A 10 legjobb rendeléskezelő szoftver 2025-ben

Akár e-kereskedelmi üzletet, akár fizikai kiskereskedelmi üzletet, akár B2B vállalkozást üzemeltet, a megfelelő rendeléskezelő szoftver kulcsfontosságú az eladások növelése és a vevői elégedettség fokozása szempontjából.

Hol találja meg a munkához legalkalmasabb eszközt? Pont itt.

Az elmúlt néhány hetet alapos kutatással, a műszaki specifikációk áttekintésével és, ami a legfontosabb, a valódi felhasználói vélemények elolvasásával töltöttük. Az eredmény?

A rengeteg rendelkezésre álló lehetőség közül kiválasztottuk a 2024-re és az azt követő évekre legalkalmasabb 10 rendeléskezelő megoldást, csak Önnek. Maradjon velünk, és mi segítünk megtalálni a megoldást, amely tökéletesen megfelel az Ön egyedi üzleti igényeinek. ?

Mi az a rendeléskezelő szoftver?

A rendeléskezelő szoftver (OMS) egy digitális irányító központ, amely a rendelés teljes életciklusát kezeli. Amikor megkap egy rendelést, az egy sor lépésen megy keresztül, mielőtt eljut az ügyfélhez: feldolgozás, készletellenőrzés, szállítás és a szállítás nyomon követése.

Az OMS rendszer központosítja és automatizálja ezeket a folyamatokat. Ez azt jelenti, hogy búcsút inthet a táblázatoknak, a manuális folyamatoknak és az emberi hibáknak, és üdvözölheti a valós idejű készletellenőrzést és átláthatóságot, a gyorsabb rendelésfeldolgozást, valamint a jobb áttekintést az értékesítési adatok és a pénzügyi információk kezeléséhez a rendeléskezelési folyamat során.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő rendeléskezelő rendszert?

A vállalkozás irányításához megfelelő rendeléskezelő rendszer kiválasztása megkíméli Önt a stressztől és a fejfájástól a jövőben. Íme egy rövid útmutató, amely segít meghozni ezt a döntést könnyedén.

Keressen olyan készletnyilvántartó szoftvert a megrendelések kezeléséhez, amely intuitív felülettel rendelkezik, hogy megkönnyítse a tanulási folyamatot ön és csapata számára.

Győződjön meg arról, hogy a választott rendeléskezelő rendszer megfelelő képzést, átfogó erőforrásokat és gyors ügyfélszolgálatot kínál a funkciók maximális kihasználása és a problémák gyorsabb megoldása érdekében.

Az OMS-nek könnyen integrálódnia kell az értékesítési csatornákhoz, a könyvelési rendszerhez, a fizetési feldolgozókhoz, az ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) eszközökhöz és a vállalkozásában használt projektkezelő szoftverhez.

A választott OMS lehetővé kell, hogy tegye az automatizált munkafolyamatok beállítását a megrendelések kezelése, feldolgozása, nyomon követése és teljesítése érdekében.

Válasszon olyan rendeléskezelő rendszert, amely az üzleti növekedéssel együtt bővíthető – képesnek kell lennie a megnövekedett értékesítési csatornák és rendelésmennyiség kezelésére, valamint az új csapattagok bevonására anélkül, hogy ez a teljesítmény rovására menne.

Elsőbbséget adjon azoknak az OMS-opcióknak, amelyek részletes jelentéseket és elemzéseket nyújtanak az értékesítésről, a készletről, az ügyfelek viselkedéséről és a csapat teljesítményéről, hogy stratégiai lépéseket tehessen.

A 10 legjobb rendeléskezelő szoftver

Íme a mai piacon elérhető 10 legjobb rendeléskezelő szoftver válogatott listája. Akár egyszerű rendszert kereső kis kiskereskedő, akár mindent tudó eszközt kereső nagyvállalat, ez a lista mindenki számára tartogat valamit. Vessünk rá egy pillantást!

Hozzon létre egyedi űrlapokat szöveggel, dátummal, mellékletekkel és egyebekkel közvetlenül a ClickUp-ban.

A ClickUp egy intuitív és sokoldalú projektkezelő szoftver, amely könnyen testreszabható a rendeléskezelési munkafolyamatokhoz. Használja az egyéni mezőket a rendelési adatok, például a rendelési azonosító számok, az ügyfél elérhetőségei, a termék specifikációi és a szállítási határidők rögzítéséhez.

Egy másik hatékony funkció a ClickUp Forms. Ez lehetővé teszi, hogy a beállított egyéni mezők segítségével közvetlenül az ügyfelektől gyűjtsön megrendelési adatokat. Ezzel a megrendelések feldolgozása a kezdetektől fogva zökkenőmentesebb és pontosabb lesz. Használhatja azt visszajelzések gyűjtésére is, hogy javítsa termékeit és ügyfélszolgálatát.

Állítson be egyedi állapotokat a megrendelések különböző szakaszaiban történő nyomon követéséhez, például Új megrendelés, Csomagolás, Teljesítve és Kiszállítva. A ClickUp Lista és Kanban nézetei tökéletesek a készletek kezeléséhez és a megrendelések folyamatának vizualizálásához. Az egyszerű drag-and-drop felület segítségével könnyedén frissítheti készleteit és mozgathatja a megrendeléseket a különböző folyamatok szakaszaiban.

Gyorsan meg kell beszélnie egy megrendelést a csapatával? Ahelyett, hogy külső kommunikációs eszközökre támaszkodna, egyszerűen tegyen megjegyzést a feladatra (vagyis a megrendelésre) a ClickUp-ban. Ezzel a beszélgetések kontextus szerint rendezve maradnak, hogy később is könnyen megtalálhatók legyenek. Ráadásul az értesítések és emlékeztetők segítségével a csapata mindig tisztában lesz a készletek szintjével és a megrendelések teljesítési határidejével. ⏰

És nem kell a munkafolyamatokat a semmiből felépítenie. Kezdhet bármelyik ClickUp 1000+ ingyenes sablonjával, amelyek között megtalálhatók:

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az ingyenes csomagban a űrlapok száma korlátozott.

Az új felhasználóknak egy kis időre lesz szükségük, hogy megszokják a ClickUp kiterjedt funkcióit.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

2. Zoho Inventory

via Zoho Inventory

A Zoho Inventory egy online készletkezelő szoftver, amely egyszerűsíti a megrendelések és a készletek kezelését. Segítségével nyomon követheti a készletszinteket, több raktárat kezelhet, és integrálhatja olyan népszerű értékesítési csatornákkal, mint a Shopify, az Amazon, az eBay és az Etsy.

Más eszközöktől eltérően a Zoho Inventory lehetővé teszi, hogy több pénznemben jelenítsen meg és értékesítsen termékeket, automatikus átváltással az alap pénznemre. Emellett integrálható olyan jelentős fizetési átjárókkal, mint a PayPal, a Stripe és a RazorPay, egyszeri vagy ismétlődő fizetések elfogadására.

A Zoho Inventory legjobb funkciói

A Zoho Inventory webes felületén, valamint Android és iOS mobilalkalmazásokon keresztül is elérhető.

Használja a vonalkód-beolvasási funkciót a gyorsabb és pontosabb készletleltárhoz.

Csatlakozzon több mint 25 szállítóhoz, köztük a DHL-hez, a FedEx-hez, az UPS-hez és az USPS-hez, hogy valós idejű szállítási díjakat és globális megrendelés-kézbesítést kapjon.

Zökkenőmentesen integrálható a Zoho Books és más Zoho alkalmazásokkal, például a Zoho Analytics és a Zoho CRM alkalmazásokkal.

A Zoho Inventory korlátai

A jelentések alapszintűek és nem testreszabhatók.

A felhasználók szerint az ügyfélszolgálat nem mindig működik megfelelően.

Egyesek szerint bonyolult a beállítása.

Zoho Inventory árak

Ingyenes

Alapcsomag: 49 USD/hó

Profi: 99 USD/hó

Prémium: 249 USD/hó

Elite: 299 USD/hó

Ultimate: 399 USD/hó

Zoho Inventory értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (81 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (372 értékelés)

3. QuickBooks Online

via QuickBooks Online

A QuickBooks Online egy felhőalapú számviteli platform az üzleti pénzügyek kezeléséhez. Lehetővé teszi a bevételek és kiadások nyomon követését, a számlák és a bérszámfejtés kezelését, valamint részletes pénzügyi jelentések készítését.

A számviteli funkciókon túl a QuickBooks lehetővé teszi, hogy több értékesítési csatornához csatlakozzon, például az Amazonhoz, az Ebayhez, a Shopifyhoz, a Square-hez és az Etsyhez, hogy nyomon követhesse a készletek szintjét. A vásárlás után számlákat küldhet a függőben lévő fizetésekért, vagy értékesítési bizonylatokat a teljesített fizetésekért. ?

A QuickBooks Online legjobb funkciói

Állítsa be úgy, hogy a forgalmi adó automatikusan megjelenjen a számláin.

Csatlakoztassa a QuickBookst közvetlenül bankszámlájához és hitelkártyáihoz

Állítsa be az áruk újrarendelési szintjét, hozzon létre megrendeléseket , és rögzítse az árukat kiadásként a beérkezés és a fizetés után.

Készítsen pénzügyi jelentéseket, például eredménykimutatást, cash flow kimutatást, mérleget és követelésállomány-összefoglalót.

A QuickBooks Online korlátai

A felhasználók szerint a frissítések után néha hibásan működik.

Az ügyfélszolgálat állítólag nagyon változó minőségű.

Csak a legmagasabb szintű csomagok kínálnak többcsatornás értékesítési kapcsolatot és készletkezelést.

QuickBooks Online árak

Egyszerű kezdés: 30 USD/hó

Essentials: 60 USD/hó

Plusz: 90 USD/hó

Haladó: 200 USD/hó

QuickBooks Online értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (3100+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 6200 értékelés)

4. Jotform

via Jotform

A Jotform egy online űrlapkészítő, amely megrendelőlapok létrehozására és megosztására szolgál. Ez lehetővé teszi a releváns megrendelési adatok (például az ügyfél elérhetőségei, a megrendelés részletei és a szállítási információk) összegyűjtését, valamint az ügyfelektől érkező fizetések elfogadását. ?

A megrendelések könnyen nyomon követhetők és kezelhetők a Jotform táblázatokban. A natív integrációknak köszönhetően ezeket a megrendeléseket CRM eszközökben, például a Hubspotban és a Salesforce-ban, vagy projektkezelő szoftverekben, például a Trellóban és a ClickUpban is kezelheti.

A Jotform legjobb funkciói

A több mint 900 megrendelőlap-sablon bármelyikét testreszabhatja márkája stílusához, és összegyűjtheti a megrendelés részleteit.

Lehetővé teszi a megrendelőlapok fordítását több mint 100 nyelvre, beleértve az angolt, franciát, spanyolt, hollandot és olaszt.

Lehetővé teszi a kapcsolatot több mint 40 fizetési szolgáltatóval, beleértve a PayPal, Stripe, Authorize. Net és Square szolgáltatókat.

A űrlapokhoz való hozzáférést linkek, QR-kódok és weboldalakba ágyazott elemek segítségével oszthatja meg.

A Jotform korlátai

Az ingyenes csomag csak öt űrlapot és 100 havi beküldést engedélyez.

A felhasználók szerint néha lassú és hibásan működik.

Jotform árak

Ingyenes csomag

Bronz: 39 USD/hó

Silver: 49 USD/hó

Gold: 129 USD/hó

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jotform értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (204 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1550+ értékelés)

5. Linnworks

via Linnworks

A Linnworks egyszerűsíti a készlet- és rendeléskezelést több e-kereskedelmi platformon és piactéren, például az Amazonon, az eBay-en, a Shopify-on, a Magento-n és a WooCommerce-en. Ez szinkronizálja a készletszinteket az egész hálózatban, és megakadályozza a túlzott készletezést és a készlethiányt.

Automatizálja a szállítási címkék létrehozását és nyomon követését azáltal, hogy közvetlenül csatlakozik a szállítási platformokhoz a Linnworks segítségével. Ezenkívül a jelentéskészítő és elemző eszközei átfogó képet nyújtanak az értékesítési teljesítményről és a készletállományról, ami elősegíti a stratégiai döntéshozatalt.

A Linnworks legjobb funkciói

Áttekintést kaphat a legkelendőbb termékekről és azokról, amelyek elfogyás veszélyével fenyegetnek.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a megrendelések létrehozása, a fuvarozók kijelölése és ugyanazon ügyfél több megrendelésének összevonása a szállításhoz.

Több e-kereskedelmi platformon végzett pénzügyi teljesítményének vizualizálása egy adott időszakra vonatkozóan

Közvetlenül integrálható több mint 30 nagy szállítóval és harmadik fél logisztikai szolgáltatóval, mint például a DHL, UPS, FedEx és Easyship.

A Linnworks korlátai

A felhasználók szerint néha hibásan működik.

Egyes felhasználók szerint az árak drágák.

Az ügyfélszolgálat válaszadása néhány napig is eltarthat.

Linnworks árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Linnworks értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (66 értékelés)

Capterra: 4,0/5 (26 értékelés)

6. Brightpearl

via Brightpearl

A Brightpearl egy többcsatornás nagykereskedők és kiskereskedők számára kialakított rendeléskezelő platform. Egyszerűsíti a készletnyilvántartást és a többcsatornás rendeléskezelést olyan platformokon, mint az Amazon, az eBay, a Walmart és a Shopify. Emellett integrálható fizetési átjárókkal, könyvelő szoftverekkel és szállítási szolgáltatókkal is, hogy egyszerűsítse e-kereskedelmi tevékenységeit.

A szoftver egyik legfontosabb funkciója, hogy automatikusan elmenti az ügyfélprofilokat, beleértve a kapcsolattartási adatokat, a rendelési előzményeket és a korábbi interakciókat. Ez megkönnyíti a leghűségesebb ügyfelek jutalmazását és személyre szabottabb élményeket kínálhat bizonyos ügyfélszegmensek számára.

A Brightpearl legjobb funkciói

Lehetővé teszi a készletelosztás, a megrendelések teljesítésének és a számlázás automatizálását.

Fizetéseket hét fizetési átjárón keresztül fogadhat el, többek között PayPal, Stripe, Square és Authorize. Net

Használja a készlettervező eszközt a kereslet előrejelzéséhez, és mindig időben vásárolja meg a megfelelő termékeket.

Képzelje el a legkelendőbb termékek, az országonkénti rendelési érték, a bevétel, a hirdetési kiadások, a konverziónkénti költség és az ügyfél életre szóló értéke mutatókat.

A Brightpearl korlátai

Megtanulása új felhasználók számára nehéz

A felhasználók szerint néha lassúvá válik.

Brightpearl árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Brightpearl értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (70 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 150 értékelés)

7. NetSuite

via NetSuite

A NetSuite egy vállalatirányítási (ERP) megoldás gyorsan növekvő vállalkozások és nagyvállalatok számára, amelyek a rugalmasságot és a skálázhatóságot tartják szem előtt. Testreszabható modulokkal rendelkezik olyan feladatokhoz, mint a számlázás, a pénzügyek, a készletnyilvántartás és az ügyfélkapcsolatok.

A műszerfalak világos áttekintést nyújtanak Önnek és csapatának az üzleti teljesítmény mutatóiról. És ami még jobb: a szerepkörökön alapuló hozzáférésnek köszönhetően mindenki csak a saját szerepköréhez kapcsolódó adatokat láthatja. ?‍?

A NetSuite legjobb funkciói

Adjon hozzá egyéni mezőket, hogy összegyűjtse és tárolja az egyes tételek adatait az adatbázisában.

Állítsa be, hogy az adók automatikusan kiszámításra kerüljenek és az üzleti tranzakciókra alkalmazásra kerüljenek.

Készítsen elmentett kereséseket a különböző modulokban, hogy gyorsan hozzáférhessen az adott kritériumoknak megfelelő adatkészletekhez.

Több mint 100 jelentést készíthet, beleértve a készletmozgásokat, a termékek (vagy potenciális ügyfelek forrása vagy promóciós kód) szerinti értékesítéseket, a bevételeket és a cash flow kimutatásokat.

A NetSuite korlátai

A testreszabáshoz speciális technikai ismeretekre van szükség.

A felhasználók szerint lassúvá válik, amikor egy bejegyzést frissítenek vagy jelentéseket töltenek be.

NetSuite árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

NetSuite értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (több mint 2600 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 1300 értékelés)

8. Extensiv Order Manager

via Extensiv Order Manager

Az Extensiv Order Manager e-kereskedelmi vállalkozások számára készült, hogy egyetlen platformon egyszerűsítse és szinkronizálja működésüket. Ezt több e-kereskedelmi platform, piactér, raktár, szállítmányozó cég és külső logisztikai szolgáltató integrálásával éri el.

Az egyik kiemelkedő funkciója, hogy automatikusan generál megrendeléseket a korábbi adatok és betekintések alapján, amikor az árucikkek mennyisége elér egy bizonyos küszöbértéket. Ez biztosítja, hogy a készletek mindig készen álljanak a kereslet kielégítésére.

Az Extensiv Order Manager legjobb funkciói

Csomagolja össze a termékeket, és pontosan kövesse nyomon a készletet, még akkor is, ha az alkatrészeket külön-külön értékesítik.

Tárolja és kezelje a beszállítók adatait, beleértve elérhetőségüket, minimális rendelési mennyiségüket és szállítási határidejüket.

Állítson be szabályokat a megrendelések megfelelő raktárba történő továbbításához, ossza szét a megrendeléseket több raktár között, és csatlakozzon a legjobb szállítási szolgáltatáshoz.

Készítsen jelentéseket, amelyek tartalmazzák a készletértékeket és az elavulást, a raktári egységek (SKU) jövedelmezőségét és a keresleti előrejelzéseket.

Az Extensiv Order Manager korlátai

A PayPal az egyetlen elérhető fizetési átjáró.

A felhasználók szerint a beállítás bonyolult és időigényes.

Egyesek szerint néha hibásan működik.

Extensiv Order Manager árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Extensiv Order Manager értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (63 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (107 értékelés)

9. Google Forms

a Google Forms segítségével

A Google Forms egy ingyenes online űrlapkészítő kisvállalkozások számára, amelyeknek egyszerű rendeléskezelő rendszerre van szükségük. Különböző típusú mezőkkel (például szöveg, dátum és idő, legördülő menük) ellátott űrlapokat tervezhet, hogy összegyűjtse az ügyfelek rendeléseit.

Ráadásul a űrlap megjelenését színekkel, betűtípusokkal, képekkel és szalagcímekkel is könnyedén testreszabhatja. A megrendelőlapok elkészítése után azok könnyedén megoszthatók e-mailben, közvetlen linkeken, weboldalakba ágyazva, valamint olyan közösségi média platformokon, mint a Facebook és a Twitter.

A Google Forms legjobb funkciói

Könnyedén navigálhat a felületén, még akkor is, ha először használja.

A válaszokat kapcsolja össze a Google Táblázatokkal a további elemzéshez.

Nyomtassa ki az összes választ, vagy töltse le őket CSV fájlként.

Ne fogadjon el többé válaszokat egy gombnyomással

A Google Forms korlátai

Csak néhány sablon és betűtípus közül lehet választani.

Korlátozott integrációra számíthat harmadik féltől származó alkalmazásokkal.

A Google Forms árai

Ingyenes

Google Forms értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: 4,7/5 (több mint 10 600 értékelés)

10. Odoo

via Odoo

Az Odoo egy másik ERP-megoldás, amely az alapvető üzleti tevékenységeket egyetlen felületen egyesíti. Felhasználóbarát felülettel és egy sor alkalmazással rendelkezik, amelyekkel kezelhetőek olyan területek, mint a készlet, az értékesítés és a marketing, a könyvelés és a humánerőforrás.

A moduláris felépítésnek köszönhetően a vállalkozások a legfontosabb alkalmazásokkal kezdhetik, majd szükség szerint bővíthetik a rendszert. Nyílt forráskódú szoftverként ingyenes közösségi verziója is elérhető, amelyet letölthet és az üzleti igényeinek megfelelően testreszabhat. Ha azonban online tárhelyre, karbantartásra és támogatásra van szüksége, akkor az enterprise verzió a megfelelő választás.

Az Odoo legjobb funkciói

Az Odoo-hoz a weben, valamint asztali és mobil eszközökön keresztül is hozzáférhet.

Kövesse nyomon a készletet, a termékmozgásokat és az értékesítést az összes értékesítési csatornán

Integrálja a vonalkód-leolvasókat és a POS-rendszereket a készletekkel a valós idejű adat-szinkronizálás érdekében.

Személyre szabott jelentéseket készíthet a várható készletről, a készletértékről és a raktár elemzéséről.

Az Odoo korlátai

A felhasználói felület lassú, ha nagy mennyiségű adattal dolgozik.

A közösségi kiadás nem tartalmazza az összes Odoo alkalmazást, és a rendelkezésre álló alkalmazások közül néhány funkciója korlátozott.

Odoo árak

Egy alkalmazás ingyenes: 0 dollár

Alapcsomag: 9,10 USD/hó felhasználónként

Egyedi: 13,60 USD/hó felhasználónként

Odoo értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (225 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (704 értékelés)

Egyszerűsítse munkafolyamatait a rendeléskezelő szoftverrel

A 10 legjobb rendeléskezelő szoftver megoldás segítségével az üzleti tevékenységek racionalizálása még soha nem volt ilyen egyszerű. Miközben megvizsgálja ezeket a lehetőségeket, fontolja meg, hogy azok mennyire felelnek meg az Ön üzleti igényeinek és céljainak, hogy a legmegfelelőbbet válassza ki.

És ha olyan platformot keres, amely gyönyörűen ötvözi a rendeléskezelést a projekt- és ügyfélkapcsolat-kezeléssel, akkor érdemes megnéznie a ClickUp-ot. Lehet, hogy pont ez az, amire vállalkozásának szüksége van ahhoz, hogy ügyfelei és bankszámlája hosszú ideig elégedettek legyenek. ?

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra.