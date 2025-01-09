Slack vagy ClickUp: melyik csapatkommunikációs eszköz a legjobb?

Néhány hónappal ezelőtti brainstorming ülésen egy csapattag viccesen megjegyezte: „A Slackben megbeszéljük, mit kell tenni, a ClickUpban pedig meg is tesszük.” Ez nevetést váltott ki, de elgondolkodtatott arról is, hogy ezek az eszközök milyen különbözőképpen működnek.
Mivel mindkettővel dolgoztam már, megértem, hogy miben különböznek egymástól.
A döntés azonban nem csak a funkciók összehasonlításáról szól. Ugyanilyen fontos megérteni, hogy mire van szüksége a csapatának.
Mindkét eszköz alapos értékelése után összeállítottam egy rövid Slack vs. ClickUp útmutatót, hogy segítsen eldönteni, melyik illik legjobban a csapatához. 🎯
Mi az a ClickUp?
A ClickUp, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI-alapú technológiával, amely segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.
A csapatok és egyének számára készült, hogy egy helyen szervezhessék, nyomon követhessék és kezelhessék feladataikat. Rugalmas eszközkészletet kínál, amely kielégíti a különböző projektigényeket. A platform integrálja a célkitűzések meghatározását, az időkövetést, a vizualizációt és az együttműködést, hogy segítsen a munkafolyamatok testreszabásában.
A ClickUp átfogó projektmenedzsment funkciói, mint például a valós idejű csevegés, a táblák és a robusztus jelentéskészítési lehetőségek, csökkentik a különböző felhasználási esetekhez, például szoftverfejlesztéshez, marketinghez és ügyfélkezeléshez szükséges több eszköz igényét.
A napi feladatok kezelésétől a nagyszabású kezdeményezésekig, ez a szoftver kiküszöböli a hatékonyság hiányát, csökkenti a szilárd struktúrákat, és biztosítja, hogy mindenki összhangban maradjon.
🔍 Tudta? A távmunkások 53%-a szerint az otthoni munkavégzés megnehezíti a munkatársakkal való kapcsolattartást. Ez rávilágít a ClickUp-hoz hasonló hatékony online kommunikációs eszközök kritikus szerepére a távmunkások közötti szakadék áthidalásában.
ClickUp funkciók
A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, a projektmenedzsmenten túlmutat, és számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek a modern csapatok igényeinek kielégítésére lettek kialakítva.
Vessünk egy pillantást néhány konkrét funkcióra, amelyek a ClickUp-ot a munka egyszerűsítésére és a hatékonyság maximalizálására alkalmas tökéletes eszközzé teszik. 👇
1. funkció: Csevegés
A ClickUp Chat újragondolja a csapatok közötti kommunikáció és együttműködés módját, egyesítve a valós idejű üzenetküldést a feladat- és projektmenedzsmenttel egy hatékony platformon.
Emlékszik arra a folyamatos küzdelemre, amikor a csevegőalkalmazások és a munkaeszközök között kellett váltogatnia? A ClickUp Chat ezt teljesen kiküszöböli. Lehetővé teszi, hogy ötleteket vitasson meg, feladatokat kezeljen és projekteket kövessen nyomon anélkül, hogy el kellene hagynia a beszélgetést.
A ClickUp minden listája, mappája vagy területe automatikusan saját csatornával rendelkezik, így a kommunikáció közvetlenül kapcsolódik az általa támogatott munkához. A csatornán végzett bármely módosítás az adott területre, mappára vagy listára vonatkozik.
A biztonság érdekében a Chat lehetővé teszi a jogosultságok nyilvános vagy privát beállítását. Ezenkívül a FollowUps segítségével a csevegési üzeneteket feladatokként rendelheti hozzá, így biztosítva, hogy egyetlen feladat se maradjon figyelmen kívül.
Egy hosszú szálon belül egy adott témát vagy fájlt keres? A Helyadatok funkcióval mindent egy pillanat alatt áttekinthet: a csevegés témáit, leírásait, követőit és a csevegésben megosztott fájlokat.
Ezenkívül minden csevegéshez hozzáadhat fejlécet és leírást, hogy meghatározza annak célját. Legyen szó brainstormingról, a haladás nyomon követéséről vagy frissítések megosztásáról, a fejlécnek köszönhetően a fontos frissítések mindig szem előtt vannak, míg a világos leírások segítségével a csapat tagjai azonnal megértik a fókuszt.
A ClickUp Brain biztosítja a Chat funkcióit, mint például az üzenetekből történő azonnali feladat létrehozás, a beszélgetések összefoglalása és a munkaterületről származó gyors válaszok. Ez azt jelenti, hogy akkor is tájékozott és produktív maradhat, ha lemaradt a korábbi beszélgetésekről.
A csevegésen belül közvetlenül audio- vagy videohívásokat kezdeményezhet, hogy kérdéseket tisztázzon vagy személyesen megbeszélje a projekteket – ehhez nincs szükség további alkalmazásokra.
A csevegés integrálja a munkaterület minden elemét, függetlenül attól, hogy feladatokat kapcsol össze, frissítéseket szinkronizál vagy SyncUp-hívásokat kezdeményez videós és hangos együttműködés céljából.
🔍 Tudta? Az emberek 68%-a úgy véli, hogy az AI jelentősen befolyásolni fogja a kommunikációs szektort az elkövetkező öt évben.
2. funkció: Megjegyzések hozzárendelése
A ClickUp Assign Comments funkcióval a beszélgetési szálakban szereplő visszajelzéseket vagy kéréseket végrehajtható feladatokká alakíthatja. Ahelyett, hogy elmulasztana fontos részleteket, konkrét megjegyzéseket rendelhet a csapattagokhoz vagy akár magához is. Ez biztosítja, hogy minden visszajelzést nyomon kövessenek és kezeljenek, ami növeli a csapaton belüli felelősségvállalást.
A legjobb rész? Könnyen használható; néhány kattintással közvetlenül a beszélgetésekből vagy a ClickUp Docs-ból rendelhet hozzá megjegyzéseket, anélkül, hogy hosszú szálakat vagy dokumentumokat kellene átnéznie.
💡 Profi tipp: Készíts egy világos kommunikációs tervet, amely meghatározza, hogy a csapatod hogyan és mikor kommunikáljon. Határozd meg a főbb csatornákat, és gondoskodj arról, hogy mindenki megértse a folyamatot, hogy mindenki naprakész legyen.
3. funkció: Klipek
A ClickUp Clips megkönnyíti a csapatkommunikációt és az együttműködést, lehetővé téve az ötletek, visszajelzések és frissítések egyértelmű és vonzó módon történő megosztását. Hagyja ki a hosszú szöveges üzeneteket – egyszerűen rögzítsen és osszon meg videókat közvetlenül a ClickUp-ban.
Ezzel könnyedén megoszthatja a projekttervet, végigmehet egy feladaton, vagy visszajelzést adhat. Ez egy gyors, vizuális módszer az ötleteinek átadására – tökéletes az aszinkron videokommunikációhoz.
A ClickUp Brain integrációja kiváló kiegészítése a funkciókban gazdag platformnak. Az AI-alapú asszisztens automatikusan leírja minden felvételt. A leírások kereshetőek és időbélyegekkel ellátottak, így gyorsan megtalálhatja a konkrét részleteket anélkül, hogy újra meg kellene nézni a teljes videót.
Ezenkívül bármelyik pillanatban megjegyzéseket fűzhet a kliphez, így a beszélgetések fókuszáltak és cselekvésre ösztönzőek maradnak. Ezeket a felvételeket beágyazhatja feladatokba, dokumentumokba vagy megjegyzésekbe, vagy létrehozhat egy nyilvános linket külső érdekelt felek számára.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.
💡 Profi tipp: Tartsa rendezett állapotban a ClickUp Chat-et az egyes témákhoz vagy projektekhez tartozó szálak használatával.
Mi az a Slack?
A Slack egy munkahelyi üzenetküldő platform, amely központosítja a csapatok együttműködését, valamint a belső és külső kommunikációt.
A szoftver egy központi platformként működik, ahol a csapatok „csatornákon” keresztül, azaz meghatározott témákra vagy projektekre szánt speciális felületeken, illetve közvetlen üzenetküldéssel kommunikálhatnak egymással. A távoli együttműködést segítő eszköz egyszerűsíti a munkahelyi megbeszéléseket és csökkenti az e-mailektől való függőséget.
A Slack biztonságos, szervezett és rugalmas környezete szintén segít a csapatoknak kapcsolatban maradni, összehangoltan és hatékonyan dolgozni.
🧠 Érdekesség: A Slack a „Searchable Log of All Communication and Knowledge” (Minden kommunikáció és tudás kereshető naplója) rövidítése. 2009-ben Stewart Butterfield hozta létre.
💡 Profi tipp: A sikeres kommunikációs stratégia a rendszeres ellenőrzéseken, a világos elvárásokon és a nyílt visszajelzéseken alapul. Gondoskodjon a csapat összehangoltságáról úgy, hogy strukturált kommunikációs ütemtervet állít fel, és biztosítja, hogy a legfontosabb frissítések mindenki számára könnyen elérhetők legyenek.
A Slack funkciói
A Slack elsősorban egy kommunikációs platform, amely javítja a munkafolyamatok hatékonyságát és összekapcsolt munkaterületet hoz létre. Nézzük meg a funkcióit, a csatornák és a közvetlen üzenetküldés alapvető képességeitől a fejlett integrációkig. 👇
1. funkció: Kommunikációs eszközök
A Slack csatornákat használ, hogy központosítsa a beszélgetéseket bizonyos témák, projektek vagy csapatok körül. Ezek a dedikált terek szervezik a megbeszéléseket, megkönnyítve a releváns információk vagy döntések megtalálását. A nyilvános csatornák szervezet-szintű együttműködést tesznek lehetővé, míg a privát csatornák koncentrált teret biztosítanak az érzékeny megbeszélésekhez.
A Slack „közvetlen üzenetekkel” (DM-ekkel) rendelkezik, amelyek magánjellegű, közvetlen beszélgetésekhez használhatók egyénileg vagy kis csoportokban. Ez a funkció ideális a gyors, informális kommunikációhoz.
Ráadásul a Slack rendelkezik egy „huddle” funkcióval az audio- és videotalálkozókhoz, amely az informális irodai beszélgetéseket utánozza. Támogatja a képernyőmegosztást és az élő együttműködést, így a felhasználók gyorsan megoldhatják a problémákat vagy ötleteket gyűjthetnek.
🧠 Érdekesség: A Slack több mint 2600 alkalmazással integrálható, többek között a Google Drive-val, a Zoom-mal, a Trello-val, a Jira-val és még sok mással.
2. funkció: Keresési funkció és testreszabható riasztások
A Slack keresési funkciójával gyorsan előkereshet üzeneteket, fájlokat és csatornatartalmakat. A munkaterületen belüli összes kommunikációban való keresési lehetőség biztosítja, hogy még nagy forgalmú környezetben sem veszít el semmilyen információt.
Ezenkívül testreszabható értesítési beállításokkal rendelkezik, amelyek segítenek a felhasználóknak az üzenetek fontossági sorrendjének megállapításában. A Ne zavarjanak mód lehetővé teszi a zavartalan koncentrációt azáltal, hogy meghatározott időpontokban elnémítja az értesítéseket.
A Slack rendelkezik egy „felhasználói csoportok” funkcióval is, amely lehetővé teszi célzott értesítések küldését több személynek egy munkaterületen belül. Ez a funkció hasznos azoknak a csapatvezetőknek, akiknek bizonyos csoportokkal kell kommunikálniuk anélkül, hogy mindenkit külön megjelölnének.
🧠 Érdekes tény: A Slack egyik hasznos trükkje, hogy a „fel nyíl” gomb megnyomásával gyorsan szerkesztheti az utolsó üzenetét, míg az Option + kattintás (Mac) vagy az Alt + kattintás (PC) segítségével az üzenetet olvasatlannak jelölheti.
3. funkció: AI
A Slack Enterprise Grid csomagja mesterséges intelligencia funkciókat tartalmaz, amelyek összefoglalják a szálakat, csatornákat és megosztott fájlokat, így Ön könnyedén nyomon követheti a legfontosabb információkat.
Emellett javítja a keresési funkciókat is, lehetővé téve, hogy természetes nyelven tegyen fel kérdéseket, és a platformon található releváns üzenetek vagy fájlok alapján tömör válaszokat adjon. Szabadnapjain a Slack AI napi összefoglalókat nyújt, amelyek összefoglalják a kiválasztott csatornák tevékenységét.
Slack árak
- Ingyenes
- Pro: 8,75 USD/hó felhasználónként
- Business+Pro: 15 USD/hó felhasználónként
- Enterprise Grid tervezet: Egyedi árazás
ClickUp vs. Slack: funkciók összehasonlítása
Bár a ClickUp és a Slack egyaránt egyedülálló funkciókat kínál a csapatok együttműködéséhez, a ClickUp kiemelkedik mint egy all-in-one platform a feladatkezeléshez, a projektkövetéshez és a csapat termelékenységének növeléséhez.
Ezzel szemben a Slack elsősorban a kommunikációra összpontosít, csatornákat, közvetlen üzenetküldést és integrációkat kínál.
Hasonlítsuk össze a legfontosabb funkcióikat, hogy megtudjuk, melyik eszköz felel meg leginkább a csapatod igényeinek. 💁
|Kritériumok
|ClickUp
|Slack
|Elsődleges funkciók
|Átfogó feladat- és projektkezelés kiterjedt együttműködési funkciókkal
|Valós idejű kommunikáció és együttműködés
|Feladatkezelés
|Fejlett funkciók, beleértve a Gantt-diagramokat, a függőségeket és az egyéni munkafolyamatokat.
|Korlátozott feladatkezelés; integrációkra támaszkodik
|Testreszabás
|Rendkívül testreszabható munkafolyamatok, irányítópultok és mezők
|Testreszabható csatornák és értesítések
|Felhasználói felület
|Intuitív, felhasználóbarát és sokoldalú
|Felhasználóbarát, gyors bevezetéshez
|Együttműködési funkciók
|Feladaton belüli megjegyzések, dokumentumszerkesztés és együttműködésen alapuló célkövetés
|Csatornák, közvetlen üzenetküldés és fájlmegosztás
|A legjobb
|Csapatok, amelyeknek robusztus projektmenedzsment eszközökre van szükségük
|Egyszerű kommunikációra összpontosító csapatok
1. funkció: Testreszabhatóság és rugalmasság
Először is beszéljünk a testreszabhatóságról és a rugalmasságról. Íme, hogyan teljesítenek a ClickUp és a Slack a munkafolyamatok kialakításában és a platform testreszabásában, hogy az megfeleljen a csapat igényeinek.
ClickUp
A ClickUp kiterjedt testreszabási lehetőségeket kínál, amelyek segítségével a csapatok a munkafolyamatokat, mezőket és irányítópultokat pontosan a saját folyamataikhoz igazíthatják. A személyre szabott feladatállapotoktól és egyedi mezőktől a részletes irányítópultokig minden segítségével olyan környezetet hozhat létre, amely tükrözi az Ön egyedi munkafolyamatait.
Slack
A Slack lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy testreszabják az olyan elemeket, mint a csatornák, az értesítések és az integrációk, ami segít a kommunikáció egyszerűsítésében. Testreszabási lehetőségei azonban elsősorban ezekre a kommunikációra összpontosító funkciókra korlátozódnak. Hiányzik belőle a ClickUp által biztosított mélyebb projektmunkafolyamat-testreszabás.
🏆 Győztes: A ClickUp nyeri ezt a kört testreszabható és robusztus projektmenedzsment funkcióival.
2. funkció: Együttműködés
Ezután az együttműködést vesszük górcső alá. Hogyan segítik ezek az eszközök a csapatodat a kapcsolattartásban és az együttműködésben?
ClickUp
A ClickUp egy projektmenedzsment együttműködési eszköz, amely dokumentummegosztást, kommentárszálakat és csevegést integrál közvetlenül a keretrendszerébe. A beszélgetések konkrét projektekhez kapcsolódnak, hogy a csapatok összehangoltan tudjanak dolgozni. A ClickUp csevegési funkciója lehetővé teszi a feladatok közvetlen összekapcsolását a beszélgetésekben, így biztosítva, hogy a kontextus ne vesszen el az eszközök között – ami gyakori probléma a Slackben.
Slack
Bár a Slack kiválóan alkalmas valós idejű beszélgetésekre és közvetlen üzenetküldésre, hiányoznak belőle a mélyen integrált együttműködési funkciók. A feladatok, dokumentumok és munkafolyamatok nem képezik a Slack alapvető funkcióinak részét, ezért kevésbé ideális azoknak a csapatoknak, amelyeknek mindenre egy helyen van szükségük.
🏆 Győztes: A ClickUp integrált együttműködési funkcióival vezet, mivel mindent, a feladatoktól a megbeszélésekig, egy helyen tart.
🧠 Érdekes tény: A klasszikus „nyitott ajtó” politika, amely egykor az irodai környezetben népszerű volt a munkavállalók és a vezetőség közötti kommunikáció ösztönzése érdekében, a digitális korban továbbfejlődött. Az olyan eszközökkel, mint a ClickUp, a vezetők most már „nyitott digitális ajtóval” rendelkezhetnek, így könnyebben elérhetők a gyors visszajelzések vagy tanácsok érdekében.
3. funkció: Felhasználói élmény
Akár egyszerű és intuitív, akár funkciókban gazdag és átfogó megoldásra van szüksége, megnézzük, melyik platform teszi könnyebbé a csapatának a bekapcsolódást.
ClickUp
A ClickUp funkciói sokkal nagyobb funkcionalitást kínálnak, de megtanulása időigényes. Fejlett feladatkezelő és projektmunka-folyamatokhoz szükséges eszközei elsajátítása több időt igényelhet, ezért inkább azoknak a csapatoknak ajánlott, amelyek átfogó, mindent magában foglaló platformot keresnek.
Slack
A Slack egyszerű és intuitív felülete megkönnyíti a csapatok számára a gyors indulást. A felhasználóbarát kialakításra való összpontosítás ösztönzi a kötetlen interakciókat, elősegítve a közösségi érzést.
🏆 Győztes: Döntetlen! Ha egyszerű eszközt keres alkalmi beszélgetésekhez, akkor a Slack a megfelelő választás. Ha viszont olyan funkciókban gazdag eszközt keres, amely racionalizálja az összes munkával kapcsolatos beszélgetést, akkor a ClickUp a megfelelő választás.
4. funkció: Célok kitűzése és nyomon követése
Hasonlítsuk össze a Slack és a ClickUp célkitűzés-meghatározási és feladat-előrehaladás-követési funkcióit.
ClickUp
A ClickUp beépített célkitűzési és nyomonkövetési funkcióival kiválóan segít a csapatoknak a céljaikra koncentrálni. A csapatok egyértelmű célokat határozhatnak meg, azokat kisebb célokra bontva, és valós időben követhetik nyomon az előrehaladást.
Ez a funkció hasznos a hosszú távú projektek nyomon követéséhez és a határidők betartásához.
Slack
A Slack nem kínál dedikált célkövető eszközöket. Bár megkönnyíti a célokkal kapcsolatos kommunikációt, hiányzik belőle a ClickUp által biztosított struktúra a siker meghatározásához, kezeléséhez és méréséhez.
🏆 Győztes: A ClickUp nyerte ezt a kört robusztus célkitűző és nyomonkövető eszközeivel, amelyekkel csapata összehangoltan és célirányosan dolgozhat.
🔍 Tudta? Ha csapata a Slacket használja, akkor örömmel fogja hallani, hogy a ClickUp zökkenőmentesen integrálható vele. A ClickUp és a Slack integrációja lehetővé teszi a két platform összekapcsolását, így csapata mindig összehangoltan tud dolgozni.
5. funkció: Emlékeztetők és értesítések
Végül nézzük meg az emlékeztetőket és értesítéseket, valamint azt, hogy az egyes eszközök hogyan segítik csapatát a feladatok és határidők nyomon követésében.
ClickUp
A ClickUp emlékeztető funkciói segítenek a feladatok nyomon követésében. Beállíthatja őket határidőkhöz vagy egyéni időkeretekhez, így mindig tudni fogja, mi a következő lépés, és a csapata is a terv szerint haladhat.
Slack
Bár hatékony csapatkommunikációs alkalmazás, a Slack elsősorban az üzenetek és említések értesítési beállításaira összpontosít. Nem kínál feladat-emlékeztető funkciókat, mint a ClickUp.
🏆 Győztes: A ClickUp hatékony emlékeztető rendszerével vezet, amely segít csapatának a feladatok és a határidők nyomon követésében.
Slack vs. ClickUp a Redditen
A Redditre látogattunk el, hogy megnézzük, mit gondolnak az emberek a Slack és a ClickUp összehasonlításáról. Noha nincs konkrét téma, amely a kettőt összehasonlítaná, nézzük meg, mit mondanak róluk a felhasználók.
Első ránézésre a Slack egyszerű feladatokat lát el egyszerűen... A terméknek van egy olyan mélysége, amely nem zavaró, ha csak egy egyszerű kommunikációs eszközt szeretne.
Első ránézésre a Slack egyszerű feladatokat lát el egyszerűen... A terméknek van egy olyan mélysége, amely nem zavaró, ha csak egy egyszerű kommunikációs eszközt szeretne.
Az új ClickUp Chat mind asztali, mind mobil eszközökön a legfelső szinten található. Nagyon könnyű belépni és csevegni, megnézni, hogy van-e valami, amire válaszolni kell, stb.
Az új ClickUp Chat mind asztali, mind mobil eszközökön a legfelső szinten található. Nagyon könnyű belépni és csevegni, megnézni, hogy van-e valami, amire válaszolni kell, stb.
Amikor megkérdezték, hogy megéri-e a Slack.
Tavaly kipróbáltuk a Slacket, de nem vált be. Hatalmas problémák adódtak azzal, hogy az emberek nem kapták meg az értesítéseket.
Tavaly kipróbáltuk a Slacket, de nem vált be. Hatalmas problémák adódtak azzal, hogy az emberek nem kapták meg az értesítéseket.
Egy Reddit-felhasználó megosztotta izgalmát az új ClickUp Chat funkciókkal kapcsolatban:
Hé! A ClickUp Chat tartalmazza a fent említett funkciókat és még sok mást. A legfontosabb funkciók között szerepelnek a csevegések és csatornák, közvetlen üzenetek, szálak, hang- és videohívások, tevékenységi feed, push értesítések, emlékeztetők, egyéni oldalsáv, piszkozatok és elküldött üzenetek, integrációk és még sok más!
Hé! A ClickUp Chat tartalmazza a fent említett funkciókat és még sok mást. A legfontosabb funkciók között szerepelnek a csevegések és csatornák, közvetlen üzenetek, szálak, hang- és videohívások, tevékenységi feed, push értesítések, emlékeztetők, egyéni oldalsáv, piszkozatok és elküldött üzenetek, integrációk és még sok más!
🔍 Tudta? A toborzók 74%-a szerint a digitális kommunikációs eszközök és a videokonferenciák használatának jártassága elengedhetetlen a munkavállalók számára.
Melyik kommunikációs eszköz a legjobb?
Az eredmények megvannak, és egyértelmű a győztes. 💪
A ClickUp! 🤩
Bár a Slack a kommunikáció terén az első számú választás, kizárólag az üzenetküldésre összpontosít. Kiválóan összeköti a csapatokat, de a projektek kezelése, a feladatok nyomon követése és a munkafolyamatok integrálása terén nem ér fel versenytársaival.
A ClickUp egy mindenre kiterjedő alkalmazás a munkához, a kommunikációhoz és a projektmenedzsmenthez. Ez egy átfogó megoldás a célok kitűzésétől a dokumentumok megosztásáig és a munkafolyamatok automatizálásáig.
Miért ne próbálná ki? Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra!