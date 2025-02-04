A 13 legjobb Obsidian alternatíva 2025-ben

Az Obsidian hírnevét mint a diákok, szakemberek és tudásmunkások kedvelt jegyzetelési eszköze szerezte meg.

Rugalmas kialakításával és hatékony összekapcsolási rendszerével az Obsidian segítségével könnyedén rendszerezheti gondolatait és kiépítheti az egymással összekapcsolt ötletek hálózatát.

De itt van a bökkenő: az Obsidian nem rendelkezik beépített mesterséges intelligenciával. Ha okosabb, automatizált munkafolyamatokat keres, amelyek segítenek növelni a termelékenységet és egyszerűsíteni a feladatokat, akkor pluginekre vagy harmadik féltől származó integrációkra kell támaszkodnia – ami gyorsan bonyolulttá válhat.

Számos Obsidian alternatíva hasonló funkciókat kínál, és integrálja a mesterséges intelligenciát, hogy a jegyzetelés és a feladatkezelés még hatékonyabbá váljon.

Mit kell keresnie egy Obsidian alternatívában?

via Obsidian

A legjobb Obsidian alternatíva keresésekor helyezze előtérbe azokat a funkciókat, amelyek javítják a jegyzetek készítésének, osztályozásának és hivatkozásának képességét a személyes tudásbázisában. Ez javítja a tudáskezelési élményét.

Íme néhány fontos szempont, amelyet érdemes figyelembe venni:

Központi irányítópult : Válasszon olyan jegyzetelési eszközt, amely összes jegyzetét, listáját, feladatát és projektjét egy helyen tárolja, így egyszerűbbé téve a szervezést és gyorsabbá a fontos információkhoz való hozzáférést.

Tudásmenedzsment rendszer : Keressen olyan eszközöket, amelyek olyan funkciókkal rendelkeznek, mint a tudásgráfok és a kapcsolt jegyzetek, hogy vizualizálhassa és rendszerezhesse ötleteit : Keressen olyan eszközöket, amelyek olyan funkciókkal rendelkeznek, mint a tudásgráfok és a kapcsolt jegyzetek, hogy vizualizálhassa és rendszerezhesse ötleteit a jobb személyes tudásmenedzsment érdekében.

Hang- és audiojegyzetek : Válasszon olyan jegyzetelési alkalmazást, amely lehetővé teszi hangjegyzetek rögzítését vagy audiojegyzetek csatolását, hogy megörökíthesse gondolatait megbeszélések alatt vagy útközben.

Valós idejű együttműködés : Elsőbbséget élvezzenek azok az alkalmazások, amelyek támogatják a csapatmunkát, és lehetővé teszik a jegyzetek valós idejű megosztását, szerkesztését és kommentálását a csapattagokkal.

Integráció és fájlcsatolás : Válasszon olyan eszközöket, amelyek integrálhatók olyan népszerű platformokkal, mint a Google Drive és a Dropbox Paper, és amelyek lehetővé teszik fájlok, képek és kódrészletek egyszerű csatolását.

Archiválási és visszakeresési lehetőségek: Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás lehetővé teszi a jegyzetek archiválását és szükség esetén azok egyszerű visszakeresését, így fenntartva a szervezett : Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás lehetővé teszi a jegyzetek archiválását és szükség esetén azok egyszerű visszakeresését, így fenntartva a szervezett belső tudásbázist.

A 13 legjobb Obsidian alternatíva, amelyet érdemes kipróbálni

Fedezze fel a 13 legjobb AI-alapú Obsidian alternatívát, amelyek célja a személyes jegyzetelés, a tudáskezelés, a jegyzetek összefoglalása, a feladatkezelés, a csapatmunka és még sok más javítása:

1. ClickUp (A legjobb AI-íráshoz, jegyzeteléshez és dokumentumkezeléshez)

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely összehozza a csapatokat a projektek tervezéséhez, az információk szervezéséhez és a zökkenőmentes együttműködéshez. Néhány kattintással teljes mértékben testreszabható, a ClickUp segít minden méretű csapatnak hatékonyabban dolgozni, és új termelékenységi szinteket elérni.

Az Obsidian-nal ellentétben a ClickUp Docs valós idejű vagy aszinkron együttműködést tesz lehetővé a jegyzetek és egyéb tartalmak terén, így mindenki hozzáférhet a legfrissebb információkhoz. Akár gyors találkozói jegyzeteket készít, akár részletes cselekvési terveket állít össze, a ClickUp Docs segítségével kapcsolatban maradhat feladataival és projektjeivel, így javítva a felelősségvállalást.

Ez a tökéletes dokumentumkezelő és jegyzetelési eszköz azoknak a csapatoknak, akiknek projekteket kell kezelniük, változásokat kell nyomon követniük, és dokumentációjukat a munkafolyamatukhoz kell igazítaniuk.

A ClickUp Notepad szintén egy praktikus eszköz, amellyel gyorsan leírhatja szétszórt ötleteit, ellenőrzőlistákkal rendszerezheti őket, és végrehajtható feladatokká alakíthatja őket. Gazdag szerkesztési funkciókat kínál, amelyekkel színekkel, fejlécokkal és pontokkal formázhatja jegyzetét, hogy azok vizuálisan is rendezettek legyenek.

Összefoglalhat szövegeket, módosíthat tartalmakat vagy javíthat hibákat közvetlenül a Docs alkalmazásban a ClickUp Brain segítségével.

Ezenkívül a ClickUp Brain AI-vezérelt automatizálással növeli a termelékenységét. Egyszerűsíti a tartalomkészítést és automatizálja a feladatok frissítését, az értekezletek összefoglalását és egyebeket, így segítve Önt abban, hogy okosabban, nem pedig keményebben dolgozzon.

Készítsen mindenféle tartalmat – blogbejegyzésektől e-mailekig – egyszerűen a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Clips segítségével leírhatja az aszinkron találkozók során elhangzott videóbeszélgetéseket, és azokat hozzáférhető, kereshető jegyzetekké alakíthatja. Ezzel könnyedén nyomon követheti a teendőket és összegyűjtheti az információkat – anélkül, hogy kézzel kellene jegyzetelnie.

Nézze meg, milyen egyszerű a Clips átírása a ClickUp Brain segítségével – így kérdéseket tehet fel egy videónak, és válaszokat kaphat!

Emellett segítségével utolérheted a kihagyott beszélgetéseket, automatikus napi vagy heti standupokat generálhatsz, valamint összefoglalhatod a beszélgetési szálakat és a dokumentumokat a teljes kontextus érdekében.

A ClickUp számos testreszabható sablont is kínál, amelyekkel még jobbá teheti jegyzetelési élményét. Például a ClickUp Meeting Notes Template sablon segítségével könnyedén rögzítheti a legfontosabb megbeszéléseket és teendőket, így biztosítva, hogy megbeszélései szervezettek és megvalósíthatók legyenek.

A ClickUp Cornell Notes Template alkalmazás viszont strukturált jegyzetelési formátumot kínál, amely javítja a tanulást, és segít megőrizni és áttekinteni a fontos információkat.

Ezenkívül a ClickUp tudásbázis-sablon keretrendszert kínál a csapatok számára digitális információs könyvtár létrehozásához és szervezéséhez. Tartalmaz szakcikkeket, gyakran ismételt kérdéseket és alapvető forrásokat, így könnyen megoszthatók és elérhetők a fontos információk a csapat tagjai számára.

A ClickUp legjobb funkciói

Hozzáférhet a verziótörténethez, és szükség esetén visszaállíthatja a dokumentumokat a korábbi verziókra.

Készíts és kezelj ellenőrzőlistákat, jegyezz fel ötleteket, és adj hozzá emlékeztetőket későbbre a ClickUp Notepad alkalmazásban.

Integrálja a ClickUp Integrations segítségével olyan népszerű eszközökkel, mint a Google Workspace, a Slack és még sok más.

Írjon blogokat és hírleveleket, generáljon ötleteket közösségi média kampányokhoz, és automatizálja az ismétlődő feladatokat a ClickUp Brain segítségével.

Keressen tartalmakat, megjegyzéseket, beszélgetéseket és feladatokat zökkenőmentesen a ClickUp munkaterületén és az integrált alkalmazásokban a ClickUp Connected Search segítségével.

Vizualizálja ötleteit és tartson brainstormingot csapatával a ClickUp Whiteboards segítségével.

A ClickUp korlátai

Bár a mobilalkalmazás az alapvető funkciókat kínálja, előfordulhat, hogy nem rendelkezik a desktop verzió teljes funkcionalitásával.

A szerszám funkcióinak széles skálája tanulási görbét jelenthet az új felhasználók számára, különösen azok számára, akik kevésbé jártasak a technológiában.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Notion (A legjobb ötletek kidolgozásához és a csapat dokumentációjának központosításához)

via Notion

A Notion egységes munkaterületet biztosít a jegyzetek, feladatok, dokumentumok és projektek zökkenőmentes szervezéséhez. Egyedi elrendezések, adatbázisok és irányítópultok létrehozásával az Ön igényeihez igazíthatja.

A Notion mesterséges intelligenciája tovább optimalizálja munkáját azzal, hogy szerkesztési javaslatokat tesz tartalmához és új ötleteket generál, így értékes időt és energiát takarít meg Önnek. Ez egy hatékony szervezési eszközzé és intelligens asszisztenssé teszi, amely segít Önnek a jegyzetek hatékonyabb készítésében.

A Notion legjobb funkciói

Feladatok, projektek és adatok kezelése egy központi helyen

Szerezzen mesterséges intelligencia által támogatott írási segítséget, generáljon mesterséges intelligencia által támogatott betekintést, és hozzon adat alapú döntéseket.

Használj Kanban táblákat, naptárakat és idővonalakat a munkafolyamatok strukturálásához.

A Notion korlátai

A testreszabások létrehozása és hosszú távú használatuk fenntartása kihívást jelenthet.

A keresési funkció és a navigáció nem olyan intuitív, mint amire számítottál.

Notion árak

Örökre ingyenes

Plusz : 12 USD/hó/felhasználó

Üzleti : 18 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

3. Joplin (A legjobb személyes tudásmenedzsmenthez)

via Joplin

A Joplin egy hatékony, nyílt forráskódú jegyzetelési alkalmazás, amely rugalmasságáról és robusztus adatvédelmi funkcióiról ismert. Az Obsidian-nal ellentétben mind a személyes tudásmenedzsmentet, mind a csapatmunkát támogatja.

A felhasználók hatékony jegyzetelési stratégiákat alkalmazhatnak összekapcsolt jegyzetek, teendőlisták és rich text dokumentumok létrehozásával, miközben multimédiás elemeket, például hangjegyzeteket és képeket is integrálhatnak.

Mesterséges intelligenciája jegyzetek összefoglalását és automatikus átírást, a tudás szervezésének egyszerűsítését és a feladatkezelést is magában foglalja. Ezek a funkciók mind az egyéni felhasználók, mind a termelékenységet növelni és szervezettségüket megőrizni kívánó csapatok igényeit kielégítik.

A Joplin legjobb funkciói

Készítsen markdown jegyzeteket gazdag formázással a részletes dokumentáláshoz

Weboldalak kivágása a kutatási eredmények közvetlen mentéséhez a jegyzetrendszerébe

Valós időben együttműködhet a csapatokkal a közös projektkezelés érdekében.

A Joplin korlátai

Más jegyzetelési alkalmazásokhoz képest korlátozott testreszabási lehetőségek

A felhasználók megjegyezték, hogy a felülete kevésbé kifinomult, mint a Notioné.

Joplin árak

Alap: 3,14 USD (vagy 2,99 EUR) havonta felhasználónként

Üzleti : 6,29 USD (vagy 5,99 EUR) havonta felhasználónként

Csapatok: 8,39 USD (vagy 7,99 EUR) havonta felhasználónként (minimum két felhasználó szükséges)

Joplin értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A (Nincs elég értékelés)

4. Evernote (A legjobb ötletek és feladatok szervezéséhez különböző projektekben)

via Evernote

Az Evernote jó választás, ha sokoldalú, felhasználóbarát eszközt keres gondolataid rendezéséhez, feladatok nyomon követéséhez és a termelékenység növeléséhez. Egyszerűsíti a személyes tudáskezelést, a projektfeladatok koordinálását és a kutatást.

Az Obsidian-nal ellentétben az Evernote olyan hatékony funkciókat kínál, mint az AI-alapú átírás, a fejlett keresési lehetőségek és a zökkenőmentes eszközszinkronizálás. AI Edit funkciója segít az írásban, a tartalom összefoglalásában, a szöveg fordításában és még a helyesírás-ellenőrzésben is, így hatékonyabbá és egyszerűbbé téve a munkafolyamatot.

Az Evernote legjobb funkciói

Szinkronizálja az eszközöket, és könnyedén érje el összes jegyzetét mobilján, asztali számítógépén vagy a weben.

Konvertálja a képeket, hangfájlokat vagy videókat szerkeszthető szöveggé a gyors adatbevitel érdekében.

Formázza jegyzetét címsorokkal, kiemelésekkel és listákkal az áttekinthetőség érdekében.

Az Evernote korlátai

A ingyenes verzióban egy eszközre korlátozott

Korlátozott markdown támogatás és grafikus nézet a hálózati gondolkodáshoz

Evernote árak

Örökre ingyenes

Személyes: 14 USD/hó felhasználónként

Professzionális : 17 USD/hó felhasználónként

Teams: 24 USD/hó felhasználónként

Evernote értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 8000 értékelés)

💡 Profi tipp: Kíváncsi arra, hogyan lehet profi módon jegyzeteket készíteni egy videóból? Íme néhány stratégia, amelyet érdemes követni: Összpontosíts a megértésre, ne csak a szavak leírására 📖

Jelölje meg az időbélyegeket, hogy könnyen visszatérhessen a fontos szakaszokhoz 🕒

Osztályozza a jegyzeteket világos, releváns szakaszokba a gyors áttekintés érdekében 📂

Használj szimbólumokat vagy színeket a legfontosabb gondolatok és idézetek kiemeléséhez 🎨

Erősítse meg a tanulást a fogalmak átfogalmazásával ✍️

5. Apple Notes (a legjobb ötletek lejegyzéséhez és iOS-eszközök közötti szinkronizáláshoz)

via Apple Notes

Az Apple Notes egy felhasználóbarát jegyzetkészítő eszköz, amely kizárólag az Apple ökoszisztémában érhető el. Ideális jegyzetek hatékony létrehozásához, szervezéséhez és kezeléséhez iPhone, iPad és Mac eszközökön.

Funkciói között megtalálható a rich text formázás, az Apple Pencil-t támogató kézírási eszközök és a zökkenőmentes iCloud-szinkronizálás, amely lehetővé teszi, hogy minden eszközén hozzáférjen a jegyzetekhez.

Az AI-alapú kereső segítségével gyorsan megtalálhatja a kívánt jegyzeteket vagy tartalmakat, így az Apple Notes hatékony eszközzé válik a személyes tudáskezeléshez.

Az Apple Notes legjobb funkciói

Az iCloud segítségével automatikusan szinkronizálhatja a jegyzeteket iOS, iPadOS és macOS rendszerek között.

Vázlatok, fotók, beolvasott dokumentumok és linkek hozzáadásával gazdagíthatja jegyzetét.

Ossza meg jegyzetét a csapattagokkal valós idejű szerkesztés és együttműködés céljából.

Az Apple Notes korlátai

Az eszköz nem rendelkezik olyan fejlett funkciókkal, mint például a markdown támogatás.

Nincs feladatkezelési funkciója.

Apple Notes árak

Örökre ingyenes

Apple Notes értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

6. Logseq (A legjobb összekapcsolt ötletek vizuális ábrázolásához)

via Logseq

A legtöbb jegyzetelési alkalmazáshoz hasonlóan a Logseq is úgy lett kialakítva, hogy segítse Önt a tudás hatékony szervezésében és kezelésében.

Ami ezt az AI eszközt kiemeli a többi közül, az a vázlatalapú szerkezete és a hivatkozások összekapcsolása, amely lehetővé teszi dinamikus belső linkek létrehozását a jegyzetek között. Például összekapcsolhatja a találkozó jegyzeteket a projekt feladataival a zökkenőmentes nyomon követés érdekében. Ez a Logseq funkció kiválóan alkalmas személyes tudásgráfok létrehozására, az ötletek közötti kapcsolatok vizualizálására, valamint feladatok vagy projektek strukturálására.

A Logseq legjobb funkciói

Összegezze a jegyzeteket, rendszerezze a tudásbázisokat és optimalizálja a munkafolyamatokat AI eszközökkel.

A jegyzeteket grafikus nézetben rendezheti el, hogy jobban átlássa a kontextust.

Kezelje feladatait közvetlenül a jegyzetekben ezzel a markdown jegyzetelési alkalmazással.

A Logseq korlátai

Nem ideális valós idejű közös szerkesztéshez és csapatmunkához.

Egyes felhasználók szerint a beépített szinkronizálási funkció megbízhatatlan, ami ronthatja a termelékenységet.

Logseq árak

Örökre ingyenes

Logseq értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

via AnyType

Az AnyType egy sokoldalú, offline-first jegyzetelési és projektkezelő eszköz, amelynek célja, hogy segítse Önt gondolatai, feladatai és projektjei vizuális és összekapcsolt módon történő szervezésében. Olyan funkciókat kombinál, mint a grafikus nézet, sablonok és egyéni „típusok” (pl. feladatok, könyvek, névjegyek), hogy dinamikus tudásbázist hozzon létre.

Az AnyType mesterséges intelligenciájának funkciói, mint például az automatikus feladatösszekapcsolás és a tudásgráf generálás, egyszerűsítik a komplex munkafolyamatok kezelését, így az Obsidian erős versenytársa.

Az AnyType legjobb funkciói

Hozzon létre összekapcsolt tartalmakat egy második agy tudásbázisához

Használja az offline-first módot, hogy bármikor, bárhol hozzáférhessen a jegyzetekhez és szerkeszthesse azokat.

Más alkalmazásokkal ellentétben testreszabhatja a jegyzetelési sablonokat az egyes feladatokhoz vagy munkafolyamatokhoz.

Az AnyType korlátai

Az ingyenes csomag csak 1 GB hálózati tárhelyet kínál, ami egyes felhasználók számára korlátozó lehet.

Egyes versenytársaival ellentétben kizárólag a jegyzetelésnek szenteli figyelmét, és nem rendelkezik az all-in-one termelékenységi eszközök szélesebb körű funkcióival.

AnyType árak

Explorer: Ingyenes

Builder: 99 USD/év

Társszerző: 299 dollár (három évre)

Üzleti: Egyedi árazás

AnyType értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

8. Google Keep (A legjobb ötletek és ellenőrzőlisták nyomon követéséhez)

via Google Keep

A Google Keep egy egyszerű, de hatékony alkalmazás, amely lehetővé teszi feladatok, jegyzetek és ellenőrzőlisták létrehozását és kezelését az összes eszközön.

Felhasználóbarát felülete ideális a gondolatok gyors rendszerezéséhez és a teendőlisták nyomon követéséhez.

A Google Keep egyik kiemelkedő funkciója az AI-alapú „Segíts listát készíteni” eszköz, amely a Google Gemini AI-jét használja személyre szabott listák létrehozásához. Legyen szó „vegetáriánus család bevásárlólistájáról” vagy „piknik csomagolási listájáról”, ez a funkció segít gyorsan rögzíteni és rendszerezni az ötleteket.

A Google Keep legjobb funkciói

Hozzon létre hangjegyzeteket, amelyek automatikusan leírják a szöveget, hogy könnyen vissza tudjon rájuk térni.

Színes címkék és kategóriák segítségével vizuálisan rendszerezheti gondolatait.

Adjon hozzá helyalapú emlékeztetőket olyan feladatokhoz, mint a bevásárlás vagy a megbízások.

A Google Keep korlátai

Az eszköz nem kínál fejlett formázási lehetőségeket egyszerű szövegszerkesztéshez vagy bonyolult elrendezésekhez.

Nem kínál fejlett jegyzetelési és projektkezelési funkciókat a feladatok méretezéséhez.

A Google Keep árai

Örökre ingyenes

Google Keep értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

9. OneNote (A legjobb digitális jegyzetfüzetek létrehozásához és jegyzetek rendszerezéséhez)

via OneNote

Az OneNote egy átfogó digitális jegyzetkészítő eszköz a Microsofttól, amely tökéletesen alkalmas jegyzetek, feladatok és projektek kezelésére. Lehetővé teszi több jegyzetfüzet létrehozását, azok szakaszokba rendezését és az adatok hierarchikus strukturálását.

Számos formázási lehetőséggel, sablonokkal és olyan funkciókkal, mint az audiofelvétel és a címkézés, a OneNote ideális brainstorminghoz, feladatkezeléshez és projekttervezéshez. Valós idejű együttműködési képességei lehetővé teszik a csapat tagjai számára, hogy egyszerre szerkesszék a jegyzetfüzeteket, így az Obsidian erős alternatívája a csapatalapú munkafolyamatokhoz.

A OneNote legjobb funkciói

Használja az OCR technológiát a képeken belüli szövegek kereséséhez

Valós időben együttműködhet a csapattagokkal a megosztott jegyzetfüzeteken.

Kutatás céljából közvetlenül a jegyzetfüzetébe másolhatja a weboldalakat.

A OneNote korlátai

Az eszköz ingyenes verziója 5 GB-os korlátozott tárhelyet kínál, ami egyes felhasználók számára korlátozó lehet.

Nem kínál fejlett feladatkezelési funkciókat, mint például függőségek vagy Gantt-diagramok.

OneNote árak

Örökre ingyenes

Microsoft 365 Personal: 6,99 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Family: 9,99 USD/hó felhasználónként

OneNote értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1800+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1700+ értékelés)

10. Roam Research (A legjobb összefüggő ötletek és komplex kutatási feladatok szervezéséhez)

via Roam Research

A Roam Research segítségével összekapcsolt jegyzeteket hozhat létre, amelyek vizuálisan ábrázolják az ötletek közötti kapcsolatokat. Emellett alapvető projektkezelő eszközként is szolgál, amely alkalmas kutatók, írók és komplex feladatokat kezelő csapat tagok számára, elősegítve a nem lineáris gondolkodást.

A Roam integrálja az AI-t is, hogy segítsen a jegyzetek összefoglalásában és betekintések generálásában, biztosítva ezzel a mobil felhasználók produktivitását. Fejlett funkciói, mint például a naplózáshoz szükséges napi jegyzetek és a blokk hivatkozások, amelyekkel újra felhasználhatók bizonyos szövegek, ideálisak hatalmas információmennyiségek összefoglalásához.

A Roam Research legjobb funkciói

A címkézés és a kétirányú linkek segítségével könnyedén szervezheti kutatási munkáját.

Hozzáférjen blokk hivatkozásokhoz, hogy újra felhasználhassa vagy idézhesse a szöveget a projektekben.

Strukturált betekintést nyerhet a sima szövegszerkesztő jegyzetekből

Roam Kutatási korlátozások

Nincs ingyenes csomagja, ezért személyes használatra nem elérhető.

Egyes felhasználók megjegyezték, hogy hiányoznak a testreszabáshoz szükséges különböző formázási lehetőségek.

Roam Research árak

Pro: 15 USD/hó felhasználónként

Believer: 500 USD/felhasználónként (öt évre)

Roam Research értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

11. Coda (A legjobb a projektmenedzsment vizuális ábrázolással történő racionalizálásához)

via Coda

A Coda a egyszerű szövegszerkesztő egyszerűségét fejlett funkciókkal ötvözi, hogy egyének és csapatok zökkenőmentesen kezelhessék feladataikat, projektjeiket és dokumentumaikat.

Az a egyedülálló képessége, hogy szöveget, táblázatokat és integrációkat egyetlen jegyzetbe egyesít, ideálissá teszi olyan feladatokhoz, mint a projektek nyomon követése, vizuális ábrázolások készítése és a csapat tevékenységének kezelése.

A Coda mesterséges intelligenciával támogatott funkciói, mint például a munkafolyamat-automatizálás és az adatok összefoglalása, növelik a termelékenységet és minimalizálják a manuális munkát, így kiváló eszközzé teszik a legkülönbözőbb feladatok hatékony elvégzéséhez.

A Coda legjobb funkciói

Készítsen egyedi dokumentumokat táblázatok és vizuális elemek segítségével, hogy személyre szabott megoldásokat hozzon létre.

Zökkenőmentesen integrálható olyan eszközökkel, mint a Gmail, a Slack vagy a Jira.

Automatizálja a munkafolyamatokat, és hozzon létre automatikus frissítéseket és értesítéseket az ismétlődő feladatokhoz.

A Coda korlátai

Formázási és személyre szabási funkciói korlátozónak tűnhetnek.

A felhasználók megjegyezték, hogy egyes funkciók nem optimalizáltak mobil eszközökre.

Coda árak

Örökre ingyenes

Pro: 12 USD/hó felhasználónként

Csapat: 36 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Coda értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (460+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (90+ értékelés)

12. Reflect (A legjobb jegyzetek összefoglalásához és tartalom létrehozásához)

via Reflect

Ha olyan jegyzetelési eszközt keres, amely egyben a termelékenységet is növeli, akkor érdemes megnéznie a Reflect alkalmazást. Zökkenőmentes szinkronizálást kínál az eszközök között, és integrált mesterséges intelligenciával rendelkezik, amely a jegyzeteket hasznos információkká alakítja.

Az összefoglalás, a nyelvtani javítás, a tartalom átfogalmazása, a jegyzetek fordítása és a vázlatkészítés funkciók segítségével gyorsan strukturált tartalommá alakíthatja ötleteit. Ez ideális megoldás diákok, szakemberek és kreatív gondolkodók számára, akiknek jegyzetükkel hatékonyabban kell dolgozniuk.

A legjobb funkciók áttekintése

Összefoglalja a jegyzeteket a gyors áttekintés és a megvalósítható tanulságok érdekében.

Könnyedén rendszerezze ötleteit a kapcsolt jegyzetek és címkék segítségével.

Átfogalmazás és egyszerűsítés az írásban a világosság javítása érdekében

A korlátok tükrözése

Nincs ingyenes csomag egyéni felhasználók számára

Nincsenek fejlett együttműködési eszközök csapatok számára

Reflect árak

Havi díj: 10 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Értékelések és vélemények tükrözése

G2: N/A

Capterra: N/A

13. Mem. ai (A legjobb adat titkosításához és kapcsolódó jegyzetek csoportosításához)

A Mem. ai egy AI-alapú jegyzetelési eszköz, amely egyszerűsíti a gondolatok és feladatok szervezését. Fejlett AI funkciói lehetővé teszik a kapcsolódó jegyzetek csoportosítását és kapcsolatok javaslását.

Akár személyes projekteket kezel, akár csapatban dolgozik, a Mem. ai automatizálja a kézi feladatokat, például a jegyzetek kategorizálását és visszakeresését, így növelve a termelékenységet.

A Mem. ai titkosítással és kétfaktoros hitelesítéssel védi az adatait. Emellett egyszerű keresési funkcióval is rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a Smart Search segítségével azonnal hozzáférjen a jegyzetekhez, anélkül, hogy emlékeznie kellene konkrét kulcsszavakra.

A Mem. ai legjobb funkciói

Valós időben együttműködhet a megosztott munkaterületeken a csapat termelékenységének érdekében.

Integrálja olyan fontos eszközökkel, mint a Google Naptár, a Slack és a Zapier, hogy jobb legyen a munkafolyamat.

Könnyedén nyerjen betekintést a Mem Chat segítségével, amely támogatja a brainstormingot és a döntéshozatalt.

Mem. ai korlátai

Nincs hivatalos támogatás nem angol nyelvekhez, mivel mesterséges intelligenciája csak angol nyelvre van optimalizálva.

Nincs ingyenes csomag; a felhasználóknak drága fizetős csomagot kell előfizetniük.

Mem. ai árak

Mem: 14,99 USD/hó felhasználónként

Mem Teams: Egyedi árazás

Mem. ai értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

Optimalizálja jegyzetelési folyamatát a ClickUp segítségével

A jegyzetelés elengedhetetlen a szervezettség fenntartásához, függetlenül attól, hogy egyedül vagy csapatban dolgozik. Az Obsidian népszerű választás a minimalisták körében, de hiányoznak belőle a munkafolyamatok automatizálását és a csapatmunkát segítő fejlett funkciók.

