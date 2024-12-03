Javítsa a betegellátást és a hatékonyságot az egészségügy legjobb AI-eszközeivel

A mai egészségügyi rendszerek hatalmas kihívásokkal küzdenek, a hatalmas mennyiségű betegadat kezelésétől a kiváló ellátás fenntartásáig.

Ezeknek a feladatoknak a kézi elvégzése csökkentheti a hatékonyságot, ronthatja a termelékenységet és növelheti a hibák kockázatát.

Szerencsére az egészségügyre specializált mesterséges intelligencia eszközök megmenthetik a helyzetet.

Az AI forradalmasította az egészségügyi ágazatot azáltal, hogy automatizálta a folyamatokat, javította az adatok pontosságát és optimalizálta a munkafolyamatokat.

De ennyi eszköz közül nem könnyű megtalálni a legmegfelelőbbet.

Kiterjedt kutatások és tesztelések után a ClickUp csapata és én tíz, az egészségügyben használható, csúcskategóriás AI eszközt azonosítottunk, amelyek mindegyike hatékony funkciókat és kiváló árakat kínál.

Nézzük meg őket egyenként!

Az egészségügy számára legalkalmasabb mesterséges intelligencia eszközök keresésekor néhány elengedhetetlen funkciót nem szabad figyelmen kívül hagyni.

Íme a legfontosabb funkciók, amelyekre egy hatékony mesterséges intelligencia eszköznél érdemes figyelni:

Központi irányítópult : Válasszon olyan AI-eszközöket, amelyek központi nézetet nyújtanak a betegek adatairól, a klinikai munkafolyamatokról és az adminisztratív feladatokról, így az egészségügyi szakemberek az összes fontos információhoz azonnal hozzáférhetnek.

Projektmenedzsment funkciók: Válasszon olyan AI eszközt, amely segít nyomon követni a projekteket, célokat, ütemterveket, feladatokat és határidőket, és gyorsan feltárja a kritikus információkat.

Integráció az elektronikus egészségügyi nyilvántartásokkal (EHR) : Javaslom olyan AI-eszközök használatát, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók a meglévő EHR-rendszerekkel. Ez segít fenntartani a betegek egészségügyi nyilvántartásainak konzisztenciáját és minimalizálni az adatbevitelt.

Klinikai döntéshozatal támogatása : Válasszon olyan AI eszközöket, amelyek AI algoritmusok segítségével elemzik az orvosi adatokat, például a klinikai jegyzeteket, orvosi képeket és laboreredményeket, ezzel segítve a betegségek diagnosztizálását és kezelését.

Természetes nyelvfeldolgozás (NLP) : Keressen egy NLP-vel ellátott, AI-alapú dokumentációs eszközt, amely segít jobban megérteni a klinikai jegyzeteket, lehetővé téve az egészségügyi szolgáltatók számára a dokumentáció és a betegek állapotának nyomon követésének javítását.

Gép tanulási képességek: Az egészségügyben inkább azokat az AI eszközöket részesítem előnyben, amelyek gép tanulási képességeket tartalmaznak a prediktív analitika fejlesztése, a korai diagnózis támogatása és a krónikus betegségek tendenciáinak azonosítása érdekében.

Íme az egészségügyben használt 10 legjobb mesterséges intelligencia eszköz, amelyeket a legalkalmasabbnak találtunk a legkülönbözőbb igények kielégítésére:

1. ClickUp (a legjobb az egészségügyi projektmenedzsment racionalizálásához)

Ha átfogó egészségügyi projektmenedzsment szoftvert keres a hatékonyság és a termelékenység javítása érdekében, a ClickUp kiváló választás.

Ez az all-in-one projektmenedzsment eszköz egyszerűsíti az egészségügyi munkafolyamatokat, és számos funkciót kínál a feladatok automatizálásához, az időkövetéshez, a célok kitűzéséhez, a valós idejű együttműködéshez, a mesterséges intelligencia támogatásához és még sok máshoz.

A ClickUp Brain AI asszisztens optimalizálja az orvosi dokumentációk és más komplex egészségügyi adatok kezelését. Az AI Knowledge Manager segítségével ez az eszköz lehetővé teszi, hogy könnyen és gyorsan kivonjon információkat feladatokból, dokumentumokból, vagy akár a személyzet szerepköreiből.

Ha például információra van szüksége egy beteg adatairól vagy a szabályzat frissítéseiről, a ClickUp Brain azonnal pontos válaszokat ad, csökkentve ezzel a oda-vissza kommunikációt.

A ClickUp Brain AI Project Manager segítségével automatizálhatja a rutinfrissítéseket, nyomon követheti a csapatok előrehaladását, és a betegellátás összetettebb aspektusaira koncentrálhat.

Ez a funkció segít az egészségügyi csapatoknak a szabályozási feladatok elvégzésében azáltal, hogy cselekvési tételeket hoz létre, emlékeztetőket állít be és biztosítja a kritikus határidők betartását.

A dokumentáció pontos és hatékonyabbá tételéhez a ClickUp Brain AI Writer segít jelentések összefoglalásának elkészítésében, a betegekkel való kommunikáció generálásában, sőt, a rutin űrlapok kitöltésében is.

A ClickUp Brain segítségével könnyedén összefoglalhatja a dokumentumokat, jegyzeteket, jelentéseket és beszélgetéseket.

Ahelyett, hogy órákat töltene ismétlődő írási feladatokkal, bízza a ClickUp Brainre a betegek adatainak konzisztens vezetését.

A ClickUp Healthcare Management eszközzel hatékonyan kezelheti a betegek munkafolyamatait és a csapatok koordinációját. Ezzel az eszközzel minden betegadat, időpont és klinikai dokumentum rendszerezett és könnyen hozzáférhető módon tárolható egy biztonságos platformon.

A ClickUp HIPAA-kompatibilis biztonsági funkciókat is tartalmaz, amelyek ideálisak a betegek adatainak bizalmas kezeléséhez érzékeny információk kezelése során.

💡 Profi tipp: Olvassa el az Egészségügyi projektmenedzsment útmutatónkat, hogy megismerje az egészségügyi kezdeményezéseinek sikeréhez elengedhetetlen stratégiákat és eszközöket.

Az ütemezés rendkívül intuitív: a csapatok egyszerű drag-and-drop eszközökkel gyorsan kioszthatják a gondozók műszakjait és automatizálhatják az emlékeztetőket.

A beépített naptár segítségével egy pillanat alatt áttekintheti és kiegyensúlyozhatja a különböző osztályok munkaterhelését, így könnyen összehangolhatja a beosztásokat és megakadályozhatja, hogy egy gondozó túlterheltté váljon.

A ClickUp Healthcare Management eszközzel hatékonyan vezethet részletes nyilvántartást az összes orvosi ellátáshoz szükséges eszközről.

A ClickUp Healthcare Management eszköz rendelkezik készletkezelési funkcióval is, amely hasznos lehet az orvosi ellátások nyomon követésében és a hiányok megelőzésében, egyedi adatbázisok és valós idejű frissítések segítségével.

Íme, miért szeretik a felhasználók ezt az eszközt 🚀

A ClickUp egy robusztus, kényelmes megoldást tervezett, amely megfelel a napi működés várható igényeinek. Hamar rájön, hogy a ClickUp rendelkezik azokkal a megoldásokkal, amelyeket más platformoktól várt. A ClickUp használata során a józan ész mindig kéznél van.

Mindezek a képességek biztosan a ClickUp-ot egy olyan átfogó megoldássá teszik, amely a betegek adataitól a készletekig mindent szigorúan szervezett és hozzáférhető formában tárol.

A ClickUp legjobb funkciói

💡 Profi tipp: Automatizálja munkafolyamatait a hatékonyság növelése és az ismétlődő feladatok kiküszöbölése érdekében! A kezdéshez szükséges részletes stratégiákért tekintse meg a munkafolyamat-automatizálásról szóló útmutatónkat , és alakítsa át munkamódszerét.

A ClickUp korlátai

Az eszköz számos funkciója miatt van egy tanulási görbe, de a kiterjedt oktatóanyag-könyvtár megkönnyíti az átállást.

A mobilalkalmazás ugyan az alapvető funkciókat kínálja, de hiányoznak belőle bizonyos, a számítógépen elérhető funkciók, ami negatívan befolyásolhatja a mobil felhasználók termelékenységét.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. PathAI (A legjobb a patológiai diagnosztikai pontosság javításához)

via PathAI

Ha fejlett AI eszközre van szüksége az egészségügyben a diagnosztikai pontosság és hatékonyság javítása érdekében, fontolja meg a PathAI használatát.

A PathAI központi digitális archívumával jelentősen csökkenti a manuális adatkereséssel töltött időt, és megkönnyíti az egészségügyi szakemberek számára a betegek állapotának nyomon követését vagy a klinikai vizsgálatok előkészítését.

Ez a klinika menedzsment szoftver egy intelligens esetlista funkcióval is rendelkezik, amely a sürgősség alapján rangsorolja az eseteket. Így először a sürgős esetekre koncentrálhat, javítva ezzel a kezelési időket.

A PathAI legjobb funkciói

Hozzáférés egy felhőalapú platformhoz a teljes körű kép- és esetkezeléshez

Használjon fejlett eszközöket a biomarkerek azonosításához, elősegítve a precíziós orvoslást és a gyógyszerkísérleteket.

Csökkentse az esetek közötti eltéréseket gépi tanulási modellek alkalmazásával a konzisztens diagnózisok érdekében.

A PathAI korlátai

A felhasználók számára a magas működési költségek miatt nehéz lehet az alkalmazásuk.

Az eszköz elsősorban patológiára alkalmas, ami korlátozza használatát az egészségügy más területein.

PathAI árak

Egyedi árazás

PathAI értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

További információ: Érdekli az AI és a gépi tanulás közötti legfontosabb különbségek? Fedezze fel, hogyan működnek ezek a technológiák, és milyen egyedi alkalmazási területeik vannak a gépi tanulás és a mesterséges intelligencia közötti különbségekről szóló átfogó útmutatónkban.

3. Viz. ai (A legjobb valós idejű stroke-felismeréshez és ellátáskoordinációhoz)

A Viz. ai elsősorban AI-alapú stroke-felismerő és munkafolyamat-kezelő funkcióiról ismert.

Kórházakkal és egészségügyi rendszerekkel integrálva valós időben elemzi a CT-felvételeket, lehetővé téve a stroke gyors felismerését és az egészségügyi szolgáltatók azonnali értesítését. Ez lehetővé teszi az orvosok számára, hogy gyorsabban cselekedjenek, ami jelentősen javítja a betegek gyógyulási esélyeit.

Az egészségügyi rendszer eszköz jelentős időmegtakarítást jelent. Sürgősségi esetekben a releváns egészségügyi szakembereknek küldött gyors riasztások, az automatizált radiológiai munkafolyamatok és az elektronikus egészségügyi nyilvántartásokkal való egyszerű integráció biztosítja, hogy a betegek adatai zökkenőmentesen áramoljanak a csapaton belül.

A Viz. ai legjobb funkciói

Zökkenőmentesen integrálja az EHR rendszereket, és biztosítsa a zökkenőmentes adat-hozzáférést a meglévő rendszereken belül.

Javítsa az ellátás koordinációját, és segítse a csapat kommunikációját és a betegellátás tervezését.

Használja ki hatékonyan az AI-ból nyert ismereteket a stroke-on kívüli egyéb betegségek kezelésében is.

Viz. ai korlátai

Egyes rendszerekkel csak korlátozottan kompatibilis, vagyis nem minden EHR integrálható zökkenőmentesen.

Az eszköz alkalmazása nem stroke-os betegek ellátásában korlátozott.

Viz. ai árak

Egyedi árazás

Viz. ai értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

4. Tempus (a legjobb a krónikus betegségek kezelésében alkalmazott precíziós orvosláshoz)

via Tempus

A Tempus az egyik kedvenc mesterséges intelligencia eszközem az egészségügy területén. Pontos gyógyszereket és precíz információkat kínál, amelyek javítják a betegellátást. Az eszköz emellett elektronikus egészségügyi nyilvántartásokból, orvosi képalkotásból és genetikai adatokból gyűjt beteginformációkat, segítve az egészségügyi szolgáltatókat a személyre szabott kezelési tervek elkészítésében.

Ennek a betegkezelő szoftvernek egy másik kiváló, figyelemre méltó képessége a prediktív analitika. Segít előre látni a rák és más krónikus betegségek kimenetelét.

A Tempus laboratóriumi tesztjei hasznos információkat nyújtanak, amelyek rendkívül hatékonyak a gyógyszerkutatásban és a betegek monitorozásában.

A Tempus legjobb funkciói

Lehetővé teszi a klinikai vizsgálatok összehangolását, és a rákos betegeket egyedi biomarkerek alapján a megfelelő klinikai vizsgálatokhoz kapcsolja.

Automatizálja a klinikai munkafolyamatokat és egyszerűsítse a rutin feladatokat az AI segítségével, javítva ezzel a klinikai hatékonyságot.

Használjon mesterséges intelligencia algoritmusokat a diagnosztikai és kezelési hibák minimalizálása és a betegbiztonság javítása érdekében.

Tempus korlátai

A felhasználók adatvédelmi aggályokat vetettek fel a hatalmas mennyiségű betegadat tárolása miatt.

Korlátozott betegségfedezetet kínál, mivel főként az onkológiára és bizonyos krónikus betegségekre összpontosít.

Tempus árak

Egyedi árazás

Tempus értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

5. Nanox. AI (A legjobb többféle állapot szűrésére képalkotó adatok felhasználásával)

A rutin orvosi képalkotással elérhető betegek gyógyulási eredményeinek javításához érdemes megfontolni a Nanox. AI használatát.

A korábban Zebra Medical Vision néven ismert Nanox. AI megbízható mesterséges intelligencia alapú képalkotási megoldásokat kínál, amelyek a kritikus egészségügyi állapotok korai felismerésére összpontosítanak.

Olyan eszközöket kínál, amelyek segítenek azonosítani a rejtett kockázatokat, mint például a koszorúér-meszesedés (CAC) és az oszteoporózis, amelyek a szokásos értékelések során gyakran kimaradnak.

Emellett az eszköz rutinszerű CT-vizsgálatok során szűrheti a betegeket, és további, költséges vizsgálatok nélkül is felismerheti a kardiovaszkuláris kockázatot.

Ez az AI-eszköz lehetővé teszi az egészségügyi szakemberek számára, hogy gyorsabb, proaktív ellátási döntéseket hozzanak, jelentősen csökkentve a késői stádiumú betegségek felismerését.

Nanox. Az AI legjobb tulajdonságai

Rutin mellkas CT-vizsgálatokból CAC-pontszámokat generálhat a kardiovaszkuláris kockázatok azonosításához.

A HealthOST segítségével azonosíthatja az oszteoporózis korai jeleit, támogatva a csontok egészségének kezelését.

Minimalizálja a betegek sugárterhelését rutin, kontrasztanyag nélküli vizsgálatokkal

Nanox. Az AI korlátai

A felhasználók bizonyos esetekben potenciális téves pozitív eredményeket észleltek, amelyek klinikai vizsgálatot igényelnek.

Jelenleg csak bizonyos betegségekre, például CAC-ra és csontritkulásra korlátozódik, és még nem kínál szélesebb körű felismerési lehetőségeket.

Nanox. AI árazás

Egyedi árazás

Nanox. AI értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

6. Merative (A legjobb megoldás a magas színvonalú ellátáshoz adat alapú betekintés révén)

via Merative

A következő a listámon a Merative, korábban IBM Watson Health, amely az egészségügyi döntéshozatal és adatelemzés terén nyújt csúcstechnológiás AI-megoldásokat.

A platform különösen hasznos a klinikai munkafolyamatok és eredmények javításában. A klinikai döntéshozatalt támogató Micromedex funkciója lehetővé teszi, hogy biztonságosabb, tájékozottabb döntéseket hozzon a gyógyszerekkel és betegségekkel kapcsolatos napi frissítések elérésével.

A Merative MarketScan szintén jelentős szerepet játszik az egészségügyi adatok összehasonlításában. Ez a funkció lehetővé teszi a különböző betegcsoportok ellátásának teljesítményének értékelését, és segít a kezelések hatékony testreszabásában.

A Merative legjobb funkciói

A prediktív elemzés segítségével azonosítsa a nemkívánatos események kockázatának kitett betegeket, és előzze meg a negatív eredményeket.

A fejlett képalkotó analitika segítségével pontosabb diagnózisok készítése

Hozzáférés bizonyítékokon alapuló betekintéshez a klinikai döntések meghozatalához

A Merative korlátai

A szoftver jelentős kezdeti beállítást igényel, ami megterhelheti az IT-erőforrásokat.

A felhasználók szerint a nagy mennyiségű egészségügyi adat kezelése bonyolult feladat.

Merative árak

Egyedi árazás

Merative értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

7. Butterfly Network iQ (A legjobb az elsődleges ellátásban történő gyors képértékeléshez)

via Butterfly Network iQ

A Butterfly Network iQ egy fejlett technológia, amelyet főként az egészségügyi szolgáltatók, például háziorvosok, szakorvosok és akár orvostanhallgatók is használnak a gyors képalkotáshoz a betegellátás helyszínén.

Ami egyedülállóvá teszi, az a kézi, egyérzékelős, teljes testet lefedő ultrahangkészülék. Emellett rendkívül hordozható, és zökkenőmentesen csatlakozik mobilalkalmazásokhoz a valós idejű képalkotás és az egyszerű tárolás érdekében.

Ezenkívül a Butterfly iQ funkciói között megtalálható az iQ Slice és az iQ Fan mód, amelyek javítják a komplex képek rögzítésének pontosságát, különösen a tüdő és a has területén.

Színes Doppler móddal rendelkezik a véráramlás értékeléséhez, míg a NeedleViz funkció egyszerűsíti a tű behelyezését, így a beavatkozások zökkenőmentesebbé és biztonságosabbá válnak.

A Butterfly Network iQ legjobb funkciói

Készítsen éles, többszögű képeket az iQ Slice és Fan segítségével

Végezzen zökkenőmentes tüdő- és szívvizsgálatokat útközben

Növelje a diagnosztikai pontosságot AI-alapú eszközökkel

A Butterfly Network iQ korlátai

A szonda akkumulátorának élettartama nem biztos, hogy elegendő a hosszabb kezelésekhez.

Korlátozottan elérhető az alacsony erőforrású környezetben.

Butterfly Network iQ árak

Egyéni és csapatok vizsgálata és tagság:

iQ+ szonda ára: 2699 USD

iQ3 szonda ára: 3899 dollár

Alaptechnológia: 299 USD/év

Fejlett technológia: 420 USD/év

Klinikák: 3500 USD/év (5 felhasználói licencet tartalmaz)

EMS: Egyedi árazás

Vállalati próba és tagság:

Az iQ+ szonda ára: 3499 USD

iQ3 szonda ára: 4699 USD

Orvostudományi egyetemek: Egyedi árak

Rezidens programok: Egyedi árak

Osztályok: Egyedi árazás

Kórház: Egyedi árazás

Butterfly Network iQ értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

8. Aidoc (A legjobb mesterséges intelligencia alapú támogatás radiológusok számára)

via Aidoc

Az Aidoc az egészségügyben népszerű mesterséges intelligencia eszközök közé tartozik, köszönhetően fejlett radiológiai mesterséges intelligencia értékeléseinek, amelyek javítják a betegellátást. Segít a gyógyászati képek gyors elemzésében és a rendellenességek jelzésében.

Ez az AI-eszköz zökkenőmentesen integrálható az orvosi képalkotási munkafolyamatokba, lehetővé téve a radiológusok számára a sürgős esetek hatékony prioritásba helyezését. Az eszköz automatikus értesítései szintén segítenek a gyorsabb reagálásban, javítva ezzel a betegek biztonságát.

Az Aidoc valós idejű triázs funkciója hasznosnak bizonyul olyan kritikus állapotok azonosításában, mint a vérzés, a tüdőembólia és a stroke. Emellett segít a betegadatok hatékony elemzésében, biztosítva, hogy a lényeges részletek ne maradjanak figyelmen kívül.

Az Aidoc legjobb funkciói

Az AI algoritmusok segítségével rangsorolja az eseteket a gyorsabb diagnózis és a rövidebb átfutási idő érdekében.

Az orvosi képek automatikus elemzésével azonosíthatók a sürgős esetek, javítva ezzel a betegek biztonságát.

Az egészségügyi szervezetek egészében alkalmazható, széles körű egészségügyi állapotok kezelésére alkalmas eszköz.

Az Aidoc korlátai

Az eszköz csak bizonyos típusú képalkotásra alkalmas, ezért a képalkotással nem kapcsolatos feladatokhoz külön megoldásokra van szükség.

Nem szabványos esetekben, különösen komplex állapotok esetén hibalehetőségek adódhatnak.

Aidoc árak

Egyedi árazás

Aidoc értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Regard (a legjobb az orvosi dokumentációs munkafolyamatok automatizálásához)

via Regard

A Regard akkor alkalmas, ha olyan AI-eszközre van szüksége, amely segít a betegségek diagnosztizálásában és csökkenti a dokumentációval töltött időt.

Közvetlenül integrálható az elektronikus egészségügyi nyilvántartásokkal, és mesterséges intelligenciát használ, hogy segítse az orvosokat a betegadatok gyors elemzésében. A Regard diagnózisokat javasolhat, klinikai jegyzeteket készíthet és kiemelheti a fontos információkat a betegek kartonjából. Ez segít a csapatoknak jobban összpontosítani a betegellátásra.

A Regard AI Resident funkciói ideálisak a kórlapok automatizált áttekintéséhez és a diagnosztikai ajánlások percek alatt történő generálásához. Ez a racionalizált megközelítés lehetővé teszi a betegségek hatékonyabb felismerését és kezelését, növelve ezzel a működési hatékonyságot.

A legjobb funkciók

Egyszerűsítse a diagnosztikai támogatást a teljes orvosi dokumentáció elemzésével és a lehetséges állapotok kiemelésével.

Növelje a betegek biztonságát az elmulasztott diagnózisok és a figyelmen kívül hagyott információk felismerésével.

Automatizálja a klinikai dokumentációt, például strukturált klinikai jegyzetek létrehozásával.

Korlátozások figyelembevétele

Az eszköz diagnosztikai javaslatai esetenként elmulaszthatnak finom vagy ritka állapotokat.

A főbb EHR-rendszereken kívül korlátozott integrációs lehetőségeket kínál, ami korlátozhatja a kisebb szolgáltatókat.

Árak

Egyedi árazás

Értékelések és vélemények figyelembevétele

G2: N/A

Capterra: N/A

10. Twill (A legjobb a digitális egészségügyi megoldások racionalizálásához)

via Twill

A Twill az egyik vezető mesterséges intelligencia platform az egészségügyben, amelynek célja a betegellátás javítása és az egészségügyi szolgáltatások racionalizálása. Ismert arról, hogy konkrét egészségügyi problémákkal foglalkozik, különös tekintettel a betegek mentális egészségére, a terhességre és a krónikus betegségekre.

Intelligens navigációja hatékonyan irányítja a felhasználókat a megfelelő forrásokhoz a megfelelő időben.

A Twill emellett lehetővé teszi, hogy személyre szabott beavatkozásokhoz férjen hozzá, amelyek elősegítik az egészségesebb viselkedést. Például segít a mentális egészségi állapotok kezelésében azáltal, hogy bizonyítékokon alapuló eszközöket biztosít, amelyek bevonják a betegeket és javítják elkötelezettségüket a kezelési tervek iránt.

A Twill legjobb funkciói

Segítse elő az egyéni egészségügyi szükségletekhez igazított, személyre szabott ellátási tervek kidolgozását.

Vonja be a betegeket a krónikus betegségek bizonyítékon alapuló kezelésébe

Használja ki a mesterséges intelligencia által nyújtott betekintést a kezelés betartásának javításához és a betegek eredményeinek javításához.

Korlátai

Az eszköz testreszabási lehetőségei nem feltétlenül felelnek meg minden felhasználó igényeinek.

A felhasználók számos régióban jelentették, hogy az eszköz nem elérhető.

Twill árak

Egyedi árazás

Twill értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

Javítsa a betegellátást és növelje a működési hatékonyságot a ClickUp segítségével

Az egészségügy számára megfelelő mesterséges intelligencia eszközök kiválasztása nehéz feladatnak tűnhet, mivel számos lehetőség közül lehet választani, amelyek a betegellátásra, az adatintegrációra és a szabályoknak való megfelelésre összpontosítanak.

De gondosan összeállított listánk a 10 legjobb eszközről lehetővé teszi, hogy magabiztosan értékelje az egészségügyi menedzsmentre szabott megoldásokat. A legjobb lehetőségek felkínálása érdekében figyelembe vettük a legfontosabb funkciókat, a jelentős korlátozásokat, az árazási terveket és a felhasználói véleményeket.

Ha felhasználóbarát, all-in-one egészségügyi projektmenedzsment platformot keres, akkor a ClickUp lehet a megfelelő megoldás.

A ClickUp sokoldalú termelékenységi platformként olyan alapvető funkciókat kínál, amelyek egyszerűsítik az egészségügyi projektek menedzsmentjét, a betegek ütemezésétől a szabályoknak való megfelelés nyomon követéséig.

