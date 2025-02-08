A készletgazdálkodáshoz legalkalmasabb 10 mesterséges intelligencia eszköz

„Hé, Siri, tudnád kezelni a készleteimet?”

A mindennapi AI-asszisztensek használata az üzleti készletek kezeléséhez ma még sci-fi-nek tűnhet. A technológia azonban már annyira fejlődött, hogy az AI-alapú eszközökkel optimalizálni lehet a készletgazdálkodást.

A jobb készletoptimalizáló eszközök, a több adat és a naprakész információk segítségével a vállalkozások előre láthatják a készlethiányokat és a túlzott készleteket.

Az AI sikeres bevezetése a készletgazdálkodási folyamatokba segített a vállalkozásoknak a logisztikai költségeket 15%-kal, a készleteket és a szolgáltatási színvonalat pedig 35%-kal, illetve 65%-kal javítani.

Ha tehát nem támaszkodhat megbízható AI telefonos asszisztensére, hogyan válassza ki a legjobb eszközt a készletkezeléshez? Egyszerű: olvassa el ezt az útmutatót, amely 10 hatékony AI eszközt mutat be minden készletkezelési igényéhez.

A készletkezeléshez használt AI-eszközök értékelésekor elengedhetetlen, hogy azokra a funkciókra és képességekre összpontosítson, amelyek megfelelnek az üzleti igényeinek.

Íme a figyelembe veendő legfontosabb szempontok:

Kereslet-előrejelzési képességek: Keressen olyan AI-eszközöket, amelyek képesek elemezni a korábbi értékesítési adatokat, a piaci trendeket és a szezonalitást, hogy pontosan előre jelezzék a jövőbeli keresletet.

Készletoptimalizálás: Ismerje meg a készletszinteket, és gondoskodjon arról, hogy a megfelelő termékekből a megfelelő mennyiség álljon rendelkezésre.

Integráció a meglévő rendszerekkel: Győződjön meg arról, hogy az eszköz zökkenőmentesen integrálható a meglévő ERP, POS, Győződjön meg arról, hogy az eszköz zökkenőmentesen integrálható a meglévő ERP, POS, logisztikai szoftver és raktárkezelő rendszerekkel.

Automatizálási funkciók: Keressen olyan eszközöket, amelyek automatizálják a rutin raktárkezelési feladatokat, például a megrendelések generálását, a készletek pótlását és az alacsony készletszintről szóló értesítéseket.

Skálázhatóság és testreszabhatóság: Válasszon olyan eszközöket, amelyek vállalkozásával együtt növekednek, és olyan funkciókkal, mint Válasszon olyan eszközöket, amelyek vállalkozásával együtt növekednek, és olyan funkciókkal, mint a készlet sablonok , alkalmazkodnak az egyedi követelményekhez.

Több helyszínen történő kezelés támogatása: Válasszon olyan eszközt, amely összesíti a készletnyilvántartást és -kezelést az összes telephelyén.

AI-alapú betekintés: Az AI-vezérelt adatelemzés segítségével betekintést nyerhet az ügyfelek viselkedésébe, a beszállítók teljesítményébe és a költségmegtakarítási lehetőségekbe.

Akár kisvállalkozás tulajdonosa, akár nagyvállalat vezetője, az AI technológiák segítségével javíthatja a készletkezelési folyamatok hatékonyságát, pontosságát és az ügyfelek elégedettségét. Csak a megfelelő megoldásra van szüksége. Fedezzük fel őket együtt!

Készen áll arra, hogy megtalálja azt a mesterséges intelligencia támogató rendszert, amelynek segítségével a készletgazdálkodás gyerekjáték lesz? Akkor kezdjük!

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú, együttműködésen alapuló készletkezeléshez)

Tárolja az összes készletadatot egy helyen a ClickUp Inventory szoftverrel.

Ha hatékony AI eszközt keres a készlettervezés és -kezelés optimalizálásához, a ClickUp lehet a megoldás az Ön számára.

A szoftver minden méretű vállalkozás – a kis startupoktól a nagyvállalatokig – igényeit kielégíti, az IT-készletkezeléstől a fogyasztási cikkek raktározásáig.

A ClickUp segítségével egyetlen platformon belül nyomon követheti a készleteket, kezelheti a közelgő megrendelési dátumokat és még sok mást. Nincs többé szükség táblázatokra vagy szétszórt eszközökre – a ClickUp segítségével egyetlen helyen optimalizálhatja készleteit és csapata működését. Automatizálhatja a folyamatokat, emlékeztetőket állíthat be, és akár megrendeléseket is ütemezhet, amikor készletei elérik egy bizonyos küszöbértéket.

Ez azt jelenti, hogy kevesebb időt kell fordítania a manuális feladatokra, és többet tud összpontosítani vállalkozása fejlesztésére.

🚀 ClickUp Brain

Dolgozzon együtt a ClickUp Brain-nel a készletgazdálkodás egyszerűsítése érdekében!

A ClickUp egyik kiemelkedő funkciója az AI asszisztens, a ClickUp Brain. Ez az eszköz növeli a termelékenységet és javítja a kommunikációt azáltal, hogy elemzi a munkafolyamatokat és azonosítja a fejlesztésre szoruló területeket.

A ClickUp Brain emellett trendeket, mintákat és kiugró értékeket is azonosít, így olyan betekintést nyújt, amely segít okosabb döntéseket hozni. Ez lehetővé teszi, hogy gyorsan cselekedjen, megoldja a problémákat és javítsa a folyamatokat a maximális hatékonyság érdekében.

🚀 ClickUp Automations

A ClickUp Automations segítségével konkrét kiváltó események alapján szabályokat állíthat be.

Például, amikor egy e-kereskedelmi áruházban megrendelést adnak le, az automatizálás azt a legkevésbé elfoglalt csapattagnak rendelheti hozzá. Ezután létrehozhat alfeladatokat, mint például a válogatás, csomagolás és szállítás, miközben automatikusan frissíti az ügyfeleket a megrendelés állapotáról. Ez minimalizálja a hibákat, időt takarít meg és növeli az általános hatékonyságot.

Válasszon a ClickUp Automations több mint 100 lehetőségéből, vagy hozzon létre egy egyedi megoldást egyszerű nyelvi utasításokkal a ClickUp Brain segítségével.

A platform valós idejű frissítéseket nyújt az automatizált feladatokról, így teljes áttekintést kaphat a műveleteiről.

🚀 ClickUp AI projektmenedzser

Az AI Project Manager™ (Brain által támogatott) automatikusan összefoglaló jelentéseket és rendszeres frissítéseket generál a projekt állásáról. Kiemeli a lehetséges akadályokat, biztosítva, hogy az üzemeltetési vezetők folyamatosan tájékozottak legyenek a projekt előrehaladásáról.

A ClickUp Brain AI Project Manager™ segítségével gyors, pontos, AI által generált frissítéseket és állapotjelentéseket kaphat a feladatokról, dokumentumokról és csapattagokról.

A ClickUp Brain & AI Project Manager a korábbi adatok elemzésével javasolja a legjobb erőforrás-elosztást. Ez segít a megfelelő feladatok megfelelő személyekhez való hozzárendelésében, csökkentve ezzel a pazarlást és megelőzve a túlterhelést.

🚀 ClickUp műszerfalak

Ráadásul a ClickUp Dashboards 360°-os áttekintést nyújt a termékadatokról. Testreszabhatja a felületet az igényeinek megfelelően, állapotok, táblázatok és részletes jelentések opcióival.

A Dashboard Widgets segítségével a fontos adatok, például a nyomon követett idő és a diagramok könnyen elérhetők a hatékony készletkezelés érdekében.

A ClickUp Dashboards segítségével valós időben tekintheti meg termékeit, készletszintjeit és készleteit.

Ha nyomon kell követnie a készletmozgásokat és a rendelkezésre állást, a ClickUp előre elkészített sablonjai megkönnyítik a munkát.

🚀 ClickUp készletgazdálkodási sablon

A ClickUp készletkezelési sablon például egyszerűsíti mind a kis, mind a nagy készletek kezelését. Lehetővé teszi a készletszintek nyomon követését, a készletváltozások figyelemmel kísérését és a termékadatok könnyen kezelhető módon történő rendszerezését.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon könnyedén készleteit a ClickUp készletgazdálkodási sablon segítségével.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Tartsa szemmel a készletszinteket, a rendelkezésre állást és a költségek ingadozásait!

Rendezze a termékadatok, például az árak és a képek egy helyen

Figyelje meg a készletek alakulását, hogy okos döntéseket hozhasson az újratöltésről.

🚀 ClickUp táblázatos nézet

A ClickUp lehetővé teszi, hogy az adatokat a számára legmegfelelőbb módon tekintse meg. A ClickUp táblázatos nézet egy ismerős táblázatkezelő elrendezést kínál, így az adatokat könnyen sorokban és oszlopokban jelenítheti meg. Kiválóan alkalmas a feladatok előrehaladásának, a mellékleteknek és az értékeléseknek a nyomon követésére.

Használja a ClickUp táblázatos nézetet az IT-készletek kezeléséhez, a feladatok függőségének beállításához és a manuális feladatok automatizálásához.

A feladatokat összekapcsolhatja a megrendelések, emlékeztetők vagy frissítések automatizálása érdekében. Ráadásul a ClickUp segítségével az adatokat tetszés szerint rendezheti, szűrheti és csoportosíthatja, így teljes ellenőrzést kap az összeszervezés felett.

A ClickUp legjobb funkciói

Kezelje a termékek újratöltését és szállítását a ClickUp naptárnézetével

Kövesse nyomon a megrendelések ütemezését és a feladatokat valós időben a közös ütemtervek és erőforrás-naptárak segítségével.

Állítson be újratöltési emlékeztetőket a ClickUp ismétlődő feladatok segítségével.

Integrálja az e-kereskedelmi platformokkal a pontos készletadatok szinkronizálása érdekében.

Használjon praktikus tervezési eszközöket, például kész sablonokat és beszállítói listákat az értékesítés nyomon követéséhez és a kapacitás kezeléséhez.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak a magas szintű testreszabási lehetőségek miatt tanulási görbével kell szembenézniük.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9900+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)

💡 Profi tipp: A ClickUp Whiteboards segítségével alakítsa csapata ötleteit világos cselekvési tervekké. Ezzel valós időben együttműködhetnek, vizualizálhatják a feladatokat és könnyedén kioszthatják a felelősségeket, így egyszerűen nyomon követhetik az előrehaladást és összehangoltan dolgozhatnak.

2. Zoho Inventory (legalkalmasabb kis- és középvállalkozások számára)

via Zoho Inventory

A Zoho átfogó szoftvercsomagot kínál különböző eszközökkel, többek között a Zoho CRM-mel, egy ügyfélszolgálati rendszerrel és a Zoho Inventory-vel, amelyeket különböző üzleti funkciók kezelésére terveztek.

A Zoho Inventory készletkezelő alkalmazás kis- és középvállalkozások számára ideális. Eszközöket biztosít a készletnyomon követéshez, a megrendelések kezeléséhez és a raktár felügyeletéhez.

Integrálható olyan népszerű e-kereskedelmi platformokkal, mint a Shopify, Amazon, Etsy, eBay és ZohoCommerce. Bár integrációs lehetőségei korlátozottak, a Zoho továbbra is megfizethető megoldás az e-kereskedelemhez használt egyéb készletkezelő rendszerekhez képest.

A Zoho Inventory legjobb funkciói

Kezelje hatékonyan a készleteket a vonalkód és a rádiófrekvenciás azonosítás (RFID) technológia segítségével.

Biztosítsa a romlandó áruk időben történő cseréjét a termékminőség fenntartása érdekében.

Szerezzen be valós idejű szállítási díjakat a legnagyobb globális fuvarozóktól

A Zoho Inventory korlátai

Bonyolult és drága árazási struktúra más Zoho alternatívákhoz képest, különösen az üzleti növekedés esetén.

Zoho Inventory árak

Ingyenes (csak 50 megrendelés és egy felhasználó esetén)

Standard : 39 USD/hó szervezetenként (500 havi megrendeléssel és két felhasználóval)

Professzionális : 99 USD/hó szervezetenként (3000 havi megrendeléssel és két felhasználóval)

Prémium : 159 USD/hó szervezetenként (7500 havi megrendeléssel és két felhasználóval)

Vállalati: 299 USD/hó szervezetenként (15 000 havi megrendeléssel és hét felhasználóval)

Zoho Inventory értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (390+ értékelés)

👀 Tudta? Az Amazon és az Alibaba olyan cégek, amelyek AI-t használnak 10 000 és 100 000 négyzetméter közötti raktárak kezelésére! Ez több futballpályának felel meg, ahol nyüzsög az élet, és ahol a legmodernebb AI-technológia biztosítja a működést.

3. Freshworks (A legjobb ügyfélközpontú készletkezelési megoldásokhoz)

via Freshworks

A Freshworks egy modern, felhőalapú, AI-alapú eszköz, amelyet a készletgazdálkodás javítására terveztek. Egyetlen helyen tárolja az összes eszközt, segítve a vállalkozásokat az eszközök beszerzésével, használatával és kezelésével kapcsolatos intelligens döntések meghozatalában.

Az eszköz mobilalkalmazása megkönnyíti a nem informatikai eszközök kezelését közvetlenül a Freshservice szolgáltatásból, így készletei mindig naprakészek és rendezettek maradnak.

A Freshworks legjobb funkciói

Egyszerűsítse a készletkezelési eljárásokat a szerződéskezeléssel, a beszerzési folyamatokkal és az egy kattintással történő utánpótlással.

Automatizálja az infrastruktúra-kezelést a Freshservice segítségével, amely egyetlen megbízható forrásként szolgál az eszközökhöz.

Fedezze fel a hardvert, szoftvert, nem IT-eszközöket és felhőszolgáltatásokat integrált megoldásokkal.

Használja a Freshservice mobilalkalmazását, hogy útközben könnyedén beolvassa és kezelje a nem pingelhető eszközöket.

A Freshworks korlátai

Az új felhasználóknak időre lehet szükségük a szoftver megismeréséhez annak összetettsége miatt.

Az adatok és a rendszerek integrációs folyamata kihívásokat jelenthet, amelyek problémákat okozhatnak.

Freshworks árak

Starter: 19 USD/hó felhasználónként

Növekedés: 49 USD/hó felhasználónként

Pro: 95 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 119 USD/hó felhasználónként

Freshworks értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (7700+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (590+ értékelés)

🧠 Érdekesség: A gyógyszeriparban az AI nyomon követheti a szállítás során a készletek hőmérsékletét, hogy a gyógyszerek hatékonysága megmaradjon, és ezzel évente több millió dolláros veszteségeket előzhet meg.

4. Llamasoft Supply Chain Guru X (A legjobb a fejlett ellátási lánc-elemzéshez)

via Llamasoft Supply Chain Guru X

Ha nagy mennyiségű árut szállít, szüksége van a Llamasoft Supply Chain Guru X által nyújtott fejlett elemzési funkciókra. Ez a platform segít optimalizálni, elemezni és szimulálni az ellátási láncot.

Az AI és a digitális iker technológia kombinálásával lehetővé teszi a forgatókönyv-tervezés és az ellátási lánc optimalizálásának alapos feltárását. Ez jobb költségkezeléshez, jobb szolgáltatáshoz, fokozott fenntarthatósághoz és hatékony kockázatcsökkentéshez vezet.

A platform megkönnyíti a kiszolgálási költségek elemzését, a logisztika optimalizálását és a szállítás javítását. Emellett segít az intelligens készletgazdálkodásban is, így ellátási lánca rugalmasabbá és hatékonyabbá válik.

A Llamasoft Supply Chain Guru X legjobb funkciói

Elemezze a kiadási mintákat AI-alapú betekintéssel és prediktív elemzéssel, hogy okosabb döntéseket hozhasson.

Intuitív, testreszabható irányítópultok segítségével valós idejű pénzügyi és cash flow-információkhoz juthat.

Automatizálja a harmadik felek kockázatainak felismerését és figyelje a beszállítók helyzetét, hogy megvédje ellátási láncát.

Optimalizálja a szállítást, a logisztikát és a készletgazdálkodást a hatékonyság növelése és a költségek csökkentése érdekében.

A Llamasoft Supply Chain Guru korlátai

Korlátozott támogatás a katalógusok és a cXML számlázás terén, ami nagyobb átláthatóságot igényel a beszállítói ajánlatok tekintetében.

Egyes felhasználók a meredek tanulási görbe miatt nehezen kezelhetőnek találják az alkalmazást, különösen a kezdők.

Llamasoft Supply Chain Guru árak

Egyedi árazás

Llamasoft Supply Chain Guru értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

5. IBM Supply Chain (A legjobb vállalati szintű ellátási lánc-megoldásokhoz)

via IBM Supply Chain

Az IBM Supply Chain egyetlen egységes platformon egyesíti az összes értékesítési, marketing és ellátási lánc csapatát. Összehangolja a logisztikát és a készlettervezést, hogy segítsen megérteni, mi határozza meg a költségeket és a bevételeket.

Az AI és a fejlett elemzési eszközök segítségével hihetetlen pontossággal előre jelezheti a keresletet. Ez lehetővé teszi a jövedelmezőség maximalizálását és a működés zökkenőmentes fenntartását. A platform átfogó képet nyújt a tervezési folyamatokról, lehetővé téve a készletek és a kereslet valós idejű nyomon követését.

Az IBM Supply Chain legjobb funkciói

Készítsen, módosítson és kövessen nyomon terveket valós időben, hogy átfogó képet kapjon az ellátási láncáról.

Automatizálja az értékesítési és működési tervezést, hogy időt takarítson meg és javítsa a készletgazdálkodási folyamat hatékonyságát.

Használja ki az AI-t a trendek, minták és külső adatok elemzéséhez a pontos kereslet-előrejelzés érdekében.

Használjon statisztikai és prediktív elemzéseket az előrejelzések pontosságának és a készletgazdálkodás javításához.

Az IBM ellátási lánc korlátai

A Watson pontos válaszok adásához némi képzésre van szükség.

IBM Supply Chain árak

Egyedi árazás

IBM Supply Chain értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 170 értékelés)

Capterra: Nincs értékelés

👀 Tudta? Az AI segít a globális kiskereskedőknek a helyi szokások és ünnepi trendek alapján finomhangolni a készleteket. Például a kínai újév idején a vállalatok AI-t használnak, hogy felhalmozzák a piros ruhákat, amelyek a kínai kultúrában a szerencse és a jólét szimbólumai.

6. project44 (A legjobb valós idejű láthatóság a logisztikában és az ellátási láncban)

via project44

A szállítási láncok egyik legmegbízhatóbb, teljes körű láthatósági platformjaként a project44 évente több mint 1 milliárd egyedi szállítmányt kezel, ami globális vezetővé teszi a logisztikai technológia területén.

A szállítás során is kezelheti készleteit, optimalizálva ezzel az egész ellátási láncot. A Project44 segít javítani az ügyfélélményt azáltal, hogy minden szinten javítja a műveleteket, a szállítás előtti tervezéstől az utolsó kilométerekig tartó szállításig.

A valós idejű nyomon követésnek köszönhetően elkerülheti az olyan kockázatokat, mint a készlethiány vagy a gyártási késések, miközben felszabadíthatja a működő tőkét.

A project44 legjobb funkciói

Kössön össze az ellátási lánc összes szereplőjét, és szüntesse meg a szilárd adatok okozta súrlódásokat.

Használja ki a mesterséges intelligencia által nyújtott betekintést és a munkafolyamatok automatizálását a készlet- és létesítménykezelés optimalizálása érdekében.

Valós időben teljes áttekintést kaphat a készletekről a beszerzés helyétől a vevő ajtajáig.

A project44 korlátai

Új felhasználók számára tanulási görbe jellemzi.

project44 árak

Egyedi árazás

project44 értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (630+ értékelés)

Capterra: Nincs értékelés

7. FourKites (A legjobb az ellátási lánc átláthatóságához)

via FourKites

A FourKites egy vezető ellátási lánc-láthatósági platform, amely messze túlmutat a szállításon. Segítségével javíthatja a találkozók ütemezését, a személyzet beosztását és a tervezést a jobb láthatóságnak köszönhetően.

A platform lehetővé teszi, hogy jobb teljesítményadatok alapján tárgyaljon szerződéseket, változtasson irányt és gyorsítsa fel a folyamatokat, miközben csökkenti a biztonsági készletet, növeli az OTIF (On-Time In-Full) értéket és optimalizálja a készleteket.

A FourKites átfogó AI-alapú megoldásaival segít csökkenteni a késedelmes szállításokat, a késedelmi díjakat és a kézi nyomon követési erőfeszítéseket.

A FourKites legjobb funkciói

Használja a gépi tanulást az ellátási lánc digitalizálásának javításához és a hatékonyság optimalizálásához.

Könnyedén kövesse nyomon és figyelje a készleteket a forrásától a rendeltetési helyig.

Segítsen ügyfeleinek jobb megtérülést elérni a szállítási idők és a termelékenység javításával.

Növelje az ellátási lánc rugalmasságát, a vevői elégedettséget és a fenntarthatóságot.

A FourKites korlátai

Korlátozott a színes blokkolások és a váltakozó interfészstílusok tekintetében.

A FourKites árai

Egyedi árazás

FourKites értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 260 értékelés)

Capterra: Nincs értékelés

8. Kinaxis Maestro (A legjobb a teljes ellátási lánc összehangolásához)

via Kinaxis Maestro

AI-alapú, teljes körű platformot keres a következő generációs ellátási láncok működtetéséhez? Ne keressen tovább, a Kinaxis Maestro a megoldás. Olyan vállalatok számára készült, amelyek rugalmas, hatékony működést szeretnének egy folyamatosan változó környezetben.

A Maestro mesterséges intelligencia funkciói segítenek optimalizálni a hálózat tervezését, szimulálni különböző forgatókönyveket és megalapozottabb, adatokon alapuló döntéseket hozni. Ezek a funkciók lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy egyensúlyt teremtsenek a költségek, a sebesség, a fenntarthatóság és a rugalmasság között az ellátási láncukban.

A Kinaxis Maestro legjobb funkciói

Támogassa a rendkívül rugalmas, hatékony ellátási láncokat AI-alapú koordinációval.

Integrálja az ellátási lánc hálózatának tervezését és az intelligens döntéshozatalt az optimális teljesítmény érdekében.

A Kinaxis Maestro korlátai

Előfordul, hogy a jelentések nem generálódnak automatikusan, ami befolyásolja a megbízhatóságot.

Megtanulása időt igényel, ezért egyes felhasználók számára kihívást jelent a teljes potenciáljának kiaknázása.

Kinaxis Maestro árak

Egyedi árazás

Kinaxis Maestro értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

9. C3 AI Inventory Optimization (A legjobb egyedi AI-vezérelt készletoptimalizáláshoz)

via C3 AI Inventory Optimization

A C3 AI Inventory Optimization segít a vállalatoknak csökkenteni a készletszinteket, miközben megfelelnek az ügyfélszolgálati elvárásoknak. Egyensúlyt teremt a készlet minimalizálása és annak biztosítása között, hogy mindig elegendő készlet álljon rendelkezésre a kereslet kielégítéséhez.

Világos, hasznosítható betekintést nyer az AI-alapú ajánlásokba és a készlethatás-elemzésbe. A modell bizalmi pontszámot ad, biztosítva, hogy a döntések megbízható adatokon alapuljanak.

A C3 AI Inventory Optimization legjobb funkciói

Optimalizálja az alkatrészek, nyersanyagok és késztermékek készletszintjét, miközben teljesíti a szolgáltatási szinteket.

Használjon fejlett gépi tanulást és optimalizálást a készletek csökkentésére anélkül, hogy a rendelkezésre állás csökkenne.

Kapjon valós idejű, AI-alapú újrarendelési paraméterajánlásokat alkatrészek, folyamatban lévő munkák és késztermékek esetében.

A C3 AI Inventory Optimization korlátai

Az új felhasználóknak tanulási görbe van.

C3 AI Inventory Optimization árak

Egyedi árazás

C3 AI Inventory Optimization értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

10. Peak’s Inventory AI (A legjobb dinamikus készlettervezési AI-optimalizáló szoftver)

A Peak dinamikus készlettervező szoftvere mesterséges intelligenciát használ a készlet, a megrendelések, a termékek, a helyszínek és a korábbi értékesítési adatok optimalizálására.

Ezenkívül a Peak Inventory AI egy előre elkészített AI-alkalmazásokból álló könyvtárral is rendelkezik. Ezek az alkalmazások számos felhasználási esetet lefednek olyan iparágakban, mint a kiskereskedelem, a gyártás és a fogyasztási cikkek.

A Peak Inventory AI legjobb funkciói

Optimalizálja a készletgazdálkodást, az árazást és az ügyfelek személyre szabott kiszolgálását.

Lehetővé teszi mind a műszaki, mind a kereskedelmi csapatok számára az AI-megoldások széles körű bevezetését.

Segítsen a vállalkozásoknak az AI alkalmazásában a kereskedelmi célok eléréséhez és az AI használatának idővel történő kiterjesztéséhez.

A Peak Inventory AI korlátai

Korlátozott képességgel rendelkezik a váratlan események kezelésére.

Az AI által generált ajánlások szakértői értelmezése szükséges.

A Peak Inventory AI árazása

Egyedi árazás

A Peak Inventory AI értékelései és véleményei

G2: Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

A készletkezelő szoftverekben található erős AI segítségével biztonságosan bevezethet új eszközöket, nyomon követheti az elavultakat, és központosított eszköznyilvántartás révén biztosíthatja a biztonsági irányelvek betartását. A ClickUp mindezt és még többet is megtesz.

A ClickUp testreszabott készletgazdálkodási sablonjaival és feladatkiosztási funkcióival egyszerűsíti a készletgazdálkodást. A hatékony jelentéskészítő eszközök értékes adatokat nyújtanak, míg az AI-alapú ClickUp Brain segít automatizálni az ismétlődő feladatokat és intelligens ajánlásokat kínál.

Ráadásul a platform többféle nézetopciója – például a lista, a tábla és a naptár nézet – megkönnyíti a készletek igényeinek megfelelő vizualizálását.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és készítse el készletnyilvántartását az AI segítségével.