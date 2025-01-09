Slack vagy ClickUp: melyik csapatkommunikációs eszköz a legjobb?

Néhány hónappal ezelőtti brainstorming ülésen egy csapattag viccesen megjegyezte: „A Slackben megbeszéljük, mit kell tenni, a ClickUpban pedig meg is tesszük.” Ez nevetést váltott ki, de elgondolkodtatott arról is, hogy ezek az eszközök milyen különbözőképpen működnek.

Mivel mindkettővel dolgoztam már, megértem, hogy miben különböznek egymástól.

A döntés azonban nem csak a funkciók összehasonlításáról szól. Ugyanilyen fontos megérteni, hogy mire van szüksége a csapatának.

Mindkét eszköz alapos értékelése után összeállítottam egy rövid Slack vs. ClickUp útmutatót, hogy segítsen eldönteni, melyik illik legjobban a csapatához. 🎯

Mi az a ClickUp?

A ClickUp segítségével zökkenőmentesen egyesítheti a munkát és a kommunikációt.

A ClickUp, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI-alapú technológiával, amely segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.

A csapatok és egyének számára készült, hogy egy helyen szervezhessék, nyomon követhessék és kezelhessék feladataikat. Rugalmas eszközkészletet kínál, amely kielégíti a különböző projektigényeket. A platform integrálja a célkitűzések meghatározását, az időkövetést, a vizualizációt és az együttműködést, hogy segítsen a munkafolyamatok testreszabásában.

A ClickUp átfogó projektmenedzsment funkciói, mint például a valós idejű csevegés, a táblák és a robusztus jelentéskészítési lehetőségek, csökkentik a különböző felhasználási esetekhez, például szoftverfejlesztéshez, marketinghez és ügyfélkezeléshez szükséges több eszköz igényét.

A napi feladatok kezelésétől a nagyszabású kezdeményezésekig, ez a szoftver kiküszöböli a hatékonyság hiányát, csökkenti a szilárd struktúrákat, és biztosítja, hogy mindenki összhangban maradjon.

🔍 Tudta? A távmunkások 53%-a szerint az otthoni munkavégzés megnehezíti a munkatársakkal való kapcsolattartást. Ez rávilágít a ClickUp-hoz hasonló hatékony online kommunikációs eszközök kritikus szerepére a távmunkások közötti szakadék áthidalásában.

ClickUp funkciók

A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, a projektmenedzsmenten túlmutat, és számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek a modern csapatok igényeinek kielégítésére lettek kialakítva.

Vessünk egy pillantást néhány konkrét funkcióra, amelyek a ClickUp-ot a munka egyszerűsítésére és a hatékonyság maximalizálására alkalmas tökéletes eszközzé teszik. 👇

1. funkció: Csevegés

A ClickUp Chat újragondolja a csapatok közötti kommunikáció és együttműködés módját, egyesítve a valós idejű üzenetküldést a feladat- és projektmenedzsmenttel egy hatékony platformon.

Emlékszik arra a folyamatos küzdelemre, amikor a csevegőalkalmazások és a munkaeszközök között kellett váltogatnia? A ClickUp Chat ezt teljesen kiküszöböli. Lehetővé teszi, hogy ötleteket vitasson meg, feladatokat kezeljen és projekteket kövessen nyomon anélkül, hogy el kellene hagynia a beszélgetést.

A ClickUp minden listája, mappája vagy területe automatikusan saját csatornával rendelkezik, így a kommunikáció közvetlenül kapcsolódik az általa támogatott munkához. A csatornán végzett bármely módosítás az adott területre, mappára vagy listára vonatkozik.

A biztonság érdekében a Chat lehetővé teszi a jogosultságok nyilvános vagy privát beállítását. Ezenkívül a FollowUps segítségével a csevegési üzeneteket feladatokként rendelheti hozzá, így biztosítva, hogy egyetlen feladat se maradjon figyelmen kívül.

Egy hosszú szálon belül egy adott témát vagy fájlt keres? A Helyadatok funkcióval mindent egy pillanat alatt áttekinthet: a csevegés témáit, leírásait, követőit és a csevegésben megosztott fájlokat.

Ezenkívül minden csevegéshez hozzáadhat fejlécet és leírást, hogy meghatározza annak célját. Legyen szó brainstormingról, a haladás nyomon követéséről vagy frissítések megosztásáról, a fejlécnek köszönhetően a fontos frissítések mindig szem előtt vannak, míg a világos leírások segítségével a csapat tagjai azonnal megértik a fókuszt.

Szerezzen be AI-alapú összefoglalókat a ClickUp Brain in Chat segítségével.

A ClickUp Brain biztosítja a Chat funkcióit, mint például az üzenetekből történő azonnali feladat létrehozás, a beszélgetések összefoglalása és a munkaterületről származó gyors válaszok. Ez azt jelenti, hogy akkor is tájékozott és produktív maradhat, ha lemaradt a korábbi beszélgetésekről.

A csevegésen belül közvetlenül audio- vagy videohívásokat kezdeményezhet, hogy kérdéseket tisztázzon vagy személyesen megbeszélje a projekteket – ehhez nincs szükség további alkalmazásokra.

A csevegés integrálja a munkaterület minden elemét, függetlenül attól, hogy feladatokat kapcsol össze, frissítéseket szinkronizál vagy SyncUp-hívásokat kezdeményez videós és hangos együttműködés céljából.

🔍 Tudta? Az emberek 68%-a úgy véli, hogy az AI jelentősen befolyásolni fogja a kommunikációs szektort az elkövetkező öt évben.

A ClickUp segítségével a megjegyzéseket feladatokká alakíthatja Megjegyzések hozzárendelése

A ClickUp Assign Comments funkcióval a beszélgetési szálakban szereplő visszajelzéseket vagy kéréseket végrehajtható feladatokká alakíthatja. Ahelyett, hogy elmulasztana fontos részleteket, konkrét megjegyzéseket rendelhet a csapattagokhoz vagy akár magához is. Ez biztosítja, hogy minden visszajelzést nyomon kövessenek és kezeljenek, ami növeli a csapaton belüli felelősségvállalást.

A legjobb rész? Könnyen használható; néhány kattintással közvetlenül a beszélgetésekből vagy a ClickUp Docs-ból rendelhet hozzá megjegyzéseket, anélkül, hogy hosszú szálakat vagy dokumentumokat kellene átnéznie.

💡 Profi tipp: Készíts egy világos kommunikációs tervet, amely meghatározza, hogy a csapatod hogyan és mikor kommunikáljon. Határozd meg a főbb csatornákat, és gondoskodj arról, hogy mindenki megértse a folyamatot, hogy mindenki naprakész legyen.

3. funkció: Klipek

Ossza meg munkaterületének képernyőfelvételeit a ClickUp Clips segítségével.

A ClickUp Clips megkönnyíti a csapatkommunikációt és az együttműködést, lehetővé téve az ötletek, visszajelzések és frissítések egyértelmű és vonzó módon történő megosztását. Hagyja ki a hosszú szöveges üzeneteket – egyszerűen rögzítsen és osszon meg videókat közvetlenül a ClickUp-ban.

Ezzel könnyedén megoszthatja a projekttervet, végigmehet egy feladaton, vagy visszajelzést adhat. Ez egy gyors, vizuális módszer az ötleteinek átadására – tökéletes az aszinkron videokommunikációhoz.

A ClickUp Brain integrációja kiváló kiegészítése a funkciókban gazdag platformnak. Az AI-alapú asszisztens automatikusan leírja minden felvételt. A leírások kereshetőek és időbélyegekkel ellátottak, így gyorsan megtalálhatja a konkrét részleteket anélkül, hogy újra meg kellene nézni a teljes videót.

Ezenkívül bármelyik pillanatban megjegyzéseket fűzhet a kliphez, így a beszélgetések fókuszáltak és cselekvésre ösztönzőek maradnak. Ezeket a felvételeket beágyazhatja feladatokba, dokumentumokba vagy megjegyzésekbe, vagy létrehozhat egy nyilvános linket külső érdekelt felek számára.

📖 Olvassa el még: A legjobb képernyőmegosztó szoftverek és alkalmazások

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

💡 Profi tipp: Tartsa rendezett állapotban a ClickUp Chat-et az egyes témákhoz vagy projektekhez tartozó szálak használatával.

Mi az a Slack?

via Slack

A Slack egy munkahelyi üzenetküldő platform, amely központosítja a csapatok együttműködését, valamint a belső és külső kommunikációt.

A szoftver egy központi platformként működik, ahol a csapatok „csatornákon” keresztül, azaz meghatározott témákra vagy projektekre szánt speciális felületeken, illetve közvetlen üzenetküldéssel kommunikálhatnak egymással. A távoli együttműködést segítő eszköz egyszerűsíti a munkahelyi megbeszéléseket és csökkenti az e-mailektől való függőséget.

A Slack biztonságos, szervezett és rugalmas környezete szintén segít a csapatoknak kapcsolatban maradni, összehangoltan és hatékonyan dolgozni.

🧠 Érdekesség: A Slack a „Searchable Log of All Communication and Knowledge” (Minden kommunikáció és tudás kereshető naplója) rövidítése. 2009-ben Stewart Butterfield hozta létre.

💡 Profi tipp: A sikeres kommunikációs stratégia a rendszeres ellenőrzéseken, a világos elvárásokon és a nyílt visszajelzéseken alapul. Gondoskodjon a csapat összehangoltságáról úgy, hogy strukturált kommunikációs ütemtervet állít fel, és biztosítja, hogy a legfontosabb frissítések mindenki számára könnyen elérhetők legyenek.

A Slack funkciói

A Slack elsősorban egy kommunikációs platform, amely javítja a munkafolyamatok hatékonyságát és összekapcsolt munkaterületet hoz létre. Nézzük meg a funkcióit, a csatornák és a közvetlen üzenetküldés alapvető képességeitől a fejlett integrációkig. 👇

Csatlakozzon vagy indítson egy megbeszélést DM-ekből vagy csatornákból

A Slack csatornákat használ, hogy központosítsa a beszélgetéseket bizonyos témák, projektek vagy csapatok körül. Ezek a dedikált terek szervezik a megbeszéléseket, megkönnyítve a releváns információk vagy döntések megtalálását. A nyilvános csatornák szervezet-szintű együttműködést tesznek lehetővé, míg a privát csatornák koncentrált teret biztosítanak az érzékeny megbeszélésekhez.

A Slack „közvetlen üzenetekkel” (DM-ekkel) rendelkezik, amelyek magánjellegű, közvetlen beszélgetésekhez használhatók egyénileg vagy kis csoportokban. Ez a funkció ideális a gyors, informális kommunikációhoz.

Ráadásul a Slack rendelkezik egy „huddle” funkcióval az audio- és videotalálkozókhoz, amely az informális irodai beszélgetéseket utánozza. Támogatja a képernyőmegosztást és az élő együttműködést, így a felhasználók gyorsan megoldhatják a problémákat vagy ötleteket gyűjthetnek.

🧠 Érdekesség: A Slack több mint 2600 alkalmazással integrálható, többek között a Google Drive-val, a Zoom-mal, a Trello-val, a Jira-val és még sok mással.

2. funkció: Keresési funkció és testreszabható riasztások

Találja meg a releváns fájlokat és üzeneteket

A Slack keresési funkciójával gyorsan előkereshet üzeneteket, fájlokat és csatornatartalmakat. A munkaterületen belüli összes kommunikációban való keresési lehetőség biztosítja, hogy még nagy forgalmú környezetben sem veszít el semmilyen információt.

Ezenkívül testreszabható értesítési beállításokkal rendelkezik, amelyek segítenek a felhasználóknak az üzenetek fontossági sorrendjének megállapításában. A Ne zavarjanak mód lehetővé teszi a zavartalan koncentrációt azáltal, hogy meghatározott időpontokban elnémítja az értesítéseket.

A Slack rendelkezik egy „felhasználói csoportok” funkcióval is, amely lehetővé teszi célzott értesítések küldését több személynek egy munkaterületen belül. Ez a funkció hasznos azoknak a csapatvezetőknek, akiknek bizonyos csoportokkal kell kommunikálniuk anélkül, hogy mindenkit külön megjelölnének.

🧠 Érdekes tény: A Slack egyik hasznos trükkje, hogy a „fel nyíl” gomb megnyomásával gyorsan szerkesztheti az utolsó üzenetét, míg az Option + kattintás (Mac) vagy az Alt + kattintás (PC) segítségével az üzenetet olvasatlannak jelölheti.

3. funkció: AI

Szerezzen egyszerű szálösszefoglalókat AI segítségével

A Slack Enterprise Grid csomagja mesterséges intelligencia funkciókat tartalmaz, amelyek összefoglalják a szálakat, csatornákat és megosztott fájlokat, így Ön könnyedén nyomon követheti a legfontosabb információkat.

Emellett javítja a keresési funkciókat is, lehetővé téve, hogy természetes nyelven tegyen fel kérdéseket, és a platformon található releváns üzenetek vagy fájlok alapján tömör válaszokat adjon. Szabadnapjain a Slack AI napi összefoglalókat nyújt, amelyek összefoglalják a kiválasztott csatornák tevékenységét.

Slack árak

Ingyenes

Pro: 8,75 USD/hó felhasználónként

Business+Pro: 15 USD/hó felhasználónként

Enterprise Grid tervezet: Egyedi árazás

📖 Olvassa el még: Hogyan használhatja a Slacket projektmenedzsmenthez?

ClickUp vs. Slack: funkciók összehasonlítása

Bár a ClickUp és a Slack egyaránt egyedülálló funkciókat kínál a csapatok együttműködéséhez, a ClickUp kiemelkedik mint egy all-in-one platform a feladatkezeléshez, a projektkövetéshez és a csapat termelékenységének növeléséhez.

Ezzel szemben a Slack elsősorban a kommunikációra összpontosít, csatornákat, közvetlen üzenetküldést és integrációkat kínál.

Hasonlítsuk össze a legfontosabb funkcióikat, hogy megtudjuk, melyik eszköz felel meg leginkább a csapatod igényeinek. 💁

Kritériumok ClickUp Slack Elsődleges funkciók Átfogó feladat- és projektkezelés kiterjedt együttműködési funkciókkal Valós idejű kommunikáció és együttműködés Feladatkezelés Fejlett funkciók, beleértve a Gantt-diagramokat, a függőségeket és az egyéni munkafolyamatokat. Korlátozott feladatkezelés; integrációkra támaszkodik Testreszabás Rendkívül testreszabható munkafolyamatok, irányítópultok és mezők Testreszabható csatornák és értesítések Felhasználói felület Intuitív, felhasználóbarát és sokoldalú Felhasználóbarát, gyors bevezetéshez Együttműködési funkciók Feladaton belüli megjegyzések, dokumentumszerkesztés és együttműködésen alapuló célkövetés Csatornák, közvetlen üzenetküldés és fájlmegosztás A legjobb Csapatok, amelyeknek robusztus projektmenedzsment eszközökre van szükségük Egyszerű kommunikációra összpontosító csapatok

1. funkció: Testreszabhatóság és rugalmasság

Először is beszéljünk a testreszabhatóságról és a rugalmasságról. Íme, hogyan teljesítenek a ClickUp és a Slack a munkafolyamatok kialakításában és a platform testreszabásában, hogy az megfeleljen a csapat igényeinek.

ClickUp

A ClickUp kiterjedt testreszabási lehetőségeket kínál, amelyek segítségével a csapatok a munkafolyamatokat, mezőket és irányítópultokat pontosan a saját folyamataikhoz igazíthatják. A személyre szabott feladatállapotoktól és egyedi mezőktől a részletes irányítópultokig minden segítségével olyan környezetet hozhat létre, amely tükrözi az Ön egyedi munkafolyamatait.

Slack

A Slack lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy testreszabják az olyan elemeket, mint a csatornák, az értesítések és az integrációk, ami segít a kommunikáció egyszerűsítésében. Testreszabási lehetőségei azonban elsősorban ezekre a kommunikációra összpontosító funkciókra korlátozódnak. Hiányzik belőle a ClickUp által biztosított mélyebb projektmunkafolyamat-testreszabás.

🏆 Győztes: A ClickUp nyeri ezt a kört testreszabható és robusztus projektmenedzsment funkcióival.

2. funkció: Együttműködés

Ezután az együttműködést vesszük górcső alá. Hogyan segítik ezek az eszközök a csapatodat a kapcsolattartásban és az együttműködésben?

ClickUp

A ClickUp egy projektmenedzsment együttműködési eszköz, amely dokumentummegosztást, kommentárszálakat és csevegést integrál közvetlenül a keretrendszerébe. A beszélgetések konkrét projektekhez kapcsolódnak, hogy a csapatok összehangoltan tudjanak dolgozni. A ClickUp csevegési funkciója lehetővé teszi a feladatok közvetlen összekapcsolását a beszélgetésekben, így biztosítva, hogy a kontextus ne vesszen el az eszközök között – ami gyakori probléma a Slackben.

Slack

Bár a Slack kiválóan alkalmas valós idejű beszélgetésekre és közvetlen üzenetküldésre, hiányoznak belőle a mélyen integrált együttműködési funkciók. A feladatok, dokumentumok és munkafolyamatok nem képezik a Slack alapvető funkcióinak részét, ezért kevésbé ideális azoknak a csapatoknak, amelyeknek mindenre egy helyen van szükségük.

🏆 Győztes: A ClickUp integrált együttműködési funkcióival vezet, mivel mindent, a feladatoktól a megbeszélésekig, egy helyen tart.

🧠 Érdekes tény: A klasszikus „nyitott ajtó” politika, amely egykor az irodai környezetben népszerű volt a munkavállalók és a vezetőség közötti kommunikáció ösztönzése érdekében, a digitális korban továbbfejlődött. Az olyan eszközökkel, mint a ClickUp, a vezetők most már „nyitott digitális ajtóval” rendelkezhetnek, így könnyebben elérhetők a gyors visszajelzések vagy tanácsok érdekében.

3. funkció: Felhasználói élmény

Akár egyszerű és intuitív, akár funkciókban gazdag és átfogó megoldásra van szüksége, megnézzük, melyik platform teszi könnyebbé a csapatának a bekapcsolódást.

ClickUp

A ClickUp funkciói sokkal nagyobb funkcionalitást kínálnak, de megtanulása időigényes. Fejlett feladatkezelő és projektmunka-folyamatokhoz szükséges eszközei elsajátítása több időt igényelhet, ezért inkább azoknak a csapatoknak ajánlott, amelyek átfogó, mindent magában foglaló platformot keresnek.

Slack

A Slack egyszerű és intuitív felülete megkönnyíti a csapatok számára a gyors indulást. A felhasználóbarát kialakításra való összpontosítás ösztönzi a kötetlen interakciókat, elősegítve a közösségi érzést.

🏆 Győztes: Döntetlen! Ha egyszerű eszközt keres alkalmi beszélgetésekhez, akkor a Slack a megfelelő választás. Ha viszont olyan funkciókban gazdag eszközt keres, amely racionalizálja az összes munkával kapcsolatos beszélgetést, akkor a ClickUp a megfelelő választás.

4. funkció: Célok kitűzése és nyomon követése

Hasonlítsuk össze a Slack és a ClickUp célkitűzés-meghatározási és feladat-előrehaladás-követési funkcióit.

ClickUp

A ClickUp beépített célkitűzési és nyomonkövetési funkcióival kiválóan segít a csapatoknak a céljaikra koncentrálni. A csapatok egyértelmű célokat határozhatnak meg, azokat kisebb célokra bontva, és valós időben követhetik nyomon az előrehaladást.

Ez a funkció hasznos a hosszú távú projektek nyomon követéséhez és a határidők betartásához.

Slack

A Slack nem kínál dedikált célkövető eszközöket. Bár megkönnyíti a célokkal kapcsolatos kommunikációt, hiányzik belőle a ClickUp által biztosított struktúra a siker meghatározásához, kezeléséhez és méréséhez.

🏆 Győztes: A ClickUp nyerte ezt a kört robusztus célkitűző és nyomonkövető eszközeivel, amelyekkel csapata összehangoltan és célirányosan dolgozhat.

🔍 Tudta? Ha csapata a Slacket használja, akkor örömmel fogja hallani, hogy a ClickUp zökkenőmentesen integrálható vele. A ClickUp és a Slack integrációja lehetővé teszi a két platform összekapcsolását, így csapata mindig összehangoltan tud dolgozni.

5. funkció: Emlékeztetők és értesítések

Végül nézzük meg az emlékeztetőket és értesítéseket, valamint azt, hogy az egyes eszközök hogyan segítik csapatát a feladatok és határidők nyomon követésében.

ClickUp

A ClickUp emlékeztető funkciói segítenek a feladatok nyomon követésében. Beállíthatja őket határidőkhöz vagy egyéni időkeretekhez, így mindig tudni fogja, mi a következő lépés, és a csapata is a terv szerint haladhat.

Slack

Bár hatékony csapatkommunikációs alkalmazás, a Slack elsősorban az üzenetek és említések értesítési beállításaira összpontosít. Nem kínál feladat-emlékeztető funkciókat, mint a ClickUp.

🏆 Győztes: A ClickUp hatékony emlékeztető rendszerével vezet, amely segít csapatának a feladatok és a határidők nyomon követésében.

📖 Olvassa el még: Fedezze fel, hogyan alakítja át a ClickUp AI-alapú „mindenre kiterjedő” csevegő funkciója a csapatkommunikációt azáltal, hogy kiváló, hatékonyabb és hasznosabb felhasználói élményt kínál.

Slack vs. ClickUp a Redditen

A Redditre látogattunk el, hogy megnézzük, mit gondolnak az emberek a Slack és a ClickUp összehasonlításáról. Noha nincs konkrét téma, amely a kettőt összehasonlítaná, nézzük meg, mit mondanak róluk a felhasználók.

Első ránézésre a Slack egyszerű feladatokat lát el egyszerűen... A terméknek van egy olyan mélysége, amely nem zavaró, ha csak egy egyszerű kommunikációs eszközt szeretne.

Első ránézésre a Slack egyszerű feladatokat lát el egyszerűen... A terméknek van egy olyan mélysége, amely nem zavaró, ha csak egy egyszerű kommunikációs eszközt szeretne.

Az új ClickUp Chat mind asztali, mind mobil eszközökön a legfelső szinten található. Nagyon könnyű belépni és csevegni, megnézni, hogy van-e valami, amire válaszolni kell, stb.

Az új ClickUp Chat mind asztali, mind mobil eszközökön a legfelső szinten található. Nagyon könnyű belépni és csevegni, megnézni, hogy van-e valami, amire válaszolni kell, stb.

Amikor megkérdezték, hogy megéri-e a Slack.

Tavaly kipróbáltuk a Slacket, de nem vált be. Hatalmas problémák adódtak azzal, hogy az emberek nem kapták meg az értesítéseket.

Tavaly kipróbáltuk a Slacket, de nem vált be. Hatalmas problémák adódtak azzal, hogy az emberek nem kapták meg az értesítéseket.

Egy Reddit-felhasználó megosztotta izgalmát az új ClickUp Chat funkciókkal kapcsolatban:

Hé! A ClickUp Chat tartalmazza a fent említett funkciókat és még sok mást. A legfontosabb funkciók között szerepelnek a csevegések és csatornák, közvetlen üzenetek, szálak, hang- és videohívások, tevékenységi feed, push értesítések, emlékeztetők, egyéni oldalsáv, piszkozatok és elküldött üzenetek, integrációk és még sok más!

Hé! A ClickUp Chat tartalmazza a fent említett funkciókat és még sok mást. A legfontosabb funkciók között szerepelnek a csevegések és csatornák, közvetlen üzenetek, szálak, hang- és videohívások, tevékenységi feed, push értesítések, emlékeztetők, egyéni oldalsáv, piszkozatok és elküldött üzenetek, integrációk és még sok más!

🔍 Tudta? A toborzók 74%-a szerint a digitális kommunikációs eszközök és a videokonferenciák használatának jártassága elengedhetetlen a munkavállalók számára.

Bónusz: Slack alternatívák!

Melyik kommunikációs eszköz a legjobb?

Az eredmények megvannak, és egyértelmű a győztes. 💪

A ClickUp! 🤩

Bár a Slack a kommunikáció terén az első számú választás, kizárólag az üzenetküldésre összpontosít. Kiválóan összeköti a csapatokat, de a projektek kezelése, a feladatok nyomon követése és a munkafolyamatok integrálása terén nem ér fel versenytársaival.

A ClickUp egy mindenre kiterjedő alkalmazás a munkához, a kommunikációhoz és a projektmenedzsmenthez. Ez egy átfogó megoldás a célok kitűzésétől a dokumentumok megosztásáig és a munkafolyamatok automatizálásáig.

Miért ne próbálná ki? Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra!