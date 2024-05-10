Jasper AI vs Writesonic: melyik AI íróeszköz a legjobb?

Az AI írási eszközök segítségével perceken belül eljuthat az üres lapról a végleges vázlatig. Felbecsülhetetlen értékű forrásként szolgálnak mindenki számára, aki ír – legyen az egy e-mailt író értékesítő, egy kampányt tervező marketinges vagy egy regényt ötletelő író.

A legtöbb AI írási eszköz képes kezelni a tartalomkészítés nehéz feladatait, és szinte olyan jó eredményeket nyújt, mint a tapasztalt szövegírók. Ezenkívül segíthetnek az írási folyamat egyéb aspektusaiban is, például a szerkesztésben, fordításban és tartalomkutatásban.

A legjobb eredmények elérése érdekében azonban olyan AI írási eszközt kell választania, amely a „megfelelő motoron” van betanítva, számos írási formátumot támogat, és megfelelő segítő funkciókkal rendelkezik.

Ebben a cikkben összehasonlítjuk a két népszerű AI szövegírási eszközt – a Jasper AI-t és a Writesonic-ot – és megmutatjuk, hogyan viszonyulnak egymáshoz.

Mi az a Jasper AI?

via Jasper AI

A Jasper AI az egyik első, kifejezetten írási célokra tervezett AI-eszköz. Az írási eszköz gyorsan hatalmas népszerűségre tett szert, és néhány ügyfél még „Jasper-tetoválást” is csináltatott, hogy kifejezze szeretetét a márka iránt.

A Jasper AI segítségével az írók leküzdhetik a rettegett írói blokkot. Ötleteket gyűjtenek és együttműködnek egy képzett AI motorral. Nemrégiben a Jasper megvásárolta a Stability AI AI-alapú képgeneráló eszközét, a Clipdropot, hogy bővítse az eszköz képességeit.

A Jasper AI funkciói

Vessünk egy pillantást a Jasper AI néhány legfontosabb funkciójára:

1. Tartalomgenerálás

via Jasper AI

A Jasper különböző tartalomformátumokat támogat, beleértve a hosszú blogbejegyzéseket, weboldal szövegeket, termékleírásokat, közösségi bejegyzéseket és e-maileket. Segítséget nyújthat különböző egyéb feladatokban is, például ötletek kidolgozásában, témák kutatásában és tartalom szerkesztésében – és nem csak a nyelvtanra vonatkozik; az eszköz illeszkedhet márkájának hangjához és stílusához is.

A Jasper AI két egyedülálló funkciója:

Boss mód : Másodpercek alatt többféle tartalmi variációt generál, így számos lehetőség közül választhat, vagy kombinálhatja őket inspirációként.

Tartalom javítása: Ez a funkció elemzi a meglévő szöveget, és átfogalmazást, átmenetek hozzáadását vagy bizonyos szakaszok megerősítését javasolja a jobb folyékonyság és érthetőség érdekében.

Ezeken kívül a Jasper több mint 30 népszerű világnyelven is tud írni (és fordítani). A Jasper másik nagyszerű funkciója a „repurposing” (újrafelhasználás) – az eszközzel blogbejegyzéseket lehet átalakítani közösségi média bejegyzésekké, e-mail hírlevelekké és egyebekké.

2. Testreszabások

via Jasper AI

A Jasper AI számos testreszabási lehetőséget kínál, hogy a tartalomkészítési folyamatot az Ön munkamódszeréhez igazítsa. Például létrehozhat egy „Brand Voice” útmutatót, hogy az összes generált tartalom megfeleljen a márka identitásának. A javaslatok finomhangolásához beállíthatja a „Boss Mode” funkció beállításait is, például a tartalom hosszát, a kreativitás szintjét és a kimenetek számát.

Egy másik kiváló testreszabási funkció a Jasper Recipes. Ez a funkció lehetővé teszi különböző Jasper AI sablonok és parancsok összekapcsolását – blogvázlat készítése, különböző szakaszok írása és még sok más –, így az egész folyamat időhatékonyabbá válik.

3. Keresőmotor-optimalizálás (SEO)

via Jasper AI

A Jasper nagyon jól teljesít a keresőmotorok számára optimalizált tartalom generálásában. Először is, a „SEO Mode” segítségével integrálhatja külső SEO eszközöket, mint például a Surfer SEO és az Ahrefs, hogy elemezze a Jasperrel generált tartalmat.

Ezután a „Tartalom javítása” funkcióval beépítheti ezeket a visszajelzéseket a cikkébe, és optimalizálhatja azt a SEO szempontjából. A Jasper segítségével gyakran ismételt kérdéseket is generálhat blogbejegyzésekhez, valamint sémamarkupokat is létrehozhat a SERP-rangsorának javítása érdekében.

Jasper AI árak

Alkotó : 49 USD/hó/felhasználó

Pro : 69 USD/hó/felhasználó

Üzleti: Egyedi árazás

Mi az a Writesonic?

via Writesonic

A Writesonic egy másik korai szereplő az AI írási eszközök szegmensében. Először AI-alapú landing page építőként indult, amely a GPT-3 motorra épült. A verzió virális sikere arra ösztönözte az alapítókat, hogy több írásra fókuszáló AI eszközt is kiadjanak, többek között egy AI blogírót, egy AI chatbotot és még sok mást.

A Writesonic szerint segítségükkel „villámgyorsan készíthet kiváló minőségű, költséghatékony tartalmakat”. Az írásra fókuszáló eszközökön kívül a Writesonic rendelkezik egy nagyon ügyes szöveg-hang konverterrel és egy GPT-építővel is, amelyek segítségével a felhasználók egyedi AI-csevegőrobotokat hozhatnak létre.

Ezért a Writesonic inkább marketingesek számára alkalmas AI-eszköz, mint tartalomírók számára, bár az írók is sok hasznot húzhatnak belőle.

A Writesonic funkciói

Nézzük meg, hogyan segítheti a Writesonic a marketingeseket és az írókat a tartalomkészítés racionalizálásában.

1. Tartalomgenerálás

via Writesonic

A Writesonic könnyen használható felhasználói felülettel rendelkezik. A könnyen elérhető sablonok egyikét használva hozhat létre tartalmat. Egy Writesonic-dokumentumban akár 5000 szót is megírhat, ami kiváló választássá teszi hosszú blogbejegyzések és e-könyvek írásához.

A Writesonic egy másik funkciója a szöveg-hang konverter, amely segítségével multimédiás elemeket adhat hozzá tartalmi stratégiájához, például hangoskönyveket, videó hangalámondásokat és egyebeket.

Az AI írási eszköz és a hanggenerátor több mint 30 nyelvet támogat, és segíthet a marketingcsapatoknak a tartalom lokalizálásában és hatékony regionális kampányok lebonyolításában.

2. Testreszabások

via Writesonic

A Writesonic használatának egyik legnagyobb előnye, hogy kiválaszthatja a saját AI-motorját: GPT-3. 5, GPT-4, és akár GPT-4+ is, ha az megjelenik. A Writesonic emellett márka hangképzést is biztosít, így biztos lehet benne, hogy a generált tartalom illeszkedik vállalatának írásstílusához és hangjához.

A „Writesonic Chat Mode” segítségével emberhez hasonló beszélgetéseket folytathat ötletek kidolgozásakor, idézetek keresésekor és egyebek során. Tegyen egy lépést tovább, és építsen GPT-alapú botokat a Botsonic (a Writesonic másik eszköze) segítségével, majd tanítsa meg őket a vállalati adatokra, hogy konkrét, kontextushoz illeszkedő válaszokat adjanak.

3. Keresőmotor-optimalizálás (SEO)

via Writesonic

A Writesonic egyik kiemelkedő területe a SEO-központú írás. Az AI írási eszköz segít az íróknak a kulcsszavak és a versenytársak kutatásában, a GYIK automatikus generálásában és a belső linkekhez kapcsolódó lehetőségek javaslásában.

Még jobb, hogy a Writesonicot integrálhatja olyan népszerű SEO eszközökkel, mint a SEMRush és az Ahrefs, és a Zapier segítségével részletes adatokat szerezhet tartalmának SEO-járól.

Writesonic árak

Egyéni

Ingyenes

Chatsonic : 15 USD/hó

Egyéni : 20 USD/hó

Standard : 99 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Csapatok

Standard : 99 USD/hó

Professzionális : 249 USD/hó

Haladó : 499 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Jasper AI vs Writesonic: funkciók összehasonlítása

Funkció Jasper AI Writesonic Nyelvi modellek A modelltől független, saját fejlesztésű AI-motor tartalmazza az OpenAI, PalM (Google), Anthropic, Cohere és másokat. OpenAI Plagizálás-ellenőrző Copyscape által biztosított plágiumellenőrző szolgáltatást nyújt. Beépített plágiumellenőrzővel rendelkezik, de nem olyan pontos, mint a Jasper. SEO Korlátozott SEO funkciók; fizetős integráció a Surfer SEO-val Fejlett SEO és versenytárs-kutatási funkciók; integráció a Surfer SEO-val Böngészőbővítmények A Jasper Write Anywhere kiterjesztés lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy bármelyik lapon tartalmat generáljanak. A Chatsonic nemcsak tartalmat generál, hanem asszisztensként is működik, gyors válaszokat kínálva, amikor a Google-on keresel. Sablonok 50+ sablon Több mint 100 sablon Képgenerálás Igen Igen Testreszabás Lehetővé teszi egyedi tartalomgeneráló munkafolyamatok létrehozását. Lehetővé teszi az AI motor kiválasztását

Most pedig nézzük meg a Jasper AI és a Writesonic részletes összehasonlítását:

1. AI technológia

Bármely AI-eszköz megfontolásakor az elsődleges értékelési tényezők az AI-motor és a használt nyelvi modell. Végül is ezek közvetlenül befolyásolják a generált tartalom minőségét.

Jasper AI

A program egy „saját fejlesztésű infrastruktúrára” támaszkodik, amely több vezető vállalat, köztük az OpenAI, a Google, az Anthropic és a Cohere nagy nyelvi modelljeit használja. Ez lehetővé teszi számukra, hogy minden feladathoz a legmegfelelőbb modellt válasszák.

Ez a funkció sokoldalúbbá teszi a különböző tartalomformátumok és írásstílusok kezelését. Ráadásul a generált tartalom is természetesebbnek hangzik.

Writesonic

A Writesonic az OpenAI LLM-jén alapul, konkrétan a GPT-3. 5, GPT-4 és GPT-4+ motorokon. A Writesonic egyedülálló funkciója, hogy kiválaszthatja az adott feladathoz szükséges GPT motort. A GPT-4 motor használatához azonban előfizetnie kell a ChatGPT Plus szolgáltatásra, ami további költségekkel járhat.

Jasper AI vs. Writesonic: Melyik a jobb AI-motor?

Bár ez egy szoros verseny, a Jasper AI viszi el a pálmát. Ennek két oka van: A Jasper a Writesonic-tól eltérően a legújabb AI-motorra frissül, további költségek nélkül.

A több LLM-hez való hozzáférésnek köszönhetően a kimenetek is kissé természetesebbé váltak a Writesonic-hoz képest.

2. Írási segítség

A következő kritérium az, hogy mindkét AI írási eszköz hogyan segít a tartalomgenerálási folyamatban – milyen eszközöket kínálnak, és milyen tartalomformátumokat támogatnak?

Jasper AI

A Jasper szilárd funkciókészletet kínál, beleértve olyan egyedi funkciókat is, mint a „Boss Mode” (több változat létrehozásához) és az „Improve Content” (a tartalom átírásához), amelyek felgyorsítják a tartalom generálását.

Támogatja a különböző tartalomformátumokat is, mint például a blogbejegyzéseket, a közösségi médiában használt szövegeket és a szkripteket. Ezenkívül a Jasper segíthet az írási folyamat tervezési szakaszában is. Egyszerűen adjon meg egy összefoglalót a kampányáról, és a program elkészíti a teljes körű briefet, majd egy lépésben generálja az abban szereplő összes eszközt.

Writesonic

A Writesonic felhasználóbarát módon közelíti meg a tartalomkészítést. Gyorsan elindulhat, ha lemásolja az egyik sablonját. A Writesonic minden szabványos tartalomformátumot támogat, például hosszú szövegeket, közösségi média bejegyzéseket, vezetői összefoglalókat stb.

Az összes általános formátumra vonatkozó alapértelmezett tartalomírási sablonok azonban a Writesonic-ot kiváló AI írási eszközzé teszik, különösen kezdők számára. Csak ki kell választania egy adott sablont, és hozzá kell adnia a legfontosabb információkat – a témát, a kulcsszavakat stb. –, hogy a Writesonic létrehozza a dokumentumot abban a tartalomformátumban.

Jasper AI vs. Writesonic: A jobb tartalomgyártási funkciók Ez a kör döntetlen! Mindkét eszköznek megvannak a maga előnyei. Ahol a Jasper írási módjaival nyer, a Writesonic egyszerű felhasználói felületével és részletes utasításaival kompenzálja ezt.

3. SEO

Mivel mindkét eszköz a tartalommarketinget tartja legfontosabb értékajánlatának, a következő kritérium a SEO. Mennyire hatékonyak mindkét eszközök a keresőmotorok számára optimalizált tartalom generálásában?

Jasper AI

A tartalom SEO-optimalizálása a Jasperben kétlépcsős folyamat: először integrálja a Surfer SEO-t a kulcsszó-kutatás elvégzéséhez. Ezután adja hozzá ezeket az eredményeket a „Tartalom javítása” funkcióhoz, és importálja a hosszú formátumú tartalom SEO-besorolását.

Writesonic

A Writesonic holisztikus SEO-megoldást kínál, elsősorban a Surfer SEO-val való beépített integrációjának köszönhetően. A Writesonic néhány fontos SEO-funkciója között szerepel a kulcsszóelemzés, a tartalomhiány-elemzés, a versenytársak és az iparág kutatása, sőt, automatizált belső linkelési javaslatok is.

Jasper AI vs. Writesonic: Ki játszik a legjobban a SEO-játékban? A győztes a Writesonic. Az eszköz sokkal több SEO-központú funkciót kínál, mint a Jasper.

4. Testreszabás

A következő szempont a testreszabás. Mindenkinek más a munkamódszere, és egy olyan eszköz, amelyet a saját folyamatához igazíthat, egyszerűen jobb.

Jasper AI

A Jasper AI a legtöbb alapvető testreszabási lehetőséget biztosítja a felhasználók számára, legyen szó különböző módokról, mint például a boss mód, a márka stílusának hozzáadása vagy a tartalom hangnemének és stílusának módosítása.

Az eszköz még tovább megy a Blog Recipeshez hasonló egyedi munkafolyamatokkal. Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egy munkafolyamatban különböző utasítások láncolatát összekapcsolják, és rendkívül specifikus tartalmakat hozzanak létre, például egységes vázlatot minden bloghoz, vagy minden bloghoz szociális médiás bejegyzéseket generáljanak, amint azok véglegesítve lettek.

Writesonic

A Writesonic emellett konkrét tartalomtestreszabási lehetőségeket is kínál a felhasználóknak, például alapértelmezett márkahangot és egy adott tartalom hangjának vagy hangnemének módosítását. Jelenleg azonban nem támogatja az egyéni munkafolyamatokat.

Jasper AI vs. Writesonic: Melyik eszköz kínál több testreszabási lehetőséget? Ebben a körben a Jasper AI nyert, mert testreszabható munkafolyamatai és magas fokú testreszabhatósága révén hihetetlenül egyszerűvé teszi a tartalomkészítést.

5. Integrációk

Elérkeztünk az utolsó fordulóra: mennyire integrálhatók mindkét eszköz a többi technológiai eszközével?

Jasper AI

A Jasper AI 10 natív integrációt kínál, beleértve olyan népszerű eszközöket, mint a Webflow, a Google Workspace és a Make. Ráadásul, mivel a Jasper AI Zapier integrációt is biztosít, a Jasper AI-t gyakorlatilag bármilyen eszközzel összekapcsolhatja.

Writesonic

A Writesonic csak két natív integrációt kínál: WordPress és Surfer SEO. Minden más integrációhoz harmadik féltől származó eszközt, például a Zapier-t kell használnia.

Jasper AI vs. Writesonic: Melyik eszköz kapcsolódik jobban? Bár mindkét eszköz korlátozott integrációkat kínál, a Jasper AI több integrációt kínál, mint a Writesonic.

6. Árak és tartalom

Terv Jasper AI Writesonic Ingyenes Nincs ingyenes csomag 25 tartalomgenerálás havonta 25 fejlett generálás (egyszeri) Minden AI írási funkció. Minden AI chatbot funkció Jasper Creator kontra Writesonic Standard Egy márka hangja SEO mód Böngészőbővítmény 6500 kreditEgy márka hangjaAutomatizált belső linkelésKépgenerálásSEO és tényellenőrző Jasper Pro kontra Writesonic Professional Három márka hangja. Három azonnali kampány Képgenerátor Együttműködési funkciók 3000 kredit Versenytárs-elemzés Tartalomhiány-elemzés Együttműködési funkciók Személyre szabott bevezetés Jasper Business kontra Writesonic Advanced Teljesítményelemzés Egyedi munkafolyamatok API-hozzáférés Prémium támogatás Egyedi stílusú útmutatók 6500 kreditPrioritásos támogatásLegfeljebb öt csapattag

Jasper AI vs. Writesonic: Melyik a kedvezőbb árú? Mivel a Jasper nem kínál ingyenes csomagot, nehéz megítélni az értékét anélkül, hogy regisztrálna a termékre. Egyébként minden egyenletes, különböző funkciókészletekhez különböző árak tartoznak.

Jasper AI vs Writesonic a Redditen

Ideje makro perspektívából megvizsgálni ezt a Jasper AI és Writesonic közötti csatát. Mit gondolnak a Redditorok mindkét eszközről?

Íme egy átfogó összefoglaló a két eszköz előnyeiről és hátrányairól:

„Kezdjük a Jasperrel, mivel biztos vagyok benne, hogy ez az egyik legismertebb eszköz.

Előnyök: A tartalom generálásának sebessége nagyon lenyűgöző; a tartalom minősége szintén abszolút pluszpont. További érvként megemlíteném a Jasper számos integrációját (Zapier, Grammarly, SurferSeo és Google).

Hátrányok: A legnagyobb hátrány az ár (40 dollár havonta a creator csomagért és 99 dollár a team csomagért). Egy másik hátrány a meglehetősen bonyolult felület és az alkalmazással való általános interakció. A megtanulása időbe telhet.

A következő a Writesonic. Egy másik világhírű másoló eszköz

Előnyök: Szeptemberi állapot szerint lenyűgözőnek tartom a rendelkezésre álló eszközök és promptok sokféleségét, valamint a lenyűgöző integrációs listát és a viszonylag alacsony árat (kiválaszthatja a havonta felhasznált szavak számát, és azokért fizethet; az alapcsomag ára 20 dollár).

Hátrányok: A tartalom minősége jelentősen változhat attól függően, hogy prémium vagy átlagos minőséget választ. Ráadásul a ChatGPT 4. 0 verzió kevesebb szót tartalmaz és drágább. A felület továbbra is bonyolult, de ezt nem nevezném drasztikus hátránynak. ”

Míg a Jasper jobb íróként tűnik, a Writesonic mindenképpen megfizethetőbb választás. Egy másik felhasználó szerint a Writesonic a legjobb „átfogó AI íróeszköz”, mondván: „Igen, ez a legjobb ár-érték arányú, és hetente új funkciók jelennek meg.”

Mások még mindig a jó öreg ChatGPT-t tartják a legjobb AI-tartalomgenerátornak, mivel mind a Writesonic, mind a Jasper a GPT-motorra épül.

„Technikai szempontból a legtöbbjük GPT3 wrapper. Ez azt jelenti, hogy a háttérben az API-t hívják meg. Általában nincs saját modelljük, és ha van, akkor a legtöbbjük pocsék.

A felhasználói felület lehet, hogy szép, de őszintén szólva inkább használja a ChatGPT-ben a GPT3-at vagy a GPT4-et, vagy szerezzen be egy fejlesztői fiókot, hogy tokenekkel fizessen a ChatGPT3-ért. ”

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Jasper AI és a Writesonic legjobb alternatíváját

A Jasper AI és a Writesonic egyaránt kiváló AI íróeszközök, amelyek mindenképpen segíthetnek az embereknek a tartalom gyorsabb létrehozásában. Ugyanakkor vannak hátrányaik is. Egyik nagy hátrányuk a szilárd jellegük – ezek zökkenőmentes integrálása a munkafolyamatba vagy a munka technológiai eszközeibe jelentős kihívásokat jelenthet.

Nemcsak hogy nem integrálhatók közvetlenül olyan általános eszközökkel, mint a CRM-ek, az ügyfélszolgálat vagy a kampánykezelő eszközök, de nem is nyújtanak sokféle triggert, amelyek segítenének saját integrációk és munkafolyamatok kialakításában.

Itt jön jól egy olyan all-in-one termelékenységi eszköz, mint a ClickUp, amely AI-alapú, és kiváló alternatívája lehet a Writesonicnak és a Jaspernek.

A ClickUp nemcsak saját GenAI eszközzel rendelkezik a ClickUp Brain formájában, de az AI adatkészleteinek képzéséhez nem is használja az Ön adatait. Ráadásul, mivel a ClickUp Brain szorosan integrálva van a többi projektmenedzsment szoftvercsomaggal, az AI-t egykomponensű írási asszisztensként használhatja az általános termelékenység javítására.

Íme egy rövid áttekintés a tartalomgyártáshoz szükséges funkciókról:

1. AI-írási asszisztens

Finomítsa az összes belső és külső kommunikációt a ClickUp Brain segítségével.

Akár a ClickUp-ot használja személyes projektjeinek vagy munkájának tervezéséhez, akár a ClickUp Brain-t használja kommunikációjának megfogalmazásához. A ClickUp Brain-nek is feltehet megfelelő kérdéseket, hogy szerepkörspecifikus AI prompt sablonok segítségével jobban elvégezze feladatait.

Ez lehet:

Projekt- és feladatleírások, valamint állapotfrissítések projektmenedzserek számára

E-mailek, értekezletek összefoglalói és jegyzőkönyvek értékesítési képviselők számára

Blogok, hírlevelek és egyéb kampányok marketingcsapatok számára

Használhatja a ClickUp írási asszisztensét is, hogy finomítsa belső csevegéseit és megtalálja a legfontosabb információkat a vállalati wikiből. Például hozzáadhatja válaszát – mind e-mailekhez, mind belső csevegésekhez rövidítve –, és a ClickUp Brain finomítja az üzenetet az Ön számára.

Ha globális ügyfelekkel dolgozik együtt vagy regionális kampányokat folytat, a ClickUp írási asszisztensével lefordíthatja kommunikációját az adott nyelvre.

2. Dokumentumok közös szerkesztése

Takarítson meg időt és gyorsítsa fel az írási folyamatot a ClickUp Docs „Write with AI” funkciójával.

A ClickUp Docs egy hatékony és könnyen használható szövegszerkesztő eszköz, amely lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy egyetlen helyről hozzanak létre dokumentumokat, beágyazott oldalakat és teljes wikiket. A legjobb azonban az, hogy milyen szorosan integrálódik a ClickUp Brain-nel.

Ez megkönnyíti a csapatok számára a következőket:

Ötleteljen kampányokról, cikkekről és kutatási témákról!

Hozzon létre tartalmat a semmiből, és adjon meg új javaslatokat annak módosításához.

Manipulálja a szöveget, például megváltoztathatja annak méretét vagy hangnemét.

Fordítsa le dokumentumait különböző nyelvekre

Ellenőrizze a nyelvtani és helyesírási hibákat

Miután elkészítette a dokumentum vázlatát, megoszthatja azt a csapatával, hogy ők is átnézhessék, vagy valós időben együttműködhessenek Önnel – a ClickUp Docs kommunikációs funkciói, mint például a gépelésjelzők, címkék, közvetlen csevegések és megjegyzések, ebben segítenek.

3. Projektmenedzsment

Nem csak a ClickUp Docs, hanem a ClickUp projektmenedzsment megoldása is AI-alapú.

Kezelje összes projektjét a ClickUp projektmenedzsment megoldásának mesterséges intelligenciájával.

Íme néhány módszer, amellyel az AI időt takaríthat meg csapatának:

A projektösszefoglalók és a haladásról szóló frissítések automatizálása

A komplex feladat kisebb alfeladatokra bontása

Az adatbeviteli feladatok automatizálása a feladatleírásokban

Kommentárszálak összefoglalása a feladatokban

Feladatösszefoglalók generálása (vagy finomítása)

Összefoglalja a kommentek szálát a ClickUp Tasks alkalmazásban

A ClickUp AI-alapú feladat- és projektmenedzsment funkcióinak kihasználásával a vezetők csökkenthetik a felesleges munkát, és a nagyobb képre, azaz az általános projektcélokra és a csapat fejlesztésére koncentrálhatnak.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 17 USD/felhasználó havonta

Üzleti: 12 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért tagonként és munkaterületenként.

Egyszerűsítse a tartalomkészítést (és szervezze meg életét) a ClickUp segítségével

A Jasper AI és a Writesonic egyaránt kiváló AI-írási eszközök. A Jasper remek választás azoknak a csapatoknak, akik rugalmasságot és testreszabott munkafolyamatokat keresnek. A Writesonic tökéletes kisebb csapatok vagy egyének számára, akik egyszerű, megfizethető, AI-alapú írási eszközt keresnek.

De ennél többet nem tudnak.

Ha teljes körű AI-asszisztenst keres – egy eszközt, amely segít jól írni és jobban kezelni a munkáját –, miért ne próbálná ki a ClickUp-ot?

A Writesonic és a Jasper kiváló alternatívájaként hatékony munkaterületet biztosít, amely zökkenőmentesen ötvözi GenAI képességeit minden megoldásában, legyen szó dokumentumkészítésről vagy projektmenedzsmentről.

Képzelje el, hogy ötleteket gyűjt, feladatokat oszt ki, együttműködik a csapatával és kiváló minőségű tartalmakat hoz létre – mindezt ugyanazon a platformon. A ClickUp megszünteti a több eszköz közötti váltás szükségességét, így értékes időt takarít meg és megkönnyíti a munkát. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és nézze meg, hogyan alakítja át az írási munkafolyamatokat.