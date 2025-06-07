Chanty vs. Slack: melyik kommunikációs eszköz a jobb?

A megfelelő csapatcsevegő alkalmazás kiválasztása olyan, mint szobatársat választani. Szüksége van valakire, aki megbízható, könnyű vele együtt élni, és ideális esetben nem hajlamos fontos dolgokat (például az üzenetelőzményeket) elveszíteni.

Plusz pontok, ha nem számolnak fel díjat az alapfunkciók használatáért – senki sem akar olyan szobatársat, aki extra díjat számol fel a hűtőben elfoglalt helyért!

A csapatkommunikáció terén a Chanty és a Slack két népszerű csapatcsevegő alkalmazás.

Az egyik egyszerű és költséghatékony, míg a másik funkciókban gazdag, de drága. Mindkettő fájlmegosztást, videohívásokat, beépített feladatkezelést és minden olyan együttműködési eszközt kínál, amelyre szükség van ahhoz, hogy csapata passzív-agresszív cetlik nélkül is egy hullámhosszon legyen.

De melyik nyújtja valójában a legjobb élményt? Derítsük ki!

Ha pedig Chanty vagy Slack alternatívát keres, ne aggódjon – a ClickUp készen áll arra, hogy átvegye a helyét és fejlessze a munkafolyamatát!

Chanty és Slack összehasonlítása egy pillanat alatt

Íme egy rövid összefoglaló a két eszköz összehasonlításáról, egy bónusz eszközzel kiegészítve!

Funkciók Bónusz: ClickUp Chanty Slack Könnyű használat Egységes platform intuitív felhasználói felülettel; minden méretű csapat számára könnyen használható Egyszerű és intuitív, kis csapatok számára ideális Sok funkcióval rendelkezik, de meg kell tanulni a használatát Üzenetküldés Korlátlan üzenetelőzmények minden csomagban; a csevegés összekapcsolható feladatokkal és dokumentumokkal Korlátlan üzenetelőzmények, még az ingyenes csomagban is Az ingyenes csomagban az üzenetelőzmények 90 napra korlátozódnak. Integrációk Több mint 1000 integráció, beleértve a Slacket, a Google Drive-ot, a Zoomot és még sok mást. Korlátozott (~10 integráció, beleértve a Trello-t és a Google Drive-ot) Több mint 2600 integráció olyan alkalmazásokkal, mint a Google Workspace, a Zoom és a Salesforce. Audio- és videohívások Beépített SyncUps hang-/videohívásokhoz; Clips aszinkron videókhoz; integrálható a Zoom, Teams stb. alkalmazásokkal. Korlátlan hang- és videohívások Csoportos megbeszélések és videohívások képernyőmegosztással (a csomag alapján korlátozott) Feladatkezelés Natív feladatkezelés Kanban, Gantt, Naptár, Dokumentumok és még sok más funkcióval Beépített Kanban tábla a feladatok szervezéséhez Nincs natív feladatkezelés. Integrációkra támaszkodik. Mesterséges intelligencia és automatizálás Fejlett mesterséges intelligencia (ClickUp Brain), Autopilot Agents, automatizálás, összefoglalók és még sok más Alapvető automatizálás, korlátozott AI funkciók Beépített Slack AI, valamint harmadik féltől származó AI integrációk Árak Örökre ingyenes csomag; megfizethető fizetős csomagok több funkcióval Olcsóbb, és ingyenes örökös előfizetéssel is rendelkezik. Magasabb árak; korlátozott ingyenes csomag Legalkalmasabb Csapatok, akik all-in-one munkamenedzsmentet keresnek: csevegés, feladatok, dokumentumok, automatizálás és AI Kisvállalkozások és csapatok, akik egyszerű, de hatékony csevegőeszközt keresnek Nagyobb szervezetek, amelyek kiterjedt integrációkra és skálázhatóságra szorulnak

Mi az a Chanty?

via Chanty

A Chanty egy csapatmunkát támogató platform, amelynek célja a kommunikáció egyszerűsítése és a termelékenység javítása. Több mint 10 000 aktív ügyféllel rendelkező Chanty a csapatcsevegést, a feladatkezelést és az együttműködési funkciókat egyesíti egy felhasználóbarát platformban.

Ez az alapszintű együttműködési platform célja, hogy egyszerűsítse a kommunikációt és megszüntesse az információk nyomon követéséhez szükséges különböző alkalmazások vagy e-mail szálak közötti váltást. A kis csapatok számára ideális Chanty segít a kapcsolattartásban, az együttműködésben és a közös munkában.

A Chanty funkciói

A Chanty egy szilárd együttműködési eszközkészletet kínál, anélkül, hogy bonyolult tanulási folyamaton kellene átesnie. Csapatának tagjai azonnal belevághatnak a munkába, így időt (és pénzt) takaríthatnak meg, amit egyébként képzésre fordítottak volna.

Legyen szó gyors csapatbeszélgetésről, mélyreható brainstormingról vagy az összes feladat megszervezéséről, a Chanty zökkenőmentessé és frusztrációmentessé teszi a csapat kommunikációját. Nézzük meg az öt legfontosabb funkcióját:

1. funkció: Korlátlan nyilvános és privát beszélgetések

via Chanty

A Chanty ingyenes csomagját használja? Ne aggódjon, továbbra is korlátlan üzenetelőzményeket kap mind a nyilvános, mind a privát beszélgetésekben. Ez azt jelenti, hogy nincsenek eltűnő üzenetek, nem kell sietnie a csevegések mentésével, és nincsenek váratlan korlátozások, amelyek megszakítják csapata kommunikációját.

Minden kereshető marad, így könnyedén megtalálhatja a korábbi beszélgetéseket, megosztott fájlokat és fontos linkeket, anélkül, hogy biztonsági másolatokat kellene készítenie.

2. funkció: Feladatkezelés

via Chanty

A Chanty beépített feladatkezelő funkciója egyszerűvé teszi a dolgokat. Bármely üzenetet feladattá alakíthat, határidőket állíthat be, és a csapat tagjainak kioszthatja anélkül, hogy alkalmazást kellene váltania. Frissíteni kell a honlapot? Csak alakítsa át a kérést feladattá közvetlenül a csevegésből.

Az összes feladat egyértelműbb áttekintése érdekében a Chanty Kanban táblákat tartalmaz, amelyekkel vizuálisan követhető a haladás – mert a hosszú feladatlista nem mindig mutatja meg, hogy mi is történik valójában. A csapatkommunikáció és a feladatkezelés egy helyen történő összevonásával kevesebb a oda-vissza levelezés, és több a munkára való koncentráció.

3. funkció: Audio- és videohívások

via Chanty

Meg kell tisztáznia egy határidőt vagy gyorsan friss információkat szeretne kapni egy projektről? A Chanty segítségével korlátlan számú hangüzenetet küldhet az egyszerű kommunikáció érdekében. Emellett egyéni hang- és videohívásokkal is rendelkezésre áll, amelyekkel valós idejű megbeszéléseket folytathat a zökkenőmentesebb együttműködés érdekében.

Ráadásul a képernyő megosztás megkönnyíti a vizuális magyarázatok nyújtását.

Ha csapattagjai távolról dolgoznak vagy inkább a virtuális bejelentkezést preferálják, ezek a funkciók segítenek a csapat kommunikációjának zökkenőmentes lebonyolításában, anélkül, hogy végtelenül sok gépelésre lenne szükség.

4. funkció: Teambook

via Chanty

A Chanty Teambookja mindennek központi helyszíne – feladatok, beszélgetések, megosztott fájlok, linkek és még sok más. Gondoljon rá úgy, mint egy irányító központra, ahol minden munkája egy helyen marad rendezett.

A üzenetelőzményekhez és a csapattagokhoz való gyors hozzáférésnek köszönhetően könnyen megtalálhatja, amire szüksége van. Nincs végtelen görgetés vagy keresés – csak egy strukturált tér, amely zökkenőmentessé és hatékonnyá teszi a csapat együttműködését.

5. funkció: Integrációk

via Chanty

A harmadik féltől származó integrációk segítenek okosabban dolgozni, mivel mindent egy helyen tartanak, így nem kell folyamatosan váltogatni az alkalmazások között.

Tegyük fel, hogy gyakran használja a Google Drive-ot. A Google Drive integrációval közvetlenül megnyithatja és megoszthatja a fájlokat, ahelyett, hogy letöltené a fájlt, feltöltené a Chanty-ba, majd újra megnyitná.

A Chanty számos együttműködési eszközzel összekapcsolható, például a Zapierrel, a Giphyvel, a YouTube-mal, a Dropboxszal és még sok mással. Az ingyenes csomag 10 integrációt tartalmaz, míg a fizetős csomagok korlátlan integrációt kínálnak, így több platform között váltogatás nélkül egyszerűsítheti a munkafolyamatokat.

A Chanty árai

A Chanty árazása egyszerű és költségkímélő, így kiváló választás kisvállalkozások számára. Íme egy rövid áttekintés a csomagokról:

Örökre ingyenes (5 csapattag, 1 vendégfelhasználó és 20 GB fájltárolóhely csapatonként)

Üzleti: 4 USD/hó (korlátlan audio- és videohívások, képernyőmegosztás és 20 GB fájltároló hely felhasználónként)

Vállalati: Egyedi árak (beleértve a fehér címkézést, a műszerfalakat, a jelentéseket, a dedikált ügyfélkapcsolati menedzsert, az AI-kompatibilitást és egyebeket)

🧠 Érdekesség: A Chanty létrehozása előtt alapítója, Dmytro Okunyev három különböző webfejlesztő vállalkozást vezetett. Ironikus módon ő maga is nehezen találta meg a tökéletes eszközt a csapataival való kommunikációhoz. Miután több együttműködési alkalmazást is kipróbált, és azokat túl bonyolultnak vagy a legfontosabb funkciók hiányában találta, úgy döntött, hogy saját alkalmazást fejleszt.

Mi az a Slack?

via Slack

A Slack egy felhőalapú csapatkommunikációs platform, amelynek célja, hogy a munkát szervezetté és gördülékennyé tegye, anélkül, hogy az e-mailek elárasztanák a felhasználókat.

A Slack több mint egy egyszerű csevegőalkalmazás – egy digitális munkaterület, ahol a csapatok fájlokat oszthatnak meg, valós időben együttműködhetnek és kapcsolatban maradhatnak, akár az irodában, akár távolról. Intuitív felületével és robusztus integrációival a Slack segít egyszerűsíteni a munkafolyamatokat és zökkenőmentessé tenni a csapatok együttműködését.

🧠 Érdekesség: A Slack valójában egy mozaikszó! A név a Searchable Log for All Communication and Knowledge (Kereshető napló az összes kommunikációhoz és tudáshoz) rövidítése.

A Slack funkciói

A Slack felülete tele van olyan funkciókkal, amelyek célja a csapatok közötti kommunikáció javítása. Segít lebontani a szilárd határokat, csökkenteni a feszültségeket és összekapcsoltabb munkaterületet létrehozni, így a csapatok a munkára koncentrálhatnak, ahelyett, hogy üzenetekkel és eszközökkel kellene foglalkozniuk.

Íme néhány kulcsfontosságú funkció, amely a Slacket népszerű választássá teszi a vállalkozások számára, méretüktől függetlenül:

1. funkció: Csatornák

via Slack

A csatornák a Slack középpontját képezik – itt zajlik a munka. Segítenek a csapatoknak a beszélgetéseket projekt, téma vagy osztály szerint szervezni, így a beszélgetések strukturáltak és könnyen követhetők maradnak.

Létrehozhat nyilvános csatornákat a nyílt együttműködéshez, vagy privát csatornákat a célzottabb megbeszélésekhez. Ráadásul a kereshető üzenetelőzményekkel (a Slack ingyenes csomagjában 90 napra korlátozva) könnyen visszatérhet a korábbi döntésekhez, és végtelen oda-vissza levelezés nélkül is összhangban maradhatnak.

2. funkció: Közvetlen üzenetküldés

via Slack

A Slack közvetlen üzenetei (DM-ek) lehetővé teszik egyéni vagy kis csoportos beszélgetéseket privát csevegésekhez – ideálisak gyors kérdésekhez vagy érzékeny témák megbeszéléséhez.

Ha egy csoportos DM nagyobb méreteket ölt, akkor azt privát csatornává alakíthatja, hogy a beszélgetés szervezett maradjon. A DM-ek segítenek kapcsolatban maradni a kollégákkal anélkül, hogy a nyilvános csatornákat elárasztanák.

3. funkció: Beépített mesterséges intelligencia

via Slack

A Slack beépített mesterséges intelligenciája segít a csapatoknak hatékonyabban dolgozni azáltal, hogy összefoglalja a beszélgetéseket, kiemeli a fontos frissítéseket és megkönnyíti az információk megtalálását. Nagy csapatok vagy rendkívül elfoglalt vezetők számára ez egy sokoldalú asszisztens.

Lemaradt egy fontos megbeszélésről? Gyorsan át szeretné tekinteni a csapata munkaterhelését? Részleteket keres egy régi projektből? A Slack AI átvizsgálja az üzeneteit, és pontosan azt hozza elő, amire szüksége van – nincs szükség végtelen görgetésre.

Akár projektmenedzser, értékesítő, szabadúszó vagy fejlesztő, ez az eszköz kiszűri a zavaró tényezőket, így Ön a fontos munkára koncentrálhat.

4. funkció: Slack Connect

via Slack

Az együttműködés nem korlátozódik a belső csapatra; ügyfelei, beszállítói és partnerei is részt kell vegyenek a folyamatban.

A Slack Connect megkönnyíti ezt azzal, hogy a külső együttműködők fiókjait bevonja a Slack csatornákba, így csökkentve a végtelen e-mail láncokat. A válaszok várakozása helyett cseveghet, fájlokat oszthat meg és döntéseket hozhat valós időben.

Ez olyan, mintha a munkaterületét a vállalatán túlra terjesztené, anélkül, hogy a szétszórt e-mailek káoszát kellene elviselnie.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 83%-a elsősorban e-mailre és csevegésre támaszkodik a csapaton belüli kommunikációhoz. Azonban a munkanapjuk közel 60%-át ezeknek az eszközöknek a váltogatásával és az információk keresésével töltik. A ClickUp-hoz hasonló, mindenre kiterjedő munkaalkalmazással a projektmenedzsment, az üzenetküldés, az e-mailek és a csevegések egy helyen összpontosulnak! Itt az ideje a központosításnak és az energizálásnak!

5. funkció: Huddles

via Slack

Az ötletek a csapatértekezleteken alakulnak ki, és a Slack Huddles segítségével ezek a megbeszélések formális hívások nélkül is megvalósulhatnak.

A Huddles kezdetben csak hangalapú csevegésként működik, de szükség esetén videót, képernyőmegosztást és üzenetküldést is tartalmazhat. Kiválóan alkalmasak gyors bejelentkezésekre, ötletelésre vagy problémamegoldásra anélkül, hogy teljes értekezletet kellene szervezni.

Még az ingyenes csomaggal is elindíthat egy kétfős Huddle-t. Több emberre van szüksége a beszélgetéshez? A fizetős csomagokkal akár 50 résztvevőt is hozzáadhat.

A Slack árai

A Slack freemium modellt követ, ami azt jelenti, hogy ingyenes csomagot kap az alapvető funkciókkal, és fejlettebb eszközökért frissítheti azt. Az árak a következőképpen alakulnak:

Ingyenes (90 napos üzenetelőzmény-tárolás, 10 alkalmazásintegráció és egy munkaterület)

Pro: 8,75 USD/felhasználó/hónap (tartalmazza a teljes üzenetelőzményeket és a Slack integrációkat, az AI kiegészítő támogatását, a listák és dokumentumok közös szerkesztését)

Business+: 15 USD/felhasználó/hónap (magában foglalja az összes üzenet adatainak exportálását, SAML-alapú egyszeri bejelentkezést és 24/7 ügyfélszolgálatot, négy órás első válaszadási idővel)

Enterprise Grid: Egyedi árak (korlátlan felhasználói szám, beépített alkalmazotti névjegyzék, adatvesztés-megelőzés, prioritásos támogatás és még sok más)

🧠 Érdekesség: A Slack mögött álló csapat eredetileg egy Glitch nevű online játékon dolgozott, de az általuk létrehozott kommunikációs eszköz hasznosabbnak bizonyult, mint maga a játék.

Chanty és Slack: funkciók összehasonlítása

Hasonlítsuk össze a Chanty és a ClickUp alkalmazásokat, hogy meglássuk, melyik nyújt jobb együttműködési élményt. Funkciónként bontjuk le őket, hogy eldönthesse, melyik eszköz illik legjobban csapata munkamenetéhez.

1. funkció: Üzenetküldés és csatornák

Mindkét eszköz all-in-one üzenetküldő alkalmazásnak szánt, de hogyan viszonyulnak egymáshoz?

A Slack kiválóan alkalmas szervezési feladatokra. Csatornái a csapat igényeihez igazíthatók, nyilvános és zárt beszélgetések, szálakba rendezett beszélgetések és hatékony keresési funkciók állnak rendelkezésre. Az ingyenes csomagban azonban a 90 napos üzenetkorlát egyesek számára döntő tényező lehet.

A Chanty viszont egyszerű és hozzáférhető. Korlátlan nyilvános és privát beszélgetéseket kínál, így nem veszítheti el a fontos beszélgetéseket vagy megosztott fájlokat, ami kiváló választás azoknak a csapatoknak, amelyek nagyban támaszkodnak az üzenetküldésre.

🏆 Győztes: Chanty. A Slack szervezési funkciói remekek, de a 90 napos üzenetkorlát a ingyenes csomagban sok csapat számára kizáró ok. A Chanty minden beszélgetést megőriz – díjmentesen –, így jobb választás az üzenetküldéshez.

2. funkció: Feladatkezelés

A Chanty beépített feladatkezelő funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a feladatok létrehozását, kiosztását és nyomon követését közvetlenül a beszélgetésekben. Egyszerű és jól működik a nem technikai csapatok számára, de hiányoznak belőle a munkafolyamatokat racionalizáló fejlett funkciók.

A Slack viszont nem rendelkezik natív feladatkezelő funkcióval, de ezt integrációkkal kompenzálja. Csatlakoztathat olyan eszközöket, mint a Trello, az Asana vagy a ClickUp, miközben sablonokat, listákat és vásznakat is használhat a munka hatékony strukturálásához.

🏆 Győztes: Slack. A Chanty beépített feladatkezelő funkciója kényelmes, de meglehetősen alapszintű. A Slack nagyobb rugalmasságot biztosít a csapatoknak, különösen komplex munkafolyamatok esetén.

3. funkció: Audio- és videokonferencia

A Chanty és a Slack is ingyenes csomagjaiban 1:1 audio- és videotalálkozókat kínál, így elérhetővé téve a virtuális személyes kommunikációt. Ha azonban csapatának csoportos találkozókra van szüksége, akkor frissítenie kell a csomagot.

Ha a költség a legfontosabb szempont, és csak alapvető megbeszélésekre van szüksége, akkor a Chanty a jobb választás. Ha azonban fejlett funkciókat és erőteljesebb támogatást keres, akkor a Slack megéri a magasabb árat.

🏆 Győztes: Döntetlen. A Chanty az ár-érték arányban nyer, míg a Slack magasabb ára a fejlettebb funkciókkal indokolható. A legjobb választás attól függ, hogy a csapatod mit tart fontosabbnak: a költségmegtakarítást vagy a funkcionalitást.

4. funkció: Integrációk

A Slack integrációk terén dominál, több mint 2600 harmadik féltől származó alkalmazással kompatibilis, így kiváló választás azoknak a csapatoknak, amelyek több eszközre támaszkodnak.

A Chanty mindössze 22 integrációval rendelkezik, így elmarad a Gmail és a Google Formshoz hasonló kulcsfontosságú alkalmazásoktól. Ha a munkafolyamatod zökkenőmentes alkalmazáskapcsolatoktól függ, akkor a Slack egyértelműen a nyertes.

🏆 Győztes: Slack. Szélesebb körű integrációival egyszerűsíti a munkafolyamatokat azáltal, hogy a legfontosabb eszközöket közvetlenül a platformhoz kapcsolja, így csökken az alkalmazások közötti váltás szükségessége.

5. funkció: Árak

A Chanty három árkategóriát kínál: Ingyenes, Üzleti (4 USD/felhasználó/hónap) és Vállalati, amelynek ára az Ön igényeinek megfelelően testreszabható.

A Slack viszont korlátozott ingyenes csomagot kínál, valamint Pro (8,75 USD/felhasználó/hónap), Business+ (15 USD/felhasználó/hónap) és Enterprise Grid csomagokat nagyobb szervezetek számára.

Ha funkciókban gazdag, megbízható platformot keres, és többet tud befektetni, akkor a Slack a nyertes. De azoknak a csapatoknak, akik az alapvető funkcionalitás rovására nem akarnak kompromisszumot kötni, a Chanty a jobb választás.

🏆 Győztes: Chanty. A korlátozott költségvetéssel rendelkező csapatok számára a Chanty lényegesen alacsonyabb áron biztosít alapvető együttműködési eszközöket, így azok számára jelent jobb választást, akiknek megfizethetőségre van szükségük anélkül, hogy feláldoznák az alapvető funkcionalitást.

Összefoglalva: a Chanty ideális kis csapatok számára, akik egyszerű, költséghatékony megoldást keresnek, míg a Slack nagyobb szervezeteknek való, amelyek fejlett funkciókra és integrációkra van szükségük. Ha a költségvetés a legfontosabb, válassza a Chanty-t; ha a funkcionalitás és a skálázhatóság a legfontosabb, válassza a Slack-et.

Chanty vs. Slack a Redditen

Megnéztük a Reddit oldalt, hogy megtudjuk, mit gondolnak a valódi felhasználók a Chanty és a Slack alkalmazásokról, és a Chanty azonnal kiemelkedik, mint költséghatékony megoldás, különösen kis csapatok számára.

Ha a Reddit-en rákeres a Chanty Vs. Slack kifejezésre, azt fogja tapasztalni, hogy az emberek általában a Chanty költséghatékonyságát és kis csapatok számára való alkalmasságát dicsérik.

DonDigidon999 felhasználó írja az r/Slack subreddit oldalon:

DonDigidon999 felhasználó írja az r/Slack subreddit oldalon:

Nos, ha a Slack alternatíváját keresi, amely jobb munkaterület-elválasztást kínál anélkül, hogy lyukat égetne a zsebében, akkor a Chanty-t ajánlom. Ez valójában ugyanazt a hangulatot kelti, mint a Slack, de sokkal megfizethetőbb, és van egy ingyenes verziója, amely nem korlátozza az üzenetek számát. Ez egy megbízható választás kisebb csapatok és társaságok számára, mint az Öné.

Nos, ha a Slack alternatíváját keresi, amely jobb munkaterület-elválasztást kínál anélkül, hogy lyukat égetne a zsebében, akkor a Chanty-t ajánlom. Ez valójában ugyanazt a hangulatot kelti, mint a Slack, de sokkal megfizethetőbb, és van egy ingyenes verziója, amely nem korlátozza az üzenetek számát. Ez egy megbízható választás kisebb csapatok és társaságok számára, mint az Öné.

A subreddit egy másik szálában a philsimon felhasználó kiemeli, hogy a Slack kiválóan alkalmas az együttműködésre, és első osztályú támogatást nyújt:

A Slack sokkal több, mint üzenetküldés. Gondoljon rá úgy, mint digitális központjára. Fejlesztői közössége vitathatatlanul a világ legjobbja az együttműködés területén.

A Slack sokkal több, mint üzenetküldés. Gondoljon rá úgy, mint digitális központjára. Fejlesztői közössége vitathatatlanul a világ legjobbja az együttműködés területén.

Azonban nem mindenki elégszik meg a tiszta üzenetküldéssel – sok felhasználónak olyan platformra van szüksége, amely robusztusabb funkciókkal támogatja a munkafolyamatát.

A felhasználó eltitrainedpro azt kérdezi:

Van-e olyan ingyenes eszköz, amely a Slackhez hasonló funkciókat kínál, megfelelő munkaterület-elválasztással és magas költségek nélkül?

Van-e olyan ingyenes eszköz, amely a Slackhez hasonló funkciókat kínál, megfelelő munkaterület-elválasztással és magas költségek nélkül?

Lehet, hogy van rá válaszunk.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Chanty és a Slack legjobb alternatíváját!

A Chanty és a Slack egyaránt megváltoztatta a csapatok kommunikációját, de itt van a probléma: a munkáról való beszélgetés kezdte felváltani a tényleges munkát.

A Slack forradalmasította a munkahelyi kommunikációt, de a folyamatos üzenetküldés, a végtelen szálak és az értesítések túlterhelése gyakran elvonja a csapatok figyelmét a jelentősebb előrelépésekről.

A ClickUp a feladatok elvégzésére helyezi a hangsúlyt. Ötvözi a Chanty egyszerűségét a Slack mélységével, anélkül, hogy elterelné a figyelmet és kontextust váltana. Mint mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, a ClickUp ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI segítségével, amely gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé.

Ez a munkahelyeinek nem csak egy beszélgetési helyet biztosít, hanem egy valódi otthont is.

Íme, miért a ClickUp a legjobb alternatíva mind a Chanty, mind a Slack számára.

ClickUp előnye #1: Integrált csevegés

A ClickUp Chat segítségével optimális együttműködést érhet el, és a csevegéseket térségekbe szervezheti.

A ClickUp Chat átalakítja a csapat kommunikációját azáltal, hogy zökkenőmentesen integrálja azt a munkafolyamatába. A szétszórt üzenetek helyett a beszélgetések a feladatokhoz kapcsolódnak, így minden a kontextusban marad.

A Spaces-en belül a csapat struktúráját tükröző csevegéseket szervezhet, így az együttműködés intuitívabbá válik.

Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a bejelentésekhez használható Posts és a cselekvésre ösztönző Follow-Ups, mindenki naprakész marad, anélkül, hogy végtelenül oda-vissza kellene levelezni. Ráadásul az AI-alapú támogatás egyszerűsíti a munkát – akár hosszú szálakat kell összefoglalnia a gyors frissítésekhez, akár automatikusan feladatokat kell létrehoznia a megbeszélésekből, a ClickUp Chat mindenre könnyedén megoldást kínál.

A ClickUp második előnye: Autopilot ügynökök a csevegésben

Fedezze fel a kézmentes termelékenységet a ClickUp Chat Autopilot Agents segítségével

A ClickUp AI-alapú Autopilot Agents intelligens automatizálást hoz közvetlenül a beszélgetéseibe. Ezek az AI-alapú ügynökök kérdésekre válaszolnak, összefoglalják a szálakat, feladatokat hoznak létre, és akár munkafolyamatokat is elindíthatnak – mindezt a csevegőcsatornákon belül. Akár előre elkészített ügynököt használ, akár sajátot tervez a kódolás nélküli építővel, az ügynökök alkalmazkodnak a csapata igényeihez és az Ön utasításai szerint cselekszenek.

Az ügynökök figyelemmel kísérhetik a csevegési tevékenységet, reagálhatnak bizonyos eseményekre, és valós időben közzétett frissítésekkel, jelentésekkel vagy válaszokkal biztosíthatják a csapat összehangolt működését. A munkaterületen található ismeretekhez és külső forrásokhoz való hozzáféréssel gondoskodnak arról, hogy csapata ne maradjon le semmiről.

A ClickUp harmadik előnye: SyncUps a valós idejű együttműködéshez

Azonnali kapcsolat a SyncUps segítségével – a ClickUp beépített hang- és videokonferencia funkciója

A csevegésben található Syncups a ClickUp válasza a zökkenőmentes, valós idejű csapatmunka együttműködésre. Indítson ad hoc hang- vagy videohívásokat közvetlenül bármely csevegőcsatornáról vagy feladatból, anélkül, hogy alkalmazást kellene váltania. Ezek tökéletesek gyors megbeszélésekhez, brainstorming üléshez vagy az akadályok azonnali megoldásához.

Minden SyncUp automatikusan összekapcsolódik a munkakörnyezetével, így a hívás során hivatkozhat feladatokra, dokumentumokra és a csevegési előzményekre. A megbeszélés után a ClickUp AI segítségével összefoglalókat és teendőket generálhat, így semmi sem vész el.

💡 Profi tipp: A ClickUp Tasks kommentárszálainak segítségével tartsa számon a csapatát. Ezzel elkerülhető a félreértések és mindenki ugyanazon az oldalon áll – nincs többé „ki kellett volna ezt intézni?” pillanat!

A ClickUp előnye #4: ClickUp Clips

Rögzítse a képernyőjét, és készítsen interaktív bemutató videókat a ClickUp Clips funkcióval.

Néha a szöveg nem elég ahhoz, hogy elmagyarázzuk a fogalmakat, megmutassuk a hibákat és átadjuk az üzenetet.

A ClickUp Clips segítségével rögzítheti a képernyőjét, megoszthatja a bemutatókat és gyors frissítéseket adhat – nincs szükség megbeszélésekre. Az aszinkron videó funkció zökkenőmentes módja annak, hogy csapata tagjai mindig naprakészek legyenek.

Az aszinkron csapatok számára ideális Clips egyértelmű, tömör kommunikációs stratégiákat biztosít, végtelen oda-vissza levelezés nélkül.

ClickUp One-Up #5: Integrációk, összekapcsolt keresés és még sok más

Integrálja a Slacket a ClickUp-pal, hogy javítsa a munkafolyamatot, és azonnali feladatokat hozzon létre, emlékeztetőket állítson be, vagy nyomon kövesse a frissítéseket a Slacken.

Mélyen benne van a Slack ökoszisztémában? A ClickUp nem zavarja, hanem javítja a munkafolyamatát. A Slack integrációval feladatokat hozhat létre, emlékeztetőket állíthat be és nyomon követheti a frissítéseket, így a csevegőablak elhagyása nélkül is strukturáltan végezheti munkáját. Addig folytathatja a Slack használatát a ClickUp-on belül, amíg készen nem áll a teljes átállásra.

A ClickUp azonban nem csak a beszélgetések szervezésén túlmutat – gondolkodik is helyetted. A ClickUp Brain és a ClickUp Connected Search, amelyek AI-vezérelt funkciókkal rendelkeznek, összefoglalják a csevegéseket, cselekvési tételeket generálnak és automatizálják az ismétlődő feladatokat, csökkentve ezzel a manuális koordinációt.

A ClickUp Brain segítségével könnyedén megtalálhatja a beszélgetéseket, csevegési szálakat és értekezletek jegyzőkönyveit.

Még intelligens asszisztensként is működhet, releváns információkat gyűjtve a munkaterületek mélyéről, és mindig kontextusban tartva a munkáját.

A ClickUp bevezetése előtt a megbeszélések és a oda-vissza e-mailek kommunikációja olyan fekete lyukhoz vezetett, ahol a tételek láthatatlanok és figyelmen kívül maradtak. Emiatt a feladatok nem kerültek időben felülvizsgálatra, és senki sem tudta, hogyan halad a kreatív fejlesztés. Most a csapat minden tagja egyértelműen láthatja, mikor esedékesek a teendők, cseveghet és együttműködhet a feladatokon belül.

A ClickUp bevezetése előtt a megbeszélések és a oda-vissza e-mailek kommunikációja olyan fekete lyukhoz vezetett, ahol a tételek láthatatlanok és figyelmen kívül maradtak. Emiatt a feladatok nem kerültek időben felülvizsgálatra, és senki sem tudta, hogyan halad a kreatív fejlesztés. Most a csapat minden tagja egyértelműen láthatja, mikor esedékesek a teendők, cseveghet és együttműködhet a feladatokon belül.

ClickUp: tökéletes együttműködési eszköz egy tökéletlen világban

Chanty vagy Slack?

Minden attól függ, hogy mire van szüksége. A Chanty egyszerű és költséghatékony, míg a Slack integrációkat és skálázhatóságot kínál – egy bizonyos áron. De az igazság az, hogy mindkettőnek vannak hiányosságai. A Slack gyorsan drágulhat, a Chanty pedig nem rendelkezik a növekvő csapatok által igényelt mélyebb funkcionalitással.

Ahelyett, hogy egyet választana és kompromisszumokat kötne, miért ne használna egy olyan eszközt, amely valóban mindent tud? A ClickUp beépített csevegési, feladatkezelési és hatékony együttműködési eszközöket kínál – külön alkalmazások nélkül.

Nincs többé zsonglőrködés, nincs többé kontextusváltás. Csak egy hely, ahol a csapata beszélgethet, tervezhet és elvégezheti a feladatokat. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és tegye a csevegést a munkanapjának természetes részévé – ne csak egy újabb lapra, amelyre át kell váltani.