A 10 legjobb AI szövegrövidítő eszköz 2025-re

Emlékszem, amikor először próbáltam egy 20 oldalas kutatási dolgozatot egyoldalas összefoglalóra rövidíteni. Mondjuk úgy, hogy ehhez túl sok kávé kellett, és makacsul nem akartam beismerni, hogy ez túl nagy falat nekem.
Órákig próbáltam „összefoglalni” a szöveget, miközben a szószámot is be kellett tartanom, és rájöttem, hogy ennek biztosan van jobb módja is.
Ismerje meg az AI szövegrövidítőket – a modern kori életmentőket a határidőkkel küzdő diákok, a jelentéseket egyszerűsítő szakemberek és a frappáns összefoglalásokat készítő tartalomalkotók számára.
🔍 Tudta? Az üzleti életben az AI használata 2030-ig évente 36,6%-kal fog növekedni.
Ezek az eszközök nem csak a szavak számának csökkentésére szolgálnak, hanem úgy lettek kialakítva, hogy megőrizzék a legfontosabb pontokat, miközben időt takarítanak meg Önnek. Miután kipróbáltam a jelenleg elérhető legjobb AI-alapú összefoglaló eszközöket, íme, amit tanultam.
Ha inkább vizuális típusú tanuló, nézze meg ezt a vlogot az AI-val történő összefoglalásról!
⏰ 60 másodperces összefoglalás
Az AI szövegrövidítő eszközök a legjobb megoldások arra, hogy hosszú tartalmakat világos, tömör összefoglalókba sűrítsen anélkül, hogy azok lényege elveszne.
- ClickUp: A legjobb AI dokumentumkezeléshez
- QuillBot: A legjobb sokoldalú, AI-alapú írási segítség
- TLDR This: A legjobb reklámmentes online tartalom összefoglaláshoz
- Scribbr: A legjobb tudományos szövegrövidítéshez és hivatkozásokhoz
- Notta: A legjobb megoldás értekezletek átírásához és valós idejű összefoglaláshoz
- Paraphraser. io: A legjobb sokoldalú szövegrövidítéshez és átíráshoz
- ChatGPT: A legjobb AI-alapú beszélgetési szövegösszefoglaláshoz
- Editpad: A legjobb sokoldalú szövegösszefoglaláshoz és szerkesztéshez
- Összefoglaló generátor: A legjobb gyors, AI-alapú szövegösszefoglalókhoz
- Jasper AI: A legjobb többnyelvű szövegösszefoglaláshoz és tartalom újrafelhasználáshoz
Mit kell keresnie egy szövegrövidítőben?
A szövegrövidítőkkel könnyebb összefoglalni az online megosztásra szánt tartalmakat, de hatékonyságuk nagyban változik. A megfelelő eszköz javíthatja a felhasználói élményt és az elkötelezettséget, valamint értékes elemzéseket nyújthat.
Ebben az útmutatóban kiemelem, mire kell figyelni, hogy az Ön igényeinek leginkább megfelelő szövegrövidítő eszközt válassza.
- Testreszabható összefoglalás hossza: Lehetővé teszi egy adott szószám vagy százalékos csökkentés beállítását.
- Több formátum támogatása: Elfogadja a sima szöveget, PDF-eket, Word-dokumentumokat vagy webcímeket.
- AI-alapú pontosság: fejlett algoritmusokat használ a legfontosabb pontok megőrzése és a lényeges részletek elvesztésének elkerülése érdekében.
- Bejegyzés mező közvetlen szövegbevitelhez: Egyszerű módszer szöveg beillesztésére vagy begépelésére fájlok feltöltése nélkül.
- Témaközpontú összefoglalás: A stílus kutatási cikkekhez, cikkekhez vagy marketingtartalmakhoz igazítható, és minden egyes esethez pontos összefoglalót generál.
- Nyelvi támogatás: Több nyelven is működik az angol nyelvű tartalmakon kívül.
- Szó- és karakterek számának megjelenítése: Nyomon követi az eredeti és az összefoglalt szöveg hosszát.
- Integráció más eszközökkel: Szinkronizálható olyan alkalmazásokkal, mint a Google Docs vagy jegyzetelő szoftverek, így zökkenőmentes munkafolyamatot biztosít.
- Tömeges összefoglalás: Egyszerre több szöveget is képes feldolgozni, így tökéletes kutatási vagy tömeges feladatokhoz.
- Exportálási lehetőségek: Az összefoglalásokat könnyedén fájlként mentheti vagy közvetlenül megoszthatja.
🧠 Érdekes tény: A szövegrövidítők figyelemmechanizmusokat használnak, hogy a mondat legfontosabb részeire összpontosítsanak. Ez olyan, mintha egy szuperintelligens kiemelővel dolgozna!
A 10 legjobb szövegrövidítő
A megfelelő szövegrövidítő megtalálása nehéz feladat lehet a rengeteg lehetőség közül. Kipróbáltam a legjobb eszközöket, és ezeket ajánlom a hosszú szövegek rövidítéséhez, miközben megőrzik a legfontosabb pontokat.
Vessünk egy részletes pillantást ezekre az eszközökre:
1. ClickUp (a legjobb AI dokumentumkezeléshez)
A ClickUp Brain-t használom, és ez messze az egyik legokosabb AI-eszköz, amit szövegrövidítésre kipróbáltam. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a feladatok, kommentek, projektfrissítések és listák tevékenységét tömör összefoglalókba sűrítsék.
Akár a feladat előrehaladásának gyors áttekintésére, egy hosszú kommentárszál összefoglalására, akár a projekt mérföldköveinek frissítésére van szüksége, a ClickUp AI mindössze néhány kattintással elvégzi mindezt.
A Summarize, Progress Update és List Summary funkciók segítségével személyre szabott összefoglalókat készíthetek meghatározott időkeretekre, vagy konfigurációk alapján szűrhetem a feladatokat.
A ClickUp Docs még jobbá teszi a dolgot. Nem kell több alkalmazást használnom, mert minden egy zökkenőmentes felületen történik. A munkaterületen, ahol a projektjeim és feladataim találhatók, megfogalmazhatom, összefoglalhatom és szerkeszthetem az AI-tartalmakat.
🔮 Bónusz tipp: A ClickUp Brain segítségével magas szintű projektfrissítéseket generálhat meghatározott időkeretekre, például az elmúlt 7 vagy 30 napra, és a feladatok konfigurációja szerint szűrhet, hogy személyre szabott betekintést nyerjen. Fedezze fel, hogyan optimalizálhatja a ClickUp AI a munkafolyamatát!
A ClickUp legjobb funkciói
- Dokumentumok, megjegyzések és feladatok automatikus összefoglalása könnyen emészthető összefoglalókba
- Azonnali válaszokat kaphat a munkaterületével kapcsolatos kérdésekre, az Ön igényeinek megfelelő összefoglalásokkal.
- Dokumentumok létrehozása, szerkesztése és összefoglalása közvetlenül a munkaterületén
- A beépített dokumentumverzió-kezelővel zökkenőmentesen követheti nyomon a változásokat, ami jobb együttműködést és átláthatóságot biztosít.
A ClickUp korlátai
- Egyes felhasználók szerint a ClickUp ökoszisztémájával még nem ismerős új csapattagok számára a tanulási görbe meredekebb.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
Egy felhasználó megosztotta tapasztalatait a ClickUp-pal kapcsolatban, kiemelve, hogy ez hogyan egyszerűsíti a projektmenedzsmentet és a dokumentációt:
A ClickUp alapvető projektmenedzsment funkciói több mint elegendőek az igényeinkhez. Az olyan extra funkciók, mint a több nézet (Kanban, naptár, Gantt-diagram) rendkívül hasznosak – sokkal könnyebbé teszik a munka szervezését és nyomon követését. A dokumentum funkció is nagyon hasznos; sokat használjuk, hogy mindent egy helyen dokumentáljunk. Úgy érzem, hogy a ClickUp minden szükséges funkciót biztosít.
A ClickUp alapvető projektmenedzsment funkciói több mint elegendőek az igényeinkhez. Az olyan extra funkciók, mint a több nézet (Kanban, naptár, Gantt-diagram) rendkívül hasznosak – sokkal könnyebbé teszik a munka szervezését és nyomon követését. A dokumentum funkció is nagyon hasznos; sokat használjuk, hogy mindent egy helyen dokumentáljunk. Úgy érzem, hogy a ClickUp minden szükséges funkciót biztosít.
2. QuillBot (A legjobb sokoldalú AI-alapú írási segítség)
A QuillBot egy AI-alapú összefoglaló eszköz, amely a parafrazálást, a nyelvtani ellenőrzést és a szöveg összefoglalását ötvözi. Bekezdés-összefoglaló funkciója lehetővé teszi egyedi összefoglalók készítését és a tartalom tömörítését, így ideális akadémiai és szakmai felhasználásra.
Böngészőbővítményekkel, mobilalkalmazásokkal és integrációkkal, például a Google Docs-szal, zökkenőmentesen működik minden platformon. A paraphraser kilenc egyedi módot kínál, amelyek lehetővé teszik az Ön igényeinek megfelelő rugalmas átírást.
A QuillBot legjobb funkciói
- Legfeljebb 6000 szó hosszúságú összefoglalók létrehozása
- Hozzon létre egyedi összefoglalókat konkrét tartalmi igényekhez
- Többféle átírási móddal korlátlanul parafrázisozhat szövegeket.
- Az AI által generált tartalmak felismerése az eredetiség ellenőrzése érdekében
A QuillBot korlátai
- A nyelvtani ellenőrző fejlettebb javaslatokat tud nyújtani.
- A képernyő felülete hosszabb használat esetén zsúfoltnak tűnik.
QuillBot árak
- Ingyenes
- Prémium: 9,95 USD/hó
QuillBot értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (140+ értékelés)
Egy felhasználó kiemeli, hogy a QuillBot hogyan teszi gyorsabbá és stresszmentessé az írási folyamatot:
Segít felgyorsítani a munkámat anélkül, hogy a szövegeim minősége romlana. A Quillbot segítségével gondtalanul és stressz nélkül dolgozhatok, mivel képes átfogalmazni a mondataimat, kijavítani a nyelvtani hibáimat és összefoglalni a tartalmamat!
Segít felgyorsítani a munkámat anélkül, hogy a szövegeim minősége romlana. A Quillbot segítségével gondtalanul és stresszmentesen dolgozhatok, mivel képes átfogalmazni a mondataimat, kijavítani a nyelvtani hibáimat és összefoglalni a tartalmamat!
3. TLDR This (a legjobb hirdetésmentes online tartalom összefoglaláshoz)
TLDR Ez az eszköz egyszerűsíti az információtúlterhelést azáltal, hogy AI-precízióval összefoglalja a cikkeket, weboldalakat és dokumentumokat. Használhatja metaadatok kivonására, a zavaró tényezők kiküszöbölésére és tömör betekintés nyújtására.
Még a 25 MB-ig terjedő PDF- és Word-fájlokat is támogatja. A böngészőbővítmény segítségével a weboldalak összefoglalása gyerekjáték. A legfontosabb érvek kiemelése és a felesleges részletek kihagyása biztosítja a világosságot.
TLDR A legjobb funkciók
- Cikkek és dokumentumok automatikus összefoglalása
- Kivonhatja a metaadatokat, például a szerzőt, a dátumot és az olvasási időt.
- Szüntesse meg a hirdetéseket és a zavaró tényezőket a zavartalan olvasási élmény érdekében!
- Használjon böngészőbővítményeket az azonnali weboldal-összefoglalásokhoz
TLDR Ez a korlátozás
- Ritkán egyszerűsíti túlzottan a komplex információkat
TLDR Ez az ár
- Ingyenes
- Pro: 9,99 USD/hó
TLDR Ez a minősítés és értékelés
- Nincs elég értékelés
4. Scribbr (A legjobb tudományos szövegrövidítéshez és hivatkozásokhoz)
A Scribbr eszközei diákok és tudósok számára készültek, beleértve egy ingyenes szövegösszefoglalót, amely leegyszerűsíti a hosszú tudományos szövegeket. Összefoglaló eszköze hatékonyan sűríti esszéket, kutatási cikkeket vagy disszertációkat kezelhető tartalommá.
A plágiumellenőrző és az AI-alapú tartalomgenerátorral együtt kiváló forrás az akadémiai íráshoz.
A Scribbr legjobb funkciói
- Összefoglalja gyorsan az akadémiai szövegeket az ingyenes szövegösszefoglaló segítségével
- Hozzon létre pontos hivatkozásokat többféle stílusban, például APA és MLA formátumban.
- Felismerje a plágiumot és az AI-tartalmakat az írásaiban
- Használjon ingyenes eszközöket, például nyelvtani ellenőrzőket és átfogalmazó eszközöket.
- Hozzáférhet időtakarékos sablonokhoz tudományos dokumentumokhoz.
A Scribbr korlátai
- Elsősorban tudományos felhasználásra összpontosít, korlátozva a szélesebb körű alkalmazásokat.
Scribbr árak
- Ingyenes
Scribbr értékelések és vélemények
- Nincs elég értékelés
➡️ További információ: A legjobb AI írási tippek marketingesek és írók számára
5. Notta (a legjobb találkozók átírásához és valós idejű összefoglaláshoz)
A Notta egy AI-alapú eszköz, amelynek segítségével le lehet írni, összefoglalni és megosztani a találkozók összefoglalóit. Az élő találkozókból vagy felvételekből pontos leiratokat és tömör összefoglalókat készítő képessége időt takarít meg és növeli a termelékenységet.
Az 58 nyelvet támogató Notta biztosítja, hogy a kétnyelvű megbeszélések könnyedén leírhatók és lefordíthatók legyenek. A Notion, Slack és Salesforce platformokba való zökkenőmentes integrációval egyszerűsödik a munkafolyamatok kezelése.
A Notta legjobb funkciói
- Írja le találkozókat és felvételeket több mint 58 nyelven
- Készítsen hasznos összefoglalókat, kiemelve a döntéseket és a fontos információkat.
- Megoszthatja jegyzeteket és összefoglalókat a csapattagokkal
- Exportálja a jegyzeteket több formátumban, például TXT, Word, PDF és SRT formátumban.
Nincsenek korlátozások
- Zajos környezetben néha problémák adódnak a leírás pontosságával.
Notta árak
- Ingyenes
- Pro: 14,99 USD/hó
- Üzleti: 27,99 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
Notta értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 130 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Egy start-up társalapítója elmesélte, hogyan egyszerűsítette a Notta a csapatértekezleteket:
Az Airgram asszisztensként működik, nemcsak rögzíti és leírja a megbeszéléseket, hanem jegyzeteket is készít, beleértve az összefoglalót, a teendőlistákat, a navigációs fejezeteket stb. Egy start-up cég társalapítója vagyok, és ez remekül jön a csapatmegbeszéléseinkhez: rengeteg időt takarít meg, és nem kell újra átrágni a korábbi megbeszéléseken elhangzottakat.
Az Airgram asszisztensként működik, nemcsak rögzíti és leírja a megbeszéléseket, hanem jegyzeteket is készít, beleértve az összefoglalót, a teendőlistákat, a navigációs fejezeteket stb. Egy start-up cég társalapítója vagyok, és ez remekül jön a csapatmegbeszéléseinkhez: rengeteg időt takarít meg, és nem kell újra átrágni a korábbi megbeszéléseken elhangzottakat.
➡️ További információ: Dobja el a tollat és a papírt: hogyan használhatja az AI-t a találkozók jegyzetelésére
6. Paraphraser. io (A legjobb sokoldalú szövegrövidítéshez és átíráshoz)
A Paraphraser. io AI-alapú eszközöket kínál a szövegek hatékony átfogalmazásához, átírásához és összefoglalásához. A Fluency, Creative és Shorten többféle mód segítségével a felhasználók egyedi, tömör tartalmakat hozhatnak létre, miközben megőrzik az eredeti jelentést.
Több mint 20 nyelvet támogat, így globális közönséget szolgál ki. Összefoglaló funkciója különösen hasznos diákok, tanárok és szakemberek számára, akik a hosszú tartalmakat szeretnék egyszerűsíteni a jobb olvashatóság és a termelékenység érdekében.
A Paraphraser.io legjobb funkciói
- Összefoglalja és parafrazálja a szöveget fejlett AI módok segítségével
- Tartsa meg az eredeti jelentést, miközben egyszerűsíti a szerkezetet
- Hozzon létre plágiummentes szöveget testreszabható átfogalmazási módokkal.
A Paraphraser.io korlátai
- Jelenleg csak a standard nyelveket támogatja; a szélesebb nyelvválaszték javítaná a használhatóságot.
Paraphraser. io árak
- Ezüst: 23 USD/hó
- Arany: 40 USD/hó
- Diamond: 499 USD/hó
Paraphraser. io értékelések és vélemények
- Nincs elég értékelés
➡️ További információ: A legjobb ingyenes projektösszefoglaló sablonok a ClickUp és az Excel programokban
7. ChatGPT (A legjobb AI-alapú beszélgetéses szövegösszefoglaláshoz)
Az OpenAI által fejlesztett ChatGPT egy sokoldalú AI összefoglaló generáló eszköz, amely képes összefoglalásokat készíteni, kérdésekre válaszolni és egyedi tartalmakat létrehozni különböző területeken.
Különösen hatékony hosszú szövegek rövid összefoglalásokká egyszerűsítésében vagy a legfontosabb pontok kivonásában. Természetes beszélgetési képessége alkalmassá teszi különböző szövegrövidítő feladatokra, az akadémiai tartalmaktól az üzleti dokumentumok közös szerkesztéséig.
A ChatGPT legjobb funkciói
- Készítsen részletes vagy tömör összefoglalókat a felhasználói bevitelek alapján
- Személyre szabott válaszok adott hangnemhez, formátumhoz vagy követelményekhez
- Vegye ki a legfontosabb pontokat a hosszú dokumentumokból vagy beszélgetésekből.
- Az OpenAI webalkalmazásán és API-ján keresztül zökkenőmentesen működik minden eszközön.
A ChatGPT korlátai
- Nehézségek a pontosság terén a nagyon technikai vagy speciális témák esetében
ChatGPT árak
- Ingyenes
- Plusz: 20 USD/hó
- Pro: 200 USD/hó
ChatGPT értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5,0 (több mint 650 értékelés)
- Capterra: 4,5/5,0 (70+ értékelés)
Egy felhasználó megosztotta, hogy a ChatGPT miért tűnik ki hatékony és sokoldalú eszközként:
A ChatGPT, más keresőmotorokkal ellentétben, memóriával rendelkezik, és a korábbi parancsokat felhasználva megérti a kontextust is, ami hatékony kérdés-válasz rendszerré teszi. A frissített verziókban a szöveges parancsok mellett képeket és videókat is csatolhat, ami nagyon hasznos. Jó kódolási társ. Gyorsabbá és könnyebbé teszi a mindennapi feladatokat.
A ChatGPT, más keresőmotorokkal ellentétben, memóriával rendelkezik, és a korábbi parancsokat felhasználva megérti a kontextust is, ami hatékony kérdés-válasz rendszerré teszi. A frissített verziókban a szöveges parancsok mellett képeket és videókat is csatolhat, ami nagyon hasznos. Jó kódolási társ. Gyorsabbá és könnyebbé teszi a mindennapi feladatokat.
🧠 Érdekesség: A ChatGPT mindössze 5 nap alatt elérte az 1 millió felhasználót – gyorsabban, mint bármelyik közösségi média alkalmazás a történelem során.
8. Editpad (A legjobb sokoldalú szövegösszefoglaláshoz és szerkesztéshez)
Az Editpad egy szövegösszefoglaló eszköz, amely jegyzetek összefoglalását, átírását és szövegszerkesztést kombinál. Szövegösszefoglalója hatékonyan sűríti a hosszú formátumú tartalmakat, mint például cikkeket, kutatási dokumentumokat és jelentéseket, anélkül, hogy a legfontosabb pontok elvesznének.
Ez az AI-összefoglaló eszköz átfogalmazást, plágiumfelismerést és nyelvtani ellenőrzést kínál, így egy all-in-one megoldás diákok, írók és szakemberek számára. Emellett szöveget is kivon képekből, és esszéket vagy történeteket generál, mindezt megfizethető áron.
Az Editpad legjobb funkciói
- Összefoglalja a hosszú dokumentumokat tömör, pontos jelentésekbe.
- Írja át és fogalmazza át a tartalmat AI-alapú eszközökkel
- Vonjon ki szöveget PDF-ekből és képekből elemzés vagy összefoglalás céljából.
- Gyorsan és egyszerűen készíts esszéket, történeteket és átírt szövegeket!
- Tartalmaz további eszközöket, például plágiumfelismerőt és nyelvtani ellenőrzőt.
Az Editpad korlátai
- A parafrazálás esetenként megváltoztathatja a kulcsmondatok jelentését, ezért manuális ellenőrzés szükséges.
Editpad árak
- Alapszintű diák: 5,99 $ (7 nap)
- Alap havi díj: 12,99 USD/hó
- Pro Student: 9 USD (7 nap)
- Pro havi előfizetés: 19 USD/hó
Editpad értékelések és vélemények
- Nincs elég értékelés
➡️ További információ: A legjobb kutatási cikk összefoglaló eszközök a gyors betekintéshez
9. Summary Generator (A legjobb gyors AI-alapú szövegösszefoglalókhoz)
Ez az AI-alapú eszköz a hosszú tartalmakat tömör, lényegre törő összefoglalókba alakítja. Tökéletes megoldás diákok, kutatók és szakemberek számára, mivel kivonja a legfontosabb pontokat, és kihagyja a felesleges részleteket. Ez az eszköz ideális kutatási cikkek, jelentések vagy hosszú cikkek kezeléséhez, amikor az idő korlátozott.
Fejlett AI algoritmusai biztosítják a pontosságot, megőrizve a kritikus információkat anélkül, hogy megváltoztatnák a kontextust. Felhasználóbarát felületével másodpercek alatt pontos, könnyen olvasható összefoglalókat készít, így egyszerűsítve a tartalom fogyasztását a mozgalmas napirendek mellett.
A Summary Generator legjobb funkciói
- Hosszú dokumentumok tömör összefoglalásainak azonnali létrehozása
- Vonja ki a fontos részleteket, elkerülve az irreleváns tartalmakat!
- Az AI-alapú pontossággal megőrizheti az eredeti jelentést.
- Egyszerű felület, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy szöveget illesszenek be és egy kattintással összefoglalják azt.
Az összefoglaló generátor korlátai
- Csak beillesztett szövegek összefoglalására alkalmas, és nem integrálható külső platformokkal.
Összefoglaló generátor árak
- Ingyenes
Összefoglaló generátorok értékelései és vélemények
- Nincs elég értékelés
10. Jasper AI (A legjobb többnyelvű szövegösszefoglaláshoz és tartalom újrafelhasználáshoz)
A Jasper AI-alapú szövegösszefoglalója fejlett funkciókat kínál a hosszú dokumentumok, cikkek vagy jelentések világos és tömör összefoglalásává történő sűrítéséhez. A Jasper több mint 25 nyelvet támogat, így biztosítja, hogy a felhasználók a közönségük igényeire szabott összefoglalókat készíthessenek, miközben megőrzik az eredeti jelentést.
Az olyan kiegészítő funkcióknak köszönhetően, mint a Brand Voice és a tartalom különböző platformokra való átalakításának lehetősége, ez egy sokoldalú eszköz szakemberek, marketingesek és tartalomkészítők számára. Fejlett sablonjai és testreszabási lehetőségei különösen hatékonnyá teszik a tartalomkészítés hatékony méretezéséhez.
A Jasper AI legjobb funkciói
- Összefoglaljon akár 5000 karakter hosszú szövegeket több mint 25 nyelven.
- Személyre szabhatja az összefoglalókat a formalitás beállításával és a célközönség beállításával.
- Összefoglalók egyszerű átalakítása közösségi média bejegyzésekké vagy e-mail tartalmakká
- Használjon fejlett AI-sablonokat a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez és a kimenetek testreszabásához.
A Jasper AI korlátai
- A gyors eredmények elérése érdekében a prompt tervezés elsajátítása meredek tanulási görbét igényel.
Jasper AI árak
- Alkotó: 49 USD/hó/felhasználó
- Pro: 69 USD/hó/felhasználó
- Üzleti: Egyedi árazás
Jasper AI értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)
Egy régóta használó felhasználó dicsérte a Jasper gyorsaságát, hatékonyságát és azt, hogy megfelel az elvárásoknak:
A Jasper egy kiváló AI, amely informatív szövegeket állít elő. Miután évekig használtam ezt az AI-t, a Jasper minden elvárásomat teljesíti. A feladatok elvégzésének sebessége egyszerűen kiemelkedő, ha megtanulja, hogyan hangolhatja össze a Jaspert a céljaival. Ahogy egyre jobban megismerem a platformot, a legmagasabb szintet használom, ami pénzt és időt takarít meg nekem.
A Jasper egy kiváló AI, amely informatív szövegeket állít elő. Miután évekig használtam ezt az AI-t, a Jasper minden elvárásomat teljesíti. A feladatok elvégzésének sebessége egyszerűen kiemelkedő, ha megtanulja, hogyan hangolhatja össze a Jaspert a céljaival. Ahogy egyre jobban megismerem a platformot, a legmagasabb szintet használom, ami pénzt és időt takarít meg nekem.
Gondolkodjon az összefoglalásokon túl: javítsa munkafolyamatát a ClickUp segítségével
Az AI szövegrövidítő eszközök kiválasztásakor nem csak a alapvető funkciókra koncentrálok, hanem arra is, hogy az eszköz zökkenőmentesen illeszkedjen a munkamenetembe.
Olyan funkciókat keresek, mint a valós idejű együttműködés, a több platform támogatása és a kimenetek különböző igényekhez való testreszabásának lehetősége. Egy eszköz értéke attól függ, hogy képes-e alkalmazkodni a különböző projektekhez, csapatokhoz és kommunikációs platformokhoz.
Ez az a terület, ahol a ClickUp igazán kiemelkedik. Nem csak egy online szövegösszefoglaló, hanem egy all-in-one termelékenységi megoldás, amely összeköti a feladatait, dokumentumait és csapatait.
Akár projektfrissítéseket készítek, híreket írok, vagy jelentéseket egyszerűsítem, a ClickUp segítségével minden zökkenőmentesen és hatékonyan működik.
Készen áll a munkafolyamatának fejlesztésére? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra.