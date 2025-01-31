A legjobb IT-készletkezelő szoftverek 2025-ben

Az IT-eszközök hatékony kezelése minden IT-vezető számára elengedhetetlen. A megfelelő eszközök nélkül azonban ez a feladat túl nagy terhet jelenthet.

Az egyszerű táblázatok jól jöhetnek. De ahogy az IT-környezete növekszik, a táblázatok használata gyorsan bonyolulttá és időigényessé válik. Emellett elavulhatnak is, ami pontatlanságokhoz vezethet, ami költséges lehet a vállalat számára.

Ezért fontos a megfelelő IT-készletkezelő szoftver kiválasztása, amely egyszerűsíti a folyamatot és segít a készletek jobb kezelésében.

Íme 10 hatékony készletkezelő szoftver, amely ebben segíthet. Fedezzük fel őket együtt!

Mi az az IT-készletkezelő szoftver?

Az IT-készletkezelő szoftverek központosított megoldást kínálnak az összes hardver- és szoftvereszköz nyomon követésére, kezelésére és figyelemmel kísérésére azok teljes életciklusa alatt.

Valós idejű betekintést nyújt az eszközökre vonatkozó információkba, segítve Önt a megalapozott döntések meghozatalában, az erőforrások kihasználásának optimalizálásában és a biztonsági előírások betartásának biztosításában.

Mire kell figyelni az IT-készletkezelő szoftvereknél?

Íme néhány funkció, amelyre érdemes figyelni, ha IT-készletkezelő szoftvert keres.

Valós idejű készletnyilvántartás: Győződjön meg arról, hogy a szoftver naprakész információkat nyújt a készletszintekről és az eszközök állapotáról, és frissíti azokat, amikor az eszközök beérkeznek a szervezetbe vagy onnan kikerülnek.

Automatikus riasztások és értesítések: A szoftvernek emlékeztetőket és riasztásokat kell küldenie olyan helyzetekben, mint alacsony készlet, közelgő karbantartás vagy megrendelések leadása.

Eszközkezelés: Keressen olyan rendszert, amely részletes információkat rögzít minden eszközről, beleértve a vásárlás dátumát, a garanciát és a helyet.

Vonalkód/RFID-leolvasás : A szoftvernek meg kell könnyítenie az eszközök nyomon követését és a készletkezelést vonalkódok vagy RFID-technológia segítségével.

Készletértékelés: A szoftvernek képesnek kell lennie a készletérték kiszámítására olyan módszerekkel, mint a FIFO (First In, First Out), a LIFO (Last In, First Out) vagy a súlyozott átlag.

Testreszabható jelentések: Válasszon olyan rendszert, amely testreszabható nézetekkel és szűrőkkel jelentéseket készít a készletszintekről, a felhasználási trendekről és más fontos mutatókról.

A 10 legjobb IT-készletkezelő szoftver

1. ClickUp (a legjobb testreszabható IT-készletkezeléshez)

Tárolja az összes készletadatot egy helyen a ClickUp Inventory szoftverrel.

A ClickUp egy átfogó projektmenedzsment platform, amely hatékony funkciókkal segíti az IT-készletek kezelését. Lehetővé teszi a készletek nyomon követését, a következő megrendelések dátumainak kezelését és még sok mást, mindezt egyetlen platformról.

Emellett automatizálhatja a folyamatokat, és beállíthat feladatokat és emlékeztetőket, hogy megrendeléseket adjon le, amikor a készletei elérik egy bizonyos mennyiséget.

Ha csapata és munkafolyamatait egyetlen szoftvereszköz-kezelő eszközben egyesíti, biztosíthatja azok racionalizálását és a hagyományos táblázatok használatához képest sokkal nagyobb értéket teremthet.

ClickUp készletkezelési sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp készletkezelési sablonja segít nyomon követni a készletben lévő tételeket.

A ClickUp emellett rendkívül testreszabható, előre elkészített sablonokkal is rendelkezik, amelyek segítségével a rendszer beállítása nélkül is nyomon követheti a készleteket. Az egyik ilyen sablon a ClickUp készletkezelési sablonja.

Ez a sablon lehetővé teszi Önnek, hogy:

Figyelje a készletszinteket, a készletek rendelkezésre állását, a mozgásokat és a költségingadozásokat, így biztosítva a készletek átláthatóságát.

Tartsa karban a termékekkel kapcsolatos információkat, például az árakat és a képeket, egy felhasználóbarát adatbázisban.

Értékelje a készletek alakulását, hogy megalapozott döntéseket hozhasson az utánpótlás igényeiről.

A ClickUp többféle nézetet is támogat, így az összes munkádat a számodra legmegfelelőbb módon tekintheted meg.

Használja a ClickUp Table View funkciót, hogy táblázatszerű felületen kezelhesse az IT-készleteket, feladatfüggőségeket hozhasson létre és automatizálhassa az alapvető manuális munkákat.

A ClickUp táblázatos nézet hagyományos táblázatszerű élményt nyújt , amelyben az adatok sorokban és oszlopokban jelennek meg. Használhatja feladatok előrehaladásának, mellékleteknek, csillagbesorolásoknak és több mint 15 egyéb mezőtípusnak a kezelésére.

Emellett kapcsolatokat hozhat létre a feladatok között, és összekapcsolhatja őket, hogy automatikus megrendeléseket, emlékeztetőket és egyebeket indítson el. Az eszköz szűrőkkel és csoportosítási lehetőségekkel is rendelkezik, valamint lehetővé teszi az információk tetszés szerinti rendezését.

A ClickUp legjobb funkciói:

Kezdési és befejezési dátumok beállítása: Biztosítja az összes feladat időbeni elvégzését azáltal, hogy minden leltárfeladatnak kezdési és befejezési dátumot rendel hozzá.

Oszlopok kiszámítása: Kiszámítja bármely numerikus mező összegét, átlagát vagy tartományát közvetlenül a Lista nézetben, hogy nyomon követhesse az olyan mutatókat, mint a teljes költség és a megrendelt egységek száma.

Hatékony jelentéskészítés: Olyan jelentéseket készít, amelyek segítségével mindig kézben tarthatja készleteit.

A ClickUp korlátai:

A funkciók széles skálája kissé nyomasztó lehet az új felhasználók számára. Ne aggódjon, a ClickUp súgója és a ClickUp University segít Önnek a funkciók legjobb kihasználásában.

ClickUp árak:

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Egyedi árak

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

A ClickUp sokoldalúsága miatt szinte az összes korábban használt eszközt lecseréltük – a vállalati wikit, a SCRUM táblákat, a menedzsmenthez használt GTD táblákat, a megfelelőségi dokumentációkat, a marketing ütemterveket, sőt még a vállalati készletnyilvántartási rendszert is –, mivel a ClickUp-ban mindez egyszerűbben megoldható volt.

2. Invgate Insight (A legjobb megoldás az összes környezetben történő központosított IT-eszközkövetéshez)

Az Invgate Insight egy átfogó IT-készletkezelő program, amely központi készletet hoz létre az ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozó összes virtuális, fizikai és felhőalapú IT-eszközről.

Bár elsősorban közepes méretű és nagyvállalati szervezeteknek készült, az Invgate kisebb szervezetek számára is alkalmas.

Az Invgate Insight kezeli a licenc- és szerződéskezelést, és zökkenőmentesen illeszkedik a Service Desk csomaghoz. A szoftverkezelés terén az Insight nyomon követi és optimalizálja a szoftverlicenceket, egyszerűsíti az auditálási folyamatokat és biztosítja a licencmegfelelést.

A saját fejlesztésű Insight Agent segítségével a felhasználók valós időben ellenőrizhetik az eszközöket bármely operációs rendszeren.

Az Invgate Insight legjobb funkciói:

Lehetővé teszi a kézi importálást és a CSV/XLS tömeges betöltést a nyomon követhetetlen eszközök és perifériák nyomon követése és kezelése érdekében.

Részletes jelentéseket készít a pazarlás csökkentése és a jogosulatlan telepítések felderítése érdekében.

Lehetővé teszi az IT-készletek részletes feltérképezését CMDB és normalizált szoftverkatalógus létrehozása céljából.

Az Invgate Insight korlátai:

Nincs távoli telepítés, és nincs távoli asztal.

A harmadik féltől származó eszközökkel való integráció zavaros

Invgate árak

Egyedi árazás

Invgate Insight értékelések és minősítések:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

3. SysAid Asset Management (a legjobb az IT eszközkezelés és a szervizasztal műveleteinek integrálásához)

A listánk következő helyén a SysAid áll, egy AI-alapú IT eszközkezelő platform, amely az IT eszközök kezelésére összpontosít közvetlenül a szolgáltatási pulttól.

A szoftver a szolgáltatói ügyintézőknek készült, és azonnali hozzáférést biztosít számukra a végfelhasználók IT-eszközeihez, helyszíni adataikhoz és szervezeti pozícióikhoz. Ennek eredményeként a problémák gyorsabban és pontosabban kerülnek továbbításra és megoldásra.

A SysAid proaktív felügyeleti rendszerrel is rendelkezik, amely lehetővé teszi az ügynökök számára, hogy valós időben személyre szabott riasztásokat kapjanak a CPU, a hálózati berendezések, a memóriahasználat és egyéb változásokról. Emellett nyomon követi a licenc telepítéseket, és automatizálja a licenc- és támogatási megújításokra vonatkozó emlékeztetőket. Ez segít a megfelelőség kezelésében, miközben biztosítja az optimális használatot.

A SysAid legjobb funkciói:

A SysAid CMDB segítségével automatikusan importálja az eszközökre, szoftvertermékekre és katalóguselemekre vonatkozó adatokat más SysAid modulokból.

Integrálható harmadik féltől származó eszközökkel és szolgáltatásokkal, mint például a Google Workspace, a Zapier, a Microsoft Office és a Slack.

A SysAid korlátai:

Megnehezíti a jóvá nem hagyott változtatások nyomon követését

Komplex problémák megoldásához folyamatos kommunikációra van szükség az első szintű támogató csapatokkal.

SysAid árak:

Egyedi árazás

SysAid értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

4. Lansweeper (A legjobb automatikus hálózati leltárkezeléshez és eszközfelismeréshez)

A Lansweeper egy átfogó IT eszközkezelő szoftverplatform, amelynek célja egy pontos, teljes átláthatóságú hálózati leltár felépítése.

Automatikusan gyűjti az eszközökre vonatkozó adatokat, hogy teljes leltárt készítsen, és áttekintést nyújt az összes helyi vagy AD felhasználóról és rendszergazdáról. Az adatok alapján felhasználói műveleteket hajt végre és felismeri a jogosulatlan helyi rendszergazdákat.

A Lansweeper az eszközök és a felhasználók közötti kapcsolatokat is elemzi. Az elemzés segít egyedi, részletes jelentések készítésében.

Megtekintheti a felhasználói jogosultságokat, az AD-adatokat és az eszközökről beolvasott összes egyéb információt is, például a Windows-eszközök eseménynaplóadatait.

A Lansweeper legjobb funkciói:

Adatok alapján végrehajtja a felhasználói műveleteket, például visszavonja a jogosultságokat, távolról eltávolítja a szoftvereket vagy diagnosztikát hajt végre.

A Lansweeper webes jelentéskonzolban felismeri a jogosulatlan helyi rendszergazdákat.

Térképezze fel az összes eszközt, amelyet nyilvános felhőalapú platformokon, például AWS-en és Azure-on üzemeltet.

Automatikusan beolvassa a Windows, Linux és Mac eszközökön található szoftvereket.

A Lansweeper korlátai:

A nagy eszközhálózatok kezelése és szkennelése lassú és erőforrás-igényes.

Az új felhasználóknak segítségre lesz szükségük a felület használatához, mivel az meglehetősen bonyolult.

Lansweeper árak:

Ingyenes csomag 100 eszköznél kevesebb esetén

Starter csomag: 199 USD/hó (éves számlázás)

Pro csomag: 359 USD/hó (éves számlázás)

Lansweeper értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)

5. Jira Service Management (a legjobb egységes IT-szolgáltatásokhoz és DevOps-együttműködéshez)

A Jira Service Management sokkal több, mint egy hagyományos IT-szolgáltatáskezelő eszköz: egyesíti a fejlesztői, IT- és üzleti csapatokat egy egységes, AI-alapú platformon.

Az IT-támogatáshoz ez a platform egy helyen kezeli az összes kérését, és AI segítségével automatizálja a támogatási interakciókat.

A Jira Service Management hídként is működik a fejlesztők és az üzemeltetési csapatok között. Segít mindenkinek, hogy egy hullámhosszon legyenek a változások, problémák és kérések tekintetében. Egy helyen nyomon követhet mindent, a kódváltozásoktól a szoftverkiadásokig.

A Jira Service Management legjobb funkciói

Központosítja, szűri és gazdagítja a figyelmeztetéseket az összes felügyeleti, naplózási és CI/CD eszközön.

Segít az ügyfeleknek és az ügynököknek azáltal, hogy testreszabott kérelemtípusokat használ, vagy egyedi kérelemtípusokat engedélyez.

Automatikusan összevonja a kapcsolódó riasztásokat, és mellékleteket, megjegyzéseket és linkeket ad hozzá, hogy maximalizálja az incidensekkel kapcsolatos rendelkezésre álló információkat.

A Jira Service Management korlátai

A program hatékony használatához meredek tanulási görbét kell végigjárni.

Gyenge ügyfélszolgálati élmény

Jira Service Management árak

Ingyenes akár 3 ügynök számára

Standard csomag : 17,65 USD/hó ügynökönként

Prémium csomag: 44,27 USD/hó ügynökönként

Jira Service Management értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 700 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 650 értékelés)

6. Pulseway (A legjobb valós idejű távoli IT-kezeléshez automatizálással)

A Pulseway egy valós idejű IT-kezelő szoftver, amely az Ön IT-környezetében található munkaállomásokat, szervereket és hálózati eszközöket figyeli, kezeli és hibajavítja, függetlenül attól, hogy Ön hol tartózkodik.

A Network Discovery and Deployment Engine segítségével 360 fokos kilátást biztosít az összes IT végpontra.

A legfontosabb funkciója az automatizálási motor, amely a munkafolyamat-technológiát intuitív felhasználói felülettel ötvözi, hogy intelligens triggereket állítson be, amelyek automatikusan orvosolják az IT-problémákat az Ön nevében.

Ezen felül kiterjedt beépített szkriptek, sablonok és funkció-specifikus automatizálások állnak rendelkezésre a maximális hatékonyság érdekében.

A Pulseway legjobb funkciói:

Automatizálja az operációs rendszer és a harmadik féltől származó alkalmazások javításainak felkutatását és alkalmazását részletes javítási irányelvekkel.

Lehetővé teszi fejlett jelentések automatizált generálását, amelyeket rendszeresen elküldenek meghatározott személyeknek.

Integrálja a jegyrendszert és a riasztásokat olyan eszközökkel, mint a ConnectWise Manage, Autotask, Zendesk, PagerDuty és Slack.

Testreszabható riasztásokkal gyorsan azonosíthatja a problémákat, kommunikálhat a felhasználókkal, és beépített parancsokkal és szkriptekkel megoldhatja a problémákat.

A Pulseway korlátai:

Nincs távoli hozzáférés MacOS eszközökhöz.

Nagyobb IT-környezetekben meglehetősen költségessé válik.

Pulseway árak:

44 USD/hó/felhasználó áron kezdődik

Pulseway értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 150 értékelés)

7. ServiceNow Inventory (a legjobb a helyszíni technikusok készletnyilvántartásához és -kezeléséhez)

A ServiceNow egy olyan IT eszközkezelési megoldás, amely vállalkozásoknak szól, és amelynek célja a helyszíni technikusok készleteinek egyszerű beszerzése és nyomon követése, anélkül, hogy rengeteg papírmunkával kellene foglalkozni, beleértve a cseréket és az áthelyezéseket is.

Egyszerűsíti a több alkatrész keresését és megrendelését, valamint a mobil eszközök kezelését. A platform dinamikus értesítésekkel támogatja a peer-to-peer átviteleket is.

A ServiceNow Inventory legjobb funkciói:

Nyomon követi és forrásként kezeli a helyszíni technikusok készleteit, beleértve a cseréket és átruházásokat is, bonyolult manuális folyamatok nélkül.

Lehetővé teszi a helyszíni technikusok számára a vonalkód-beolvasást a mobil készletkezeléshez.

Dinamikus ütemezéssel automatizálja a feladatokat és növeli a helyszíni szolgáltatások hatékonyságát.

A ServiceNow Inventory korlátai:

Az előfizetési és licencdíjak a magasabb oldalon vannak.

Nincs lehetőség egyedi API-k konfigurálására

ServiceNow árak:

Egyedi árazás

ServiceNow Inventory értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

8. SolarWinds IT Service Management (A legjobb teljes IT-eszköz életciklus-kezeléshez és megfelelőséghez)

A Solarwinds egy olyan, egy helyen elérhető IT-menedzsment megoldás vállalkozások számára, amely nyomon követi, telepíti, kezeli, visszakeresi és ártalmatlanítja az IT-eszközöket.

A szoftver készletkezelési modult kínál, amely lehetővé teszi a hálózati hardverek és szoftverek kezelését, valamint azok állapotának nyomon követését teljes életciklusuk során.

A SolarWinds Server Performance and Configuration Bundle hatékony irányítópultként működik az IT-műveletekhez. Két hatékony eszközt, a SAM-ot és az SCM-et ötvözi, hogy átfogó képet kapjon a szervereiről.

Minden lényeges információt kéznél lesz, a rendszerfrissítésektől és garanciáktól kezdve a processzor sebességéig és a memóriahasználatig.

A SolarWinds ITSM legjobb funkciói

Automatizálja a hálózathoz csatlakoztatott összes IT-eszköz felderítését, beleértve a szervereket, munkaállomásokat, útválasztókat stb.

Figyelemmel kíséri a telepített szoftvereket, a licencmegfelelést és a használati statisztikákat, hogy biztosítsa a megfelelést és optimalizálja a szoftverkiadásokat.

Riasztásokat küld az eszközkonfigurációk változásairól, a jogosulatlan szoftvertelepítésekről vagy a kritikus problémákról.

Segítséget nyújt a megoldások automatikus azonosításában, a jegyek hangulatának figyelemmel kísérésében és az eljárások központosításában.

A Solarwinds ITSM korlátai:

Csak korlátozott számú elrendezés áll rendelkezésre az incidensek vagy változások megtekintéséhez.

Viszonylag drágább, mint versenytársai

SolarWinds ITSM árak:

Egyedi árazás

Solarwinds ITSM értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)

9. Atera (A legjobb AI-alapú IT-kezelés automatizált támogatással)

Az egyéb készletkezelő szoftverek közül az Atera egy all-in-one megoldás az IT-osztályok számára. Növeli a hatékonyságot, kiváló végfelhasználói szolgáltatást nyújt és racionalizálja a csapat munkáját.

Az IT-készletkezelés mellett a távoli felügyelet és kezelés, a helpdesk és a jelentési platformok kombinációjának előnyeit is élvezheti.

Legfontosabb funkciójuk az Atera saját mesterséges intelligenciája, az Action AI, amely az Autopilot segítségével kiküszöböli az 1. szintű támogatást, és minden problémára azonnali választ ad. Az Atera automatikus jegyösszefoglalók, szkriptgenerálás, valamint javasolt megoldások és válaszok segítségével támogatja a kezdő technikusokat.

Emellett egy praktikus hálózati felderítő eszközt is kap, amely automatikusan figyeli a munkacsoportok és a tartományvezérlők (DC) hálózatait, azonosítja az IT-környezet minden eszközét és összetevőjét, és feltárja az upselling lehetőségeket.

Az Atera legjobb funkciói:

Automatizálja a javítások kezelését, és lehetővé teszi egyedi ütemezés létrehozását minden végpont számára.

A Network Discovery segítségével feltérképezi hálózatának teljes támadási felületét, hogy alapos port-ellenőrzéssel tesztelje a behatolás-érzékelő rendszereket.

Dinamikus grafikonokat és jelentéseket generál az eszközök típusáról, a munkaállomások/szerverek állapotáról, az operációs rendszer platformjáról, a felügyeleti állapotról stb.

Lehetővé teszi több szkennelés egyidejű futtatását több alhálózaton a gyorsabb eredmények érdekében.

Az Atera korlátai:

Gyenge dokumentáció, amely nem tükrözi és magyarázza pontosan a terméket

Főként PC-központú, mobil eszközökről csak alapvető feladatok kezelhetők.

Atera árak

Professzionális csomag: 149 USD/hó felhasználónként

Szakértői csomag : 189 USD/hó felhasználónként

Master Plan: 219 USD/hó felhasználónként

Atera értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

10. ManageEngine AssetExplorer (A legjobb átfogó eszköz- és szoftverlicenc-kezeléshez)

A ManageEngine AssetExplorer egy webalapú eszközkezelő platform, amely a hálózatában található összes eszközt kezeli, a tervezéstől a leselejtezésig.

Ezzel a szoftverrel kezelheti a szoftver- és hardvereszközöket, biztosíthatja a szoftverlicencek betartását, valamint nyomon követheti a megrendeléseket és a szerződéseket.

Az ITAM mellett az AssetExplorer segít a PO-kezelésben is, és azonosítja azokat a területeket, ahol csökkenthetőek a kiadások, érvényesíthetők a szabályok és kiküszöbölhetők a redundanciák.

A szoftver beolvassa a hálózatot, és automatikusan felismeri az egyes munkaállomásokon elérhető összes szoftvert és eszközt. Emellett minden licenctípust kezelhet, beleértve az OEM, párhuzamos, vállalati, ingyenes, névre szóló, csomópont-zárolásos, próbaverziós, valamint a meglévő CAL, kötet és egyéni licenceket.

A ManageEngine AssetExplorer legjobb funkciói:

Beolvassa és ellenőrzi az egész vállalat LAN, WAN és VPN hálózaton keresztül összekapcsolt összes munkaállomását.

Lehetővé teszi az összes CI nyomon követését és kezelését, például az eszközöket, a szoftver telepítéseket, az IT- és üzleti szolgáltatásokat, a személyeket, a dokumentumokat stb. egyetlen adattárban.

Riasztást küld, ha jogosulatlan szoftvertelepítést észlel, és értesíti az összes tiltott szoftvert használó felhasználót.

Lehetővé teszi kritériumok létrehozását az erőforrások csoportba való hozzáadásához dinamikus csoportosítással.

A ManageEngine AssetExplorer korlátai:

A felhasználók szerint az ügyfélszolgálat javításra szorul.

A kiegészítők kissé drágák.

ManageEngine AssetExplorer árak

Egyedi árazás

ManageEngine AssetExplorer értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Zökkenőmentes IT-készletkezelés a ClickUp segítségével

Egy robusztus IT-készletkezelő szoftverplatform segítségével biztonságosan vehet fel új eszközöket, azonosíthatja az elavult és sebezhető eszközöket, amelyeket ki kell vonni a forgalomból, és egyetlen megbízható forrásból tájékozódhat eszközeiről, hogy jobban érvényesíthesse a biztonsági irányelveket.

A ClickUp mindegyik követelménynek megfelel.

A dedikált készletkezelési sablonok, a többféle nézet, a feladatok kiosztásának lehetősége és az összes csapattag összefogásának képessége ideális platformmá teszi a készletkezeléshez. Ezen felül hatékony jelentéskészítési funkciókat és gyors, rendkívül érzékeny felhasználói felületet is kap.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp szolgáltatásra, és kezelje IT-eszközeit könnyedén és magabiztosan.