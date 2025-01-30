A 10 legjobb e-kereskedelmi készletkezelő szoftver 2025-ben

A rosszul megtervezett készletkezelési folyamat eladások kieséséhez vezethet, és ronthatja vállalkozása hírnevét. Emellett jelentős pazarláshoz és többletköltségekhez is vezethet.
Ezért az e-kereskedelmi vállalkozásoknak hatékony készletkezelési rendszerrel kell rendelkezniük. A kisvállalkozások ezt készlet sablonokkal is megtehetik, de a növekvő vállalkozásoknak érdemes befektetniük egy e-kereskedelmi készletkezelő szoftverbe. Ez segíthet a készletadatok hatékony tervezésében, nyomon követésében és kezelésében az egész ellátási láncban.
Megvizsgáljuk a 10 legjobb e-kereskedelmi készlet- és beszerzéskezelő szoftvert, és megbeszéljük azokat a legfontosabb funkciókat, amelyekre figyelni kell, amikor a vállalkozásához legmegfelelőbbet választja.
Mit kell keresnie egy e-kereskedelmi készletkezelő szoftverben?
Az e-kereskedelmi készletkezelő szoftverek értékelésekor vegye figyelembe a következő kulcsfontosságú tényezőket:
- Készletkövetés és láthatóság: Keressen olyan szoftvermegoldást, amely lehetővé teszi a készletek valós idejű követését több csatornán keresztül. Fontolja meg, hogy a szoftver rendelkezik-e olyan funkcióval, amely optimalizálja a készletgazdálkodást, hogy megakadályozza a készlethiányt vagy a túlzott készletezést.
- Több helyszínes kezelés: Ha több raktárral vagy kiskereskedelmi üzlettel rendelkezik, válasszon olyan szoftvert, amely megkönnyíti a több helyszínes készletkezelést. A szoftvernek lehetővé kell tennie az összes üzlet és raktár közötti koordinációt.
- Készletoptimalizálás: Keressen olyan készletkezelő rendszereket, amelyek segítenek optimalizálni a készletszinteket a készletek számának, a keresleti mintáknak, a szezonalitásnak és a korábbi értékesítési adatoknak az alapján.
- Anyagok csoportosítása és kategorizálása: Keressen olyan készletkezelő szoftvermegoldásokat, amelyek segítenek a készletelemeket előre meghatározott kategóriákba (pl. terméktípus, márka vagy SKU szerint) csoportosítani. Ez segíthet elemezni, mely termékek iránt van a legnagyobb kereslet, és lehetővé teszi, hogy stratégiáját ennek megfelelően módosítsa.
- Jelentések és elemzések: Válasszon olyan készletkezelő szoftvert, amely idővel értékes, betekintést nyújtó jelentéseket készít az értékesítésről, a készletmozgásokról és a termékek teljesítményéről. A készletadatok elemzése rengeteg időt és pénzt takaríthat meg, segít jobban megérteni vállalkozását, és adat alapú döntéseket hozni.
- Támogatás: Elsőbbséget élvezzenek azok a platformok, amelyek reagáló ügyfélszolgálatot és készletkezelési funkciókat kínálnak.
A 10 legjobb e-kereskedelmi készletkezelő szoftver
Most, hogy már tudja, milyen funkciókra kell figyelnie, amikor készletkezelő szoftvert vásárol a vállalkozásához, íme egy lista a jelenleg a piacon elérhető legjobb e-kereskedelmi készletkezelő szoftverekről.
1. ClickUp
A ClickUp egy kis- és nagyvállalatok számára készült készlet- és műveletkezelő eszköz, amely segíthet az e-kereskedelmi üzleti műveletek, a termékek készleteinek, a célok és egyebek kezelésében.
A ClickUp projektmenedzsment megoldásával együtt egyszerűsítheti a készletkezelést testreszabható irányítópultokkal, amelyek valós idejű mutatókat, rendezett listákat a készletek nyomon követéséhez és automatizált munkafolyamatokat a hatékony feladatkezeléshez jelenítenek meg.
Az e-kereskedelmi platformokkal való integrációja biztosítja a pontos készletadatok szinkronizálását, ami optimalizálja az üzleti műveleteket és megalapozott döntések meghozatalát teszi lehetővé.
A ClickUp legjobb funkciói
- Hozzon létre egyedi irányítópultokat, amelyek a készletek működésének központi áttekintésében megjelenítenek olyan fontos készletmutatókat, mint a készletszintek, az értékesítési adatok és a megrendelések állapota a ClickUp Dashboards segítségével.
- Hozzon létre strukturált listákat a ClickUp Lists segítségével a készlet nyomon követéséhez, az áruk SKU, hely vagy egyéb attribútumok szerinti kategorizálásához.
- Automatizálja a rutin feladatokat, mint például az alacsony készletről szóló riasztások és a készletpótlási tevékenységek. Egyszerűsítse a készletkezelési folyamatokat olyan automatizálási funkciókkal, mint a feladatindítók és az ismétlődő feladatok.
- A ClickUp táblázatos nézetével rendezze a készletadatokat adatlapokba, és a ClickUp naptár nézetével kezelje a termékek újratöltésének és szállításának ütemezését.
- Kezelje és frissítse a készletszinteket, a készletek rendelkezésre állását, a készletmozgásokat és a költségváltozásokat a ClickUp készletkezelési sablonjával.
A ClickUp korlátai
- A rendelkezésre álló funkciók miatt meredek a tanulási görbe.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/felhasználó havonta
- Üzleti: 12 USD/felhasználó havonta
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (4000+ értékelés)
2. inFlow Inventory
Az inFlow Inventory egy átfogó e-kereskedelmi készletkezelő szoftver, amelyet minden méretű vállalkozás készletellenőrzésének egyszerűsítésére terveztek.
Összesíti a készlet- és rendelési információkat, valós idejű betekintést nyújtva a készletszintekbe és a mozgásokba.
Funkciói között szerepel a vonalkódos azonosítás, a több helyszínen történő raktárkezelés és az elemzés, amelyek lehetővé teszik a készletek hatékony nyomon követését, újrarendelését és optimalizálását.
Az inFlow Inventory legjobb funkciói
- Integrálja különböző e-kereskedelmi értékesítési platformokkal, például online piacterekkel, weboldalakkal és hagyományos üzletekkel, hogy egyetlen felületről kezelhesse a készletet.
- Egyszerűsítse a készletek átvételének, összeállításának és kezelésének folyamatát, javítsa a pontosságot és a hatékonyságot, miközben csökkenti a kézi hibákat a vonalkód-beolvasás és az RFID (rádiófrekvenciás azonosítás) segítségével.
- Kövesse nyomon valós időben a készletek szintjét, az értékesítést és a megrendeléseket több helyszínen. Ez segít a pontos készletnyilvántartás vezetésében, és megakadályozza a készlethiányt vagy a túlzott készletezést.
- Használja megrendeléskezelő szoftverként, hogy segítsen a csapatoknak a megrendelések létrehozásában, feldolgozásában és nyomon követésében. Létrehozhat egy megrendelőlap-sablont is a következő beszerzési ciklushoz.
inFlow Inventory korlátai
- Korlátozott skálázhatóság nagy vagy gyorsan növekvő e-kereskedelmi vállalkozások számára
- Az integrációs korlátok miatt további manuális munkára vagy egyedi fejlesztésre is szükség lehet.
inFlow Inventory árak
- Vállalkozó: 110 USD/hó
- Kisvállalkozások: 279 USD/hó
- Közepes méretű: 549 USD/hó
- Vállalati: 1319 USD/hó
inFlow Inventory értékelések és vélemények
- G2: 4. 1/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)
3. Katana
A Katana egy kifejezetten e-kereskedelmi vállalkozások számára kifejlesztett szoftver, amely segít a készletek kezelésében.
Vizuális termelés tervezést és valós idejű készletkövetést kínál, és integrálható olyan népszerű e-kereskedelmi platformokkal, mint a Shopify és a WooCommerce.
A Katana az anyagszükséglet-tervezés (MRP) és a felhasználóbarát felület segítségével segít racionalizálni a gyártási folyamatokat, optimalizálni a készletszinteket és javítani az általános működési hatékonyságot.
A Katana legjobb funkciói
- Egyszerűsítse a termelés és az erőforrások tervezését a felhasználóbarát felülettel, a valós idejű nyomon követéssel és az erőforrások optimalizált kihasználásával.
- Kövesse nyomon valós időben a készleteket, a megrendeléseket és a gyártási folyamatokat, hogy optimalizálja a készletszinteket, megelőzze a készlethiányt vagy a túlkészleteket, és hatékonyan kezelje az erőforrásokat.
- Kövesse nyomon a pénzügyi mutatókat, mint például a bevétel, a nyereség stb., hogy megtudja, mely termékek teljesítenek jól.
- Integrálható olyan népszerű platformokkal, mint a Shopify, a WooCommerce és az Amazon, lehetővé téve a megrendelések, a készletek és a termékadatok automatikus szinkronizálását.
A Katana korlátai
- Az egyes e-kereskedelmi platformokkal való integráció beállítása bonyolult lehet.
- A Katana jelentéskészítési funkciói nem rendelkeznek a mélyreható elemzéshez szükséges fejlett funkciókkal.
Katana árak
- Starter: 199 USD/hó
- Alapcsomag: 399 USD/hó
- Professzionális: 899 USD/hó
- Professional Plus: 1999 USD/hó
A Katana értékelései és vélemények
- G2: 4,4/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 160 értékelés)
4. SkuVault by Linnworks
A SkuVault egy fejlett e-kereskedelmi készletkezelő szoftver a Linnworks-tól, amely pontos ellenőrzést tesz lehetővé a készletek felett, zökkenőmentesen integrálható különböző értékesítési csatornákkal, és olyan funkciókat kínál, mint a dinamikus utánpótlás és a valós idejű jelentések.
Az eszköz segítségével biztosíthatja a pontos készletkezelést átfogó készletkezelési eszközökkel, beleértve a tételek nyomon követését és a sorozatszámmal ellátott készleteket.
A SkuVault legjobb funkciói
- Optimalizálja raktári műveleteit és növelje a megrendelések teljesítésének hatékonyságát a WMS (raktárkezelő rendszer) integrációjával.
- Csökkentse a készlethiányt és a túlzott készleteket a dinamikus utánpótlással, amely előre beállított küszöbértékek alapján automatikusan generál utánpótlási megrendeléseket.
- Központilag kezelheti készleteit a többcsatornás értékesítési integrációval, amely szinkronizálja a készletszinteket a különböző értékesítési csatornákon, például az Amazonon, az eBay-en és a Shopify-on.
- A SkuVault valós idejű jelentéseinek segítségével betekintést nyerhet a készlet teljesítményébe, az értékesítési trendekbe és a működési mutatókba, ami megalapozott döntéshozatalhoz és stratégia kidolgozásához szükséges.
A SkuVault korlátai
- Egyes felhasználók számára a szoftver átfogó funkciói és testreszabási lehetőségei miatt meglehetősen bonyolult lehet a megtanulása.
- Egyes felhasználók szerint az ismétlődő szkennelési folyamat időigényes.
SkuVault árak
- Egyedi árazás
SkuVault értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,3/5 (50+ értékelés)
5. Cin7 Core
A gyártók és termékértékesítők számára tervezett Cin7 Core kiválóan alkalmas minden típusú kisvállalkozás számára – kiskereskedők, nagykereskedők vagy online értékesítők számára.
Segít a vállalkozásoknak a kritikus folyamatok, például a rendeléskezelés, a készletnyomon követés és a termékek listázása kezelésében, központosításában és automatizálásában a különböző értékesítési csatornákon.
Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a valós idejű szinkronizálás, a testreszabható jelentések és a zökkenőmentes integrációk, a Cin7 Core lehetővé teszi a csapatok számára, hogy hatékonyan kezeljék készleteiket, csökkentsék a készlethiányokat és javítsák az általános működési rugalmasságot.
A Cin7 Core legjobb funkciói
- Kezelje a készleteket több értékesítési csatornán keresztül a készletadatok szinkronizálásával és a megrendelések teljesítési folyamatainak egyszerűsítésével.
- Szerezzen értékes betekintést a legfontosabb mutatókba, például az értékesítési teljesítménybe és a készletforgalomba, a robusztus jelentéskészítő eszközök segítségével. Ez lehetővé teszi, hogy adat alapú döntéseket hozzon.
- Kezelje az online és offline értékesítési csatornákat egyetlen platformról, integrált POS funkciókkal.
- Kövesse nyomon a lejárati dátumokat és kezelje a visszahívásokat a tételek és sorozatszámok nyomon követésével.
- Igazítsa a rendszert az Ön üzleti folyamataihoz, és optimalizálja a műveleteket egyedi munkafolyamatokkal és automatizálási szabályokkal.
A Cin7 Core korlátai
- A kiterjedt funkciók és testreszabási lehetőségek miatt a felhasználók számára meglehetősen bonyolult lehet a megtanulása.
- Bonyolult bevezetési folyamat, amely jelentős időt és erőforrásokat igényel a beállításhoz és a meglévő rendszerekkel való integráláshoz.
Cin7 Core árak
- Alapcsomag: 295 USD/hó
- Előny: 449 USD/hó
- Haladó: 999 USD/hó
- Omni: Egyedi árazás
Cin7 Core értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (150+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)
6. Sage Inventory Advisor
A Sage Inventory Advisor egy intelligens készletkezelő eszköz e-kereskedelmi vállalkozások számára.
Fejlett előrejelzési algoritmusokat használ a készletszintek optimalizálására, megelőzve a készlethiányt és csökkentve a felesleges készleteket.
A Sage Inventory Advisor valós idejű betekintést nyújt a termékek iránti keresletbe, a beszállítók teljesítményébe és a megrendelések teljesítésébe, így segítve Önt a megalapozott döntések meghozatalában, a hatékonyság növelésében, valamint a vevői elégedettség és az általános készletellenőrzés javításában.
A Sage Inventory Advisor legjobb funkciói
- Pontosan jósolja meg a jövőbeli keresletet fejlett előrejelzési algoritmusokkal, amelyek segítenek optimalizálni a készletszinteket és csökkenteni a költségeket.
- Minimalizálja a készlethiányokat és biztosítsa a készletek időben történő feltöltését a dinamikus utánpótlással, amely automatizálja a készletrendelést a valós idejű kereslet és a szállítási idő alapú javaslatok alapján.
- Kövesse nyomon a beszállítók teljesítménymutatóit, például a szállítás megbízhatóságát és a szállítási határidőket. Kezelje proaktív módon a beszállítói kapcsolatokat, és biztosítsa a zökkenőmentes ellátási lánc működését.
- Optimalizálja készletportfólióját átfogó készletállapot-elemzéssel, amely azonosítja a lassan mozgó vagy elavult tételeket.
- Szerezzen hasznos információkat a készlet teljesítményéről egy intuitív irányítópult segítségével, amely kiemeli a fejlesztésre szoruló területeket.
A Sage Inventory Advisor korlátai
- Túl bonyolult lehet egyszerű készletigényű kisvállalkozások számára.
- A rendelkezésre álló testreszabási lehetőségek nem feltétlenül felelnek meg az egyedi üzleti folyamatoknak vagy az iparág specifikus követelményeinek, ami korlátozza az alkalmazkodóképességet.
Sage Inventory Advisor árak
- Havi 199 dollártól
Sage Inventory Advisor értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
7. Helcim
A Helcim egy fizetési feldolgozó, amely segít a vállalkozásoknak online és offline fizetések elfogadásában.
Olyan eszközöket kínál, mint a POS-rendszerek, a virtuális terminálok és az online és offline fizetésekhez szükséges online számlázás.
Ez egy intelligens platform, amelynek célja a termékárak és a teljesítmény optimalizálása.
Elemzi a piaci trendeket, a versenytársak árait és a vásárlói magatartást, hogy hasznos információkat nyújtson a vállalkozások számára.
A Helcim legjobb funkciói
- Csökkentse költségeit a tranzakciós volumen növekedésével a Helcim átlátható árazási struktúrájával, amely átlátható árazást kínál.
- Kezelje az e-kereskedelmi fizetéseket egy robusztus online fizetési megoldással, amely lehetővé teszi az online fizetések elfogadását.
- Feldolgozza a tranzakciókat közvetlenül mobil eszközéről virtuális terminálok segítségével, amelyekkel bárhol elfogadhatja a fizetéseket.
- Megelőzze az adatvesztést és a jogi kockázatokat adat titkosítással, tokenizálással és csalás elleni védelmi rendszerekkel.
A Helcim korlátai
- A Helcim testreszabási lehetőségei nem feltétlenül felelnek meg a nagyobb vállalkozások vagy az egyedi igényekkel rendelkező cégek igényeinek.
Helcim árak
- Helcim Smart Terminal: 329 dollár
- Helcim kártyaolvasó: 99 dollár
Helcim értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
8. Fishbowl
A Fishbowl egy készletkezelő és gyártási szoftver, amely bármilyen méretű vállalkozás automatizálását és méretezését segíti.
Segít racionalizálni a készletkezelési műveleteket, javítani a hatékonyságot és fenntartani az optimális készletszintet, hogy kielégíthesse az ügyfelek igényeit.
A QuickBooks integrációknak köszönhetően a Fishbowl egyszerűsíti a készletellenőrzést és valós idejű felhőalapú láthatóságot biztosít több helyszínen.
A Fishbowl legjobb funkciói
- Fogadjon online fizetéseket egy robusztus online fizetési megoldással
- Kövesse nyomon a készletek szintjét, helyét és mozgását valós időben a fejlett készletkövető rendszerrel, amely kiváló készletkezelési lehetőségeket kínál vállalkozásának.
- Kövesse nyomon a termék teljes életciklusát a nyersanyagtól a vevőhöz történő kiszállításig a folyamatos nyomonkövethetőségi funkciók segítségével.
- Gyorsan feldolgozhatja az ügyfelek megrendeléseit, a frissítéseket, a problémákat és a szállítási részleteket egy helyen.
A Fishbowl korlátai
- Bár a Fishbowl számos funkcióval rendelkezik, a személyre szabás terén korlátozásokkal járhat.
- A Fishbowl több rendszerrel is integrálható, de előfordulhat, hogy nem fedezi az összes olyan speciális platformot, amelyet egyes vállalkozások használnak.
Fishbowl árak
- Fishbowl Drive: Raktározás – 329 dollártól
- Fishbowl Advanced: Raktározás – 329 dollártól
- Fishbowl Advanced: Gyártás – 429 dollártól
Fishbowl értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (200+ értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (több mint 800 értékelés)
9. Veeqo
A Veeqo egy felhőalapú készletkezelő és többcsatornás kiskereskedelmi platform, amely segít kezelni a készleteket, megrendeléseket és szállításokat különböző értékesítési csatornákon, többek között az Amazonon, az eBay-en és a Shopify-on.
A Veeqo célja, hogy hatékony készletkezelő eszközeivel egyszerűsítse az e-kereskedelmi műveleteket, javítsa a megrendelések pontosságát és fokozza az ügyfélélményt.
A Veeqo legjobb funkciói
- Kövesse nyomon a készleteket, és szinkronizálja a készletadatokat több értékesítési csatornán keresztül a központosított készletkezelés segítségével.
- A mobilalkalmazással bárhonnan kezelheti a készletet, fogadhatja a megrendeléseket és teljesítheti a szállításokat.
- Növelje raktári műveleteinek hatékonyságát a vonalkód-beolvasási funkciók segítségével.
- Készítsen szállítási címkéket, automatizálja a teljesítést, és hatékonyan szállítsa ki a megrendeléseket integrált szállításkezelési megoldásokkal és valós idejű fuvarozói árakkal.
- A Veeqo kiterjedt integrációi a népszerű e-kereskedelmi platformokkal, piacterekkel, számviteli szoftverekkel és szállítmányozókkal, valamint testreszabható funkciói és munkafolyamatai segítségével a rendszert az Ön egyedi igényeihez igazíthatja.
A Veeqo korlátai
- A Veeqo átfogó funkciókészlete egyes felhasználók számára bonyolultnak tűnhet.
Veeqo árak
- Ingyenes
Veeqo értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,3/5 (70+ értékelés)
10. ShipBob
A ShipBob egy harmadik fél logisztikai szolgáltató, amely átfogó teljesítési megoldásokat kínál az e-kereskedelmi vállalkozások számára.
Ezek a szoftverek kezelik a készlet tárolását, a megrendelések feldolgozását és a szállítási logisztikát, segítve a vállalkozásokat a teljesítési műveletek racionalizálásában és a megrendelések hatékony kiszállításában az ügyfeleknek.
Stratégiailag elhelyezkedő teljesítési központjaival a ShipBob célja a szállítási folyamat racionalizálása, a szállítási költségek csökkentése és az online kiskereskedők általános logisztikai hatékonyságának javítása.
A ShipBob legjobb funkciói
- Gyorsan és olcsón szállítsa termékeit, több mint 50 teljesítési központban világszerte.
- Kövesse nyomon a készletszinteket, figyelje a készletmozgásokat, és optimalizálja a tárolóterületet a hatékonyabb működés érdekében.
- A megrendelések nyomon követésével és a teljes teljesítési folyamat átláthatóságával valós időben kaphat friss információkat a megrendelései állapotáról.
A ShipBob korlátai
- A ShipBob és a meglévő e-kereskedelmi platformok integrálása technikai szakértelmet és további fejlesztési erőforrásokat igényelhet.
ShipBob árak
- Egyedi árazás
ShipBob értékelések és vélemények
- G2: 3,6/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 3,7/5 (90+ értékelés)
Egyszerűsítse a készletkezelést a megfelelő eszközzel
Az e-kereskedelmi készletkezelés bonyolult és kihívásokkal teli feladat lehet, különösen a növekvő vállalkozások számára, amelyeknek nagy és sokféle készletet kell kezelniük.
A megfelelő eszközzel azonban egyszerűsítheti készletkezelési folyamatait, ezzel időt, pénzt és erőforrásokat takaríthat meg.
A ClickUp egy hatékony és sokoldalú termelékenységi platform, amely segít az e-kereskedelmi készletek hatékony kezelésében. Segítségével egyszerűsítheti az e-kereskedelmi készletkezelést és növelheti üzleti teljesítményét.
Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és tapasztalja meg a különbséget!