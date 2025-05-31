A 13 legjobb Tana alternatíva jegyzeteléshez 2025-ben

A strukturált jegyzetek, a napi naplózás és a letisztult, vázlatszerű felület kombinációjával a Tana népszerű eszközzé vált azok számára, akik komolyan gondolkodnak az információk szervezésén. A kreatív szakemberek, diákok és tudásmunkások számára a Tana egyetlen jegyzetelési alkalmazáson belül struktúrát és rugalmasságot kínál.

Bár a Tana lenyűgöző, nem mindenki számára megfelelő, és nem ez az egyetlen lehetőség a piacon.

Akár vizuálisabb gondolkodásra, AI-támogatásra, jobb feladatintegrációra vagy egyszerűbb ötletkezelésre vágyik, rengeteg hatékony alternatíva áll rendelkezésre, amelyeket érdemes kipróbálni.

Ebben a blogban megvizsgáljuk a legjobb Tana alternatívákat, az all-in-one termelékenységi platformoktól, mint a ClickUp, az Obsidian, Logseq és Capacities PKM-first eszközökig. Akár egyéni alkotó vagy, akár csapat, itt megtalálod a munkafolyamatodhoz, stílusodhoz és költségvetésedhez illő eszközt.

Miért érdemes a Tana alternatíváit választani?

A Tana kiemelkedő teljesítményt nyújt a strukturált jegyzetelés és a tudásgráfok létrehozása terén. Csomópontalapú architektúrája és „minden egy referencia” filozófiája lehetővé teszi a haladó felhasználók számára, hogy összetett, egymással összekapcsolt gondolati rendszereket építsenek fel. De vannak korlátai is.

Íme néhány ok, amiért érdemes lehet Tana alternatívát keresni:

Megtanulása nehéz : A Tana túl bonyolultnak tűnhet, különösen azok számára, akik : A Tana túl bonyolultnak tűnhet, különösen azok számára, akik a hagyományos jegyzetelési alkalmazásokhoz vannak szokva.

Korlátozott valós idejű együttműködés : Bár a Tana kiválóan alkalmas : Bár a Tana kiválóan alkalmas személyes tudásmenedzsmentre , nem zökkenőmentes csapatmunkafolyamatokhoz vagy élő együttműködéshez lett kifejlesztve.

Funkciók korlátozása : A Tana számos fejlettebb funkciója fizetős csomagokhoz van kötve, ami kevésbé hozzáférhetővé teszi a költségtudatos felhasználók számára.

Mobil korlátozások: Bár javul, a mobil élmény nem olyan kifinomult és intuitív, mint egyes versenytársaké.

Ezért válogattuk össze a legjobb Tana alternatívákat, amelyek nemcsak hatékony jegyzetelést támogatnak, hanem a termelékenységet, az együttműködést és a tudásmenedzsmentet is elősegítik.

A Tana alternatívái egy pillantásra

A gyors összehasonlítás érdekében íme egy áttekintés a Tana legjobb alternatíváiról:

Eszköz Legjobb funkciók Legalkalmasabb Árak* ClickUp Beágyazott oldalakkal rendelkező dokumentumok, feladatok + jegyzetek egy helyen, AI Notetaker, valós idejű együttműködés A legjobb megoldás egyéni felhasználók, csapatok és vállalkozások számára, akiknek hatékony, all-in-one munkaterületre van szükségük. Ingyenes csomag elérhető; kiegészítők és testreszabási lehetőségek elérhetők vállalatok számára. Roam Research Kétirányú linkelés, napi jegyzetek, grafikus felület A legjobb kutatóknak és íróknak, akik hálózati gondolkodásmóddal dolgoznak. Havi 15 dollártól; nincs ingyenes csomag Obsidian Helyi tárolás, Markdown támogatás, robusztus plugin-ökoszisztéma A legjobb választás a magánélet védelmét fontosnak tartó felhasználók és az egyedül dolgozó tudásmunkások számára. Személyes használatra ingyenes; a fizetős csomagok ára 50 dollártól kezdődik. Logseq Helyi gráf, vázlatalapú szerkezet, nyílt forráskód A legjobb megoldás azoknak a fejlesztőknek és tudósoknak, akik kedvelik a testreszabást és a magánszférát. Ingyenes; Nyílt forráskódú Workflowy Végtelenül beágyazott listák, tiszta felület, címkézési rendszer A legjobb minimalisták és egyéni vállalkozók számára, akiknek egyszerű, strukturált vázlatokra van szükségük. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomag ára 8,99 dollár/hó. RemNote Térközös ismétlés, összekapcsolt jegyzetek, flashcard integráció A legjobb megoldás diákok és egész életen át tanulók számára, akik meg akarják őrizni tudásukat. Ingyenes csomag elérhető; a Pro funkciók ára 8 dollár/hónap-tól kezdődik. Anytype Helyi elsőbbségű, offline elsőbbségű, grafikon alapú tudás-operációs rendszer A legjobb megoldás a magánélet védelmére összpontosító alkotók számára, akik strukturált személyes tudásrendszereket építenek ki. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 99 dollártól kezdődik évente. Notion Gazdag tartalomblokkok, sablonok, adatbázisok és integrációk A legjobb megoldás funkciók közötti csapatok és egyéni felhasználók számára, akik jegyzeteket, wikiket és projekteket kezelnek. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 dollár/hó-tól kezdődik. Coda Interaktív dokumentumok, alkalmazások építőelemei, adattáblák A legjobb termék- és műveleti csapatok számára, akik dokumentumokban kezelik az adatokat és a munkafolyamatokat. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 dollár/hó-tól kezdődik. Heptabase Vizuális jegyzetelés, térbeli vásznak, kutatásközpontú funkciók A legjobb kutatók és vizuális gondolkodók számára, akik komplex ötleteket térképeznek fel. Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 11,99 dollár/hó-tól kezdődik. Kapacitások Mesterséges intelligenciával támogatott tudásgráf, média beágyazás, címkék és tulajdonságok A legjobb kreatív szakemberek és egyéni vállalkozók számára, akik sokféle digitális tartalmat kezelnek Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomag ára 11,99 dollár/hó. Mem Mesterséges intelligenciával támogatott jegyzetek, intelligens szervezés, naptárintegráció A legjobb megoldás elfoglalt szakemberek számára, akik automatikus, kevés erőfeszítést igénylő jegyzetrendszert szeretnének. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 8,33 dollár/hónap-tól kezdődik. Milanote Vizuális táblák, drag-and-drop felület, kreatív baráti sablonok A legjobb megoldás tervezők és kreatív csapatok számára, akik ötleteiket vizuálisan szervezik Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 9,99 dollár/hó-tól kezdődik.

A legjobb Tana alternatívák jegyzeteléshez

1. ClickUp (A legjobb az all-in-one termelékenység és tudásmenedzsment terén)

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amelyet olyan csapatok és egyének számára terveztek, akik egyetlen munkaterületen szeretnék racionalizálni a jegyzetelést, a feladatkezelést és a tudásmegosztást.

A ClickUp segítségével strukturált dokumentumokat hozhat létre beágyazott oldalakkal, feladatok és jegyzetek párhuzamos kezelésével, valamint hatékony AI-eszközökkel, amelyekkel javíthatja munkafolyamatát.

A ClickUp Docs lehetővé teszi dokumentumok létrehozását, szervezését és megosztását beágyazott oldalakkal, megkönnyítve ezzel a tudásbázisok, értekezletjegyzetek vagy projektdokumentációk létrehozását. Feladatokat közvetlenül a Docs-ba ágyazhat, kapcsolódó dokumentumokat linkelhet, és valós időben együttműködhet csapatával.

A ClickUp AI Notetaker segít rögzíteni a találkozók jegyzetét, összefoglalni a hosszú dokumentumokat és automatikusan létrehozni a teendőket. Ez a funkció különösen hasznos azoknak a csapatoknak, akik időt akarnak megtakarítani a kézi jegyzeteléssel és biztosítani akarják, hogy semmi ne maradjon ki.

A ClickUp fejlett AI-asszisztense, a ClickUp Brain, még egy lépéssel tovább megy. Használhatja írási segítségként, intelligens javaslatokhoz, vizsgafelkészülési jegyzetek rendezéséhez, értekezletek összefoglalójának elkészítéséhez, sőt, még a post-it cetlik gazdag jegyzetekké alakításához is.

Kezdje el Modern jegyzetelési alkalmazások a ClickUp brain segítségével

A ClickUp beépített jegyzettömbje tökéletes gyors ötletek, teendők vagy emlékeztetők feljegyzésére. A jegyzeteket könnyedén átalakíthatja végrehajtható feladatokká, vagy hozzáadhatja őket a Docs-hoz további kontextus érdekében.

A Clickup Notepad segítségével egyetlen helyen szervezheti jegyzeteket, ellenőrzőlistákat és feladatokat

A ClickUp legjobb funkciói:

All-in-one munkaterület , amely egy központi hubban egyesíti a feladatokat, jegyzeteket, tudásbázisokat és együttműködési eszközöket.

ClickUp Connected Search segítségével gyorsan megtalálhatja a tartalmakat, beszélgetéseket, dokumentumokat vagy feladatokat az egész munkaterületén. segítségével gyorsan megtalálhatja a tartalmakat, beszélgetéseket, dokumentumokat vagy feladatokat az egész munkaterületén.

Fordítási támogatás több nyelven, többek között franciául, spanyolul, németül, japánul, arabul és még sok más nyelven.

Verziótörténet és hozzáférés-vezérlés a változások nyomon követéséhez, a megosztás kezeléséhez és a dokumentumok tartalmának biztonságához. a változások nyomon követéséhez, a megosztás kezeléséhez és a dokumentumok tartalmának biztonságához.

ClickUp Clips a képernyők azonnali rögzítéséhez és jegyzetekkel való megosztásához, hogy kontextust adjon hozzájuk. a képernyők azonnali rögzítéséhez és jegyzetekkel való megosztásához, hogy kontextust adjon hozzájuk.

Gazdag tartalom beágyazás táblázatok, könyvjelzők, PDF-ek, képek és fájlok támogatásával, dinamikus, információkkal teli jegyzetek létrehozásához.

Testreszabható nézetek , mint például a Lista, Tábla és Naptár, amelyek lehetővé teszik, hogy jegyzeteket és ötleteket a munkafolyamatához igazodva szervezze.

Több mint 1000 integráció olyan népszerű eszközökkel, mint a Google Drive, a Slack, a Notion és még sok más, a zökkenőmentes munkafolyamat-összeköttetés érdekében. olyan népszerű eszközökkel, mint a Google Drive, a Slack, a Notion és még sok más, a zökkenőmentes munkafolyamat-összeköttetés érdekében.

Sablonok és összekapcsolási funkciók a kapcsolódó, skálázható tudásbázis felépítéséhez és karbantartásához.

💡Profi tipp: Tegye hatékonyabbá és mindenki számára produktívabbá a megbeszéléseit a ClickUp Meeting Notes Template segítségével, amely napirendeket, jegyzeteket és teendőket tartalmaz. Ingyenes sablon letöltése

A ClickUp korlátai:

Az all-in-one platformokhoz még nem szokott felhasználók számára ez túlnyomó érzés lehet.

Egyes fejlett funkciók fizetős csomagokat igényelnek, amelyek kis csapatok számára drágák lehetnek.

A mobilalkalmazás folyamatosan fejlődik, de nagy méretű dokumentumok esetén néha lassú lehet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Korábban a leírt jegyzetek alapján éltem, de két napos ClickUp-tesztelés után rájöttem, hogy ez a megoldás nekem való.

Korábban a leírt jegyzetek alapján éltem, de két napos ClickUp-tesztelés után rájöttem, hogy ez a megoldás nekem való.

2. Roam Research (a legjobb hálózati gondolkodáshoz és összekapcsolt jegyzetekhez)

via Roam Research

A Roam Research nem lineáris megközelítést kínál a jegyzeteléshez, amelynek középpontjában az ötletek közötti kapcsolatok kiépítése áll kétirányú összekapcsolások révén. Azok számára készült, akik organikusan szeretnék rögzíteni gondolataikat, és azokat a növekvő tudáshálózat részeként újra felidézni.

A Roam ösztönzi a napi írásra és a jegyzetek közötti természetes kapcsolatok kiépítésére. Ez különösen hasznos azoknak a hosszú távú gondolkodóknak, kutatóknak, íróknak és tartalomalkotóknak, akik nyomon akarják követni, hogyan alakulnak az ötletek az idő múlásával, és felfedezni akarják a témák közötti összefüggéseket.

A Roam Research legjobb funkciói:

Kétirányú linkelés a jegyzetek közötti kontextuális kapcsolatok létrehozásához

Napi jegyzetek az állandó írás és reflexió ösztönzésére

Grafikus nézet a jegyzetek közötti kapcsolatok vizualizálásához

Markdown-alapú szerkesztő a rugalmas formázáshoz

Outliner-stílus a gyors, strukturált bevitelhez

A Roam Research korlátai:

Nem ideális azoknak a felhasználóknak, akik hagyományos mappákat vagy struktúrát keresnek.

Korlátozott offline hozzáférés, különösen mobil eszközökön

Az együttműködési funkciók alapszintűek a csapatorientált eszközökhöz képest.

Azok számára, akik még nem ismerik a hálózati jegyzetelést, a megtanulása időbe telhet.

Roam Research árak:

Pro : 15 USD/hó

Believer: 8,33 USD/hó

Roam Research értékelések és vélemények

Product Hunt: 4,6/5 (80+ értékelés)

Mit mondanak a Roam Research-ről a valódi felhasználók?

A Roam megismertetett a hálózati összekapcsolással és ezzel a csodálatos jegyzetelési módszerrel. Minden lényegre törő, és nem vesztegeti az időt felesleges funkciókkal. Egyszerű és tiszta jegyzetelés. Azonban nem tetszik az árazási modell, összehasonlítva a piacon elérhető más eszközökkel.

A Roam megismertetett a hálózati összekapcsolással és ezzel a csodálatos jegyzetelési módszerrel. Minden lényegre törő, és nem vesztegeti az időt felesleges funkciókkal. Egyszerű és tiszta jegyzetelés. Azonban nem tetszik az árazási modell, összehasonlítva a piacon elérhető más eszközökkel.

3. Obsidian (a legjobb a helyi tudáskezeléshez pluginokkal)

via Obsidian

Az Obsidian jó választás, ha teljes ellenőrzést szeretne gyakorolni az összes adat és munkafolyamat felett. A program a „local-first” megközelítésre épül, ami azt jelenti, hogy a jegyzetek közvetlenül a készüléken, nem pedig a felhőben kerülnek tárolásra. Ez vonzóvá teszi azok számára, akik prioritásként kezelik a magánélet védelmét, vagy korlátozások nélkül szeretnének offline módban dolgozni.

Az alkalmazás rendkívül moduláris, és egy erős közösség hozzájárul a bővítményekhez, amelyek a hagyományos jegyzetelésen túlmutató funkciókkal bővítik a funkcionalitását.

Az Obsidian legjobb funkciói:

Helyi elsődleges tárolás teljes markdown támogatással

Kétirányú linkek és grafikus nézet a tudás feltérképezéséhez

Offline hozzáférés és teljes adat tulajdonjog

Testreszabható témák és elrendezések

Az Obsidian korlátai:

Nincs beépített feladatkezelés

Nincs natív együttműködési funkció

A beállítás és a testreszabás időigényes lehet az új felhasználók számára.

📖 Olvassa el még: A legjobb Obsidian alternatívák jegyzeteléshez

Obsidian árak:

Személyes használat : örökre ingyenes

Kereskedelmi használat : 50 USD felhasználónként, éves számlázással

Obsidian Sync : 8 USD/hó

Obsidian Publish: 16 USD/hó

Obsidian értékelések és vélemények:

G2 : Nincs elérhető értékelés

Capterra: 4,8/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak az Obsidianról a valódi felhasználók?

Úgy gondolom, hogy az Obsidian ideális szövegközpontú feladatokhoz, és kiválóan alkalmas jegyzeteléshez és napi feladatok nyomon követéséhez. Ugyanakkor hiányzik belőle a űrlapok létrehozásának lehetősége, ami számomra elég nagy hátrány. A csapatmunka beállítása sem egyszerű feladat – hiányzik belőle a zökkenőmentes integráció a gördülékeny csoportmunkához.

Úgy gondolom, hogy az Obsidian ideális szövegközpontú feladatokhoz, és kiválóan alkalmas jegyzeteléshez és napi feladatok nyomon követéséhez. Ugyanakkor hiányzik belőle a űrlapok létrehozásának lehetősége, ami számomra elég nagy hátrány. A csapatmunka beállítása sem egyszerű feladat – hiányzik belőle a zökkenőmentes integráció a gördülékeny csoportmunkához.

📖 További információk: Hogyan készítsünk jegyzeteket egy videóból, mint egy profi?

4. Logseq (A legjobb helyi vázlatok és személyes tudásbázisokhoz)

via Logseq

A Logseq egy adatvédelemre fókuszáló, nyílt forráskódú jegyzetelési alkalmazás, amely a jegyzeteket lokálisan tárolja. Azok számára vonzó, akik adatkezelést szeretnének és az ötletek szervezéséhez az outliner-stílusú megközelítést részesítik előnyben.

Az alkalmazás különösen alkalmas azok számára, akik személyes tudásbázist építenek, vagy akik kedvelik az offline hozzáférést és a szövegközpontú munkafolyamatot.

A Logseq legjobb funkciói:

Helyi elsődleges tárolás Markdown vagy Org mód támogatással

Napi naplók a folyamatos tudásépítéshez

Kétirányú linkelés és grafikus nézet a kontextus szerinti navigációhoz

Beépített flashcardok és szórványos ismétlés a tanulási munkafolyamatokhoz

A Logseq korlátai:

A felület egyes felhasználók számára minimalista vagy túlzottan technikai lehet.

A mobilalkalmazás továbbra is fejlesztés alatt áll.

A plugin-ökoszisztéma kisebb, mint a versenytársaké.

Logseq árak:

Ingyenes (nyílt forráskódú)

Logseq értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

Mit mondanak a Logseq-ről a valódi felhasználók?

A Logseq elméletben zseniális, de a gyakorlatban nehézkes. Ez egy hatékony, helyi elsődleges, markdown-alapú vázlatkészítő, de ha a grafikon nagyra nő, a teljesítmény romlik, és a strukturált adatok kaotikusak lesznek.

A Logseq elméletben zseniális, de a gyakorlatban nehézkes. Ez egy hatékony, helyi elsődleges, markdown-alapú vázlatkészítő, de ha a grafikon nagyra nő, a teljesítmény romlik, és a strukturált adatok kaotikusak lesznek.

📖 További információk: Hogyan lehet megosztani és közösen szerkeszteni a jegyzeteket

5. RemNote (A legjobb integrált jegyzeteléshez és szórványos ismétléshez)

RemNote -on keresztül

A RemNote olyan tanulók és tudásmunkások számára készült, akik a jegyzetelést aktív emlékezéssel szeretnék kombinálni, szórványos ismétléssel. Arra összpontosít, hogy segítse a felhasználókat az információk megjegyzésében azáltal, hogy a jegyzeteket közvetlenül a kártyákhoz kapcsolja, így kiváló választás mindenkinek, aki komplex tananyagot kezel.

Az alkalmazás támogatja a hierarchikus vázlatokat és a kétirányú linkelést, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy összekapcsolt tudásbázisokat építsenek. Megközelítése ötvözi a jegyzetelést és a tanulást egy platformon, segítve Önt abban, hogy a kulcsfontosságú fogalmakat hatékonyabban megőrizze az idő múlásával.

A RemNote legjobb funkciói:

A jegyzetekbe integrált, időközönként ismételt flashcardok

Támogatja a dokumentumok címkézését és visszalinkelését.

Offline hozzáférés szinkronizálási lehetőségekkel

A RemNote korlátai:

A felhasználói felület új felhasználók számára zavarosnak tűnhet.

Az együttműködési funkciók korlátozottak.

RemNote értékelések és vélemények

Product Hunt: 4,7/5 (több mint 250 értékelés)

Mit mondanak a RemNote-ról a valódi felhasználók?

Nagyon tetszik ennek az alkalmazásnak a koncepciója és funkciói, de őszintén szólva a felhasználói felületét még tovább kell fejleszteni.

Nagyon tetszik ennek az alkalmazásnak a koncepciója és funkciói, de őszintén szólva a felhasználói felületét még tovább kell fejleszteni.

📮 ClickUp Insight: Míg a felhasználók 34%-a teljes bizalommal használja az AI-rendszereket, egy valamivel nagyobb csoport (38%) a „bízz, de ellenőrizz” megközelítést alkalmazza. Egy önálló eszköz, amely nem ismeri a munkakörnyezetét, gyakran nagyobb kockázatot jelent a pontatlan vagy nem kielégítő válaszok generálása szempontjából. Ezért hoztuk létre a ClickUp Brain-t, az AI-t, amely összeköti a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és az együttműködést a munkaterületén és az integrált harmadik féltől származó eszközökön. Kapjon kontextusfüggő válaszokat a váltási adó nélkül, és tapasztalja meg a munkahatékonyság 2–3-szeres növekedését, akárcsak ügyfeleink a Seequentnél.

6. Anytype (A legjobb decentralizált tudáskezeléshez és adatvédelemhez)

az Anytype segítségével

Az Anytype egy decentralizált jegyzetelési és tudáskezelési alkalmazás, amelyet a magánélet védelme és a biztonság szem előtt tartásával fejlesztettek ki. Az adatokat lokálisan tárolja és peer-to-peer módon szinkronizálja, így vonzó választás azoknak a felhasználóknak, akik el akarják kerülni a felhőalapú tárolást és meg akarják őrizni az információik feletti ellenőrzést.

Az alkalmazás gazdag tartalomtípusokat és testreszabható sablonokat támogat, ami vonzó azoknak a fejlesztőknek és csapatoknak, akik rugalmas módszereket keresnek a projektek, jegyzetek és munkafolyamatok szervezéséhez anélkül, hogy központi szerverekre kellene támaszkodniuk.

Az Anytype legjobb funkciói:

Decentralizált, peer-to-peer szinkronizálás a magánélet védelme érdekében

Helyi tárolás végpontok közötti titkosítással

Gazdag tartalomblokkok és testreszabható sablonok

Grafikus nézet a jegyzetek közötti kapcsolatok vizualizálásához

Több platformon is használható (asztali számítógép és mobil eszközök)

Anytype korlátai:

Még aktív fejlesztés alatt áll, ezért egyes funkciók még nem teljesek.

A együttműködési eszközök jelenleg még korlátozottak.

Anytype árak

Explorer: Ingyenes

Builder: 99 dollár évente

Társszerző: 299 dollár 3 évre

Anytype értékelések és vélemények

Product Hunt: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

December óta használom, és azt kell mondanom, hogy imádom, amit az Anytype csinál! Van néhány kisebb hiba itt-ott, de fantasztikus élmény volt, és nagyon frissítő a felhasználói felület.

December óta használom, és azt kell mondanom, hogy imádom, amit az Anytype csinál! Van néhány kisebb hiba itt-ott, de összességében fantasztikus élmény, és nagyon frissítő a felhasználói felület.

7. Notion (A legjobb testreszabható munkaterületekhez és egyszerű adatbázis-kezeléshez)

via Notion

A Notion egy sokoldalú, együttműködésen alapuló jegyzetelési eszköz, amely testreszabható munkaterületeiről ismert. Jegyzeteket, adatbázisokat és projektmenedzsment funkciókat egyesít egyetlen platformon. A felhasználók összekapcsolt oldalakat hozhatnak létre, nyomon követhetik a projekteket és különböző nézetbeállítások segítségével szervezhetik a tartalmakat.

Tartalmaz előre elkészített sablonokat is, amelyekkel egyszerűsítheti a munkafolyamatokat és javíthatja a csapatmunkát. Ezenkívül a Notion beépített mesterséges intelligenciája hatékonyan segít olyan feladatokban, mint a jegyzetek keresése, összefoglalása és fordítása.

A Notion legjobb funkciói:

Drag-and-drop blokkszerkesztő a tartalom egyszerű elrendezéséhez

Egyszerű adatbázisok többféle megtekintési lehetőséggel

Széles választék a közösség által létrehozott sablonokból

Valós idejű együttműködés kommentekkel

Platformok közötti támogatás web és alkalmazásokon keresztül

A Notion korlátai:

Az offline funkciók alapvetőek

Korlátozott automatizálási és feladatkezelési funkciók

Notion árak:

Ingyenes

Plus : 12 dollár felhasználónként/hónapban

Üzleti : 18 USD/felhasználó/hónap

Vállalati : Egyedi árazás

Notion AI: 10 dollár/tag/hónap

Notion értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 5900 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2400 értékelés)

Mit mondanak a Notionról a valódi felhasználók?

Tetszett, hogy jegyzeteket lehetett hagyni a dokumentumon. Mindig értesített minket, ha valaki más változtatott vagy hozzáadott valamit a projekthez. Ez egy egyszerű módja volt annak, hogy mindenki ugyanazon az oldalon maradjon. A Notion azonban nem volt túl felhasználóbarát. Úgy érzem, hogy a csapatunknak egy ideig tartott, mire rájött, hogyan lehet hatékonyan használni a programot.

Tetszett, hogy jegyzeteket lehetett hagyni a dokumentumon. Mindig értesített minket, ha valaki más változtatott vagy hozzáadott valamit a projekthez. Ez egy egyszerű módja volt annak, hogy mindenki ugyanazon az oldalon maradjon. A Notion azonban nem volt túl felhasználóbarát. Úgy érzem, hogy a csapatunknak egy ideig tartott, mire rájött, hogyan lehet hatékonyan használni a programot.

8. Coda (A legjobb dokumentumközpontú munkafolyamatokhoz és testreszabható építőelemekhez)

via Coda

A Coda dokumentumokat és táblázatokat egyesít egy rugalmas platformon, ahol a felhasználók interaktív elemekkel egyedi munkafolyamatokat hozhatnak létre. Alkalmas olyan csapatok és egyének számára, akik egyedi, konkrét folyamatokra szabott megoldásokat szeretnének létrehozni anélkül, hogy több, egymástól független eszközre kellene támaszkodniuk.

Moduláris megközelítésével a Coda lehetővé teszi táblázatok, gombok és képletek közvetlen beágyazását a dokumentumokba, így komplex adatok és narratív tartalmak kezelésére is alkalmas.

A Coda legjobb funkciói:

Moduláris dokumentumok táblázatokkal, gombokkal és képletekkel

Integráció különböző külső alkalmazásokkal és szolgáltatásokkal

Sablonok projektmenedzsmenthez , tervezéshez és dokumentáláshoz

Valós idejű együttműködés és kommentelés

Platformok közötti hozzáférés webes és mobil alkalmazásokon keresztül

A Coda korlátai:

Jobb tanulási görbe komplex dokumentumok készítéséhez

Korlátozott offline támogatás

A nagyobb csapatok számára az ár magas lehet.

Coda árak

Ingyenes

Pro : 12 USD/hó Doc Maker-enként

Csapat : 36 USD/hó Doc Maker-enként

Vállalati: Egyedi árazás

Coda értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (450+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak a Coda-ról a valódi felhasználók?

Rengeteg lehetőséget kínál. Dokumentációt írhat, (összetett) táblázatokat hozhat létre, oldalakon belül oldalakat hozhat létre, embereket és oldalakat említhet, integrálhatja a miro, google sheets/docs/etc programokkal, képeket, linkeket illeszthet be. Néhány funkció és lehetőség nem túl egyértelmű és intuitív. Bár a felület nagyon felhasználóbarát, ki kell találnia, hogyan kell használni bizonyos funkciókat.

Rengeteg lehetőséget kínál. Dokumentációt írhat, (összetett) táblázatokat hozhat létre, oldalakon belül oldalakat hozhat létre, embereket és oldalakat említhet, integrálhatja a miro, google sheets/docs/etc programokkal, képeket, linkeket illeszthet be. Néhány funkció és lehetőség nem túl egyértelmű és intuitív. Bár a felület nagyon felhasználóbarát, ki kell találnia, hogyan kell használni bizonyos funkciókat.

9. Heptabase (A legjobb vizuális gondolkodáshoz és tudásfeltérképezéshez)

via Heptabase

A Heptabase olyan alkotók, kutatók és tudásmunkások számára készült, akik vizuális gondolkodással dolgoznak. Egyedülálló térbeli megközelítést kínál a jegyzeteléshez, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy ötleteiket kártyák segítségével szervezzék egy fehér tábla stílusú felületen.

Ez a vizuális elrendezés segít egyszerűsíteni a komplex témákat, megkönnyítve az információk felfedezését, összekapcsolását és átgondolását.

A Heptabase legjobb funkciói:

Vizuális kártyalapú szervezés a fogalmak csoportosításához és összekapcsolásához

Gyors rögzítő eszközök címkézéssel és kétirányú linkeléssel

Kifejezetten a személyes tudásmenedzsment munkafolyamatokhoz készült

Asztali és webes platformokon egyaránt elérhető.

A Heptabase korlátai:

Az együttműködési funkciók minimálisak.

A mobilalkalmazás elérhetősége korlátozott.

Kisebb felhasználói közösség a nagyobb eszközökhöz képest

Heptabase árak:

Ingyenes csomag alapvető funkciókkal

Prémium: 11,99 USD/hó, éves számlázással

Csapat- és vállalati csomagok elérhetők.

Heptabase értékelések és vélemények

Product Hunt: 4,8/5 (több mint 60 értékelés)

Mit mondanak a Heptabase-ről a valódi felhasználók?

Most, két hét Heptabase használat után elmondhatom, hogy sokkal jobb jegyzetelő vagyok, mint valaha. A mobilalkalmazás némileg javult, de még mindig vannak komoly, jelentős korlátai.

Most, két hét Heptabase használat után elmondhatom, hogy sokkal jobb jegyzetelő vagyok, mint valaha. A mobilalkalmazás némileg javult, de még mindig vannak komoly, jelentős korlátai.

10. Capacities (A legjobb mesterséges intelligenciával támogatott tudásmenedzsmenthez)

via Kapacitások

A Capacities célja, hogy mesterséges intelligenciával javítsa a személyes és csapatok tudásmenedzsmentjét. Segít a felhasználóknak hatékonyan rendszerezni, keresni és visszakeresni az információkat azáltal, hogy a hagyományos jegyzetelést mesterséges intelligenciával támogatott betekintéssel kombinálja.

A platform támogatja a természetes nyelvű lekérdezéseket és automatikusan megjeleníti a releváns tartalmakat, ami időt takaríthat meg azoknak a tudásmunkásoknak, akik nagy mennyiségű információt kezelnek. Az AI-ra való összpontosítása érdekes választássá teszi azok számára, akik okosabb információkereséssel szeretnék növelni termelékenységüket.

A Capacities legjobb funkciói:

Mesterséges intelligenciával támogatott keresés természetes nyelvértéssel

Központosított tudásbázis intelligens tartalomösszekapcsolással

Automatikus címkézés és kategorizálás

Együttműködési eszközök megosztott munkaterületekkel

Platformok közötti támogatás, beleértve a webes és asztali verziókat

Kapacitáskorlátozások:

Újabb eszköz, kisebb felhasználói bázissal

Egyes AI funkciók a legjobb eredmények elérése érdekében beállítást igényelhetnek.

Kapacitások árazása

Ingyenes

Capacities Pro: 11,99 USD/hó

Capacities Believer: 14,99 USD/hó áron kapható.

Kapacitásértékelések és vélemények

Product Hunt: 4,8/5 (több mint 130 értékelés)

Mit mondanak a Capacities-ről a valódi felhasználók?

Imádom a Capacities-t! Elkezdtem használni a Notion mellett az összes jegyzetem és tudásmenedzsmentem kezelésére. Ráadásul SOKKAL GYORSABBAN töltődik be, mint a Notion, amely az én gépemen szinte használhatatlanul lassú volt.

Imádom a Capacities-t! Elkezdtem használni a Notion mellett az összes jegyzetem és tudásmenedzsmentem kezelésére. Ráadásul SOKKAL GYORSABBAN töltődik be, mint a Notion, amely az én gépemen szinte használhatatlanul lassú volt.

➡️ További információ: Hogyan valósítsuk meg a kollaboratív jegyzetelési stratégiákat?

11. Mem. ai (A legjobb mesterséges intelligenciával támogatott jegyzeteléshez és tudáskezeléshez)

A Mem az AI használatára összpontosít, hogy segítsen a felhasználóknak a jegyzetek könnyed rögzítésében, szervezésében és megtalálásában. Automatikusan rendszerezi a tartalmat, kapcsolatokat teremtve az ötletek között, anélkül, hogy sok manuális címkézésre vagy strukturálásra lenne szükség. Ezért kiválóan alkalmas azoknak a tudásmunkásoknak és alkotóknak, akik intelligens jegyzetelési élményre vágynak.

Az alkalmazás a sebességet és a minimalizmust helyezi előtérbe, lehetővé téve az ötletek gyors rögzítését és az AI-alapú valós idejű keresést. Tervezése támogatja a folyamatos tudásgyarapodást azáltal, hogy kiemeli a kapcsolódó tartalmakat és megjelenít a releváns jegyzeteket, miközben dolgozik.

A Mem legjobb funkciói:

Mesterséges intelligenciával támogatott automatikus jegyzetek szervezése és összekapcsolása

Gyors rögzítés természetes nyelvi bevitel segítségével

Valós idejű AI-keresés és tartalmi javaslatok

Minimalista felület, amely a termelékenységre összpontosít

Platformok közötti kompatibilitás webes és mobil alkalmazásokkal

Mem korlátozások:

A versenytársakhoz képest a együttműködési lehetőségek korlátozottak.

Egyes AI funkciók még fejlesztés alatt állnak.

Mem árazás

Mem: 14,99 USD/hó felhasználónként

Mem Teams: Egyedi árazás

Mem értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

Product Hunt: 3,9/5 (16 értékelés)

Mit mondanak a Memről a valódi felhasználók?

A Memet a kezdetektől fogva használom, és még mindig ez az első választásom, ha gyors jegyzeteket szeretnék készíteni és gyorsan információt keresni.

A Memet a kezdetektől fogva használom, és még mindig ez az első választásom, ha gyors jegyzeteket szeretnék készíteni és gyorsan információt keresni.

12. Milanote (A legjobb kreatív projekt szervezéshez és vizuális jegyzeteléshez)

via Milanote

A Milanote olyan kreatív szakemberek számára készült, akik vizuálisan gondolkodnak. Rugalmas, táblaszerű munkaterületet kínál, amely ideális hangulat táblák, projekttervezés és brainstorming ülésekhez.

A lineáris jegyzetek helyett a Milanote szabad formátumú elrendezést támogat, így tökéletes választás azoknak a tervezőknek, íróknak és csapatoknak, akik a vizuális történetmesélés és a térbeli szervezés terén jeleskednek.

Milanote legjobb funkciói:

Vizuális táblák jegyzetek, képek és linkek rendezéséhez

Intuitív drag-and-drop felület

Valós idejű együttműködés megjegyzésekkel és megosztással

Kész sablonok kreatív munkafolyamatokhoz

Elérhető webes és asztali platformokon.

A Milanote korlátai:

Korlátozott feladatkezelési képességek

Nincs offline mód a mobilalkalmazásokban

Az árak egyéni felhasználók számára drágák lehetnek.

Milanote árak

Ingyenes

Fizetés személyenként: 9,99 USD/hónap

Csapat: 49 USD/hó, maximum 10 fő részére

Milanote értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 40 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak a Milanote-ról a valódi felhasználók?

Imádom, hogy milyen könnyű használni és milyen rugalmas. Az, hogy a különféle „kártyákat” tetszés szerint szabadon mozgathatod, sokféle célra hasznosítja. Egy olyan kreatív embernek, mint én, aki szereti a rendszerezettséget, ez nagyon hasznos. A telefonos alkalmazás azonban nem olyan könnyű a táblák megtekintésére, mert azok megjelenési sorrendje kissé véletlenszerű.

Imádom, hogy milyen könnyű használni és milyen rugalmas. Az, hogy a különféle „kártyákat” tetszés szerint szabadon mozgathatod, sokféle célra hasznosítja. Egy olyan kreatív embernek, mint én, aki szereti a rendszerezettséget, ez nagyon hasznos. A telefonos alkalmazás azonban nem olyan könnyű a táblák megtekintésére, mert azok megjelenési sorrendje kissé véletlenszerű.

13. Workflowy (a legjobb egyszerű, zavaró tényezőktől mentes vázlatok készítéséhez)

via Workflowy

A Workflowy egy minimalista vázlatkészítő eszköz, amelyet gyors jegyzeteléshez és feladatok szervezéséhez terveztek beágyazott listák segítségével. Egyszerű felülete azoknak a felhasználóknak szól, akik a funkciókban gazdag alkalmazások komplexitása nélkül inkább a hierarchikus gondolkodásra koncentrálnak.

Az alkalmazás kiválóan alkalmas a személyes termelékenység növelésére, ötletek kidolgozására és ötletek kezelésére egy tiszta, zavaró tényezőktől mentes környezetben. Könnyű, gyors és szinkronizálható az eszközök között, bár hiányoznak belőle más eszközökben megtalálható fejlett együttműködési és AI funkciók.

A Workflowy legjobb funkciói:

Végtelenül beágyazott listák a részletes vázlatokhoz

Gyors és minimalista felület

Címkék és szűrők az egyszerű szervezéshez

Platformok közötti szinkronizálás webes, asztali és mobil alkalmazásokkal

A Workflowy korlátai:

Korlátozott együttműködési lehetőségek

Nincs beépített AI vagy automatizálás

Alapvető formázás és nincs rich media támogatás

Workflowy árak

Alap : Ingyenes

Workflowy Pro: 8,99 USD/hó

Workflowy értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (25+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Workflowy-ról a valódi felhasználók?

Összességében úgy érzem, hogy a Workflowy remek eszköz, ha csak kis mennyiségű szöveget szeretne kezelni, például teendőlistákat, céljait vagy Twitter-bejegyzéseket. De az értéke jelentősen csökken, ha nagy mennyiségű bekezdésre, képre, videóra stb. van szüksége.

Összességében úgy érzem, hogy a Workflowy remek eszköz, ha csak kis mennyiségű szöveget szeretne kezelni, például teendőlistákat, céljait vagy Twitter-bejegyzéseket. De az értéke jelentősen csökken, ha nagy mennyiségű bekezdésre, képre, videóra stb. van szüksége.

A megfelelő eszköz mindent megváltoztat

A jegyzeteléshez és a munkád kezeléséhez megfelelő eszköz kiválasztása valójában attól függ, hogy mi illik a stílusodhoz és az igényeidhez. Míg a Tana a jegyzetelés és a termelékenység szilárd kombinációját kínálja, az itt bemutatott alternatívák rengeteg választási lehetőséget nyújtanak, függetlenül attól, hogy olyan hatékony AI-funkciókat szeretnél, mint a ClickUp és a Capacities, vizuális megközelítést, mint a Heptabase és a Milanote, vagy valami egyszerűbbet, mint a Workflowy és az Obsidian.

Ha olyan all-in-one platformot keres, amely jegyzeteket, feladatokat, AI segítséget és csapatmunkát ötvöz, akkor a ClickUp mindenképpen megérdemel egy közelebbi pillantást. Ha azonban inkább valami célzottabbat vagy könnyedebbet szeretne, akkor ebben a listában mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbbet.

Szánjon rá egy kis időt, hogy felfedezze és megtalálja a számára legmegfelelőbbet. A megfelelő eszköz valóban megváltoztathatja az ötletek rögzítésének, az információk szervezésének és a feladatok elvégzésének módját.

Készen áll arra, hogy a ClickUp segítségével növelje termelékenységét? Regisztráljon még ma ingyenesen, és kezdje el jegyzetét és feladatait profi módon rendszerezni.