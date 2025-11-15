A közösségi egészségügyi dolgozók (CHW-k) a világ egyik legnehezebb orvosi munkáját végzik. Olyan helyeken diagnosztizálnak betegségeket, ahol a legközelebbi laboratórium egy napnyi utazásra van, és egész falvakban nyomon követik az anyák egészségi állapotát.

Mindezt olyan eszközökkel teszik, amelyek az 1980-as évek óta alig változtak.

Papír űrlapok, ceruzák, esetleg egy SAT telefon vészhelyzetekre. Eközben az AI már annyira fejlett, hogy segíti a radiológusokat a daganatok felismerésében és a sebészeket a beavatkozások során, de valamilyen oknál fogva ez a technológia még nem jutott el oda, ahol a leghasznosabb lenne.

Ez végre megváltozik a közösségi egészségügyi dolgozók számára készült AI-eszközökkel.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a közösségi egészségügyi dolgozók számára legalkalmasabb mesterséges intelligencia eszközöket, amelyek valós körülmények között is működnek, és megkönnyítik a igényes munkát. Kezdjük! 💪🏼

Ezek a legjobb AI eszközök a közösségi egészségügyi dolgozók számára, összehasonlítva. 👇

Eszköz Legalkalmasabb Legjobb funkciók Árak ClickUp Mesterséges intelligenciával támogatott közösségi egészségügyi projektmenedzsment CHW-k, NGO-k és regionális programkoordinátorok számára Csapat mérete: Ideális NGO-k, közegészségügyi csapatok és decentralizált CHW programok számára ClickUp Brain összefoglalók, HIPAA-megfelelőség, offline mód, csevegéskoordináció, beszéd-szöveggé alakítás, űrlapok, feladatellenőrző listák, irányítópultok Örökre ingyenes; Vállalatok számára testreszabási lehetőségek állnak rendelkezésre. Pear Suite Medicaid számlázási automatizálás és ellátási dokumentáció a jogosult államokban Csapat mérete: Ideális CHW-k, dúlák és promóterek számára, akik Medicaid visszatérítéssel dolgoznak Z-kódos számlázás, ütemezés AI, megfelelőségi irányítópultok, gondozási tervek, visszatérítési ellenőrzési nyomvonal 50 USD/hó felhasználónként Qure. ai AIRA Tuberkulózis szűrés és felvétel automatizálása alacsony és közepes jövedelmű országokban Csapat mérete: Ideális mobil diagnosztikai egységek és tuberkulózis-felvilágosító csapatok számára Azonnali röntgenelemzés, hangjegyzetek, felvételi csevegés, népességi irányítópultok Egyedi árazás ASHABot WhatsApp-alapú Q&A támogatás indiai ASHA-munkások számára Csapat mérete: Ideális indiai ASHA-munkások számára, akiknek korlátozott technikai hozzáférésük van Hindi/angol/hinglish bot, hangkeresés, kampányértesítések, adagolási támogatás Egyedi árazás CHARM Ügyfélszintű döntéshozatali támogatás és teljesítménykövetés Csapat mérete: Ideális anya-gyermek egészségügyi közösségi egészségügyi dolgozók és NGO-felügyelők számára Rendezvények ütemezése, riasztások, AI-vezérelt látogatások, beágyazott képzés Egyedi árazás CommCare Elsősorban offline adatgyűjtés és esetkezelés Csapat mérete: Ideális vidéki CHW-csapatok és távoli régiókban működő NGO-programok számára Hosszú távú esetkövetés, drag-and-drop alkalmazáskészítő, offline szinkronizálás Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 300 USD/hó-tól kezdődik (50 felhasználó esetén). openCHA Egyedi beszélgető egészségügyi ügynökök létrehozása Csapat mérete: Ideális fejlesztői csapatok, AI-kutatók és egészségügyi informatikai szervezetek számára LLM-hangolás, magyarázhatósági műszerfal, EHR + hordható eszközökkel történő bevitel, többnyelvű módok Ingyenes (nyílt forráskódú) Causal Foundry Viselkedési ösztönzők alacsony kockázatú betegek számára alacsony erőforrású környezetben Csapat mérete: Ideális NGO-k és közösségi programok számára, amelyek célzott ellátást nyújtanak Erősítő tanulás, SMS-ösztönzők, alkalmazáshasználati elemzés, adaptív ellátási kiváltók Egyedi árazás HealthPulse AI Okostelefon-alapú RDT-értelmezés és jelentéskészítés Csapat mérete: Ideális betegségmegfigyelő csapatok és diagnosztikai programok számára Offline képbeolvasás, tesztvonal-felismerés, minőségi riasztások, valós idejű jelentések Egyedi árazás ThinkMD IMCI-kompatibilis betegértékelések terepi körülmények között Csapat mérete: Ideális anya-gyermek egészségügyi közösségi egészségügyi dolgozók és vidéki klinikák számára WHO munkafolyamatok, GPS-címkézés, adagszámító, terhességi értékelés Egyedi árazás

🧠 Érdekesség: Dr. Jack Geiger, a dél-afrikai Pholela Egészségügyi Központban szerzett tapasztalatai inspirálták, és megalapította az első közösségi egészségügyi központokat, hogy kielégítse az ellátatlan népesség egészségügyi igényeit.

A megfelelő AI egészségügyi projektmenedzsment eszköznek segítenie kell a közösségi egészségügyi dolgozókat a pontos adatok gyűjtésében, a betegek igényeinek gyorsabb kielégítésében és a terepi kihívások hatékony kezelésében. Ideális esetben a következőket kell keresnie:

Offline hozzáférés: Támogatja a betegek adatainak frissítését és az adatok szinkronizálását olyan területeken, ahol gyenge a kapcsolat.

Helyi nyelvi opciók: Lehetővé teszi a regionális dialektusokban való kommunikációt a megértés és a bizalom javítása érdekében.

Korai kockázatfelismerés: A tünetek alakulását felhasználva azonosítja a veszélyeztetett betegeket, mielőtt az állapotuk súlyosbodna.

Adatvizualizáció: A nyers terepi adatokat világos betekintéssé alakítja, hogy a látogatások során gyors intézkedéseket lehessen hozni és hatékonyan A nyers terepi adatokat világos betekintéssé alakítja, hogy a látogatások során gyors intézkedéseket lehessen hozni és hatékonyan lehessen kezelni az erőforrásokat.

Rendszerintegráció: Kapcsolatok nemzeti egészségügyi programokkal, EHR platformokkal és oltási adatbázisokkal

Hangbeviteli funkció: Lehetővé teszi a betegek adatainak gyors bevitelét kézi gépelés nélkül.

Adatvédelem: A helyi adatvédelmi előírásoknak megfelelően biztosítja a betegek adatainak biztonságát.

Alacsony erőforrás-igényű kompatibilitás: Megbízhatóan működik alapszintű okostelefonokon és korlátozott akkumulátor-konfigurációkon.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők mindössze 10%-a használ hangsegédet (4%) vagy automatizált ügynököt (6%) AI-alkalmazásokhoz, míg 62% inkább a beszélgető AI-eszközöket, például a ChatGPT-t és a Claude-ot részesíti előnyben. Az asszisztensek és ügynökök alacsonyabb elfogadottsága annak tudható be, hogy ezek az eszközök gyakran specifikus feladatokra vannak optimalizálva, például kézmentes működtetésre vagy specifikus munkafolyamatokra. A ClickUp a két világ legjobbjait egyesíti. A ClickUp Brain egy beszélgető AI-asszisztens, amely számos felhasználási esetben segíthet Önnek. Másrészt a ClickUp Chat csatornákon belüli AI-alapú ügynökök kérdésekre válaszolhatnak, problémákat osztályozhatnak, vagy akár konkrét feladatokat is elvégezhetnek!

Orvosi nyilatkozat: A cikkben említett eszközök célja a szakmai klinikai döntéshozatal támogatása, nem pedig annak helyettesítése. Nem használhatók diagnózis, kezelési döntések vagy sürgősségi orvosi ellátás helyettesítésére. A közösségi egészségügyi környezetben történő AI-eszközök használata során mindig kövesse a nemzeti klinikai irányelveket, a helyi protokollokat és az engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatók utasításait. Az eszközök képességei és szabályozási státusza régiónként eltérő lehet; a bevezetés előtt ellenőrizze a megfelelőséget és alkalmasságot.

Íme a legjobb AI eszközök közösségi egészségügyi dolgozók számára. 🩺

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú közösségi egészségügyi projektmenedzsmenthez)

Összegezze a terepi frissítéseket a ClickUp Brain segítségével a gyorsabb betekintés érdekében

A ClickUp egészségügyi projektmenedzsment szoftvere a ClickUp Non-Profit PM Solutionnal párosítva biztonságos, egységes munkaterületet biztosít a közösségi egészségügyi dolgozók számára.

A ClickUp a CHW igényeinek megfelelően HIPAA-kompatibilis és offline móddal rendelkezik, amely biztosítja a feladatok elérhetőségét akkor is, ha a hálózati kapcsolat nem stabil.

A közösségi egészségügyi programok számtalan mozgó alkatrészből állnak: betegek adatai, elérhetőségi frissítések, erőforrás-koordináció és adatreportok. A ClickUp Brain mindezt összekapcsolja, segítve Önt a szervezettségben és a jobb döntések gyorsabb meghozatalában. Ez egy AI asszisztens, amely beépül a munkaterületébe, és megérti a kontextust.

Alakítsa a terepi jelentéseket hasznos információkká

Tegyük fel például, hogy a körzeti csapata naponta benyújtja az anyai vizsgálatokról szóló frissítéseket. Ahelyett, hogy minden feladatot átnézne, kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy állítson össze egy összefoglalót a függőben lévő utánkövetésekről vagy a késedelmes látogatásokról. Azonnal láthatja, mely területek igényelnek figyelmet, így a terepen dolgozók gyorsabban tudnak cselekedni.

Ha jelentést készít az NGO negyedéves áttekintéséhez, a ClickUp Brain a legfrissebb munkaterületi projektadatok alapján elkészítheti azt.

Még a legfontosabb statisztikákat is kiemelheti, például az elvégzett vizsgálatok számát vagy a különleges támogatásra szoruló régiókat.

📌 Próbálja ki ezt a parancsot: Készítsen heti egészségügyi tevékenységi összefoglalót, amely bemutatja az összes kerületben elvégzett és függőben lévő ellenőrzéseket.

Tartsa a csapatokat egy hullámhosszon

Sok közösségi egészségügyi program olyan régiókban működik, ahol a csapatok nem mindig tudnak találkozni vagy online maradni. A ClickUp Brain segít mindenkinek összehangoltan dolgozni, anélkül, hogy üzeneteket kellene váltaniuk vagy manuálisan frissíteniük kellene az információkat.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást a megbeszélések összefoglalásához és a regionális csapatok összehangolásához

Például, ha egy új önkéntes szeretné megtudni, hogyan kell bejelenteni egy oltási jelentést, megkérheti a ClickUp Brain-t, hogy magyarázza el a folyamatot a csapata meglévő munkafolyamatai alapján. Az eszköz azonnal kiválasztja a megfelelő utasításokat a dokumentumaiból vagy feladataiból, így nem kell megvárni a felettes válaszát.

Használhatja azt heti összefoglalók vagy csapatok közötti frissítések összefoglalására is.

A ClickUp Brain összefoglalja a legfontosabb vitapontokat, kiemeli a teendőket és megosztja a következő lépéseket, hogy senki ne hagyjon ki fontos részleteket.

📌 Próbálja ki ezt a parancsot: Összegezze a múlt heti immunizációs projektmegbeszélést, és sorolja fel a követendő intézkedéseket minden régióra vonatkozóan.

Tervezze meg hatékonyabban az elérhetőségi és képzési tevékenységeket

Tervezze meg egészségügyi tájékoztató programjait a ClickUp Brain kontextusérzékeny javaslataival

Tegyük fel, hogy jövő hónapban táplálkozási tudatosságot növelő kampányt szervez. Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy készítsen egy lépésről lépésre haladó tervet a korábbi közösségi eseménye alapján. Ez magában foglalhatja az orvosok ütemezését, a szállítás megszervezését és az esemény utáni visszajelzések gyűjtését.

Akár önkéntesek beosztásának elkészítésére is használhatja. Javaslatokat tehet a feladatok elosztására aszerint, hogy ki áll rendelkezésre a következő héten.

📌 Próbálja ki ezt a parancsot: Készítsen részletes ellenőrző listát egy táplálkozási tudatosságot népszerűsítő táborhoz, a korábbi közösségi rendezvények feladatait referenciaként felhasználva.

Rögzítse a terepen szerzett ismereteket anélkül, hogy elveszítené a kontextust

Miután a közösségi egészségügyi dolgozók visszatérnek a terepről, a ClickUp Talk to Text funkcióját használva közvetlenül a ClickUp Brain MAX -ba diktálhatják frissítéseiket (ez négyszer gyorsabb, mint a gépelés!).

A ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciójával gyorsan rögzítheti a helyszíni látogatások során készített jegyzeteket.

Például egy dolgozó azt mondhatja: „Öt beteget követtem nyomon a 3. osztályon, ketten elmulasztották a védőoltási időpontjukat, egy pedig gyógyszer-utánpótlási támogatást kért.” A ClickUp Brain MAX rögzíti a részleteket, strukturált feladatokba vagy jegyzetekbe szervezi őket, és akár összefoglalhatja őket egy gyors jelentésbe a felettesek számára.

Később, amikor a koordinátorok bejelentkeznek, megkérhetik a Brain MAX-ot, hogy vonjon le következtetéseket ezekből a frissítésekből anélkül, hogy manuálisan végig kellene görgetniük az összes bejegyzést.

A ClickUp legjobb funkciói

Kövesse nyomon a terepi tevékenységeket: Kezelje a betegek látogatásait, az oltási kampányokat és az ellátmányok elosztását Kezelje a betegek látogatásait, az oltási kampányokat és az ellátmányok elosztását a ClickUp Tasks segítségével, így minden frissítés rögzítésre kerül és láthatóvá válik a koordinátorok számára.

A napi rutinok egységesítése: A ClickUp feladatellenőrző listáinak segítségével irányítsa a közösségi egészségügyi dolgozókat az ismétlődő tevékenységek során, például az adatgyűjtés, a betegek utánkövetése és a gyógyszeres kezelés ellenőrzése során.

Takarítson meg időt újrafelhasználható munkafolyamatokkal: Alkalmazzon Alkalmazzon ClickUp ellenőrzőlista-sablonokat a gyakori elérhetőségi tevékenységekhez, például a szülészeti ellátáshoz vagy az immunizáláshoz, hogy biztosítsa a csapatok közötti konzisztenciát.

Gyűjtse össze könnyedén a terepi adatokat: Hagyja, hogy a közösségi egészségügyi dolgozók kitöltsék Hagyja, hogy a közösségi egészségügyi dolgozók kitöltsék a ClickUp űrlapokat az új esetekről, az ellátási hiányokról vagy a közösségi jelentésekről, amelyek automatikusan nyomon követhető feladatokká alakulnak át.

Tartsa a programjegyzeteket egy helyen: tárolja az egészségügyi oktatási anyagokat, a betegek adatait és a találkozók összefoglalóit tárolja az egészségügyi oktatási anyagokat, a betegek adatait és a találkozók összefoglalóit a ClickUp Docs-ban , hogy a terepen dolgozó csapatok és a felettesek bármikor hozzáférhessenek ugyanazokhoz az információkhoz.

Automatizálja a rutin koordinációt: Állítsa be Állítsa be a ClickUp Automations funkciót , hogy új esetek bejelentésekor automatikusan feladatok kerüljenek kiosztásra, vagy a jelentések áttekintése után a nyomon követés befejezettnek jelölhető legyen.

A haladás egy pillanat alatt nyomon követhető: A ClickUp Dashboards segítségével vizualizálhatja a befejezett látogatásokat, a nyitott eseteket és a regionális teljesítményt, így a vezetők gyorsan átcsoportosíthatják az erőforrásokat. A ClickUp Dashboards segítségével vizualizálhatja a befejezett látogatásokat, a nyitott eseteket és a regionális teljesítményt, így a vezetők gyorsan átcsoportosíthatják az erőforrásokat.

Maradjon kapcsolatban a különböző régiók között: Használja Használja a ClickUp Chat szolgáltatást a terepen dolgozók és az egészségügyi központok személyzete közötti valós idejű koordinációhoz, anélkül, hogy külön üzenetküldő eszközökre lenne szüksége.

A ClickUp korlátai

Mint minden AI egészségügyi eszköz esetében, ha a közösségi egészségügyi dolgozók feladatai nincsenek jól strukturálva vagy változó leírásokkal rendelkeznek, az AI tévesen osztályozhatja vagy összegezheti azokat.

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10 580+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy hitelesített értékelő a G2-n így fogalmaz:

A platform testreszabott jellege lehetővé teszi a testreszabható és rugalmas munkafolyamat-tervezést anélkül, hogy a nyomonkövethetőség és az átláthatóság rovására menne. […] A Clickup az egészségügyi szolgáltatók számára nyújtott diagnosztikai laboratóriumi szolgáltatásom működtetésének központi szoftverévé vált. Minőségirányítási eszközként, munkafolyamat-kezelő eszközként, személyzeti menedzsment eszközként, valamint kutatási és fejlesztési eszközként szolgál számunkra.

A platform testreszabott jellege lehetővé teszi a testreszabható és rugalmas munkafolyamat-tervezést anélkül, hogy a nyomonkövethetőség és az átláthatóság rovására menne. […] A Clickup az egészségügyi szolgáltatók számára nyújtott diagnosztikai laboratóriumi szolgáltatásom működtetésének központi szoftverévé vált. Minőségirányítási eszközként, munkafolyamat-kezelő eszközként, személyzeti menedzsment eszközként, valamint kutatási és fejlesztési eszközként szolgál számunkra.

🧠 Érdekesség: A Black Panther Party (1960-as és 70-es évek, USA) ingyenes klinikákat, mentőszolgálatokat, oltási programokat, fogászati ellátást stb. hozott létre, különösen azokban a közösségekben, amelyek bizalmatlanok voltak a mainstream egészségügyi ellátással szemben. Modelljük megmutatta, hogy ha a bizalom és a hozzáférés összhangban van, akkor megváltoztathatók az egészségügyi eredmények és a közösségi cselekvőképesség.

2. Pear Suite (a legjobb a Medicaid-visszatérítési munkafolyamatokhoz)

via Pear Suite

A Pear Suite összeköti a közösségi egészségügyi dolgozókat, a közösségi szervezeteket és az egészségügyi terveket azokban az államokban, ahol a Medicaid téríti a közösségi egészségügyi munkát. Több mint 300 szolgáltató szervezet és több mint 2500 közösségi egészségügyi dolgozó, promóter, dula és más frontvonalbeli dolgozó használja jelenleg a napi kaotikus feladatok kezelésére.

A Pear Suite különlegessége abban rejlik, hogy hogyan kezeli a pénzügyi oldalát a dolgoknak. Sok CHW program küzd a túlélésért, mert senki sem talált ki fenntartható fizetési modelleket. A platform AI-eszközei automatizálják az ütemezést, a megfelelést és a jegyzetelést, ami azt jelenti, hogy kevesebb időt kell fordítania a munkája elvégzésének igazolására, és több időt tud ténylegesen a munkára fordítani.

A Pear Suite legjobb funkciói

Készítsen felvételi űrlapokat, értékelési munkafolyamatokat és betegellátási útvonalakat a vizuális űrlapkészítő segítségével, amelyhez nincs szükség kódolási ismeretekre vagy az IT-osztály bevonására.

Nyújtsa be számlázási igényeit a megfelelő Z-kódokkal az integrált elszámolóházon keresztül, majd kövesse nyomon, hogy az egyes igények hol tartanak a visszatérítési folyamatban.

Hagyja, hogy az AI ütemező asszisztens kezelje az összes ügyének időpont-koordinációját, automatikusan megtalálja a szabad időpontokat és emlékeztetőket küldjön, hogy csökkentsék a meg nem jelenések számát.

Készítsen megfelelőségi jelentéseket, amelyekkel bizonyíthatja a szabályozó hatóságoknak, hogy megfelel a szolgáltatási követelményeknek, a dokumentációs szabványoknak és a minőségi mutatóknak.

A Pear Suite korlátai

Elsősorban azokban az államokban működik, amelyek bevezették a CHW Medicaid-visszatérítést, így más államok programjai korlátozott funkcionalitással rendelkeznek.

Előzetes időbefektetést igényel a munkafolyamatok testreszabása és automatizálása , ami túlterhelő lehet, ha már így is szűkösen rendelkezik idővel.

A mobilalkalmazásból hiányoznak a webes verzióban elérhető egyes funkciók, ami korlátozza a hozzáférhetőséget a terepen.

Pear Suite árak

Alapvető: 50 USD/hó felhasználónként

Alap: 100 USD/hó felhasználónként

Plusz: 150 USD/hó felhasználónként

Pro: 200 USD/hó felhasználónként

Pear Suite értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? Az egyik leghíresebb közegészségügyi sikertörténet: Finnország Észak-Karélia projektje (1972-ben indult) több évtized alatt ~80%-kal csökkentette a munkaképes korú férfiak szív- és érrendszeri halálozását az étrend, a dohányzás, a sófogyasztás stb. megváltoztatásával. Gyakran hivatkoznak rá esettanulmányként arra, hogy a közösségi kampányok + politika + kultúra = hosszú távú egészségügyi változások.

3. Qure. ai AIRA (a legjobb automatizált betegadatok gyűjtéséhez)

A Qure. ai Co-Pilot, AIRA másodpercek alatt elemzi a mellkas röntgenfelvételeit és azonosítja a potenciális tuberkulózis eseteket. A közösségi egészségügyi dolgozók hordozható röntgenkészülékekkel készítenek felvételeket, feltöltik azokat az alkalmazáson keresztül, és azonnali visszajelzést kapnak az eltérésekről. Ezzel elkerülhető a szakorvosi vizsgálatra való hetekig tartó várakozás, amely általában késlelteti a tuberkulózis kezelését.

Az AIRA jelzi a gyanús eredményeket és javaslatot tesz a következő lépésekre, így a közösségi egészségügyi dolgozók hatékony szűrőkké válnak egy olyan betegség esetében, amely gyors reagálást igényel. Ez különösen értékes olyan terhelt területeken, ahol a radiológiai szakértelem még mindig hiányos. A klinika menedzsment szoftver digitális archívumot is vezet az összes vizsgálatról, így longitudinális nyilvántartásokat hoz létre, amelyek segítenek nyomon követni a betegség előrehaladását és a kezelés eredményeit.

A Qure. ai AIRA legjobb funkciói

Rögzítse a betegek felvételi adatait természetes beszélgetések során az AIRA felületén, ahelyett, hogy több tucat legördülő menüt és jelölőnégyzetet kellene végigkattintania.

Hasonlítsa össze kezelési döntéseit az alacsony és közepes jövedelmű országokra vonatkozó klinikai protokollokkal, és derítse fel a lehetséges hibákat, mielőtt azok a betegekhez eljutnának.

Elemezze a közösségi egészségügyi trendeket a népességi irányítópultok segítségével, amelyek összesítik a tüneteket, diagnózisokat és eredményeket az összes beteggel való interakcióból.

Rögzítse a betegek kórtörténetét hangbevitellel a házi látogatások során, és hagyja, hogy az AIRA automatikusan leírja és rendszerezze az információkat.

A Qure. ai AIRA korlátai

Kizárólag alacsony és közepes jövedelmű országok számára készült, ami korlátozza hasznosságát a magasabb jövedelmű országokban dolgozó közösségi egészségügyi dolgozók számára.

A termék nemrég került piacra, ezért még nincsenek hosszú távú teljesítményadatok róla.

A működéshez csatlakozni kell a meglévő digitális egészségügyi rendszerekhez, ami bonyolítja a megvalósítást.

A Qure. ai AIRA árazása

Egyedi árazás

Qure. ai AIRA értékelései és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Qure. ai AIRA-járól a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékeléséből:

A legjobb mélytanulási és automatizált AI funkciókkal rendelkezik, amelyek a legjobb képfeldolgozási és AI-látásmódszerek segítségével jelentősen rövidebb idő alatt képesek nyomon követni és értelmezni a röntgenfelvételeket, CT-felvételeket és ultrahangvizsgálatokat.

A legjobb mélytanulási és automatizált AI funkciókkal rendelkezik, amelyek a legjobb képfeldolgozási és AI-látásmódszerek segítségével jelentősen rövidebb idő alatt képesek nyomon követni és értelmezni a röntgenfelvételeket, CT-felvételeket és ultrahangvizsgálatokat.

🚀 A ClickUp előnye: Legyen felelős minden percért, amit az ellátásra fordít. A ClickUp Project Time Tracking segítségével azonosítsa, mennyi időt tölt látogatásokkal, papírmunkával és képzéssel. Ha közösségi egészségügyi dolgozóként a terepen dolgozik, az ideje a legértékesebb erőforrása: házi látogatások, házról házra történő elérhetőség, egészségügyi oktatás, utánkövetés és beutalások. A ClickUp Project Time Tracking segítségével pontosan rögzítheti, hogy mennyi időt töltött az egyes tevékenységekkel.

4. ASHABot (A legjobb a megítélésmentes tudáshoz való hozzáféréshez)

via ASHABot

Az ASHABot ott találkozik a közösségi egészségügyi dolgozókkal, ahol azok máris időt töltenek: a WhatsAppon. Ez a csevegőrobot helyi nyelveken válaszol az egészségügyi kérdésekre, egy gyakori betegségeket és kezeléseket tartalmazó tudásbázisból merítve. Ahelyett, hogy papíralapú kézikönyveket lapoznának vagy feletteseiket hívnák, a dolgozók beírják kérdéseiket, és azonnali választ kapnak.

A bot kezeli a gyógyszeradagokkal, a tünetek értékelésével és a beutalási kritériumokkal kapcsolatos kérdéseket. Emellett ütemezett emlékeztetőket küld az egészségügyi kampányokról és a szabályzatok frissítéseiről. Az ASHABot a kölcsönhatásokból tanul, és minél több dolgozó használja, annál jobb válaszokat ad. A platformhoz csak egy okostelefonra és internetkapcsolatra van szükség, így eltűnnek azok a korlátok, amelyek a bonyolultabb egészségügyi technológiákat jellemzik.

Az ASHABot legjobb funkciói

Tegyen fel klinikai kérdéseket beszélgető nyelven, és másodpercek alatt kapjon bizonyítékokon alapuló válaszokat.

Írja be kérdéseit bármilyen hindi, angol vagy hinglish keverékben, amely természetesnek tűnik; a bot mindhárom nyelvet érti, és az Ön által preferált nyelven válaszol.

Proaktív üzeneteket kaphat a közelgő egészségügyi kampányokról, oltási ütemtervekről és jelentési határidőkről.

Ha a terepmunka során kényelmetlen a gépelés, hangüzenetekkel kereshet a tudásbázisban.

Az ASHABot korlátai

Csak az indiai egészségügyi rendszerben dolgozó ASHA-munkások számára elérhető, ezért más országok közösségi egészségügyi dolgozói számára nem releváns.

A mobilhálózatok leállása esetén nem működik, ami vidéki területeken gyakran előfordul.

ASHABot árak

Egyedi árazás

ASHABot értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📖 Olvassa el még: A csapatok által kedvelt legjobb AI eszközök a döntéshozatalhoz

5. CHARM (A legjobb személyre szabott tanácsadáshoz az ügyfelek látogatásai során)

via mothers2mothers

A CHARM egy olyan problémát kezel, amelyet a legtöbb közösségi egészségügyi dolgozó nagyon jól ismer: az ügyfelek adatai túl sok helyen vannak szétszórva. A mothers2mothers ezt az egészségügyi projektmenedzsment eszközt azért fejlesztette ki, hogy mindent egy helyen összegyűjtsön: kórtörténeteket, viselkedési mintákat, korábbi látogatásokról készült jegyzeteket, amelyek mind egy helyen láthatók. Ráadásul mesterséges intelligencia gépi tanulási algoritmusai átvizsgálják ezeket az adatokat, és javaslatot tesznek arra, hogy az egyes ügyfeleknek jelenleg mire van szükségük.

Lehet, hogy valaki nem tartja be a gyógyszeres kezelést, vagy elmulasztotta a kontrollvizsgálatot. A CHARM felismeri ezeket a mintákat, és a megfelelő beavatkozás felé tereli Önt. Nehéz esetbe ütközött egy házhoz látogatás során? Nézze meg az alkalmazásba beépített oktatóvideókat, hogy gyorsan felfrissítse tudását. A földrajzi helymeghatározó eszközök egy másik problémát is megoldanak: megtervezik a napját, így nem kell cikcakkban járnia a környéken.

A CHARM legjobb funkciói

Készítsen teljesítményjelentéseket, amelyek segítenek Önnek és felettesének azonosítani a fejlesztendő területeket és ünnepelni a sikereket.

Nyissa meg az ügyféladatokat, és azonnal megtekintheti az AI által szűrt, a mai találkozóhoz releváns információkat, ahelyett, hogy évekre visszamenőleg kellene végiglapoznia a korábbi adatokat.

Kövesse nyomon teljesítményét olyan irányítópultok segítségével, amelyek jelzik azokat a területeket, ahol további képzésre lehet szükség, és megmutatják, hogyan viszonyulnak az Ön mutatói a hálózat többi tagjához képest.

A CHARM korlátai

Kifejezetten a mothers2mothers hálózat működéséhez fejlesztették ki, más szervezetek számára jelentős átalakításra szorul.

Még viszonylag új, ezért a hosszabb távú használhatóságról még kevés visszajelzés érkezett.

CHARM árak

Egyedi árazás

CHARM értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🚀 A ClickUp előnye: Az idő felbecsülhetetlen értékű erőforrás, ezért érdemes kipróbálnia a ClickUp AI Agents szolgáltatást. Ez az eszköz az AI segítségével automatizálja a napi feladatok elvégzését, így Ön több időt fordíthat a betegellátásra és kevesebbet az adminisztratív feladatokra. Íme, mit tehetnek Önért: Követő feladatok ütemezésére vagy emlékeztető küldésére van szüksége? Bízza ezt új terepi asszisztensére!

A látogatás után gyorsan összefoglalhatja jegyzeteit, hogy azokat megoszthassa csapatával.

A betegek gyakran ugyanazokat a kérdéseket teszik fel. Az AI azonnali, pontos válaszokat tud adni.

Könnyedén koordinálja és erősítse meg a találkozókat anélkül, hogy oda-vissza kellene leveleznie.

6. CommCare (a legjobb offline adatgyűjtéshez)

via CommCare

A CommCare egy offline-first mobil adatgyűjtő platform, amelyben több mint 700 000 frontvonalbeli dolgozó bízik 130+ országban. Kifejezetten kihívásokkal teli környezetekre tervezték, lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hálózati kapcsolat nélkül gyűjtsenek adatokat, kezeljenek eseteket és férjenek hozzá erőforrásokhoz, majd a kapcsolat visszaállásakor automatikusan szinkronizáljanak.

A platform mesterséges intelligenciát használ, hogy segítse az egészségügyi dolgozókat jobb döntések meghozatalában valós időben. Intelligens algoritmusai képesek elemezni a betegek adatait, jelölni a potenciális egészségügyi kockázatokat, személyre szabott ellátási ajánlásokat adni, és végigvezetni a dolgozókat a komplex klinikai protokollokon.

A CommCare legjobb funkciói

Készítsen mobil adatgyűjtő alkalmazásokat a drag-and-drop űrlapszerkesztővel, amely kódírás nélkül állítja össze a kérdéseket, a logikai elágazásokat és az érvényesítési szabályokat.

Gyűjtse össze a betegek adatait, frissítse az eseteket, és teljesen offline módon hivatkozzon a klinikai irányelvekre.

Kövesse nyomon a betegeket vagy egész háztartásokat hónapok vagy évek során egy longitudinális esetkezelő rendszer segítségével, amely akkor is biztosítja a folytonosságot, ha különböző munkatársak végzik a látogatásokat.

Gyorsan elindíthatja a programokat az előre konfigurált alkalmazássablonok segítségével, amelyek olyan általános programokhoz készültek, mint a szülészeti ellátás, a tuberkulózis kezelése vagy az oltások nyomon követése, majd testreszabhatja őket a saját munkafolyamatához.

A CommCare korlátai

A tanulás több időt vesz igénybe, mint az egyszerűbb adatgyűjtő alkalmazások esetében, annak ellenére, hogy nincs szükség kódolásra.

A felhasználók Android-specifikus hibákról számolnak be, például karanténba helyezett űrlapokról vagy tulajdonjog-átruházási hibákról.

CommCare árak

Ingyenes próba

Alapcsomag: 300 USD/hó (50 felhasználót tartalmaz)

Pro: 600 USD/hó (250 felhasználót tartalmaz)

Haladó: 1200 USD/hó (500 felhasználót tartalmaz)

Vállalati: 4000 USD/hó áron

CommCare értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a CommCare-ről a valódi felhasználók?

A G2 értékelése szerint:

A CommCare jól szervezett felhasználói felülettel rendelkezik, amely rendezett és áttekinthető munkaterületet biztosít. Egyszerű üzenetküldő platform, amely lehetővé teszi számunkra, hogy üzeneteket továbbítsunk és továbbítsunk alkalmazottainknak egy broadcaston keresztül. A CommCare online működési képessége pedig biztosítja a zavartalan munkafolyamatot. Az egyszerű jelentéskészítés a jelentéskészítő platformon keresztül nagyon hasznos számunkra.

A CommCare jól szervezett felhasználói felülettel rendelkezik, amely rendezett és áttekinthető munkaterületet biztosít. Egyszerű üzenetküldő platform, amely lehetővé teszi számunkra, hogy üzeneteket továbbítsunk és továbbítsunk alkalmazottainknak egy broadcaston keresztül. A CommCare online működési képessége pedig biztosítja a zavartalan munkafolyamatot. Az egyszerű jelentéskészítés a jelentéskészítő platformon keresztül nagyon hasznos számunkra.

💡 Profi tipp: Kombinálja az AI-ból nyert betekintést az emberi ítélőképességgel. Hagyja, hogy az AI rámutasson a kockázatokra és lehetőségekre, de mindig vizsgálja meg és helyezze kontextusba azokat, mielőtt cselekszik. Ezzel biztosíthatja, hogy a beavatkozások átgondoltak legyenek, és megakadályozhatja, hogy az AI-alapú munkafolyamat-automatizálás rontsa a bizalmat.

7. openCHA (A legjobb fejlesztőknek, akik egyedi egészségügyi ügynököket hoznak létre)

via openCHA

Az openCHA egy nyílt forráskódú keretrendszer, amely lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy adatforrásokat, tudásbázisokat és elemzési modelleket összekapcsoljanak LLM-alapú megoldásokká. Ez nem valami, amit a közösségi egészségügyi dolgozók közvetlenül használnak; ez egy infrastruktúra szoftverfejlesztők számára, akik konkrét egészségügyi kontextusokra szabott beszélgető egészségügyi ügynököket építenek. A keretrendszer az általános célú AI alapvető korlátait kezeli.

A cukorbetegek kezelésében az openCHA segítségével kifejlesztett CHA 92,1%-os pontosságot ért el, meghaladva a GPT4 51,8%-os pontosságát. Ezenkívül a keretrendszer integrálódik a fordítási platformokkal, hogy támogassa a különböző közösségekkel való kommunikációt.

openCHA legjobb funkciói

Csatlakoztassa az EHR adatbázisokat, a hordható eszközök API-jait, a laboratóriumi információs rendszereket és az orvosi tudásbázisokat egy beszélgető ügynökhöz, amely mindet lekérdezheti.

Testreszabhatja az ügynököket szöveges üzenetek feldolgozására, orvosi képek elemzésére és hangparancsok megértésére multimodális bemeneti kezelők konfigurálásával.

Teszteljen különböző speciális orvosi LLM-eket, és a testreszabható AI-motor segítségével módosítsa a prompting stratégiákat, amíg a teljesítmény nem felel meg a klinikai követelményeknek.

Kövesse nyomon pontosan, hogyan generálta az ügynök az egyes válaszokat a magyarázhatósági irányítópulton, amely megmutatja, mely adatforrások, érvelési lépések és bizalmi szintek járultak hozzá a végső válaszhoz.

openCHA korlátai

A megvalósításhoz komoly technikai ismeretekre van szükség; olyan mérnökökre lesz szüksége, akik mind az egészségügyben, mind a szoftverfejlesztésben jártasak.

Nincs szükség segítségre azoknak a nem technikai felhasználóknak, akik csak valami azonnal használható megoldást keresnek.

Nincs olyan ügyfélszolgálati infrastruktúra, mint a kereskedelmi platformoknál.

openCHA árak

Ingyenes (nyílt forráskódú)

openCHA értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📖 Olvassa el még: A legjobb projektmenedzsment szoftver nonprofit szervezetek számára

8. Causal Foundry (A legjobb személyre szabott betegellátáshoz)

via Causal Foundry

A Causal Foundry megerősítő tanulást és adaptív AI-t hoz a közösségi egészségügyi környezetbe. A platform ajánlásokat kínál a gyógyszeres kezelés és a kezelés betartására, diagnosztikai tesztekre, betegek áttételére és orvosi ellátás menedzsmentjére a korábbi viselkedés és valós idejű információk alapján.

A közösségi egészségügyi dolgozók személyre szabott ösztönzőket és ösztönzőket kapnak a meglévő mobilalkalmazásaikon vagy digitális eszközeiken keresztül, így az AI-réteg bármilyen, már használt rendszerrel együttműködik. A programmenedzserek figyelemmel kísérhetik, hogyan használják az alkalmazásokat és táblagépeket az egészségügyi szolgáltatók a terepen, és értékelhetik, hogy a platformok mely részeit használják, és melyeket hagyják figyelmen kívül vagy használnak helytelenül. Ez egy visszacsatolási hurkot hoz létre, amely folyamatosan javítja az eszközöket.

A Causal Foundry legjobb funkciói

Azonosítsa a magas kockázatú betegeket olyan triázs algoritmusok segítségével, amelyek prioritást adnak azoknak az eseteknek, amelyek sürgős áttételre szorulnak másodlagos ellátó intézményekbe.

Kapjon SMS-alapú ösztönzőket és ösztönzőket, amelyek az egyes CHW-k viselkedési mintáihoz igazodnak.

Csatlakoztassa a hordható eszközöket és az elektronikus egészségügyi nyilvántartásokat, hogy klinikai és viselkedési információkat nyerjen a betegellátási döntésekhez.

Elemezze a CHW alkalmazás használati mintáit a monitorozó irányítópulton, hogy meglássa, mely funkciók működnek jól, és melyeket kell fejleszteni.

A Causal Foundry korlátai

Korlátozott nyilvános információk a konkrét funkciókról és képességekről

A helyi betegpopulációk modelleinek betanításához jelentős kezdeti beállításokra lehet szükség.

Causal Foundry árak

Egyedi árazás

Causal Foundry értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? A COVID-19 idején a K-pop rajongói (különösen a BTS rajongói) hatalmas mértékben népszerűsítették az olyan közegészségügyi üzeneteket, mint a #WearAMask. A K-popot és az ügynökségek üzeneteit említő tweetek több mint 100-szoros több interakciót kaptak, mint azok, amelyek nem említették őket, így segítve a vidéki vagy ellátatlan területek elérését.

9. HealthPulse AI (A legjobb gyors diagnosztikai tesztolvasáshoz)

via HealthPulse AI

A HealthPulse AI okostelefonokat gyors diagnosztikai tesztek olvasóivá alakít, ami olyan helyeken segít, ahol a laboratóriumi hozzáférés korlátozott vagy nem létezik. Csak egy alacsony kategóriájú okostelefon-kamerával (5 MP) a platform képes azonosítani egy adott tesztmárkát és betegséget, az egyes tesztvonalakat, és értelmezést adni. A jelenlegi könyvtár támogatja a malária, a HIV és a COVID-19 leggyakrabban használt RDT-jeinek nagy részét, amelyek WHO előminősítéssel rendelkeznek.

A HealthPulse AI képminőség-biztosítási rendszere azonosítja a kedvezőtlen képminőséget okozó körülményeket, és jelzi az észlelt problémákat, így a felhasználók valós időben újra elkészíthetik a fényképet. Ez időt és pénzt takarít meg, mivel az RDT-eredmények érvényessége korlátozott ideig tart.

A HealthPulse AI legjobb funkciói

Ha távoli helyeken nincs internetkapcsolat, akkor a mobil SDK segítségével offline is dolgozhat.

A kapcsolat helyreállása után küldje el a teszt eredményeket a jelentési rendszeren keresztül a betegségek valós idejű nyomon követése és felügyelete érdekében.

Képezze ki az új közösségi egészségügyi dolgozókat a megfelelő teszteljárásról az eszköz segítségével, amely azonnali visszajelzést ad a technikáról.

A HealthPulse AI korlátai

Ez a modell által felismerésre betanított, támogatott RDT-típusokra korlátozódik.

Az AI pontossága a gyakran alacsony specifikációjú okostelefonok kameráinak képminőségétől függ.

HealthPulse AI árak

Egyedi árazás

HealthPulse AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🚀 A ClickUp előnye: Egységesítse a betegellátást egy platformon. Ingyenes sablon letöltése Csökkentse a közösségi egészségügyi ellátás hiányosságait a ClickUp betegkezelési sablonjával. A ClickUp betegkezelési sablon készen használható nézeteket kínál, mint például a Lista nézet (az összes beteg és aktuális állapotuk megtekintéséhez), a Tábla nézet (a betegek vizuális áthelyezéséhez a különböző szakaszok között), a Naptár nézet (otthoni látogatások, utánkövetések vagy immunizációs kampányok ütemezéséhez) és a Űrlap nézet (felvételi vagy elérhetőségi naplózáshoz). Minden betegfeladatban megtalálja a ClickUp egyedi mezőit, amelyeket azonnal használhat, például Gyógyszer típusa és adagja, Gondozási terv előrehaladása, Következő látogatás dátuma, Háztartás azonosítója / falu helye, Oltási állapot.

10. ThinkMD (a legjobb az IMCI protokoll betartásához)

via ThinkMD

A ThinkMD segít a közösségi egészségügyi dolgozóknak a WHO IMCI irányelveinek betartásában anélkül, hogy bonyolult protokollokat kellene megjegyezniük vagy folyamatosan papír alapú táblázatokhoz kellene fordulniuk. A platform 42 kulcsfontosságú klinikai adatot értelmez a WHO IMCI és az integrált közösségi esetkezelés (ICCM) irányelvei és protokolljai alapján, és bayesi logikát alkalmaz az értékelések elkészítéséhez.

Az AI eszköz egy sor kérdéssel végigvezeti a közösségi egészségügyi dolgozókat a betegek egészségi állapotáról, és támogatja őket a betegek diagnosztizálásában, kezelésében és továbbutalásában. Ezenkívül az eszköz angol és francia nyelven is elérhető, és öt év alatti gyermekek, terhes nők és szülés utáni nők esetében is használható.

A ThinkMD legjobb funkciói

Számítsa ki automatikusan a gyógyszeradagokat a beteg súlya és tünetei alapján, hogy csökkentsék a vényírási hibák számát.

Tárolja a betegek konzultációs adatait az eszközén, amely szinkronizálódik a szerverrel, amikor internetkapcsolat áll rendelkezésre.

Készítsen valós idejű, földrajzi helymegjelöléssel ellátott adatokat minden értékeléshez, hogy lehetővé tegye a betegségek felügyeletét és a járványok nyomon követését.

A ThinkMD korlátai

Elsősorban az anyák és gyermekek egészségére összpontosít, nem pedig a teljes népességre.

Az adatpanelek technikai beállítást és konfigurálást igényelnek a programadminisztrátorok részéről.

ThinkMD árak

Egyedi árazás

ThinkMD értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: A michigani Manistee-ben megrendezett Paint the Town Pink esemény közel két évtizede hívja fel a figyelmet a mellrákra és gyűjt adományokat a betegség elleni küzdelemre. Az eredetileg a West Shore Healthcare Foundation által szervezett esemény mára egy 5 km-es futóversennyel, egy emléksétával és különböző közösségi programokkal bővült, jelentősen hozzájárulva a helyi mellrák-ellátáshoz.

📖 Olvassa el még: AI a munkahelyen: módszerek a termelékenység és a hatékonyság javítására

Tervezzen okosabb útvonalat a ClickUp segítségével

A közösségi egészségügyi dolgozók számára készült AI-eszközök újragondolják az elsővonalbeli ellátás módját.

Minden látogatás, jelentés és beteggel való interakció értékes adatokat tartalmaz, amelyek segítségével gyorsabb és okosabb egészségügyi döntéseket hozhat. A kihívás az, hogy ezeket az információkat rendszerezve, biztonságban tárolja, és a legfontosabb pillanatokban készen álljon a cselekvésre.

A ClickUp egyszerűsíti ezt a folyamatot. Egyetlen intelligens munkaterületen egyesíti a terepi adatokat, a csapatkoordinációt és a jelentéstételt. A ClickUp Brain és a Brain MAX segítségével a közösségi egészségügyi dolgozók összefoglalhatják a frissítéseket, nyomon követhetik a betegek eredményeit és részletes betekintést nyerhetnek anélkül, hogy több rendszert kellene kezelniük. Az eredmény: jobb együttműködés, erősebb felelősségvállalás és több idő a valóban fontos ellátásra.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra! ✅

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A ClickUp és a Pear Suite a közösségi egészségügyi dolgozók számára legjobb AI-eszközök közé tartoznak. A ClickUp segít az elérhetőségi projektek kezelésében, a betegek utánkövetésében és a jelentések egyszerűsítésében. A Pear Suite AI-technológiákat használ a közösségi egészségügyi igények feltérképezéséhez, az esetek nyomon követésének automatizálásához és olyan betekintések generálásához, amelyek javítják a helyi ellátási programokat.

A közösségi egészségügyi dolgozók számára készült AI-eszközök gyorsabban tisztítják, rendszerezik és elemzik az adatokat, mint a manuális rendszerek. Csökkentik a hibák számát, kiemelik az olyan trendeket, mint például az esetek számának növekedése egy régióban, és automatikusan generálnak jelentéseket, amelyek segítenek az egészségügyi csapatoknak és a döntéshozóknak a jobb döntések meghozatalában.

Igen. Számos AI-rendszer támogatja már az offline funkciókat, így az egészségügyi dolgozók internet-hozzáférés nélkül is gyűjthetnek és tárolhatnak adatokat. A kapcsolat létrejöttével az adatok automatikusan szinkronizálódnak, így biztosítva, hogy egyetlen információ sem vesszen el.

A ClickUp központosítja a projektkövetést, a feladatkiosztást és a haladás nyomon követését. A nem kormányzati szervezetek egy központi helyen hozhatnak létre feladatlistákat minden elérési kampányhoz, nyomon követhetik a betegek utánkövetését, biztonságosan megoszthatják az adatokat, és emlékeztetőket állíthatnak be a helyszíni látogatásokhoz.

A legfontosabb kihívások közé tartozik a korlátozott internetkapcsolat, a dolgozók digitális ismereteinek hiánya, a magas beállítási költségek és az adatvédelemmel kapcsolatos aggályok. Az eszközök helyi nyelvekhez való hozzáigazítása és az eszközök kompatibilitásának biztosítása szintén jelentős akadályt jelent.