusokhoz.

8. Prompt láncolás

A promptláncolás egy prompt kimenetét használja kiindulási pontként a következőhöz. Ez különösen hasznos réteges feladatok, például márkafejlesztés vagy vizuális történetmesélés esetén.

✅ Használjon prompt láncolást, ha több lépésből álló feladatokat épít, vagy több szakaszban finomítja a kimenetet.

📌 Példa: 1. lépés: Hozzon létre három egyedi márkanevet egy környezetbarát mosóporhoz.

2. lépés: Válassza ki a második nevet, és írjon egy bekezdésnyi márka történetet, amely vonzó a fenntarthatóságot és a dizájnt értékelő városi millenniumi generáció számára.

3. lépés: A márka története alapján írjon egy 30 másodperces YouTube-reklám szöveget, amely friss, vidám hangnemben mutatja be a márkát.

📚 Olvassa el még: Prompt Engineering példák, technikák és gyakorlati alkalmazások

Hogyan írjunk hatékony AI-parancsokat: lépésről lépésre

Most, hogy már tudja, miért fontosak a jó promptok, nézzük meg lépésről lépésre, hogyan kell őket írni 👇

1. lépés: Legyen világos és konkrét

A legtöbb AI-hiba egy homályos prompttal kezdődik. Ha az input általános, az output is általános lesz. Ahelyett, hogy azt mondanád:

„Írj a vezetésről a LinkedIn-re.”

Próbáljon ki például ilyesmit:

„Írjon egy LinkedIn-bejegyzést arról, hogy miért vezet az empatikus vezetés jobb csapat teljesítményhez. Ne hangozzon prédikálónak. Használjon magabiztos, de barátságos hangnemet.”

Ez az egy változás mindent megváltoztat.

A következőket érdemes figyelembe venni:

Legyen egyértelmű azzal kapcsolatban, hogy mit szeretne: Ne kerteljen. Mondja azt, hogy „Írjon egy hideg e-mailt egy SaaS potenciális ügyfélnek, aki kétszer látogatta meg az árak oldalunkat”, ne pedig azt, hogy „Segítsen eladni a szoftvert”.

Kerülje a töltelékszavakat: hagyja ki az olyan kifejezéseket, mint talán, megtenné, vagy ha lehetséges. Az AI-nak nincs szüksége udvariasságra. Világosságra van szüksége.

Helyezze szándékát igékbe: Kezdje a promptot cselekvéssel: Írj, Összefoglalj, Magyarázd, Sorold fel, Brainstorming, Írj le. Ezek előre megmondják az AI-nek, mit kell tennie.

💡 Profi tipp: A hosszú promptok nem feltétlenül jobbak. A világosság fontosabb, mint a hosszúság. Egy erős mondat többet érhet, mint egy hosszú, zavaros bekezdés.

Amint elkezdi írni és finomítani a promptokat, hamar rájön, hogy szüksége van egy helyre, ahol tárolhatja őket. Szüksége van egy helyre, ahol kísérletezhet, visszatérhet a bevált megoldásokhoz, és nyomon követheti a fejlődését.

Ebben segít a ClickUp Docs. Hozzon létre egy külön dokumentumot az AI-parancsokhoz, és rendezze őket felhasználási eset, osztály vagy feladat típus szerint.

Készítsen, szervezze és finomítsa az AI-parancsokat a ClickUp Docs-ban.

Például:

Egy szakasz a marketing utasításokról (hirdetések, céloldalak, e-mail szövegek)

Egy másik a támogatáshoz (jegyzetek, nyomon követés, hangnem-beállítók)

Néhány példa, amelyet kipróbált és továbbfejlesztett, egymás mellett

Vizuális művészeti promptok a grafikáihoz

Minden szakasz tartalmazhat fejlécet, összecsukható listákat, és akár élő együttműködést is, ha csapatként finomítják a promptokat.

💡 Profi tipp: Hozzon létre egy „Rossz prompt / Jobb prompt” táblázatot a dokumentumában, hogy mindenki tanulhasson a valós iterációkból. Idővel észreveszi majd azokat a mintákat, amelyekkel élesebb prompt íróvá válhat.

2. lépés: Adjon meg kontextust (szerep, közönség, formátum)

A kontextus segít az AI-nak megérteni, hogy ki legyen, kivel beszéljen, és hogyan fogalmazza meg az üzenetet. Így építheti be ezt a kontextust a promptjaiba:

1. Állítsa be a szerepet

Ez a sor meghatározza az AI szerepét és perspektíváját, így az „a karakterének megfelelően” tud reagálni, nagyobb következetességgel és kontextussal.

Ön ügyfélszolgálati vezető...

Viselkedjen úgy, mint egy vezető HR-menedzser, aki belső memót ír...

Képzelje el, hogy Ön egy UI/UX tervező, aki egy honlapot vizsgál...

Ön egy prompt engineering vezető, aki az AI modellt képezi

2. Határozza meg a célközönséget

Tájékoztassa az AI-t arról, hogy kinek szól az üzenet. Ez segít a nyelv, a hangnem és a mélység testreszabásában.

…írás nem technikai alapú alapító számára…

…magyarázat az első alkalommal használóknak…

…nyílt forráskódú eszközöket felülvizsgáló tapasztalt fejlesztőknek szól…

3. Adja meg a formátumot

Ha megmondja az AI-nek, hogy milyen szerkezetet kövessen, elkerülheti a szövegfalakat. Ez akkor a legfontosabb, ha a formátumnak nagy jelentősége van, például egy e-mail vagy egy prezentáció szövegének esetében.

Néhány megadási módszer:

Formázza előnyök és hátrányok felsorolásaként

Írjon egy 3 bekezdéses blogbevezetőt, amely tartalmaz egy figyelemfelkeltő elemet, egy betekintést és egy CTA-t

Használjon táblázatot, amely összehasonlítja a különböző eszközök funkcióit

Miután hozzáadta a szerepet, a közönséget és a formátumot, a ClickUp Brain segítségével finomíthatja a promptot. Ez különösen hasznos, ha még tanulja, hogyan kell hatékony promptokat írni. Még a tapasztalt felhasználók is a finomításra támaszkodnak, hogy magasabb minőségű eredményeket érjenek el.

Tegyük fel, hogy megfogalmazott egy LinkedIn-bejegyzést, de nem biztos benne, hogy elég egyértelmű-e. Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy javítsa a bejegyzés egyértelműségét, hangvételét vagy szerkezetét.

Itt válik az AI a kreatív folyamatod partnerévé, segítve a pontosabb és átgondoltabb promptok kialakításában, hogy az eredmények már az első alkalommal használhatóak legyenek.

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 62%-a olyan beszélgetős AI eszközökre támaszkodik, mint a ChatGPT és a Claude. Ismerős chatbot felületük és sokoldalú képességeik – tartalom generálása, adatok elemzése és még sok más – lehet az oka annak, hogy olyan népszerűek a különböző szerepkörökben és iparágakban. Ha azonban a felhasználónak minden alkalommal másik fülre kell váltania, hogy kérdést tegyen fel az AI-nak , akkor az állandó kontextusváltás mentális költsége idővel egyre növekszik. A ClickUp Brain esetében azonban ez nem így van. Ez a munkaterületén található, tudja, min dolgozik, megérti a sima szöveges utasításokat, és olyan válaszokat ad, amelyek nagyon relevánsak a feladataival kapcsolatban! A ClickUp segítségével kétszeresére növelheti termelékenységét!

🎥 Nézze meg a prompt-tervezés valós példáit, és ismerje meg az AI-t, amely hosszú promptok nélkül is megérti a munkafolyamatát.

3. lépés: Határozza meg a kimeneti formátumot vagy hosszúságot

Képzelje el, hogy a tervezőjének csak annyit mond: „Legyen szép.” Soha nem tenné ezt – és a promptok írása sem más.

Minél pontosabban meghatározza a kimenet formátumát és méretét, annál kevesebb időt kell fordítania a zavaros válaszok kijavítására vagy az AI újbóli megkérésére.

Tehát tegye fel magának a kérdést:

Gyorsan szeretne információt közölni ? → Használjon felsorolásokat vagy számozott listákat.

Esettanulmányt szeretne készíteni vagy történetet mesélni ? → Kérjen strukturált bekezdéseket

Összehasonlítani szeretné a lehetőségeket ? → Kérjen táblázatot fejlécekkel!

Csak egy csalogató szöveget szeretne? → Kérjen egy 25 szónál rövidebb egy soros szöveget!

Néha az a probléma, hogy nem tudja, melyik formátum fog a legjobban működni. Ilyenkor használja a ClickUp Brain-t AI írási asszisztensként.

Mielőtt megírná a promptot, tegye fel magának a következő kérdéseket:

„Mi a legjobb módja a termék előnyeinek bemutatására egy bevezetési bejelentésben?”

„Paragrafust, listát vagy táblázatot használjak ehhez a hírlevélhez?”

„Szeretnék kiemelni egy alapító történetét a LinkedIn-en. Melyik formátum fogja a legtöbb interakciót generálni?”

Használja a ClickUp Brain alkalmazást a formátum, a szószám és egyéb elemek megtervezéséhez.

A ClickUp Brain a találgatás helyett a célod alapján javasolhat ideális szerkezetet, például az elkötelezettség vagy a áttekinthetőség (plusz a szószám) szempontjából.

4. lépés: Tesztelje, finomítsa és ismételje meg

Még egy részletes prompt is olyan eredményt adhat, amely túl merev, túl hosszú, túl felületes vagy hangvételében nem megfelelő. Ez nem azt jelenti, hogy a prompt nem működött, hanem azt, hogy elérted a működő vázlat kezdetét.

Íme egy egyszerű hurok 👇 Próbáljon ki 2–3 gyors változatotNéha két különböző prompt közelebb viszi a célhoz, mint egy egyetlen, alaposan szerkesztett. Helyezze őket egymás mellé, és válassza ki a legjobb részeket. Futtassa le a promptot egyszerNe törekedjen előre a tökéletességre. Készítsen egy verziót, és nézze meg, hogyan viselkedik. Kritikusan vizsgálja meg az eredményt Tegye fel magának a következő kérdéseket: Megfelel-e a hangnem az elképzeléseimnek? Hiányzik-e valami fontos, vagy van-e valami, amit túlzottan részletesen magyaráztam? Javítaná-e a világosságot egy másik szerkezet (lista, történet, táblázat)? Egyszerre csak egy változót finomítsonVáltoztassa meg a közönséget, a formátumot vagy a hangnemet, de ne mind a hármat egyszerre.

Ebben a szakaszban használja a ClickUp Docs alkalmazást a promptok tesztelésének és finomításának kezeléséhez. Létrehozhat egy egységes adatforrást, ahol a promptok vázlatai, az AI kimenetei és a visszajelzések egy helyen találhatók.

Készítsen és finomítson promptokat a ClickUp Doc-ban élő kommentekkel és tiszta, egymás mellett elrendezett formázással.

Készítsen egy dokumentumot minden projekthez vagy felhasználási esethez. Ebben a következőket teheti:

Tárolja el az első prompt-tervezeteit, és jelölje meg, hogy mire szánták őket.

Illessze be az AI kimenetét közvetlenül alá, hogy egymás mellett összehasonlíthassa őket.

Írjon egy rövid megjegyzést arról, mi nem működött (hangnem? mélység? szerkezet?).

Adjon hozzá egy finomított változatot alul, hogy javításai dokumentálva legyenek.

Miután kipróbált néhány változatot, kérje meg egy csapattársát, hogy nézze át a promptokat. Ők megjegyzéseket fűzhetnek a megfogalmazáshoz és a szerkezethez, vagy akár javaslatokat is tehetnek a prompt átírására, hogy az egy adott csatornához illeszkedjen, például rövidítsék a Twitter-bejegyzéshez, vagy egyszerűsítsék a nem technikai közönség számára.

Így létrehozhat egy verziótörténetet, amelyből tanulhat. Ha pedig valami jól működik, akkor a végleges promptot átmásolhatja a megosztott Prompt Library-be későbbi felhasználás céljából.

🧠 Érdekesség: 2018-ban egy AI által készített portré a Christie's aukciós házban elképesztő 432 500 dollárért kelt el, ami több mint 40-szerese a becsült értékének, így ez lett az egyik első géppel készített műalkotás, amely felülmúlta az olyan ikonok mellett kiállított darabokat, mint Andy Warhol és Roy Lichtenstein.

5. lépés: A nyertes promptok mentése és újrafelhasználása

Minden jól megírt prompt egyfajta gyorsbillentyű a következő alkalomra. Ha jól működő promptokat szeretne gyűjteni, ne feledje:

Mentsd el a promptokat kontextussal: Ne csak beilleszd a promptot egy dokumentumba. Add hozzá a „miért” kérdést: Mire használták a kimenetet? Mi tette a promptot hatékonnyá? Milyen hangnemhez vagy szerkezethez illik legjobban? Mire használták a kimenetet? Mi tette a promptot hatékonnyá? Milyen hangnem és szerkezet működik a legjobban? Mentse el a promptok különböző verzióit: Előfordulhat, hogy a V1 kiválóan alkalmas rövid tartalmakhoz, míg a V2 jobban működik formális tartalmakhoz. Tartsa meg mindkettőt, és adjon hozzá rövid címkéket, például: „Alkalmi hangnem”, „Szakmai közönség”, „Közösségi barátságos”. „Alkalmi hangnem” „Technikai közönség” „Közösségi barátságos” Célzott újrafelhasználás: A blogbevezetőhöz írt erős prompt gyakran átalakítható a következőkre: LinkedIn-bevezető E-mail-bevezető Értékesítési utánkövetés LinkedIn hook E-mail nyitó Értékesítési utánkövetés

Mire használták a kimenetet?

Mi tette a promptot hatékonnyá?

Milyen hangnem és szerkezet működik a legjobban?

„Alkalmi hangnem”

„Technikai közönség”

„Közösségi barátságos”

LinkedIn hook

E-mail nyitó

Értékesítési utánkövetés

Minél többet használja újra szándékosan, annál magabiztosabbá válik a kimenet méretezésében, káosz nélkül.

🔄 Promptok összehasonlítása előtte/utána

❌ Előtte ✅ Utána (elmentve és újra felhasználható) Írjon egy közösségi média bejegyzést a ClickUp-ról, a termelékenységet és a projekttervezést segítő eszközről. Írjon egy LinkedIn-bejegyzést, amelyben bemutatja a ClickUp nevű, AI-alapú projekttervező eszközt. Kezdje egy általános problémával, amely a különböző platformok közötti feladatok összehangolásával kapcsolatos. Hangsúlyozza, hogy ez a funkció hogyan centralizálja az ütemterveket, a feladatokat és a csapat frissítéseit (sőt, még az AI-t is). Zárja a bejegyzést egy kérdéssel, amely arra invitálja a szakembereket, hogy osszák meg, hogyan kezelik jelenleg a projekt kaotikus helyzetét. A hangnem legyen tömör, átgondolt és vezetői szemléletű. Szószám: 200 szó, használjon listát és bekezdéseket kombináló stílust.

Nézze meg saját szemével:

❌ Előtte (unalmas!)

✅ Utána (még jobb lett!)

A ClickUp Brain segítségével minden alkalommal pontos, lényegre törő válaszokat kap.

Kipróbálandó promptírási keretrendszerek

Ha javítani szeretné az AI teljesítményét, kezdje azzal, hogy javítja a bevitelét. A kiváló promptok egyértelmű és részletes utasításokból származnak, különösen olyan eszközök használata esetén, mint a ClickUp Brain, vagy generatív AI-ra épülő munkafolyamatok kialakítása esetén.

Íme nyolc promptírási keretrendszer, amelyek segítségével jobb, konkrétabb eredményeket érhet el olyan feladatokban, mint az írás, a stratégia, sőt még a művészeti promptok is.

1. Szerep + feladat + cél

Formátum: „Játssz el egy [szerepet], és segíts nekem [feladat], hogy [cél] elérhessem.”

📌 Prompt példa: Lépj fel UX-kutatóként, és segíts nekem kérdéseket írni egy felméréshez, hogy kideríthessem, miért hagyják abba a felhasználók a vásárlást a fizetésnél.

2. C. R. A. F. T. (Kontextus – Szerep – Cselekvés – Formátum – Hangnem)

Ez a részletes promptszerkezet lebontja a kérés minden aspektusát, hogy biztosítsa a hangnem, a cél és a megvalósítás összhangját.

Komponens Mit kérdez Példa Kontextus Mi a helyzet? Új termelékenységi alkalmazást indítunk Szerep Kinek a szerepében kell az AI-nak fellépnie? Termékmarketinges Cselekvés Mit szeretne, hogy tegyünk? Írjon termékbevezetési e-mailt Formátum Milyen szerkezet? Rövid e-mail címsorral, CTA-val és szöveggel Hangnem Mi az a hang? Energikus és meggyőző

3. P. A. S. (Probléma – Agitáció – Megoldás)

A P. A. S. egy történetmesélési keretrendszer, amelyet marketing és szövegírás területén használnak a közönség problémájának megfogalmazására és a megoldásodnak a válasz pozícionálására. Ez egy remek szövegírási keretrendszer, amelyet a prompt AI még jobbá tesz.

📌 Prompt példa: Írjon egy landing page-et egy időkövető alkalmazáshoz a P. A. S. segítségével. A célközönség szabadúszó tervezők.

4. Cél – Akadály – Útmutatás

A GOG keretrendszer segít az AI-nek a korlátok között gondolkodni, és kompromisszumokat szem előtt tartva megoldásokat vagy ötleteket javasolni.

📌 Prompt példa: 3 hónap alatt 5000 előfizetőre szeretném növelni hírlevelem olvasótáborát, de nincs reklámköltségvetésem. Javasoljon egy tartalomvezérelt növekedési tervet.

5. R. A. G. (Retrieve – Augment – Generate)

Az R. A. G prompt stratégiát gyakran használják a fejlett AI rendszerekben. Ez releváns információkat gyűjt, kontextust ad hozzá, és generálja a végső választ.

Visszakeresés : Milyen alapvető tartalmat szeretne figyelembe venni?

Kiegészítés : Milyen további kontextus vagy utasítás segíthet?

Generálás: Mi a kívánt eredmény?

📌 Prompt példa: „Itt vannak a nyers ügyfélinterjúk [beillesztés]. Összegezze a 3 leggyakrabban visszatérő problémát, és adjon javaslatot mindegyik megoldására. Formázza táblázatba.”

Egyre növekszik azoknak az eszközöknek az ökoszisztémája, amelyek segítenek inspirációt szerezni, gyorsabban kísérletezni, és akár sablonokat is készíteni a bevált megoldásokból.

1. Prompt-piacok

Ezek a platformok előre megírt prompt ötleteket kínálnak, amelyeket alkotók és közösségi felhasználók nyújtottak be. Ez kiválóan alkalmas különböző felhasználási esetek felfedezésére vagy a prompt struktúrájának megtanulására.

PromptBase : egy piactér, ahol különböző AI-modellekhez magas teljesítményű promptokat lehet vásárolni és eladni.

FlowGPT : közösségi alapú, megosztott promptok könyvtára, kategória és modelltípus szerint kereshető.

PromptHero : Kiválasztott promptgyűjtemények képalkotáshoz , íráshoz, kódoláshoz és egyebekhez, különösen erős vizuális eszközökhöz, mint a Midjourney és más vezető AI művészeti eszközök.

2. AI-parancsgenerátorok

Ezek segítenek jobb promptok készítésében, strukturált inputokkal – például cél, közönség és formátum – ellátva, majd ezek alapján generálva a teljes promptot.

AIPRM : A ChatGPT Chrome-bővítménye, amely marketing, SEO és termelékenység szerint rendezett prompt-könyvtárat ad hozzá.

PromptPerfect : Optimalizálja a promptját a GPT-4, Claude vagy Bard modellek teljesítményéhez.

ClickUp Brain : Segít jobb promptokat készíteni azáltal, hogy a célod alapján javaslatokat tesz a szerkezetre, a hangnemre és a formátumra vonatkozóan. Kiemelhetsz egy durva promptot, és megkérheted a Brain-t, hogy javítsa a világosságát, alkalmazza más közönséghez, vagy alakítsa át listává, bekezdéssé vagy e-mailbe. : Segít jobb promptokat készíteni azáltal, hogy a célod alapján javaslatokat tesz a szerkezetre, a hangnemre és a formátumra vonatkozóan. Kiemelhetsz egy durva promptot, és megkérheted a Brain-t, hogy javítsa a világosságát, alkalmazza más közönséghez, vagy alakítsa át listává, bekezdéssé vagy e-mailbe.

3. ClickUp AI prompt sablonok

Nem kell minden hétfő reggel újra kitalálnia a promptokat. A ClickUp Brain prompt sablonjaival elmentheti a beváltakat, és soha többé nem kell nulláról kezdenie.

Mi teszi ezt olyan hatékonnyá? Nem kell általános, előre kitöltött sablonokhoz ragaszkodnia. Saját igényeinek megfelelően készítheti el a sajátját.

Termékbevezetést tervez? 👉 Mentse el kedvenc promptját, hogy energikus bejelentést írjon, ütős CTA-val.

Ügyfélszolgálatot működtet? 👉 Készítsen olyan promptot, amely empátiával és a márka hangját megőrizve írja át a visszatérítési válaszokat.

Minden egyedül csinál? 👉 Készítsen újrafelhasználható promptot, amely a szétszórt jegyzeteket tiszta heti frissítésekbe alakítja át.

Miután megtalálta a megfelelő formátumot, csak kattintson a Mentés gombra. Legközelebb egy kattintással elérheti.

👀 Tudta? A szervezetek 62%-a állítja , hogy már kísérletezik AI-ügynökökkel, jelezve az átállást a passzív segítségnyújtásról az aktív, autonóm végrehajtásra.

Gyakori prompt hibák, amelyeket el kell kerülni

Még a tapasztalt felhasználók is néha elvétenek. Íme, mire kell figyelni, ha olyan promptokat szeretne készíteni, amelyek valóban eredményesek.

Írás referenciapont nélkül: Ha alapvonal nélkül vág bele egy promptba, az gyakran szétszórt eredményekhez vezet. Használjon egyértelmű formátumot, példát vagy korábbi eredményt, hogy az AI tudja, milyen irányt kövessen.

Nem ad elég kontextust: Az AI nem olvas a gondolataidban. Minél több kontextust adsz, például hangnemet, közönséget vagy formátumot, annál élesebb és hatékonyabb lesz az eredmény.

Feltételezve, hogy az AI következtetni fog a szándékra: Konkrét feladat nélkül a modell teljesen elvétheti a célját. A szándék felismerése javul, ha egyértelműen megfogalmazza, mit szeretne: összefoglalót, címsort, forgatókönyvet vagy első vázlatot.

Töltelék helyett funkció használata: A „Segítene nekem ebben?” típusú homályos promptok nem sokat segítenek. Fókuszáljon az eredményre, és használjon cselekvésigéket, hogy a modellt a megfelelő struktúra felé irányítsa.

Sajátítsa el a promptok írását és bővítse munkafolyamatát a ClickUp segítségével

Egyetlen AI-parancs megírása egyszerű lehet. De a nagyobb kérdés az, hogy képes-e ezt jól és ismételten megtenni, több csapatban is?

Dokumentált folyamat vagy struktúra nélkül a dolgok kezdtek zavarossá válni. A cél a világosság, a hangnem, az eredmény, a formátum, a kontextus, és mindez nyomás alatt.

Ahogy az AI egyre inkább beépül a munkafolyamatokba, szükség van egy rendszerre, amely segítségével promptokat lehet készíteni, tesztelni és újra felhasználni.

Itt jön be a ClickUp. A dokumentumok segítenek dokumentálni és finomítani a munkáját. A ClickUp Brain továbbfejleszti és adaptálja azt, a feladat szintű AI-hozzáférés pedig lehetővé teszi, hogy tartalmat generáljon ott, ahol már dolgozik. Ezek a funkciók együttesen segítenek átlépni a próba-hiba módszertől a megismételhető, magas minőségű eredmények felé.

🧠 Kezdje el ingyenesen felépíteni a prompt könyvtárát a ClickUp-ban.