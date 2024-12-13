10 ingyenes megrendelőlap-sablon Excelben és ClickUpban

Ha vállalkozása rendszeresen fogad vagy teljesít megrendeléseket, ne pazarolja energiáját arra, hogy minden alkalommal új megrendelőlapokat készítsen. Egyszerűsítse a megrendelések létrehozásának folyamatát az Ön vállalatának speciális igényeire szabott ingyenes megrendelőlap-sablonokkal, függetlenül attól, hogy irodai kellékeket rendel vagy ügyfélmegrendeléseket teljesít.

A legjobb megrendelőlap-sablonok értékes időt takarítanak meg, amelyet jobban lehet felhasználni a bevételek növelésére és több megrendelés létrehozására. Ezek a sablonok pontosan ezt teszik!

⏰ 60 másodperces összefoglaló Könnyítse meg a megrendelések kezelését ezekkel a 10 ingyenes ClickUp és Excel sablonnal a nyomon követéshez és a teljesítéshez: ClickUp termékrendelési űrlap sablon ClickUp beszerzési megrendelés és készlet sablon ClickUp Megrendelés módosítási űrlap felújításokhoz sablon ClickUp beszerzési megrendelőlap sablon ClickUp cookie megrendelőlap sablon ClickUp megrendelés-teljesítési mappa ClickUp vállalati ajándéktárgyak megrendelése sablon ClickUp értékesítési nyomkövető sablon ClickUp fizetési űrlap sablon Excel megrendelőlap sablon az ExcelTemplates-től

Mi az a megrendelőlap-sablon?

A megrendelőlap-sablon egy szabványos űrlap, amelyet gyorsan kitölthet, amikor új megrendelést kell létrehoznia. Két fő típusa van:

Beszerzési megrendelés sablonok , amelyekkel új megrendelést hozhat létre egy beszállító számára, hogy beszerezze az üzleti tevékenységéhez szükséges anyagokat.

Teljesítési sablonok, amelyekkel nyomon követheti a folyamatot a felvételtől és csomagolástól a kiszállításig.

A sablonok használata nem korlátozódik a megrendelési sablonokra. Találhat sablonokat mindenre, a felújítási módosítási megrendelésektől a promóciós ajándékok megrendeléseiig. A megrendelőlap-sablonokat akár értékesítési nyomkövetőkhöz is kapcsolhatja, hogy áttekintse a teljes képet.

Függetlenül attól, hogy melyik megrendelőlapot választja, a legfontosabb az egyszerűség. A űrlapkészítő segít egységesíteni a megrendeléskezelést, hogy egyszerűsítse az üzleti és a napi műveleteket.

Mi jellemzi egy jó megrendelőlap-sablont?

Mivel sok vállalkozás dolgozik megrendelésekkel, rengeteg olyan megrendelőlap-sablont talál, amelyek egyszerűsítik a folyamatokat. A következő funkciók segítenek kiválasztani a működéséhez leginkább megfelelő megrendelőlapot:

Felhasználóbarát: Minél könnyebb használni a megrendelőlap-sablont, annál könnyebb lesz rávenni a csapatokat, hogy alkalmazzák.

Testreszabhatóság: Az Ön vállalkozása egyedi, ezért ellenőrizze, hogy a sablon testreszabható-e, hogy optimalizálhassa annak hatékonyságát az üzleti igényeinek megfelelően.

Egyszerűség: Valószínűleg rendszeresen nagy mennyiségű megrendelést kell feldolgoznia, ezért különösen értékes egy egyszerű, gyorsan kitölthető sablon.

Színkódolás: A színkódolással vizuális kiemeléseket tartalmazó megrendelőlap-sablonok a figyelmet a fontos megrendelési részletekre irányítják, így segítve a felhasználói hibák és zavarok elkerülését.

Projektmenedzsment integráció: Nincs rá kötelező előírás, de a megrendelőlapok integrálása az online fizetések feldolgozására és beszedésére szolgáló szoftverrel egyszerűsítheti a műveleteket, növelheti a hatékonyságot és csökkentheti a költségeket.

Ha olyan sablonokat talál, amelyek megfelelnek az Ön helyzetének és környezetének, azok relevanciája az Ön vállalkozása számára maximális lesz.

10 használható megrendelőlap-sablon

1. Megrendelőlap-sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp termékrendelési űrlap sablon

A ClickUp termékrendelési űrlap sablonjával könnyedén nyomon követheti megrendeléseit a leadástól a teljesítésig. Ez az alapvető rendelési űrlap sablon áttekintést nyújt a rendelési folyamat minden szakaszáról, beleértve:

Megrendelt

Csomagolva

Szállítás alatt

Szállítás

Teljesítve

De ez csak a kezdet. Minden megrendeléshez hozzáadhat egyéni mezőket, például nyomon követési számot, teljes árat, terméknevet, típust és mennyiséget. Ezeket a mezőket felhasználhatja trendeket bemutató jelentések készítéséhez.

Akár ügyfélszolgálati címkéket is használhat, például megrendelési problémákhoz, valamint egyedi megjegyzés funkciót visszaküldésekhez és újrarendelésekhez – az automatizált „Napok a megrendelés óta” nyomkövető segít abban, hogy minden zökkenőmentesen haladjon.

És itt jön a legjobb: az Űrlap nézetben az ügyfelek beküldhetik megrendeléseiket az összes szükséges adattal, amelyek automatikusan kitöltik a nyomkövető nézetet. Ez az integráció biztosítja, hogy ne maradjon ki egyetlen új megrendelés sem, miközben minden releváns információ egy központi helyen található.

2. Beszerzési megrendelés és készlet sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp beszerzési megrendelés és készlet sablon

Ha nyomon szeretné követni a beszállítóknak leadott megrendeléseit, a ClickUp beszerzési megrendelés és készlet sablonja az Ön számára ideális online megrendelőlap. Ezzel kezelheti vállalatának erőforrásait, beleértve a jelenlegi készletet és a készlet pótlására leadott megrendeléseket.

A készletrendelési űrlap két listát tartalmaz, amelyekkel nyomon követheti, mi van raktáron az ügyfelei számára. Az árukhoz egyedi értesítési címkéket rendelhet, hogy figyelmeztetést kapjon, amikor a készlet alacsony, vagy egyszerűen a mennyiség szerint rendezheti őket, hogy áttekintést kapjon a készletszintekről.

De az Order Process View teszi igazán kiemelkedővé ezt a sablont. Öt oszlopot tartalmaz:

Rendelés

Megrendelt

Szállítás alatt

Szállítás

Készleten

Minden tételhez hozzáadhatja a termékkategóriát, az egyedi termékazonosítót és a fő beszállítót, majd a megrendelés állapotának változásával áthelyezheti őket a szállítási láncban. Ez a sablon ezeket a mezőket használja a készletlistájának frissítéséhez, hogy a készletszint pontos maradjon.

3. Megrendelés-módosítási űrlap sablon táblázat

Töltse le ezt a sablont ClickUp Megrendelés módosítási űrlap felújításokhoz sablon

Sok vállalkozás, különösen a nagyobb szerződéses vállalkozások, folyamatosan kezelnek terjedelmes projekteket, amelyek megrendelései folyamatosan változnak. A ClickUp megrendelésmódosítási űrlap felújítási sablonja segít nyomon követni a legbonyolultabb kéréseket is.

Az egyszerű megrendelésmódosítási űrlap segítségével a vállalkozók és az ügyfelek kérhetik a projekt módosításait. Az olyan mezők, mint a módosítás oka, hatása és a projekt helyszíne, kontextust adnak, és hozzáadhat adatmezőket is, például az eredeti szerződés azonosítószámát, az új szerződés feltételeit és az új árat.

A módosítási megrendelés ezután bekerül a Módosítási megrendelések áttekintése listába, amely automatikusan új megrendelések, felülvizsgálat alatt álló megrendelések és elutasított megrendelések szerint van rendezve, és ahol idővonalakat, tulajdonosokat és egyéb részleteket rendelhet hozzá. Ezután rendezze prioritás vagy állapot szerint, hogy áttekintést kapjon az összes fontosabb projektdöntésről.

Ez a megrendelőlap-sablon akkor működik a legjobban, ha a ClickUp-ot használja gyártási CRM-ként, mert a rendszerben feladatokhoz és módosított megrendelésekhez csatolhatja nagyobb építési projektjeit, így egyetlen megbízható forrás és projektáttekintés jön létre a csapata számára.

4. Beszerzési megrendelőlap sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp beszerzési megrendelőlap sablon

Egyetlen vállalkozás sem működhet hatékonyan stabil ellátási lánc nélkül, amely magában foglalja az irodai kellékeket, bútorokat, szerszámokat és egyéb alapvető cikkeket, amelyek a napi irányítási folyamatok gerincét képezik.

A ClickUp beszerzési megrendelőlap-sablon egy egyedi tervezésű űrlapkészítő, amely egyszerűsíti a szervezet beszerzéseinek megrendelését és újrarendelését.

Kezdje a beszerzési megrendelőlappal, és töltse ki az alábbi információkat:

Ellátási típus

Megrendelő (kapcsolattartási adatokkal)

Szállító (kapcsolattartási adatokkal)

Osztály

Megjegyzések

Fizetési információk (hogyan fogadja el az online fizetéseket)

Ezután minden megrendelést futtasson át egy jóváhagyási folyamaton, amelyet szintén megjelölhet a sablonban. A megrendelőlapon keresztül benyújtott minden új kérelem automatikusan felkerül az Új megrendelések listára, de osztályok szerint is rendezheti őket, és nyomon követheti a megrendeléseket a teljesítésig.

Nem szeretnénk mindannyian, ha a kellékek megrendelése kicsit kevésbé lenne fejfájást okozó? Ezzel az ingyenes megrendelőlap-sablonnal ez lehetséges.

5. Süti megrendelőlap sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp cookie megrendelőlap sablon

Készítettünk Önnek egy finom sablont. Bár cookie-khoz terveztük, ez nem jelenti azt, hogy a ClickUp cookie-megrendelőlap-sablon csak erre a célra használható. Éppen ellenkezőleg, egyszerűsége számos előnyt kínál bármilyen vállalkozásnak és iparágnak, függetlenül attól, hogy egyedi pólókat szállít póló-megrendelőlappal, vagy nyomtatási megrendeléseket kezel fotó-megrendelőlappal.

Mint a jelen útmutatóban említett számos sablon esetében, ez is a Megrendelőlappal kezdődik. Az egyéni űrlapmezők, mint például a süti íze, a szállítási cím, a szállítási dátum és a mennyiség, megadják az alapvető információkat a teljesítés megkezdéséhez.

Ezekkel a sablonokkal kezelheti az értékesítési megrendeléseket, a készletmegrendeléseket és minden mást.

Ha ez a cookie-k esetében így működik, képzelje el, mit tehet ez a sablon más termékek esetében. Néhány egyszerű módosítással, például a termék ízének póló színére változtatásával egy póló megrendelőlap esetében, bármilyen többtermékes üzletágban felhasználhatja a megrendelési folyamat egyszerűsítésére.

6. Megrendelés-teljesítési mappa

Töltse le ezt a sablont ClickUp megrendelés-teljesítési mappa

Az e-kereskedelmi vállalkozások számára optimalizált ClickUp megrendelés-teljesítési sablon biztosítja, hogy minden új megrendelést időben kiszállítson egy egyszerűsített munkafolyamat segítségével, amely minimálisra csökkenti az időveszteséget.

A folyamat négy egyedi státusszal kezdődik: Nyitott, Folyamatban, Készleten és Készleten nincs, hogy megrendeléseit könnyedén végigvezesse a folyamaton. Az egyedi mezők, mint például a költségegység és a megrendelési mennyiség, megkönnyítik az egyes megrendelések kategorizálását.

Adjon hozzá új megrendeléseket az áttekintéshez a megrendelőlapon keresztül, majd tekintse meg a magas szintű áttekintést táblázatos és listás nézetben. A fejlett nézetek, mint például a Termékigény, lehetővé teszik a trendek elemzését és a készletek kezelhető szinten tartását.

Az e-kereskedelem nem az egyetlen lehetséges felhasználási terület ennek a sablonnak. Bármikor jól jöhet, amikor megrendelések teljesítését kell kezelnie. És mivel a ClickUp szoftverben található, ezt az ingyenes sablont integrálhatja más folyamatokba is, például a számla tervezési sablonjaiba vagy webhelye biztonságos online megrendelőlapjaiba.

7. Céges ajándéktárgyak megrendelése sablon

Ingyenes sablon letöltése ClickUp vállalati ajándéktárgyak megrendelése sablon

Akár belső motivációként, akár ügyfélajándékként szeretne ajándékokat és ajándéktárgyakat osztogatni, a promóciós cikkek a legtöbb szervezet marketing- és HR-stratégiájának kulcsfontosságú elemei. A ClickUp Company Swag Orders Template sablon biztosítja, hogy amikor vállalkozásának több ajándéktárgyra van szüksége, a rendelési folyamat egyszerű maradjon, függetlenül attól, hogy póló rendelési űrlapra vagy márkás írószeres rendelési űrlapra van szüksége.

Ez az egyszerű táblázat a megrendeléseket Új, Várható szállítás, Kész a szállításra és Szállítva kategóriákba sorolja. Minden sorban megadhatja az ügyfél nevét, a csapat méretét és az elérhetőségeket, valamint olyan változókat, mint a határidő, az árucikk ára és a mennyiség.

Ezen alapvető funkciókon túl színekkel jelölt űrlapmezőket is használhat, például fizetési információk és szállítási partner, a fejlett elemzéshez. Miután elhelyezte ezeket a változókat, a Fizetési lista nézet segít megérteni, hol kell nyomon követni a folyamatban lévő bevételeket.

8. Értékesítési nyomkövető sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp értékesítési nyomkövető sablon

Nagyobb, inkább folyamatorientált értékesítési tevékenységek esetén a ClickUp Sales Tracker Template pontosan az, amire vállalkozásának szüksége van a szervezett működéshez.

Ez a sablon három nézeten keresztül követi nyomon és elemzi az értékesítési folyamatot az egyes megrendelések szintjén:

Az Értékesítési nyomkövető nézet minden termékét hónapok szerint rendezve mutatja, beleértve olyan változókat, mint a termék típusa, egységköltség, egységár, szállítási költség, haszonkulcs, visszaküldések száma és célnyereség.

A termékek szerinti értékesítési állapot nézet minden egyes termékre összpontosít, hogy jobban átláthassa, hol éri el csapata a célokat, és hol kell több értékesítési erőfeszítést tenni.

A havi értékesítési volumen nézet az összes termék értékesítésére és nyereségére összpontosít, így átfogó képet ad az értékesítési csapat teljesítményéről.

Ez a többszintű áttekintés értékes betekintést nyújt az értékesítési folyamatba, ami segíti a döntéshozatalt. Az, hogy egyben értékesítési jelentés sablonként is használható, egy kellemes bónusz.

9. Fizetési űrlap sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp fizetési űrlap sablon

A ClickUp fizetési űrlap sablon segítségével fontos információkat csatolhat minden személyesen és online befizetéssel kapott megrendeléshez, így könnyebben áttekintheti, mely megrendeléseket már feldolgozta, és melyeket kell még nyomon követnie a bevételek realizálása érdekében.

A sablon standard felhasználási esete az eseményjegyekre összpontosít, de néhány gyors módosítással bármely iparágban ugyanolyan jól működik.

Az alapértelmezett nézet a termékkategóriákra összpontosít, mielőtt felsorolja az egyes megrendelések kapcsolattartási adatait, fizetési típusát és fizetési bizonylatának állapotát. Innen kijelölhet csapat tagokat a nyomon követéshez és a határidőkhöz, sőt, csatolhat bizonylatokat is a fizikai és online fizetések nyomon követéséhez.

Bónusz: Ügyfél-erőfeszítés pontszám sablonok!

10. Excel megrendelőlap sablon az ExcelTemplates-től

ExcelTemplates segítségével

Ha egyszerűen csak egy Excel-sablont keres a megrendelések nyomon követéséhez és teljesítéséhez, az ExcelTemplates Excel megrendelőlap-sablonja segíthet. Ez egy statikus alternatíva a Google Forms és a fent említett ClickUp-sablonokhoz képest, amely segít egységesíteni a vállalkozása megrendeléseinek feldolgozását és leadását.

A sablonok tetején alapvető márkajelzés található, amelyet olyan információk követnek, mint a szállítási cím és az egyes megrendelt tételek. A költségoszlopok összeadják a teljes árat, így áttekintést kap, és a szállító könnyebben teljesítheti a megrendelést.

Készüljön fel a megrendelésre és optimalizálja folyamatait a ClickUp segítségével!

Legyünk őszinték: sablon nélkül is teljesítenie és kérnie kell a megrendeléseket. A kérdés az, hogy a választott sablon mennyire lesz előnyös az üzleti tevékenységének?

Ezek a sablonok számos előnnyel járnak, de legnagyobb előnyük, hogy közvetlenül integrálhatók a munkamenedzsment platformjába.

Gondoljon például arra, hogy a megrendelőlap-sablonokat integrálhatja a potenciális ügyfelek kezelésére szolgáló szoftverébe. Így értékesítési csapata könnyedén beviheti az újonnan megszerzett potenciális ügyfél első megrendelését. Vagy fontolja meg az egyedi megrendelések és a megrendeléskövetés összekapcsolását az OKR-szoftverével. Mostantól értékesítési céljait kézzelfogható eredményekre alapozhatja, hogy azok hatékonyabbak és reálisabbak legyenek.

És itt jön be a ClickUp. Mivel ez egy eszköz, amelyet a teljes munkafolyamat kezelésére terveztek, nem csak potenciális ügyfelek vagy projektek kezelését kínáljuk. Nem csak egy célkitűző platform vagyunk. Mi mindez és még több vagyunk – beleértve azt a lehetőséget is, hogy megrendelőlap-sablonokat állítsunk be közvetlenül a platformon.

És ami a legjobb, sablonjainkat minden szintű csomagban kínáljuk, beleértve az örökre ingyenes csomagunkat is. Nem hisz nekünk? Hozzon létre ingyenes ClickUp-fiókot, majd kattintson a linkre, és telepítse az útmutatóban szereplő sablonok bármelyikét!