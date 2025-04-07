A 10 legjobb készletkezelő szoftver 2025-ben (ingyenes sablonnal)

Folyamatos kihívásokkal szembesül a készletek nyomon követése során?

A készletek kézi kezelése valóban nagy kihívást jelent. Az eredmény? Hibák, eltévesztett termékek és fejfájás a megrendelések időben történő teljesítése során.

Ahogy a készleteinek és disztribúciós csatornáinak száma növekszik, a készletek szintjének kezelésével járó stressz is fokozódik.

A legtöbb eladhatatlan készlet a készletforgalmi rátákkal kapcsolatos, elkerülhető problémákból származik. A gyenge működési háttér ronthatja a szolgáltatásnyújtást, ami romboló hatással lehet az ügyfélélményre és a márka megítélésére, ami káros hatással lehet az üzleti tevékenységére.

Szerencsére a felhőalapú menedzsment rendszer használata a leghatékonyabb módszer a készletek nyomon követésére, a beszerzéstől az értékesítésig.

Bár számos AI készletkezelő szoftver elérhető online, a kritikus kérdés továbbra is fennáll: ezek közül hánynak van valóban jelentős hatása a szállítási láncokra?

Akár kiskereskedő, menedzser vagy vállalkozás tulajdonosa, alapos kutatás után gondosan kiválasztottuk a legjobb készletkezelő rendszereket, amelyekkel egyszerűsítheti a készletkezelést és az üzleti műveleteket.

Egy jó készletkezelő eszköznek elsődleges szempontnak kell tekintenie a pontosságot. A következő tulajdonságok alapvető mutatói egy megbízható és jó készletkezelő rendszernek vagy szoftvernek, amelyeket érdemes figyelembe venni:

Könnyű használat: Válasszon olyan platformokat, amelyek felhasználóbarát felülettel rendelkeznek és minimális tanulási időt igényelnek. Élő szinkronizálás: A készletadatoknak valós időben és aktívan kell megjelenniük minden raktárban és értékesítési csatornán, valós idejű szabályozásokkal Vonalkód-beolvasás: A rendszernek támogatnia kell a vonalkód-beolvasást a termékek könnyebb azonosítása és nyomon követése érdekében. Készletértesítések: Támogatja az értesítési és riasztási beállításokat, amelyek jelzik, ha egy termék elfogyott és újratöltésre szorul. Skálázhatóság: A vállalkozások idővel növekednek. Keressen olyan eszközt, amely vállalkozásával együtt tud növekedni, és képes kezelni a növekvő adatmennyiséget és a készletnyilvántartás bonyolultságát. Mobil hozzáférhetőség: A készletkezelés mobilitása növeli az alkalmazkodóképességet, ezért olyan készletkezelő rendszereket keressen, amelyek számos eszközzel kompatibilisek. Automatizálás: Válasszon olyan platformokat, amelyek automatizálják Válasszon olyan platformokat, amelyek automatizálják az ismétlődő feladatokat és csökkentik az emberi beavatkozás szükségességét, mivel az emberi hibák lehetőségét kizárják. Integrációs képességek: Válasszon olyan eszközöket, amelyek integrálhatók más üzleti eszközökkel, hogy biztosítsa a munkafolyamatok egyszerűsítését.

A 10 legjobb készletkezelő szoftver 2025-ben

1. ClickUp

Használja a ClickUp alkalmazást projektjeinek hatékony kezeléséhez, több mint 15 nézettel, előre megtervezett sablonokkal és számos együttműködési funkcióval.

A ClickUp Inventory egy készletkezelő szoftver, amely egyszerűsíti a nagy vagy összetett készletek kezelését. Elemezze a fontos készlet trendeket, hogy adat alapú döntéseket hozhasson a készletpótlás szükségleteiről.

Ha a készletmozgást és a rendelkezésre állást szeretné nyomon követni, a ClickUp felhasználók által bevált, maximális hatékonyságú sablonokat kínál.

A ClickUp Dashboards 360°-os áttekintést nyújt termékinformációiról. A műszerfal testreszabható felületet biztosít, személyre szabott állapotokkal, táblázatokkal és jelentéskészítő eszközökkel. Könnyedén hozzáadhat műszerfal-widgeteket, hogy hozzáférjen hasznos adatokhoz, például a nyomon követett időhöz és a sprint sebesség diagramokhoz, és élvezze a készlethatékonyságot!

A ClickUp legjobb funkciói

Egyedi irányítópultok: Kezelje a készletet az elérhető és a készleten kívüli termékek elemzésével egyedi irányítópultok segítségével. ClickUp táblázatos nézet : Hozzon létre strukturált elrendezést sorok és oszlopok segítségével a költségvetések, készletek és ügyféladatok kezeléséhez. Hozzon létre strukturált elrendezést sorok és oszlopok segítségével a költségvetések, készletek és ügyféladatok kezeléséhez. Jelentések: Készítsen készletjelentéseket a termékek vagy szolgáltatások hatékonyságának, a termékekkel kapcsolatos korlátozásoknak és számos egyéb tényezőnek a meghatározásához. Naptárak és ütemtervek: Az együttműködési ütemtervek és : Az együttműködési ütemtervek és erőforrás-naptárak segítségével valós időben tekintheti meg a megrendelések szállítási ütemezését és a feladatokat. Terméktervezés: Gyorsan azonosítsa és kövesse nyomon a termékértékesítést praktikus munka- és : Gyorsan azonosítsa és kövesse nyomon a termékértékesítést praktikus munka- és kapacitástervezési erőforrásokkal , beleértve a kész sablonokat. Testreszabható automatizálás: A legjobb készletkezelő szoftvernek bizonyult, mivel lehetővé teszi a szállítás és az értékesítés automatizálását.

Kezdje el használni a készlet sablont ClickUp mintakészlet-kezelési sablon

A ClickUp korlátai

A ClickUp (még) nem biztos, hogy minden mobiltelefonon gyorsan működik.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó/felhasználó

Üzleti : 12 USD/hó/felhasználó

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és minősítések

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3000 értékelés)

2. Zoho Inventory

via Zoho Inventory

A Zoho egy all-in-one szoftvercsomag, amely számos alkalmazást kínál, többek között a Zoho CRM-et, egy ügyfélszolgálati platformot és a Zoho Inventory rendszert.

A Zoho Inventory készletnyilvántartást, rendeléskezelést és raktárkezelést kínál, amely leginkább kis- és középvállalkozások számára alkalmas.

A Zoho számos integrációt kínál olyan e-kereskedelmi platformokkal, mint a Shopify, az Amazon, az Etsy, az eBay marketplace és a Zoho Commerce. A korlátozott integrációk ellenére a Zoho versenyképes árat kínál más készletkezelő eszközökhöz képest.

A Zoho legjobb funkciói

Kisvállalkozások, drop shipperek és kis e-kereskedelmi cégek számára ideális.

Könnyen integrálható a Zoho készletkezelő szoftvercsomag többi alkalmazásával.

Ingyenes és alacsony költségű csomagok 29 dollártól

Hozzáférés a világ legnagyobb szállítmányozóinak valós idejű szállítási díjszabásaihoz

A Zoho korlátai

Kevesebb e-kereskedelmi platform és piactér-integráció

Az árak a havi megrendelésektől függenek, mivel a vállalat kapacitásának növekedése a terv frissítését igényli.

Zoho árak

Ingyenes csomag : (csak 50 megrendelés és 1 felhasználó)

Standard : 29 USD havonta (500 havi megrendeléssel és 2 felhasználóval rendelkező szervezetenként)

Professzionális : 79 USD (szervezetenként, havi 3000 megrendeléssel és 2 felhasználóval)

Prémium : 129 USD (szervezetenként, havi 7500 megrendeléssel és 2 felhasználóval)

Vállalati: 249 USD (szervezetenként, havi 15 000 megrendeléssel és 7 felhasználóval)

Zoho értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 80 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (350+ értékelés)

3. Cin7

via Cin7

A Cin7 egy felhőalapú készletkezelési megoldás, amely ingyenesen elérhető a Shopify e-kereskedelmi áruházak számára, és számos funkcióval és platformcsatlakozóval rendelkezik.

A webalapú üzemeltetési platform a Kanban technikát alkalmazza a készletek pótlására és újrarendelésére, és olyan számviteli funkciókat kínál, mint például a first in, first out (FIFO) módszer.

A Cin7 tovább emeli magát a mindenféle vállalkozás számára megfizethető áraival és végtelen raktárkészlet-egység (SKU) kapacitásával.

A Cin7 legjobb funkciói

Könnyen áthelyezheti a készletet a raktárak között

Az automatizált megrendelési funkcióval gyorsan létrehozhat megrendeléseket.

POS-rendszerek és vonalkód-beolvasás minden csomagban

A Cin7 korlátai

Az alapcsomag nem tartalmazza az elektronikus adatcserét (EDI) és a 3PL konfigurációkat.

Nincs ingyenes csomag és ingyenes próba lehetőség.

Cin7 árak

Cin7 Core Standard : 349 USD havonta Pro : 599 USD havonta Advanced : 999 USD havonta

Standard : 349 USD havonta

Pro : 599 dollár havonta

Haladó : 999 USD havonta

Cin7 Omn: Egyedi árazás

Standard : 349 USD havonta

Pro : 599 dollár havonta

Haladó: 999 USD havonta

Cin7 értékelések és vélemények

Cin7 Core G2: 4,1/5 (75+ értékelés) Capterra: 4,3/5 (400+ értékelés)

G2: 4,1/5 (75+ értékelés)

Capterra: 4,3 /5 (több mint 400 értékelés)

Cin7 Omni G2: 3,7/5 (75+ értékelés) Capterra: 4,3/5 (550+ értékelés)

G2: 3,7/5 (75+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 550 értékelés)

G2: 4,1/5 (75+ értékelés)

Capterra: 4,3 /5 (több mint 400 értékelés)

G2: 3,7/5 (75+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 550 értékelés)

4. ShipBob WMS

via ShipBob

A ShipBob raktárkezelő rendszer (WMS) egy all-in-one készletkezelési megoldás, amely jól működik harmadik fél logisztikai szolgáltatókkal (3PL) és hibrid teljesítéssel.

A raktárkezelő szoftver által biztosított ellátási lánc-, készlet- és szállítási eszközök segítségével a szállítmányozók egyszerűen és zökkenőmentesen kezelhetik és feladhatják a különböző helyszínekről érkező megrendeléseket.

A ShipBob WMS legjobb funkciói

Ideális nagyobb B2B és omnichannel nagykereskedelmi vállalatok számára, amelyeknek végpontok közötti ellátási lánc-menedzsmentre van szükségük.

Automatikus rendelés-összeállítási és csomagolási rendszerek

A ShipBob WMS korlátai

Az árazási tervek nem egységesek és nem átláthatóak.

A szoftver használatának elsajátítása meglehetősen nehéz.

ShipBob WMS árak

A ShipBob árazási tervei a készletfunkcióktól és a teljes teljesítési igényektől függenek. A személyre szabott árakért közvetlenül az értékesítési csapattal kell kapcsolatba lépnie, és meg kell adnia a vállalkozásával és a készletigényeivel kapcsolatos konkrét részleteket.

ShipBob WMS értékelések és vélemények

G2 : 3,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 3,7/5 (90+ értékelés)

5. Katana MRP

via Katana MRP

A Katana MRP egy intelligens gyártási és készletkezelő szoftver, amely számos funkciót kínál, többek között készletnyilvántartást, megrendeléskezelést és gyártásirányítást.

Különböző árkategóriái és csomagjai versenyképesek, mivel mindegyik rengeteg raktár- és munkafolyamat-kezelési funkciót kínál elfogadható áron.

Ennek következtében a Katana raktárkezelő rendszer ideális gyártó vállalatok számára, mivel olyan exkluzív funkciókat kínál, mint a vonalkóddal ellátott alkatrészek nyomon követése, hatékony készletellenőrzés, összeszerelés nyomon követése, tárolás és gyártási raktárkezelő rendszerek.

A Katana MRP legjobb funkciói

Ideális gyártó vállalatok és többcsatornás viszonteladók számára.

Élő raktárkezelő rendszer 14 napos ingyenes próbaidőszakkal

Zökkenőmentesen kapcsolódjon más e-kereskedelmi platformokhoz, piacterekhez és szállítási rendszerekhez.

A Katana MRP korlátai

A további felhasználók extra költségekkel járnak, és az árak kisvállalkozások számára drágának bizonyulhatnak.

Az ügyfelek véleménye szerint a Katana nem rendelkezik élő telefonos ügyfélszolgálattal, ami megnehezíti az ügyfélszolgálati élményt.

Katana MRP árak

Essential : 129 USD havonta (500 kiszállított értékesítési megrendeléssorral)

Advanced : 349 USD havonta (5000 kiszállított értékesítési megrendeléssorral)

Professzionális : Kedvezményes ár: 799 USD/hó (25 000 szállított megrendelési sorral)

Vállalati: Egyedi árazás

Katana MRP értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (35+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (150+ értékelés)

6. Fishbowl Inventory

via Fishbowl

A Fishbowl Inventory egy végpontok közötti, felhőalapú készletkezelő szoftver, amely zökkenőmentesen integrálható a Quickbooks és a Xero rendszerekkel.

Más készletkezelő szoftverekkel ellentétben a Fishbowl lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egy helyen ellenőrizzék az összes beszállítói beszerzést, a készleteket, a megrendeléseket, a raktározást és a készletfigyelési adatokat, így azok minden felhasználó számára elérhetőek.

A Fishbowl Inventory legjobb funkciói

14 napos ingyenes készletkezelő szoftver próbaverziót kínál átfogó modulopciókkal, amely optimalizált raktárrendszert tesz lehetővé.

Könnyű integráció olyan könyvelési szoftverekkel, mint a QuickBooks és a Xero

Ideális szoftver nagy léptékű szállítási vállalkozások és gyártók számára

A Fishbowl Inventory korlátai

Túl drága a több felhasználóval rendelkező vállalatok számára

A kiegészítő funkciók további költségekkel járnak.

Fishbowl Inventory árak

Fishbowl Drive : 329 USD/hó (3950 USD-s opcióval éves alapon)

Fishbowl Advanced: 429 USD/hó (5150 USD éves előfizetéssel)

Fishbowl Inventory értékelések és vélemények

G2 : 4,0/5 (190+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 800 értékelés)

7. inFlow

via inFlow

Az inFlow egy fejlett készletkezelő szoftver, amely alkalmas B2B és nagykereskedelmi vállalkozások számára, amelyek olyan megoldásokat igényelnek, amelyek mind a gyártók, mind a kiskereskedők igényeit kielégítik.

Virtuális bemutatóterme lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy meghatározzák a különböző ügyfeleknek megjelenített adatokat, például az árakat és a szállítási időket.

Ezenkívül az inFlow támogatja az alapvető B2B funkciókat, mint például az árajánlatok és számlázás, az automatizált megrendelések, a megrendelések kezelése és továbbítása, valamint a gyártók termelési munkafolyamatai.

Az inFlow legjobb funkciói

Automatizált beszerzési megrendelések és értékesítési megrendelések továbbítása

Jelszóval védett virtuális bemutatóterem-kapu komponens B2B értékesítéshez

Az inFlow korlátai

A terv frissítése a vállalat növekedésétől függ; például a havi értékesítés növekedése szükségessé teheti az új árazási tervre való áttérést.

A magasabb szintű csomagok további figyelemre méltó funkciókat tartalmaznak, például virtuális bemutatótermeket.

inFlow árak

Entrepreneur : 110 USD/hó (korlátlan raktárhelyekkel és 2 fős csapat opcióval)

Kisvállalkozások : 279 USD havonta (korlátlan raktárhelyekkel és 5 csapattag opcióval)

Közepes méretű : 549 USD havonta (korlátlan raktárhelyekkel és 10 fős csapatlehetőséggel)

Enterprise: 1319 USD/hó (korlátlan raktárhelyekkel és 25 fős csapat opcióval)

inFlow értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (450+ értékelés)

8. Extensiv

via Extensiv

Az Extensiv, korábban Skubana néven ismert, egy többcélú, felhőalapú készletkezelési architektúra, amely nagy volumenű kereskedőket segít az Amazonhoz hasonló e-kereskedelmi platformokon a készletnyilvántartás és a tárolás kihívásaiban.

Az Extensiv átfogó funkciókat kínál a készletek, megrendelések, raktározás, jelentések, eszközkövetés és beszállítói tevékenységek kezeléséhez.

Készítsen egy nyersanyagok listáját gyors referencia céljából a Clickup Inventory Report Template segítségével.

Használja ki a platform szinkronizálási funkcióját is, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy megrendeléseiket több raktár és teljesítési központ között osszák szét világszerte.

Az Extensiv legjobb funkciói

Hatékonyan ossza el a megrendeléseket korlátlan számú raktár és teljesítési központ között.

Zökkenőmentesen kapcsolódik minden e-kereskedelmi platformhoz

Tökéletes megoldás a drop shipperek és az Amazon Fulfillment felhasználói számára.

Minden árazási csomaghoz egy hónap ingyenes készletkezelő szoftver előfizetés jár. Próbálja ki a platformot, mielőtt befektetne!

Kiterjedt korlátozások

Több termékből áll, beleértve az Extensiv 3PL Warehouse Manager, az Extensiv Order Manager, az Extensiv Integration Manager stb. szoftvereket, ami megnehezíti a vállalkozások számára, hogy egy központi helyről kihasználják az egyes eszközök képességeit.

Az árazási terv homályos, mivel a vállalkozások nem tudják meghatározni, hogy az egyes árazási tervek mely termékeket fednek le.

Extensiv árak

Kereskedő : 39 USD havonta (minden csomaghoz egy hónap ingyenes extra)

EDI Merchant : 99 dollár havonta

3PL : 99 dollár havonta

Főszámla: 199 USD havonta

Kiterjedt értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 100 értékelés)

9. Ordoro

via Ordoro

Az Ordoro egy átfogó készletkezelő szoftver, amely optimalizálja és javítja a növekvő kereskedelmi vállalkozások raktári műveleteit.

Akár 100, akár 500 000 megrendelést szállít ki havonta, az Ordoro egy all-in-one exportadat-struktúrájú könyvelési rendszert kínál, amelyre szüksége van a teljes készletkezelési folyamat irányításához.

Az Ordoro nagyon népszerű az e-kereskedelmi vállalkozások körében, mivel hatékonyságot biztosít a többcsatornás értékesítési folyamat minden műveletében.

Az Ordoro legjobb funkciói

A modern beszerzési automatizálási funkció

Könnyen integrálható népszerű e-kereskedelmi áruházakkal és piacterekkel

A több raktárral rendelkező vállalkozások egy központi helyről kezelhetik raktárkészletüket.

Az Ordoro korlátai

A legtöbb készletkezelő szoftvertől eltérően az Ordoro nem rendelkezik mobil verzióval.

Az árak kisvállalkozások számára drágák

Ordoro árak

Essentials : Ingyenes (korlátlan számú szállítási címkével)

Advanced : 59 USD/hó (korlátlan számú szállítási címkével és felhasználóval)

Prémium: 129 USD/hó (API-hozzáféréssel)

Ordoro értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (70+ értékelés)

10. Sortly

via Sortly

A Sortly egy felhasználóbarát készletkezelő eszköz, amelyet az egyszerűség és a könnyű használat jegyében terveztek.

Ez a készletkezelő szoftver kiemelten kezeli a mobil hozzáférhetőséget, így több mobil eszközről is kényelmesen elérhetők a készletinformációk.

A Sortly legjobb funkciói

Felhőalapú hozzáférés a készlethez több eszközről

Testreszabható kategóriák az üzleti folyamatok egyszerű szervezéséhez és offline hozzáféréshez

Valós idejű frissítéseket kaphat az alacsony készletállományról és a megrendelésekről.

Kis kiskereskedelmi vállalkozások és eszközkövetés számára legalkalmasabb

A Sortly korlátai

A felhasználók visszajelzései szerint a rendszerfrissítések gyakran hibákat okoznak a rendszerben, ami az elemek eltűnéséhez vezet.

Meredek tanulási görbe

Sortly árak

Ingyenes

Haladó : 29 USD havonta

Ultra : 59 dollár havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Sortly értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 20 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 250 értékelés)

A legjobb készletkezelő szoftver az Ön vállalkozásához

A vállalkozások növekedésével a kézi készletnyilvántartás egyre nehezebbé válik. Ez hibákhoz, tévesen elhelyezett termékekhez és a megrendelések teljesítésének késedelméhez vezet, ami mind káros hatással lehet vállalkozására. A felhőalapú irányítási rendszerekre való átállás jelentősen megváltoztathatja vállalkozását. Ezekkel a készletnyilvántartás könnyebben kezelhetővé válik, így vállalkozása hatékonyabbá és rugalmasabbá válik.

Ha készletkezelő vagy vállalkozás tulajdonosa, a ClickUp megkönnyíti a készletkezelési munkaterhelését. Fedezze fel készletkezelési sablonunkat, és igazítsa saját igényeihez.

Regisztráljon még ma ingyenesen, és férjen hozzá kész eszközökhöz, amelyek segítenek a készletek kezelésében.