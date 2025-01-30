A 10 legjobb e-kereskedelmi készletkezelő szoftver 2025-ben

A rosszul megtervezett készletkezelési folyamat eladások kieséséhez vezethet, és ronthatja vállalkozása hírnevét. Emellett jelentős pazarláshoz és többletköltségekhez is vezethet.

Ezért az e-kereskedelmi vállalkozásoknak hatékony készletkezelési rendszerrel kell rendelkezniük. A kisvállalkozások ezt készlet sablonokkal is megtehetik, de a növekvő vállalkozásoknak érdemes befektetniük egy e-kereskedelmi készletkezelő szoftverbe. Ez segíthet a készletadatok hatékony tervezésében, nyomon követésében és kezelésében az egész ellátási láncban.

Megvizsgáljuk a 10 legjobb e-kereskedelmi készlet- és beszerzéskezelő szoftvert, és megbeszéljük azokat a legfontosabb funkciókat, amelyekre figyelni kell, amikor a vállalkozásához legmegfelelőbbet választja.

Mit kell keresnie egy e-kereskedelmi készletkezelő szoftverben?

Az e-kereskedelmi készletkezelő szoftverek értékelésekor vegye figyelembe a következő kulcsfontosságú tényezőket:

Készletkövetés és láthatóság: Keressen olyan szoftvermegoldást, amely lehetővé teszi a készletek valós idejű követését több csatornán keresztül. Fontolja meg, hogy a szoftver rendelkezik-e olyan funkcióval, amely optimalizálja a készletgazdálkodást, hogy megakadályozza a készlethiányt vagy a túlzott készletezést.

Több helyszínes kezelés: Ha több raktárral vagy kiskereskedelmi üzlettel rendelkezik, válasszon olyan szoftvert, amely megkönnyíti a több helyszínes készletkezelést. A szoftvernek lehetővé kell tennie az összes üzlet és raktár közötti koordinációt.

Készletoptimalizálás: Keressen olyan készletkezelő rendszereket, amelyek segítenek optimalizálni a készletszinteket a készletek számának, a keresleti mintáknak, a szezonalitásnak és a korábbi értékesítési adatoknak az alapján.

Anyagok csoportosítása és kategorizálása: Keressen olyan készletkezelő szoftvermegoldásokat, amelyek segítenek a készletelemeket előre meghatározott kategóriákba (pl. terméktípus, márka vagy SKU szerint) csoportosítani. Ez segíthet elemezni, mely termékek iránt van a legnagyobb kereslet, és lehetővé teszi, hogy stratégiáját ennek megfelelően módosítsa.

Jelentések és elemzések: Válasszon olyan készletkezelő szoftvert, amely idővel értékes, betekintést nyújtó jelentéseket készít az értékesítésről, a készletmozgásokról és a termékek teljesítményéről. A készletadatok elemzése rengeteg időt és pénzt takaríthat meg, segít jobban megérteni vállalkozását, és adat alapú döntéseket hozni.

Támogatás: Elsőbbséget élvezzenek azok a platformok, amelyek reagáló ügyfélszolgálatot és készletkezelési funkciókat kínálnak.

Olvassa el még: Összesített tervezés a jobb készletkezelésért

A 10 legjobb e-kereskedelmi készletkezelő szoftver

Most, hogy már tudja, milyen funkciókra kell figyelnie, amikor készletkezelő szoftvert vásárol a vállalkozásához, íme egy lista a jelenleg a piacon elérhető legjobb e-kereskedelmi készletkezelő szoftverekről.

1. ClickUp

A ClickUp projektmenedzsment platformjával valós időben követheti nyomon a készletadatokat.

A ClickUp egy kis- és nagyvállalatok számára készült készlet- és műveletkezelő eszköz, amely segíthet az e-kereskedelmi üzleti műveletek, a termékek készleteinek, a célok és egyebek kezelésében.

A ClickUp projektmenedzsment megoldásával együtt egyszerűsítheti a készletkezelést testreszabható irányítópultokkal, amelyek valós idejű mutatókat, rendezett listákat a készletek nyomon követéséhez és automatizált munkafolyamatokat a hatékony feladatkezeléshez jelenítenek meg.

Az e-kereskedelmi platformokkal való integrációja biztosítja a pontos készletadatok szinkronizálását, ami optimalizálja az üzleti műveleteket és megalapozott döntések meghozatalát teszi lehetővé.

A ClickUp legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi irányítópultokat, amelyek a készletek működésének központi áttekintésében megjelenítenek olyan fontos készletmutatókat, mint a készletszintek, az értékesítési adatok és a megrendelések állapota a ClickUp Dashboards segítségével.

A ClickUp Dashboards segítségével láthatja a rendelkezésre álló termékeket, készleteket és egyéb raktárkészleteket.

Hozzon létre strukturált listákat a ClickUp Lists segítségével a készlet nyomon követéséhez, az áruk SKU, hely vagy egyéb attribútumok szerinti kategorizálásához.

Automatizálja a rutin feladatokat, mint például az alacsony készletről szóló riasztások és a készletpótlási tevékenységek. Egyszerűsítse a készletkezelési folyamatokat olyan automatizálási funkciókkal, mint a feladatindítók és az ismétlődő feladatok.

A ClickUp táblázatos nézetével könnyedén elemezheti az adatokat a strukturált információkezelés érdekében.

Töltse le ezt a sablont Kezelje készleteit és mindig időben pótolja azokat a ClickUp készletkezelési sablonjával.

A ClickUp korlátai

A rendelkezésre álló funkciók miatt meredek a tanulási görbe.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/felhasználó havonta

Üzleti : 12 USD/felhasználó havonta

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (4000+ értékelés)

2. inFlow Inventory

via inFlow Inventory

Az inFlow Inventory egy átfogó e-kereskedelmi készletkezelő szoftver, amelyet minden méretű vállalkozás készletellenőrzésének egyszerűsítésére terveztek.

Összesíti a készlet- és rendelési információkat, valós idejű betekintést nyújtva a készletszintekbe és a mozgásokba.

Funkciói között szerepel a vonalkódos azonosítás, a több helyszínen történő raktárkezelés és az elemzés, amelyek lehetővé teszik a készletek hatékony nyomon követését, újrarendelését és optimalizálását.

Az inFlow Inventory legjobb funkciói

Integrálja különböző e-kereskedelmi értékesítési platformokkal, például online piacterekkel, weboldalakkal és hagyományos üzletekkel, hogy egyetlen felületről kezelhesse a készletet.

Egyszerűsítse a készletek átvételének, összeállításának és kezelésének folyamatát, javítsa a pontosságot és a hatékonyságot, miközben csökkenti a kézi hibákat a vonalkód-beolvasás és az RFID (rádiófrekvenciás azonosítás) segítségével.

Kövesse nyomon valós időben a készletek szintjét, az értékesítést és a megrendeléseket több helyszínen. Ez segít a pontos készletnyilvántartás vezetésében, és megakadályozza a készlethiányt vagy a túlzott készletezést.

Használja megrendeléskezelő szoftverként , hogy segítsen a csapatoknak a megrendelések létrehozásában, feldolgozásában és nyomon követésében. Létrehozhat egy megrendelőlap-sablont is a következő beszerzési ciklushoz.

inFlow Inventory korlátai

Korlátozott skálázhatóság nagy vagy gyorsan növekvő e-kereskedelmi vállalkozások számára

Az integrációs korlátok miatt további manuális munkára vagy egyedi fejlesztésre is szükség lehet.

inFlow Inventory árak

Vállalkozó: 110 USD/hó

Kisvállalkozások: 279 USD/hó

Közepes méretű: 549 USD/hó

Vállalati: 1319 USD/hó

inFlow Inventory értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

3. Katana

via Katana

A Katana egy kifejezetten e-kereskedelmi vállalkozások számára kifejlesztett szoftver, amely segít a készletek kezelésében.

Vizuális termelés tervezést és valós idejű készletkövetést kínál, és integrálható olyan népszerű e-kereskedelmi platformokkal, mint a Shopify és a WooCommerce.

A Katana az anyagszükséglet-tervezés (MRP) és a felhasználóbarát felület segítségével segít racionalizálni a gyártási folyamatokat, optimalizálni a készletszinteket és javítani az általános működési hatékonyságot.

A Katana legjobb funkciói

Egyszerűsítse a termelés és az erőforrások tervezését a felhasználóbarát felülettel, a valós idejű nyomon követéssel és az erőforrások optimalizált kihasználásával.

Kövesse nyomon valós időben a készleteket, a megrendeléseket és a gyártási folyamatokat, hogy optimalizálja a készletszinteket, megelőzze a készlethiányt vagy a túlkészleteket, és hatékonyan kezelje az erőforrásokat.

Kövesse nyomon a pénzügyi mutatókat, mint például a bevétel, a nyereség stb., hogy megtudja, mely termékek teljesítenek jól.

Integrálható olyan népszerű platformokkal, mint a Shopify, a WooCommerce és az Amazon, lehetővé téve a megrendelések, a készletek és a termékadatok automatikus szinkronizálását.

A Katana korlátai

Az egyes e-kereskedelmi platformokkal való integráció beállítása bonyolult lehet.

A Katana jelentéskészítési funkciói nem rendelkeznek a mélyreható elemzéshez szükséges fejlett funkciókkal.

Katana árak

Starter: 199 USD/hó

Alapcsomag: 399 USD/hó

Professzionális: 899 USD/hó

Professional Plus: 1999 USD/hó

A Katana értékelései és vélemények

G2: 4,4/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 160 értékelés)

4. SkuVault by Linnworks

via SkuVault Core

A SkuVault egy fejlett e-kereskedelmi készletkezelő szoftver a Linnworks-tól, amely pontos ellenőrzést tesz lehetővé a készletek felett, zökkenőmentesen integrálható különböző értékesítési csatornákkal, és olyan funkciókat kínál, mint a dinamikus utánpótlás és a valós idejű jelentések.

Az eszköz segítségével biztosíthatja a pontos készletkezelést átfogó készletkezelési eszközökkel, beleértve a tételek nyomon követését és a sorozatszámmal ellátott készleteket.

A SkuVault legjobb funkciói

Optimalizálja raktári műveleteit és növelje a megrendelések teljesítésének hatékonyságát a WMS (raktárkezelő rendszer) integrációjával.

Csökkentse a készlethiányt és a túlzott készleteket a dinamikus utánpótlással, amely előre beállított küszöbértékek alapján automatikusan generál utánpótlási megrendeléseket.

Központilag kezelheti készleteit a többcsatornás értékesítési integrációval, amely szinkronizálja a készletszinteket a különböző értékesítési csatornákon, például az Amazonon, az eBay-en és a Shopify-on.

A SkuVault valós idejű jelentéseinek segítségével betekintést nyerhet a készlet teljesítményébe, az értékesítési trendekbe és a működési mutatókba, ami megalapozott döntéshozatalhoz és stratégia kidolgozásához szükséges.

A SkuVault korlátai

Egyes felhasználók számára a szoftver átfogó funkciói és testreszabási lehetőségei miatt meglehetősen bonyolult lehet a megtanulása.

Egyes felhasználók szerint az ismétlődő szkennelési folyamat időigényes.

SkuVault árak

Egyedi árazás

SkuVault értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,3/5 (50+ értékelés)

5. Cin7 Core

via Cin7 Core

A gyártók és termékértékesítők számára tervezett Cin7 Core kiválóan alkalmas minden típusú kisvállalkozás számára – kiskereskedők, nagykereskedők vagy online értékesítők számára.

Segít a vállalkozásoknak a kritikus folyamatok, például a rendeléskezelés, a készletnyomon követés és a termékek listázása kezelésében, központosításában és automatizálásában a különböző értékesítési csatornákon.

Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a valós idejű szinkronizálás, a testreszabható jelentések és a zökkenőmentes integrációk, a Cin7 Core lehetővé teszi a csapatok számára, hogy hatékonyan kezeljék készleteiket, csökkentsék a készlethiányokat és javítsák az általános működési rugalmasságot.

A Cin7 Core legjobb funkciói

Kezelje a készleteket több értékesítési csatornán keresztül a készletadatok szinkronizálásával és a megrendelések teljesítési folyamatainak egyszerűsítésével.

Szerezzen értékes betekintést a legfontosabb mutatókba, például az értékesítési teljesítménybe és a készletforgalomba, a robusztus jelentéskészítő eszközök segítségével. Ez lehetővé teszi, hogy adat alapú döntéseket hozzon.

Kezelje az online és offline értékesítési csatornákat egyetlen platformról, integrált POS funkciókkal.

Kövesse nyomon a lejárati dátumokat és kezelje a visszahívásokat a tételek és sorozatszámok nyomon követésével.

Igazítsa a rendszert az Ön üzleti folyamataihoz, és optimalizálja a műveleteket egyedi munkafolyamatokkal és automatizálási szabályokkal.

A Cin7 Core korlátai

A kiterjedt funkciók és testreszabási lehetőségek miatt a felhasználók számára meglehetősen bonyolult lehet a megtanulása.

Bonyolult bevezetési folyamat, amely jelentős időt és erőforrásokat igényel a beállításhoz és a meglévő rendszerekkel való integráláshoz.

Cin7 Core árak

Alapcsomag: 295 USD/hó

Előny: 449 USD/hó

Haladó: 999 USD/hó

Omni: Egyedi árazás

Cin7 Core értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (150+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)

6. Sage Inventory Advisor

via Sage Inventory Advisor

A Sage Inventory Advisor egy intelligens készletkezelő eszköz e-kereskedelmi vállalkozások számára.

Fejlett előrejelzési algoritmusokat használ a készletszintek optimalizálására, megelőzve a készlethiányt és csökkentve a felesleges készleteket.

A Sage Inventory Advisor valós idejű betekintést nyújt a termékek iránti keresletbe, a beszállítók teljesítményébe és a megrendelések teljesítésébe, így segítve Önt a megalapozott döntések meghozatalában, a hatékonyság növelésében, valamint a vevői elégedettség és az általános készletellenőrzés javításában.

A Sage Inventory Advisor legjobb funkciói

Pontosan jósolja meg a jövőbeli keresletet fejlett előrejelzési algoritmusokkal, amelyek segítenek optimalizálni a készletszinteket és csökkenteni a költségeket.

Minimalizálja a készlethiányokat és biztosítsa a készletek időben történő feltöltését a dinamikus utánpótlással, amely automatizálja a készletrendelést a valós idejű kereslet és a szállítási idő alapú javaslatok alapján.

Kövesse nyomon a beszállítók teljesítménymutatóit, például a szállítás megbízhatóságát és a szállítási határidőket. Kezelje proaktív módon a beszállítói kapcsolatokat, és biztosítsa a zökkenőmentes ellátási lánc működését.

Optimalizálja készletportfólióját átfogó készletállapot-elemzéssel, amely azonosítja a lassan mozgó vagy elavult tételeket.

Szerezzen hasznos információkat a készlet teljesítményéről egy intuitív irányítópult segítségével, amely kiemeli a fejlesztésre szoruló területeket.

A Sage Inventory Advisor korlátai

Túl bonyolult lehet egyszerű készletigényű kisvállalkozások számára.

A rendelkezésre álló testreszabási lehetőségek nem feltétlenül felelnek meg az egyedi üzleti folyamatoknak vagy az iparág specifikus követelményeinek, ami korlátozza az alkalmazkodóképességet.

Sage Inventory Advisor árak

Havi 199 dollártól

Sage Inventory Advisor értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Helcim

via Helcim

A Helcim egy fizetési feldolgozó, amely segít a vállalkozásoknak online és offline fizetések elfogadásában.

Olyan eszközöket kínál, mint a POS-rendszerek, a virtuális terminálok és az online és offline fizetésekhez szükséges online számlázás.

Ez egy intelligens platform, amelynek célja a termékárak és a teljesítmény optimalizálása.

Elemzi a piaci trendeket, a versenytársak árait és a vásárlói magatartást, hogy hasznos információkat nyújtson a vállalkozások számára.

A Helcim legjobb funkciói

Csökkentse költségeit a tranzakciós volumen növekedésével a Helcim átlátható árazási struktúrájával, amely átlátható árazást kínál.

Kezelje az e-kereskedelmi fizetéseket egy robusztus online fizetési megoldással, amely lehetővé teszi az online fizetések elfogadását.

Feldolgozza a tranzakciókat közvetlenül mobil eszközéről virtuális terminálok segítségével, amelyekkel bárhol elfogadhatja a fizetéseket.

Megelőzze az adatvesztést és a jogi kockázatokat adat titkosítással, tokenizálással és csalás elleni védelmi rendszerekkel.

A Helcim korlátai

A Helcim testreszabási lehetőségei nem feltétlenül felelnek meg a nagyobb vállalkozások vagy az egyedi igényekkel rendelkező cégek igényeinek.

Helcim árak

Helcim Smart Terminal: 329 dollár

Helcim kártyaolvasó: 99 dollár

Helcim értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Fishbowl

via Fishbowl

A Fishbowl egy készletkezelő és gyártási szoftver, amely bármilyen méretű vállalkozás automatizálását és méretezését segíti.

Segít racionalizálni a készletkezelési műveleteket, javítani a hatékonyságot és fenntartani az optimális készletszintet, hogy kielégíthesse az ügyfelek igényeit.

A QuickBooks integrációknak köszönhetően a Fishbowl egyszerűsíti a készletellenőrzést és valós idejű felhőalapú láthatóságot biztosít több helyszínen.

A Fishbowl legjobb funkciói

Fogadjon online fizetéseket egy robusztus online fizetési megoldással

Kövesse nyomon a készletek szintjét, helyét és mozgását valós időben a fejlett készletkövető rendszerrel, amely kiváló készletkezelési lehetőségeket kínál vállalkozásának.

Kövesse nyomon a termék teljes életciklusát a nyersanyagtól a vevőhöz történő kiszállításig a folyamatos nyomonkövethetőségi funkciók segítségével.

Gyorsan feldolgozhatja az ügyfelek megrendeléseit, a frissítéseket, a problémákat és a szállítási részleteket egy helyen.

A Fishbowl korlátai

Bár a Fishbowl számos funkcióval rendelkezik, a személyre szabás terén korlátozásokkal járhat.

A Fishbowl több rendszerrel is integrálható, de előfordulhat, hogy nem fedezi az összes olyan speciális platformot, amelyet egyes vállalkozások használnak.

Fishbowl árak

Fishbowl Drive: Raktározás – 329 dollártól

Fishbowl Advanced: Raktározás – 329 dollártól

Fishbowl Advanced: Gyártás – 429 dollártól

Fishbowl értékelések és vélemények

G2: 4/5 (200+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 800 értékelés)

9. Veeqo

via Veeqo

A Veeqo egy felhőalapú készletkezelő és többcsatornás kiskereskedelmi platform, amely segít kezelni a készleteket, megrendeléseket és szállításokat különböző értékesítési csatornákon, többek között az Amazonon, az eBay-en és a Shopify-on.

A Veeqo célja, hogy hatékony készletkezelő eszközeivel egyszerűsítse az e-kereskedelmi műveleteket, javítsa a megrendelések pontosságát és fokozza az ügyfélélményt.

A Veeqo legjobb funkciói

Kövesse nyomon a készleteket, és szinkronizálja a készletadatokat több értékesítési csatornán keresztül a központosított készletkezelés segítségével.

A mobilalkalmazással bárhonnan kezelheti a készletet, fogadhatja a megrendeléseket és teljesítheti a szállításokat.

Növelje raktári műveleteinek hatékonyságát a vonalkód-beolvasási funkciók segítségével.

Készítsen szállítási címkéket, automatizálja a teljesítést, és hatékonyan szállítsa ki a megrendeléseket integrált szállításkezelési megoldásokkal és valós idejű fuvarozói árakkal.

A Veeqo kiterjedt integrációi a népszerű e-kereskedelmi platformokkal, piacterekkel, számviteli szoftverekkel és szállítmányozókkal, valamint testreszabható funkciói és munkafolyamatai segítségével a rendszert az Ön egyedi igényeihez igazíthatja.

A Veeqo korlátai

A Veeqo átfogó funkciókészlete egyes felhasználók számára bonyolultnak tűnhet.

Veeqo árak

Ingyenes

Veeqo értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,3/5 (70+ értékelés)

10. ShipBob

via ShipBob

A ShipBob egy harmadik fél logisztikai szolgáltató, amely átfogó teljesítési megoldásokat kínál az e-kereskedelmi vállalkozások számára.

Ezek a szoftverek kezelik a készlet tárolását, a megrendelések feldolgozását és a szállítási logisztikát, segítve a vállalkozásokat a teljesítési műveletek racionalizálásában és a megrendelések hatékony kiszállításában az ügyfeleknek.

Stratégiailag elhelyezkedő teljesítési központjaival a ShipBob célja a szállítási folyamat racionalizálása, a szállítási költségek csökkentése és az online kiskereskedők általános logisztikai hatékonyságának javítása.

A ShipBob legjobb funkciói

Gyorsan és olcsón szállítsa termékeit, több mint 50 teljesítési központban világszerte.

Kövesse nyomon a készletszinteket, figyelje a készletmozgásokat, és optimalizálja a tárolóterületet a hatékonyabb működés érdekében.

A megrendelések nyomon követésével és a teljes teljesítési folyamat átláthatóságával valós időben kaphat friss információkat a megrendelései állapotáról.

A ShipBob korlátai

A ShipBob és a meglévő e-kereskedelmi platformok integrálása technikai szakértelmet és további fejlesztési erőforrásokat igényelhet.

ShipBob árak

Egyedi árazás

ShipBob értékelések és vélemények

G2: 3,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 3,7/5 (90+ értékelés)

Kapcsolódó: A legjobb ERP szoftvermegoldások az Ön számára

Egyszerűsítse a készletkezelést a megfelelő eszközzel

Az e-kereskedelmi készletkezelés bonyolult és kihívásokkal teli feladat lehet, különösen a növekvő vállalkozások számára, amelyeknek nagy és sokféle készletet kell kezelniük.

A megfelelő eszközzel azonban egyszerűsítheti készletkezelési folyamatait, ezzel időt, pénzt és erőforrásokat takaríthat meg.

A ClickUp egy hatékony és sokoldalú termelékenységi platform, amely segít az e-kereskedelmi készletek hatékony kezelésében. Segítségével egyszerűsítheti az e-kereskedelmi készletkezelést és növelheti üzleti teljesítményét.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és tapasztalja meg a különbséget!