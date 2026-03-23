15 ingyenes sablon a napi készlethez Excelben és a ClickUpban

A National Retail Federation egyik tanulmánya szerint a készletcsökkenés az amerikai kiskereskedőket évente több mint 112 milliárd dollárba kerül. Ezen veszteségek közel 27%-át belső folyamatok és ellenőrzési hibák okozzák – lényegében a rossz nyilvántartás, amelyet egy jobb készletkezelő rendszer meg tudna előzni.

Ez a cikk végigvezeti a megfelelő napi készlet-Excel-sablon kiválasztásán, és elmagyarázza, miért nőnek ki a legtöbb csapat végül a táblázatokból. Emellett bemutatja a ClickUp alternatív készlet-sablonjait, amelyek az Excel szerkezetét kínálják beépített automatizálással és valós idejű együttműködéssel.

A készletkezelési sablonok összehasonlítása egy pillanat alatt

Mire kell figyelni egy napi készlet-Excel-sablonban?

A napi készlet Excel-sablon egy előre elkészített táblázat, amelynek célja a készletmozgások – a beérkező, a kimenő és a maradék mennyiségek – napi szintű rögzítése. Ez egy általános kiindulási pont raktárvezetők, kiskereskedelmi üzletek tulajdonosai és üzemeltetési csapatok számára, akiknek áttekintést kell szerezniük a készletszintekről anélkül, hogy speciális szoftverbe kellene befektetniük.

A legfőbb probléma az lesz, hogy a legtöbb általános táblázatkezelő program nem rendelkezik olyan felépítéssel, amely megakadályozná az adatbeviteli hibákat, több termékkategória nyomon követését, vagy a rendszer bővítését az SKU-k számának növekedésével.

A megfelelő oszlopok és képletek nélkül inkonzisztens adatokkal, kézi számítási hibákkal és a készleteltérésekre vonatkozó egyértelmű ellenőrzési nyomvonal hiányával kell szembenéznie. Ez pontatlan készletnyilvántartáshoz vezet, ami miatt elfogyhatnak a népszerű termékek, vagy pénzt pazarolhat a túlkészletes termékekre.

Egy jól felépített készletnyilvántartó táblázat megakadályozza ezt a káoszt.

Egy jó sablonnak a következőket kell tartalmaznia:

Előre elkészített oszlopok a legfontosabb adatokhoz: A sablonnak tartalmaznia kell külön oszlopokat a terméknév/SKU, a nyitó készlet, a beérkezett mennyiség, a kiadott mennyiség, a záró készlet, a dátum és a megjegyzések számára. Ez a felépítés biztosítja, hogy minden készletmozgás a szükséges kontextussal együtt kerüljön rögzítésre.

Automatikus számítások: Keressen olyan sablonokat, amelyek beépített képleteivel kiszámítják a záróállományt (nyitó készlet + beérkezett mennyiség – kiadott mennyiség). Ezzel kiküszöböli a kézi számolási hibák kockázatát, és időt takarít meg.

Adatellenőrzés: Egy jó sablon Egy jó sablon az adatellenőrzést legördülő listákkal vagy beviteli korlátozásokkal használja a bejegyzések egységesítésére. Ez megakadályozza a gépelési hibákat, és biztosítja, hogy a csapat minden tagja ugyanazt a terminológiát használja a termékek vagy kategóriák esetében.

Szűrés és rendezés: Szüksége van arra, hogy a készlet-táblázatot dátumtartomány, termékkategória vagy raktárhely szerint szűrje. Ez megkönnyíti a konkrét információk megtalálását anélkül, hogy több száz soron kellene végiggörgetnie.

Skálázhatóság: A sablonnak lehetővé kell tennie új SKU-k, kategóriák vagy helyszínek egyszerű hozzáadását anélkül, hogy a meglévő képletek működését megzavarná. A merev szerkezet gátló tényezővé válik, ahogy vállalkozása bővül.

Vizuális jelzések: A feltételes formázás egy olyan kulcsfontosságú funkció, amely színekkel jelöli ki a fontos adatokat. Például automatikusan pirosra színezheti a sorokat, ha egy termék mennyisége egy bizonyos újrarendelési pont alá csökken

8 ingyenes sablon a napi készletkezeléshez az Excelben

Ha gyors módszert keres a készletek nyomon követésére az Excelben, az interneten rengeteg letölthető készletkezelő sablon található. Néhányuk egyszerű, tételenkénti készletnyilvántartásra szolgál, míg mások újrarendelési figyelmeztetéseket, beszállítói adatokat és készletértékelési képleteket is tartalmaznak. A hátrány az, hogy még a kifinomultabb táblázatok is manuális frissítésre szorulnak, ami megnehezíti a karbantartásukat, ahogy a készletek a termékek, csapatok vagy helyszínek között növekednek.

Az alábbiakban közelebbről megvizsgáljuk néhány gyakran használt Excel készletkezelési sablont, és azt, hogy mire alkalmasak leginkább:

1. Excel készletnyilvántartási sablon a Smartsheet-től

via Smartsheet

A Smartsheet Excel készletnyilvántartási sablonja megbízható megoldás azok számára, akiknek részletes módszerre van szükségük nagy mennyiségű alkatrész vagy termék kezeléséhez. Strukturált környezetet biztosít a készletszintek, az újrarendelési pontok és a beszállítói információk nyomon követéséhez, mindezt egy helyen.

Miért fog tetszeni ez a sablon?

Kövesse nyomon a készlet értékét a beépített oszlopok segítségével, amelyek az egységköltséget és a teljes készletértéket mutatják.

Kerülje el a készlethiányt azáltal, hogy a kijelölt újrarendelési szint oszlopot használja annak jelzésére, mikor van itt az ideje a készlet feltöltésének

Rendezze az árucikkeket SKU, név és raktári hely szerint, hogy egyszerűbbé váljon a raktárban való eligazodás

A sablon átfogó, de ha több ezer tétel van benne, akkor zavaros és nehezen áttekinthetővé válhat. Mivel statikus fájlról van szó, minden eladás vagy szállítás után manuálisan kell frissítenie a mennyiségeket.

🚀 Ideális: Kis- és középvállalkozások számára, amelyeknek részletes áttekintésre van szükségük a készletértékükről.

2. Napi jelentés a beérkező és kimenő készletekről a WPS segítségével

via WPS

Ha vállalkozása gyorsan mozgatja a készleteket, a WPS Napi be- és kimenő készletjelentése kiválóan megfelel az Ön igényeinek. Ez a sablon kifejezetten az áruk napi mozgására összpontosít, lehetővé téve, hogy pontosan rögzítse, mi érkezik be és mi távozik a telephelyéről egy 24 órás időszakon belül.

Miért fog tetszeni ez a sablon?

Egyszerűsítse a napi egyeztetést a „Bejövő” és „Kimenő” tranzakciók áttekinthető elrendezésével

Tartson naprakész egyenleget minden tételről, hogy egy pillanat alatt láthassa a záró készletet

Adatait tiszta, kontrasztos formátumban tekintheti meg, amely mobil eszközön és asztali számítógépen egyaránt könnyen olvasható.

A fő korlátot a szűk alkalmazási kör jelenti; a rendszer inkább a napi nyomon követésre, mintsem a hosszú távú készlet-előrejelzésre vagy a múltbeli adatok elemzésére lett kialakítva. Emellett hiányoznak belőle olyan fejlett funkciók, mint a vonalkód-beolvasás vagy az automatikus alacsony készletszint-értesítések.

🚀 Ideális: Kiskereskedőknek vagy raktárvezetőknek, akiknek gyakori napi készletmozgásokat kell nyomon követniük.

3. Blue Inventory List a Microsofttól

A Blue Inventory List egy professzionális, vizuálisan vonzó Excel-sablon, amelyet általános célú nyomon követésre terveztek. Tiszta kék-fehér színvilágot és előre formázott táblázatokat használ, hogy segítsen gyorsan rendszerezni a készletét anélkül, hogy a semmiből kellene felépítenie a táblázatot.

Miért fog tetszeni ez a sablon?

Élvezze a kifinomult, professzionális megjelenést, amelyet azonnal bemutathat az érdekelt feleknek vagy a vezetőségnek.

A „Státusz” oszlop segítségével gyorsan megtekintheti, mely termékek vannak raktáron, és melyek utánrendelés alatt állnak.

Az előre konfigurált Excel táblázatformátumnak köszönhetően könnyedén rendezheti és szűrheti készleteit.

Bár remekül néz ki, ez csak egy egyszerű lista. Nem tartalmaz komplex képleteket az értékcsökkenés vagy az átfutási idők kiszámításához, és a legtöbb Excel-alapú eszközhöz hasonlóan nem képes az adatok valós idejű szinkronizálására különböző platformok között.

🚀 Ideális: azoknak a felhasználóknak, akik egyszerű, esztétikus megoldást keresnek egy alapvető terméklista rendszerezéséhez.

4. Berendezések készletlistája a Microsofttól

A Microsoft Equipment Inventory List (Berendezéskészlet-lista) sablonja kifejezetten fizikai eszközökhöz, nem pedig kiskereskedelmi készletekhez lett kialakítva, így tökéletesen alkalmas a vállalati tulajdon nyomon követésére. A laptopoktól a nehéz gépekig ez a sablon segít nyilvántartani a sorozatszámokat, a vásárlás dátumát és az aktuális állapotot.

Miért fog tetszeni ez a sablon?

Kövesse nyomon eszközei élettartamát a beszerzési árra és a modellre vonatkozó speciális mezők segítségével

Kövesse nyomon az egyes tételek helyét, így mindig tudni fogja, melyik részleg rendelkezik melyik eszközzel

Foglaljon bele megjegyzéseket a karbantartásról vagy a javításokról, hogy berendezései mindig jó működési állapotban legyenek.

Ez a sablon nem optimális „fogyóeszközök” vagy kiskereskedelmi termékek esetében, ahol a készletszintek óránként változnak. Ez inkább egy nyilvántartási eszköz, mint egy aktív értékesítés-nyomkövető rendszer.

🚀 Ideális: IT-vezetők vagy irodavezetők számára, akik a vállalat hardverét és eszközeit követik nyomon.

👀 Tudta-e: Egy friss tanulmány szerint a szervezetek 90%-a még mindig a régi technológiákra támaszkodik – beleértve a táblázatkezelő programokat is.

5. Készletlista kiemeléssel a Microsofttól

Ha nehezen veszi észre egy pillantásra az alacsony készletszintet, a kiemelt készletlista forradalmi változást hoz. Feltételes formázást használ, hogy automatikusan kiemelje azokat a sorokat, amikor a készlet egy bizonyos szint alá csökken, így vizuális „figyelmeztetést” nyújtva, hogy ideje újrarendelni.

Miért fog tetszeni ez a sablon?

A színkódolt sorkiemeléssel azonnal azonosíthatja a sürgős utánpótlási igényeket

Kövesse nyomon az újrarendelési mennyiségeket az aktuális készletszintek mellett a beszerzési folyamat egyszerűsítése érdekében

Számítsa ki automatikusan a készletek összértékét a beépített matematikai képletek segítségével

Mivel az Excel feltételes formázására támaszkodik, a táblázat lassúvá válhat vagy hibásan működhet, ha túl sok egyéni szabályt vagy több ezer sort próbál hozzáadni. Ezenkívül az Excel alapos ismerete szükséges a hibaelhárításhoz, ha a kiemelés nem működik.

🚀 Ideális: Vizuális tanulók számára, akik szeretnék, ha a táblázatuk „jelölné” a problémákat.

6. Üres készlet sablon a Template.net-től

A Template.net által készített üres készlet sablon egy „csupasz” kiindulási pont azok számára, akik saját rendszert szeretnének építeni anélkül, hogy a cellák formázásával kellene bajlódniuk. A sablon tartalmazza a legfontosabb oszlopokat – Tétel, Leírás, Mennyiség – a többit pedig Önre bízza.

Miért fog tetszeni ez a sablon?

Kezdje tiszta lappal, amelyen nincsenek felesleges funkciók

Töltse le a fájlt többféle formátumban, többek között PDF, Word és Google Docs formátumban.

Nyomtassa ki a sablont, hogy fizikai leltárlapokat készítsen a raktári ellenőrzésekhez

Ez a sablon nagyon kevés automatizálást kínál. Nincsenek képletek az összegek vagy az újrarendelési pontok kiszámításához, ami azt jelenti, hogy az adatelemzés terén Önnek kell elvégeznie a nehezebb munkát.

🚀 Ideális: Minimalisták számára, akiknek egyszerű fizikai vagy digitális űrlapra van szükségük a kézi leltározáshoz.

7. Készletlista-sablon a Template.net-től

A strukturáltabb megközelítés érdekében a Template.net raktárlista-sablonja professzionális elrendezést kínál kibővített mezőkkel. Úgy tervezték, hogy sokoldalú dokumentum legyen, amely kisvállalkozások számára ugyanolyan jól működik digitális nyomkövetőként, mint nyomtatott jelentésként.

Miért fog tetszeni ez a sablon?

Takarítson meg időt egy professzionális fejléc és elrendezés segítségével, amely készen áll az üzleti használatra

A dokumentumot könnyedén testreszabhatja különböző alkalmazásokban, például az Apple Pages-ben vagy a Google Sheets-ben.

A jobb szervezés érdekében vezessen pontos nyilvántartást az egységárakról és a készletek helyéről

Mivel ez egy dokumentumszerű sablon, nem rendelkezik egy dedikált adatbázis vagy készletkezelő szoftver adatfeldolgozási teljesítményével.

🚀 Ideális: Kisvállalkozások tulajdonosainak, akiknek professzionális megjelenésű készletnyilvántartási dokumentumra van szükségük.

8. Készletellenőrzési sablon számlálólappal a Vertex42-től

via Vertex42

A Vertex42 készletellenőrzési sablonja egy rendkívül funkcionális eszköz, amely áthidalja a különbséget az egyszerű lista és a komplex szoftver között. Tartalmaz egy „Készletfrissítés” lapot, ahol rögzítheti a beérkező és kimenő tételeket, amelyek ezután automatikusan frissítik a fő készletszinteket.

Miért fog tetszeni ez a sablon?

Kezelje a készletszinteket több helyszínen vagy tárolóhelyen belül egyetlen munkafüzetben

Automatizálja a „Jelenlegi készlet” számlálását az egyes „Bejövő” és „Kimenő” tranzakciók rögzítésével

Nyissa meg az „Adatok” fület, hogy testreszabhassa a tétellistákat és kategóriákat az egyszerűbb adatbevitel érdekében.

Bár ez a táblázatkezelő program nagyon hatékony, a kezdők számára ijesztő lehet a sok fül és az egymással összekapcsolt képletek miatt. Ha véletlenül töröl egy képletet, az egész nyomonkövetési rendszer összeomolhat.

🚀 Ideális: Haladó felhasználók számára, akik „könnyített szoftver” élményt szeretnének az Excelben.

Bár ezek az ingyenes sablonok jó első lépésnek számítanak, mindegyiküknek van egy közös gyenge pontja: teljes mértékben a kézi karbantartásra támaszkodnak. Ahogy a készlete növekszik, hamar rájön, hogy a táblázat karbantartása önmagában is egy feladattá válik, ami az első jele annak, hogy kinőtte az Excel használatát.

Az Excel raktárkezeléshez való használatának korlátai

Az Excel használata megszokott, de ez a kényelem eltűnik, amint a készletkezelés bonyolultabbá válik. Órákat tölt azzal, hogy egyetlen adatbeviteli hibát keressen, vagy megpróbálja kideríteni, melyik a táblázat legfrissebb verziója. Ez az időpazarlás és a növekvő frusztráció jelzi, hogy az eszköz már nem felel meg az Ön igényeinek.

👀 Tudta-e: Egy 2024-es tanulmány megállapította, hogy az üzleti táblázatok 94 százaléka tartalmaz kritikus hibákat 😨

A legtöbb csapat a következő akadályokba ütközik:

Kézi adatbeviteli hibák: Egy egyszerű elírás vagy véletlenül felülírt képlet miatti Egy egyszerű elírás vagy véletlenül felülírt képlet miatti adatintegritás-hiány tönkreteheti az egész készletnyilvántartást. Ez túl sok vagy túl kevés rendeléshez vezet, ami mindkét esetben pénzbe kerül

Nincs valós idejű együttműködés: Ha több embernek is frissítenie kell a készletlapot, akkor kénytelenek lesznek fájlokat küldözgetni e-mailben. Ez Ha több embernek is frissítenie kell a készletlapot, akkor kénytelenek lesznek fájlokat küldözgetni e-mailben. Ez káoszt okoz a verziókezelésben , ahol elkerülhetetlenül előfordul, hogy valaki egy elavult fájlon dolgozik, és a frissítései elvesznek

Korlátozott automatizálás: Azonnal tudnia kell, ha egy termék készlete fogytán van, de az újrarendelési figyelmeztetések beállítása az Excelben bonyolult makrókat igényel, amelyek sérülékenyek és könnyen meghibásodnak. Nincs egyszerű módszer az értesítések automatizálására

A skálázhatóság határai: Egy olyan Excel-fájl, amely több ezer sorban tartalmazza a különböző termékeket és napi tranzakciókat, hihetetlenül lassúvá válik. A szűrés, a rendezés és a jelentések készítése lassú, frusztráló élménnyé válik

Nincs ellenőrzési nyomvonal: Ha egy raktári szám hibás, nincs módja megtudni, ki vagy mikor módosította. Az Ha egy raktári szám hibás, nincs módja megtudni, ki vagy mikor módosította. Az ellenőrzési nyomvonal hiánya lehetetlenné teszi az eltérések nyomon követését és a probléma kiváltó okának kijavítását.

Integrációs hiányosságok: A készletadatok nem léteznek elszigetelten. Összekapcsolódniuk kell az értékesítési platformmal, a beszállítói megrendelésekkel és a könyvelési szoftverrel, de az Excelben manuálisan kell exportálnia és importálnia az adatokat a rendszerek között

Pontosan ezek a korlátozások azok, amelyek miatt a csapatok egy jobb készletkezelő rendszert keresnek – olyat, amely ugyanolyan intuitív, mint egy táblázatkezelő program, de kiegészül az Excelben hiányzó együttműködési, automatizálási és megbízhatósági funkciókkal.

9 alternatív sablon a készletkezeléshez

Ha elege van a hibás képletekkel és elavult fájlokkal való küszködésből, itt az ideje egy olyan rendszerre váltani, amely elvégzi Ön helyett a nehéz munkát. Ahelyett, hogy a statikus készletnyilvántartó táblázat korlátaival küszködne, használhat egy együttműködési platformot, amely ismerős rácsalapú elrendezést kínál hatékony beépített funkciókkal.

A ClickUp készletkezelési sablonjai pontosan azoknak a problémáknak a megoldására lettek kialakítva, amelyek az Excel használatát frusztrálóvá teszik. Strukturált, skálázható és automatizált módszert nyújtanak a napi készletek nyomon követésére, a kézi munkával járó terhek nélkül. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a ClickUp Brain, az Ön AI-asszisztense, akár jelentéseket is készíthet, vagy megrendeléseket is megfogalmazhat pusztán egy kérdés feltevésével.

1. Készletkezelési sablon a ClickUp-tól

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon a készletmozgásokat, a rendelkezésre állást és a költségváltozásokat a ClickUp készletkezelési sablon segítségével

A ClickUp készletkezelési sablonja az Ön all-in-one irányítóközpontja a készletekhez. Olyan csapatok számára készült, amelyek több helyszínen közepes vagy nagy méretű készleteket kezelnek, és elegük van az adatsilókból és a kézi nyomon követésből.

Ez túlmutat az egyszerű készletleltározáson, és magában foglalja a beszállítói információkat, az újrarendelési pontokat és a teljes készletértéket is, így teljes pénzügyi képet kap.

Miért fog tetszeni:

🚀 Ideális: több helyszínen közepes vagy nagy méretű készleteket kezelő csapatok számára

2. Készlet sablon a ClickUp-tól

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp készlet-sablonja úgy lett kialakítva, hogy a készletnyilvántartás gyors, egyszerű és hatékony legyen.

Ha kis csapat vagy egy helyszínen működő vállalkozás vagy, és készen állsz arra, hogy túllépj az alapvető Excel-táblázaton, ez a tökéletes kiindulási pont számodra. A ClickUp készletkezelési sablonja a készletnyilvántartás legfontosabb elemeire összpontosít: a termék nevére, a rendelkezésre álló mennyiségre, a helyszínre és az állapotra. Úgy tervezték, hogy egyszerű és gyorsan alkalmazható legyen.

Miért fog tetszeni:

A ClickUp táblázati nézetében tiszta, táblázatszerű felületet kap, sorokkal és oszlopokkal az adatok beviteléhez és szerkesztéséhez.

A készlet állapot szerinti szűrésével – például raktáron, alacsony készlet vagy készlethiány – azonnal láthatja, mire kell figyelnie.

Pár perc alatt elindulhat egy egyszerű beállítással, amely nem igényel bonyolult konfigurálást vagy a csapat számára kiterjedt képzést.

🚀 Ideális: Kis csapatok vagy egy helyszínen működő vállalkozások számára, akik túllépnek a táblázatokon

3. Egyszerű üzleti készletnyilvántartási sablon a ClickUp-tól

Ingyenes sablon letöltése Rendezze el ügyeit a ClickUp egyszerű üzleti készletnyilvántartási sablonjával

Ez a sablon Önnek szól, ha szereti a hagyományos napi készletnyilvántartási formátumot, de utálja a kézi számításokat és az együttműködés hiányát.

A ClickUp egyszerű üzleti készletnyilvántartási sablonja a napi készletmozgások rögzítésének klasszikus elrendezését tükrözi – nyitó egyenleg, beérkezett, kiadott és záró egyenleg. Az Excel készletnyilvántartási sablonok megszokott felületét kínálja a felhőalapú platform teljesítményével.

Miért fog tetszeni:

Ugyanazokat az oszlopokat kapja meg, amelyeket egy napi készletkezelő Excel-táblázatban hozna létre, így az átállás zökkenőmentes lesz.

Takarítson meg időt és szüntesse meg a hibákat az automatikus záróegyenleg-számításokkal a ClickUp Formulas segítségével, amely egy olyan egyéni mező, amely elvégzi a számításokat az Ön számára

A sablon egyszerű másolásával történeti nyilvántartásokat vezethet, és napi vagy heti pillanatképeket készíthet a készletéről.

🚀 Ideális: Azoknak a csapatoknak, akik a hagyományos napi készletnyilvántartási formátumot részesítik előnyben

4. ClickUp irodai készlet-sablon

Ingyenes sablon letöltése Tartsa magát naprakészen a csapat igényeiről a ClickUp Office Inventory Template segítségével

Ez a sablon olyan tárgyi eszközök nyomon követés ére szolgál, mint a bútorok, számítógépek és irodai berendezések, nem pedig a fogyóeszközök.

A ClickUp Office Inventory Template (Irodai készlet sablon ) tökéletes megoldás azoknak az irodavezetőknek és létesítménykezelő csapatoknak, akiknek tudniuk kell, hol található minden vállalati eszköz, ki rendelkezik vele, és milyen állapotban van. Ez megakadályozza, hogy az eszközök elvesznek az irodaköltözések vagy a csapatváltozások során.

Miért fog tetszeni:

ClickUp „Felelős” mezőjével nyomon követheti, melyik alkalmazott felelős az egyes berendezésekért.

A ClickUp egyéni mezőinek segítségével nyomon követheti az eszközök értékét az idő függvényében, az értékcsökkenés nyomon követése és a könyvelés céljából.

A ClickUp Automations segítségével automatikus karbantartási emlékeztetőket kaphat a beszerzési dátumok vagy egyéb feltételek alapján.

🚀 Ideális: Irodavezetők és létesítménykezelő csapatok számára, akik a vállalati eszközöket követik nyomon

💡 Profi tipp: A ClickUp Brain MAX segítségével nem kell többé a lapok között ugrálnia. Ez az asztali AI-asszisztens ismeri az összes munkájának kontextusát, valamint a kapcsolódó alkalmazásokat is. Több eszközből is összegyűjtheti a készletekkel kapcsolatos információkat, és a Talk to Text funkcióval kéz nélkül készíthet frissítéseket vagy készletdokumentációt.

5. Irodai kellékek készlet-sablon a ClickUp-tól

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp irodai kellékek készlet-sablonját a munkahelyi fogyóeszközök szervezéséhez, automatizálásához és ellenőrzéséhez.

Ne fogyjon ki többé a toll és a nyomtatópapír! A ClickUp irodai kellékek készlet-sablonja azoknak az adminisztrációs csapatoknak készült, amelyek az irodai fogyóeszközök ismétlődő megrendeléseit kezelik. Segít nyomon követni, hogy mi van raktáron, mire van szükség, és mennyit költ, így betarthatja a költségvetést, és biztosíthatja az iroda zökkenőmentes működését.

Miért fog tetszeni:

Soha ne fogyjon ki a készletből – kapjon figyelmeztetést, ha a tonerkazetta vagy a papír mennyisége egy meghatározott szint alá csökken a ClickUp Automations segítségével.

Kövesse nyomon könnyedén a beszállítói információkat és költségeket, így egyszerűen rendelhet újra a megfelelő beszállítótól a megfelelő áron a ClickUp egyéni mezők segítségével

Kerülje el a utolsó pillanatban történő rohanást azáltal, hogy figyelemmel kíséri a havi felhasználási mintákat, így pontosan előre jelezheti a jövőbeli ellátási igényeket

🚀 Ideális: Ismétlődő irodai kellékrendeléseket kezelő adminisztrációs csapatok számára

6. Készletjelentés-sablon a ClickUp-tól

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp készletjelentés-sablon segítségével központi helyen listázhatja készletadatait.

A készletjelentések kézi összeállítása időigényes és hibalehetőségekkel járó feladat. A ClickUp készletjelentés-sablonja automatizálja a folyamatot azáltal, hogy a készletadatokat magas szintű összefoglaló nézetekbe gyűjti össze. Ideális azoknak az operatív vezetőknek és pénzügyi csapatoknak, akiknek kulcsfontosságú mutatókat kell bemutatniuk az érdekelt feleknek anélkül, hogy órákat töltenének táblázatokkal.

Miért fog tetszeni:

A ClickUp Dashboard widgetekkel egy pillanat alatt áttekintheti a legfontosabb mutatókat: a készletek összértékét, a készletforgalmi rátákat és az alacsony készletszintű tételeket.

A ClickUp Brain segítségével automatikusan készíthet összefoglaló jelentéseket a készletadatairól heti vagy havi jelentésekhez.

A jelentéseket könnyedén exportálhatja, így megoszthatja azokat a ClickUp munkaterületén kívüli érdekelt felekkel is.

🚀 Ideális: készletösszefoglalókat készítő operatív és pénzügyi csapatok számára

7. Beszerzési megrendelés és készlet sablon a ClickUp-tól

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon a megrendeléseket és a készletszinteket a ClickUp megrendelési és készlet sablonjával

A ClickUp beszerzési megrendelés és készlet sablonja egyetlen megbízható adatforrást hoz létre azáltal, hogy közvetlenül összekapcsolja a beszerzési megrendeléseket a készletével. Amikor egy beszerzési megrendelést teljesítettként jelöl meg, a készletszintje automatikusan frissül, így elkerülve az eltéréseket.

Miért fog tetszeni:

Csatlakoztassa a beszerzési megrendelést közvetlenül a hozzá tartozó raktári tételhez a teljes nyomonkövethetőség érdekében a ClickUp Linked Tasks segítségével

A ClickUp Automations segítségével automatikusan módosíthatja a „készleten lévő mennyiség” mezőt, amikor a megrendelés állapota „teljesítve” lesz.

Kövesse nyomon a beszállítói adatokat és a várható szállítási dátumokat közvetlenül a készletadatok mellett

🚀 Ideális: A beszerzési és készletkezelési munkafolyamatokat összekötő csapatok számára

8. Táblázatsablon a ClickUp-tól

Ingyenes sablon letöltése Akár a készleteket tartja nyomon, akár az ügyfelek megrendeléseit követi nyomon, a ClickUp táblázatsablonja felbecsülhetetlen értékű eszköz minden csapat számára!

Ha csapata szereti a táblázatok rugalmasságát, de elege van a „melyik verzió a legfrissebb?” káoszból, akkor a ClickUp Spreadsheet Template az Ön számára készült. Általános célú táblázatkészítési élményt nyújt a ClickUp táblázati nézetén belül, de egy fontos kiegészítéssel: a valós idejű együttműködéssel. A csapat minden tagja egyszerre látja ugyanazokat az adatokat.

Miért fog tetszeni:

Dolgozzon megszokott környezetben – a sorokból, oszlopokból és cellákból álló rácsos felület pontosan úgy működik, ahogyan azt bármely táblázatkezelő programban megszokta.

Szüntesse meg a kézi számolást azáltal, hogy a számításokat közvetlenül a táblázatban végzi el a ClickUp képletek segítségével.

Soha többé nem kell attól tartania, hogy felülírja mások munkáját – a ClickUp együttműködés-érzékelő funkciójának köszönhetően több felhasználó is egyszerre szerkesztheti a dokumentumot.

🚀 Ideális: Olyan csapatok számára, akik a táblázatok rugalmasságát és az élő együttműködést szeretnék

9. IT-készlet sablon a ClickUp-tól

Ingyenes sablon letöltése Központosítsa az IT-eszközök kezelését a ClickUp IT-készlet sablon segítségével

Ez a sablon kifejezetten az IT-eszközök kezelésére lett kialakítva. A ClickUp IT-készlet sablonja segít az IT-osztályoknak nyomon követni az egész szervezet összes hardverét, szoftverlicencét és jótállását. Ez biztosítja a szabályoknak való megfelelést, segít a költségvetés tervezésében, és megkönnyíti az eszközök új és távozó munkatársakhoz való hozzárendelésének kezelését.

Miért fog tetszeni:

Kövesse nyomon a fontos IT-adatokat, mint például a sorozatszámokat, a jótállási lejárati dátumokat és a licencmegújítási dátumokat a ClickUp egyéni mezőivel

Soha ne hagyjon ki egy megújítást sem – a ClickUp Automations segítségével automatikus emlékeztetőket kaphat a garancia vagy a szoftverlicenc lejárta előtt.

Teljesítse a megfelelőségi követelményeket, és egyszerűsítse az IT-eszközök jelentését pontos, ellenőrizhető nyilvántartásokkal

🚀 Ideális: hardvert, licenceket és jótállásokat kezelő IT-csapatok számára

A napi készletnyilvántartás legjobb gyakorlata

Akár az Excel készlet-sablont használja tovább, akár egy hatékonyabb rendszerre vált, az adatok minősége a folyamatok minőségétől függ. Ezeknek a szokásoknak a bevezetése segít pontos nyilvántartást vezetni, és elkerülni a későbbi eltérések összehangolásának fejfájását. ✨

Egységesítse az SKU-nevezési szabályokat: Hozzon létre egységes formátumot az SKU-k (készletnyilvántartási egységek) számára. Ezzel elkerülhető az azonos termékek duplikált bejegyzése, és sokkal könnyebbé válik a készletnyilvántartási táblázat szűrése és keresése.

Tranzakciók rögzítése valós időben: Ne várjon a nap vagy a hét végéig a készletmozgások rögzítésével. Az értékesítések, visszaküldések és új szállítások rögzítése azok bekövetkeztekor jelentősen csökkenti a hibák kockázatát

Állítson be újrarendelési pontokat minden tételhez: Az újrarendelési pont az a minimális mennyiség, amelyet egy tételnek el kell érnie, mielőtt újabb mennyiséget rendelne. Ezeknek a küszöbértékeknek a meghatározásával biztosíthatja, hogy figyelmeztetést kapjon, mielőtt elfogyna egy népszerű termék. Az újrarendelési pont az a minimális mennyiség, amelyet egy tételnek el kell érnie, mielőtt újabb mennyiséget rendelne. Ezeknek a küszöbértékeknek a meghatározásával biztosíthatja, hogy figyelmeztetést kapjon, mielőtt elfogyna egy népszerű termék.

Végezzen rendszeres fizikai leltározást: Nincs olyan rendszer, amely tökéletes lenne. A készletek időszakos fizikai leltározása ( Nincs olyan rendszer, amely tökéletes lenne. A készletek időszakos fizikai leltározása ( ciklikus leltározás ) segít felismerni az eltéréseket a nyilvántartott készlet és a polcokon ténylegesen található áruk között.

A szerkesztési hozzáférés korlátozása: Nem minden csapattagnak kell módosítania a készletadatokat. A szerkesztési jogosultságok képzett személyzetre való korlátozása csökkenti a véletlen felülírások vagy a hibás bejegyzések esélyét

Készítsen biztonsági másolatot az adatairól: Akár helyi Excel-fájlt, akár felhőalapú eszközt használ, mindig készítsen rendszeres biztonsági másolatokat. Ez megóvja Önt a katasztrofális adatvesztéstől rendszerhiba vagy emberi hiba esetén.

Havonta ellenőrizze és tisztítsa meg az adatokat: Havonta szánjon időt a készletadatok áttekintésére. Távolítsa el az elavult SKU-kat, javítsa ki az esetleges hibákat, és archiválja a régi rekordokat, hogy rendszere hatékonyan működjön

Ezeknek a gyakorlatoknak a megvalósítása sokkal könnyebb egy olyan eszközzel, mint a ClickUp, amely beépített automatizálást és ellenőrzési nyomvonalakat kínál, megerősítve ezzel annak értékét, hogy túllépjünk az egyszerű táblázatkezelő programokon.

💡 Profi tipp: Készítsen egy Készlet-újrarendelés és készletösszefoglaló szuperügynököt a ClickUp-ban! Állítson be egy ClickUp Super Agentet, amely átvizsgálja a készletadatait, jelzi az alacsony készletszintű tételeket, javaslatokat készít az újrarendelésre, és megosztja a felülvizsgálatra kész készletösszefoglalót a csapatával, így a készletnyilvántartásból automatizált munkafolyamatot alakíthat ki a kézi táblázatkezelés helyett. Tudja meg még ma, hogyan állíthatja be első Super Agentjét!

Tegye hatékonyabbá készletkezelését a ClickUp segítségével

Bár az Excel egy ismerős kiindulópont a készletkezelési folyamat elindításához, az együttműködés, az automatizálás és az adatintegritás terén fennálló korlátai gyakran több munkát jelentenek, mint amennyit megtakarítanak. A legjobb megközelítés a folyamatok szabványosítása, minden valós idejű nyomon követése és az adatok rendszeres ellenőrzése.

A kézi készletnyilvántartás állandó szűk keresztmetszeteket és költséges hibákat okoz. Minden óra, amit hibás táblázatok összehangolásával töltesz, egy óra, amit elvesz a valódi üzleti növekedésből.

Megszünteti az eszközök szétszóródását, teljes áttekintést nyer a készleteiről, és hetente órákat takarít meg a kézi adminisztratív munkából. 🤩

Gyakran ismételt kérdések

Egy alapvető napi készletnyilvántartásnak mindig tartalmaznia kell oszlopokat a Dátum, Terméknév/SKU, Kezdő készlet, Beérkezett mennyiség, Kiadott mennyiség, Záró készlet és Megjegyzések számára.

A statikus Excel-sablon egy egyszerű, offline fájl, amely verziókezelési problémákat okoz, míg a kollaboratív eszköz egy felhőalapú platform, amely valós idejű, többfelhasználós szerkesztést és automatizálást tesz lehetővé.

A leghatékonyabb módszerek az adatellenőrzési funkciók, például a legördülő listák használata a bevitel egységesítésére, valamint a képletekkel történő számítások automatizálása a kézi számolás kiküszöbölése érdekében.

Fontolóra kell vennie a váltást, ha gyakran talál adathibákat, időt pazarol arra, hogy kiderítse, melyik táblázatkezelő verzió az aktuális, vagy szüksége van olyan automatizált funkciókra, mint az alacsony készletszintre figyelmeztető riasztások.