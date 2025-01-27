A 10 legjobb logisztikai szoftver 2025-ben (vélemények és árak)

A mai vállalkozások mindig villámgyors szállítással büszkélkednek. De végül a legtöbbjük megadja magát a strukturálatlan logisztikai irányítási rendszereinek.
A kiskereskedelmi üzletek online térre költözésével és a folyamatosan fejlődő értékesítési csatornákkal a logisztikai csapatok számára kihívást jelent a készletek, a megrendelések és a szállíthatóság egyidejű kezelése.
A keresletre vonatkozó találgatások túl sok vagy túl kevés készlethez vezetnek, ezért valós idejű nyomon követésre és adatokon alapuló tervekre van szükség ahhoz, hogy lépést tudjon tartani a versenyképes piacon.
De ne aggódjon – a logisztikai menedzsment eszközök itt vannak, hogy megmentsék a helyzetet.
Mik ezek? Hogyan válassza ki a vállalkozása számára legmegfelelőbbet?
Ebben a cikkben bemutatjuk a jelenleg elérhető legjobb logisztikai eszközöket, és kiemeljük azok legfontosabb jellemzőit, korlátait, árait, valamint a termékekről írt véleményeket és értékeléseket, hogy megtalálja az Önnek leginkább megfelelő megoldást.
Mi az a logisztikai szoftver?
A logisztikai szoftverek automatizálják és egyszerűsítik a teljes életciklust a készletgazdálkodástól a szállítási tervezésen és a megrendelések nyomon követésén át a raktárkezelésig.
Különösen azokat a hétköznapi feladatokat, amelyek órákat vesznek el az idejéből. Ilyenek például az adatbevitel, a beszállítók és az árak kezelése, stb.
A logisztikai eszközök modern technológián alapulnak és minimális emberi beavatkozást igényelnek. Várhatóan rendkívül pontos gyártósorral és gyorsabb, hatékonyabb logisztikai menedzsmenttel számolhat.
De a számtalan lehetőség közül hogyan találja meg a vállalkozásának legmegfelelőbb logisztikai menedzsment szoftvert?
Mit kell keresnie a logisztikai eszközökben?
Az üzleti logisztikai szoftverek vásárlásakor nincs olyan, hogy egy méret mindenre jó.
A szoftverek ára néhány száztól több ezerig terjedhet. Azonban itt van néhány funkció, amelyet az ideális logisztikai eszközben keresnie kell:
- Az ellátási lánc átláthatósága: Keressen olyan logisztikai eszközöket, amelyek madártávlatból áttekintést nyújtanak az egész logisztikai műveletekről, a csomagolástól a szállításig.
- Valós idejű menedzsment: Plusz pontok, ha a szoftver valós idejű nyomon követési funkcióval és intuitív irányítópulttal rendelkezik, amely egy helyen figyeli a fontos üzleti KPI-ket.
- Integrációk: Győződjön meg arról, hogy a szoftver integrálható a meglévő CRM (ügyfélkapcsolat-kezelő) és ERP (vállalati erőforrás-tervező ) rendszereivel. Az integráció lehetővé teszi a több platform közötti valós idejű szinkronizálást, így nincs szükség manuális vagy kettős adatbevitelre.
- Globális megfelelés: Gyorsan kezeli a globális logisztikai kihívásokat, beleértve a nemzetközi kereskedelmi szabályoknak, vámeljárásoknak és dokumentációs követelményeknek való megfelelést.
- Üzleti igényeinek megfelelő: Keressen olyan logisztikai szoftvert, amely leginkább megfelel a vállalkozása méretének, a szállítások mennyiségének és az általa forgalmazott termékek kategóriájának.
- Skálázhatóság: A legtöbb logisztikai eszköz felhőalapú, és gyorsan alkalmazkodik a bővülő üzleti igényekhez. Ügyeljen azonban arra, hogy a skálázhatóság ne kerüljön egy vagyonba. Keressen olyan szoftvert, amelynek árazása átlátható és funkciói könnyen skálázhatók.
Végül, a logisztikai menedzsment szoftverek legfontosabb tulajdonságai és funkciói a legfontosabbak. Ezek mélyreható hatással vannak a szoftver valós helyzetekben való használatának élményére.
Íme egy válogatott lista a legjobb logisztikai menedzsment szoftverekről ?
A 10 legjobb logisztikai menedzsment eszköz
Ez a lista tartalmazza az egyes eszközök funkcióit, a felhasználói véleményeket, a korlátozásokat és az árakat.
1. ClickUp
A ClickUp egy felhőalapú projektmenedzsment és együttműködési eszköz. Bár felhasználási területei széles körűek, ebben az esetben a ClickUp hatékonyan kezeli a készleteket és a logisztikai műveleteket minden méretű vállalkozás számára.
A logisztikai csapatok egy egységes helyről tervezhetik, figyelhetik és hajthatják végre műveleteiket. A ClickUp intuitív irányítópultjainak köszönhetően.
A ClickUp célspecifikus sablonokból álló galériájából választhat, hogy minden területen kezelni tudja a műveleteket. Ide tartoznak többek között a ClickUp készletkezelési sablonok, a ClickUp raktári KPI sablonok és a ClickUp agilis projektmenedzsment sablonok.
Gyorsan készítsen termék tesztelési terveket, és csökkentse a végtelen órákat igénylő kézi munkát a ClickUp AI által generált utasításokkal.
Ezenkívül a ClickUp beépített csevegési funkciója és interaktív táblái a távoli csapatok együttműködésének javítására lettek kifejlesztve.
A ClickUp legjobb funkciói
- Kezelje munkáját a ClickUp több mint 10 testreszabható nézetével
- Hatékony együttműködés valós idejű megjegyzésekkel, csevegéssel, megosztással és értesítésekkel
- Konfigurálja a műszerfalakat az üzleti szempontból fontos KPI-kkel és vizuális widgetekkel.
- Szinkronizálja a dokumentumokat a munkafolyamatokkal, hogy azokat kioszthassa, megjegyzéseket fűzhessen hozzájuk, és a csapattal együtt dolgozhasson rajtuk.
- A ClickUp natívan integrálódik több mint 200 eszközzel, köztük a Slackkel, a Figmával, a felhőalapú tárolóalkalmazásokkal és még sok mással.
A ClickUp korlátai
- A felhasználók szerint a mobilalkalmazás funkcionális, de lehetne jobb is.
ClickUp árak
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)
2. Oracle
Az Oracle-en keresztül
Az Oracle Transportation Management (OTM) egy átfogó logisztikai szoftver azoknak a vállalkozásoknak, amelyek globális ellátási láncuk működtetésével küzdenek.
A platform egyszerű, intuitív felülettel rendelkezik. Ugyanakkor robusztus funkciókkal rendelkezik, amelyekkel globális szinten hatékonyan kezelhetőek a szállítási és logisztikai műveletek.
Az OTM 3D rakománykonfigurációs képességei kiemelkednek az USP-ként. Ezzel szimulációk segítségével vizuálisan lebontja a szállítmányokat. Ezután különböző szögekből és elhelyezésekből áttekintheti a szállító járművek optimális kapacitástervezését.
Az OTM legjobb funkciói
- Gyűjtse össze, formázza és töltse be a szolgáltatók árait egy átfogó árkezelő rendszer segítségével.
- Az OTM hatékony hálózati útvonaltervezési funkcióival találja meg a szállításhoz legalkalmasabb útvonalat.
- Automatizálja az adminisztratív feladatokat, mint például a találkozók ütemezését, az árak lekérdezését, a foglalásokat és egyebeket.
- Különböző piaci forgatókönyveket vizualizálhat valós időben a hálózati modellezés segítségével.
- Az intuitív irányítópultok, előre beállított KPI-k és korábbi adatok segítségével végzett prediktív elemzésekkel jelezze előre a jövőbeli csúcsokat és mélypontokat.
OTM korlátai
- A kezdeti konfigurálás és beállítás kissé lassú lehet.
- Egyes felhasználók szerint a felhasználói felület nem túl vonzó.
OTM árak
- A weboldalon nem említve
OTM értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
3. SAP
via SAP
Az SAP Transportation Management (TM) szoftver az SAP design-to-operate megközelítésének része, amelynek célja a digitális ellátási láncok optimalizálása.
Ennek köszönhetően az alkalmazás elég sokoldalú ahhoz, hogy globális vagy hazai ellátási láncaid számára megtervezze, végrehajtsa és elszámolja a szállítmányokat.
Még jobb, hogy az SAP integrálja az automatizálást logisztikai alkalmazásába. Ezáltal high-tech funkciókat kínál, mint például kapacitástervezés, prediktív előrejelzés és szimuláció, az ellátási lánc minden szintjén.
Az SAP Transportation Management legjobb funkciói
- Magasan konfigurálható platform, amely skálázhatóságot és vállalati szintű átláthatóságot kínál.
- Rugalmas pályázati és értékelési folyamat
- Technológia a rakománykonszolidáció javításához, jobb útvonaloptimalizálással és alacsonyabb üzemanyagköltségekkel
- Mindig legyen AI az Ön oldalán, hogy segítsen a döntéshozatalban és automatizálja a mindennapi feladatokat.
Az SAP Transportation Management korlátai
- Magas tanulási görbe új felhasználók számára
- Az alkalmazás lelassul a nagy mennyiségű megrendelések feldolgozása közben.
SAP Transportation Management árak
- A weboldalon nem említve
SAP Transportation Management értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
4. Acumatica
via Acumatica
Az Acumatica egy felhőalapú ERP-rendszer, amely teljes körű üzleti menedzsment alkalmazásokkal rendelkezik, beleértve a logisztikai menedzsment alkalmazásokat, mint például a készletellenőrzés, a megrendelések nyomon követése, a raktárkezelés és a megrendeléskezelő rendszerek.
Ezek az alkalmazások úgy lettek kialakítva, hogy segítsék a közepes méretű vállalatokat versenyelőny megszerzésében a gyorsan változó piacon.
A felületet hatékonynak és könnyen használhatónak találtuk. Plusz pontot érdemel az Acumatica átfogó felhasználói licencmodellje, amely lehetővé teszi, hogy egyetlen áron bármikor és bármilyen eszközről megtekintse vállalkozását.
Az Acumatica legjobb funkciói
- Egyszerűsítse a készletkezelési folyamatokat rugalmas cikkkezeléssel, minőségi nyomonkövethetőséggel és robusztus utánpótlással.
- Javítsa raktári műveleteit papírmentes, mobil eszközökről irányított komissiózással.
- Kattintással hozzon létre megrendeléseket a jóváhagyott árajánlatokból
- Kövesse nyomon a szállítás állapotát valós idejű linkeken keresztül, és ossza meg azokat az ügyfelekkel az alkalmazáson belüli üzenetküldő funkció vagy értesítések segítségével.
- Kezelje proaktívan a megrendeléseket a beépített visszaküldés-kezeléssel, auditpróbákkal, számla-konszolidációval és további eszközökkel.
Az Acumatica korlátai
- Egyes felhasználók nehezen testreszabhatónak találják az eszközt.
- A véleményezők alkalmi hibákról és technikai nehézségekről számolnak be.
- Nehéz méretezni anélkül, hogy mélyen a zsebébe nyúlna
Acumatica árak
- A weboldalon nem elérhető
Acumatica értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (840 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (100+ értékelés)
5. NetSuite Cloud ERP
via Netsuite
A NetSuite Cloud ERP megoldás egyszerűsíti vállalkozása logisztikai irányítását – a pénzügyek kezelésétől a megrendelések feldolgozásának, a készletgazdálkodásnak és a raktári műveleteknek az optimalizálásáig.
Az Acumatica-hoz hasonlóan a NetSuite is megfelelő eszközöket kínál a logisztikai csapatok számára a műveletek hatékony kezeléséhez.
A szoftvert több mint 37 000 vállalat használja, köztük olyan vezető logisztikai és szállítási cégek, mint a FlexPort, az OmniTRAX és a Floship, és még sok más.
A NetSuite Cloud ERP legjobb funkciói
- Automatizálja, kezelje és optimalizálja a készleteket több helyszínen és értékesítési csatornán egyetlen irányítópultról.
- Automatizált munkafolyamatokkal racionalizálja a megrendelések feldolgozását – az árajánlatoktól a megrendelések teljesítéséig.
- Biztosított globális ellátási megfelelés a régió-specifikus pénznemekben és adózási szabályokban történő kereskedelemhez szükséges elemekkel.
- Szüntesse meg a kettős adatbevitelt azáltal, hogy automatikusan összekapcsolja a beszerzési tranzakciókat a beszállítói nyilvántartásokkal, az áruátvételekkel és a számlázási dokumentumokkal.
A NetSuite Cloud ERP korlátai
- A NetSuite SQL-alapú felépítése akadályt jelent a jelentések készítésében és a fejlett keresési lekérdezések futtatásában.
- Az egyszeri beállítási díj miatt az összköltség drágábbá válik.
NetSuite Cloud ERP árak
- Éves licencdíj és beállítási díj fizetendő. A weboldalon azonban nincsenek feltüntetve a pontos árak.
NetSuite Cloud ERP értékelések és vélemények
- G2: 4,0/5 (több mint 2800 értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (több mint 1400 értékelés)
6. Zoho Inventory
via Zoho
A Zoho Inventory egy könnyen használható készlet- és raktárkezelő szoftver, amelyet az újkori vállalkozások számára terveztek.
Ha vállalkozása különböző értékesítési csatornákra (elsősorban online) támaszkodik, akkor logisztikai szoftverre van szüksége a gyártósorok és az értékesítési csúcsok kezeléséhez, valamint a szétszórt raktárak feletti ellenőrzéshez.
A Zoho Inventory mindent megtesz Önért.
A Zoho Inventory legjobb funkciói
- Felhasználóbarát felület, könnyű navigáció és kezelhetőség a szoftvermegoldással.
- Kövesse nyomon a tételeket és a sorozatszámokat több értékesítési csatornán keresztül.
- Az előre beállított beszállítókkal és árakkal történő automatikus újrarendelés megakadályozza a készlethiányt.
- Készítsen informatív jelentéseket az egyes megrendelések értékesítési és beszerzési tendenciáiról.
- Intuitív irányítópult a rendelési ciklusok áttekintéséhez – függőben lévő, csomagolt és kiszállított, egy helyen.
- Több mint 40 szállítmányozóval integrálható
A Zoho Inventory korlátai
- A felhasználók nehezen találnak képzési forrásokat és hivatalos dokumentációt a szoftver használatához.
- Nem teljes körű logisztikai szoftver, főként a készlet- és raktárkezelésre összpontosít.
- A felhasználók szerint az ügyfélszolgálat jelentősen javulhatna.
Zoho Inventory árak
- Örökre ingyenes: 50 megrendelésre korlátozva
- Alapcsomag: 29 USD/hó
- Professzionális: 79 USD/hó
- Prémium: 129 USD/hó
- Vállalati: 249 USD/hó
Zoho Inventory értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (80+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (370+ értékelés)
7. Salesforce
via Salesforce
A Salesforce for Transportation and Logistics Service Providers integrálódik a Salesforce CRM-mel, hogy testreszabott megoldásokat kínáljon, például kapcsolattartás-kezelést, folyamatok automatizálását és szállításkövetést.
A platform kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy a logisztikai műveleteket zökkenőmentes, ügyfélközpontú élménnyé alakítsa. Ezt integrált ellátási láncok és a teljes szállítási élmény holisztikus áttekintése révén valósítja meg.
A Salesforce CRM legjobb funkciói
- Egységes irányítópulton keresztül nyerjen átfogó, valós idejű betekintést az ellátási láncába.
- Növelje az ügyfélelégedettséget személyre szabott interakciókkal és üzenetekkel
- Integrálható a meglévő ERP, TMS, WMS és egyéb adattároló rendszerekkel.
- Valós idejű betekintést nyerhet a készletszintekbe, a megrendelések állapotába és a szállítási mutatókba.
- Használja az AI-t a karbantartási igények előrejelzéséhez és az eszközök és erőforrások kihasználtságának optimalizálásához.
A Salesforce CRM korlátai
- Nem találtunk mobilalkalmazást.
- Nincs ingyenes verzió
Salesforce CRM árak
- Starter: 25 USD/felhasználó
- Professzionális: 80 USD/felhasználó
Salesforce CRM értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 18 300 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 18 000 értékelés)
8. Brightpearl
via Brightpearl
A Brightpearl egy vezető kiskereskedelmi üzemeltetési rendszer. A rendszer gondoskodik a készlettervezésről és -kezelésről, a szállításról és a teljesítésről, valamint a megrendelések beszerzéséről.
Ezenkívül integrálva van egy kiskereskedelemre fókuszáló CRM-mel, amely segít jobb ügyfélkapcsolatok kiépítésében.
Könnyen használható felületével és vonzó felhasználói felületével a platform több mint 5000 márka és logisztikai vállalat körében népszerű.
A Brightpearl legjobb funkciói
- Pontos készletvásárlási ajánlások az értékesítési trendek és a jövőbeli vásárlói keresleti minták alapján
- Többcsatornás készlet- és rendeléskezelés valós idejű frissítésekkel
- Intuitív irányítópult, amelyen minden fontos mutatója megjelenik, például az értékesítés, a készlet rendelkezésre állása, a CAC, az ügyfelek LTV-je és még sok más.
- A beépített kiskereskedelmi CRM automatikusan létrehozza az ügyfelek személyiségprofilját, beleértve elérhetőségeiket, rendelési előzményeiket és korábbi interakcióikat.
- Teljesen integrált értékesítési ponti rendszerek hűségprogramokkal
A Brightpearl korlátai
- Egyes felhasználók nehezen tudták elsajátítani a használatát (meredek tanulási görbe).
- A Brightpearl nem kínál ingyenes próbaverziót.
- A vásárlók visszajelzései általában a korlátozott jelentési modellekre és a gyenge ügyfélszolgálatra vonatkoznak.
Brightpearl árak
- Nincs részletes információ a weboldalon.
Brightpearl értékelés és vélemények
- G2: 4,5/5 (70+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (150+ értékelés)
9. Rose Rocket
via Rose Rocket
Hallott már a Guns and Rosesról? Igen, a rockzenekarról! Bár a Rose Rocket név hasonlít a zenekar nevéhez, a weboldaluk a Guns and Roses témájára épül.
A Rose Rocket egy vezető szállításirányítási szoftver, amely népszerű a teherfuvarozó cégek, fuvarozók és brókerek körében.
A régi, rugalmatlan szállításirányítási rendszerekkel összehasonlítva a Rose Rocket teljes rugalmasságot kínál a szoftver üzleti igényeinek megfelelő testreszabásához.
A Rose Rocket legjobb funkciói
- Állítson be testreszabott szabályokat és kiváltókat a feladatok és értesítések automatizálásához.
- Könnyen hozzáadható funkciók és eszközök az üzleti tevékenység bővülésével, csak az általad használt szolgáltatásokért fizetsz.
- Beépített jelentések és irányítópultok a jövedelmezőség nyomon követéséhez
- Szerepkörökön alapuló hozzáférés az információkhoz és az adatmegosztás ellenőrzéséhez
- Valós idejű kommunikációs csatornák a sofőrökkel, ügyfelekkel és partnerekkel való teljes szinkronizáláshoz
- Útvonaltervezés és optimalizálás
- Intuitív táblák a belső megrendelések nyomon követéséhez, a sofőrök rakományának kiválasztásához, vagy a megrendelések teljes átláthatóságának biztosításához az ügyfelek számára.
A Rose Rocket korlátai
- Egyes felhasználók hiányolták a fejlett funkciókat.
- A valós idejű frissítések nem igazán „valós idejűek”
- A felhasználóknak nehézséget okoz a megosztott megrendelések létrehozása.
Rose Rocket árak
- Örökre ingyenes
- Fizetős: 125 USD/hó
- Kis- és középvállalkozások: 298 USD/hó
- Vállalatok: Egyedi árazás
Rose Rocket értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
10. Fishbowl
via Fishbowl
A Fishbowl egy logisztikai menedzsment szoftver, amely segít a vállalkozásoknak a készletek, a raktározás és a gyártási folyamatok egyetlen lépésben történő kezelésében.
A szoftver kis- és középvállalkozások számára készült, és két változatban érhető el: felhőalapúként Fishbowl Drive néven, valamint helyszíni telepítésként Fishbowl Advanced néven.
Mindkét formában a platform hatékonyan kezeli a mindennapi logisztikai műveleteket minden méretű vállalkozás számára.
A Fishbowl legjobb funkciói
- Racionalizált készletgazdálkodás szkennelhető vonalkódok, automatizált készletleltár és további eszközök segítségével.
- Hozzon létre testreszabható munkafolyamatokat a gyártási folyamatok előzetes automatizálása és ütemezése érdekében.
- Hatékony és pontos beszerzési menedzsment
- Automatizált és testreszabható jelentések
- Integrálható a legnépszerűbb üzleti eszközökkel, mint például a QuickBooks, a Salesforce, a Shopify és mások.
A Fishbowl korlátai
- Sok felhasználó találkozott programozási furcsaságokkal és hibákkal.
- A platform felhasználói felülete és navigációja nem túl vonzó.
- Drága a kkv-k számára
- Nincs modul a konténerek nyomon követéséhez.
- Minden integrációs kiegészítőért közel 500 dollárt kell fizetnie.
Fishbowl árak
Fishbowl Drive
- Raktározás: 329 USD/hó
Fishbowl Advanced
- Raktározás: 329 USD/hó
- Gyártás: 429 USD/hó
Fishbowl értékelések és vélemények
- G2: 4,0/5 (210+ értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (820+ értékelés)
Találja meg a vállalkozásának legmegfelelőbb logisztikai szoftvert
A logisztikai szoftverek racionalizálják a modern vállalatok strukturálatlan és megszakadt ellátási lánc-kezelési rendszereit. A globális ellátási lánc-logisztikai igényekkel rendelkező vállalatok számára pedig a előnyök korlátlanok.
A megfelelő logisztikai rendszer döntő jelentőségű lehet vállalkozása sikerében.
Bármi is legyen a helyzet, függetlenül attól, hogy logisztikai csapata megrendelésekkel van elárasztva, vagy a túlterhelt szállítási csatornákkal küzd, a ClickUp tökéletes menedzsment és termelékenységi eszközöket kínál, amelyekkel felülmúlhatja a versenyt.
Szeretné kipróbálni a ClickUp-ot? A ClickUp használata ingyenes.