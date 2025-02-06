A 10 legjobb AI szövegrövidítő eszköz 2025-re

Emlékszem, amikor először próbáltam egy 20 oldalas kutatási dolgozatot egyoldalas összefoglalóra rövidíteni. Mondjuk úgy, hogy ehhez túl sok kávé kellett, és makacsul nem akartam beismerni, hogy ez túl nagy falat nekem.

Órákig próbáltam „összefoglalni” a szöveget, miközben a szószámot is be kellett tartanom, és rájöttem, hogy ennek biztosan van jobb módja is.

Ismerje meg az AI szövegrövidítőket – a modern kori életmentőket a határidőkkel küzdő diákok, a jelentéseket egyszerűsítő szakemberek és a frappáns összefoglalásokat készítő tartalomalkotók számára.

🔍 Tudta? Az üzleti életben az AI használata 2030-ig évente 36,6%-kal fog növekedni.

Ezek az eszközök nem csak a szavak számának csökkentésére szolgálnak, hanem úgy lettek kialakítva, hogy megőrizzék a legfontosabb pontokat, miközben időt takarítanak meg Önnek. Miután kipróbáltam a jelenleg elérhető legjobb AI-alapú összefoglaló eszközöket, íme, amit tanultam.

Mit kell keresnie egy szövegrövidítőben?

A szövegrövidítőkkel könnyebb összefoglalni az online megosztásra szánt tartalmakat, de hatékonyságuk nagyban változik. A megfelelő eszköz javíthatja a felhasználói élményt és az elkötelezettséget, valamint értékes elemzéseket nyújthat.

Ebben az útmutatóban kiemelem, mire kell figyelni, hogy az Ön igényeinek leginkább megfelelő szövegrövidítő eszközt válassza.

Testreszabható összefoglalás hossza: Lehetővé teszi egy adott szószám vagy százalékos csökkentés beállítását.

Több formátum támogatása: Elfogadja a sima szöveget, PDF-eket, Word-dokumentumokat vagy webcímeket.

AI-alapú pontosság: fejlett algoritmusokat használ a legfontosabb pontok megőrzése és a lényeges részletek elvesztésének elkerülése érdekében.

Bejegyzés mező közvetlen szövegbevitelhez: Egyszerű módszer szöveg beillesztésére vagy begépelésére fájlok feltöltése nélkül.

Témaközpontú összefoglalás: A stílus kutatási cikkekhez, cikkekhez vagy marketingtartalmakhoz igazítható, és minden egyes esethez pontos összefoglalót generál.

Nyelvi támogatás: Több nyelven is működik az angol nyelvű tartalmakon kívül.

Szó- és karakterek számának megjelenítése: Nyomon követi az eredeti és az összefoglalt szöveg hosszát.

Integráció más eszközökkel: Szinkronizálható olyan alkalmazásokkal, mint a Google Docs vagy jegyzetelő szoftverek, így zökkenőmentes munkafolyamatot biztosít.

Tömeges összefoglalás: Egyszerre több szöveget is képes feldolgozni, így tökéletes kutatási vagy tömeges feladatokhoz.

Exportálási lehetőségek: Az összefoglalásokat könnyedén fájlként mentheti vagy közvetlenül megoszthatja.

🧠 Érdekes tény: A szövegrövidítők figyelemmechanizmusokat használnak, hogy a mondat legfontosabb részeire összpontosítsanak. Ez olyan, mintha egy szuperintelligens kiemelővel dolgozna!

A 10 legjobb szövegrövidítő

A megfelelő szövegrövidítő megtalálása nehéz feladat lehet a rengeteg lehetőség közül. Kipróbáltam a legjobb eszközöket, és ezeket ajánlom a hosszú szövegek rövidítéséhez, miközben megőrzik a legfontosabb pontokat.

Vessünk egy részletes pillantást ezekre az eszközökre:

1. ClickUp (a legjobb AI dokumentumkezeléshez)

Próbálja ki ingyen a ClickUp Brain alkalmazást! A ClickUp Brain segítségével alakítsa az információkat az Ön igényeinek megfelelő cselekvéssé.

A ClickUp Brain-t használom, és ez messze az egyik legokosabb AI-eszköz, amit szövegrövidítésre kipróbáltam. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a feladatok, kommentek, projektfrissítések és listák tevékenységét tömör összefoglalókba sűrítsék.

Akár a feladat előrehaladásának gyors áttekintésére, egy hosszú kommentárszál összefoglalására, akár a projekt mérföldköveinek frissítésére van szüksége, a ClickUp AI mindössze néhány kattintással elvégzi mindezt.

A Summarize, Progress Update és List Summary funkciók segítségével személyre szabott összefoglalókat készíthetek meghatározott időkeretekre, vagy konfigurációk alapján szűrhetem a feladatokat.

A ClickUp Docs még jobbá teszi a dolgot. Nem kell több alkalmazást használnom, mert minden egy zökkenőmentes felületen történik. A munkaterületen, ahol a projektjeim és feladataim találhatók, megfogalmazhatom, összefoglalhatom és szerkeszthetem az AI-tartalmakat.

🔮 Bónusz tipp: A ClickUp Brain segítségével magas szintű projektfrissítéseket generálhat meghatározott időkeretekre, például az elmúlt 7 vagy 30 napra, és a feladatok konfigurációja szerint szűrhet, hogy személyre szabott betekintést nyerjen. Fedezze fel, hogyan optimalizálhatja a ClickUp AI a munkafolyamatát!

A ClickUp legjobb funkciói

Dokumentumok, megjegyzések és feladatok automatikus összefoglalása könnyen emészthető összefoglalókba

Azonnali válaszokat kaphat a munkaterületével kapcsolatos kérdésekre, az Ön igényeinek megfelelő összefoglalásokkal.

Dokumentumok létrehozása, szerkesztése és összefoglalása közvetlenül a munkaterületén

A beépített dokumentumverzió-kezelővel zökkenőmentesen követheti nyomon a változásokat, ami jobb együttműködést és átláthatóságot biztosít.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók szerint a ClickUp ökoszisztémájával még nem ismerős új csapattagok számára a tanulási görbe meredekebb.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Egy felhasználó megosztotta tapasztalatait a ClickUp-pal kapcsolatban, kiemelve, hogy ez hogyan egyszerűsíti a projektmenedzsmentet és a dokumentációt:

A ClickUp alapvető projektmenedzsment funkciói több mint elegendőek az igényeinkhez. Az olyan extra funkciók, mint a több nézet (Kanban, naptár, Gantt-diagram) rendkívül hasznosak – sokkal könnyebbé teszik a munka szervezését és nyomon követését. A dokumentum funkció is nagyon hasznos; sokat használjuk, hogy mindent egy helyen dokumentáljunk. Úgy érzem, hogy a ClickUp minden szükséges funkciót biztosít.

A ClickUp alapvető projektmenedzsment funkciói több mint elegendőek az igényeinkhez. Az olyan extra funkciók, mint a több nézet (Kanban, naptár, Gantt-diagram) rendkívül hasznosak – sokkal könnyebbé teszik a munka szervezését és nyomon követését. A dokumentum funkció is nagyon hasznos; sokat használjuk, hogy mindent egy helyen dokumentáljunk. Úgy érzem, hogy a ClickUp minden szükséges funkciót biztosít.

2. QuillBot (A legjobb sokoldalú AI-alapú írási segítség)

a QuillBot segítségével

A QuillBot egy AI-alapú összefoglaló eszköz, amely a parafrazálást, a nyelvtani ellenőrzést és a szöveg összefoglalását ötvözi. Bekezdés-összefoglaló funkciója lehetővé teszi egyedi összefoglalók készítését és a tartalom tömörítését, így ideális akadémiai és szakmai felhasználásra.

Böngészőbővítményekkel, mobilalkalmazásokkal és integrációkkal, például a Google Docs-szal, zökkenőmentesen működik minden platformon. A paraphraser kilenc egyedi módot kínál, amelyek lehetővé teszik az Ön igényeinek megfelelő rugalmas átírást.

A QuillBot legjobb funkciói

Legfeljebb 6000 szó hosszúságú összefoglalók létrehozása

Hozzon létre egyedi összefoglalókat konkrét tartalmi igényekhez

Többféle átírási móddal korlátlanul parafrázisozhat szövegeket.

Az AI által generált tartalmak felismerése az eredetiség ellenőrzése érdekében

A QuillBot korlátai

A nyelvtani ellenőrző fejlettebb javaslatokat tud nyújtani.

A képernyő felülete hosszabb használat esetén zsúfoltnak tűnik.

QuillBot árak

Ingyenes

Prémium: 9,95 USD/hó

QuillBot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (140+ értékelés)

Egy felhasználó kiemeli, hogy a QuillBot hogyan teszi gyorsabbá és stresszmentessé az írási folyamatot:

Segít felgyorsítani a munkámat anélkül, hogy a szövegeim minősége romlana. A Quillbot segítségével gondtalanul és stressz nélkül dolgozhatok, mivel képes átfogalmazni a mondataimat, kijavítani a nyelvtani hibáimat és összefoglalni a tartalmamat!

Segít felgyorsítani a munkámat anélkül, hogy a szövegeim minősége romlana. A Quillbot segítségével gondtalanul és stresszmentesen dolgozhatok, mivel képes átfogalmazni a mondataimat, kijavítani a nyelvtani hibáimat és összefoglalni a tartalmamat!

3. TLDR This (a legjobb hirdetésmentes online tartalom összefoglaláshoz)

a TLDR This segítségével

TLDR Ez az eszköz egyszerűsíti az információtúlterhelést azáltal, hogy AI-precízióval összefoglalja a cikkeket, weboldalakat és dokumentumokat. Használhatja metaadatok kivonására, a zavaró tényezők kiküszöbölésére és tömör betekintés nyújtására.

Még a 25 MB-ig terjedő PDF- és Word-fájlokat is támogatja. A böngészőbővítmény segítségével a weboldalak összefoglalása gyerekjáték. A legfontosabb érvek kiemelése és a felesleges részletek kihagyása biztosítja a világosságot.

TLDR A legjobb funkciók

Cikkek és dokumentumok automatikus összefoglalása

Kivonhatja a metaadatokat, például a szerzőt, a dátumot és az olvasási időt.

Szüntesse meg a hirdetéseket és a zavaró tényezőket a zavartalan olvasási élmény érdekében!

Használjon böngészőbővítményeket az azonnali weboldal-összefoglalásokhoz

TLDR Ez a korlátozás

Ritkán egyszerűsíti túlzottan a komplex információkat

TLDR Ez az ár

Ingyenes

Pro: 9,99 USD/hó

TLDR Ez a minősítés és értékelés

Nincs elég értékelés

​​4. Scribbr (A legjobb tudományos szövegrövidítéshez és hivatkozásokhoz)

via Scribbr

A Scribbr eszközei diákok és tudósok számára készültek, beleértve egy ingyenes szövegösszefoglalót, amely leegyszerűsíti a hosszú tudományos szövegeket. Összefoglaló eszköze hatékonyan sűríti esszéket, kutatási cikkeket vagy disszertációkat kezelhető tartalommá.

A plágiumellenőrző és az AI-alapú tartalomgenerátorral együtt kiváló forrás az akadémiai íráshoz.

A Scribbr legjobb funkciói

Összefoglalja gyorsan az akadémiai szövegeket az ingyenes szövegösszefoglaló segítségével

Hozzon létre pontos hivatkozásokat többféle stílusban, például APA és MLA formátumban.

Felismerje a plágiumot és az AI-tartalmakat az írásaiban

Használjon ingyenes eszközöket, például nyelvtani ellenőrzőket és átfogalmazó eszközöket.

Hozzáférhet időtakarékos sablonokhoz tudományos dokumentumokhoz.

A Scribbr korlátai

Elsősorban tudományos felhasználásra összpontosít, korlátozva a szélesebb körű alkalmazásokat.

Scribbr árak

Ingyenes

Scribbr értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

5. Notta (a legjobb találkozók átírásához és valós idejű összefoglaláshoz)

via Notta

A Notta egy AI-alapú eszköz, amelynek segítségével le lehet írni, összefoglalni és megosztani a találkozók összefoglalóit. Az élő találkozókból vagy felvételekből pontos leiratokat és tömör összefoglalókat készítő képessége időt takarít meg és növeli a termelékenységet.

Az 58 nyelvet támogató Notta biztosítja, hogy a kétnyelvű megbeszélések könnyedén leírhatók és lefordíthatók legyenek. A Notion, Slack és Salesforce platformokba való zökkenőmentes integrációval egyszerűsödik a munkafolyamatok kezelése.

A Notta legjobb funkciói

Írja le találkozókat és felvételeket több mint 58 nyelven

Készítsen hasznos összefoglalókat, kiemelve a döntéseket és a fontos információkat.

Megoszthatja jegyzeteket és összefoglalókat a csapattagokkal

Exportálja a jegyzeteket több formátumban, például TXT, Word, PDF és SRT formátumban.

Nincsenek korlátozások

Zajos környezetben néha problémák adódnak a leírás pontosságával.

Notta árak

Ingyenes

Pro: 14,99 USD/hó

Üzleti: 27,99 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Notta értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 130 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Egy start-up társalapítója elmesélte, hogyan egyszerűsítette a Notta a csapatértekezleteket:

Az Airgram asszisztensként működik, nemcsak rögzíti és leírja a megbeszéléseket, hanem jegyzeteket is készít, beleértve az összefoglalót, a teendőlistákat, a navigációs fejezeteket stb. Egy start-up cég társalapítója vagyok, és ez remekül jön a csapatmegbeszéléseinkhez: rengeteg időt takarít meg, és nem kell újra átrágni a korábbi megbeszéléseken elhangzottakat.

Az Airgram asszisztensként működik, nemcsak rögzíti és leírja a megbeszéléseket, hanem jegyzeteket is készít, beleértve az összefoglalót, a teendőlistákat, a navigációs fejezeteket stb. Egy start-up cég társalapítója vagyok, és ez remekül jön a csapatmegbeszéléseinkhez: rengeteg időt takarít meg, és nem kell újra átrágni a korábbi megbeszéléseken elhangzottakat.

6. Paraphraser. io (A legjobb sokoldalú szövegrövidítéshez és átíráshoz)

a Paraphraser.io segítségével

A Paraphraser. io AI-alapú eszközöket kínál a szövegek hatékony átfogalmazásához, átírásához és összefoglalásához. A Fluency, Creative és Shorten többféle mód segítségével a felhasználók egyedi, tömör tartalmakat hozhatnak létre, miközben megőrzik az eredeti jelentést.

Több mint 20 nyelvet támogat, így globális közönséget szolgál ki. Összefoglaló funkciója különösen hasznos diákok, tanárok és szakemberek számára, akik a hosszú tartalmakat szeretnék egyszerűsíteni a jobb olvashatóság és a termelékenység érdekében.

A Paraphraser.io legjobb funkciói

Összefoglalja és parafrazálja a szöveget fejlett AI módok segítségével

Tartsa meg az eredeti jelentést, miközben egyszerűsíti a szerkezetet

Hozzon létre plágiummentes szöveget testreszabható átfogalmazási módokkal.

A Paraphraser.io korlátai

Jelenleg csak a standard nyelveket támogatja; a szélesebb nyelvválaszték javítaná a használhatóságot.

Paraphraser. io árak

Ezüst: 23 USD/hó

Arany: 40 USD/hó

Diamond: 499 USD/hó

Paraphraser. io értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

7. ChatGPT (A legjobb AI-alapú beszélgetéses szövegösszefoglaláshoz)

az OpenAI segítségével

Az OpenAI által fejlesztett ChatGPT egy sokoldalú AI összefoglaló generáló eszköz, amely képes összefoglalásokat készíteni, kérdésekre válaszolni és egyedi tartalmakat létrehozni különböző területeken.

Különösen hatékony hosszú szövegek rövid összefoglalásokká egyszerűsítésében vagy a legfontosabb pontok kivonásában. Természetes beszélgetési képessége alkalmassá teszi különböző szövegrövidítő feladatokra, az akadémiai tartalmaktól az üzleti dokumentumok közös szerkesztéséig.

A ChatGPT legjobb funkciói

Készítsen részletes vagy tömör összefoglalókat a felhasználói bevitelek alapján

Személyre szabott válaszok adott hangnemhez, formátumhoz vagy követelményekhez

Vegye ki a legfontosabb pontokat a hosszú dokumentumokból vagy beszélgetésekből.

Az OpenAI webalkalmazásán és API-ján keresztül zökkenőmentesen működik minden eszközön.

A ChatGPT korlátai

Nehézségek a pontosság terén a nagyon technikai vagy speciális témák esetében

ChatGPT árak

Ingyenes

Plusz: 20 USD/hó

Pro: 200 USD/hó

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5,0 (több mint 650 értékelés)

Capterra: 4,5/5,0 (70+ értékelés)

Egy felhasználó megosztotta, hogy a ChatGPT miért tűnik ki hatékony és sokoldalú eszközként:

A ChatGPT, más keresőmotorokkal ellentétben, memóriával rendelkezik, és a korábbi parancsokat felhasználva megérti a kontextust is, ami hatékony kérdés-válasz rendszerré teszi. A frissített verziókban a szöveges parancsok mellett képeket és videókat is csatolhat, ami nagyon hasznos. Jó kódolási társ. Gyorsabbá és könnyebbé teszi a mindennapi feladatokat.

A ChatGPT, más keresőmotorokkal ellentétben, memóriával rendelkezik, és a korábbi parancsokat felhasználva megérti a kontextust is, ami hatékony kérdés-válasz rendszerré teszi. A frissített verziókban a szöveges parancsok mellett képeket és videókat is csatolhat, ami nagyon hasznos. Jó kódolási társ. Gyorsabbá és könnyebbé teszi a mindennapi feladatokat.

🧠 Érdekesség: A ChatGPT mindössze 5 nap alatt elérte az 1 millió felhasználót – gyorsabban, mint bármelyik közösségi média alkalmazás a történelem során.

8. Editpad (A legjobb sokoldalú szövegösszefoglaláshoz és szerkesztéshez)

az EditPad segítségével

Az Editpad egy szövegösszefoglaló eszköz, amely jegyzetek összefoglalását, átírását és szövegszerkesztést kombinál. Szövegösszefoglalója hatékonyan sűríti a hosszú formátumú tartalmakat, mint például cikkeket, kutatási dokumentumokat és jelentéseket, anélkül, hogy a legfontosabb pontok elvesznének.

Ez az AI-összefoglaló eszköz átfogalmazást, plágiumfelismerést és nyelvtani ellenőrzést kínál, így egy all-in-one megoldás diákok, írók és szakemberek számára. Emellett szöveget is kivon képekből, és esszéket vagy történeteket generál, mindezt megfizethető áron.

Az Editpad legjobb funkciói

Összefoglalja a hosszú dokumentumokat tömör, pontos jelentésekbe.

Írja át és fogalmazza át a tartalmat AI-alapú eszközökkel

Vonjon ki szöveget PDF-ekből és képekből elemzés vagy összefoglalás céljából.

Gyorsan és egyszerűen készíts esszéket, történeteket és átírt szövegeket!

Tartalmaz további eszközöket, például plágiumfelismerőt és nyelvtani ellenőrzőt.

Az Editpad korlátai

A parafrazálás esetenként megváltoztathatja a kulcsmondatok jelentését, ezért manuális ellenőrzés szükséges.

Editpad árak

Alapszintű diák: 5,99 $ (7 nap)

Alap havi díj: 12,99 USD/hó

Pro Student: 9 USD (7 nap)

Pro havi előfizetés: 19 USD/hó

Editpad értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

9. Summary Generator (A legjobb gyors AI-alapú szövegösszefoglalókhoz)

a Summary Generator segítségével

Ez az AI-alapú eszköz a hosszú tartalmakat tömör, lényegre törő összefoglalókba alakítja. Tökéletes megoldás diákok, kutatók és szakemberek számára, mivel kivonja a legfontosabb pontokat, és kihagyja a felesleges részleteket. Ez az eszköz ideális kutatási cikkek, jelentések vagy hosszú cikkek kezeléséhez, amikor az idő korlátozott.

Fejlett AI algoritmusai biztosítják a pontosságot, megőrizve a kritikus információkat anélkül, hogy megváltoztatnák a kontextust. Felhasználóbarát felületével másodpercek alatt pontos, könnyen olvasható összefoglalókat készít, így egyszerűsítve a tartalom fogyasztását a mozgalmas napirendek mellett.

A Summary Generator legjobb funkciói

Hosszú dokumentumok tömör összefoglalásainak azonnali létrehozása

Vonja ki a fontos részleteket, elkerülve az irreleváns tartalmakat!

Az AI-alapú pontossággal megőrizheti az eredeti jelentést.

Egyszerű felület, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy szöveget illesszenek be és egy kattintással összefoglalják azt.

Az összefoglaló generátor korlátai

Csak beillesztett szövegek összefoglalására alkalmas, és nem integrálható külső platformokkal.

Összefoglaló generátor árak

Ingyenes

Összefoglaló generátorok értékelései és vélemények

Nincs elég értékelés

10. Jasper AI (A legjobb többnyelvű szövegösszefoglaláshoz és tartalom újrafelhasználáshoz)

via Jasper AI

A Jasper AI-alapú szövegösszefoglalója fejlett funkciókat kínál a hosszú dokumentumok, cikkek vagy jelentések világos és tömör összefoglalásává történő sűrítéséhez. A Jasper több mint 25 nyelvet támogat, így biztosítja, hogy a felhasználók a közönségük igényeire szabott összefoglalókat készíthessenek, miközben megőrzik az eredeti jelentést.

Az olyan kiegészítő funkcióknak köszönhetően, mint a Brand Voice és a tartalom különböző platformokra való átalakításának lehetősége, ez egy sokoldalú eszköz szakemberek, marketingesek és tartalomkészítők számára. Fejlett sablonjai és testreszabási lehetőségei különösen hatékonnyá teszik a tartalomkészítés hatékony méretezéséhez.

A Jasper AI legjobb funkciói

Összefoglaljon akár 5000 karakter hosszú szövegeket több mint 25 nyelven.

Személyre szabhatja az összefoglalókat a formalitás beállításával és a célközönség beállításával.

Összefoglalók egyszerű átalakítása közösségi média bejegyzésekké vagy e-mail tartalmakká

Használjon fejlett AI-sablonokat a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez és a kimenetek testreszabásához.

A Jasper AI korlátai

A gyors eredmények elérése érdekében a prompt tervezés elsajátítása meredek tanulási görbét igényel.

Jasper AI árak

Alkotó: 49 USD/hó/felhasználó

Pro: 69 USD/hó/felhasználó

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

Egy régóta használó felhasználó dicsérte a Jasper gyorsaságát, hatékonyságát és azt, hogy megfelel az elvárásoknak:

A Jasper egy kiváló AI, amely informatív szövegeket állít elő. Miután évekig használtam ezt az AI-t, a Jasper minden elvárásomat teljesíti. A feladatok elvégzésének sebessége egyszerűen kiemelkedő, ha megtanulja, hogyan hangolhatja össze a Jaspert a céljaival. Ahogy egyre jobban megismerem a platformot, a legmagasabb szintet használom, ami pénzt és időt takarít meg nekem.

A Jasper egy kiváló AI, amely informatív szövegeket állít elő. Miután évekig használtam ezt az AI-t, a Jasper minden elvárásomat teljesíti. A feladatok elvégzésének sebessége egyszerűen kiemelkedő, ha megtanulja, hogyan hangolhatja össze a Jaspert a céljaival. Ahogy egyre jobban megismerem a platformot, a legmagasabb szintet használom, ami pénzt és időt takarít meg nekem.

Gondolkodjon az összefoglalásokon túl: javítsa munkafolyamatát a ClickUp segítségével

Az AI szövegrövidítő eszközök kiválasztásakor nem csak a alapvető funkciókra koncentrálok, hanem arra is, hogy az eszköz zökkenőmentesen illeszkedjen a munkamenetembe.

Olyan funkciókat keresek, mint a valós idejű együttműködés, a több platform támogatása és a kimenetek különböző igényekhez való testreszabásának lehetősége. Egy eszköz értéke attól függ, hogy képes-e alkalmazkodni a különböző projektekhez, csapatokhoz és kommunikációs platformokhoz.

Ez az a terület, ahol a ClickUp igazán kiemelkedik. Nem csak egy online szövegösszefoglaló, hanem egy all-in-one termelékenységi megoldás, amely összeköti a feladatait, dokumentumait és csapatait.

Akár projektfrissítéseket készítek, híreket írok, vagy jelentéseket egyszerűsítem, a ClickUp segítségével minden zökkenőmentesen és hatékonyan működik.

