A 10 legjobb Mem AI alternatíva 2025-ben

Amikor először felfedeztem a Mem. ai-t, izgatott lettem a lehetőségétől, hogy egyszerűsíti a jegyzetelést és az információk szervezését. Azonban hónapokig tartó használat után rájöttem, hogy nem igazán felel meg az igényeimnek – legalábbis egyelőre még nem.

A Mem. ai legnagyobb problémája a lassú frissítési ciklus. Az új funkciók és a kritikus fejlesztések túl sokáig tartanak, így az olyan felhasználók, mint én, végtelenül várnak a hibajavításokra és fejlesztésekre.

Aztán ott van még a Mem. ai nem túl megbízható címkézési rendszere. Többször előfordult, hogy a címkézett elemek nem jelentek meg, amikor azt a címkét kerestem, ami megnehezítette a gyors információkeresést.

Mivel naponta több száz jegyzetet és dokumentumot kezelek, szükségem van egy megbízhatóbb AI jegyzetelési eszközre. Miután alaposan teszteltem a piacon elérhető különböző alkalmazásokat, összeállítottam egy listát a 10 legjobb Mem alternatíváról, hogy egyszerűsítsem a jegyzetelési folyamatomat és az Önét is! Fedezzük fel őket!

Mit kell keresnie egy Mem alternatívában?

Ezek a kulcsfontosságú funkciók számomra elengedhetetlenek egy Mem alternatívában:

Támogatja az NLP-t: Nagyra értékelem azokat az eszközöket, amelyek természetes nyelvfeldolgozást használnak a műveletek, kiváltók és feltételek beállításához. Ez lehetővé teszi, hogy intuitív módon használjam az eszközt, és gyorsabban állítsam be a feladatok automatizálását.

Testreszabható formázás: Az eszköznek lehetővé kell tennie a jegyzetek formázásának személyre szabását – a betűtípusoktól, méretektől és színektől kezdve a címsorok, listák és táblázatok létrehozásának lehetőségéig. Szabadságot kell adnia nekem, hogy a tartalmat az igényeimnek megfelelően strukturáljam.

Írási segítség: Nagyra értékelem azokat az eszközöket, amelyek írási segítséget nyújtanak, például nyelvtani és helyesírás-ellenőrzést, írási javaslatokat, és esetleg még AI-vezérelt tartalomgenerálást is. Ezek a funkciók segítenek fenntartani a magas színvonalú írási stílust anélkül, hogy további eszközöket kellene használnom.

Egyszerű címkézés: A jegyzetek rendszerezése elengedhetetlen, ezért olyan eszközt keresek, amely egyszerű és intuitív címkézést támogat. A jegyzetek gyors címkézése és kategorizálása segít hatékonyan megtalálni és előhívni az információkat.

Zökkenőmentes élmény: Az általános felhasználói élmény fontos számomra. Olyan eszközt szeretnék, amely reagál, könnyen kezelhető, hibamentes és rendszeresen frissül. A zökkenőmentes élmény biztosítja, hogy felesleges zavaró tényezők nélkül tudjak a munkámra koncentrálni.

Rugalmasság: Előnyben részesítem a rugalmas eszközöket, amelyek különböző típusú tartalmakhoz és munkafolyamatokhoz alkalmazkodnak. Akár gyors jegyzeteket írok, részletes dokumentumokat készítek, vagy csoportos projekteket kezelek, az eszköznek alkalmazkodnia kell a változó igényeimhez.

Együttműködés: Mivel gyakran dolgozom nagy csapatokkal, olyan eszközt szeretnék, amely zökkenőmentes együttműködést tesz lehetővé. Az olyan funkciók, mint a valós idejű szerkesztés, a megjegyzések és a megosztási lehetőségek elengedhetetlenek a hatékony csapatmunkához és kommunikációhoz.

A 10 legjobb Mem alternatíva

Itt áttekintettem a 10 legjobb Mem AI alternatívát. Minden eszköz más-más funkcióban jeleskedik. Néhányuk kiválóan alkalmas AI-támogatott jegyzetelésre, mások kiterjedt strukturális lehetőségeket kínálnak a dolgok szervezéséhez, míg egyesek AI-generált tartalommal növelik a tartalomelőállítási képességeit. Válasszon egyet, amely megfelel az Ön igényeinek, elvárásainak és költségvetésének.

1. ClickUp – A legjobb AI jegyzetelésre

Két fő okból használok jegyzetelő alkalmazást: hogy útközben jegyzeteket készítsek, vagy hogy leírjam a gondolataimat (főleg a munkával kapcsolatosakat), és hogy együttműködjek a csapattársaimmal egy írásban.

Gyorsan rögzítheti gondolatait és ötleteit a ClickUp Notepad segítségével.

Szerencsémre a ClickUp mindkét célra alkalmas. Gyors jegyzetek, teendők és ellenőrzőlisták esetén inkább a ClickUp Notepad alkalmazást használom. Ellenőrzőlistákat kínál a teendőlisták vagy emlékeztetők szervezéséhez, amelyek nem feltétlenül tartoznak egy nagyobb projektbe. A jegyzettömb segít nekem a találkozók, előadások vagy kutatások jegyzetelésének rögzítésében is. Később ezeket a jegyzeteket vastag betűvel, dőlt betűvel, címsorokkal és más formázási lehetőségekkel formázom a ClickUp szlász parancsaival.

Használja a ClickUp Docs alkalmazást a közös dokumentumkészítéshez és a projektmenedzsmenthez.

A bonyolultabb írásokhoz, például a találkozók napirendjének, jegyzetek, projektismertetők, blogbejegyzések stb. lejegyzéséhez a ClickUp Docs alkalmazást használom. A legjobb az, hogy több ember is egyszerre dolgozhat ugyanazon a dokumentumon, és a szerkesztéseket valós időben láthatom.

Ráadásként mindkét eszköz tartalmazza a ClickUp Brain nevű beépített AI írási asszisztenst, amely megkönnyíti a jegyzetelést.

Hozzon létre kontextusfüggő tartalmakat (jegyzetek, műszaki dokumentáció, blogok, e-mailek stb. ), amelyek a Notepad és a Docs alkalmazásokban a ClickUp Brain segítségével a funkcionális csapatok konkrét szerepeihez vannak igazítva.

A ClickUp Brainben leginkább az alkalmazkodóképességét szeretem. Ez az AI-eszköz kiváló minőségű, kutatásokon alapuló tartalmat állít elő az általam megadott konkrét utasítások alapján. Például a felhasználói útmutatók megírásához használt stílusom jelentősen eltér a közösségi médiában közzétett bejegyzéseink stílusától. A Brain intelligensen igazítja a tartalmat az utasításokhoz, és megfelelő stílusban és hangnemben ír.

Így használom a ClickUp Brain-t a mindennapi munkám során:

Vegye ki a ClickUp Tasks és Docs alkalmazásokból a végrehajtható feladatok listáját (például, ha megkérem a Brain alkalmazást, hogy készítsen egy projektismertetőt egy közelgő termékbevezetéshez, akkor a munkaterületemen rendelkezésre álló információk elemzése után egy lépésekből álló ellenőrzőlistát ad nekem). (például, ha megkérem a Brain alkalmazást, hogy készítsen egy projektismertetőt egy közelgő termékbevezetéshez, akkor a munkaterületemen rendelkezésre álló információk elemzése után egy lépésekből álló ellenőrzőlistát ad nekem).

Összefoglalja a nagy szövegblokkokat , a találkozók jegyzőkönyveit és a feladatokhoz tartozó kommenteket.

Legyőzze az írói blokkot úgy, hogy konkrét utasítások alapján hoz létre tartalmat.

Állítsa be a hangnemet és a kreativitás szintjét az én igényeimnek megfelelően.

Szerkessze és javítsa meg meglévő vázlatait, javítsa ki a helyesírási és nyelvtani hibákat, és egyszerűsítse a tartalmat.

Hozzon létre wikiket, SOP-kat és tudásbázisokat , amelyeket egy AI-alapú, biztonságos munkaterületen tárolhat.

Tegye a tartalmat tömörebbé vagy hosszabbá (például hozzon létre egy e-mail hírlevelet/LinkedIn bejegyzést egy hosszú blogbejegyzésből, vagy fordítva).

Szerkessze jegyzeteket AI segítségével, javítsa őket, magyarázza el/egyszerűsítse a bonyolult ötleteket, foglalja össze őket, és még sok minden mást a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp nemcsak lehetővé teszi, hogy a Brain segítségével gyorsítsam a munkámat, hanem segít abban is, hogy jobban szervezett legyek. Ha több hasonló dokumentumom van, a ClickUp Doc címkéket használom a releváns tartalom megjelölésére.

Például a blogom alján található összefoglalókat „BOFU” címkével láttam el. Így amikor szükségem van rájuk, egyszerűen beírom a „BOFU” címkét, és megkeresem a keresett dokumentumokat. Mindig pontos, és másodpercek alatt megtalálja a dokumentumaimat. Nagy segítség, amikor sietek!

A ClickUp legjobb funkciói

Dolgozzon együtt csapattársaival valós időben jegyzetek írásában, ötletek megosztásában, tartalom szerkesztésében, és jelölje meg egymást megjegyzésekkel.

Végezze el ötleteit gyorsabban a kiváló feladatkezelés segítségével. Alakítsa át a megjegyzéseket ClickUp feladatokká, és töltse ki azokat olyan részletekkel, mint a megbízottak és a határidő.

Használjon természetes nyelvet az automatizáláshoz szükséges műveletek, kiváltók és feltételek beállításához.

Fordítson szöveget több nyelvre, többek között angolra, franciára, spanyolra, portugálra, németre, olaszra, svédre, hollandra, koreaira, japánra, kínaira és arabra.

Táblázatok, könyvjelzők, PDF-ek, képernyőképek és fájlok beágyazásával jegyzetem tele lesz információval.

Hozzáférhet a markdown nyelvhez a /Slash parancsokkal, és hozzáadhat színkódolt szalagcímeket, pontokat, vastag, dőlt és áthúzott betűket.

Ossza meg biztonságosan a dokumentumokat a csapattagokkal vagy külső érdekelt felekkel, ellenőrizze a szerkesztési hozzáférést, vagy tartsa őket titokban.

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazás jegyzeteléshez nem biztos, hogy olyan gördülékeny, mint a webes verzió.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként és munkaterületenként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6 (több mint 4000 értékelés)

2. Notion – A legjobb nagy mennyiségű szöveges adat elemzéséhez

via Notion

A Notion AI kipróbálása során egy funkció különösen kiemelkedett: az eszköz képes gyorsan rendezni a nagy adatállományokat.

Csapatom gyakran végez ügyfél-felméréseket, hogy jobban megértsük a csoportok véleményét. Ezek általában nyitott kérdésekből álló felmérések, ezért elég nehéz belőlük következtetéseket levonni.

A Notion AI segítségével kiemelhettem egy nagy szövegrészt, és abból pontokba szedett összefoglalót vagy kulcsfontosságú információkat kaptam. Például felmérést végeztünk ügyfeleink vásárlás utáni tapasztalatairól, és visszajelzéseket kértünk tőlük, hogy tovább fejlesszük termékünket. Az eredményeket beillesztettem a Notionba, és megkértem az AI-t, hogy számolja meg, hány kérés említette a „self-service options” (önkiszolgáló lehetőségek) kifejezést. Az eredményeket azonnal megkapta – ami manuális munkával órákba telt volna!

A Notion legjobb funkciói

Színonima és definíciók technikai szakszavakhoz jegyzetek olvasása/írása közben

Készítsen részletes bekezdéseket rendezetlen jegyzetekből vagy felsorolt listákból

Használja az összecsukható kapcsolókat, hogy a jegyzetek olvashatóbbak és rendezettebbek legyenek.

Elemezze a találkozók jegyzetét AI segítségével , és hozzon létre cselekvési pontokat a találkozó megbeszélései alapján.

A Notion korlátai

Nehéz megtanulni

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 12 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 18 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

A Notion AI-t havi 10 dollárért adhatja hozzá munkaterületéhez, tagként.

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

3. Obsidian – A legjobb grafikus nézethez

via Obsidian

Az Obsidian nem rendelkezik beépített AI funkcióval a jegyzeteléshez, de támogatja a közösség által fejlesztett számos harmadik féltől származó bővítményt. Az AI Assistant bővítmény jól illeszkedik a munkamenetemhez. A DALL-E 2 segítségével kontextusfüggő képeket tudok generálni, és a Whisper beszéd-szöveggé alakító parancsával diktálhatom a jegyzeteimet.

A natív funkciók közül nagyon tetszik a Graph View, amely vizuálisan ábrázolja, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a jegyzeteim. Ezt használtam, hogy áttekintést kapjak a SEO stratégiánkról.

Létrehoztam csomópontokat a legfontosabb SEO kulcsszavakhoz és a termékünkhöz kapcsolódó témákhoz, és minden csomópontot összekapcsoltam azokkal a blogbejegyzésekkel, céloldalakkal és egyéb tartalmakkal, amelyeket ezekre a kulcsszavakra optimalizáltunk. Így láthattam, hogy mennyire jól fedjük le a célzott kulcsszavakat a weboldalunkon.

Az Obsidian legjobb funkciói

Hozzon létre kapcsolatokat több jegyzet között, hogy erős tudásbázist építsen ki.

Hozzáférjen a jegyzetekhez offline állapotban. Az Obsidian Sync összevonja a változtatásokat, amikor internetkapcsolat áll rendelkezésre.

Brainstorming, diagramok rajzolása, jegyzetek beágyazása PDF, kép, hang és videó formátumban az Obsidian Canvas-on.

Kövesse nyomon a jegyzetek verziótörténetét akár egy évig

Az Obsidian korlátai

Sokkal inkább személyes használatra alkalmas, mint közös munkára.

Obsidian árak

Személyes használat: Ingyenes

Kereskedelmi használat: 50 USD/év felhasználónként (éves számlázás)

Obsidian értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,9/5 (20+ értékelés)

4. Writesonic – A legjobb tényellenőrzött és SEO-optimalizált tartalomkészítéshez

via Writesonic

A Writesonic képessége, hogy gyorsan tényellenőrzött tartalmat generáljon, nagy előny a tartalomcsapatok számára – egyszerűsítette a kutatást, a tényellenőrzést és az idézeteket, így közvetlenül az írásba tudtunk belevágni.

Az automatikus belső linkelés funkció is nagyon hasznos. Zökkenőmentesen összekapcsolta a kapcsolódó témákat, javította a cikkeim folyását, és segített a SEO témakörök csoportosításában. Bár összességében remekül működött, még mindig időt kellett fordítanom a kézi finomításokra, hogy a tartalom publikálásra kész legyen.

Az AI-íráson túlmenően nagyon tetszett a SEO-tartalom minőség-ellenőrző funkciója. Ez beépítve van az eszközbe, így nem volt szükségem külső bővítményekre vagy eszközökre a tartalom keresőmotorok találati oldalaihoz (SERP) való optimalizálásához.

A Writesonic legjobb funkciói

Hosszú formátumú tartalmak létrehozása naprakész információkkal

Elemezze a versenytársak stratégiáját a legapróbb részletekig, a szószámtól, a címsoroktól, a témáktól a kulcsszavakig és még sok másig.

Képek automatikus generálása a cikk kontextusa alapján

Hozzon létre személyre szabott tartalmat, amely illeszkedik egy adott márka hangjához

A Writesonic korlátai

Az árak kissé magasak lehetnek, különösen kisebb csapatok számára.

Writesonic árak

Szakemberek és csapatok számára

Standard: 99 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 249 USD/hó 3 felhasználó számára

Haladó: 499 USD/hó 5 felhasználó számára

Writesonic értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1900 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 2000 értékelés)

5. Jasper AI – A legjobb AI-írási sablonokhoz

via Jasper

A Jasper nem egy jegyzetelési alkalmazás, de remekül bővítette a meglévő jegyzeteimet, és az én adataim alapján eredeti tartalmakat írt.

Szeretem a termelékenységet növelő és időt megtakarító rendszereket és struktúrákat. Ezért mindig keresem a jó írási sablonokat. A Jasper felfedezése során rátaláltam a több mint 50 sablonból álló sablonkönyvtárára. Kipróbáltam néhányat blogbejegyzések vázlatának elkészítéséhez, következtetések megírásához és 140 karakter alatti közösségi média bejegyzések létrehozásához. A sablonok egyszerűen használhatók voltak és segítettek felgyorsítani a munkámat.

A Jasper talán nem felel meg pontosan az én jegyzetelési igényeimnek, de jó kiindulási pontot jelent az egyfős tartalommarketing-csapatok számára.

A Jasper AI legjobb funkciói

Töltsön fel egy meglévő briefet, vagy adjon hozzá információkat manuálisan, hogy márkájához illeszkedő marketingkampányt hozzon létre.

Optimalizálja a tartalmat a keresőmotorok számára a SurferSEO kiegészítővel

Ellenőrizze a tartalom plágiumát a Copyscape kiegészítővel

Készítsen nagy felbontású, jogdíjmentes képeket a promptok alapján

A Jasper AI korlátai

Az általa generált tartalom általánosnak tűnhet – kézi finomításra szorul.

Jasper AI árak

Alkotó: 49 USD/hó felhasználónként

Pro: 69 USD/hó felhasználónként

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

6. Copy. ai – A legjobb márkaközpontú tartalom előállításához

A Jasperhez hasonlóan a Copy. ai sem egy hagyományos jegyzetelési alkalmazás. Mivel azonban a legjobb AI-eszközöket teszteltem, úgy döntöttem, hogy értékelem a Copy. ai képességét, hogy konkrét utasítások alapján ellenőrzőlistákat és tartalmakat hozzon létre.

Az AI írási asszisztenseknél az unalmas vagy általános hangvételű tartalom gyakran nagy problémát jelent. A Copy. ai azonban megpróbálja a tartalmat a célzott márka hangvételéhez igazítani. Annak érdekében, hogy az eszköz megértse, mit keresek, hozzáadtam egy tartalomrészt, amely pontosan tükrözi a márkám hangvételét. Ezután hozzáadtam a promptomat új tartalom generálásához, és az eszköz jól visszaadta a hangvételt, amelyet meg akartam írni.

Bár nem követte nyomon a jegyzeteimet, segített létrehozni egy ellenőrzőlistát a szerkesztői felülvizsgálathoz. Bízhatok benne, hogy kevés vagy semmilyen manuális erőfeszítéssel létrehoz egy megvalósítható lépéslistát a különböző feladatokhoz.

Copy. ai legjobb funkciói

Készítsen kiváló minőségű szövegeket a Copy.ai promptkönyvtárából származó promptok segítségével.

Vezessen be egy hiper-személyre szabott, nagyszabású elérési stratégiát

Konvertálja az értékesítési hívások átiratát blogbejegyzésekké

Hozzon létre termékekkel kapcsolatos GYIK dokumentumokat pontos információkkal

Copy. ai korlátai

A tartalom gyakran nem elég árnyalt, és emberi beavatkozásra van szükség a minőség javítása érdekében.

Copy. ai árak

Ingyenes

Starter: 49 USD/hó felhasználónként

Haladó: 249 USD/hó, maximum 5 felhasználó számára

Vállalati: Egyedi árazás

Copy. ai értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (60+ értékelés)

7. Reflect Notes – A legjobb a visszalinkeléshez

via Reflect

Az ötletek rögzítésétől a napi feladatlisták AI-val történő feljegyzéséig a Reflect átfogó jegyzetelési élményt kínál.

A legjobb funkció a zökkenőmentes visszautalás volt. Mivel sok egymással kapcsolatos dokumentumom van (pl. termékbrosúrák, termékbemutatók, útmutatók stb.), a jobb szervezés érdekében inkább összekapcsolva tartom őket. A Reflect ezt a célt szolgálta, és egyben AI-találkozóasszisztensként is működött, amely a találkozóimról készült jegyzetek elemzése után kulcsfontosságú tanulságokat és cselekvési listát állított össze.

A legjobb funkciók áttekintése

Írja le hangjegyzeteit emberi szintű pontossággal

Hozzon létre és mentse el egyéni utasításokat a jövőbeni használatra

Gyűjtse össze szétszórt gondolatait egy helyen, és készítsen belőlük blogbejegyzés vázlatokat.

Javítsd a nyelvtanodat és helyesírásodat, és javítsd írásod minőségét!

A korlátok tükrözése

Nem alkalmas csapatmunkához

Reflect árak

10 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Értékelések és vélemények tükrözése

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. MyMind – A legjobb intuitív webes kivágásokhoz

via MyMind

A MyMind egyszerű és vonzó felületével vonzott magához, és gyorsan a digitális albumommá vált. Naponta különböző típusú tartalmakat fogyasztok, kutatási jelentésektől és blogbejegyzésektől kezdve érdekes promóciós videókig, marketing esettanulmányokig és még sok másig. A MyMind segítségével jegyzeteket és forrásokat menthettem egy központi adattárba.

Egy kattintással elmenthettem egy képet, és a MyMind AI automatikusan megértette annak részleteit. Például, amikor elmentettem egy ergonómikus szék képét, a program azonosította a tárgyat, és elmentette a kívánságlistámba. Imádtam a zökkenőmentes és intuitív felhasználói élményt!

A MyMind legjobb funkciói

Tartsa távol a zavaró tényezőket a fókusz móddal

Cikkek mentése pop-upok és hirdetések nélkül

A mentett elemek automatikus rendezése intelligens terekbe

Tartsa megjegyzéseit magánjellegűnek, vagy szerezzen egy megosztható linket, amely 24 órán belül lejár.

A MyMind korlátai

Nincs együttműködési funkció

MyMind árak

Student of Life: 6,99 USD/hó felhasználónként

Mastermind: 12,99 USD/hó felhasználónként

Newton: 299 dollár/év

MyMind értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Craft – A legjobb kollektív ötleteléshez

via Craft Docs

Tetszett, hogy a Craft kielégítette a csapatom együttműködési igényeit. Munkahelyet biztosított számunkra, ahol jegyzeteket készíthettünk, dokumentációt hozhattunk létre, munkánkat kezelhettük és közösen ötleteket gyűjthettünk. Az eszközök közötti váltás lehetősége, az iPhone-tól és Mac-től az iPad-ig, még kényelmesebbé tette a használatát. A csapatommal bármilyen eszközről hozzáférhettünk a jegyzetekhez.

Egy másik praktikus kiegészítője a beépített AI-segítség. Ez lehetővé tette számomra, hogy gyorsan ötleteket generáljak, összefoglaljak és lefordítsak tartalmakat, valamint hatékonyan végezzem el a dokumentumszerkesztési feladatokat.

A legjobb funkciók

Jegyzetek rendezése mappák segítségével

Indítson push értesítéseket vagy e-mailes riasztásokat fontos feladatokhoz

Használjon táblázatokat, felsorolásokat, kapcsolókat, aloldalakat és kiemeléseket a jegyzetek formázásához.

A jegyzetek automatikus átalakítása prezentációs diákká

Kézműves korlátozások

Nincs címkézési funkció

Craft árak

Starter: Ingyenes

Plusz: 10 USD/hó

Család: 18 USD/hó, maximum 5 családtag számára

Csapat: 60 USD/hó, maximum 25 felhasználó számára

Üzleti: 300 USD/hó az egész csapat számára

Értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 20 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Evernote – A legjobb multimédiás kereséshez

az Evernote-on keresztül

Az Evernote segítségével jobban tudtam szervezni a napirendemet. A jegyzetektől és feladatoktól a megbeszélésekig, segített összefogni az összes teendőmet egy egyszerű, rendezett helyen.

Különösen tetszett az AI keresési funkciója. Másodpercek alatt pontosan megtalálta a jegyzeteket, még akkor is, ha több száz elemet tároltam. A keresési funkció nem új keletű, de lenyűgözött, hogy az AI technológia pillanatok alatt átfésülte a PDF-eket, Office-dokumentumokat, képeket, prezentációkat és beolvasott dokumentumokat.

Az Evernote legjobb funkciói

Jegyzetek szerkesztése AI segítségével vagy új tartalom írása a semmiből

Jegyzetek offline elérése

Szinkronizálja a jegyzeteket az eszközök között

Dolgozzon együtt csapattársaival, hogy naprakész legyen a napi teendőkkel!

Az Evernote korlátai

A hosszú jegyzetek között való navigálás nehézkes

Evernote árak

Ingyenes

Személyes: 14,99 USD/hó

Professzionális: 17,99 USD/hó

Csapatok: 24,99 USD/hó felhasználónként

Evernote értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 8000 értékelés)

Használja az AI-jegyzetelést a ClickUp segítségével

Nagy elvárásaim vannak egy AI jegyzetelési eszközzel szemben. Rengeteg alkalmazás létezik, de nagyon kevés felel meg minden igényemnek.

Szeretném, ha a jegyzetalkalmazásom a tudásasszisztensemmé válna. Emlékezzen minden fontos és apró részletre a munkámmal és személyes feladataimmal kapcsolatban, rendezze őket áttekinthető struktúrákba/hierarchiákba, és segítsen nekem, amikor csak lehetséges, előhívni őket. Szükségem van arra, hogy a csapattársaimmal egy hullámhosszon legyek, ezért elengedhetetlenek az együttműködési funkciók.

Bónusz, ha az eszköz képes kiegészíteni a befejezetlen gondolatmeneteimet, és értelmes formába önteni őket. Túl nagy kérés?

Nem igazán! A ClickUp mindezt megteszi, és még többet is. További erőfeszítéseket tesz, hogy a jegyzetelés és az írás zökkenőmentesebb, gyorsabb és automatizáltabb legyen. Akár saját szavaival, akár AI segítségével ír, jegyzeteket és feladatlistákat szervez, vagy írói blokkot old meg, a ClickUp minden lépésnél Ön mellett áll.

Kezdje el még ma a ClickUp használatát!