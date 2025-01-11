A legfontosabb készletgazdálkodási mutatók és KPI-k, amelyeket nyomon kell követni

Egyetlen hiba a készletkezelésben is hullámhatást válthat ki az egész vállalkozásban.

Tegyük fel, hogy 1000 darabos értékesítési keresletet jósol egy termékre, de a tényleges kereslet 2000 darab. Az eredmény? Készlethiány, elégedetlen ügyfelek, megnövekedett szállítási költségek, bevételkiesés és egyéb működési hatékonysági problémák.

Ezért kell nyomon követnie a megfelelő készletmutatókat és kulcsfontosságú teljesítménymutatókat (KPI-ket), hogy fenntartsa a készletek egyensúlyát, csökkentse a működési költségeket és a hibákat, valamint javítsa a készletgazdálkodási folyamatok általános hatékonyságát.

Ebben az átfogó útmutatóban elmagyarázzuk, melyek azok a legfontosabb mutatók, amelyeket nyomon kell követni a zökkenőmentes készletkezelés biztosítása érdekében, és bemutatjuk a KPI-k hatékony nyomon követésének lépéseit.

⏰ 60 másodperces összefoglaló A rossz készletgazdálkodás készlethiányhoz, vevői elégedetlenséghez és bevételkieséshez vezet.

A készletmutatók/KPI-k nyomon követése elengedhetetlen az optimális készletszint és hatékonyság fenntartásához.

A legfontosabb mutatókategóriák közé tartoznak az értékesítés, a beérkezés, a műveletek, az alkalmazottak teljesítménye és egyéb fontos mutatók, mint például a veszteség és a visszautasított megrendelések aránya.

A KPI-k kiválasztásának relevánsnak kell lennie az üzleti célokhoz, hasznos információkat kell nyújtania, és összhangban kell lennie az iparág sajátosságaival.

Néhány példa a készletgazdálkodási KPI-kra: készletforgalmi ráta, eladási ráta, raktározási idő, készlet-eladási arány stb. Olvassa el a definíciókat és a képleteket!

A hatékony KPI-bevezetéshez SMART célokat kell kitűzni, és olyan mutatókra kell összpontosítani, amelyek választ adnak a legfontosabb üzleti kérdésekre.

Kerülje a hiábavaló mutatókat, és kövesse nyomon az időbeli trendeket, hogy mélyebb betekintést nyerjen a készletek teljesítményébe.

A készletgazdálkodás KPI-jainak megértése

A készletgazdálkodási KPI-k számítható mutatók, amelyek a készletgazdálkodás hatékonyságát értékelik. Segítenek a készletszintek, a forgalmi arányok és az általános készletállapot figyelemmel kísérésében és elemzésében, hogy elérje üzleti céljait.

A készletgazdálkodási mutatók és KPI-k nyomon követése segít a készletköltségek ellenőrzésében, a vevői kereslet előrejelzésében és a működési hatékonyság biztosításában is.

Például elemezheti a készletek tárolási költségeit, hogy azonosítsa a készletek tárolásával kapcsolatos költségeket, és intézkedjen, ha azok túl magasak.

A készlet-KPI és mutatók nyomon követésének előnyei

A KPI-k és a mutatók olyanok, mint a kristálygömbök. Segítenek előre jelezni és megelőzni a problémákat.

Miután elkezdi nyomon követni a KPI-ket, megtudhatja, mi működik jól és mi nem. Íme néhány előnye a készletmutatók és a KPI-k nyomon követésének.

🌟 Jobb ügyfél-elégedettségi pontszám

Tegyük fel, hogy az ügyfél-elégedettségi pontszáma 70%, ami a gyakori készlethiányok miatt csökkenést jelent az előző negyedévhez képest. Kövesse nyomon a KPI-ket, mint például a teljesítési arány, a szállítási idő, a készletforgalom, a biztonsági készletszint és a készlet-értékesítés arány, hogy megelőzze a készlethiányt és puffert hozzon létre a váratlan keresletnövekedés esetére. Ennek eredményeként problémamentes ügyfélélményt tud nyújtani, növelve az általános elégedettségi pontszámot.

📊 Jobb szolgáltatási szint és kevesebb készlethiány

A készletmutatók nyomon követése megmutatja, hogy milyen jók a szolgáltatásai. Ha például a teljesítés és a hibátlan megrendelések aránya meghaladja a 95%-ot, akkor tudhatja, hogy kiválóan teljesít a szolgáltatás terén. A szállítások pontosak, mindig elegendő készlet áll rendelkezésre, és a vevői panaszok száma jelentősen csökkent.

🎯 Pontosabb és hatékonyabb készletkezelés

A készletmutatók javítják az általános hatékonyságot és biztosítják a pontos kereslet-előrejelzéseket azáltal, hogy rávilágítanak a fejlesztendő területekre.

Például, ha alacsony a készletforgalmi arány, az rossz beszerzési gyakorlatot, túlzott készleteket, változó vevői igényeket vagy hibás döntéshozatalt jelenthet. Így nyomon követheti a kereslet-előrejelzés pontosságát, értékelheti készletbeszerzéseit és bevezetheti a legjobb gyakorlatokat a túlzott készletek elkerülésére.

🧠 Tudta? A Walmart a jelenlegi készletszintek és forgalmi ráták nyomon követésével azonosította ellátási láncának késedelmeit. Ez segítette a vállalatot abban, hogy áttérjen egy beszállító által kezelt készletmodellre, amely minimalizálta a készletmozgás késedelmeit és csökkentette a beérkezési idő mutatóját.

A nyomon követendő legfontosabb készletmutatók

Vessünk egy pillantást a különböző típusú készletmutatókra, amelyeket nyomon kell követnie a tájékozott döntéshozatal érdekében.

🌱 Készletmutatók: Értékesítési KPI-k

Az értékesítési KPI-k azt mutatják, milyen gyorsan alakul át a készlete értékesítéssé. Ezek ellenőrző pontként szolgálnak, és segítenek meghatározni, hogy a készlete megfelel-e a vásárlók igényeinek, a termékek ára megfelelő-e, és optimális-e a készletszint.

Lényegében ezekből megtudhatja, hogy a készletei segítik-e az értékesítési célok elérését vagy éppen hátráltatják azt. Íme a legfontosabb értékesítési KPI-k, amelyek segítenek az értékesítési célok nyomon követésében:

Készletforgalmi ráta

A készletforgalmi arány azt méri, hogy egy adott időszak alatt hányszor adták el és pótolták a készletet. Gondoljon rá úgy, mint egy módszerre, amellyel ellenőrizheti, hogy termékei gyorsan elkelnek-e, vagy csak porosodnak a polcokon.

Ez határozza meg, hogy a vállalat készletének mekkora része kerül értékesítésre, és hogy az értékesítéshez képest túl nagy-e a készlet. A mutató segít azonosítani a lassan mozgó termékeket is, lehetővé téve a készletszintek optimalizálását.

Készletforgalmi ráta = eladott áruk költsége (COGS) / átlagos készlet

Megjegyzés: A COGS az áruk/szolgáltatások előállításának közvetlen költsége. Magában foglalja az anyag- és munkaerőköltségeket, valamint a közvetlen gyári általános költségeket.

📌 Példa: ha a COGS értéke 300 000 dollár, az év eleji és végi készletek értéke pedig 100 000 dollár, illetve 8000 dollár, akkor a készletforgalmi arány [ 300 000 dollár / (100 000 + 8000) / 2 ] = 5,55.

Használja a ClickUp költségelemzési sablonját , hogy részletes áttekintést kapjon az anyag-, munkaerő- és egyéb közvetlen költségeiről, így azonosíthatja a felesleges költségeket és a potenciális megtakarítási lehetőségeket.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon a munkaerőköltségeket és egyéb kiegészítő termékköltségeket a ClickUp költségelemzési sablon segítségével.

Eladási arány

Az eladási arány a beérkezett készlethez viszonyított eladott készlet százalékos arányát számítja ki. Például, ha az eladási arány 70%, az azt jelenti, hogy 100 darabos termékből 70 darabot eladott.

A magas eladási arány általában azt jelenti, hogy termékei iránt nagy a kereslet, míg az alacsony arány arra utalhat, hogy át kell gondolnia készlet- vagy marketingstratégiáját. Ez segíthet azonosítani a legnépszerűbb és a legkevésbé teljesítő termékeket, és megalapozott beszerzési döntéseket hozni.

Eladási arány = (eladott egységek száma / beérkezett egységek száma) x 100

Bruttó árrés termékek szerint

A termékek bruttó árrése megmutatja, mennyi nyereséget termel az egyes termékek gyártási költségeinek fedezése után. Alapvetően ez a termék eladási ára és gyártási költsége közötti különbség.

Tehát, ha egy terméket 100 dollárért ad el, és a gyártási költség 60 dollár, akkor a bruttó árrés 40 dollár. Ez egy egyszerű módszer arra, hogy megnézze, mennyire jól teljesít az egyes termékek. Segít azonosítani a legjövedelmezőbb termékeket, árazási stratégiákat kidolgozni és optimalizálni a termékválasztékot.

Termékek bruttó árrése = (értékesítési bevétel – COGS / értékesítési bevétel) x 100

📌 Példa: Ha egy adott terméktípusból származó árbevétele 10 000 dollár, és annak COGS-értéke 2000 dollár, akkor a termék bruttó árrése [(10000-2000) / 10000 ] x 100 = 80%.

Használja a ClickUp Sales Tracker Template sablont az egyes termékegységek bruttó haszonkulcsának nyomon követéséhez. Beállíthatja és felülvizsgálhatja az értékesítési célokat, nyomon követheti a termékek teljesítményét, mérheti a nyereséget, és adat alapú értékesítési és működési döntéseket hozhat.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon az értékesítést és a bruttó árrést a ClickUp Sales Tracker Template segítségével.

Egységnyi bevétel

Az egységnyi bevétel azt mutatja, hogy egy adott időszakban átlagosan mennyi pénzt hoz be egy-egy termék. Ezzel világos képet kaphat arról, hogy az egyes termékek milyen teljesítményt nyújtanak, és hogyan járulnak hozzá az általános értékesítéshez.

Például, ha egy terméket 50 dollárért árul, és egy hónap alatt 100 darabot adott el, akkor az egy darabra jutó bevétele 50 dollár. Ez a mutató segít azonosítani a legjobban teljesítő termékeket, és megérteni, hogy hol érdemes összpontosítani az értékesítési erőfeszítéseket a jobb jövedelmezőség érdekében!

Egységnyi bevétel = teljes bevétel / eladott egységek száma

📌 Példa: Az egységnyi bevételt felhasználhatja az egyes árkategóriák – alap, professzionális és vállalati – havi bevételének kiszámításához.

Előfizetési szintek Összes előfizető Havi teljes bevétel ($) Havi egységnyi bevétel ($) Alapvető 7000 42 000 6 Professzionális 5000 25 000 5 Vállalat 3000 24 000 8

Az Enterprise szint generálja a legmagasabb egységnyi bevételt, annak ellenére, hogy a legkevesebb előfizetővel rendelkezik. Ez azt jelzi, hogy a prémium árstratégia mennyire hatékony. Így felbonthatja az egyes árszintek értékét, és stratégiai döntéseket hozhat az árakról, a célcsoportokról, a promóciós ajánlatokról és egyebekről.

🌱 Készletmutatók: Átvételi KPI-k

A készletátvételre vonatkozó KPI-k segítségével értékelheti, mennyire hatékonyan kezeli az új készletek beérkezésének folyamatát. Ezek betekintést nyújtanak a beérkező készletek kezelésébe, ami jelentősen befolyásolhatja az általános működési teljesítményt.

Átvételi idő

Átvételi idő az az idő, amely alatt a csapat előkészíti a beérkező készletet az értékesítésre. Ez a mutató értékeli a készletátvételi folyamat hatékonyságát. A rövidebb átvételi idő gyorsabb készletelérhetőséget, alacsonyabb raktározási költségeket és jobb működési hatékonyságot jelent.

Átvételi idő = a készlet megérkezésétől a készlet értékesítésre kész állapotáig eltelt teljes idő (készletellenőrzési idő + készletnyilvántartási idő + készlet értékesítésre előkészítési idő)

📌 Példa: Tegyük fel, hogy a készlet reggel 9 órakor érkezik. A kirakodás 9:05-kor kezdődik, a készlet ellenőrzése és minőségi vizsgálata pedig 11 órakor fejeződik be. Ezután a készletet címkézik, és 11:30-kor már eladásra kész. Teljes idő = 9:00–11:30 = 1,5 óra.

Elrakási idő

A raktározási idő azt számítja ki, hogy mennyi időbe telik a készletet a fogadóterületről a végső raktárhelyre szállítani. Ha a termékeket gyorsan és helyesen raktározzák, csökken az elhelyezés hibájának esélye, és több hely marad az új készletek fogadására.

Elhelyezési idő = a készlet átvételétől a raktározási helyre történő áthelyezésig eltelt teljes idő

📌 Példa: Ha a készletet 10:00-kor veszi át, és 11:30-kor helyezi el a raktárban, akkor a raktározási idő 1,5 óra lesz.

Próbálja ki a ClickUp Time Tracking alkalmazást, amellyel könnyedén figyelemmel kísérheti és elemezheti a készletkezelési tevékenységekre fordított időt, például a tárolásra, a minőség-ellenőrzésre és a készletnyilvántartásra, és javíthatja a működési hatékonyságot.

Kövesse nyomon a készletkezelés idejét és javítsa a működési hatékonyságot a ClickUp Time Tracking segítségével

🌱 Készletmutatók: Operatív KPI-k

Az operatív KPI-k megmutatják, hogyan működnek a készletkezelési folyamatok. Segítenek mérni azok hatékonyságát és szükség szerint javítani rajtuk.

Készlet-értékesítés arány

A készlet-értékesítés arány méri a rendelkezésre álló készlet értékének és egy adott időszakban realizált értékesítésnek a viszonyát. Segít megérteni, hogy a készlete mennyire hatékonyan alakul át értékesítéssé.

Ha a készlet-értékesítés arány alacsony, akkor nem tart elegendő készletet a vevői igények kielégítéséhez. Ha viszont az arány magas, az túlzott készletezésre és növekvő tárolási költségekre utalhat.

Készlet-értékesítés arány = az időszak végi teljes készletérték / az időszak teljes értékesítése

📌 Példa: Ha az év végi teljes készletértéke 4000 dollár, az év teljes árbevétele pedig 10 000 dollár, akkor a készlet-árbevétel aránya 4000/10000 = 0,4 vagy 40% lesz.

Rendelési ciklusidő

A rendelési ciklusidő azt méri, hogy mennyi időbe telik egy ügyfél megrendelésének teljesítése. Ezzel értékelhető a belső folyamatok hatékonysága, beleértve a kiszállítást, a szállításra való felkészültséget és a kézbesítést.

Hasonlóképpen, ezt a mutatót arra is felhasználhatja, hogy megmérje, mennyi időbe telik a szállítótól megrendelés érkezése. Ez a mutató tükrözi a rendelési folyamat hatékonyságát, és segít azonosítani a szállítási lánc problémáit.

Rendelési ciklusidő = (rendelés szállítási dátuma – a rendelés leadásának dátuma) / összes kiszállított rendelés

📌 Példa: Ha a megrendelés dátuma 2025. január 1., a szállítás dátuma 2025. január 31., és a teljes szállított megrendelés 6000 egység, akkor a megrendelési ciklus időtartama 31 / 6000 = 0,00517 nap x 24 x 60 = 7,44 perc.

A ClickUp egyéni mezők és a ClickUp egyéni állapotok segíthetnek a készletkezelési folyamatok racionalizálásában. Az egyéni mezők segítségével rögzítheti a megrendelések adatait, például az azonosítót, a szállítás és a megrendelés dátumát, a megrendelés specifikációit, a beszállítókat stb. Az egyéni állapotok, például „Felfüggesztve”, „Új megrendelés” és „Szállítva” lehetővé teszik, hogy valós időben kövesse nyomon a megrendelések előrehaladását.

Adjon hozzá egyedi adatmezőket a készletkezelési folyamatok egyszerűsítéséhez és a KPI-k nyomon követéséhez a ClickUp Custom Fields segítségével

Kiszolgálási arány

A teljesítési arány mutatója azt méri, hogy a meglévő készletből hány százalékban teljesültek a vevői megrendelések, készlethiány vagy utánrendelés nélkül.

Ez a készletteljesítmény-mutató méri a folyamatok hatékonyságát, azonosítja a készlet rendelkezésre állásával kapcsolatos problémákat, és segít a készletpótlási stratégiák kezelésében. A magas teljesítési arány azt jelzi, hogy a megfelelő termékek rendelkezésre állnak, amikor a vásárlók igénylik őket, míg az alacsony teljesítési arány potenciális készlet rendelkezésre állási problémákra utal.

Teljesítési arány = (teljesen teljesített megrendelések száma / megrendelések teljes száma) X 100

📌 Példa: Ha a teljesített megrendelések száma 10 000, a megrendelések teljes száma pedig 12 000, akkor a teljesítési arány (10 000 / 12 000) x 100 = 83%.

Megjegyzés: A jó teljesítési arány általában 85 és 95% között van. A jól teljesítő márkák azonban 95% feletti teljesítési arány elérésére törekednek.

Átfutási idő

A lead time az a teljes idő, amely a megrendelés leadása és a megrendelés kézhezvétele között telik el. Ezzel a mutatóval mérhető, hogy mennyi időbe telik a vevői megrendelés teljesítése és a beszállítóktól a megrendelés leadása után a készlet kézhezvétele.

Ez a készletmutató segít az összesített tervezésben, a kereslet előrejelzésében és a szállítási lánc hatékonyságának javításában.

Átfutási idő = beszerzési idő + megrendelés feldolgozási idő + szállítási idő Vagy Átfutási idő = megrendelés szállítási dátuma – megrendelés leadási dátuma

📌 Példa: Ha összesen 15 napra van szüksége egy ügyfél megrendelésének feldolgozásához és teljesítéséhez, akkor felülvizsgálhatja belső folyamatait a lead time csökkentése érdekében. Optimalizálja a készletgazdálkodást, szerezzen betekintést a szállítási láncba, és hozza meg stratégiai beszerzési és értékesítési döntéseit.

🌱 Készletmutatók: Alkalmazotti KPI-k

A többi készletmutatótól eltérően ezek a KPI-k az alkalmazottak termelékenységét és teljesítményét mérik. Minél magasabb a termelékenység, annál jobb az üzleti teljesítmény.

Termékönkénti munkaerő-költség

Az egy tételre jutó munkaerő-költség egy termékegység előállítására fordított összeget számítja ki. Ez magában foglalja a munkaerő bérét és a gyártástól az értékesítésig terjedő folyamat során felmerülő további gyártási költségeket.

Az egy tételre jutó munkaerő-költségek mérése segít csökkenteni a felesleges kiadásokat, versenyképes termékárakat meghatározni és olyan folyamatokat bevezetni, amelyek csökkentik a munkaerő-költségeket.

Termékönkénti munkaerő-költség = teljes munkaerő-költség / teljes egységszám

📌 Példa: Ha a teljes munkaerő-költség havi 10 000 dollár 500 egység gyártásához, akkor a munkaerő-költség 10 000 dollár / 500 = 20 dollár.

Belső raktárkezelő rendszer (WMS) hatékonysága

A WMS hatékonysági mutatója méri a belső készletkezelő szoftver ROI-ját (befektetés megtérülését). Kiszámítja a raktárkezelő rendszer megvásárlásából származó nyereséget vagy veszteséget.

Ez a mutató figyelembe veszi a szoftver költségét, a további hardverköltségeket, a nem realizált nyereséget (például a készletnyilvántartásban megtakarított időt) és az új lehetőségeket (például több ügyfél kiszolgálását, mint korábban). Ezzel a mutatóval a következőket teheti:

Értékelje, hogy a WMS kielégítő eredményeket hoz-e vagy sem.

Azonosítsa az optimalizálandó területeket és raktári folyamatokat

Hozzon megalapozott döntéseket a technológiai beruházásokról

Belső WMS hatékonyság = (befektetés hozama – befektetés költsége) / befektetés költsége

📌 Példa: Ha a befektetéséből származó nyeresége 5000 dollár, a költsége pedig 10 000 dollár, akkor a WMS hatékonysága [(15 000 – 10 000) / 10 000] x 100 = 50%.

Használja a ClickUp táblázatos nézetét, hogy táblázatos formátumban láthatóvá tegye a WMS nyereségét és költségeit, és könnyedén kiszámítsa a WMS hatékonyságát. A WMS hatékonysági mutatóit táblázatokba is rendezheti, hogy értékelje az eredményeket, azonosítsa a potenciális problémákat, és adat alapú döntéseket hozzon.

A ClickUp táblázatos nézetével vizualizálhatja a költségeket, nyereségeket és egyéb adatokat táblázatos formátumban.

🌱 További fontos készletgazdálkodási KPI-k

Íme még néhány készletmutató KPI példa, amelyek segítenek jobban megérteni a készlet teljesítményét.

Készletnapok / Készlethetek

A rendelkezésre álló készletmutatók mérik, hogy a meglévő készlet hány napig vagy hétig fog kitartani. Más szavakkal, kiszámítják, hogy egy vállalkozásnak hány nap/hét alatt tudja eladni a készletét.

Készletnapok = (átlagos készlet/értékesítési költség) x 365 Heti készlet = (átlagos készlet/értékesítési költség) x 52

📌 Példa: Ha az átlagos készletértéke 10 000 dollár, az értékesítési költség pedig 2000 dollár, akkor a készlet elegendő 1825 napra, illetve 260 hétre.

Visszamaradt megrendelések aránya

Ez a készletmutató azok százalékos arányát mutatja, hogy a meglévő készletből hány ügyfél megrendelését nem lehet azonnal teljesíteni. Ez a mutató azt mutatja, hogy mennyire jól kezeli a kereslet szerinti készleteket, valamint a kereslet és a kínálat összehangolását.

Visszamaradt megrendelések aránya = (visszamaradt termékek száma / megrendelések teljes száma) x 100

📌 Példa: Ha 500 termék van visszautasítva, és a megrendelések összesen 10 000 darabot tesznek ki, akkor a visszautasítási arány 5%.

A kereslet előrejelzésének pontossága

A kereslet-előrejelzés pontossága a tényleges készletet az előrejelzéssel hasonlítja össze, hogy ellenőrizze annak pontosságát.

A kereslet előrejelzésének pontossága = [{Tényleges – (Tényleges – Előrejelzés)} / Tényleges] x 100

📌 Példa: Ha az előrejelzett kereslet 10 000 egység, a tényleges értékesítés pedig 9000 egység. Ekkor a kereslet-előrejelzés pontossága [10 000 – (10 000 – 9000)] / 10 000 = 0,9 x 100 = 90% pontosságú.

Visszatérési arány / Elvesztett értékesítési arány

A visszaküldési arány az eladott termékek közül a vásárlók által visszaküldött termékek százalékos aránya. Ez a mutató segít felmérni a vásárlók termékekkel való elégedettségét.

Visszatérési arány = (visszaküldött termékek száma / eladott termékek összesen) X 100

📌 Példa: Ha az eladott 10 000 termékből 500-at adnak vissza a vásárlók, akkor a visszaküldési arány 5%.

Másrészt az elmaradt értékesítési arány azt méri, hogy mennyi potenciális értékesítést nem sikerült megvalósítani a készlethiány miatt. Ez a mutató segít megérteni a készletgazdálkodási folyamatok hatékonyságát és azok bevételre gyakorolt hatását.

Elvesztett értékesítési arány = (a termék készlethiányának napjainak száma / 365) X 100

📌 Példa: Ha a készlethiány napjainak száma 20, akkor az elmaradt értékesítés aránya 5,45.

Tökéletes rendelési arány / Készletcsökkenés

A tökéletes rendelési arány azt számítja ki, hogy a megrendelések hány százaléka teljesült tökéletesen, problémák és hibák nélkül.

Tökéletes megrendelési arány = (tökéletes megrendelések száma / megrendelések teljes száma) x 100

📌 Példa: Ha 8000 megrendelésből 5000-et teljesít tökéletesen, akkor a tökéletes megrendelési aránya 62,5%.

A készletcsökkenés mutatója a sérülés, szállítás közbeni veszteség, lopás vagy egyéb hibák miatt bekövetkezett készletveszteséget mutatja. Ez a mutató rávilágít a készletpontosság és a logisztikai folyamatok problémáira.

Készletcsökkenés = [(nyilvántartott készlet – tényleges készlet) / nyilvántartott készlet] × 100

📌 Példa: Ha a nyilvántartott készlete 80 000 dollár, a tényleges pedig 75 000 dollár, akkor a készletcsökkenés mértéke 6,25%.

Egyéb tényezők és mutatók a készletgazdálkodásban

Íme még néhány tényező és készletkezelési mutató, amelyet érdemes hozzáadni a KPI-dashboardjához.

Egységköltség és átlagos készlet

Az egységköltség egy termékegység előállításának teljes költségét számítja ki. Ez a mutató kulcsfontosságú a nagyobb mennyiségben gyártó vállalatok számára.

Egységköltség = (fix költségek + változó költségek) / gyártott egységek száma

📌 Példa: Ha a felmerült fix és változó költségek rendre 500 és 300 dollár, és az egységek száma 1000, akkor az egységköltség (500 + 3000) / 1000 = 3,5 dollár.

Az átlagos készlet viszont egy olyan mutató, amely becsüli a készlet értékét egy adott időszakban.

Átlagos készlet = (a periódus kezdetén lévő készlet + a periódus végén lévő készlet értéke) / 2

📌 Példa: Ha a készlet értéke az időszak elején 4000 dollár, az időszak végén pedig 500 dollár, akkor az átlagos készlet 2250 dollár lesz.

Készletek tárolási költsége

A készletek tárolási költsége az a teljes költség, amely a készletek raktárban vagy tárolóban történő tárolásával jár, amíg azok el nem kerülnek értékesítésre. Ez a mutató általában magában foglalja a tőke-, tárolási, készletkezelési és készletkockázati költségeket.

Ezen mutató nyomon követése segít azonosítani a rejtett készletköltségeket és a felesleges tárolási költségeket, valamint iránymutatást ad a készlettervezési stratégiákhoz.

Készlet tárolási költsége = [(tárolási költségek + biztosítási költségek + alternatív költségek + szolgáltatási költségek) / teljes készletérték] x 100

📌 Példa: Ha a raktározási költség 500 dollár, a szolgáltatási költség 200 dollár, a biztosítási költség 300 dollár, és a teljes készletérték 20 000 dollár, akkor a készlet tárolási költsége százalékban kifejezve (500 + 300 + 200) / 20 000 ] x 100 = 5%.

Bruttó árrés befektetési megtérülés

A bruttó árrés ROI azt méri, hogy mennyit keres egy vállalat a beszerzett készletek értékéhez képest. Ez a mutató a termékek vásárlásának és eladásának hatékonyságát mutatja.

Bruttó árrés befektetési megtérülés = (bruttó árrés / átlagos készletköltség) x 100

📌 Példa: Ha bruttó árrése 2000 dollár, az átlagos készletköltség pedig 10 000 dollár, akkor bruttó árrésének megtérülése 20%.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő készletgazdálkodási KPI-ket?

Ahogyan egyetlen erőforrásra vagy készségre összpontosítva sem lehet garantálni a projekt sikerét, úgy a hatékony készletgazdálkodáshoz is kiegyensúlyozott KPI-k kiválasztása szükséges.

Így választhatja ki a megfelelő készletgazdálkodási mutatókat és KPI-ket.

A KPI-k kiválasztásakor figyelembe veendő tényezők

A készletmutatók és KPI-k kiválasztásakor vegye figyelembe a következő tényezőket:

🚀 Üzleti célokhoz való relevancia

Válassza ki a vállalat stratégiai céljaival kapcsolatos KPI-ket. Ez biztosítja, hogy olyan mutatókat kövessen nyomon, amelyek hozzájárulnak az üzleti teljesítmény javításához.

Például, ha célja a vevői elégedettség javítása, kövesse nyomon a rendelési ciklus időtartamát (a megrendelés leadása és a szállítás között eltelt időt). A rövidebb ciklusidő segít javítani a vevői elégedettséget.

💡 Hasznos információk

Válasszon olyan készletmutatókat és KPI-ket, amelyek hasznos információkat nyújtanak és segítenek a fejlesztésben. Ügyeljen arra, hogy olyan mutatókat válasszon, amelyek kiemelik a figyelmet igénylő területeket.

Például a készlet-értékesítés arány nyomon követése megmutatja, mennyi készlet áll rendelkezésre értékesítésre. Ez a mutató segíthet a túlzott készletezés problémáinak azonosításában és a készlethiányok megelőzésében.

📑 Iparági követelmények

A készlet-KPI-k kiválasztásakor vegye figyelembe az iparági követelményeket. Például az egységnyi bevétel segíthet az árazási stratégiák elemzésében és kidolgozásában, ha előfizetéses üzleti modellt alkalmaz.

Hasonlóképpen, ha Ön egy autóipari vállalat, akkor a beszállítói átfutási idő és hasonló mutatók nyomon követése elengedhetetlen a termelés időben történő lebonyolításához.

A KPI-k összehangolása az üzleti célokkal

A fenti tényezők mellett gondoskodjon arról, hogy KPI-jei összhangban legyenek üzleti céljaival. Íme, hogyan hozhatja őket összhangba.

1. lépés: Határozzon meg SMART üzleti célokat

A SMART célok egyértelmű keretrendszert kínálnak a célok kitűzéséhez és eléréséhez, biztosítva, hogy készletgazdálkodási céljai megvalósíthatók legyenek. Ez a fókusz lehetővé teszi, hogy hatékonyan dolgozzon a teljes készletgazdálkodási folyamatok javításán.

Tehát határozza meg üzleti céljait, mielőtt kiválasztaná a KPI-ket. Ez biztosítja, hogy a KPI-k közvetlenül támogassák céljait.

Íme néhány példa a SMART célokra:

Csökkentse a termékvisszaküldési arányt 10%-kal a következő negyedévben, hogy javítsa a márka hírnevét.

Csökkentse a nagy keresletű termékek készlethiányát 15%-kal a következő negyedévben, hogy javítsa az ügyfél-elégedettségi pontszámot.

Használja a ClickUp Goals alkalmazást üzleti céljainak meghatározásához és a haladás nyomon követésének automatizálásához. Egy helyen szervezheti céljait, térképezheti a KPI-ket, nyomon követheti a célokat és még sok mást.

Állítson fel üzleti célokat, és kövesse nyomon azok elérését a ClickUp Goals segítségével

💡Profi tipp: Használjon célkitűzési sablonokat a SMART célok és célértékek szervezett módon történő meghatározásához. Ezekkel a sablonokkal vizualizálhatja céljait, nyomon követheti az előrehaladást, és egy helyen kezelheti őket.

2. lépés: Üzleti kérdések felsorolása

A készlet-KPI-k kiválasztásakor sorolja fel azokat az üzleti kérdéseket, amelyekre választ szeretne kapni, és győződjön meg arról, hogy a KPI-k megválaszolják ezeket a kérdéseket. Például:

Miért van szállítási késedelem?

Miért fordul elő gyakran készlethiány?

Mennyi a jelenlegi megtérülési ráta?

Ezután válassza ki azokat a KPI-ket, amelyek választ adnak a fenti kérdésekre – készlethiány aránya, átfutási idő, rendelési ciklusidő, visszatérési arány stb. Ezen KPI-k folyamatos figyelemmel kísérése segít azonosítani a működési hatékonyság hiányának okait.

3. lépés: Ne hajszolja a hiábavaló mutatókat

A hiábavaló mutatók olyan KPI-k, amelyek jól mutatnak, de nem nyújtanak hasznos információkat a döntéshozatalhoz. Például a teljes készletérték hiábavaló mutató, mivel nem tükrözi a készletgazdálkodás hatékonyságát. Ráadásul elrejtheti a lassan mozgó termékeket és a túlzott készleteket.

4. lépés: Kövesse nyomon a trendeket

Kövesse nyomon készlet-KPI-trendjeit hónapok és évek alatt, hogy mélyebb betekintést nyerjen üzleti teljesítményébe. Ha például csökkenő készletforgalmi rátát lát, az lassú értékesítést jelezhet. Tovább mélyedhet a témában, hogy kiderítse, ez túlzott készletek, hatástalan marketingstratégiák vagy a vevői igények változásainak köszönhető-e.

Hogyan kövessük nyomon a készletgazdálkodás KPI-jeit?

A készletgazdálkodási KPI-k nyomon követése, mint láthatjuk, sok munkával jár. Meg kell határoznia az üzleti célokat, egyértelmű KPI-ket, küszöbértékeket és referenciaértékeket kell beállítania, irányítópultokat kell létrehoznia és még sok minden mást. A legegyszerűbb megoldás tehát egy KPI-szoftver bevezetése.

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely robusztus KPI-követési funkciókkal rendelkezik. Nemcsak a projektmenedzsment erőforrásait kezeli, hanem számos funkciót kínál a KPI-k meghatározásához és követéséhez, a célok kitűzéséhez, az előrehaladás nyomon követéséhez, a feladatok kezeléséhez és a több csapat közötti együttműködéshez.

Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást a KPI-k valós idejű figyelemmel kíséréséhez. Szervezze meg a legfontosabb KPI-ket egy helyen, és használjon táblázatokat, grafikonokat és haladási sávokat, hogy gyorsan lássa, hol tart a konkrét célokhoz képest.

Ezek az egyedi irányítópultok segítenek az adatok könnyen érthető vizualizálásában, a problémás területek azonosításában és a gyors reagálásban. Ezenkívül iránymutatást nyújtanak a döntéshozatalhoz, és biztosítják a csapatok és az érdekelt felek közötti átláthatóságot.

Hozzon létre egyedi irányítópultokat a készlet KPI-k nyomon követéséhez a ClickUp Dashboards segítségével

Készen áll a következő lépésre? A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense megkönnyíti a KPI-k kezelését. Javaslatot tesz a nyomon követendő KPI-kre, segít azok egyértelmű meghatározásában, majd összegyűjti az összes szükséges információt a ClickUp munkaterületéről (például feladatok, egyéni mezők és időkövetés), hogy azokat ténylegesen kiszámítsa.

Ezután elkezdi elemezni az adatokat, felismerni a trendeket és a furcsa kiugró értékeket, sőt, még azt is kideríti, hogy az adatok mit jelentenek. Szó szerint feltehet olyan kérdéseket, mint „Hogyan teljesítettünk ebben a KPI-ben a múlt hónapban?”, és a rendszer a számok alapján ad választ. Ráadásul segít jelentéseket készíteni és mindent feltenni a műszerfalakra , így egy pillantással láthatja az előrehaladást!

Próbálja ki a ClickUp Brain alkalmazást! Használja a ClickUp Brain alkalmazást a készletadatok elemzéséhez és hasznos információk megszerzéséhez.

De ez még nem minden. A ClickUp sablonjait is felhasználhatja a készletkezelési folyamatok gyors elindításához. A ClickUp készletsablonjai előre elkészített keretrendszerrel rendelkeznek, amely segít nyomon követni a legfontosabb adatokat, vezetni a készletnyilvántartást és a beszállítói listákat, automatizálni a jelentéseket, figyelemmel kísérni és elemezni a mutatókat, és még sok minden mást.

Például a ClickUp készletgazdálkodási sablon minden szükséges funkcióval rendelkezik a készletadatok szervezéséhez, nyomon követéséhez és frissítéséhez. Ezenkívül ez a sablon automatizálja a készletnyomon követést és megkönnyíti a frissítések nyomon követését. Beállíthat automatikus riasztásokat is az újrarendelésekhez.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp készletkezelési sablonjával rendszerezheti, nyomon követheti és frissítheti a készletadatokat.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Kövesse nyomon a készletszinteket, a készlet rendelkezésre állását és a mozgásokat

Rögzítse az árakat a termékek képeivel együtt egy adatbázisban

Elemezze a készletek alakulását, hogy megalapozott döntéseket hozhasson

Azonosítsa a felesleges költségeket, a pazarlás forrásait és az elmaradt értékesítéseket

🍭 Bónusz: Használja a ClickUp projektmutató-sablonját, hogy zökkenőmentes minőség-ellenőrzési folyamatot hozzon létre a teljesítésekhez. Ez a sablon segít azonosítani a fejlesztésre szoruló területeket és biztosítja a visszatérési arány csökkenését. Ezenkívül a ClickUp KPI sablonja lehetővé teszi, hogy minden sikermutatóját egy helyen kövesse nyomon. Megtekintheti csapata előrehaladását a kitűzött célok felé, nyomon követheti a teljesítményt, és biztosíthatja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Ugyanakkor nem elég csak a megfelelő készletkezelő szoftvert bevezetni. A készletmutatók hatékony nyomon követéséhez néhány lépést és bevált gyakorlatot kell követni.

A készletmutatók bevált gyakorlatainak bevezetése

Íme a lépések a készlet-KPI-k hatékony megvalósításához és nyomon követéséhez.

🙌 Használja a megfelelő eszközt: Hozzon létre egy készletkezelő rendszert a megfelelő szoftverrel, hogy rendszerezze és nyomon kövesse a készletadatokat, és jelentést készítsen a kiválasztott KPI-kről.

🙌 Képezze a csapatokat: Gondoskodjon arról, hogy csapata megértse és teljes mértékben kihasználja a szoftver lehetőségeit. Tartson képzéseket, gyűjtsön visszajelzéseket, és számítsa ki a rendszer ROI-ját, hogy felmérje a nyereségeket és veszteségeket.

🙌 KPI-k felülvizsgálata és módosítása: Kövesse nyomon a KPI-ket, és a megállapítások alapján folyamatosan módosítsa stratégiáit. Például előfordulhat, hogy a teljesítményértékelés után úgy érzi, hogy a készletforgalmi célkitűzése irreális. Ez esetben végezzen megfelelő módosításokat.

A bevált gyakorlatok bevezetése mellett ügyeljen a KPI-követés során előforduló gyakori kihívásokra.

⚠️ Inkonzisztencia: A KPI-k következetes nyomon követése kihívást jelent. Hozzon létre egy rutint a mutatók rendszeres nyomon követésére, vagy használjon automatizált készletnyilvántartási rendszert a következetesség fenntartása érdekében.

⚠️ Korlátozott adatláthatóság: A vállalatok gyakran küszködnek azzal, hogy átfogó képet kapjanak a csapatok és raktárak adatairól. Használjon központosított készletkezelő rendszereket, hogy az adatokat egy helyen tekintse meg, és biztosítsa a csapatok közötti átláthatóságot.

⚠️ Túl bonyolult mutatók: Túl sok vagy túl bonyolult KPI használata túlterhelheti a csapatokat és elhomályosíthatja a hasznosítható információkat. Koncentráljon néhány kulcsfontosságú, hasznosítható KPI-re, amelyek szorosan illeszkednek az üzleti célokhoz.

💡Profi tipp: A ClickUp együttműködésen alapuló készletkezelési sablonjaival több raktár készleteit is kezelheti. Ezek központosított áttekintést nyújtanak az összes adatról, és megkönnyítik a termékek helyének, a készletszintnek stb. nyomon követését.

A készletmutatók és KPI-k nyomon követésének egyszerűsítése a ClickUp segítségével

A KPI-k nyomon követése elengedhetetlen a készletek állapotának és teljesítményének ellenőrzéséhez. Azonban az inkonzisztens adatok és a hatékony eszközök hiánya pontatlan mutatókhoz vezethet.

Ehhez van szüksége a ClickUp ra, mint készletkezelési megoldásra. A ClickUp segítségével könnyedén meghatározhatja a készletkezelési célokat, hatékonyan tervezheti a készleteket, létrehozhatja saját KPI-dashboardjait, együttműködhet a csapatokkal, biztosíthatja a pontos dokumentációt, vezetheti a készletnyilvántartást, automatizálhatja a készletjelentéseket és még sok minden mást.

Ezen felül rengeteg ingyenes sablont kap, amelyekkel egységesítheti a készletnyilvántartási folyamatokat és csökkentheti a hibák számát.

Mire vár még? Regisztráljon ingyenesen, fedezze fel a ClickUp funkcióit, és javítsa raktárkészlet-kezelésének hatékonyságát!