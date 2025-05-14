A 10 legjobb Otter.ai alternatíva és versenytárs 2025-ben

Manapság sok minden történik a találkozókon. Olyan, mintha valamilyen digitális parádén vennél részt, beszélő fejekkel, megosztott képernyőkkel, funky háttérrel, és persze a jegyzetek feljegyzésének nehézségeivel.

Ismerje meg az Otter AI-t! Olyan, mint egy digitális szuperhős, aki a segítségére siet, hogy ne maradjon le egyetlen fontos megjegyzésről vagy teendőről sem. Mesterséges intelligenciával működő motorja leírja a találkozókat szöveggé.

Az Otter AI azonban nem mentes a hibáktól. A platformnak még mindig gondjai vannak a beszéd-szöveggé alakítás pontosságával, különösen a különböző akcentusok és dialektusok esetében. A valós idejű átírás terén elért fejlesztések ellenére vannak olyan esetek, amikor nem éri el a kívánt pontosságot. Ezenkívül, bár az Otter AI-t úgy tervezték, hogy megkönnyítse a jegyzetelés folyamatát, felhasználói felülete egyes felhasználók számára még mindig kihívást jelenthet. Az Otter AI nem kínál robusztus együttműködési eszközöket sem, így sok felhasználó több jegyzetet készít, de nincs módja azokat megvalósítható feladatokká alakítani.

Bár az Otter AI-nak megvannak az előnyei, nem biztos, hogy mindenki számára a legmegfelelőbb. Számos érdemes alternatíva áll rendelkezésre. Tehát nézzük meg az Otter AI legjobb alternatíváit a jegyzeteléshez!

Mi az Otter AI?

Az Otter AI valós időben átírja az online találkozókat, és pontos találkozóösszefoglalókat készít, a legfontosabb pontokkal, képernyőfelvételekkel és rögzített hanganyaggal együtt. Az Otter élő beszéd-szöveg átírási motorja egy hatékony AI motorral működik, és felismeri a különböző dialektusokat és akcentusokat.

Az Otterhez hasonló találkozó-átírási eszközökkel szabadon belemerülhet a beszélgetésbe. Az eszköz automatikusan rögzíti a beszélők hangját, valós időben átírja a találkozót, megosztott diákat ad hozzá a találkozó jegyzetekhez és még sok mást.

Egy nagy ebéd után kicsit kikapcsolt a megbeszélésen? A következő megbeszélés előtt bármikor visszatérhet és felkutathatja a beszélgetést.

A távoli együttműködés ma már a mindennapi munkavégzés része, és a videokonferencia-eszközökkel növelheti termelékenységét, és közösen dolgozhatnak a fontosabb feladatokon.

Ha átírási szoftvert keres, az Otter AI-nak is több alternatívája van. Csak azt kell tudnia, hogy mire kell figyelnie ezekben.

Mit kell keresni az Otter AI alternatíváiban?

Ideális esetben minden találkozót részletes találkozói napirendnek kell megelőznie, és minden résztvevőnek be kell tartania azt. Nincs zaj, csak üzlet!

De ez ritkán fordul elő.

A jó értekezlet-átírási eszközök intelligensen rögzítik minden tevékenységet, így csak a legfontosabb információkat tartalmazó értekezleti jegyzőkönyvet készíthet. Az Otter AI-hez hasonló eszközök segítségével pontosan rögzítheti a különböző beszélők véleményét tiszta, világos formátumban.

Az élő összefoglaló és szerkesztő funkcióval ezek az eszközök biztosítják, hogy soha ne maradjon le egy fontos pillanatról sem.

Ha az Otter. ai alternatíváját keresi, vegye figyelembe a következő tényezőket:

Pontosság: Ha az eszköz nem képes pontosan átírni a beszédet szöveggé, akkor kevés hasznát veszi. Győződjön meg arról, hogy az eszköz képes felismerni a beszédet és helyesen átírni azt.

Valós idejű átírás: Az eszköznek pontosan és valós időben kell átírnia. Az editor kiegészítő funkcióval nyomon követheti a fontos pontokat, miközben halad előre.

Képernyőfelvétel készítés: A képernyőfelvétel készítése ugyanolyan fontos, mint a beszéd átírása. Győződjön meg arról, hogy a választott eszköz minden fontos képernyőt rögzít.

AI-alapú összefoglaló: Képzelje el, hogy a találkozó legfontosabb pontjainak pontos összefoglalása közvetlenül a találkozó befejezése után megjelenik. Számos Képzelje el, hogy a találkozó legfontosabb pontjainak pontos összefoglalása közvetlenül a találkozó befejezése után megjelenik. Számos AI-alapú találkozóeszköz képes erre.

Könnyű használat: Könnyen beállítható, könnyen használható – az eszköznek integrálódnia kell az Ön által preferált találkozóplatformhoz is.

Biztonság és adatvédelem: A beszélgetése soha nem hagyhatja el a csevegőszobát, hacsak nem ez a cél. Keressen magas szintű titkosítást, adatvédelmet és szabályozási megfelelést, valamint hozzáférés-ellenőrzést.

Együttműködés: Az eszköznek képesnek kell lennie a résztvevők közötti Az eszköznek képesnek kell lennie a résztvevők közötti közös jegyzetelés elősegítésére is. A találkozó jegyzetek átnézése után az összefoglalót is el kell tudnia küldeni.

Többnyelvű támogatás: Az eszköznek hibátlanul kell azonosítania és értelmeznie több nyelvet és dialektust.

A 11 legjobb Otter AI alternatíva

Az Otter népszerű a jegyzetek átírásában és jegyzetelésben, különösen az értékesítési és termékfejlesztési csapatok körében, de több hasonló, AI-alapú értekezleteszköz is képes elvégezni ezt a feladatot. Íme az Otter AI 10 legjobb alternatívája és összehasonlító értékelésük.

1. ClickUp

Kezdje el használni a ClickUp AI jegyzetelőt! A ClickUp AI Notetaker segítségével automatikus találkozó-jegyzeteket kaphat, egyértelmű beszélőjelölésekkel.

A ClickUp új szintre emeli a találkozókat azáltal, hogy az AI-alapú jegyzetelési funkciókat fejlett feladatkezelési és együttműködési eszközökkel kombinálja. Ez a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás automatizálja és strukturálja a jegyzetelési folyamatot, így biztosítva, hogy minden találkozó hozzájáruljon a munkafolyamatok és a csapat általános hatékonyságának javításához.

A ClickUp egy rendkívül intuitív, beépített AI-alapú jegyzetkezelő megoldással rendelkezik, a ClickUp AI Notetakerrel. Ez rögzíti a találkozók minden részletét, és összeállítja azokat privát dokumentumokban, így Ön a beszélgetésre koncentrálhat, a jegyzetelés helyett.

Az AI Notetaker automatikusan leírja a találkozókat, és világos összefoglalókat és megvalósítható feladatokat generál a megbeszélésekből. Részletes jegyzeteket küld Önnek, beleértve az összefoglalót, a legfontosabb tanulságokat, a teendőket, a megbeszélt témákat és a teljes átiratot.

Ezeket a leírásokat könnyedén integrálhatja a ClickUp-on belül folyamatban lévő projektjeibe, így biztosítva, hogy a találkozó jegyzetek közvetlenül nyomon követhető, szervezett és végrehajtható feladatokká alakuljanak. Közvetlenül együttműködik olyan népszerű platformokkal, mint a Zoom, a Teams és a Google Meet.

Tudjon meg többet az AI Notetakerről itt 👇

Továbbá a ClickUp Meetings mindent egy helyen egyesít – napirendek kezelése, teendők meghatározása, heti találkozók dokumentálása és még sok más. Így tabok közötti váltás nélkül hozzáférhet minden dokumentumához, feladatához és egyéb anyagához. A ClickUp Meeting Notes Template sablon segítségével strukturálhatja ezeket a jegyzeteket, és biztosíthatja, hogy azok jól dokumentáltak legyenek, mielőtt megosztaná őket az érdekelt felekkel.

A ClickUp Brain, a ClickUp mesterséges intelligenciával működő eszköze szintén segíthet a találkozó jegyzetek más nyelvekre történő fordításában és javítások/lehetséges feladatok javaslásában az információk helyes rendszerezése érdekében. A legjobb rész? A találkozó jegyzeteket és összefoglalókat közvetlenül feladatokká vagy cselekvési pontokká alakíthatja, és összekapcsolhatja őket konkrét projektekkel és munkafolyamatokkal.

Készítsen értekezlet-összefoglalókat és fordítsa le az értekezlet jegyzeteket a ClickUp Brain segítségével.

Számos fejlett funkciót is igénybe vehet a projektmenedzsment és a csapatmunka területén, beleértve a fejlett beállításokkal rendelkező, csúcstechnológiás jegyzetelési eszközöket. A ClickUp Notepad és a ClickUp Docs mesterséges intelligenciával működő írási asszisztense javítja a jegyzetelési élményt, és egy helyen egyesíti a jegyzeteket, dokumentumokat, csapatot és munkát.

A Notepad kiválóan alkalmas gyors jegyzetek és ellenőrzőlisták készítésére, míg a ClickUp Docs bármilyen típusú jegyzeteléshez használható, az egyszerű teendőlistáktól a részletes blogbejegyzésekig, találkozói jegyzetekig, projekt ütemtervekig, találkozói napirendekig, retrospektívákig és még sok másig.

A ClickUp legjobb funkciói

A találkozókat és megbeszéléseket valós időben szöveggé alakítja

Összefoglalja a legfontosabb pontokat és azonosítja a teendőket.

Írásos tartalmakat fordít több mint 10 nyelvre, beleértve az angolt, franciát, spanyolt, arabot és kínait.

A ClickUp hatékony projektmenedzsment funkcióival a találkozó jegyzeteket nyomon követhető feladatokká alakítja.

Zökkenőmentesen integrálható több mint 100 üzleti alkalmazással, például a Slackkel, a HubSpot-tal és a Zapierrel.

Hozzáférés több mint 1000 ingyenes sablonhoz, például az Audio Transcription Scope of Work Template-hez , amelynek segítségével kezelheti a leírási projekteket és üzleti folyamatokat.

A ClickUp Clips segítségével könnyedén megoszthatja képernyőképeit és kiváló minőségű videóit.

Kifinomult szövegszerkesztő és táblás alkalmazások

A ClickUp korlátai

A sok testreszabási lehetőség és funkció miatt eltarthat egy ideig, mire megismeri az eszköz működését.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. Notta

A Notta többnyelvű, mesterséges intelligenciával működő találkozóasszisztense erős versenyzőnek számít mindenki számára, aki globális szinten üzleti tevékenységet folytat.

A Notta átfogó átírási eszközként és intelligens jegyzetelési platformként is működik, és a beszélt beszélgetéseket kereshető, szerkeszthető szöveggé alakítja 58 nyelven.

A Notta csatlakozhat a legtöbb platformon zajló virtuális beszélgetéseihez, valós időben leírhatja és lefordíthatja a beszélgetéseket, és perceken belül AI-összefoglalókat készíthet.

A Notta legjobb funkciói

Valós időben átír és lefordít 58 különböző nyelven.

AI-alapú találkozó-összefoglalók készítése cselekvési tételekkel

Beszélő azonosítási és időbélyegző funkciókat kínál.

98,86% átírási pontosság

Integrálható népszerű konferenciaplatformokkal és támogatja a különböző médiaformátumokat.

Nincsenek korlátozások

Az ingyenes csomagban felvételenként 3 perc a korlát.

Egyes felhasználók bizonyos akcentusok és dialektusok esetében inkonzisztens teljesítményről számolnak be.

A felület zavarosnak tűnhet, ha egyszerre több funkcióval dolgozik.

Notta árak

Ingyenes csomag: 120 perc/hónap, fájlonként 3 perces korlátozással

Pro csomag: 14,99 USD/felhasználó/hónap (vagy 8,17 USD éves csomag esetén); 1800 perc átírás/hónap

Üzleti terv: 16,67 USD/felhasználó/hónap (vagy 16,67 USD éves terv esetén); korlátlan átírási percek

Notta értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

App Store: 4,0/5 (750+ értékelés)

3. Airgram

Az Airgram egy másik hatékony eszköz a találkozók rögzítésére és leírására. Autopilótán fut: rögzíti, leírja, összefoglalja, majd megosztja a találkozó jegyzeteket az összes résztvevővel.

A szokásos ütemezés, átírás, jegyzetelés és együttműködési funkciók mellett a GPT–4-alapú AI összefoglaló (jelenleg béta verzióban) további előnyeivel ez az eszköz igazi segítőnek ígérkezik. ✍️

Az Airgram nyolc nyelvet támogat: angol, spanyol, német, francia, portugál, orosz, japán és mandarin kínai. Emellett rövid videókat is készíthet a találkozó egyes részeiről, amelyeket elküldhet másoknak.

Az Airgram legjobb funkciói

Készítsen rövid videókat a találkozó fontos részeiről, hogy megoszthassa őket másokkal.

Magas minőségben rögzíti a találkozókat és véglegesen tárolja őket.

8 főbb világnyelvet támogat

Az Airgram korlátai

Jelenleg csak a Google Meet, a Zoom, a Microsoft Teams és a Webex alkalmazásokban használható.

Korlátozott funkciókkal rendelkező ingyenes verzió elérhető.

Airgram árak

Alapszintű: Ingyenes

Plus: 18 USD/felhasználó/hónap

Airgram értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (80+ értékelés)

Product Hunt : 4,2/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Colibri. ai

A Colibri valós időben rögzíti és átírja az értekezleteket. A Colibri értekezlet-asszisztense elkezdi rögzíteni és átírni az értekezleteket, összefoglalja a legfontosabb pontokat, és e-mailben elküldi az összefoglalót a résztvevőknek.

A valós idejű feliratok további előnye, hogy a beszélő követni tudja a saját beszédét, ha ez nem zavarja Önt.

Ezenkívül a Colibri integrálható a legtöbb jelentős videokonferencia-szoftverrel és általános vállalati eszközökkel, például a Slackkel és a Salesforce-szal. Tömör, szerkeszthető és kereshető találkozó-összefoglalókat generál, valamint előre elkészített találkozó-napirend-sablonokat biztosít.

A kifinomult AI-motorral működő összefoglaló segítségével intelligens elemzéseket és betekintést kaphat minden találkozójáról.

A Colibri. ai legjobb funkciói

Kompetens AI motor, amely a leírási és összefoglaló eszközt működteti

Hosszabbítsa meg vagy rövidítse le a szöveget az AI segítségével

Előre elkészített értekezlet-napirend sablonok a gyors együttműködéshez

Könnyű integráció a Slackkel és a Salesforce-szal

Colibri. ai korlátai

Mesterséges intelligencia funkciók csak a Pro csomagban elérhetők.

A Colibri nem támogat több nyelvet és dialektust.

Colibri. ai árak

Alapszintű : Ingyenes

Starter : 16 USD/felhasználó/hónap

Pro: 40 USD/felhasználó/hónap

Colibri. ai értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (5+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Fireflies. ai

A Fireflies AI egy különösen népszerű találkozó-rögzítő és átírási szolgáltatás. Automatikusan csatlakozik, rögzíti és átírja a találkozókat a legtöbb videokonferencia-alkalmazásban és tárcsázóban.

Az Otter AI-hoz hasonlóan ez az eszköz is lehetővé teszi a résztvevők számára az együttműködést és a szerkesztést, miközben az AI-összefoglaló rendkívül pontos értekezlet-összefoglalót készít.

A Fireflies több mint 40 nyelven és dialektusban jól teljesít, és lehetővé teszi a hangfelvétel lejátszását, ha rákattint a beszélgetés egy részére. Az ingyenes csomag körülbelül 800 perc tárolási kapacitást kínál, a pro verzió pedig tízszer ennyit.

A Fireflies.ai legjobb funkciói

Több mint 40 nyelv és dialektus pontos értelmezése és átírása

Több mint 800 perc tárolási idő az ingyenes csomagban

Könnyű integráció több konferencia-, együttműködési és CRM-platformon

Korlátlan tárhely üzleti és vállalati csomagokhoz

Viszonylag olcsó üzleti felhasználók számára

Fireflies. ai korlátai

A videofelvétel csak a pro csomagban érhető el.

A CRM és az együttműködési integrációk csak fizetős csomagokban érhetők el.

Fireflies. ai árak

Alapszintű : Ingyenes

Pro : 10 USD/felhasználó/hónap

Üzleti és vállalati csomagok: 19 dollártól felhasználónként

Fireflies. ai értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (85+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

6. tl;dv

A tl;dv egy másik GPT-alapú találkozófelvétel- és átírási eszköz, amelyet integrálhat videokonferencia-szoftverével. A Chrome-bővítmény és a Zoom-integráció kiemelkedik a korábban felsorolt többi Otter AI alternatívából.

Például kiváló minőségben rögzítheti a találkozókat, megoszthatja a találkozókat tartalmazó videókat, és több mint 30 nyelven átírhatja azokat.

Az ingyenes csomag számos olyan funkciót kínál, amelyek ugyanolyan hasznosak, mint a más találkozóeszközök fizetős csomagjaiban találhatóak. Nem csoda, hogy a tl;dv már körülbelül egymillió felhasználót gyűjtött. A pro csomaggal automatizálhatja a találkozókból származó munkafolyamatokat a számos integráció segítségével.

tl;dv legjobb funkciók

Korlátlan felvétel és átírás az ingyenes verzióval

Kiváló minőségű felvételek és a találkozó klipjeinek megosztása

Átírás több mint 30 nyelven

tl;dv korlátozások

A legtöbb integráció a fizetős csomagokban található

Csak Google Meet és Zoom esetén használható.

tl;dv árak

Alapcsomag : Ingyenes

Pro csomag: 20 USD/felhasználó/hónap

tl;dv értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 100 értékelés)

Product Hunt: 4,8/5 (40+ értékelés)

7. Tactiq

Az „AI Meeting Kit” néven hirdetett Tactiq több mint 15 nyelven segíthet az értekezletek valós idejű átírásában a különböző konferenciaplatformokon. A Tactiq korlátozott videofelvételi funkciókat kínál, de a szoftver képes rögzíteni és átírni az értekezleteket, a beszélők azonosításával és időbélyegekkel ellátva.

Az eszköz ezután összefoglalja a találkozót, feladatokkal látja el a résztvevőket, és meghatározza a következő találkozó napirendjét.

Bár nem annyira funkciókban gazdag, mint a többi itt felsorolt eszköz, mégis hasznos lehet egyének és kis csapatok számára. Megismerheti a találkozó részvételi statisztikáit – ez egy olyan funkció, amelyet kevés találkozószervező eszköz kínál.

A Tactiq legjobb funkciói

Zárt feliratok, időbélyegek és beszélő azonosítás valós idejű jegyzetek átírásában

A jegyzetek a találkozó során exportálhatók a Google Docs-ba.

A Tactiq korlátai

Nincs tárhely az audiofelvételekhez

Korlátozott videofelvételi funkciók

Korlátozott AI-képességek

A Tactiq árai

Alapszintű : Ingyenes

Pro: 8 dollártól

Tactiq értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra : Nincs elég értékelés

Product Hunt: 4,9/5 (több mint 60 értékelés)

8. Rev

A Rev nem csak találkozó-asszisztensként használható: a Rev audio-szöveg átírási szolgáltatásokat kínál, mind szakértő átírók, mind vállalati API-k segítségével.

Bár a Rev drága és nem praktikus lehet a napi értekezletek átírásához, a szolgáltatás kiválóan alkalmas különböző iparágak és nyelvjárások számára. A Rev azonban nem kínál valós idejű átírást, sem pedig az értekezletek összefoglalásának és integrációjának kényelmét.

A Rev legjobb funkciói

Kifinomult beszédfelismerés és átírás segítségével rendkívül pontos eredményeket biztosít.

Mobil eszközökön is működik

Rev korlátozások

Nem kínál valós idejű átírást vagy találkozó-összefoglalásokat.

Percdíjas, nem felhasználónkénti díjszabás (nehéz méretezni, mivel az árak a találkozók számának növekedésével emelkednek)

Nincsenek meg a találkozó asszisztens funkciók, mint például az összefoglalás, a napirend vagy az integráció.

Rev árazás

Automatikus átírás: 0,25 dollár/perc

Értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (45+ értékelés)

9. Trint

A Trint mesterséges intelligenciát használ a videó- és hangfájlokból származó beszéd pontos szövegátírásokká történő feldolgozásához. A Trint segítségével több mint 30 nyelvre átírhatja a szöveget, majd együttműködhet, szerkesztheti és megoszthatja a leírt fájlokat a felhasználók között.

Bár a Trint nem kínál valós idejű értekezlet-felvételt vagy értekezlet-asszisztens funkciókat, kompetens AI-modellje nagy pontossággal képes lefordítani a szöveget. A szolgáltatás mobilalkalmazásként is elérhető.

Bár a Trint nem az Otter. ai alternatívája, a szoftvert mégis használhatja különböző video- és audiofájlokból géppel átírt szövegek írására.

A Trint legjobb funkciói

Webalapú automatikus átírás többféle video- és audioformátumban

Leírás, valamint fordítás több mint 30 nyelven

A Trint korlátai

Nincs valós idejű értekezlet-felvétel vagy átírási funkció

Nincs hangfelismerő vagy címkéző funkció

Trint árak

Starter : 48 USD/felhasználó/hónap

Haladó: 60 USD/felhasználó/hónap

Trint értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 3,9/5 (17 értékelés)

10. Vowel

A Vowel egy AI-alapú videokonferencia-eszköz, amely lehetővé teszi, hogy megbeszéléseket tarts, leírja és rögzítse a beszélgetéseket, majd a leiratokat tömör összefoglalókba alakítsa. A Vowel segítségével közösen is összeállíthatja a napirendet és szerkesztheti a találkozó jegyzeteket.

A Vowel egy végpontok közötti videokonferencia-eszköz (hasonló a Zoomhoz), amely akkor jön igazán jól, ha együttműködési munkaterületre van szükség.

A termék- és mérnöki csapatok, valamint a távmunkát végző startupok által kedvelt Vowel több kisebb együttműködési eszközt is helyettesíthet, és segít racionalizálni a munkafolyamatokat.

A Vowel legjobb funkciói

Ütemezés, konferencia, felvétel, jegyzetelés és együttműködés – egy komplett találkozó-megoldás.

Az AI által generált találkozó-összefoglalásokat és cselekvési pontokat tárolja és megosztja.

Nincs szükség alkalmazásra – a legtöbb böngészőben tökéletesen működik.

Mássalhangzó-korlátozások

A leírási szolgáltatás integrációi és funkciói a ingyenes csomagban korlátozottak.

Kevesebb funkcióval rendelkezik és drágább, mint a versenytárs videokonferencia-eszközök.

Magánhangzó árazás

Alapszintű : Ingyenes

Pro: 16,50 USD/hó/házigazda

Magánhangzó-értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 170 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

11. Microsoft Teams

A Microsoft Teams a kollaboratív munkaterületek szinonimája. A Skype for Business helyébe lépő Teams egy robusztus platformot kínál megbeszélések, csevegés és jegyzeteléshez, és alkalmazásként elérhető minden eszközön (Microsoft, Android, iOS és mások).

Bár nem az Otter AI alternatívája, a Teams segítségével gyorsan együttműködhet és megoszthatja erőforrásait egy biztonságos munkaterületen belül. Emellett hang- és videofelvételeket készíthet, összefoglalókat generálhat és napirendeket állíthat össze a találkozók során. És igen, Mac-en is kínál képernyőfelvételi funkciót.

Profi tipp: Csatlakoztassa a Microsoft Teams alkalmazást a ClickUp AI-alapú munkaterületéhez! Így semmiről sem marad le.

A Microsoft Teams legjobb funkciói

Több projektmenedzsment eszköz és integráció a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez

Olcsóbb, mint a legtöbb projektmenedzsment és együttműködési platform

A Microsoft Teams korlátai

Korlátozott átírási és fordítási képességek

Nincs AI-vezérelt összefoglaló vagy jegyzetelő

A Microsoft Teams árai

Alapszintű : Ingyenes

Haladó: 4,80 USD felhasználónként/hónap

Microsoft Teams értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 14 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (9000+ értékelés)

ClickUp – A teljes megoldás

Az átírások, felvételek és jegyzetek biztosítják, hogy minden beszélgetés rögzítésre kerüljön, és Ön minden szükséges információhoz hozzájusson. A kulcs abban rejlik, hogy ezek az információk hogyan áramlanak a különböző eszközök és folyamatok között.

Ezért elengedhetetlen, hogy integrált élményt teremtsen vállalkozása számára. Ellenkező esetben csak szilókat és sok zajt hoz létre, ahelyett, hogy betekintést nyújtaná.

Az olyan integrált platformok, mint a ClickUp, teljes körű megoldást kínálnak a mindenki által keresett együttműködési munkaterülethez.