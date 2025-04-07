A 10 legjobb készletkezelő szoftver 2025-ben (ingyenes sablonnal)

Folyamatos kihívásokkal szembesül a készletek nyomon követése során?
A készletek kézi kezelése valóban nagy kihívást jelent. Az eredmény? Hibák, eltévesztett termékek és fejfájás a megrendelések időben történő teljesítése során.
Ahogy a készleteinek és disztribúciós csatornáinak száma növekszik, a készletek szintjének kezelésével járó stressz is fokozódik.
A legtöbb eladhatatlan készlet a készletforgalmi rátákkal kapcsolatos, elkerülhető problémákból származik. A gyenge működési háttér ronthatja a szolgáltatásnyújtást, ami romboló hatással lehet az ügyfélélményre és a márka megítélésére, ami káros hatással lehet az üzleti tevékenységére.
Szerencsére a felhőalapú menedzsment rendszer használata a leghatékonyabb módszer a készletek nyomon követésére, a beszerzéstől az értékesítésig.
Bár számos AI készletkezelő szoftver elérhető online, a kritikus kérdés továbbra is fennáll: ezek közül hánynak van valóban jelentős hatása a szállítási láncokra?
Akár kiskereskedő, menedzser vagy vállalkozás tulajdonosa, alapos kutatás után gondosan kiválasztottuk a legjobb készletkezelő rendszereket, amelyekkel egyszerűsítheti a készletkezelést és az üzleti műveleteket.
Mit kell keresnie a készletkezelő eszközökben?
Egy jó készletkezelő eszköznek elsődleges szempontnak kell tekintenie a pontosságot. A következő tulajdonságok alapvető mutatói egy megbízható és jó készletkezelő rendszernek vagy szoftvernek, amelyeket érdemes figyelembe venni:
- Könnyű használat: Válasszon olyan platformokat, amelyek felhasználóbarát felülettel rendelkeznek és minimális tanulási időt igényelnek.
- Élő szinkronizálás: A készletadatoknak valós időben és aktívan kell megjelenniük minden raktárban és értékesítési csatornán, valós idejű szabályozásokkal
- Vonalkód-beolvasás: A rendszernek támogatnia kell a vonalkód-beolvasást a termékek könnyebb azonosítása és nyomon követése érdekében.
- Készletértesítések: Támogatja az értesítési és riasztási beállításokat, amelyek jelzik, ha egy termék elfogyott és újratöltésre szorul.
- Skálázhatóság: A vállalkozások idővel növekednek. Keressen olyan eszközt, amely vállalkozásával együtt tud növekedni, és képes kezelni a növekvő adatmennyiséget és a készletnyilvántartás bonyolultságát.
- Mobil hozzáférhetőség: A készletkezelés mobilitása növeli az alkalmazkodóképességet, ezért olyan készletkezelő rendszereket keressen, amelyek számos eszközzel kompatibilisek.
- Automatizálás: Válasszon olyan platformokat, amelyek automatizálják az ismétlődő feladatokat és csökkentik az emberi beavatkozás szükségességét, mivel az emberi hibák lehetőségét kizárják.
- Integrációs képességek: Válasszon olyan eszközöket, amelyek integrálhatók más üzleti eszközökkel, hogy biztosítsa a munkafolyamatok egyszerűsítését.
A 10 legjobb készletkezelő szoftver 2025-ben
1. ClickUp
A ClickUp Inventory egy készletkezelő szoftver, amely egyszerűsíti a nagy vagy összetett készletek kezelését. Elemezze a fontos készlet trendeket, hogy adat alapú döntéseket hozhasson a készletpótlás szükségleteiről.
Ha a készletmozgást és a rendelkezésre állást szeretné nyomon követni, a ClickUp felhasználók által bevált, maximális hatékonyságú sablonokat kínál.
A ClickUp Dashboards 360°-os áttekintést nyújt termékinformációiról. A műszerfal testreszabható felületet biztosít, személyre szabott állapotokkal, táblázatokkal és jelentéskészítő eszközökkel. Könnyedén hozzáadhat műszerfal-widgeteket, hogy hozzáférjen hasznos adatokhoz, például a nyomon követett időhöz és a sprint sebesség diagramokhoz, és élvezze a készlethatékonyságot!
A ClickUp legjobb funkciói
- Egyedi irányítópultok: Kezelje a készletet az elérhető és a készleten kívüli termékek elemzésével egyedi irányítópultok segítségével.
- ClickUp táblázatos nézet : Hozzon létre strukturált elrendezést sorok és oszlopok segítségével a költségvetések, készletek és ügyféladatok kezeléséhez.
- Jelentések: Készítsen készletjelentéseket a termékek vagy szolgáltatások hatékonyságának, a termékekkel kapcsolatos korlátozásoknak és számos egyéb tényezőnek a meghatározásához.
- Naptárak és ütemtervek: Az együttműködési ütemtervek és erőforrás-naptárak segítségével valós időben tekintheti meg a megrendelések szállítási ütemezését és a feladatokat.
- Terméktervezés: Gyorsan azonosítsa és kövesse nyomon a termékértékesítést praktikus munka- és kapacitástervezési erőforrásokkal, beleértve a kész sablonokat.
- Testreszabható automatizálás: A legjobb készletkezelő szoftvernek bizonyult, mivel lehetővé teszi a szállítás és az értékesítés automatizálását.
A ClickUp korlátai
- A ClickUp (még) nem biztos, hogy minden mobiltelefonon gyorsan működik.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó/felhasználó
- Üzleti: 12 USD/hó/felhasználó
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.
ClickUp értékelések és minősítések
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 3000 értékelés)
2. Zoho Inventory
A Zoho egy all-in-one szoftvercsomag, amely számos alkalmazást kínál, többek között a Zoho CRM-et, egy ügyfélszolgálati platformot és a Zoho Inventory rendszert.
A Zoho Inventory készletnyilvántartást, rendeléskezelést és raktárkezelést kínál, amely leginkább kis- és középvállalkozások számára alkalmas.
A Zoho számos integrációt kínál olyan e-kereskedelmi platformokkal, mint a Shopify, az Amazon, az Etsy, az eBay marketplace és a Zoho Commerce. A korlátozott integrációk ellenére a Zoho versenyképes árat kínál más készletkezelő eszközökhöz képest.
A Zoho legjobb funkciói
- Kisvállalkozások, drop shipperek és kis e-kereskedelmi cégek számára ideális.
- Könnyen integrálható a Zoho készletkezelő szoftvercsomag többi alkalmazásával.
- Ingyenes és alacsony költségű csomagok 29 dollártól
- Hozzáférés a világ legnagyobb szállítmányozóinak valós idejű szállítási díjszabásaihoz
A Zoho korlátai
- Kevesebb e-kereskedelmi platform és piactér-integráció
- Az árak a havi megrendelésektől függenek, mivel a vállalat kapacitásának növekedése a terv frissítését igényli.
Zoho árak
- Ingyenes csomag: (csak 50 megrendelés és 1 felhasználó)
- Standard: 29 USD havonta (500 havi megrendeléssel és 2 felhasználóval rendelkező szervezetenként)
- Professzionális: 79 USD (szervezetenként, havi 3000 megrendeléssel és 2 felhasználóval)
- Prémium: 129 USD (szervezetenként, havi 7500 megrendeléssel és 2 felhasználóval)
- Vállalati: 249 USD (szervezetenként, havi 15 000 megrendeléssel és 7 felhasználóval)
Zoho értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 80 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (350+ értékelés)
3. Cin7
A Cin7 egy felhőalapú készletkezelési megoldás, amely ingyenesen elérhető a Shopify e-kereskedelmi áruházak számára, és számos funkcióval és platformcsatlakozóval rendelkezik.
A webalapú üzemeltetési platform a Kanban technikát alkalmazza a készletek pótlására és újrarendelésére, és olyan számviteli funkciókat kínál, mint például a first in, first out (FIFO) módszer.
A Cin7 tovább emeli magát a mindenféle vállalkozás számára megfizethető áraival és végtelen raktárkészlet-egység (SKU) kapacitásával.
A Cin7 legjobb funkciói
- Könnyen áthelyezheti a készletet a raktárak között
- Az automatizált megrendelési funkcióval gyorsan létrehozhat megrendeléseket.
- POS-rendszerek és vonalkód-beolvasás minden csomagban
A Cin7 korlátai
- Az alapcsomag nem tartalmazza az elektronikus adatcserét (EDI) és a 3PL konfigurációkat.
- Nincs ingyenes csomag és ingyenes próba lehetőség.
Cin7 árak
- Cin7 Omn: Egyedi árazás
Cin7 értékelések és vélemények
Cin7 értékelések és vélemények

- Cin7 Core G2: 4,1/5 (75+ értékelés) Capterra: 4,3/5 (400+ értékelés)
- Cin7 Omni G2: 3,7/5 (75+ értékelés) Capterra: 4,3/5 (550+ értékelés)
4. ShipBob WMS
A ShipBob raktárkezelő rendszer (WMS) egy all-in-one készletkezelési megoldás, amely jól működik harmadik fél logisztikai szolgáltatókkal (3PL) és hibrid teljesítéssel.
A raktárkezelő szoftver által biztosított ellátási lánc-, készlet- és szállítási eszközök segítségével a szállítmányozók egyszerűen és zökkenőmentesen kezelhetik és feladhatják a különböző helyszínekről érkező megrendeléseket.
A ShipBob WMS legjobb funkciói
- Ideális nagyobb B2B és omnichannel nagykereskedelmi vállalatok számára, amelyeknek végpontok közötti ellátási lánc-menedzsmentre van szükségük.
- Automatikus rendelés-összeállítási és csomagolási rendszerek
A ShipBob WMS korlátai
- Az árazási tervek nem egységesek és nem átláthatóak.
- A szoftver használatának elsajátítása meglehetősen nehéz.
ShipBob WMS árak
A ShipBob árazási tervei a készletfunkcióktól és a teljes teljesítési igényektől függenek. A személyre szabott árakért közvetlenül az értékesítési csapattal kell kapcsolatba lépnie, és meg kell adnia a vállalkozásával és a készletigényeivel kapcsolatos konkrét részleteket.
ShipBob WMS értékelések és vélemények
- G2: 3,6/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 3,7/5 (90+ értékelés)
5. Katana MRP
A Katana MRP egy intelligens gyártási és készletkezelő szoftver, amely számos funkciót kínál, többek között készletnyilvántartást, megrendeléskezelést és gyártásirányítást.
Különböző árkategóriái és csomagjai versenyképesek, mivel mindegyik rengeteg raktár- és munkafolyamat-kezelési funkciót kínál elfogadható áron.
Ennek következtében a Katana raktárkezelő rendszer ideális gyártó vállalatok számára, mivel olyan exkluzív funkciókat kínál, mint a vonalkóddal ellátott alkatrészek nyomon követése, hatékony készletellenőrzés, összeszerelés nyomon követése, tárolás és gyártási raktárkezelő rendszerek.
A Katana MRP legjobb funkciói
- Ideális gyártó vállalatok és többcsatornás viszonteladók számára.
- Élő raktárkezelő rendszer 14 napos ingyenes próbaidőszakkal
- Zökkenőmentesen kapcsolódjon más e-kereskedelmi platformokhoz, piacterekhez és szállítási rendszerekhez.
A Katana MRP korlátai
- A további felhasználók extra költségekkel járnak, és az árak kisvállalkozások számára drágának bizonyulhatnak.
- Az ügyfelek véleménye szerint a Katana nem rendelkezik élő telefonos ügyfélszolgálattal, ami megnehezíti az ügyfélszolgálati élményt.
Katana MRP árak
- Essential: 129 USD havonta (500 kiszállított értékesítési megrendeléssorral)
- Advanced: 349 USD havonta (5000 kiszállított értékesítési megrendeléssorral)
- Professzionális: Kedvezményes ár: 799 USD/hó (25 000 szállított megrendelési sorral)
- Vállalati: Egyedi árazás
Katana MRP értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (35+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (150+ értékelés)
6. Fishbowl Inventory
A Fishbowl Inventory egy végpontok közötti, felhőalapú készletkezelő szoftver, amely zökkenőmentesen integrálható a Quickbooks és a Xero rendszerekkel.
Más készletkezelő szoftverekkel ellentétben a Fishbowl lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egy helyen ellenőrizzék az összes beszállítói beszerzést, a készleteket, a megrendeléseket, a raktározást és a készletfigyelési adatokat, így azok minden felhasználó számára elérhetőek.
A Fishbowl Inventory legjobb funkciói
- 14 napos ingyenes készletkezelő szoftver próbaverziót kínál átfogó modulopciókkal, amely optimalizált raktárrendszert tesz lehetővé.
- Könnyű integráció olyan könyvelési szoftverekkel, mint a QuickBooks és a Xero
- Ideális szoftver nagy léptékű szállítási vállalkozások és gyártók számára
A Fishbowl Inventory korlátai
- Túl drága a több felhasználóval rendelkező vállalatok számára
- A kiegészítő funkciók további költségekkel járnak.
Fishbowl Inventory árak
- Fishbowl Drive: 329 USD/hó (3950 USD-s opcióval éves alapon)
- Fishbowl Advanced: 429 USD/hó (5150 USD éves előfizetéssel)
Fishbowl Inventory értékelések és vélemények
- G2: 4,0/5 (190+ értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (több mint 800 értékelés)
7. inFlow
Az inFlow egy fejlett készletkezelő szoftver, amely alkalmas B2B és nagykereskedelmi vállalkozások számára, amelyek olyan megoldásokat igényelnek, amelyek mind a gyártók, mind a kiskereskedők igényeit kielégítik.
Virtuális bemutatóterme lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy meghatározzák a különböző ügyfeleknek megjelenített adatokat, például az árakat és a szállítási időket.
Ezenkívül az inFlow támogatja az alapvető B2B funkciókat, mint például az árajánlatok és számlázás, az automatizált megrendelések, a megrendelések kezelése és továbbítása, valamint a gyártók termelési munkafolyamatai.
Az inFlow legjobb funkciói
- Automatizált beszerzési megrendelések és értékesítési megrendelések továbbítása
- Jelszóval védett virtuális bemutatóterem-kapu komponens B2B értékesítéshez
Az inFlow korlátai
- A terv frissítése a vállalat növekedésétől függ; például a havi értékesítés növekedése szükségessé teheti az új árazási tervre való áttérést.
- A magasabb szintű csomagok további figyelemre méltó funkciókat tartalmaznak, például virtuális bemutatótermeket.
inFlow árak
- Entrepreneur: 110 USD/hó (korlátlan raktárhelyekkel és 2 fős csapat opcióval)
- Kisvállalkozások: 279 USD havonta (korlátlan raktárhelyekkel és 5 csapattag opcióval)
- Közepes méretű: 549 USD havonta (korlátlan raktárhelyekkel és 10 fős csapatlehetőséggel)
- Enterprise: 1319 USD/hó (korlátlan raktárhelyekkel és 25 fős csapat opcióval)
inFlow értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (450+ értékelés)
8. Extensiv
Az Extensiv, korábban Skubana néven ismert, egy többcélú, felhőalapú készletkezelési architektúra, amely nagy volumenű kereskedőket segít az Amazonhoz hasonló e-kereskedelmi platformokon a készletnyilvántartás és a tárolás kihívásaiban.
Az Extensiv átfogó funkciókat kínál a készletek, megrendelések, raktározás, jelentések, eszközkövetés és beszállítói tevékenységek kezeléséhez.
Használja ki a platform szinkronizálási funkcióját is, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy megrendeléseiket több raktár és teljesítési központ között osszák szét világszerte.
Az Extensiv legjobb funkciói
- Hatékonyan ossza el a megrendeléseket korlátlan számú raktár és teljesítési központ között.
- Zökkenőmentesen kapcsolódik minden e-kereskedelmi platformhoz
- Tökéletes megoldás a drop shipperek és az Amazon Fulfillment felhasználói számára.
- Minden árazási csomaghoz egy hónap ingyenes készletkezelő szoftver előfizetés jár. Próbálja ki a platformot, mielőtt befektetne!
Kiterjedt korlátozások
- Több termékből áll, beleértve az Extensiv 3PL Warehouse Manager, az Extensiv Order Manager, az Extensiv Integration Manager stb. szoftvereket, ami megnehezíti a vállalkozások számára, hogy egy központi helyről kihasználják az egyes eszközök képességeit.
- Az árazási terv homályos, mivel a vállalkozások nem tudják meghatározni, hogy az egyes árazási tervek mely termékeket fednek le.
Extensiv árak
- Kereskedő: 39 USD havonta (minden csomaghoz egy hónap ingyenes extra)
- EDI Merchant: 99 dollár havonta
- 3PL: 99 dollár havonta
- Főszámla: 199 USD havonta
Kiterjedt értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 100 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 100 értékelés)
9. Ordoro
Az Ordoro egy átfogó készletkezelő szoftver, amely optimalizálja és javítja a növekvő kereskedelmi vállalkozások raktári műveleteit.
Akár 100, akár 500 000 megrendelést szállít ki havonta, az Ordoro egy all-in-one exportadat-struktúrájú könyvelési rendszert kínál, amelyre szüksége van a teljes készletkezelési folyamat irányításához.
Az Ordoro nagyon népszerű az e-kereskedelmi vállalkozások körében, mivel hatékonyságot biztosít a többcsatornás értékesítési folyamat minden műveletében.
Az Ordoro legjobb funkciói
- A modern beszerzési automatizálási funkció
- Könnyen integrálható népszerű e-kereskedelmi áruházakkal és piacterekkel
- A több raktárral rendelkező vállalkozások egy központi helyről kezelhetik raktárkészletüket.
Az Ordoro korlátai
- A legtöbb készletkezelő szoftvertől eltérően az Ordoro nem rendelkezik mobil verzióval.
- Az árak kisvállalkozások számára drágák
Ordoro árak
- Essentials: Ingyenes (korlátlan számú szállítási címkével)
- Advanced: 59 USD/hó (korlátlan számú szállítási címkével és felhasználóval)
- Prémium: 129 USD/hó (API-hozzáféréssel)
Ordoro értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,8/5 (70+ értékelés)
10. Sortly
A Sortly egy felhasználóbarát készletkezelő eszköz, amelyet az egyszerűség és a könnyű használat jegyében terveztek.
Ez a készletkezelő szoftver kiemelten kezeli a mobil hozzáférhetőséget, így több mobil eszközről is kényelmesen elérhetők a készletinformációk.
A Sortly legjobb funkciói
- Felhőalapú hozzáférés a készlethez több eszközről
- Testreszabható kategóriák az üzleti folyamatok egyszerű szervezéséhez és offline hozzáféréshez
- Valós idejű frissítéseket kaphat az alacsony készletállományról és a megrendelésekről.
- Kis kiskereskedelmi vállalkozások és eszközkövetés számára legalkalmasabb
A Sortly korlátai
- A felhasználók visszajelzései szerint a rendszerfrissítések gyakran hibákat okoznak a rendszerben, ami az elemek eltűnéséhez vezet.
- Meredek tanulási görbe
Sortly árak
- Ingyenes
- Haladó: 29 USD havonta
- Ultra: 59 dollár havonta
- Vállalati: Egyedi árazás
Sortly értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 20 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 250 értékelés)
A legjobb készletkezelő szoftver az Ön vállalkozásához
A vállalkozások növekedésével a kézi készletnyilvántartás egyre nehezebbé válik. Ez hibákhoz, tévesen elhelyezett termékekhez és a megrendelések teljesítésének késedelméhez vezet, ami mind káros hatással lehet vállalkozására. A felhőalapú irányítási rendszerekre való átállás jelentősen megváltoztathatja vállalkozását. Ezekkel a készletnyilvántartás könnyebben kezelhetővé válik, így vállalkozása hatékonyabbá és rugalmasabbá válik.
Ha készletkezelő vagy vállalkozás tulajdonosa, a ClickUp megkönnyíti a készletkezelési munkaterhelését. Fedezze fel készletkezelési sablonunkat, és igazítsa saját igényeihez.
Regisztráljon még ma ingyenesen, és férjen hozzá kész eszközökhöz, amelyek segítenek a készletek kezelésében.