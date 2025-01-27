A 10 legjobb logisztikai szoftver 2025-ben (vélemények és árak)

A mai vállalkozások mindig villámgyors szállítással büszkélkednek. De végül a legtöbbjük megadja magát a strukturálatlan logisztikai irányítási rendszereinek.

A kiskereskedelmi üzletek online térre költözésével és a folyamatosan fejlődő értékesítési csatornákkal a logisztikai csapatok számára kihívást jelent a készletek, a megrendelések és a szállíthatóság egyidejű kezelése.

A keresletre vonatkozó találgatások túl sok vagy túl kevés készlethez vezetnek, ezért valós idejű nyomon követésre és adatokon alapuló tervekre van szükség ahhoz, hogy lépést tudjon tartani a versenyképes piacon.

De ne aggódjon – a logisztikai menedzsment eszközök itt vannak, hogy megmentsék a helyzetet.

Mik ezek? Hogyan válassza ki a vállalkozása számára legmegfelelőbbet?

Ebben a cikkben bemutatjuk a jelenleg elérhető legjobb logisztikai eszközöket, és kiemeljük azok legfontosabb jellemzőit, korlátait, árait, valamint a termékekről írt véleményeket és értékeléseket, hogy megtalálja az Önnek leginkább megfelelő megoldást.

Mi az a logisztikai szoftver?

A logisztikai szoftverek automatizálják és egyszerűsítik a teljes életciklust a készletgazdálkodástól a szállítási tervezésen és a megrendelések nyomon követésén át a raktárkezelésig.

Különösen azokat a hétköznapi feladatokat, amelyek órákat vesznek el az idejéből. Ilyenek például az adatbevitel, a beszállítók és az árak kezelése, stb.

A logisztikai eszközök modern technológián alapulnak és minimális emberi beavatkozást igényelnek. Várhatóan rendkívül pontos gyártósorral és gyorsabb, hatékonyabb logisztikai menedzsmenttel számolhat.

De a számtalan lehetőség közül hogyan találja meg a vállalkozásának legmegfelelőbb logisztikai menedzsment szoftvert?

Az üzleti logisztikai szoftverek vásárlásakor nincs olyan, hogy egy méret mindenre jó.

A szoftverek ára néhány száztól több ezerig terjedhet. Azonban itt van néhány funkció, amelyet az ideális logisztikai eszközben keresnie kell:

Az ellátási lánc átláthatósága: Keressen olyan logisztikai eszközöket, amelyek madártávlatból áttekintést nyújtanak az egész logisztikai műveletekről, a csomagolástól a szállításig.

Valós idejű menedzsment: Plusz pontok, ha a szoftver valós idejű nyomon követési funkcióval és intuitív irányítópulttal rendelkezik, amely egy helyen figyeli a fontos üzleti KPI-ket.

Integrációk: Győződjön meg arról, hogy a szoftver integrálható a Győződjön meg arról, hogy a szoftver integrálható a meglévő CRM (ügyfélkapcsolat-kezelő) és ERP (vállalati erőforrás-tervező ) rendszereivel. Az integráció lehetővé teszi a több platform közötti valós idejű szinkronizálást, így nincs szükség manuális vagy kettős adatbevitelre.

Globális megfelelés: Gyorsan kezeli a globális logisztikai kihívásokat, beleértve a nemzetközi kereskedelmi szabályoknak, vámeljárásoknak és dokumentációs követelményeknek való megfelelést.

Üzleti igényeinek megfelelő: Keressen olyan logisztikai szoftvert, amely leginkább megfelel a vállalkozása méretének, a szállítások mennyiségének és az általa forgalmazott termékek kategóriájának.

Skálázhatóság: A legtöbb logisztikai eszköz felhőalapú, és gyorsan alkalmazkodik a bővülő üzleti igényekhez. Ügyeljen azonban arra, hogy a skálázhatóság ne kerüljön egy vagyonba. Keressen olyan szoftvert, amelynek árazása átlátható és funkciói könnyen skálázhatók.

Végül, a logisztikai menedzsment szoftverek legfontosabb tulajdonságai és funkciói a legfontosabbak. Ezek mélyreható hatással vannak a szoftver valós helyzetekben való használatának élményére.

Íme egy válogatott lista a legjobb logisztikai menedzsment szoftverekről ?

Ez a lista tartalmazza az egyes eszközök funkcióit, a felhasználói véleményeket, a korlátozásokat és az árakat.

1. ClickUp

Kezdje el a ClickUp használatát Tegye hatékonyabbá logisztikai műveleteit a feladatok racionalizálásával és az alkalmazkodó ClickUp Views használatával, amely segítségével minden típusú munkát szervezhet és figyelemmel kísérhet.

A ClickUp egy felhőalapú projektmenedzsment és együttműködési eszköz. Bár felhasználási területei széles körűek, ebben az esetben a ClickUp hatékonyan kezeli a készleteket és a logisztikai műveleteket minden méretű vállalkozás számára.

A logisztikai csapatok egy egységes helyről tervezhetik, figyelhetik és hajthatják végre műveleteiket. A ClickUp intuitív irányítópultjainak köszönhetően.

A ClickUp célspecifikus sablonokból álló galériájából választhat, hogy minden területen kezelni tudja a műveleteket. Ide tartoznak többek között a ClickUp készletkezelési sablonok, a ClickUp raktári KPI sablonok és a ClickUp agilis projektmenedzsment sablonok.

Gyorsan készítsen termék tesztelési terveket, és csökkentse a végtelen órákat igénylő kézi munkát a ClickUp AI által generált utasításokkal.

Gyorsan készítsen termék tesztelési terveket, és csökkentse a végtelen órákat igénylő kézi munkát a ClickUp AI által generált utasításokkal.

Ezenkívül a ClickUp beépített csevegési funkciója és interaktív táblái a távoli csapatok együttműködésének javítására lettek kifejlesztve.

Könnyedén testreszabhatja tábláit dokumentumok, feladatok és egyéb elemek hozzáadásával.

A ClickUp legjobb funkciói

Kezelje munkáját a ClickUp több mint 10 testreszabható nézetével

Hatékony együttműködés valós idejű megjegyzésekkel, csevegéssel, megosztással és értesítésekkel

Konfigurálja a műszerfalakat az üzleti szempontból fontos KPI-kkel és vizuális widgetekkel.

Szinkronizálja a dokumentumokat a munkafolyamatokkal, hogy azokat kioszthassa, megjegyzéseket fűzhessen hozzájuk, és a csapattal együtt dolgozhasson rajtuk.

A ClickUp natívan integrálódik több mint 200 eszközzel, köztük a Slackkel, a Figmával, a felhőalapú tárolóalkalmazásokkal és még sok mással.

A ClickUp korlátai

A felhasználók szerint a mobilalkalmazás funkcionális, de lehetne jobb is.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

2. Oracle

Az Oracle-en keresztül

Az Oracle Transportation Management (OTM) egy átfogó logisztikai szoftver azoknak a vállalkozásoknak, amelyek globális ellátási láncuk működtetésével küzdenek.

A platform egyszerű, intuitív felülettel rendelkezik. Ugyanakkor robusztus funkciókkal rendelkezik, amelyekkel globális szinten hatékonyan kezelhetőek a szállítási és logisztikai műveletek.

Az OTM 3D rakománykonfigurációs képességei kiemelkednek az USP-ként. Ezzel szimulációk segítségével vizuálisan lebontja a szállítmányokat. Ezután különböző szögekből és elhelyezésekből áttekintheti a szállító járművek optimális kapacitástervezését.

Az OTM legjobb funkciói

Gyűjtse össze, formázza és töltse be a szolgáltatók árait egy átfogó árkezelő rendszer segítségével.

Az OTM hatékony hálózati útvonaltervezési funkcióival találja meg a szállításhoz legalkalmasabb útvonalat.

Automatizálja az adminisztratív feladatokat, mint például a találkozók ütemezését, az árak lekérdezését, a foglalásokat és egyebeket.

Különböző piaci forgatókönyveket vizualizálhat valós időben a hálózati modellezés segítségével.

Az intuitív irányítópultok, előre beállított KPI-k és korábbi adatok segítségével végzett prediktív elemzésekkel jelezze előre a jövőbeli csúcsokat és mélypontokat.

OTM korlátai

A kezdeti konfigurálás és beállítás kissé lassú lehet.

Egyes felhasználók szerint a felhasználói felület nem túl vonzó.

OTM árak

A weboldalon nem említve

OTM értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

3. SAP

via SAP

Az SAP Transportation Management (TM) szoftver az SAP design-to-operate megközelítésének része, amelynek célja a digitális ellátási láncok optimalizálása.

Ennek köszönhetően az alkalmazás elég sokoldalú ahhoz, hogy globális vagy hazai ellátási láncaid számára megtervezze, végrehajtsa és elszámolja a szállítmányokat.

Még jobb, hogy az SAP integrálja az automatizálást logisztikai alkalmazásába. Ezáltal high-tech funkciókat kínál, mint például kapacitástervezés, prediktív előrejelzés és szimuláció, az ellátási lánc minden szintjén.

Az SAP Transportation Management legjobb funkciói

Magasan konfigurálható platform, amely skálázhatóságot és vállalati szintű átláthatóságot kínál.

Rugalmas pályázati és értékelési folyamat

Technológia a rakománykonszolidáció javításához, jobb útvonaloptimalizálással és alacsonyabb üzemanyagköltségekkel

Mindig legyen AI az Ön oldalán, hogy segítsen a döntéshozatalban és automatizálja a mindennapi feladatokat.

Az SAP Transportation Management korlátai

Magas tanulási görbe új felhasználók számára

Az alkalmazás lelassul a nagy mennyiségű megrendelések feldolgozása közben.

SAP Transportation Management árak

A weboldalon nem említve

SAP Transportation Management értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Acumatica

via Acumatica

Az Acumatica egy felhőalapú ERP-rendszer, amely teljes körű üzleti menedzsment alkalmazásokkal rendelkezik, beleértve a logisztikai menedzsment alkalmazásokat, mint például a készletellenőrzés, a megrendelések nyomon követése, a raktárkezelés és a megrendeléskezelő rendszerek.

Ezek az alkalmazások úgy lettek kialakítva, hogy segítsék a közepes méretű vállalatokat versenyelőny megszerzésében a gyorsan változó piacon.

A felületet hatékonynak és könnyen használhatónak találtuk. Plusz pontot érdemel az Acumatica átfogó felhasználói licencmodellje, amely lehetővé teszi, hogy egyetlen áron bármikor és bármilyen eszközről megtekintse vállalkozását.

Az Acumatica legjobb funkciói

Egyszerűsítse a készletkezelési folyamatokat rugalmas cikkkezeléssel, minőségi nyomonkövethetőséggel és robusztus utánpótlással.

Javítsa raktári műveleteit papírmentes, mobil eszközökről irányított komissiózással.

Kattintással hozzon létre megrendeléseket a jóváhagyott árajánlatokból

Kövesse nyomon a szállítás állapotát valós idejű linkeken keresztül, és ossza meg azokat az ügyfelekkel az alkalmazáson belüli üzenetküldő funkció vagy értesítések segítségével.

Kezelje proaktívan a megrendeléseket a beépített visszaküldés-kezeléssel, auditpróbákkal, számla-konszolidációval és további eszközökkel.

Az Acumatica korlátai

Egyes felhasználók nehezen testreszabhatónak találják az eszközt.

A véleményezők alkalmi hibákról és technikai nehézségekről számolnak be.

Nehéz méretezni anélkül, hogy mélyen a zsebébe nyúlna

Acumatica árak

A weboldalon nem elérhető

Acumatica értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (840 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (100+ értékelés)

5. NetSuite Cloud ERP

via Netsuite

A NetSuite Cloud ERP megoldás egyszerűsíti vállalkozása logisztikai irányítását – a pénzügyek kezelésétől a megrendelések feldolgozásának, a készletgazdálkodásnak és a raktári műveleteknek az optimalizálásáig.

Az Acumatica-hoz hasonlóan a NetSuite is megfelelő eszközöket kínál a logisztikai csapatok számára a műveletek hatékony kezeléséhez.

A szoftvert több mint 37 000 vállalat használja, köztük olyan vezető logisztikai és szállítási cégek, mint a FlexPort, az OmniTRAX és a Floship, és még sok más.

A NetSuite Cloud ERP legjobb funkciói

Automatizálja, kezelje és optimalizálja a készleteket több helyszínen és értékesítési csatornán egyetlen irányítópultról.

Automatizált munkafolyamatokkal racionalizálja a megrendelések feldolgozását – az árajánlatoktól a megrendelések teljesítéséig.

Biztosított globális ellátási megfelelés a régió-specifikus pénznemekben és adózási szabályokban történő kereskedelemhez szükséges elemekkel.

Szüntesse meg a kettős adatbevitelt azáltal, hogy automatikusan összekapcsolja a beszerzési tranzakciókat a beszállítói nyilvántartásokkal, az áruátvételekkel és a számlázási dokumentumokkal.

A NetSuite Cloud ERP korlátai

A NetSuite SQL-alapú felépítése akadályt jelent a jelentések készítésében és a fejlett keresési lekérdezések futtatásában.

Az egyszeri beállítási díj miatt az összköltség drágábbá válik.

NetSuite Cloud ERP árak

Éves licencdíj és beállítási díj fizetendő. A weboldalon azonban nincsenek feltüntetve a pontos árak.

NetSuite Cloud ERP értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (több mint 2800 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 1400 értékelés)

6. Zoho Inventory

via Zoho

A Zoho Inventory egy könnyen használható készlet- és raktárkezelő szoftver, amelyet az újkori vállalkozások számára terveztek.

Ha vállalkozása különböző értékesítési csatornákra (elsősorban online) támaszkodik, akkor logisztikai szoftverre van szüksége a gyártósorok és az értékesítési csúcsok kezeléséhez, valamint a szétszórt raktárak feletti ellenőrzéshez.

A Zoho Inventory mindent megtesz Önért.

A Zoho Inventory legjobb funkciói

Felhasználóbarát felület, könnyű navigáció és kezelhetőség a szoftvermegoldással.

Kövesse nyomon a tételeket és a sorozatszámokat több értékesítési csatornán keresztül.

Az előre beállított beszállítókkal és árakkal történő automatikus újrarendelés megakadályozza a készlethiányt.

Készítsen informatív jelentéseket az egyes megrendelések értékesítési és beszerzési tendenciáiról.

Intuitív irányítópult a rendelési ciklusok áttekintéséhez – függőben lévő, csomagolt és kiszállított, egy helyen.

Több mint 40 szállítmányozóval integrálható

A Zoho Inventory korlátai

A felhasználók nehezen találnak képzési forrásokat és hivatalos dokumentációt a szoftver használatához.

Nem teljes körű logisztikai szoftver, főként a készlet- és raktárkezelésre összpontosít.

A felhasználók szerint az ügyfélszolgálat jelentősen javulhatna.

Zoho Inventory árak

Örökre ingyenes: 50 megrendelésre korlátozva

Alapcsomag: 29 USD/hó

Professzionális: 79 USD/hó

Prémium: 129 USD/hó

Vállalati: 249 USD/hó

Zoho Inventory értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (370+ értékelés)

7. Salesforce

via Salesforce

A Salesforce for Transportation and Logistics Service Providers integrálódik a Salesforce CRM-mel, hogy testreszabott megoldásokat kínáljon, például kapcsolattartás-kezelést, folyamatok automatizálását és szállításkövetést.

A platform kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy a logisztikai műveleteket zökkenőmentes, ügyfélközpontú élménnyé alakítsa. Ezt integrált ellátási láncok és a teljes szállítási élmény holisztikus áttekintése révén valósítja meg.

A Salesforce CRM legjobb funkciói

Egységes irányítópulton keresztül nyerjen átfogó, valós idejű betekintést az ellátási láncába.

Növelje az ügyfélelégedettséget személyre szabott interakciókkal és üzenetekkel

Integrálható a meglévő ERP, TMS, WMS és egyéb adattároló rendszerekkel.

Valós idejű betekintést nyerhet a készletszintekbe, a megrendelések állapotába és a szállítási mutatókba.

Használja az AI-t a karbantartási igények előrejelzéséhez és az eszközök és erőforrások kihasználtságának optimalizálásához.

A Salesforce CRM korlátai

Nem találtunk mobilalkalmazást.

Nincs ingyenes verzió

Salesforce CRM árak

Starter: 25 USD/felhasználó

Professzionális: 80 USD/felhasználó

Salesforce CRM értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 18 300 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 18 000 értékelés)

8. Brightpearl

via Brightpearl

A Brightpearl egy vezető kiskereskedelmi üzemeltetési rendszer. A rendszer gondoskodik a készlettervezésről és -kezelésről, a szállításról és a teljesítésről, valamint a megrendelések beszerzéséről.

Ezenkívül integrálva van egy kiskereskedelemre fókuszáló CRM-mel, amely segít jobb ügyfélkapcsolatok kiépítésében.

Könnyen használható felületével és vonzó felhasználói felületével a platform több mint 5000 márka és logisztikai vállalat körében népszerű.

A Brightpearl legjobb funkciói

Pontos készletvásárlási ajánlások az értékesítési trendek és a jövőbeli vásárlói keresleti minták alapján

Többcsatornás készlet- és rendeléskezelés valós idejű frissítésekkel

Intuitív irányítópult, amelyen minden fontos mutatója megjelenik, például az értékesítés, a készlet rendelkezésre állása, a CAC, az ügyfelek LTV-je és még sok más.

A beépített kiskereskedelmi CRM automatikusan létrehozza az ügyfelek személyiségprofilját, beleértve elérhetőségeiket, rendelési előzményeiket és korábbi interakcióikat.

Teljesen integrált értékesítési ponti rendszerek hűségprogramokkal

A Brightpearl korlátai

Egyes felhasználók nehezen tudták elsajátítani a használatát (meredek tanulási görbe).

A Brightpearl nem kínál ingyenes próbaverziót.

A vásárlók visszajelzései általában a korlátozott jelentési modellekre és a gyenge ügyfélszolgálatra vonatkoznak.

Brightpearl árak

Nincs részletes információ a weboldalon.

Brightpearl értékelés és vélemények

G2: 4,5/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (150+ értékelés)

9. Rose Rocket

via Rose Rocket

Hallott már a Guns and Rosesról? Igen, a rockzenekarról! Bár a Rose Rocket név hasonlít a zenekar nevéhez, a weboldaluk a Guns and Roses témájára épül.

A Rose Rocket egy vezető szállításirányítási szoftver, amely népszerű a teherfuvarozó cégek, fuvarozók és brókerek körében.

A régi, rugalmatlan szállításirányítási rendszerekkel összehasonlítva a Rose Rocket teljes rugalmasságot kínál a szoftver üzleti igényeinek megfelelő testreszabásához.

A Rose Rocket legjobb funkciói

Állítson be testreszabott szabályokat és kiváltókat a feladatok és értesítések automatizálásához.

Könnyen hozzáadható funkciók és eszközök az üzleti tevékenység bővülésével, csak az általad használt szolgáltatásokért fizetsz.

Beépített jelentések és irányítópultok a jövedelmezőség nyomon követéséhez

Szerepkörökön alapuló hozzáférés az információkhoz és az adatmegosztás ellenőrzéséhez

Valós idejű kommunikációs csatornák a sofőrökkel, ügyfelekkel és partnerekkel való teljes szinkronizáláshoz

Útvonaltervezés és optimalizálás

Intuitív táblák a belső megrendelések nyomon követéséhez, a sofőrök rakományának kiválasztásához, vagy a megrendelések teljes átláthatóságának biztosításához az ügyfelek számára.

A Rose Rocket korlátai

Egyes felhasználók hiányolták a fejlett funkciókat.

A valós idejű frissítések nem igazán „valós idejűek”

A felhasználóknak nehézséget okoz a megosztott megrendelések létrehozása.

Rose Rocket árak

Örökre ingyenes

Fizetős: 125 USD/hó

Kis- és középvállalkozások: 298 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árazás

Rose Rocket értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Fishbowl

via Fishbowl

A Fishbowl egy logisztikai menedzsment szoftver, amely segít a vállalkozásoknak a készletek, a raktározás és a gyártási folyamatok egyetlen lépésben történő kezelésében.

A szoftver kis- és középvállalkozások számára készült, és két változatban érhető el: felhőalapúként Fishbowl Drive néven, valamint helyszíni telepítésként Fishbowl Advanced néven.

Mindkét formában a platform hatékonyan kezeli a mindennapi logisztikai műveleteket minden méretű vállalkozás számára.

A Fishbowl legjobb funkciói

Racionalizált készletgazdálkodás szkennelhető vonalkódok, automatizált készletleltár és további eszközök segítségével.

Hozzon létre testreszabható munkafolyamatokat a gyártási folyamatok előzetes automatizálása és ütemezése érdekében.

Hatékony és pontos beszerzési menedzsment

Automatizált és testreszabható jelentések

Integrálható a legnépszerűbb üzleti eszközökkel, mint például a QuickBooks, a Salesforce, a Shopify és mások.

A Fishbowl korlátai

Sok felhasználó találkozott programozási furcsaságokkal és hibákkal.

A platform felhasználói felülete és navigációja nem túl vonzó.

Drága a kkv-k számára

Nincs modul a konténerek nyomon követéséhez.

Minden integrációs kiegészítőért közel 500 dollárt kell fizetnie.

Fishbowl árak

Fishbowl Drive

Raktározás: 329 USD/hó

Fishbowl Advanced

Raktározás: 329 USD/hó

Gyártás: 429 USD/hó

Fishbowl értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (210+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (820+ értékelés)

Találja meg a vállalkozásának legmegfelelőbb logisztikai szoftvert

A logisztikai szoftverek racionalizálják a modern vállalatok strukturálatlan és megszakadt ellátási lánc-kezelési rendszereit. A globális ellátási lánc-logisztikai igényekkel rendelkező vállalatok számára pedig a előnyök korlátlanok.

A megfelelő logisztikai rendszer döntő jelentőségű lehet vállalkozása sikerében.

Bármi is legyen a helyzet, függetlenül attól, hogy logisztikai csapata megrendelésekkel van elárasztva, vagy a túlterhelt szállítási csatornákkal küzd, a ClickUp tökéletes menedzsment és termelékenységi eszközöket kínál, amelyekkel felülmúlhatja a versenyt.

Szeretné kipróbálni a ClickUp-ot? A ClickUp használata ingyenes.