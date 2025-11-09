A 11 legjobb Tanka AI alternatíva az intelligens csapatmunkához

Minden csapatban előfordul, hogy valaki feltesz egy kérdést, és tudjuk, hogy a válasz valahol ott van, például egy értekezlet jegyzetében, egy csevegési szálban vagy egy eltemetett dokumentumban.

Az olyan eszközök, mint a Tanka AI, ígéretet tesznek ennek megoldására. Azonban a csapatok növekedésével teljesítménybeli szűk keresztmetszetek alakulhatnak ki a nagy mennyiségű tudás visszakeresése során.

Bár hosszú távú memóriája lenyűgöző, a rendszernek vannak alkalmi hallucinációi, platformok közötti kontextusbeli hiányosságai és valós idejű szinkronizálással kapcsolatos technikai akadályai, amelyek frusztrálhatják a felhasználókat.

Ha mérlegeli a lehetőségeket, számos Tanka AI alternatíva áll rendelkezésre a tudás és az együttműködés kezelésére. Nézzük meg közelebbről a 11 legjobbat, amelyek illeszkedhetnek csapata munkastílusához. 💎

A legjobb Tanka AI alternatívák áttekintése

Vessünk egy pillantást a legjobb AI kommunikációs eszközök, például a Tanka rövid összehasonlítására. 🧑‍💻

Eszköz Legalkalmasabb Legjobb funkciók Árak* ClickUp Központosított feladatmegosztás és tudásmegosztási folyamatok Csapat mérete: Egyéni felhasználók, közepes méretű csapatok és nagyvállalatok AI Notetaker, ClickUp Brain (GPT, Claude, Gemini), Docs Hub, feladat alapú csevegések, Enterprise Search, Autopilot Agents, csevegés-feladat konverzió Örökre ingyenes; testreszabás vállalatok számára elérhető Notion AI Egységes tudásmenedzsment és dokumentumkészítés Csapat mérete: Egyéni felhasználók, kisvállalkozások és vegyes csapatok AI-alapú oldalgenerálás, munkaterület-szintű keresés, kontextusérzékeny írási javaslatok, automatizált nyomon követés Ingyenes próba; fizetős csomagok 8 dollártól/hónap Tana AI-alapú tudás és együttműködésCsapat mérete: Startupok, kutatócsoportok és tudásközpontú egyének Supertags, kétirányú csomópont-összekapcsolás, AI-asszisztens betekintéshez, tartós AI hosszú távú memóriaalapú munkafolyamatok Ingyenes; fizetős csomagok 10 dollártól/hónap Otter. ai Valós idejű találkozók átírása és jegyzetek automatizálása Csapat mérete: szabadúszók, oktatók és hibrid csapatok Élő átírások, beszélőkövetés, teendők összefoglalása és naptár alapú értekezletek rögzítése Ingyenes; fizetős csomagok 16,99 dollártól/hó Tökéletes memória Hosszú távú digitális memória és nyomonkövethetőség Csapat mérete: Szigorú szabályozási követelményeknek alávetett vállalkozások és kutatócsoportok Kontextusérzékeny indexelés, hosszú távú archívum-hozzáférés, több forrásból származó memóriakapcsolatok Ingyenes; fizetős csomagok 19 USD/hó/felhasználó áron Flock Csapatcsevegés és megosztott memória Csapatméret: Startupok, kis- és középvállalkozások, valamint növekvő hibrid csapatok Csatornaalapú üzenetküldés, megosztott jegyzetek, emlékeztetők, részletes fájlelőzmények Ingyenes; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 6 dollártól kezdődik. Chanty Szálakba rendezett csapatüzenetek feladatkezelésselCsapat mérete: Kis távoli csapatok és szabadúszók Korlátlan üzenetelőzmények, feladat alapú csevegések, AI által javasolt műveletek Ingyenes; fizetős csomagok 4 dollártól/hónap MyChat Helyi csapatüzenetküldés és fájlmegosztás a biztonságos belső kommunikáció érdekében Csapat mérete: közepes méretű vállalkozások Saját szerveren futó üzenetküldés, titkosított adatok, szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérlés, fájlszerver Egyedi árazás TwinMind AI-alapú beszélgetés-visszahívás és együttműködés Csapat mérete: Agilis csapatok és tanácsadók Kontextusfüggő összefoglalók, szálalapú kérdések és válaszok, memóriát felületre hozó AI, párbeszédtörténet-csoportosítás Ingyenes; fizetős csomagok 15 dollártól/hónap Mem AI Passzív tudásgyűjtés és -visszahívásCsapat mérete: Egyéni felhasználók és kis együttműködő csapatok Automatikus kontextus-visszahívás, áramlásalapú memóriatérkép és integrált munkaterület-memória Ingyenes; fizetős csomagok 10 dollártól/hónap Slack (AI) Vállalati szintű csapatkommunikáció intelligens visszahívási funkcióvalCsapat mérete: Elosztott és többfunkciós nagy csapatok AI-összefoglalók, intelligens emlékeztetők, memóriatudatos interakciók, szálak automatikus rögzítése Ingyenes próba; fizetős csomagok 7,25 USD/hó/felhasználó áron.

Miért érdemes Tanka AI alternatívákat keresni?

Bár a Tanka AI kiváló memóriával és együttműködési funkciókkal rendelkezik, nem minden csapat számára lehet a tökéletes megoldás. Ennek néhány oka:

Korlátozott testreszabási lehetőségek a csapatok speciális igényeinek kielégítésére

A már használt AI projektmenedzsment eszközökkel átfedő funkciók

Az árak nagyobb csapatok számára nem feltétlenül előnyösek.

Hiányosságok a meglévő technológiai eszközök kel való integrációban

Különböző AI modellek vagy megközelítések preferenciája

🔍 Tudta? A természetes nyelvfeldolgozás (NLP) fejlődése megteremtette az alapot a mai AI-vezérelt tudásmenedzsment rendszerekhez. Az 1940-es és 1950-es évek korai kutatásai a nyelv komplexitásával küzdöttek. Olyan kutatók, mint Noam Chomsky, rámutattak a gépi megértés korlátaira. A logikaalapú paradigmákban, az SHRDLU-hoz hasonló programokban és végül a valószínűségi modellekben elért áttörések azonban a területet a gyakorlati alkalmazások felé terelték.

Mit kell keresnie a Tanka AI alternatíváiban?

Az ideális alternatíva magában kell foglalnia a Tanka AI funkcióit, és hozzáadott értéket kell nyújtania a csapat számára legfontosabb területeken. Figyeljen az alábbiakra:

Hosszú távú memória: Képesség a korábbi beszélgetések, döntések és üzleti kontextus felidézésére, hogy csapata ne pazarolja az idejét információk ismétlésére.

Intelligens automatizálás: Funkciók, amelyek válaszokat fogalmaznak meg, összefoglalják a szálakat és kezelik az ismétlődő kommunikációs feladatokat, hogy könnyítsék a munkaterhelést.

Zökkenőmentes integrációk: Kompatibilitás olyan eszközökkel, mint a Slack, a Teams vagy Kompatibilitás olyan eszközökkel, mint a Slack, a Teams vagy a projektmenedzsment platformok , hogy a munkafolyamatok összekapcsolva maradjanak.

Skálázható árak: Kisebb csapatok számára megfelelő csomagok, amelyek növekedési lehetőséget kínálnak anélkül, hogy a költségek meredeken emelkednének.

Munkafolyamatok rugalmassága: A folyamatok, jogosultságok és nézetek testreszabási lehetőségei, hogy az eszköz alkalmazkodjon a csapat munkamódszereihez.

Adatbiztonság: Beépített védelmi mechanizmusok és megfelelőségi szabványok az érzékeny üzleti információk védelme érdekében.

Könnyű bevezetés: Tiszta felület és egyszerű bevezetés, amely segít a csapattagoknak az első naptól kezdve hatékonyan használni a szoftvert.

A legjobb Tanka AI alternatívák

Íme a legjobb Tanka AI alternatívák közül válogatott listánk! 👇

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

1. ClickUp (A legjobb az all-in-one megoldású kommunikáció racionalizálásához és a termelékenység növeléséhez)

A ClickUp Brain segítségével azonnal megjelenik a projekt kontextusa a munkaterületén

A ClickUp összesíti az összes munkaalkalmazását, adatait, kommunikációját és munkafolyamatait egy teljesen összekapcsolt központba. Felejtse el az alkalmazások, oldalak és csevegések közötti ugrálást, azaz a Work Sprawl-t, csak az ért, hogy elvégezze a munkáját.

A ClickUp , mint konvergált AI munkaterület, 100%-os kontextust és egy központi, intelligens helyet biztosít az emberek és az ügynökök közös munkájához, így kiküszöböli a kontextusváltást.

Mivel a memóriát, az automatizálást és a kommunikációt a munkájához köti, nem kell több AI-eszközbe befektetnie , és nem kell megbirkóznia az AI terjedésével, ami egyre nagyobb kihívást jelent a gyorsan változó szervezetek számára. Ez teszi az egyik legerősebb Tanka AI alternatívává azoknak a csapatoknak, amelyek nem engedhetik meg maguknak, hogy elveszítsék a kontextust.

Találja meg, amire szüksége van, anélkül, hogy keresnie kellene az Enterprise Search segítségével.

Használja a ClickUp Enterprise Search funkciót feladatok, értekezletjegyzetek, fájlok, adatok és egyéb elemek kereséséhez

Ezt követően a ClickUp Enterprise Search lehetővé teszi a csapatok számára, hogy kérdéseket tegyenek fel és kontextust keressenek a munkaterületükön. Például, amikor egy marketingmenedzser a „Q3 kampányköltségvetés” kifejezést keresi, az eszköz megjeleníti a költségvetési táblázatot, a jóváhagyási feladatot és a kapcsolódó kampánydokumentumot. A kampányhoz újonnan csatlakozó csapattagok azonnal áttekinthetik a teljes képet, anélkül, hogy oda-vissza kérdéseket kellene feltenniük.

Ezek a funkciók együttesen biztosítják a csapatoknak azt, amit önállóan nehezen tudnak megvalósítani: összekapcsolt memóriát, automatizált munkafolyamatokat és a teljesítéshez kapcsolódó beszélgetéseket.

Hívja elő a projekt előzményeit anélkül, hogy újra át kellene dolgoznia őket.

A ClickUp Brain összekapcsolja a beszélgetéseket, dokumentumokat és feladatokat, így azonnal megtalálhatja a válaszokat.

A ClickUp Brain segítségével gyorsan megtalálhatja a releváns válaszokat a munkaterületén.

Tegyük fel, hogy egy termékmenedzsert megkérdeznek: „Mi a helyzet a mobil onboarding folyamatával?” A ClickUp Brain lekérdezi a legfrissebb feladatfrissítéseket, a korábbi visszajelzéseket és a dokumentumot, amelyben a változtatások véglegesítve lettek. Így a termékmenedzser másodpercek alatt magabiztosan válaszolhat, ahelyett, hogy régi frissítéseket kellene átnéznie.

Nézze meg ezt a videót, hogy megértse, hogyan segít a ClickUp Brain a munkaterület jobb kezelésében:

Egységes keresés az alkalmazásokban és az interneten a Brain MAX segítségével

A Brain MAX még tovább megy , és egy egységes platformot kínál, amelynek célja a vállalati termelékenység növelése. Lehetővé teszi az összes csatlakoztatott alkalmazás – például a ClickUp, a Google Drive, a GitHub, az OneDrive, a SharePoint és még az internet – azonnali átkutatása, így gyorsan megtalálhatja a fájlokat, dokumentumokat és mellékleteket anélkül, hogy platformok között kellene váltania.

A fejlett Talk to Text funkcióval kérdéseket tehet fel, jegyzeteket diktálhat és teljesen kézmentesen irányíthatja munkáját, bárhol is legyen.

Más fragmentált eszközökkel ellentétben a Brain MAX több tucat egymástól független AI platformot helyettesít, és olyan prémium AI eszközöket használ, mint a ChatGPT, Claude és Gemini, egy hatékony, vállalati szintű megoldással, amely mélyen kontextusfüggő és az Ön konkrét munkafolyamataitól függően testreszabott. Hagyjon fel az AI eszközök szétszórt használatával, használja a hangját a munkavégzéshez, dokumentumok létrehozásához, feladatok kiosztásához a csapat tagjai között és még sok máshoz.

Hagyja, hogy az AI ügynökök végezzék el a rutinmunkát

Fedezze fel a ClickUp Agents alkalmazást, amellyel automatizálhatja a manuális munkát, és megoszthatja az információkat akkor is, ha éppen nem tartózkodik a helyszínen.

A ClickUp Agents csökkenti a menedzser napját felemésztő manuális munkát. Az előre elkészített ügynökök a rutin feladatokkal foglalkoznak, míg az egyedi ügynökök az Ön munkafolyamataikhoz igazodnak. Például:

Napi összefoglaló ügynök: Összegyűjti az összes aktív feladat frissítéseit, és reggel összefoglalót küld a csapatnak.

Jegyek osztályozása: Az új kéréseket áttekinti, sürgősségük szerint címkézi és automatikusan hozzárendeli őket.

Találkozó-nyomonkövető ügynök: Elolvassa a feltöltött találkozó jegyzeteket, azonosítja a teendőket, és feladatokat hoz létre.

Vegyük például a jegykezelő ügynököt. A támogatási menedzsereknek már nem kell minden problémát manuálisan kiosztaniuk. A kritikus kérések azonnal a megfelelő tulajdonoshoz kerülnek, így a válaszadási idő rövid marad.

Tartsa a visszajelzéseket a teljesítéshez kapcsolva a Chat segítségével

A visszajelzések gyakran elvesznek, ha különálló alkalmazásokban találhatók. A ClickUp Chat megoldja ezt a problémát azzal, hogy a beszélgetéseket a munkához közel tartja.

A tervezési visszajelzéseket feladatokká alakíthatja a ClickUp Chat alkalmazásban

Például egy tervezési áttekintés során egy csapattag megjegyzi: „A regisztrációs gombot feljebb kell helyezni.” Ez a megjegyzés közvetlenül egy ClickUp feladattá alakul, amely a tervezéshez kapcsolódik, így biztosítva, hogy a megvalósítás során ne kerüljön figyelmen kívül.

A ClickUp legjobb funkciói

Váltson az AI-modellek között: Használja Használja a ClickUp Brain MAX-ot a megfelelő AI-modell (ChatGPT, Claude vagy Gemini) kiválasztásához kutatás, írás vagy feladatfrissítésekhez.

Rögzítse a megbeszélések kontextusát: A ClickUp AI Notetaker segítségével automatikusan készíthet jegyzeteket, összefoglalókat és teendőket. A ClickUp AI Notetaker segítségével automatikusan készíthet jegyzeteket, összefoglalókat és teendőket.

Szöveggé alakítsa a beszédet: A ClickUp Talk-to-Text funkciójával alakítsa hangjegyzeteit strukturált frissítésekre, feladatokra vagy dokumentumokra. A ClickUp Talk-to-Text funkciójával alakítsa hangjegyzeteit strukturált frissítésekre, feladatokra vagy dokumentumokra.

Írjon tovább: Kössön össze tartalmakat közvetlenül feladatokkal, visszajelzésekkel és projektfrissítésekkel Kössön össze tartalmakat közvetlenül feladatokkal, visszajelzésekkel és projektfrissítésekkel a ClickUp Docs-ban

Gyorsan megtalálhatja a dokumentumokat: tárolja és keresse meg az összes jegyzetet, átiratot és dokumentumot egy helyen a Docs Hub segítségével.

Írjon anélkül, hogy a nulláról kezdené: A ClickUp Brain segítségével alakítsa át a promptokat vagy a vázlatos jegyzeteket vázlatokká, vázlatokká vagy frissítéseké. A ClickUp Brain segítségével alakítsa át a promptokat vagy a vázlatos jegyzeteket vázlatokká, vázlatokká vagy frissítéseké.

A ClickUp korlátai

A csapatoknak gyakran időt kell fordítaniuk a beállításokra és a testreszabásra, mielőtt a munkafolyamatok zökkenőmentesen működnének.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10 385+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Ez a G2-es értékelés mindent elárul:

Az új Brain MAX jelentősen javította a termelékenységemet. Az a lehetőség, hogy több AI modellt, köztük fejlett érvelési modelleket is használhatok megfizethető áron, megkönnyíti az összes funkció egyetlen platformon való központosítását. Az olyan funkciók, mint a hang-szöveg átalakítás, a feladatok automatizálása és más alkalmazásokkal való integráció, sokkal zökkenőmentesebbé és okosabbá teszik a munkafolyamatot.

Az új Brain MAX jelentősen javította a termelékenységemet. Az a lehetőség, hogy több AI modellt, köztük fejlett érvelési modelleket is használhatok megfizethető áron, megkönnyíti az összes funkció egyetlen platformon való központosítását. Az olyan funkciók, mint a hang-szöveg átalakítás, a feladatok automatizálása és más alkalmazásokkal való integráció, sokkal zökkenőmentesebbé és okosabbá teszik a munkafolyamatot.

Az új Brain MAX jelentősen javította a termelékenységemet. Az a lehetőség, hogy több AI modellt, köztük fejlett érvelési modelleket is használhatok megfizethető áron, megkönnyíti az összes funkció egyetlen platformon való központosítását. Az olyan funkciók, mint a hang-szöveg átalakítás, a feladatok automatizálása és más alkalmazásokkal való integráció, sokkal zökkenőmentesebbé és okosabbá teszik a munkafolyamatot.

Az új Brain MAX jelentősen javította a termelékenységemet. Az a lehetőség, hogy több AI modellt, köztük fejlett érvelési modelleket is használhatok megfizethető áron, megkönnyíti az összes funkció egyetlen platformon való központosítását. Az olyan funkciók, mint a hang-szöveg átalakítás, a feladatok automatizálása és más alkalmazásokkal való integráció, sokkal zökkenőmentesebbé és okosabbá teszik a munkafolyamatot.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 34%-a nem érzi kényelmesnek, hogy kérdéseket tegyen fel a munkahelyén, 14%-uk pedig többnyire saját maga próbál választ találni a kérdéseire. Amikor az emberek haboznak segítséget kérni, az gyakran azt jelzi, hogy nem érzik magukat teljes mértékben elfogadottnak vagy bevonva a csapat tanulási folyamatába. A megoldás? Olyan ítélkezésmentes utat kell kialakítani, amelyen az emberek a meglévő tudásbázisokból tanulhatnak, és a saját tempójukban ismerhetik meg a folyamatokat. A ClickUp tudásmenedzsmentje, amely a ClickUp Brain és a Connected Search alkalmazásokból áll, segít a munkavállalóknak kérdéseikre választ kapni és a munkaterületen, valamint az integrált harmadik féltől származó alkalmazásokban keresni. Nincs többé gond a „nyilvánvaló” kérdések feltevésével vagy mások zavarásával.

📖 Olvassa el még: Hogyan használjuk a tudásalapú ügynököket az AI-ban?

2. Notion AI (A legjobb a munkaterület memóriájának integrálásához)

via Notion

A Notion AI a meglévő munkaterületét egy memóriával ellátott asszisztenssé alakítja, amely minden tárolt dokumentumot, értekezlet jegyzetet és projekt részletet megjegyz. Az alapvető csevegőeszközökkel ellentétben a teljes tudásbázisban megőrzi a kontextust, összekapcsolva a régi projektjegyzeteket és a jelenlegi megbeszéléseket.

A tudásbázis-alapú chatbot válaszol a kérdésekre, miközben aktívan felkutatja a hónapokkal ezelőtti dokumentumokból a releváns információkat, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az aktuális beszélgetéshez. Ez egy folyamatosan tanuló munkakörnyezetet hoz létre, ahol a múltbeli tapasztalatok automatikusan befolyásolják a jelenlegi döntéseket.

A Notion AI legjobb funkciói

Kérdezze le a teljes munkaterület történetét természetes nyelvű kérdésekkel.

Készítsen projektösszefoglalókat, amelyek hivatkoznak a korábbi értekezletek jegyzetére és döntéseire.

Hozzon létre olyan tartalmakat, amelyek összhangban vannak a meglévő dokumentációs stílusával.

Alakítsa át a szétszórt jegyzeteket strukturált cselekvési tervekké, történelmi kontextussal.

A Notion AI korlátai

Az AI funkciók valódi értékének kihasználásához meglévő Notion munkaterület beállítása szükséges.

A memória funkcionalitása nagyban függ attól, hogy mennyire jól szervezi meg a kezdeti adatait.

Notion AI árak

Ingyenes próba

Plusz : 12 dollár/tag/hónap (csak a Notion AI próbaverziója)

Üzleti: 24 USD/tag/hónap

Vállalatok: Egyedi árazás

Notion AI értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (7115+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2610+ értékelés)

Mit mondanak a Notion AI-ról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó megosztja:

Létrehoztam egy nagy Notion beállítást projekt ütemtervekkel, függőségekkel, jegyzőkönyvekkel, megbeszélendő témákkal, feladatokkal stb., és a Notion AI egyszerűen szuper hasznos. Csak egy példa: rögzítem a csapatértekezletet, és kapok egy nagyon jó összefoglalót és automatikusan generált követendő intézkedéseket. Megkérem az AI-t, hogy adja hozzá ezeket az intézkedéseket a feladatlistámhoz, adja hozzá a határidőket és a felelősségi köröket a megbeszélés során elhangzottak alapján, és tegyen javaslatokat a projektekre vonatkozóan...

Létrehoztam egy nagy Notion beállítást projekt ütemtervekkel, függőségekkel, jegyzőkönyvekkel, megbeszélendő témákkal, feladatokkal stb., és a Notion AI egyszerűen szuper hasznos. Csak egy példa: rögzítem a csapatértekezletet, és kapok egy nagyon jó összefoglalót és automatikusan generált követendő intézkedéseket. Megkérem az AI-t, hogy adja hozzá ezeket az intézkedéseket a feladatlistámhoz, adja hozzá a határidőket és a felelősségi köröket a megbeszélés során elhangzottak alapján, és tegyen javaslatokat a projektekre vonatkozóan...

📖 Olvassa el még: A legjobb Notion AI alternatívák és versenytársak

3. Tana (A legjobb kapcsolatalapú memóriatérképzéshez)

via Tana

A Tana alapvetően más elven működik, mint a lineáris csevegőeszközök. Minden információ összekapcsolt csomóponttá válik, amely idővel kapcsolatokat épít ki. A szupercímkék és a kétirányú linkek révén tartós memóriát hoz létre.

Amikor egy projektet, ügyfelet vagy ötletet említ, a rendszer automatikusan felhozza az összes kapcsolódó beszélgetést, döntést és dokumentumot bármely időszakból. Ez a megközelítés utánozza az emberi memória működését, ahol egy fogalom említése a kapcsolódó élmények és ismeretek felidézését váltja ki.

A Tana legjobb funkciói

Hozzon létre automatikus kapcsolatokat a beszélgetések és a kapcsolódó tudáscsomópontok között.

Hozzon létre egyedi szupercímkéket, amelyek rögzítik az ismétlődő témák és projektek kontextusát.

Hozzáférés egy olyan AI asszisztenshez, amely megérti a különböző információtípusok közötti kapcsolatokat.

Értékes betekintést nyerhet a kapcsolódó beszélgetések és dokumentumok mintáinak elemzésével.

A Tana korlátai

A memória hatékonyságának maximalizálásához következetes címkézés és szervezés szükséges.

Korlátozott integráció a meglévő e-mail és üzenetküldő platformokkal

Tana árak

Ingyenes

Plusz: 10 USD/hó

Pro: 18 USD/hó

Tana értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Tana-ról a valódi felhasználók?

Vessünk egy pillantást erre a Reddit-véleményre:

A Tana lehetővé teszi, hogy csak írjak tartalmat és címkézzem. Nem kell gondolkodnom a mappákon vagy a struktúrán. Csak címkézek, és tudom, hogy az információ könnyen előkereshető! Jelenleg számomra a legnagyobb hátrány, hogy nincs igazi olvasási/írási mobilalkalmazás. Ne értsenek félre, a Tana Capture remek. De én mindig úton vagyok, és szükségem van a tartalmakra is.

A Tana lehetővé teszi, hogy csak írjak tartalmat és címkézzem. Nem kell gondolkodnom a mappákon vagy a struktúrán. Csak címkézek, és tudom, hogy az információ könnyen előkereshető! Jelenleg számomra a legnagyobb hátrány, hogy nincs igazi olvasási/írási mobilalkalmazás. Ne értsenek félre, a Tana Capture remek. De én mindig úton vagyok, és szükségem van a tartalmakra is.

📖 Olvassa el még: A legjobb Tana alternatívák jegyzeteléshez

🧠 Érdekesség: A tudásmenedzsment gyökerei több mint 5000 évre nyúlnak vissza. A sumér tábláktól a Kr. e. 2560-ban épült gízai piramisokig, a gondos feljegyzések irányították az építkezést.

4. Otter. ai (A legjobb a beszélgetések memóriában való megőrzéséhez)

Az Otter. ai megoldja azt az alapvető problémát, hogy a beszélt beszélgetések során fontos információk vesznek el. Míg a legtöbb üzenetküldő eszköz csak az írott szöveget rögzíti, ez az eszköz kereshető memóriát hoz létre a szóbeli megbeszélésekből, csapatértekezletekből és telefonhívásokból.

Ez a Tanka AI alternatíva mesterséges intelligenciát használ jegyzetek készítéséhez, a legfontosabb döntések, teendők és fontos kontextusok azonosításához. Az OtterPilot segítségével akár a Zoom, a Google Meet vagy a Microsoft Teams alkalmazásokba is be tud lépni az Ön nevében, diákat rögzíteni és automatikusan jegyzeteket készíteni.

Otter. ai legjobb funkciói

A rögzített beszélgetésekből automatikusan azonosítsa és kivonja a teendőket.

Használja az AI-t a találkozók jegyzetéhez , összefoglalók készítéséhez, amelyek kiemelik a legfontosabb döntéseket és a fontos kontextust.

Keresés a hónapok óta tartó beszélgetések történetében konkrét kulcsszavak vagy témák alapján

Ossza meg a beszélgetés emlékeit azokkal a csapattagokkal, akik lemaradtak az eredeti megbeszélésekről.

Otter. ai korlátai

Csak hangalapú beszélgetésekre korlátozódik, nem integrálható szöveges üzenetküldő platformokkal.

A pontosság jelentősen csökken zajos környezetben vagy több beszélő esetén.

Otter. ai árak

Ingyenes

Pro: 16,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Otter. ai értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (95+ értékelés)

Mit mondanak az Otter.ai-ról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó a következőket osztotta meg:

Imádom. A mindennapi munkámhoz használom a megbeszéléseken. A felvételek után a leiratokat kicsit át kell dolgozni, hogy kijavítsam a szakzsargont, a motyogást és néhány helytelen kiejtést, de ha ezt megcsinálom, az Otter bot remekül működik. Megkérem, hogy foglalja össze a dolgokat, készítsen e-mail vázlatokat a nyomon követéshez, sőt, elemezze a beszélgetéseket, hogy megtalálja a kiváltó okokat és hasonlókat.

Imádom. A mindennapi munkámhoz használom a megbeszéléseken. A felvételek után a leiratokat kicsit át kell dolgozni, hogy kijavítsam a szakzsargont, a motyogást és néhány helytelen kiejtést, de ha ezt megcsinálom, az Otter bot remekül működik. Megkérem, hogy foglalja össze a dolgokat, készítsen e-mail vázlatokat a nyomon követéshez, sőt, elemezze a beszélgetéseket, hogy megtalálja a kiváltó okokat és hasonlókat.

⚙️ Olvassa el még: A legjobb Otter.ai alternatívák és versenytársak

👀 Tudta-e: A Forrester Research szerint három év alatt a ClickUp-ot használó szervezetek becslések szerint 384%-os befektetési megtérülést (ROI) értek el. Ezek a szervezetek körülbelül 3,9 millió dollár többletbevételt generáltak a ClickUp által lehetővé tett vagy javított projektek révén.

5. Perfect Memory (A legjobb átfogó digitális memóriához)

via Perfect Memory

A Perfect Memory radikális megközelítést alkalmaz a beszélgetések memóriájának kezelésében. Automatikusan rögzíti és indexeli mindazt, amivel digitálisan interakcióba lép. Minden e-mail, dokumentum, weboldal és beszélgetés egy kereshető memóriabank részévé válik, amelyre az AI hivatkozhat a jövőbeli megbeszélések során.

Ezzel a passzív megközelítéssel nem kell manuálisan rendszereznie vagy címkéznie a tartalmát; a digitális asszisztens ismeri a történetét. A GPT-4 és más modellek segítségével összefoglalhatja a napját, válaszokat fogalmazhat meg, vagy emlékeztetőket készíthet a korábbi beszélgetésekből.

A Perfect Memory legjobb funkciói

Különböző időszakok és platformok információinak összekapcsolásával nyerjen betekintést

Biztosítsa az adatvédelmet titkosítással és a felvétel szüneteltetésének lehetőségével inkognitó vagy privát böngészési módban.

Hagyja, hogy az OCR segítségével elolvassa az összes képernyőn megjelenő szöveget, és tárolja azt helyileg az eszközén.

A Perfect Memory korlátai

Jelentős beállítási időt igényel az összes információforrás összekapcsolása és indexelése.

Korlátozott ellenőrzés a memóriából visszahívott információk prioritásainak meghatározása felett

A Perfect Memory árai

Ingyenes

Pro: 19 USD/hó felhasználónként

Perfect Memory értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta-e? Nagy Sándor halála után, i. e. 323-ban, utódja, I. Ptolemaiosz Szóter célul tűzte ki, hogy Alexandriában tanulmányi központot hoz létre. Az alexandriai könyvtárat több mint 500 000 papirusztekercs tárolására építették, amelyek irodalmi művekkel, valamint történelemmel, joggal, matematikával és tudományokkal kapcsolatos szövegekkel voltak tele.

⚙️ Bónusz: Szerezze be ezeket a kommunikációs terv sablonokat, hogy egyszerűsítse az üzenetküldést, összehangolja az érdekelt feleket, és időt takarítson meg a használatra kész struktúrákkal.

6. Flock (A legjobb szervezett csapatmemória-szálakhoz)

via Flock

A Flock a csapat memóriáját strukturált beszélgetésszervezéssel közelíti meg, nem pedig AI-alapú visszahívással. Noha nem rendelkezik a Tanka AI proaktív memóriafunkcióival, a Flock kiválóan alkalmas a csapat tudásának megőrzésére szervezett beszélgetések és fájlmegosztás révén, amelyek később könnyen visszakereshetők.

A platform lehetővé teszi a beszélgetések szervezését privát és nyilvános csatornákon keresztül, így a csapatok a témákat célzott területekre oszthatják. Több dokumentumot, képet vagy kódrészletet is áthúzhat az üzenetekbe.

Emellett egy központi Fájlok alkalmazás segítségével gyorsan megtalálhatja a megosztott tartalmakat, amely kiemeli mind a rögzített üzeneteket, mind a megosztott tartalmakat.

A Flock legjobb funkciói

Tartsa meg a teljes üzenetelőzményeket, hogy a csapat tagjai bármikor vissza tudjanak rájuk hivatkozni.

Ossza meg fájljait és dokumentumait közvetlenül a beszélgetés kontextusában

Állítson be automatikus emlékeztetőket és munkafolyamatokat, amelyek hivatkoznak a korábbi beszélgetésekre.

A Flock korlátai

Inkább a kézi szervezésre támaszkodik, mint az AI-alapú memória- és kontextusfelismerésre.

Nem képes a beszélgetési minták elemzésére vagy az AI-alapú alternatívákhoz hasonló betekintések generálására.

Flock árak

Ingyenes

Vállalati: 12 USD/hó felhasználónként

Pro: 6 USD/hó felhasználónként

Flock értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (270+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (340+ értékelés)

Mit mondanak a Flockról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

A Flock használata során a legnagyobb eredmény az időgazdálkodás volt. A Flock időt takarít meg és a legegyszerűbb módon végzi el a munkát. Az azonnali üzenetküldés minden feladat és projekt esetében javította a tisztaságot. Ismétlem, az integráció ebben a szoftverben nagyon hatékony. A Flock könnyen használható, és alkalmazása a területen alapul. Nagyon lenyűgöző eszköz.

A Flock használata során a legnagyobb eredmény az időgazdálkodás volt. A Flock időt takarít meg és a legegyszerűbb módon végzi el a munkát. Az azonnali üzenetküldés minden feladat és projekt esetében javította a tisztaságot. Ismétlem, az integráció ebben a szoftverben nagyon hatékony. A Flock könnyen használható, és alkalmazása a területen alapul. Nagyon lenyűgöző eszköz.

📖 Olvassa el még: Flock alternatívák a csapatmunkához

7. Chanty (A legjobb egyszerű beszélgetésfolytonossághoz)

via Chanty

A Chanty a komplex memóriarendszerek helyett a folyamatos csevegési szálak révén biztosítja a beszélgetések folytonosságát. A korlátlan üzenetelőzmények (még az ingyenes csomagokban is!) és az egyszerű keresési funkciók révén biztosítja, hogy a csapatbeszélgetések idővel is megőrizzék kontextusukat.

Bár nem kínálja a Tanka AI kifinomult memóriafunkcióit, a csapatkommunikációs alkalmazás lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy pontosan ott folytassák a beszélgetéseket, ahol abbahagyták. A „Teambook” egy központi hub, amely összefogja a beszélgetéseket, feladatokat, rögzített üzeneteket, fájlokat és linkeket.

A Chanty legjobb funkciói

Konvertálja a fontos üzeneteket tartós feladatokká, amelyek megőrzik a kontextust.

Könnyedén megoszthatja a beszélgetések történetét az új csapattagokkal, akiknek szükségük van a háttérinformációkra.

Integrálja más technológiai eszközökkel, például a Google Drive-val, a Trellóval, a GitHubbal és a Dropboxszal.

A Chanty korlátai

Nincs AI-alapú memóriafunkció vagy proaktív kontextusjavaslatok

Korlátozott lehetőség a különböző témák vagy időszaki beszélgetések összekapcsolására

Chanty árak

Ingyenes

Üzleti: 3 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Chanty értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (35+ értékelés)

Mit mondanak a Chanty-ról a valódi felhasználók?

A G2 értékelése szerint:

A Chanty remek lehetőséget kínál arra, hogy a beszélgetéseket feladatokká alakítsuk és nyomon kövessük őket anélkül, hogy eltévednénk az üzenetek között. A csevegési előzményekhez való korlátlan hozzáférésnek köszönhetően nagyon könnyű visszakeresni a korábbi referenciákat. Emellett nagyon hasznosnak találom a kapcsolat zökkenőmentességét, az audio- és videóminőséget mind a csoportos, mind az egyéni találkozókon, valamint azt a lehetőséget, hogy megmutathatom a képernyőmet a közös dokumentumok megosztása érdekében.

A Chanty remek lehetőséget kínál arra, hogy a beszélgetéseket feladatokká alakítsuk és nyomon kövessük őket anélkül, hogy eltévednénk az üzenetek között. A csevegési előzményekhez való korlátlan hozzáférésnek köszönhetően nagyon könnyű visszakeresni a korábbi referenciákat. Emellett nagyon hasznosnak találom a kapcsolat zökkenőmentességét, az audio- és videóminőséget mind a csoportos, mind az egyéni találkozókon, valamint azt a lehetőséget, hogy megmutathatom a képernyőmet a közös dokumentumok megosztása érdekében.

8. MyChat (A legjobb a biztonságos szervezeti memória számára)

via MyChat

A MyChat a beszélgetések biztonságát úgy oldja meg, hogy a szervezeteknek teljes tulajdonjogot biztosít kommunikációs adataik felett. A felhőalapú Tanka AI alternatíváktól eltérően ez a megoldás teljes mértékben saját szerveren fut. Ez garantálja, hogy az érzékeny beszélgetések és a felhalmozott tudás soha ne hagyja el a belső szervereket.

A szerepkörökön alapuló jogosultságok révén csak az engedélyezett csapat tagok férhetnek hozzá a beszélgetések előzményeihez, így a kontextus magánjellegű és rendezett marad. Ezenkívül a MyChat támogatja a szálakba rendezett beszélgetéseket, a fájlmegosztást és a kereshető előzményeket.

Emellett olyan funkciókat is kínál, mint a jelenléti állapot, az üzenetek kézbesítésének visszaigazolása, a helyesírás-ellenőrzés és a weboldalba beágyazott csevegés.

A MyChat legjobb funkciói

Szálakba rendezett csoportos és privát csevegések, fájl- és mappaátvitel, beépített Kanban tábla a projekttervezéshez, valamint hirdetőtábla a vállalat egészét érintő bejelentésekhez.

Hozzáférés kiváló minőségű, alacsony késleltetésű hang- és videohívásokhoz, WebRTC által támogatott képernyőmegosztással.

Integrálja az Active Directory-vel a felhasználók kezeléséhez, a fájlok drag-and-drop megosztásához és a névjegyzékekhez (beleértve a személyes és vállalati struktúrákat is).

A MyChat korlátai

A felület elavult és nehezen kezelhető.

A beszélgetési előzményekhez való mobil hozzáférés korlátozott a felhőalapú alternatívákhoz képest.

MyChat árak

Egyedi árazás

MyChat értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (50+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a MyChat-ről a valódi felhasználók?

A G2 értékeléséből:

A fájlok megosztása nagyon egyszerű és biztonságos. Az egész felhasználói felület nagyon könnyen kezelhető, és lassú internetkapcsolat esetén is működik. Már régóta használom ezeket az eszközöket, és azt tapasztalom, hogy a videóüzenetek minősége nagyon jó, és tökéletesen működnek. A képernyőmegosztási opció is nagyon könnyen használható... A csapatokkal való képernyőmegosztás során lassúsággal küzdök, és az árak kissé magasak.

A fájlok megosztása nagyon egyszerű és biztonságos. Az egész felhasználói felület nagyon könnyen kezelhető, és lassú internetkapcsolat esetén is működik. Már régóta használom ezeket az eszközöket, és azt tapasztalom, hogy a videóüzenetek minősége nagyon jó, és tökéletesen működnek. A képernyőmegosztási opció is nagyon könnyen használható... A csapatokkal való képernyőmegosztás során lassúsággal küzdök, és az árak kissé magasak.

9. TwinMind (A legjobb beszélgetési memóriafeltáráshoz)

via TwinMind

A TwinMind diszkréten fut az okostelefonján vagy a böngészőjében, valós időben rögzíti az audiót (anélkül, hogy a nyers felvételeket tárolná), és mindent átír egy kereshető memóriatárba. A munkahelyi AI eszköz összefoglalásokat, valós idejű AI-javaslatokat és eszközöket biztosít e-mailek vagy beszélgetések utáni levelek megírásához.

Mindez helyben történik, így biztosítva az adatvédelmet és minimalizálva az akkumulátor lemerülését, még akkor is, ha a program több mint 12 órán át folyamatosan fut. Az ingyenes csomag különösen nagylelkű: korlátlan átírási idő és korlátlan AI-csevegés, több mint 100 nyelv támogatása és titkosítással védett opcionális felhőalapú biztonsági mentések.

A TwinMind legjobb funkciói

Tegyen fel kiegészítő kérdéseket, hogy mélyebben beleláthasson a konkrét beszélgetések kontextusába.

Készítsen összefoglalót a beszélgetések témáiról és mintáiról a párbeszédek alapján.

Hagyja, hogy megtanulja kommunikációs preferenciáit, és ennek megfelelően alakítsa ki a memóriáját.

A TwinMind korlátai

Még fejlesztés alatt állnak az átfogó beszélgetés-memória funkciók.

Korlátozott integráció a meglévő üzenetküldő platformokkal és e-mail rendszerekkel

TwinMind árak

Ingyenes

Pro: 15 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árazás

TwinMind értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: A tudásmenedzsmentet Peter Drucker, akit gyakran a „modern menedzsment atyjának” neveznek, formalizálta, miután megalkotta a „tudásmunkás” kifejezést. Ő azokat az egyéneket definiálta így, akiknek elsődleges feladata az információval való munka, annak kreatív felhasználása és alkalmazása a problémák megoldására.

10. MemAI (A legjobb passzív beszélgetési memóriaépítéshez)

via MemAI

A MemAI megfigyeli a kommunikációs mintákat, a projektmegbeszéléseket és a döntéshozatali folyamatokat, hogy átfogó memóriát hozzon létre a szervezeti tudásról. Ez a háttérmegközelítés azt jelenti, hogy a beszélgetési asszisztens idővel egyre intelligensebbé válik, anélkül, hogy további munkát jelentene a napi rutinjában.

A platformot az teszi különlegessé, hogy képes azonosítani a beszélgetésekben visszatérő témákat és betekintéseket, segítve a csapatokat olyan trendek felismerésében, amelyek egyébként észrevétlenek maradnának. Ahelyett, hogy csak tényeket idézne fel, a tudást hasznosítható következtetésekké szintetizálja, így a szervezeti memória stratégiailag is hasznosíthatóvá válik.

A MemAI legjobb funkciói

Kössön össze beszélgetéseket különböző platformokon és időszakaiban anélkül, hogy manuálisan kellene összekapcsolnia őket.

Proaktív javaslatok generálása a felhalmozott beszélgetési memóriák és minták alapján

Kiemelje a korábbi döntéseket, hasonló beszélgetéseket vagy kapcsolódó dokumentumokat, hogy elkerülje a duplikációt.

A MemAI korlátai

Az automatikus kommunikációfigyelés és -elemzéssel kapcsolatos adatvédelmi aggályok

Korlátozott átláthatóság a beszélgetési adatok feldolgozásának és tárolásának módját illetően

MemAI árak

Ingyenes

Mem Pro: 14,99 USD/hó

MemAI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? Az 1990-es évekre a Fortune szerkesztője, Tom Stewart népszerűsítette a „szellemi tőke” értékét, ezzel a KM-et az üzleti élet középpontjába állítva.

📖 Olvassa el még: A legjobb Mem AI alternatívák 2025-ben

11. Slack (A legjobb AI-támogatott csapatbeszélgetés-memória)

via Slack

A Slack továbbfejlesztette platformját, és olyan AI funkciókat épített be, amelyek javítják a kontextusérzékenységet. Az AI elemzi a beszélgetési mintákat, felhozza a releváns korábbi beszélgetéseket, és intelligens összefoglalásokat készít a fontos döntésekről.

Bár nem annyira specializált, a Slack AI segít a csapatoknak jobb kontextus-folytonosságot fenntartani azáltal, hogy automatikusan kiemeli a releváns korábbi beszélgetéseket, amikor hasonló témák merülnek fel. Ez egy intelligensebb csapatmunkaterületet hoz létre, amely a felhalmozott beszélgetési előzményekből tanul.

A Slack (AI-val) legjobb funkciói

Hozzon létre intelligens keresési eredményeket, amelyek megértik a beszélgetés kontextusát és szándékát.

Szerezzen be AI-javasolt válaszokat a korábbi beszélgetési minták és a csapat kommunikációs stílusa alapján.

A Business+ és Enterprise+ csomagokkal munkafolyamat-automatizálás, fájlösszefoglalók, belső szakzsargon magyarázatok és fordítások állnak rendelkezésre.

A Slack (AI-val) korlátai

Az AI funkciók teljes körű használatához drága prémium előfizetés szükséges.

Nem tudja egységesíteni a külső kommunikációt, például az e-maileket és a WhatsAppot, ahogyan a Tanka AI teszi.

Slack (AI-val) árak

Ingyenes

Pro: 8,75 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Slack (AI-val) értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (35 725+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (24 080+ értékelés)

Mit mondanak a Slackről (AI-vel) a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy Reddit-felhasználó:

Összefoglalja a csatornákat és a szálakat, és napi összefoglalókat ad. Ezeket nagyon hasznosnak és időtakarékosnak találtam.

Összefoglalja a csatornákat és a szálakat, és napi összefoglalókat ad. Ezeket nagyon hasznosnak és időtakarékosnak találtam.

📣 Szeretné megszüntetni a Slack használatát? Nézze meg a legjobb Slack alternatívákat:

A végtelen keresés véget ér a ClickUp-pal

A legtöbb Tanka AI alternatíva rögzíti az információkat, de nagyon kevés tudja, hogyan kell azokat előhívni, amikor valóban szükség van rájuk.

A ClickUp megoldja ezt a problémát. Összekapcsolja az emlékezetet a cselekvéssel. A ClickUp Chatben folytatott beszélgetés másodpercek alatt feladattá válik. A visszajelzések közvetlenül az eredeti dokumentum mellett jelennek meg.

A ClickUp Brain pedig megmutatja, mi hangzott el, mikor hangzott el, és mi változott ennek következtében. Itt az ideje váltani. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra! ✅