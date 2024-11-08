A 10 legjobb kutatási cikk összefoglaló eszköz a gyors betekintéshez

A határidők és a számtalan feladat kezelése kimerítővé teheti a kutatási tanulmányok áttekintését. Nem mindig praktikus egy komplex tudományos cikk minden sorát elolvasni, hogy kivonja a munkájához szükséges legfontosabb információkat.

Ezért fordultam az AI-alapú kutatási cikkek összefoglalóinak használatához. Ezek az eszközök tömör, hasznos összefoglalókat nyújtanak, így órákat spórolhat meg a kézi munkával.

Ebben a blogban megvizsgáljuk a legjobb kutatási cikk összefoglaló generátorokat, amelyeket a csapatommal teszteltünk. Nos, készen állsz végre bezárni azokat a nyitott lapokat? 🗃️

Mit kell keresnie egy kutatási cikk összefoglalóban?

Kutatási cikk író vagy összefoglaló kiválasztásakor fontos, hogy olyan funkciókra koncentráljon, amelyek zökkenőmentessé és hatékonnyá teszik a folyamatot. A legjobb összefoglalók egyensúlyt biztosítanak a teljesítmény, a felhasználói élmény és a rugalmasság között. Íme a legfontosabb funkciók, amelyekre érdemes figyelni:

Pontosság: Képesnek kell lennie a legfontosabb gondolatok kivonására, miközben a lényeges részleteket érintetlenül hagyja.

Sebesség: Az eszköznek gyorsan össze kell foglalnia a kutatási cikkeket, így értékes időt takaríthat meg.

Könnyű használat: Az egyszerű, felhasználóbarát felületnek köszönhetően az eszköz használata problémamentes.

Integráció: Jól kell működnie más platformokkal, hogy zökkenőmentesen válthasson az alkalmazások között.

Testreszabás: Lehetőséget kell biztosítani az összefoglalók hosszának vagy fókuszának testreszabására az Ön igényeinek megfelelően.

Részletek megőrzése: Az összefoglalónak egyszerűsítenie kell a tartalmat anélkül, hogy elveszítené a kritikus információkat.

🧠 Érdekesség: Az első ismert tudományos folyóirat, a Philosophical Transactions, 1665-ben jelent meg a Londoni Királyi Társaság kiadásában. Ma már több mint 30 000 lektorált folyóirat létezik világszerte!

A 10 legjobb kutatási cikk összefoglaló

Íme a 10 legjobb eszköz listája, amelyek segítségével gyorsan ki tudtam emelni a legfontosabb pontokat az akadémiai cikkekből anélkül, hogy elmerültem volna a részletekben. 👇

1. ClickUp (a legjobb AI-dokumentumkezeléshez és összefoglaláshoz)

Használja a ClickUp-ot, hogy korlátlan számú összefoglalót készítsen több kutatási cikkhez.

A ClickUp egy all-in-one munkamenedzsment és dokumentum-együttműködési eszköz, amely kutatásmenedzsmentet, tervezést és projekt szervezést végez.

Írjon és foglaljon össze kutatási cikkeket a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp összes funkciója szorosan integrálva van a ClickUp Brain-nel, a szerszám saját fejlesztésű mesterséges intelligenciával rendelkező asszisztensével. Ez a szerszám gyorsan összefoglalja a hosszú kutatási cikkeket, kivonva belőlük a legfontosabb pontokat és lényeges részleteket.

A ClickUp Brain hatékony funkciói között szerepel a feladatokkal, dokumentumokkal és személyekkel kapcsolatos kérdések megválaszolása, a teljes munkaterület kezelése, sőt tartalom generálása is – mindez egy helyen. Úgy tervezték, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatot és növelje a termelékenységet.

A Brain segítségével gyorsan összefoglalhatja a hosszú dokumentumokat a ClickUp Docs alkalmazásban.

A kutatási cikkek összefoglalásához közvetlenül hozzáadhatja őket a ClickUp Docs-hoz. A Docs lehetővé teszi dokumentumok létrehozását, szerkesztését és valós idejű együttműködést. Miután a cikk bekerült a Docs-ba, hagyja, hogy a Brain átvegye az irányítást, és pontos összefoglalót készítsen.

Az összefoglaló hangvételét, olvashatóságát és mélységét különböző közönségek igényeihez igazíthatja. Akár egyszerű áttekintésre, akár részletesebb elemzésre van szüksége, a Docs és a Brain hatékonnyá és rugalmassá teszi a folyamatot.

Továbbá a ClickUp AI Summary and Update Generation segítségével néhány kattintással összefoglalókat és frissítéseket készíthet feladataiból és dokumentumaiból.

Takarítson meg időt és energiát a szálak összefoglalásával és egyéb funkciókkal a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp egy széles körű sabloncsomagot is tartalmaz, amelyeket a kutatási és összefoglalási igényeinek megfelelően testreszabhat. Minden lehetséges felhasználási esethez vannak sablonok, a kutatási tervezéstől a folyamatok dokumentálásáig.

A ClickUp legjobb funkciói

Összefoglaljon bármit: Gyorsan készítsen összefoglalókat kutatási jegyzetekről, könyvfejezetekről vagy csevegőüzenetekről közvetlenül a ClickUp alkalmazásban.

Összefoglaló hozzáadása: Helyezzen be egy automatikusan generált összefoglaló blokkot, hogy gyors áttekintést nyújtson egy dokumentumról vagy oldalról.

Tevékenységek kiválasztása: Az AI segítségével azonosítsa a dokumentumokból, csevegésekből és kutatási jegyzetekből a teendőket vagy a következő lépéseket.

Projektmenedzsment: Integrált dokumentumok, valós idejű irányítópultok és Integrált dokumentumok, valós idejű irányítópultok és sablonok segítségével összekapcsolt munkafolyamatokat hozhat létre a projektösszefoglalókhoz.

A ClickUp korlátai

A ClickUp-on kívüli dokumentumok, például PDF-ek vagy külső fájlok összefoglalásához további lépés szükséges lehet azok feltöltéséhez.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

📖 Olvassa el még: 3 egyszerű lépés a projektjelentés megírásához

2. Scholarcy (a legjobb tudományos kutatások és tankönyvek összefoglalásához)

A Scholarcy összefoglalja az Ön által megadott bármely cikket, tanulmányt vagy tankönyvet. Nemrégiben kiegészült a YouTube-videók összefoglalásának támogatása is.

Az összefoglaló eszköz komplex szövegblokkokat is interaktív kártyákká alakít. Ezen felül jegyzeteket és megjegyzéseket is készíthet, miközben szervezi kutatási munkáját.

A Scholarcy legjobb funkciói

Az „Enhance” funkcióval testreszabhatja összefoglalóit, hogy azok illeszkedjenek az Ön olvasási stílusához.

Mentse el az összefoglalókat flashcardok formájában, és tárolja őket a könyvtárában.

Használjon böngészőbővítményeket, hogy közvetlenül az online cikkekből készítsen összefoglalókat anélkül, hogy elhagyná az oldalt.

Exportálja az összefoglalókat különböző formátumokban, hogy könnyebben integrálhassa őket más eszközökkel.

A Scholarcy korlátai

A feldolgozási idő viszonylag lassabb.

Néhány hasznos funkció, például a Scholarcy Library hozzáférése, fizetős előfizetést igényel.

Scholarcy árak

Ingyenes csomag

Scholarcy Plus: 4,99 USD/hó

Scholarcy értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

3. Quillbot Summarizer (a legjobb gyors és egyszerű összefoglaláshoz)

A Quillbot ingyenes AI-összefoglalója összefoglalja és felsorolja bármely cikk, tanulmány vagy dokumentum legfontosabb pontjait. Lehetővé teszi, hogy kiválassza a kimenetet: felsorolás vagy hagyományos bekezdések.

A jobb kutatási tervezéshez egy másik praktikus kiegészítés az a lehetőség, hogy egy csúszkával beállíthatja a generált összefoglaló hosszát.

A Quillbot Summarizer legjobb funkciói

Készítsen összefoglalókat bekezdések vagy pontok formájában.

Hasonlítsa össze egymás mellett a kimenetet és az eredeti szöveget!

Javítsa a szöveg minőségét a beépített átfogalmazó eszközökkel és nyelvtani ellenőrzésekkel.

A csúszka segítségével állítsa be az összefoglaló hosszát.

A Quillbot Summarizer korlátai

Az ingyenes verzió egyszerre csak 600 szó összefoglalására korlátozódik.

Hosszabb cikkek és könyvfejezetek összefoglalására nem alkalmas.

A Quilbot Summarizer árai

Ingyenes csomag

Quillbot Premium: 4,17 USD/hó (éves számlázás)

Quillbot Summarizer értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 120 értékelés)

🧠 Érdekesség: Míg a szakértői értékelés a 20. században vált a kutatások érvényesítésének standard gyakorlatává, a kifejezés maga már az 1700-as években is használatos volt.

4. Otio (A legjobb azoknak a kutatóknak, akik egy all-in-one összefoglalót és szerkesztőt keresnek)

Az Otio egy mesterséges intelligenciával működő kutatási asszisztens, amely összefoglalja és megbeszéli a dokumentumait. Lehetővé teszi dokumentumok írását és szerkesztését egy mesterséges intelligenciával működő szövegszerkesztőben. Az eszköz automatikusan összefoglalásokat generálhat több forrásból, beleértve a PDF-eket és a YouTube-videókat is.

Az Otio legjobb funkciói

Részletes és strukturált összefoglalók dokumentumokból, bloglinkekből és YouTube-videókból.

Automatizálja a komplex és ismétlődő kutatási munkafolyamatokat az Otio automatizálási eszközével.

A beépített szövegszerkesztővel egyszerűsítheti a szerkesztést és a vázlatok átfogalmazását, így kiváló minőségű eredményeket érhet el.

Vegyen részt közvetlenül a kutatási cikkek kidolgozásában olyan fejlett modellekkel, mint a GPT 4o, Claude 3. 5 és Mistral, hogy mélyebb betekintést nyerjen.

Otio korlátai

Korlátozott ellenőrzés a generált összefoglalók stílusa felett

Otio árak

Egyedi árazás

Otio értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

⚡ Sablonarchívum: A kutatási célok megfogalmazásától a módszertan, az ütemterv és a legfontosabb mérföldkövek vázlatos leírásáig a projektáttekintő sablonok biztosítják, hogy a dolgozat minden aspektusa jól strukturált és könnyen kezelhető legyen.

5. Paper Digest (a legjobb STEM és bölcsészettudományi kutatók számára)

A Paper Digest egy jól ismert eszköz az akadémiai kutatók körében.

Összefoglalja a megbízható szakirodalmi áttekintéseket, és támogatja a kérdésekre adott válaszok megadását az Ön által megadott szakirodalom és PDF fájlok alapján, így értékes forrásként szolgál a mélyreható kutatáshoz.

A legjobb rész? A Paper Digest mindezt úgy teszi, hogy elkerüli az AI-alapú rendszerek legnagyobb buktatóját: a hallucinációkat. Biztosítja, hogy az összes generált tartalom ellenőrizhető bizonyítékokon alapuljon.

A Paper Digest legjobb funkciói

Írjon átfogó irodalomáttekintéseket tényeken alapuló információk alapján.

Hozzáférés egy iparági szintű technológiai tudásgrafikonhoz, amely több száz forrásból származó valós idejű frissítéseket tartalmaz.

Azonosítsa a legfontosabb trendeket és hiányosságokat a meglévő kutatásokban bármely tudományterületen.

A Paper Digest korlátai

A cikkek kiválasztásában előfordulhat, hogy van egy bizonyos elfogultság.

Korlátozott exportálási lehetőségekkel rendelkezik.

A Paper Digest árai

Ingyenes

Prémium csomagok: 6,66 dollártól/hó

Paper Digest értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📖 Olvassa el még: 10 kutatáskezelő szoftver, amire szüksége van

6. Resoomer (a legjobb weboldalak összefoglalásához közvetlenül a böngészőben)

A Resoomer egy mesterséges intelligenciával működő összefoglaló eszköz. Nagy mennyiségű szöveget tömör összefoglalókba alakít, a tartalom legfontosabb gondolataira és érveire összpontosítva.

Az eszköz lehetővé teszi képekből származó szövegek összefoglalását is. Egy másik kiemelkedő funkció az olvasási asszisztens, amelynek segítségével kérdéseket tehet fel a dokumentummal kapcsolatban, hogy mélyebb megértést szerezzen.

A Resoomer legjobb funkciói

Használjon fejlett algoritmusokat a különböző szövegtípusok kulcsfontosságú ötleteinek és tényeinek azonosításához.

Több mint 66 nyelvet támogat, beleértve az angolt, a franciát, a portugált és a spanyolt.

Kezeljen többféle formátumot, például PDF-eket, DOCX-fájlokat, képeket és videókat, hogy összefoglalja a különböző tartalmakat.

Jelölje ki az eredeti szövegből a lényeges mondatokat, és vegye fel azokat az összefoglalóba a jobb érthetőség érdekében.

A Resoomer korlátai

Nagyon hosszú dokumentumok esetén nehézségekbe ütközhet, ami kevésbé pontos összefoglalókhoz vezethet.

Korlátozott testreszabási lehetőségek az összefoglalókhoz

Resoomer árak

Ingyenes csomag

Pro csomag: 12,99 dollártól

Resoomer értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: Egyes kutatási projektekben hatalmas nemzetközi csapatok vehetnek részt, ami néha több ezer társszerzővel rendelkező cikkekhez vezet. Például a 2021-ben publikált COVIDSurg Collaborative and GlobalSurg Collaborative study rekordot döntött 15 025 szerzőjével, ami a Guinness Világrekordok szerint a legtöbb társszerzővel rendelkező, szakértők által lektorált tudományos cikk.

7. SciNote Manuscript Writer (legalkalmasabb a SciNote meglévő felhasználói és laboratóriumi csapatok számára)

A SciNote Manuscript Writer egy fejlett funkció, amely a SciNote elektronikus laboratóriumi jegyzetfüzet (ELN) platformba van integrálva. Mesterséges intelligenciát használ, hogy segítsen a kutatóknak tudományos kéziratok megírásában.

A tárolt adatok alapján olyan kulcsfontosságú szakaszokat is létrehoz, mint a bevezetés, az anyagok és módszerek, az eredmények és a hivatkozások.

A SciNote Manuscript Writer legjobb funkciói

Készítsen strukturált vázlatokat tudományos kéziratokhoz AI segítségével

Készítsen kezdeti kézirat-vázlatokat a meglévő kutatási adatokból közvetlenül merítve.

Integrálja a SciNote ELN-nel, hogy felhasználhassa a nyílt hozzáférésű folyóiratokból származó rögzített adatokat és hivatkozásokat.

Szerkessze és bővítse a vázlatokat, hogy azok tartalmazzák a megállapításai alapján kialakított vitákat és következtetéseket.

A SciNote Manuscript Writer korlátai

Csak laboratóriumokban dolgozó kutatók és tudósok számára előnyös.

Ez nem önálló termék; fizetős SciNote-csomag szükséges hozzá.

SciNote Manuscript Writer árak

Egyedi árazás

SciNote Manuscript Writer értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)

⚡ Sablonarchívum: Akár egyedül végez kutatást, akár egy csapattal együttműködve, ezek a projektkövető sablonok biztosítják, hogy kutatásának minden fázisa figyelembe legyen véve.

8. Linguix AI Summarizer (a legjobb az akadémiai és szakmai írások javításához)

A Linguix alapvetően egy mesterséges intelligenciával működő írási eszköz, amelynek célja, hogy bármilyen típusú írás világos és hibamentes legyen. Funkciói azonban túlmutatnak az alapvető írási segítségnyújtáson, és támogatják a marketing-, értékesítési és ügyfélszolgálati csapatokat is.

A többnyelvű nyelvtani és helyesírás-ellenőrzés mellett tartalmaz egy AI írási asszisztenst, szövegátíró programot, tartalom pontszám generátort és még sok mást, így minden írási igényt kielégítő, átfogó eszközkészletet kínál.

A Linguix AI Summarizer legjobb funkciói

Szerezzen be egy AI asszisztenst több üzleti területhez, például értékesítéshez, marketinghez és ügyfélszolgálathoz.

A természetes nyelvfeldolgozás (NLP) segítségével sűrítsd a hosszú szövegeket tömör és koherens összefoglalókba.

Könnyen integrálható az összes általános böngészővel (Chrome, Safari, Firefox, Opera) és a Google Workspace-szel.

A Linguix AI Summarizer korlátai

Ez böngészőfüggő és korlátozott funkcionalitással rendelkezik a nem webalapú alkalmazások esetében.

Az összefoglaló önálló eszközként nem érhető el.

A Linguix AI Summarizer árai

Ingyenes próba

Prémium csomag: 5,99 USD/hó (éves számlázás)

Linguix AI Summarizer értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (90+ értékelés)

9. SummarizeBot (a legjobb több forrásból származó összefoglalók készítéséhez)

A SummarizeBot az egyetlen eszköz ezen a listán, amely mind a blokklánc, mind a mesterséges intelligencia technológiáját használja. Célja szövegek, linkek, hanganyagok és képek összefoglalása. A platform egy egyedülálló tudományos összefoglaló algoritmust használ, amely pontos, hibamentes összefoglalásokat ígér.

Ez az eszköz kissé eltérően működik a többitől: a tartalmat a Facebook Messenger vagy a Slack segítségével osztja meg a bottal. A bot valós időben feldolgozza az információkat, és másodpercek alatt eredményeket szolgáltat.

A SummarizeBot legjobb funkciói

Összefoglalhat különböző típusú tartalmakat, beleértve webes linkeket, dokumentumokat, képeket és hangfájlokat.

Válassza ki a fontos kulcsszavakat és kulcsfontosságú részleteket a fő témák gyors megértése érdekében.

Írja be a „latest” (legfrissebb) vagy „news + subject” (hírek + téma) kifejezést, és több mint 50 000 forrásból kaphat hírek összefoglalóit.

Hozzáférés Facebook Messenger és Slack segítségével, további alkalmazások telepítése nélkül.

Integrálja az API-t olyan fejlett funkciókhoz, mint a hangulatelemzés és a hamis hírek felismerése.

A SummarizeBot korlátai

Jelenleg csak a Messenger és a Slack integrálható.

Nem támogatja a videók összefoglalását.

SummarizeBot árak

Ingyenes

Üzleti API: 179 USD/hó áron

SummarizeBot értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Genei (a legjobb tudományos cikkek összefoglalásához kulcsszavak kivonásával)

A Genei egy professzionális AI-alapú dokumentumösszefoglaló és kutatási eszköz tartalomgyártáshoz és tudományos íráshoz. Azonnal létrehoz egy összefoglalót és egy listát a kutatási cikkben vagy irodalomáttekintésben gyakran előforduló kulcsszavakról.

A platform segít a kutatási cikkek és egyéb dokumentumok rendszerezésében is, mivel azokat testreszabható projektekben és mappákban tárolja.

A Genei legjobb funkciói

Automatikusan generálja a dokumentumok összefoglalóit, szakaszokra és főbb pontokra bontva, hiperhivatkozásokkal a könnyű hivatkozás érdekében.

Válasszon a különböző összefoglaló algoritmusok közül, beleértve a több dokumentumot összefoglaló algoritmust is.

Kivonhatja és rangsorolhatja a dokumentumokból a kulcsszavakat relevanciájuk és gyakoriságuk alapján, egy kattintással hozzáférhet a szövegben előforduló helyekhez, vagy hozzáadhatja őket a jegyzetekhez.

Bővítse vagy finomítsa jegyzetét fejlettebb prózává a GPT-3 alapú írási eszközökkel.

Genei korlátozások

Ez a szövegfájlok összefoglalására korlátozódik.

Nincs elérhető ingyenes csomag.

Genei árak

Genei Basic : 10 USD/hó (éves számlázás)

Genei Pro: 32 USD/hó (éves számlázás)

Genei értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (25+ értékelés)

Összefoglalja a kutatási cikkek legfontosabb eredményeit a ClickUp segítségével

Ha nem csak egy AI-összefoglalót keres, hanem valamit, ami az egész munkafolyamatot racionalizálja, akkor az én első választásom a ClickUp.

A kutatási cikkeken túl a ClickUp Brain a találkozók jegyzőkönyveit, a feladatfolyamokat és a hosszú dokumentumokat is tömör összefoglalókba alakítja. Ki szeretné emelni a legfontosabb információkat egy adott kutatási cikkből? Semmi probléma. Összefoglalnia kell egy cikket? Megoldva.

Mire vár még? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!