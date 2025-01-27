ClickUp blog

A 10 legjobb logisztikai szoftver 2025-ben (vélemények és árak)

2025. január 27.

A mai vállalkozások mindig villámgyors szállítással büszkélkednek. De végül a legtöbbjük megadja magát a strukturálatlan logisztikai irányítási rendszereinek.

A kiskereskedelmi üzletek online térre költözésével és a folyamatosan fejlődő értékesítési csatornákkal a logisztikai csapatok számára kihívást jelent a készletek, a megrendelések és a szállíthatóság egyidejű kezelése.

A keresletre vonatkozó találgatások túl sok vagy túl kevés készlethez vezetnek, ezért valós idejű nyomon követésre és adatokon alapuló tervekre van szükség ahhoz, hogy lépést tudjon tartani a versenyképes piacon.

De ne aggódjon – a logisztikai menedzsment eszközök itt vannak, hogy megmentsék a helyzetet.

Mik ezek? Hogyan válassza ki a vállalkozása számára legmegfelelőbbet?

Ebben a cikkben bemutatjuk a jelenleg elérhető legjobb logisztikai eszközöket, és kiemeljük azok legfontosabb jellemzőit, korlátait, árait, valamint a termékekről írt véleményeket és értékeléseket, hogy megtalálja az Önnek leginkább megfelelő megoldást.

Mi az a logisztikai szoftver?

A logisztikai szoftverek automatizálják és egyszerűsítik a teljes életciklust a készletgazdálkodástól a szállítási tervezésen és a megrendelések nyomon követésén át a raktárkezelésig.

Különösen azokat a hétköznapi feladatokat, amelyek órákat vesznek el az idejéből. Ilyenek például az adatbevitel, a beszállítók és az árak kezelése, stb.

A logisztikai eszközök modern technológián alapulnak és minimális emberi beavatkozást igényelnek. Várhatóan rendkívül pontos gyártósorral és gyorsabb, hatékonyabb logisztikai menedzsmenttel számolhat.

De a számtalan lehetőség közül hogyan találja meg a vállalkozásának legmegfelelőbb logisztikai menedzsment szoftvert?

Mit kell keresnie a logisztikai eszközökben?

Az üzleti logisztikai szoftverek vásárlásakor nincs olyan, hogy egy méret mindenre jó.

A szoftverek ára néhány száztól több ezerig terjedhet. Azonban itt van néhány funkció, amelyet az ideális logisztikai eszközben keresnie kell:

  • Az ellátási lánc átláthatósága: Keressen olyan logisztikai eszközöket, amelyek madártávlatból áttekintést nyújtanak az egész logisztikai műveletekről, a csomagolástól a szállításig.
  • Valós idejű menedzsment: Plusz pontok, ha a szoftver valós idejű nyomon követési funkcióval és intuitív irányítópulttal rendelkezik, amely egy helyen figyeli a fontos üzleti KPI-ket.
  • Integrációk: Győződjön meg arról, hogy a szoftver integrálható a meglévő CRM (ügyfélkapcsolat-kezelő) és ERP (vállalati erőforrás-tervező ) rendszereivel. Az integráció lehetővé teszi a több platform közötti valós idejű szinkronizálást, így nincs szükség manuális vagy kettős adatbevitelre.
  • Globális megfelelés: Gyorsan kezeli a globális logisztikai kihívásokat, beleértve a nemzetközi kereskedelmi szabályoknak, vámeljárásoknak és dokumentációs követelményeknek való megfelelést.
  • Üzleti igényeinek megfelelő: Keressen olyan logisztikai szoftvert, amely leginkább megfelel a vállalkozása méretének, a szállítások mennyiségének és az általa forgalmazott termékek kategóriájának.
  • Skálázhatóság: A legtöbb logisztikai eszköz felhőalapú, és gyorsan alkalmazkodik a bővülő üzleti igényekhez. Ügyeljen azonban arra, hogy a skálázhatóság ne kerüljön egy vagyonba. Keressen olyan szoftvert, amelynek árazása átlátható és funkciói könnyen skálázhatók.

Végül, a logisztikai menedzsment szoftverek legfontosabb tulajdonságai és funkciói a legfontosabbak. Ezek mélyreható hatással vannak a szoftver valós helyzetekben való használatának élményére.

Íme egy válogatott lista a legjobb logisztikai menedzsment szoftverekről ?

A 10 legjobb logisztikai menedzsment eszköz

Ez a lista tartalmazza az egyes eszközök funkcióit, a felhasználói véleményeket, a korlátozásokat és az árakat.

1. ClickUp

ClickUp nézetek a munka tervezéséhez, nyomon követéséhez és kezeléséhez
Kezdje el a ClickUp használatát
Tegye hatékonyabbá logisztikai műveleteit a feladatok racionalizálásával és az alkalmazkodó ClickUp Views használatával, amely segítségével minden típusú munkát szervezhet és figyelemmel kísérhet.

A ClickUp egy felhőalapú projektmenedzsment és együttműködési eszköz. Bár felhasználási területei széles körűek, ebben az esetben a ClickUp hatékonyan kezeli a készleteket és a logisztikai műveleteket minden méretű vállalkozás számára.

A logisztikai csapatok egy egységes helyről tervezhetik, figyelhetik és hajthatják végre műveleteiket. A ClickUp intuitív irányítópultjainak köszönhetően.

A ClickUp célspecifikus sablonokból álló galériájából választhat, hogy minden területen kezelni tudja a műveleteket. Ide tartoznak többek között a ClickUp készletkezelési sablonok, a ClickUp raktári KPI sablonok és a ClickUp agilis projektmenedzsment sablonok.

ClickUp AI tesztterv a készletgazdálkodáshoz Példa
Gyorsan készítsen termék tesztelési terveket, és csökkentse a végtelen órákat igénylő kézi munkát a ClickUp AI által generált utasításokkal.

Gyorsan készítsen termék tesztelési terveket, és csökkentse a végtelen órákat igénylő kézi munkát a ClickUp AI által generált utasításokkal.

Ezenkívül a ClickUp beépített csevegési funkciója és interaktív táblái a távoli csapatok együttműködésének javítására lettek kifejlesztve.

ClickUp Whiteboards dokumentumok és vizuális jelzések hozzáadásához a csapatmunkához
Könnyedén testreszabhatja tábláit dokumentumok, feladatok és egyéb elemek hozzáadásával.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Kezelje munkáját a ClickUp több mint 10 testreszabható nézetével
  • Hatékony együttműködés valós idejű megjegyzésekkel, csevegéssel, megosztással és értesítésekkel
  • Konfigurálja a műszerfalakat az üzleti szempontból fontos KPI-kkel és vizuális widgetekkel.
  • Szinkronizálja a dokumentumokat a munkafolyamatokkal, hogy azokat kioszthassa, megjegyzéseket fűzhessen hozzájuk, és a csapattal együtt dolgozhasson rajtuk.
  • A ClickUp natívan integrálódik több mint 200 eszközzel, köztük a Slackkel, a Figmával, a felhőalapú tárolóalkalmazásokkal és még sok mással.

A ClickUp korlátai

  • A felhasználók szerint a mobilalkalmazás funkcionális, de lehetne jobb is.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

2. Oracle

Oracle

Az Oracle-en keresztül

Az Oracle Transportation Management (OTM) egy átfogó logisztikai szoftver azoknak a vállalkozásoknak, amelyek globális ellátási láncuk működtetésével küzdenek.

A platform egyszerű, intuitív felülettel rendelkezik. Ugyanakkor robusztus funkciókkal rendelkezik, amelyekkel globális szinten hatékonyan kezelhetőek a szállítási és logisztikai műveletek.

Az OTM 3D rakománykonfigurációs képességei kiemelkednek az USP-ként. Ezzel szimulációk segítségével vizuálisan lebontja a szállítmányokat. Ezután különböző szögekből és elhelyezésekből áttekintheti a szállító járművek optimális kapacitástervezését.

Az OTM legjobb funkciói

  • Gyűjtse össze, formázza és töltse be a szolgáltatók árait egy átfogó árkezelő rendszer segítségével.
  • Az OTM hatékony hálózati útvonaltervezési funkcióival találja meg a szállításhoz legalkalmasabb útvonalat.
  • Automatizálja az adminisztratív feladatokat, mint például a találkozók ütemezését, az árak lekérdezését, a foglalásokat és egyebeket.
  • Különböző piaci forgatókönyveket vizualizálhat valós időben a hálózati modellezés segítségével.
  • Az intuitív irányítópultok, előre beállított KPI-k és korábbi adatok segítségével végzett prediktív elemzésekkel jelezze előre a jövőbeli csúcsokat és mélypontokat.

OTM korlátai

  • A kezdeti konfigurálás és beállítás kissé lassú lehet.
  • Egyes felhasználók szerint a felhasználói felület nem túl vonzó.

OTM árak

  • A weboldalon nem említve

OTM értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

3. SAP

SAP Business One Dashboard

via SAP

Az SAP Transportation Management (TM) szoftver az SAP design-to-operate megközelítésének része, amelynek célja a digitális ellátási láncok optimalizálása.

Ennek köszönhetően az alkalmazás elég sokoldalú ahhoz, hogy globális vagy hazai ellátási láncaid számára megtervezze, végrehajtsa és elszámolja a szállítmányokat.

Még jobb, hogy az SAP integrálja az automatizálást logisztikai alkalmazásába. Ezáltal high-tech funkciókat kínál, mint például kapacitástervezés, prediktív előrejelzés és szimuláció, az ellátási lánc minden szintjén.

Az SAP Transportation Management legjobb funkciói

  • Magasan konfigurálható platform, amely skálázhatóságot és vállalati szintű átláthatóságot kínál.
  • Rugalmas pályázati és értékelési folyamat
  • Technológia a rakománykonszolidáció javításához, jobb útvonaloptimalizálással és alacsonyabb üzemanyagköltségekkel
  • Mindig legyen AI az Ön oldalán, hogy segítsen a döntéshozatalban és automatizálja a mindennapi feladatokat.

Az SAP Transportation Management korlátai

  • Magas tanulási görbe új felhasználók számára
  • Az alkalmazás lelassul a nagy mennyiségű megrendelések feldolgozása közben.

SAP Transportation Management árak

  • A weboldalon nem említve

SAP Transportation Management értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

4. Acumatica

via Acumatica

via Acumatica

Az Acumatica egy felhőalapú ERP-rendszer, amely teljes körű üzleti menedzsment alkalmazásokkal rendelkezik, beleértve a logisztikai menedzsment alkalmazásokat, mint például a készletellenőrzés, a megrendelések nyomon követése, a raktárkezelés és a megrendeléskezelő rendszerek.

Ezek az alkalmazások úgy lettek kialakítva, hogy segítsék a közepes méretű vállalatokat versenyelőny megszerzésében a gyorsan változó piacon.

A felületet hatékonynak és könnyen használhatónak találtuk. Plusz pontot érdemel az Acumatica átfogó felhasználói licencmodellje, amely lehetővé teszi, hogy egyetlen áron bármikor és bármilyen eszközről megtekintse vállalkozását.

Az Acumatica legjobb funkciói

  • Egyszerűsítse a készletkezelési folyamatokat rugalmas cikkkezeléssel, minőségi nyomonkövethetőséggel és robusztus utánpótlással.
  • Javítsa raktári műveleteit papírmentes, mobil eszközökről irányított komissiózással.
  • Kattintással hozzon létre megrendeléseket a jóváhagyott árajánlatokból
  • Kövesse nyomon a szállítás állapotát valós idejű linkeken keresztül, és ossza meg azokat az ügyfelekkel az alkalmazáson belüli üzenetküldő funkció vagy értesítések segítségével.
  • Kezelje proaktívan a megrendeléseket a beépített visszaküldés-kezeléssel, auditpróbákkal, számla-konszolidációval és további eszközökkel.

Az Acumatica korlátai

  • Egyes felhasználók nehezen testreszabhatónak találják az eszközt.
  • A véleményezők alkalmi hibákról és technikai nehézségekről számolnak be.
  • Nehéz méretezni anélkül, hogy mélyen a zsebébe nyúlna

Acumatica árak

  • A weboldalon nem elérhető

Acumatica értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (840 értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (100+ értékelés)

5. NetSuite Cloud ERP

Netsuite Dashboard

via Netsuite

A NetSuite Cloud ERP megoldás egyszerűsíti vállalkozása logisztikai irányítását – a pénzügyek kezelésétől a megrendelések feldolgozásának, a készletgazdálkodásnak és a raktári műveleteknek az optimalizálásáig.

Az Acumatica-hoz hasonlóan a NetSuite is megfelelő eszközöket kínál a logisztikai csapatok számára a műveletek hatékony kezeléséhez.

A szoftvert több mint 37 000 vállalat használja, köztük olyan vezető logisztikai és szállítási cégek, mint a FlexPort, az OmniTRAX és a Floship, és még sok más.

A NetSuite Cloud ERP legjobb funkciói

  • Automatizálja, kezelje és optimalizálja a készleteket több helyszínen és értékesítési csatornán egyetlen irányítópultról.
  • Automatizált munkafolyamatokkal racionalizálja a megrendelések feldolgozását – az árajánlatoktól a megrendelések teljesítéséig.
  • Biztosított globális ellátási megfelelés a régió-specifikus pénznemekben és adózási szabályokban történő kereskedelemhez szükséges elemekkel.
  • Szüntesse meg a kettős adatbevitelt azáltal, hogy automatikusan összekapcsolja a beszerzési tranzakciókat a beszállítói nyilvántartásokkal, az áruátvételekkel és a számlázási dokumentumokkal.

A NetSuite Cloud ERP korlátai

  • A NetSuite SQL-alapú felépítése akadályt jelent a jelentések készítésében és a fejlett keresési lekérdezések futtatásában.
  • Az egyszeri beállítási díj miatt az összköltség drágábbá válik.

NetSuite Cloud ERP árak

  • Éves licencdíj és beállítási díj fizetendő. A weboldalon azonban nincsenek feltüntetve a pontos árak.

NetSuite Cloud ERP értékelések és vélemények

  • G2: 4,0/5 (több mint 2800 értékelés)
  • Capterra: 4,1/5 (több mint 1400 értékelés)

6. Zoho Inventory

via Zoho

via Zoho

A Zoho Inventory egy könnyen használható készlet- és raktárkezelő szoftver, amelyet az újkori vállalkozások számára terveztek.

Ha vállalkozása különböző értékesítési csatornákra (elsősorban online) támaszkodik, akkor logisztikai szoftverre van szüksége a gyártósorok és az értékesítési csúcsok kezeléséhez, valamint a szétszórt raktárak feletti ellenőrzéshez.

A Zoho Inventory mindent megtesz Önért.

A Zoho Inventory legjobb funkciói

  • Felhasználóbarát felület, könnyű navigáció és kezelhetőség a szoftvermegoldással.
  • Kövesse nyomon a tételeket és a sorozatszámokat több értékesítési csatornán keresztül.
  • Az előre beállított beszállítókkal és árakkal történő automatikus újrarendelés megakadályozza a készlethiányt.
  • Készítsen informatív jelentéseket az egyes megrendelések értékesítési és beszerzési tendenciáiról.
  • Intuitív irányítópult a rendelési ciklusok áttekintéséhez – függőben lévő, csomagolt és kiszállított, egy helyen.
  • Több mint 40 szállítmányozóval integrálható

A Zoho Inventory korlátai

  • A felhasználók nehezen találnak képzési forrásokat és hivatalos dokumentációt a szoftver használatához.
  • Nem teljes körű logisztikai szoftver, főként a készlet- és raktárkezelésre összpontosít.
  • A felhasználók szerint az ügyfélszolgálat jelentősen javulhatna.

Zoho Inventory árak

  • Örökre ingyenes: 50 megrendelésre korlátozva
  • Alapcsomag: 29 USD/hó
  • Professzionális: 79 USD/hó
  • Prémium: 129 USD/hó
  • Vállalati: 249 USD/hó

Zoho Inventory értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (80+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (370+ értékelés)

7. Salesforce

Salesforce Dashboard

via Salesforce

A Salesforce for Transportation and Logistics Service Providers integrálódik a Salesforce CRM-mel, hogy testreszabott megoldásokat kínáljon, például kapcsolattartás-kezelést, folyamatok automatizálását és szállításkövetést.

A platform kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy a logisztikai műveleteket zökkenőmentes, ügyfélközpontú élménnyé alakítsa. Ezt integrált ellátási láncok és a teljes szállítási élmény holisztikus áttekintése révén valósítja meg.

A Salesforce CRM legjobb funkciói

  • Egységes irányítópulton keresztül nyerjen átfogó, valós idejű betekintést az ellátási láncába.
  • Növelje az ügyfélelégedettséget személyre szabott interakciókkal és üzenetekkel
  • Integrálható a meglévő ERP, TMS, WMS és egyéb adattároló rendszerekkel.
  • Valós idejű betekintést nyerhet a készletszintekbe, a megrendelések állapotába és a szállítási mutatókba.
  • Használja az AI-t a karbantartási igények előrejelzéséhez és az eszközök és erőforrások kihasználtságának optimalizálásához.

A Salesforce CRM korlátai

  • Nem találtunk mobilalkalmazást.
  • Nincs ingyenes verzió

Salesforce CRM árak

  • Starter: 25 USD/felhasználó
  • Professzionális: 80 USD/felhasználó

Salesforce CRM értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (több mint 18 300 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (több mint 18 000 értékelés)

8. Brightpearl

Brightpearl Értékesítési készletfunkció

via Brightpearl

A Brightpearl egy vezető kiskereskedelmi üzemeltetési rendszer. A rendszer gondoskodik a készlettervezésről és -kezelésről, a szállításról és a teljesítésről, valamint a megrendelések beszerzéséről.

Ezenkívül integrálva van egy kiskereskedelemre fókuszáló CRM-mel, amely segít jobb ügyfélkapcsolatok kiépítésében.

Könnyen használható felületével és vonzó felhasználói felületével a platform több mint 5000 márka és logisztikai vállalat körében népszerű.

A Brightpearl legjobb funkciói

  • Pontos készletvásárlási ajánlások az értékesítési trendek és a jövőbeli vásárlói keresleti minták alapján
  • Többcsatornás készlet- és rendeléskezelés valós idejű frissítésekkel
  • Intuitív irányítópult, amelyen minden fontos mutatója megjelenik, például az értékesítés, a készlet rendelkezésre állása, a CAC, az ügyfelek LTV-je és még sok más.
  • A beépített kiskereskedelmi CRM automatikusan létrehozza az ügyfelek személyiségprofilját, beleértve elérhetőségeiket, rendelési előzményeiket és korábbi interakcióikat.
  • Teljesen integrált értékesítési ponti rendszerek hűségprogramokkal

A Brightpearl korlátai

  • Egyes felhasználók nehezen tudták elsajátítani a használatát (meredek tanulási görbe).
  • A Brightpearl nem kínál ingyenes próbaverziót.
  • A vásárlók visszajelzései általában a korlátozott jelentési modellekre és a gyenge ügyfélszolgálatra vonatkoznak.

Brightpearl árak

  • Nincs részletes információ a weboldalon.

Brightpearl értékelés és vélemények

  • G2: 4,5/5 (70+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (150+ értékelés)

9. Rose Rocket

via Rose Rocket

via Rose Rocket

Hallott már a Guns and Rosesról? Igen, a rockzenekarról! Bár a Rose Rocket név hasonlít a zenekar nevéhez, a weboldaluk a Guns and Roses témájára épül.

A Rose Rocket egy vezető szállításirányítási szoftver, amely népszerű a teherfuvarozó cégek, fuvarozók és brókerek körében.

A régi, rugalmatlan szállításirányítási rendszerekkel összehasonlítva a Rose Rocket teljes rugalmasságot kínál a szoftver üzleti igényeinek megfelelő testreszabásához.

A Rose Rocket legjobb funkciói

  • Állítson be testreszabott szabályokat és kiváltókat a feladatok és értesítések automatizálásához.
  • Könnyen hozzáadható funkciók és eszközök az üzleti tevékenység bővülésével, csak az általad használt szolgáltatásokért fizetsz.
  • Beépített jelentések és irányítópultok a jövedelmezőség nyomon követéséhez
  • Szerepkörökön alapuló hozzáférés az információkhoz és az adatmegosztás ellenőrzéséhez
  • Valós idejű kommunikációs csatornák a sofőrökkel, ügyfelekkel és partnerekkel való teljes szinkronizáláshoz
  • Útvonaltervezés és optimalizálás
  • Intuitív táblák a belső megrendelések nyomon követéséhez, a sofőrök rakományának kiválasztásához, vagy a megrendelések teljes átláthatóságának biztosításához az ügyfelek számára.

A Rose Rocket korlátai

  • Egyes felhasználók hiányolták a fejlett funkciókat.
  • A valós idejű frissítések nem igazán „valós idejűek”
  • A felhasználóknak nehézséget okoz a megosztott megrendelések létrehozása.

Rose Rocket árak

  • Örökre ingyenes
  • Fizetős: 125 USD/hó
  • Kis- és középvállalkozások: 298 USD/hó
  • Vállalatok: Egyedi árazás

Rose Rocket értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

10. Fishbowl

Fishbowl Dashboard

via Fishbowl

A Fishbowl egy logisztikai menedzsment szoftver, amely segít a vállalkozásoknak a készletek, a raktározás és a gyártási folyamatok egyetlen lépésben történő kezelésében.

A szoftver kis- és középvállalkozások számára készült, és két változatban érhető el: felhőalapúként Fishbowl Drive néven, valamint helyszíni telepítésként Fishbowl Advanced néven.

Mindkét formában a platform hatékonyan kezeli a mindennapi logisztikai műveleteket minden méretű vállalkozás számára.

A Fishbowl legjobb funkciói

  • Racionalizált készletgazdálkodás szkennelhető vonalkódok, automatizált készletleltár és további eszközök segítségével.
  • Hozzon létre testreszabható munkafolyamatokat a gyártási folyamatok előzetes automatizálása és ütemezése érdekében.
  • Hatékony és pontos beszerzési menedzsment
  • Automatizált és testreszabható jelentések
  • Integrálható a legnépszerűbb üzleti eszközökkel, mint például a QuickBooks, a Salesforce, a Shopify és mások.

A Fishbowl korlátai

  • Sok felhasználó találkozott programozási furcsaságokkal és hibákkal.
  • A platform felhasználói felülete és navigációja nem túl vonzó.
  • Drága a kkv-k számára
  • Nincs modul a konténerek nyomon követéséhez.
  • Minden integrációs kiegészítőért közel 500 dollárt kell fizetnie.

Fishbowl árak

Fishbowl Drive

  • Raktározás: 329 USD/hó

Fishbowl Advanced

  • Raktározás: 329 USD/hó
  • Gyártás: 429 USD/hó

Fishbowl értékelések és vélemények

  • G2: 4,0/5 (210+ értékelés)
  • Capterra: 4,1/5 (820+ értékelés)

Találja meg a vállalkozásának legmegfelelőbb logisztikai szoftvert

A logisztikai szoftverek racionalizálják a modern vállalatok strukturálatlan és megszakadt ellátási lánc-kezelési rendszereit. A globális ellátási lánc-logisztikai igényekkel rendelkező vállalatok számára pedig a előnyök korlátlanok.

A megfelelő logisztikai rendszer döntő jelentőségű lehet vállalkozása sikerében.

Bármi is legyen a helyzet, függetlenül attól, hogy logisztikai csapata megrendelésekkel van elárasztva, vagy a túlterhelt szállítási csatornákkal küzd, a ClickUp tökéletes menedzsment és termelékenységi eszközöket kínál, amelyekkel felülmúlhatja a versenyt.

Szeretné kipróbálni a ClickUp-ot? A ClickUp használata ingyenes.

