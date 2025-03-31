A 10 legjobb AI-alapú jegyzetösszefoglaló, amellyel időt takaríthat meg

Kevesebb időt szeretnék tölteni megbeszéléseken, és többet a feladatok elvégzésével. Nem vagyok egyedül.

Az alkalmazottak hetente átlagosan 11,3 órát töltenek megbeszéléseken – ez a munkahét közel 30%-a!

A hosszú értekezletek gyakran többfeladatos munkavégzéshez vezetnek (doom scrolling, e-mailek és Slack üzenetek megválaszolása). Az alkalmazottak 55%-a ismeri el, hogy hosszabb üléseken többfeladatos munkavégzést végez, 39%-uk pedig még el is szundikált már az ülés közben.

Itt jöhetnek jól az AI-alapú átírási eszközök. Nemcsak átírják a szöveget, hanem kiemelik a legfontosabb pontokat, összefoglalják a beszélgetéseket, és segítenek nekünk a valóban fontos dolgokra koncentrálni.

⏰ 60 másodperces összefoglalás Miután teszteltem a legjobb AI-alapú átírás-összefoglaló eszközöket és AI-alapú összefoglaló generátorokat, ezekre a 10-re szűkítettem a választékot, hogy időt takarítson meg, termelékenységét fenntartsa, és segítse elkerülni a rettegett értekezletek fáradalmait: ClickUp (A legjobb a leírások és hangfelvételek hatékony kezeléséhez)

Otter. ai (A legjobb együttműködési értekezletek jegyzetelésére)

Sonix (A legjobb többnyelvű átíráshoz)

Trint (Legalkalmasabb újságírói használatra)

Rev (Legalkalmasabb archívumok katalogizálására)

Fireflies. ai (A legjobb több platformon történő értekezlet-dokumentáláshoz)

Scribe (A legjobb dokumentációhoz)

Descript (A legjobb a videók gyors szerkesztéséhez)

Deepgram (A legjobb nagy teljesítményű szöveg-beszéd átalakító minimális késleltetéssel)

Fathom (A legjobb értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok számára)

Mit kell keresnie a jegyzetösszefoglalókban?

Korábban beszéd-szöveggé alakító szoftvert használtam a megbeszélések részletes összefoglalásának elkészítéséhez. Az AI-alapú átírás-összefoglaló funkciók azonban sokkal könnyebbé teszik ezt a feladatot.

Íme, amit egy kiváló szövegösszefoglalóban keresek:

Pontosság: 98% feletti pontosságú eszközökre van szükségem, hogy kutyám ugatása ne kerüljön a teendőlistámra.

Testreszabás: Akár pontok, akár a legfontosabb kiemelt részeket szeretném, az eszköznek illeszkednie kell a stílusomhoz.

Integrációk: Életmentő, ha szinkronizálható a Zoom, a Google Drive vagy a Slack alkalmazásokkal.

Nyelvi támogatás: Többnyelvű csapatok számára elengedhetetlen a széles körű nyelvi kompatibilitás.

Könnyű használat: Nem akarok időt pazarolni a nehézkes menükben való navigálásra.

Exportálási lehetőségek: A rugalmas formátumok, mint például a PDF vagy a DOCX, megkönnyítik az összefoglalók megosztását.

Ezek a funkciók segítenek abban, hogy a megbeszéléseim produktívabbak és időmre méltóbbak legyenek.

🧠 Érdekes tény: A SurveyMonkey felmérése szerint a munkavállalók 42%-a néha úgy érzi, hogy „ez a megbeszélés e-mailben is elintézhető lett volna”, 32%-uk pedig legtöbbször vagy mindig így gondolja.

A 10 legjobb átírás-összefoglaló

Amikor a múlt hónapban több mint 45 találkozót láttam a naptáramban, ki kellett találnom, hogyan használhatom az AI-t a találkozók jegyzetelésére és időmegtakarításra. Így egy egész hetet azzal töltöttem, hogy megértsem, hogyan működnek az AI-alapú jegyzetösszefoglalók, és melyiket érdemes használnom. Íme egy összefoglaló az eredményeimről.

1. ClickUp (A legjobb a leírások és hangfelvételek hatékony kezeléséhez)

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést ötvöz, mindezt AI segítségével, hogy gyorsabban és hatékonyabban dolgozhasson.

Közel 2 éve használom a ClickUp-ot végpontok közötti projektmenedzsment platformként a munkámban. Személyes wikiként is funkcionál. Kipróbáltam több AI-alapú átírás-összefoglalót (amelyek listája alább található), de mindig visszatértem a ClickUp-hoz.

A ClickUp AI Notetaker automatizált átírásokkal, intelligens összefoglalásokkal és azonosítható teendőkkel alakítja át a megbeszéléseket hasznosítható információkká. Zökkenőmentesen integrálódik a ClickUp Tasks és Docs alkalmazásokkal, így biztosítva, hogy minden megbeszélés jegyzetek rendezettek és hozzáférhetők legyenek. A legfontosabb döntéseket és teendőket rögzíti, kiosztja és nyomon követi a ClickUp, így racionalizálva a munkafolyamatot. Az AI által generált összefoglalásokkal és teendőkkel, amelyek automatikusan megjelennek a csevegőcsatornákon, a ClickUp AI Notetaker mindenki számára biztosítja a koordinációt és a produktivitást.

Imádom azt is, hogy a ClickUp Brain segít nekem okosabban és gyorsabban dolgozni azáltal, hogy világos összefoglalókat és fontos pontokat generál, valamint zökkenőmentesen integrálódik a Slackkel és az e-mailemmel. Ez valóban egy all-in-one AI átírás- és összefoglaló eszköz.

Összefoglalja átiratokat, dokumentumokat, beszélgetéseket, kommenteket és még sok mást a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Naptár világos képet ad a határidőkről, így segít megszervezni az életemet. Emellett integrálható a Google Naptárammal is, így könnyebb kezelni a napirendemet. Ez segít nyomon követni az összes találkozómat, és megkönnyíti az összes találkozó jegyzetének megszerzését!

Írja le az összes találkozót a ClickUp és a Google Naptár integrációjával

A ClickUp Clips segítségével hangfelvételeket készíthetek a megbeszélések során, amelyeket a ClickUp Clips Hub-ban kezelhetek, és a ClickUp Brain segítségével összefoglalhatok. A kényelem érdekében az összefoglalás hosszát is beállíthatja.

A ClickUp Brain segítségével másodpercek alatt átírhatja az audio klipeket.

Amit a legjobban szeretek, az a ClickUp Connected Search funkció. Ahelyett, hogy végiglapoznám a jegyzeteket vagy végighallgatnám a teljes felvételeket, csak rákeresek a szóra, és a ClickUp egyenesen a megfelelő dokumentum megfelelő szakaszához visz. A ClickUp Connected Search segítségével szó szerint bármit kereshetek a Clickup ökoszisztémámon belül.

Ez hatalmas időmegtakarítást jelent, különösen azoknak, akiknek gyakran felmerül a kérdés: „Ezt már megbeszéltük?”.

A leiratok megosztása a csapatommal ugyanolyan egyszerű, és tudva, hogy minden egy helyen van összekapcsolva, a együttműködés zökkenőmentes. Ez segített nekem okosabban, gyorsabban és sokkal kevesebb fáradtsággal dolgozni.

A ClickUp Docs segítségével bármilyen környezetben és célra azonnal lenyűgöző és világos jegyzeteket készíthet.

A legjobb rész? Már nem kell a szétszórt fájlokat átnéznie. A ClickUp Docs segítségével az összes jegyzetösszefoglalót, jegyzetet és fontos pontot egy szervezett központban tárolhatja. A mappák és almappák segítségével projekt, téma vagy kategória szerint strukturálhatja dokumentumait, így biztosítva a kritikus információkhoz való gyors hozzáférést.

És nem csak én gondolom így. Marianela Fernandez, az Eco Supplier Panamá vízkezelési tanácsadója így nyilatkozik a ClickUp-ról.

A ClickUp a projekt végrehajtásába integrálja a különböző funkciókat, mint például az értesítéseket, naptárakat, e-maileket és a munkafolyamatot, így hatékonyan elérve, hogy a munkavállalók ne kelljenek folyamatosan a különböző technológiai mechanizmusok áttekintésével foglalkozniuk, hanem az értékteremtő feladatokra koncentrálhassanak.

A ClickUp a projekt végrehajtásába integrálja a különböző funkciókat, mint például az értesítéseket, naptárakat, e-maileket és a munkafolyamatot, így hatékonyan elérve, hogy a munkavállalók ne kelljenek folyamatosan a különböző technológiai mechanizmusok áttekintésével foglalkozniuk, hanem az értékteremtő feladatokra koncentrálhassanak.

💡 Profi tipp: A ClickUp hatalmas sablonkönyvtárral rendelkezik minden felhasználási esethez, például a ClickUp Meeting Tracker Template sablonnal. Ez a sablon segít nyomon követni minden találkozót, és felkészülni a közelgő találkozókra napirendekkel, jegyzetekkel, teendőlistákkal és részletes találkozói jegyzőkönyvekkel.

A ClickUp legjobb funkciói

Fordítsa le a tartalmat több mint 10 nyelvre, beleértve az angolt, franciát, spanyolt, arabot és kínait.

Összefoglalja a beérkező levelek, a ClickUp Docs, a feladatok, a megjegyzések és a csevegések szövegét egyetlen kattintással, ezzel időt és energiát takarítva meg.

Integrálja a ClickUp-ot több mint 1000 üzleti alkalmazással, például a Slackkel, a Hubspot-tal, a Grammarly-vel és a Zapierrel, hogy javítsa munkafolyamatát.

A ClickUp zökkenőmentesen elérhető a weben, asztali számítógépen, mobilon vagy a Chrome kiterjesztésen keresztül, így maximális rugalmasságot biztosít.

A ClickUp AI-alapú átírási szoftverével gyorsan konvertálhatja a beszédet szöveggé, és kontextusérzékeny összefoglalókat készíthet a legfontosabb pontok rögzítéséhez.

Azonnali képernyőfelvétel -megosztás és feladatok létrehozása közvetlenül a ClickUp Clipsből, hogy csapata összehangolt és produktív maradjon.

A ClickUp korlátai

Korlátozott offline hozzáférés

A nagy funkciókönyvtár miatt meredek a tanulási görbe

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain : Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp AI Notetaker: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 6 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 37%-a küld követő jegyzeteket vagy ülésjegyzőkönyveket a teendők nyomon követése érdekében, de 36% még mindig más, fragmentált módszerekre támaszkodik. A döntések rögzítésére szolgáló egységes rendszer hiányában a szükséges kulcsfontosságú információk elsikkadhatnak a csevegések, e-mailek vagy táblázatok között. A ClickUp segítségével a beszélgetéseket azonnal végrehajtható feladatokká alakíthatja át az összes feladatában, csevegésében és dokumentumában, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.

2. Otter. ai (A legjobb együttműködési értekezletek jegyzetelésére)

Az Otter.ai valós időben rögzíti a beszélgetéseket, így nem kell jegyzeteléssel bajlódnia.

Minden megbeszélés után le kellett ülni és elemezni, ki mit mondott (ha nem jegyeztük fel konkrétan a neveket). Az Otter AI összefoglaló funkciójában leginkább a beszélő azonosítás tetszett.

Lehetővé teszi továbbá egyéni szókincs létrehozását a szleng kifejezések figyelembevétele érdekében, így biztosítva, hogy minden beszélgetés pontosan rögzítésre kerüljön, még az iparág-specifikus kifejezések esetében is.

Az Otter.ai olyan platformokkal való integrációjának köszönhetően, mint a Zoom, a Google Meet és még a Microsoft Teams is, automatikusan csatlakozik minden értekezlethez, leírja azokat, és egyedi összefoglalókat készít.

Otter. ai legjobb funkciói

Az audio lejátszása 0,5-től 3-szoros sebességgel, hogy kényelmesen, a saját tempójában hallgathassa vissza.

Könnyedén megoszthatja és közösen szerkesztheti a jegyzeteket és a jegyzetösszefoglalókat a csapatával.

Készítsen értekezlet-összefoglalókat az Outline panelen, hogy gyorsan áttekintse a legfontosabb pontokat.

A jegyzetekhez és átiratokhoz bármikor, bárhol hozzáférhet, mivel azok több platformon is elérhetők: a weben, iOS-en és Androidon.

Otter. ai korlátai

Nem támogatja a részletes összefoglalók PDF, DOCX vagy TXT formátumban történő exportálását, ami egyes felhasználók számára kellemetlen lehet.

A rossz hangminőség vagy az instabil hálózati kapcsolatok ronthatják a leírás pontosságát.

Otter. ai árak

Ingyenes

Pro : 16,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Otter. ai értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (80+ értékelés)

Mit mondanak az Otter.ai-ról a valódi felhasználók?

Az Otter mostantól az első számú választásom a hívások rögzítéséhez és átírásához. Az Otter időbélyegeket készít, jegyzeteket generál, és azonosítja a teendőket és a legfontosabb pontokat a megbeszéléseimből.

Az Otter mostantól az első számú választásom a hívások rögzítéséhez és átírásához. Az Otter időbélyegeket készít, jegyzeteket generál, és azonosítja a teendőket és a legfontosabb pontokat a megbeszéléseimből.

Olvassa el még: A legjobb Otter AI alternatívák, amelyek segítenek a találkozók jegyzetének átírásában

3. Sonix (a legjobb többnyelvű átíráshoz)

via Sonix

A brainstorming-megbeszélések általában túl sok érzelmet váltanak ki – és a szleng veszi át a hatalmat! Ez az AI-összefoglaló generátor biztosítja, hogy ezek is bekerüljenek a leírásba. A Sonix több mint 50 nyelven támogatja a leírást, pontos beszélőazonosítási és időbélyegző funkciókkal.

A böngészőbe épített szerkesztővel a leírás elkészülte után azonnal valós időben szerkesztheti és kommentálhatja a szöveget, valamint beállíthatja az összefoglaló hosszát is.

A Sonix automatizált fordításai, feliratozása és összefoglalói szintén javítják a tartalomkezelést.

A Sonix legjobb funkciói

Automatikus, szó szerinti időbélyegekkel gyorsan navigálhat az egyes pillanatokhoz.

A könnyebb áttekinthetőség érdekében rendezze a beszélgetéseket beszélő szerint.

Használja a rugalmas exportálási lehetőségeket, beleértve a DOCX, TXT, PDF, SRT és VTT formátumokat, hogy könnyedén megoszthassa az adatokat.

A Sonix korlátai

Nincs ingyenes verzió.

Az AI összefoglaló eszköz prémium funkció.

Sonix árak

Fizetés használat alapján : 10 dollár/óra

Prémium előfizetés : 5 USD/óra + 22 USD/felhasználó/hónap

Vállalati előfizetés: Egyedi árazás

Sonix értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (80+ értékelés)

Olvassa el még: A legjobb AI írási eszközök tartalomkészítéshez

4. Trint (legalkalmasabb újságírói használatra)

via Trint

Ha újságíró vagy, akkor igyekszel, ahol csak lehet, szakértői idézeteket és betekintéseket beépíteni a cikkeidbe, hogy azok tartalmilag gazdagabbak legyenek. A Trint segít ebben.

Az Emmy-díjas újságíró, Jeff Kofman által létrehozott AI-eszköz rendkívüli gyorsasággal és pontossággal alakítja át a hosszú, néha zavaros felvételeket kifinomult átiratokká.

Tartalmaz egy egyéni szótárat, amely rögzíti a területének legfontosabb kifejezéseit. Emellett valós idejű feedet is megoszthat kollégáival, hogy ellenőrizhessék, idézeteket gyűjthessenek és a történet kialakulásával párhuzamosan építhessék fel a sztorit.

A Trint legjobb funkciói

Hívjon meg különböző hozzáférési szintekkel (megtekintés, megjegyzés és szerkesztés) rendelkező csapattagokat a hatékony együttműködés érdekében.

Dolgozzon együtt a szerkesztőben kiemelések, jelölők, címkék és megjegyzések segítségével, és kezelje az összefoglalók hosszát.

Összeállíthatja több jegyzetből származó szakaszokat, hogy átfogó történeteket hozzon létre.

A Trint egy kattintással működő összefoglaló funkciójával másodpercek alatt akár 400 szavas tömör összefoglalókat kaphat.

A Trint korlátai

Csak egy összefoglaló transzkriptumonként

Minden videónak legalább 5 perc hosszúnak kell lennie a leírás generálásához.

A Trint árai

Fizetés használat alapján : 15 dollár/óra

Havi előfizetés : 60 dollár felhasználónként

Éves előfizetés : 540 USD felhasználónként (azaz 45 USD/hó)

Vállalati: Egyedi árazás

Trint értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak a Trintről a valódi felhasználók?

Tetszik, hogy lassíthatom vagy felgyorsíthatom a felvételeket, így könnyebben javíthatok rajtuk. Az is tetszik, hogy ha rákattintok a leírás valamelyik részére, az automatikusan az adott részhez ugrik a felvétel. Bárcsak jobban felismerné a halkabb hangokat és a motyogott szavakat.

Tetszik, hogy lassíthatom vagy felgyorsíthatom a felvételeket, így könnyebben javíthatok rajtuk. Az is tetszik, hogy ha rákattintok a leírás valamelyik részére, az automatikusan az adott részhez ugrik a felvétel. Bárcsak jobban felismerné a halkabb hangokat és a motyogott szavakat.

5. Rev (legalkalmasabb archívumok katalogizálására)

via Rev

A Rev emberi átírások esetében 99% feletti pontossággal rendelkezik, így ideális azoknak a felhasználóknak, akiknek pontosságra van szükségük, például jogászoknak és újságíróknak. A Rev automatizált átírása is lenyűgöző, 95% feletti pontossággal rendelkezik, így biztosítva, hogy a gyors, AI által generált átírások magas minőségi színvonalat érjenek el.

Egy hálózatban működő, gondosan kiválasztott emberi átírók aprólékosan átnézik és szerkesztik az egyes fájlokat, szigorú minőség-ellenőrzés mellett, hogy biztosítsák a pontosságot és a következetességet. Ez a szolgáltatás megbízhatóan készít kifinomult és pontos átírási összefoglalókat az emberi szakértelem és a fejlett AI technológia kombinálásával.

A legjobb funkciók

Integrálja az audio- és videofelvételi eszközöket olyan platformokkal, mint a Google Meet, a Zoom és a Microsoft Teams a Rev VoiceHub segítségével.

A Rev Notetaker funkcióval valós időben rögzítheti a találkozók tartalmát élő átírással.

A mobilalkalmazással útközben is rögzítheti a beszélgetéseket, és könyvjelzővel jelölheti meg a legfontosabb pillanatokat.

A Rev AI sablonkönyvtárával könnyedén kivonhat idézeteket, teendőket vagy kulcsmondatokat, ideális megoldás találkozókhoz, interjúkhoz és fókuszcsoportokhoz.

Használja az AI Transcript Assistant alkalmazást, hogy közvetlenül a jegyzetekből tegyen fel kérdéseket, és készítsen elemzéseket, közösségi média bejegyzéseket vagy összefoglalókat.

Automatizálja a leírási és feliratozási szolgáltatásokat API-integrációval, amely tökéletes megoldás nagy mennyiségű médiát kezelő vállalkozások és tartalomgyártók számára.

Rev korlátozások

Az eszköz csak 30 perces próbaidőt kínál.

Az árak kissé magasak más eszközökhöz képest.

Rev árak

Fizetés használat alapján : 1,50 dollár per perc átírás

Havi előfizetés : 120 USD felhasználónként (korlátlan átírási lehetőséget tartalmaz)

Vállalati megoldások: Egyedi árazás

Rev értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 500 értékelés)

6. Fireflies. ai (A legjobb több platformon történő értekezlet-dokumentáláshoz)

Minden találkozó után a résztvevők egy rövid összefoglalót kapnak a Fireflies-tól, amely kiemeli a legfontosabb pontokat és teendőket, így könnyen nyomon követhetik a további lépéseket.

Az elemzési funkciók különösen hasznosak. Részletes adatokat kap a beszélők beszédidejéről és a töltelékszavak használatáról. Más eszközökhöz hasonlóan ez is automatikusan elkezdi a felvételt és az átírást valós időben, miközben integrálódik a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams alkalmazásokkal.

Fireflies. ai legjobb funkciói

Válassza ki a legfontosabb témákat, és alakítsa őket gyorsan világos és megvalósítható pontokká!

Ossza meg találkozói összefoglalóit közvetlenül a Notion, a Google Docs és más alkalmazásokkal, így minden szinkronizálva marad, és a együttműködés zökkenőmentesen zajlik.

Készítsen összefoglalókat természetes hangnemben, amelyek könnyen olvashatók és érthetőek.

Fireflies. ai korlátai

Összefoglalói hosszabbak a szükségesnél

Találkozónként csak egy nyelvet támogat

Fireflies. ai árak

Örökre ingyenes csomag

Pro csomag : 18 USD/felhasználó/hónap

Üzleti terv : 29 USD/felhasználó/hónap

Vállalati csomag: Egyedi árazás

Fireflies. ai értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (150+ értékelés)

Mit mondanak a Fireflies. ai-ről a valódi felhasználók?

A szoftvert egyszerűen használhatónak és könnyen hozzáférhetőnek találtam. A jegyzetek minősége megegyezik az ember által készítettekkel, ráadásul audio-/videofelvétel, átírás és néhány hasznos extra funkció is rendelkezésre áll.

A szoftvert egyszerűen használhatónak és könnyen hozzáférhetőnek találtam. A jegyzőkönyvek minősége megegyezik az ember által készítettekkel, ráadásul audio-/videofelvétel, átírás és néhány hasznos extra funkció is rendelkezésre áll.

👀 Tudta? A London School of Economics jelentése szerint az üzleti megbeszélések több mint egyharmada nem produktív, ami az Egyesült Államokban évente 259 milliárd dollár, az Egyesült Királyságban pedig 50 milliárd font veszteséget jelent a vállalatok számára.

7. Scribe (a legjobb dokumentációhoz)

via Scribe

A Scribe egy dokumentum-együttműködési eszköz, amely segítségével teljesen elkerülheti a megbeszéléseket. Ha a megbeszélései többségében termékekről, funkciókról vagy folyamatokról van szó, a Scribe segítségével részletes, lépésről lépésre bemutatókat készíthet belőlük.

Néhány kattintással részletes útmutatókat készíthet képernyőképekkel, YouTube-videókkal és megjegyzésekkel. Számomra és a csapatom számára ezek az útmutatók tökéletesek voltak az új csapattagok képzéséhez és a munkafolyamatok dokumentálásához. Az AI segítségével testreszabott útmutatók , amelyek a márkánkat is tartalmazták, professzionálisabbá tették a dokumentációt.

A Scribe legjobb funkciói

Kombináljon több útmutatót, hiperhivatkozást és videót egy átfogó kézikönyvvé a Scribe Pages segítségével.

Vigye magával útmutatóit bármely webhelyre, és használja a Scribe Sidekick alkalmazást, hogy az utasításokat egy hasznos, egymás mellett elhelyezett ablakban jeleníthesse meg.

Rejtse el az érzékeny és magánjellegű információkat automatikus vagy manuális szövegszerkesztéssel

Ágyazza be a Scribes alkalmazást a jelenlegi platformjaiba, hogy a munkatársai bárhonnan elvégezhessék a folyamatokat.

Nézze meg, ki olvasta az útmutatóit, és gyűjtsön visszajelzéseket az alkalmazottaktól az egyes utasításokról.

A Scribe korlátai

A Scribe nem kínál ingyenes csomagot.

A rossz hangminőség vagy a felvételben lévő zajok befolyásolhatják az összefoglalás pontosságát.

Scribe árak

Ingyenes próba : 30 perc ingyenes átírás a kezdéshez

Fizetés használat alapján : 10 dollár/óra

Havi előfizetés : 60 dollár felhasználónként

Éves előfizetés : 540 USD felhasználónként (ez havi 45 USD-nek felel meg)

Vállalati megoldások: Egyedi árazás

Scribe értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

8. Descript (A legjobb a videók gyors szerkesztéséhez)

via Descript

Ha videó- és hangprodukcióval is foglalkozik, imádni fogja a Descriptet! Ez egy all-in-one eszköz, amely lehetővé teszi az írás, felvétel, átírás, szerkesztés és együttműködés funkciókat egy intuitív felületen.

Ahelyett, hogy a hagyományos hullámforma-szerkesztésre támaszkodna, ami, higgye el, unalmas és technikai feladat, a Descript átírja az audiofájlt szöveggé. A felvételeit úgy szerkesztheti, mintha egy cikket szerkesztene – egyszerű backspace billentyűvel kivághatja a töltelékszavakat, mint például az „um” vagy „uh”, vagy eltávolíthatja a kínos szüneteket.

A Descript legjobb funkciói

Szerkessze az audio- és videofájlokat az átirat módosításával az intuitív, szövegalapú szerkesztő rendszer segítségével.

Az AI-alapú átírás segítségével gyorsan és pontosan átírhatja az audio- és videofájlokat.

Overdub szöveggel hangalámondást hozhat létre és szavakat cserélhet anélkül, hogy teljes szegmenseket kellene újra felvennie.

Javítsa az audio minőségét a Studio Sound segítségével, csökkentve a háttérzajt és a visszhangot.

Vágja, rendezze át és javítsa a videotartalmakat átfogó videószerkesztő eszközökkel

Fordítsa le a feliratokat több nyelvre, hogy szélesebb közönséget érjen el!

A Descript korlátai

Meredek tanulási görbe

Az exportálási lehetőségek korlátozottak.

Az ingyenes csomagban a leírási percek száma korlátozott.

Descript árak

Ingyenes

Creator : 12 dollár havonta (éves számlázás)

Pro : 24 USD havonta (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Descript értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 600 értékelés)

Mit mondanak a Descriptről a valódi felhasználók?

A Descript hetente több órányi munkát takarít meg nekem, mivel lehetővé teszi, hogy videofájlokat töltsön fel, és másodpercek alatt teljes átiratot kapjak. Ahelyett, hogy órákon át előre rögzített webináriumokat nézném, egyszerűen feltöltöm és átnézem az átiratot, hogy megtaláljam a számomra szükséges információkat. Egyetlen kattintással akár a beszélők töltelékszavait is eltávolíthatja az átiratból, ami nagyon klassz!

A Descript hetente több órányi munkát takarít meg nekem, mivel lehetővé teszi, hogy videofájlokat töltsön fel, és másodpercek alatt teljes átiratot kapjak. Ahelyett, hogy órákon át előre rögzített webináriumokat nézném, egyszerűen feltöltöm és átnézem az átiratot, hogy megtaláljam a számomra szükséges információkat. Egyetlen kattintással akár a beszélők töltelékszavait is eltávolíthatja az átiratból, ami nagyon klassz!

9. Deepgram (A legjobb nagy teljesítményű szöveg-beszéd átalakító, minimális késleltetéssel)

via Deepgram

A Deepgramot az erőteljes API-csomagja teszi egyedivé, amely a fejlesztőknek páratlan hozzáférést biztosít a hangalapú AI-funkciókhoz – a leiratozástól az érzelemelemzésig. Több mint 30 nyelvet támogat, így több nyelven és iparágban is sokféle alkalmazáshoz használható.

Lehetővé teszi, hogy konkrét felhasználási esetekre szabott egyedi modelleket képezzen, ami azt jelenti, hogy nagyobb pontosságot érhet el az iparág-specifikus terminológiával, biztosítva a jegyzetek pontosságát. Egyedülálló hangokat kínál, amelyek emberhez hasonló beszélgetésekhez vannak optimalizálva (természetes hangszín, ritmus és szünetek).

A Deepgram legjobb funkciói

Maximalizálja a fejlesztői ellenőrzést az open source, closed source vagy Bring-Your-Own LLM opciókkal.

Kezelje a megszakításokat a gondolatok végének (EOT) felismerési modellezésével a zökkenőmentesebb beszélgetések érdekében.

Több mint egy órányi hanganyagot átírhat mindössze 12 másodperc alatt.

A jegyzeteket pontok és bekezdések segítségével automatikusan formázza, hogy könnyebben olvashatóak legyenek.

Kövesse nyomon a beszélők szándékait a teljes beszélgetés során, hogy szándékalapú intézkedésekkel növelje az ügyfelek elégedettségét.

A Deepgram korlátai

A Deepgram API-jának a munkafolyamatokba való integrálásához némi technikai ismeretre van szükség, ami a nem fejlesztők számára akadályt jelenthet.

A generált összefoglalók minősége az audio tisztaságától függhet, ezért ügyeljen arra, hogy felvételei minél tisztábbak legyenek.

Deepgram árak

Ingyenes próba : 200 dollár kredit (akár 45 000 perc)

Fizetés használat alapján : 1,50 dollár/óra a leírásért

Havi előfizetés : 15 dollártól havonta 10 óra átírásért

Vállalati: Egyedi árazás

Deepgram értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (50+ értékelés)

10. Fathom (A legjobb értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok számára)

via Fathom

A Fathom egy másik AI-alapú átírási eszköz, amely automatikusan rögzíti, átírja és összefoglalja az Ön találkozóit. Leginkább az tetszett, hogy a találkozó utáni munkafolyamat zökkenőmentessé tételére összpontosít. Ahelyett, hogy órákon át átnézné a felvételeket, azonnal kiválaszthatja a teendőket vagy a legfontosabb pontokat, így órákat spórolhat meg a kézi jegyzetelésből.

A Salesforce és a HubSpot CRM-ekkel való szinkronizálási képessége fantasztikus eszközzé teszi az értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok számára. A hívások összefoglalásait automatikusan szinkronizálhatja a CRM-ben található megfelelő kapcsolattartóval.

Ismerje meg a legjobb funkciókat

Jelölje ki a hívások legfontosabb pillanatait, és kategorizálja őket egyéni címkékkel, például „pozitív” vagy „problémás pont”.

Azonnali átírást kaphat csevegésszerű formátumban, amely lehetővé teszi, hogy a felvétel bizonyos pillanataira ugorjon.

Szükség szerint szerkessze a szöveget vagy rendelje hozzá újra a beszélőket, és vágja le a felvételeket a szünetek vagy a tangensek eltávolítása érdekében.

Automatikusan generáljon feladat-, döntés- és javaslatlistát a könnyű megosztás és végrehajtás érdekében.

Készítsen elő követő e-maileket a beszélgetés összefoglalójával és a találkozó linkjével

Küldje el a teendőket közvetlenül olyan termelékenységi alkalmazásokba, mint az Asana, a Todoist és a Slack, a kontextushoz kapcsolódó releváns értekezletrészletekkel együtt.

Ismerje meg a korlátokat

A legfejlettebb funkciók csak a pro verzióban érhetők el.

Az összefoglalók formátuma nem testreszabható.

Fathom árak

Örökre ingyenes : Az alapvető funkciók ingyenesen elérhetők.

Pro : 12 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 24 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak a Fathomról a valódi felhasználók?

Az összefoglalók valóban hasznosak, mindent megtesznek, amire szükséged van. Mint a teljes videó átírás, plusz az összefoglaló rengeteg különböző formában, plusz a beépített csevegőrobot, plusz szuperkönnyű megosztani.

Az összefoglalók valóban hasznosak, mindent megtesznek, amire szükséged van. Mint a teljes videó átírás, plusz az összefoglaló rengeteg különböző formában, plusz a beépített csevegőrobot, plusz szuperkönnyű megosztani.

Teljes munkaidőben dolgozom, ami végtelenül hosszú megbeszéléseket jelent, ezért YouTube-videókon és podcastokon keresztül tanulok. A jegyzetösszefoglalók segítségével gyorsan átnézhetem a fontos információkat, és órányi tartalmat rövid, praktikus ismeretekké alakíthatok. Időt takarítanak meg, javítják a termelékenységemet, és segítik, hogy mindig a legjobb formámat hozzam.

De vajon érdemes-e új eszközt hozzáadni a technológiai eszköztárához? Vállalkozásként máris számos eszközt használ.

Kutatások szerint a közepes méretű vállalatok évente körülbelül 94 000 dollárt takaríthatnak meg, ha csökkentik a felesleges kiadásokat más AI-eszközökre. Ez az, ahol a ClickUp kiemelkedik!

A ClickUp képes összefogni a feladatait, beszélgetéseit és munkafolyamatait, így segítve az idő hatékony kezelését. Beépített mesterséges intelligenciája megkönnyíti a legfontosabb információk összefoglalását, a jegyzetek rendszerezését és a legbonyolultabb szövegek gyors átírását is.

