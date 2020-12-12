Hogyan számoljuk ki a lead time-ot?

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Mit jelent a lead time?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"A lead time az az idő, amely alatt egy munkadarab végigmegy a gyártási és szállítási cikluson. "}},{"@type":"Question","name":"Hogyan lehet kiszámítani a lead time-ot?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"A legegyszerűbb átfutási idő képlet:



Szeretné megtudni, hogyan kell kiszámítani a lead time-ot?

Az átfutási idő a megrendelés leadása és teljesítése között eltelt idő, és az egyik legfontosabb mutató a készletgazdálkodásban és az ellátási lánc tervezésében.

Mit jelent a lead time?

Az átfutási idő az az idő, amely alatt egy munkadarab végigmegy a gyártási és szállítási cikluson. Például éttermekben a főzés és tálalás ideje, banki ügyleteknél a tranzakciós idő, vagy a technológiai ágazatban a mobilalkalmazások fejlesztési és bevezetési ideje.

Megjegyzés: Minden vállalkozásnak van átfutási ideje. Jelen cikkben azonban az átfutási időt a készletgazdálkodás és a ellátási lánc tervezése szempontjából értelmezzük, mivel ezekben a területeken a leghasznosabb.

De miért kellene foglalkoznia ennek a mutatószámnak a kiszámításával?

Ahhoz, hogy erre válaszolhassunk, kicsit mélyebbre kell ásnunk a készletgazdálkodás vagy készletellenőrzés világában.

Tegyük fel például, hogy élelmiszer-házhozszállítási vállalkozást működtet.

Mivel Ön nem gyárt tejet, sajtot vagy tojást, ezeket beszállítótól kell beszereznie. Miután beszerezte őket, tárolnia kell őket, amíg el nem adja őket.

Ez az eladhatatlan árukészlet a készleted.

A kezelés során két dologra kell figyelnie:

Kerülje a túl nagy mennyiségű áru rendelését . Ha az áruk nem kelnek el, akkor raktározási problémákkal, pénzügyi veszteséggel és több (romlott) tojással fog szembesülni, mint amennyit kezelni tud!

Mindig legyen elegendő készlet az összes megrendelés teljesítéséhez. Ha túl keveset rendel, hosszú listája lesz elégedetlen, éhes vásárlókról.

A kulcs? Mindig tartsa fenn pontosan a megfelelő készletszintet.

A viszonylag rövid átfutási idő pedig az egyik legjobb módszer ennek biztosítására.

A lead time fontossága a készletgazdálkodásban

Az időkeretek kezelése elengedhetetlen a vállalkozások számára. A rosszul kezelt átfutási idők azt jelenthetik, hogy a készletek elfogynak, és a vevők nem kapják meg megrendeléseiket.

Ha a lead time-ok kezelhetetlenné válnak, akkor egy ördögi kör alakulhat ki, amelyben a lead time-ok a megnövekedett kereslet miatt tovább romlanak. Ez a késedelem a fogyasztói megrendelések és a gyártás között további késedelmeket eredményezhet, ami a lead time-ok további romlását okozhatja. A rossz megrendeléskezelés gyakran súlyos és költséges károkat okoz a vállalkozásnak, mivel értékes ügyfeleket veszít és rontja a hírnevét.

Ezért a készletgazdálkodás magában foglalja az átfutási időt befolyásoló tényezők kezelését, mint például:

Földrajzi elhelyezkedés : ha a szállítás városon belül vagy kontinensközi

Az áruk jellege : a romlandó áruk átfutási ideje rövidebbnek kell, hogy legyen.

Mennyiség : a legtöbb beszállító a megrendelt mennyiség alapján határozza meg a szállítási határidőt.

Egyéb tényezők: fuvardíjak, szabályozások, nyersanyagok rendelkezésre állása stb.

Ezeknek a tényezőknek köszönhetően az átfutási idő határozza meg, hogy mennyit kell raktározni és mikor kell újratölteni a készletet.

De ahogy omlettet sem lehet készíteni tojás törése nélkül, úgy a lead time-ot sem lehet kiszámítani a képlet nélkül.

Hogyan számoljuk ki a lead time-ot?

A legegyszerűbb átfutási idő képlet:

Átfutási idő (LT) = Megrendelés Szállítási dátum – Megrendelés kérésének dátuma

A készletgazdálkodás kontextusában ez a képlet azonban a újrarendelési késedelmet is figyelembe veszi.

Átfutási idő (LT) = Beszállítási késedelem (SD) + Újrarendelési késedelem (RD)

A szállítási késedelem az az idő, amely alatt a beszállító teljesíti a megrendelést a megrendelés leadása után.

A újrarendelési késedelem az a időintervallum, amely a teljesített megrendelés és a következő megrendelés leadása között telik el.

Miért kell figyelembe venni a újrarendelési késedelmet?

Egyes beszállítók csak hetente vagy havonta néhány alkalommal fogadnak megrendeléseket. Ez azt jelenti, hogy a kiskereskedőknek előre kell számolniuk ezzel a szállítási késéssel, és biztonsági készletet vagy pufferkészletet kell tartaniuk.

A biztonsági készlet lehetővé teszi, hogy teljesítse megrendeléseit, amíg a beszállító feltölti készletét.

Tegyük fel például, hogy az átlagos napi tejértékesítés vagy átlagos napi tejfogyasztás 20 liter. Az A beszállító pedig csak 2 naponta fogad el tejrendeléseket. Ez azt jelenti, hogy a tejbeszállító újrarendelési késleltetése 2 nap.

Tegyük fel, hogy A-nak 1 napba telik a tej kiszállítása a raktárába. Ez azt jelenti, hogy a szállítási késés 1 nap.

Ebben az esetben

Átfutási idő = Beszállítási késedelem (1 nap) + Újrarendelési késedelem (2 nap) = 3 nap

3 napra való készletezés elég egyszerűnek kell lennie.

De mi van akkor, ha olyan értékes és ritka termékeket árul, mint egzotikus gyógynövények és designer dekorációs tárgyak?

Valószínű, hogy ezek a termékek viszonylag lassan fogyó termékek a tejhez vagy a tojáshoz képest, és nagy a készlethiány és az újrarendelés késedelme.

Ez azt jelenti, hogy hónapokkal előre meg kell terveznie a beszerzést, a készletet és az eladást.

De hogyan lehet megtudni, hogy mennyit kell raktározni, és mikor kell újratölteni a készletet?

A válasz a biztonsági készlet és az újrarendelési pont.

Biztonsági készlet: Mennyit kell raktározni?

A biztonsági készlet az a készletszint, amelyet fenn kell tartani az ellátási késedelmek vagy az újrarendelési késedelmek fedezésére.

A képlet figyelembe veszi az átfutási időt és a kereslet változékonyságát (a kereslet potenciális ingadozásait).

A termékek iránti fogyasztói kereslet több okból is ingadozhat, például ünnepnapok, hétvégék, nagykereskedelmi árak változása, akciók stb. miatt.

Ezenkívül a vezetőknek fel kell készülniük a kiszámíthatatlan keresletváltozásokra is, mint például a hirtelen hiányok, az időjárási zavarok stb.

Mivel a kereslet változásával a kínálat is változik.

A biztonsági készlet képlete:

Biztonsági készlet = (maximális napi értékesítésmaximális átfutási idő) – (átlagos napi értékesítésátlagos átfutási idő)

Újrarendelési pont: mikor kell újratölteni a készletet?

Az újrarendelési pont az a készletszint, amely jelzi, hogy újrarendelésre van szükség.

Ami a „vásárolj, amíg el nem fáradsz” kifejezést illeti –

Ez egy tanács, amely kizárólag az ügyfeleinek szól.

Nem te!

Készletkezelőként az újrarendelési döntésed a újrarendelési pont képletétől függ. Ez pedig a következő:

Újrarendelési pont = (átfutási idő * átlagos napi értékesítés) + biztonsági készlet

Minden alkalommal, amikor a készleted eléri a újrarendelési pontot, ideje felvenni a telefont és beszerzni új készletet!

Az újrarendelési mennyiséged szorosan összefügg a biztonsági készlet szintjével.

További szempontok a lead time kiszámításakor

Átfutási idő ARO

A megrendelés beérkezése (ARO) az a pont, amikor a beszállító megkapja a megrendelést. Ez az első fontos pont a lead time mérésénél, mivel az ARO és a megrendelés kiszállítása közötti teljes idő alkotja a lead time-ot.

Gyártási átfutási idő

A gyártási átfutási idő az az idő, amely a kereskedő megrendelésének leadása és a termék gyártójának annak teljesítése között telik el. Ez magában foglalja az áruk beszerzéséhez, gyártásához vagy szállításához szükséges időt.

Most, hogy már ismeri ezeket a képleteket, nézzük meg, hogyan lehet csökkenteni az átfutási időt.

Hogyan lehet csökkenteni a lead time-ot?

Az ellátási lánc olyan, mint egy gumiszalag. Minél jobban megnyújtja, annál gyengébb lesz.

És végül pattoghat!

Másrészt a viszonylag rövid ellátási lánc mindenki számára előnyös.

A kiskereskedő gyorsabban tud több árut eladni. A beszállító pedig biztos lehet abban, hogy üzleti tevékenysége folytatódik.

És ami a legfontosabb: a végfelhasználó akkor kapja meg, amire szüksége van, amikor szüksége van rá.

Hogyan lehet tehát csökkenteni a lead time-ot, hogy ilyen „win-win” ellátási láncot építsünk ki?

Íme néhány ötlet:

1. Szabályozza a rendelési mennyiséget

Soha nem találná ki, mi a közös a készletgazdálkodásban és az egészséges táplálkozásban.

Adagok szabályozása!

Így van.

Ahelyett, hogy alkalmanként nagy mennyiségű megrendelést adna le, inkább gyakrabban adjon le kisebb megrendeléseket.

Ez könnyebbé válik, ha rendszeresen kiszámítja a biztonsági készletszintet, és ennek megfelelően frissíti az újrarendelési szintet.

A karcsúsított gyártás elvei szerint a gyakran leadott kis megrendeléseknek három előnye van:

A kis megrendeléseket könnyebb gyártani és szállítani, így csökkentik az átfutási időt.

Mivel ehhez figyelemmel kell kísérni a készlet szintjét, elkerülhető a túlzott készletezés.

A felesleges készletek nélkül megtakaríthatja a készletek tárolási költségeit (raktárbérlés, személyzet stb.).

És akárcsak a nap folyamán elosztott néhány kisebb étkezés, a kis és gyakori megrendelések is hosszabb ideig biztosítják a készletek feltöltöttségét!

2. Végezzen értékáram-térképészeti gyakorlatokat

A készletgazdálkodás terén a Lean gyártási folyamat egy folyamatosan hozamot biztosító ajándék.

Az értéklánc egy folyamat (több egymással összekapcsolt lépéssel), amelyet egy szervezetnek végre kell hajtania a megoldások megvalósításához.

Az értéklánc-térkép készítése célja a pazarlás felismerése, a termelékenység javítása, valamint az értéklánc hatékonyságának és pazarlásmentességének növelése.

3. Automatizálja a készletellenőrzési folyamatot

Csak bízza a technológiára az ismétlődő feladatokat, és vegyen ki egy jól megérdemelt szünetet.

A botok kezelhetik a biztonsági készlet kiszámítását, az átlagos keresletet és a kereslet változékonyságát.

Addig is beszélj a beszállítókkal, figyelemmel kísérd a piaci trendeket, vagy dolgozz ki egy új, nagyszabású marketing tervet!

4. Optimalizálja a helyi ellátási láncokat

Emlékszik még arra, hogy a beszállítói lánc olyan, mint egy gumiszalag?

Nos, nagyon kevés gumiszalag elég rugalmas ahhoz, hogy körbeérje a Földet!

A nemzetközi és országhatárokon átnyúló beszállítók kedvezményekkel csábíthatnak. De a hosszú átfutási idő (és az azzal járó kellemetlenségek) nem mindig érik meg az alacsony árakat.

A helyi beszállítók jobban megértik az Ön egyedi igényeit, és gyorsabban tudnak reagálni rájuk. Ha emellett versenyképes árakat kínálnak kiváló termékekért, akkor érdemes velük maradni.

5. Kezelje a beszállítókkal való kapcsolatokat

Végül is a készletgazdálkodás emberi ügy.

Tehát a beszállítóval való kapcsolata döntő tényező lesz az átfutási idő hosszának meghatározásában.

A velük kötött szerződésében ösztönzőket alkalmazzon a lead time csökkentése érdekében.

Ezek lehetnek:

Pozitív ösztönzők: nyereségrészesedés, prioritási státusz, különböző kiváltságok

Negatív ösztönzők: büntetések, üzleti veszteség, vezetők általi felülvizsgálat

Végül ez arra ösztönzi beszállítóját, hogy minden szállítással csökkentse átfutási idejét, mert úgy érzi, hogy befektetett az Ön vállalkozásába.

De ahhoz, hogy mindez megvalósuljon, először is kiszámolnia kell az átfutási időt.

De felejtse el a tollat és a papírt!

Nálunk megtalálja a tökéletes megoldást!

A lead time kezelésének legegyszerűbb módja: ClickUp

A készletek kirakodása és a fájlok letöltése között alig marad időd, mint készletgazdálkodó. Tehát a lead time kiszámítása a jó öreg módszerrel nem jöhet szóba.

Ezért javasoljuk a ClickUp használatát.

Mi az a ClickUp?

A ClickUp a világ legjobban értékelt projektmenedzsment eszköze.

Ez az egyetlen eszköz, amire szüksége lesz az összes projektje kezeléséhez és csapata termelékenységének nyomon követéséhez.

Dinamikus Agile, Scrum és távmunka funkciói kiválóan alkalmasak kivételes csapatod számára.

Nézze meg, hogyan használhatja a ClickUp alkalmazást az átfutási idő kiszámításához, és hogyan használhatja ezt a mutatót csapatának teljesítményének növelésére.

Sprint Widgetjeivel A. A lead time nyomon követése a műszerfal

Vagy egyszerre követheted nyomon őket a ClickUp Dashboard-on!

A műszerfalad a Lead Time Graph (Átfutási idő grafikon) és más praktikus Sprint Widgetek segítségével önmagáért fog beszélni.

A lead time grafikonok testreszabása:

Időintervallum : válasszon egy időintervallumot, és állítsa be az átfutási idő grafikon gyakoriságát.

Mintaidő : válassza ki a grafikonon az egyes pontok átlagaként figyelembe venni kívánt napok számát.

A befejezésként számított státuszcsoport: válasszon a „Zárt” vagy bármely „Befejezett” státuszcsoport közül, hogy befejezettként számítsa.

De ez még nem minden!

Teljes áttekintést kaphat, ha további hasznos Sprint Widgeteket, például Burndown Charts, Burnup Charts, Velocity Charts és Cumulative Flow Charts hozzáad a Dashboardjához.

B. Mérje az előrehaladását időbecslések kel

A ClickUp segítségével kiszámíthatja a fontos projektfolyamat-mutatókat, mint például a lead time és a ciklusidő. Ezekkel a fontos adatokkal előre jelezheti az összes jövőbeli határidőt, és beállíthatja a időbecsléseket.

Egyszerűen összeadja az egyes feladatok és alfeladatok elvégzéséhez szükséges óraszámot. Ezeket az adatokat felhasználva a ClickUp kiszámítja a projekt várható teljes időtartamát, és valós időben frissíti a becsült szállítási határidőket.

C. Az idő felhasználásának nyomon követése a Project Time Tracking segítségével

Számította ki a lead time-ot és a korábbi adatok alapján meghatározza a becsült időtartamot. Most hogyan biztosíthatja, hogy betartja ezeket a határidőket?

A ClickUp Native Time Tracking funkciója.

Lehet, hogy nem ad olyan hasznos tanácsokat (vagy időszerű szarkasztikus megjegyzéseket), mint Cogsworth a „Szépség és a szörnyeteg” című filmből... De segít a munkádban.

A ClickUp globális időzítőjével könnyedén nyomon követheted az időt, akár asztali számítógépen, weben vagy mobilalkalmazásban használod. Akár jegyzeteket és címkéket is hozzáadhatsz az időnyilvántartásodhoz további hivatkozásként, vagy megjelölheted az időt számlázhatóként!

Inkább egy harmadik fél által fejlesztett időkövető programot használna, mint például a Time Doctor vagy a Toggl?

Ne aggódj! Csak integráld őket a ClickUp-ba, és máris kezdhetsz!

De ez csak egy kis lista azokról a módszerekről, amelyekkel a ClickUp megkönnyíti a folyamatokat.

Használja ki a többi kiemelkedő projektmenedzsment funkciót is, mint például:

Gyakran ismételt kérdések a lead time kiszámításáról

Szeretné lenyűgözni kollégáit az átfutási idővel kapcsolatos ismereteivel?

Vagy csak szeretnéd felfrissíteni a tudásodat?

Olvassa el a lead time-mal kapcsolatos gyakran feltett kérdéseket, hogy mindenre felkészüljön.

1. Milyen típusú átfutási idők vannak?

Az iparág vagy szektor függvényében háromféle átfutási idő létezik:

Az ellátási lánc átfutási ideje : a megrendelés leadása és a teljes szállítás között eltelő idő.

Gyártási átfutási idő : a teljes gyártási folyamat időtartama, az előfeldolgozástól a tényleges gyártáson át a késztermék utómunkálásáig.

Projektmenedzsment átfutási idő: az a idő, amely egy projekt életciklusában a különböző, egymással összefüggő feladatok elvégzéséhez szükséges.

2. Ki használja az átfutási idő mutatószámot?

Mindenkinek, akinek a munkája megköveteli a becsült szállítási határidők előrejelzését és a gyártási ütemterv meghatározását, rendelkeznie kell a lead time-mal kapcsolatos gyakorlati ismeretekkel.

Ez magában foglalja az ellátási lánc tervezését, a készletgazdálkodást vagy a gyártási szakembereket, mint például:

Tervezők és mérnökök

Ellátási lánc menedzserek

Készlet- és beszerzési vezetők

Beszállítók

Projektmenedzserek és szponzorok

3. Miben különbözik a ciklusidő a lead time-tól?

Az átfutási idő és a ciklusidő kifejezéseket gyakran szinonimaként használják, különösen a gyártás területén. Ez azonban zavart okozhat.

Az átfutási idő a gyártási megrendelés beérkezésekor kezdődik. Magában foglalja a késztermék teljes gyártási vagy feldolgozási idejét, valamint a szállítás idejét. Ez napokig vagy hónapokig is eltarthat.

A ciklusidő viszont a késztermék gyártásának befejezéséhez szükséges idő. Ez a teljes működési időt méri, és nem veszi figyelembe a megrendelés feldolgozásával, kiszállításával vagy átvételével töltött órákat vagy napokat.

További információk a ciklusidő kiszámítás áról és a ciklusidő és a lead time összehasonlításáról.

Következtetés

Első ránézésre az átfutási idő mutatója egyszerűen csak arról tájékoztat, hogy mennyi időt vesz igénybe a szállítás. De ha jobban megnézzük, akkor láthatjuk, hogy felhívja a figyelmet a felesleges késedelmekre, pazarlásra és egyéb tényezőkre, amelyek akadályozzák a szállítási láncot.

Ezért a lead time kiszámítása a legegyszerűbb módja annak, hogy ellátási lánca hatékony és eredményes maradjon.

De hogyan lehet ellenőrizni a lead time-ot a lead time számításához?

Egyszerű. Használjon egy online eszközt, amely kiszámítja és nyomon követi a lead time-ot.

Más szavakkal: ClickUp!

A könnyen használható átfutási idő widget csak néhány gyors beállítást igényel, hogy azonnal elkezdhesse az adatok gyűjtését. És ez csak egy a több száz egyedi és lenyűgöző funkció közül, amelyek a projektmenedzsmentet gyerekjátékká teszik.

Szerezd be ingyen a ClickUp alkalmazást, hogy csökkentsd a lead time-ot és növeld a...