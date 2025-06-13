A 10 legjobb tudásbázis-chatbot az ügyfélszolgálat automatizálásához

Unod már, hogy újra és újra ugyanazokat a kérdéseket kell megválaszolnod?

Vagy talán ügyfélszolgálati csapata elmerül a jegyek és e-mailek tengerében? Ebben az esetben a tudásbázis-chatbotok segíthetnek.

Képzelje el, hogy rendelkezik egy mesterséges intelligenciával működő eszközzel, amely azonnali válaszokat ad az ügyfelek kérdéseire, személyre szabott válaszokat nyújt, és az ügyfeleket önkiszolgáló forrásokhoz irányítja – mindezt emberi beavatkozás nélkül.

Ezek nem egyszerű botok. Fejlett, mesterséges intelligenciával és generatív AI-val működő chatbotokról van szó, amelyek komplex kérdéseket értenek, releváns válaszokat adnak és alkalmazkodnak a különböző felhasználói igényekhez.

Akár egyszerű kérdést tesz fel az ügyfél, akár bonyolult problémával fordul Önhöz, az intelligens chatbot átvizsgálja a meglévő tudásbázist, értelmezi a vállalati irányelveket, és kiválasztja a legpontosabb információkat.

Vessünk egy pillantást arra, hogy mit kell keresnie egy olyan chatbotban, amely valóban értéket teremt Önnek és csapatának. Az egyedi tudásbázis támogatásától az ügyfélszolgálati szoftver AI-val való bővítéséig minden lehetőséget kínálunk!

Mit kell keresnie egy tudásbázis-chatbotban?

A megfelelő tudásbázisú chatbot kiválasztása olyan, mintha új ügyfélszolgálati munkatársat vennél fel. Csak ez a chatbot 24 órában, 7 napban a héten dolgozik, soha nem tart szünetet, és minél többet tanul, annál jobb lesz.

Itt van, amire igazán figyelnie kell:

1. Valódi embereket megértő mesterséges intelligencia

Olyan chatbotra van szüksége, amely nem csak a szkripteket követi. Keressen erős mesterséges intelligenciát és generatív AI funkciókat. Ez segít a botnak valóban megérteni a komplex problémákat, releváns válaszokat adni és a beszélgetést természetes formában folytatni. Egy intelligens chatbot akár komplex kérdéseket is képes kezelni emberi beavatkozás nélkül.

2. Zökkenőmentes integráció a tudásbázisával

A chatbotnak a meglévő tudásbázisával kell együttműködnie. Legyen szó gyakran ismételt kérdések oldaláról vagy részletesebb ügyfélszolgálati tartalomról, a chatbotnak képesnek kell lennie az összes információ áttekintésére, hogy gyorsan pontos válaszokat tudjon adni.

3. Személyre szabott élmény az ügyfeleinek

Egy kiváló chatbot nem tűnik robotikusnak. A megfelelő hanggal és személyiséggel tükrözi márkájának hangvételét, miközben személyre szabott válaszokat ad a különböző ügyféligényekhez. Emellett alkalmazkodnia kell a korábbi beszélgetésekhez, és a képzési adatait felhasználva idővel egyre jobbá kell válnia.

4. Valóban segítő önkiszolgáló opciók

A cél az, hogy a felhasználókat a megfelelő önkiszolgáló forrásokhoz irányítsuk, ne pedig csak ide-oda küldözgessük őket. Egy jól megtervezett chatbotnak segítenie kell az ügyfeleket a komplex feladatok önálló megoldásában, és csökkentenie kell az élő ügyintézők iránti igényt. Ez nemcsak időmegtakarítást jelent, hanem javítja az ügyfelek és az ügyfélszolgálati csapat elégedettségét is.

5. A növekedéshez szükséges betekintés

Egy jó chatbot nem csak kérdésekre válaszol, hanem megmutatja, hol vannak a tudásbeli hiányosságok. Keressen olyan funkciókat, mint az analitika vagy a műszerfalak, amelyek kiemelik az ügyfelek kérdéseit, nyomon követik a chatbot hatékonyságát, és javaslatokat tesznek a tudásbázis frissítésére a termék fejlődésével. Ez kulcsfontosságú egy intelligensebb tudáskezelési stratégia kidolgozásához.

6. Rugalmasság, skálázhatóság és átlátható költségek

A mai igényei hat hónap múlva már nem lesznek ugyanazok. Keressen olyan megoldást, amely Önnel együtt növekszik – függetlenül attól, hogy ez komplexebb problémák kezelését, több felhasználótípus kiszolgálását vagy különböző AI-platformokhoz való csatlakozást jelent-e. Csak győződjön meg arról, hogy az ár megfelel az Ön vállalkozásának, és nincsenek rejtett díjak a bővítéshez.

A megfelelő chatbot olyan lesz, mint a csapatának kiterjesztése – intuitív, segítőkész és elég intelligens ahhoz, hogy még a legbonyolultabb ügyfélkérdéseket is megértse. Szilárd tudásbázissal és a megfelelő AI funkciókkal nem csak támogatást nyújt, hanem minden alkalommal jobb élményt is biztosít.

A 10 legjobb tudásbázis-chatbot egy pillanat alatt

Itt található egy táblázat, amely összefoglalja a tartalmából kiválasztott 10 legjobb tudásbázis-chatbotot, az Ön által kért formátumban:

Eszköz neve Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak ClickUp Brain AI-alapú összekapcsolt keresés, kontextusfüggő válaszok, automatizált értekezlet-összefoglalók, egyéni utasítások, feladatjavaslatok, tudásmenedzsment-integráció, zökkenőmentes feladatlétrehozás, engedélyek, ügyfélszolgálati támogatás, folyamatos tanulás Skálázható, AI-alapú ügyfélszolgálat vállalkozások számára Örökre ingyenes; fizetős csomagok 7 USD/felhasználó/hónap áron Intercom Fin AI Fin AI Engine™, többnyelvű, egyedi képzés, önellenőrző válaszok, komplex munkafolyamat-automatizálás, képértelmezés Skálázható, AI-alapú ügyfélszolgálat, Vállalatok 14 napos ingyenes próba; fizetős csomagok 0,99 dollártól/megoldás (min. 50/hónap) Tidio Élő csevegés + AI chatbot, vizuális munkafolyamat-építő, többcsatornás beérkező levelek mappa, webhely látogatói nyomon követés, előre elkészített sablonok Kis- és középvállalkozások, értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok Ingyenes; fizetős csomagok 29 dollártól/hónap Botpress Vizuális folyamatépítő, autonóm csomópontok, többplatformos telepítés, több mint 100 nyelv, vállalati szintű biztonság Fejlesztők, vállalkozások, egyedi AI chatbotok Fizetés használat alapján; fizetős csomagok 79 dollártól/hónap Ada Reasoning Engine™, többcsatornás (web, mobil, közösségi média, hang), márka testreszabás, integrációk (Salesforce, Zendesk), valós idejű NLP Nagyvállalatok, automatizált és skálázható támogatás Egyedi árazás Kommunicate Kódolás nélküli építő, többplatformos telepítés, AI-javaslatok, élő csevegés integráció, teljesítményelemzés Kis- és középvállalkozások, megfizethető AI + élő csevegés, egyszerű beállítás Fizetős csomagok 100 dollártól/hónap Zoho Desk AI asszisztens (Zia), érzelemelemzés, automatizálás, többcsatornás, Zoho integrációk, távoli támogatás Megfizethető, sokfunkciós ügyfélszolgálat, kis- és középvállalkozások Ingyenes (3 ügynök); fizetős csomagok 20 USD/ügynök/hónap áron SAAS First AI chatbot, Élő chat, Tudásbázis, CRM, Többnyelvű, Automatizált GYIK, Adatvédelmi előírások betartása All-in-one ügyfélszolgálat, Ügyfélkapcsolatok Ingyenes próba; fizetős csomagok 9 USD/tag/hónap áron Guru Munkafolyamat-integráció, tartalomellenőrzés, Slack/MS Teams/Salesforce integráció, AI írási asszisztens, központosított tudásbázis Integrált tudásmenedzsment, tartalomellenőrzés Ingyenes (3 felhasználó); fizetős csomagok 12 USD/felhasználó/hónap áron Zendesk Mesterséges intelligenciával támogatott válaszok, automatizált irányítás, ügynöki segítség, többnyelvűség, munkafolyamat-automatizálás, tudásbázis Átfogó ügyfélszolgálat, nagy/összetett csapatok Fizetős csomagok 69 dollártól/hónap

A 10 legjobb tudásbázis-chatbot

1. ClickUp

Próbálja ki ingyen a ClickUp Brain szolgáltatást! Azonnali válaszokat, feladatösszefoglalókat és intelligens javaslatokat kaphat a ClickUp Brain segítségével – az Ön mindig elérhető AI-ügynökével.

A ClickUp Brain, a ClickUp mesterséges intelligenciával működő asszisztense, a csapatok leggyakoribb problémáinak kiküszöbölésére lett kifejlesztve: az információkereséssel töltött idő pazarlása, a tudás szilárdulása, az inkonzisztens ügyfélszolgálati válaszok és az új munkatársak beilleszkedésének nehézségei.

A ClickUp Brain és a Connected Search integrálásával a Docs, a feladatok és a beszélgetések közé, a ClickUp lehetővé teszi, hogy természetes nyelven tegyen fel kérdéseket, és azonnali, kontextus szerinti válaszokat kapjon a belső tudásbázisból – nem kell többé végtelen dokumentumokat átkutatnia vagy csapattársaitól segítséget kérnie.

A ClickUp Brain különösen értékes a belső csapatok támogatásához és az ügyfélszolgálati csapatok számára, mivel lehetővé teszi, hogy bárki másodpercek alatt hozzáférjen a szabályzatokhoz, a folyamatok dokumentumaihoz vagy a termékek részleteihez. Például egy új munkatárs megkérdezheti: „Mi a beilleszkedési folyamatunk?”, és a vezetőre való várakozás nélkül friss, pontos lépéseket kaphat.

A Connected Search segítségével könnyedén előhívhatja a releváns fájlokat és kapcsolódó erőforrásokat a munkaterületéről, valamint az integrált harmadik féltől származó alkalmazásokból.

Az ügyfélszolgálati munkatársak segítségével azonnal előhívhatják a hibaelhárítási útmutatókat vagy a legújabb termékfrissítéseket, így biztosítva az ügyfeleknek a márkához illeszkedő, következetes válaszokat. Kritikus megbeszélések után az AI Notetaker + Brain kombinációja összefoglalhatja a jegyzeteket, kivonhatja a teendőket és javasolhat feladatokat, így semmi nem marad ki és a nyomon követés sem marad el.

Az egyéni promptok segítségével automatizálhatja az ismétlődő kérdéseket és egységesítheti a gyakran ismételt kérdésekre adott válaszokat, így csapata több időt fordíthat a magasabb értékű feladatokra. A Brain intelligens, feladathoz kapcsolódó javaslatokat is ad, például megjelenít kapcsolódó dokumentumokat, javaslatokat tesz a következő lépésekre, vagy közvetlenül összekapcsolja a tudáscikkeket a feladatokkal, így segítve a csapatokat a szervezettség és a proaktivitás fenntartásában.

Ha egy kicsit tovább szeretné fejleszteni a rendszert, a ClickUp Autopilot Agents beavatkozhat és a munkaterületén található információk alapján kontextusfüggő válaszokat adhat. Akár úgy is beállíthatja őket, hogy meghatározott funkciókat lássanak el.

Képezzen egyedi Autopilot ügynököket a ClickUp-ban a tudásmenedzsment munkafolyamatok kezelésére.

Mindez zökkenőmentesen integrálódik a ClickUp robusztus tudáskezelési és feladatkezelési funkcióival, így vállalatának tudásbázisa mindig elérhető és használható.

AI-alapú összekapcsolt keresés: Az összekapcsolt keresés segítségével azonnal kereshet az összes dokumentumában, feladatában, megjegyzésében és beszélgetésében. Másodpercek alatt megtalálja a válaszokat, még akkor is, ha nem tudja, hol tárolják az információkat.

Kontextusfüggő, munkaterület-érzékeny válaszok: Kapjon olyan válaszokat, amelyek az Ön szervezetének egyedi tartalmához igazodnak, és ne általános webes eredményeket. A Brain megérti a munkaterület kontextusát, és pontos, releváns információkat nyújt.

Automatizált értekezlet-összefoglalók: Összefoglalja az értekezletek jegyzőkönyveit, kiemeli a legfontosabb döntéseket és automatikusan kivonja a teendőket, így a nyomon követés és az elszámoltathatóság könnyedén megoldható.

Egyedi promptok és munkafolyamatok: Készítsen újrafelhasználható promptokat a gyakran ismételt kérdésekhez, az új felhasználók bevezetéséhez vagy a folyamatok magyarázatához. Egységesítse az ügyfélszolgálatot és a belső kommunikációt konzisztens, márkájához illeszkedő válaszokkal.

Feladattal kapcsolatos javaslatok: A Brain javaslatokat tesz a következő lépésekre, kapcsolódó dokumentumokat linkel, és hasonló feladatokat vagy történelmi kontextust jelenít meg, segítve a csapatokat a párhuzamos munkavégzés elkerülésében és a meglévő tudás kihasználásában.

Tudásmenedzsment integráció: A ClickUp Knowledge Management segítségével egyetlen helyen szervezheti, címkézheti és kezelheti vállalatának összes tudását, így könnyen naprakészen tarthatja és hozzáférhetővé teheti az információkat.

Zökkenőmentes feladat létrehozás: Azonnali átalakítás a Docs és a jegyzetekből származó betekintések, teendők vagy döntések végrehajtható feladatokká, tulajdonosok kijelölése és határidők beállítása – mindezt ugyanazon a platformon.

Részletes jogosultságok és megosztás: Szabályozza, hogy ki tekintheti meg, kommentálhatja vagy szerkesztheti a tudásbázis elemeit, így biztosítva az érzékeny információk biztonságát, miközben lehetővé teszi az egyszerű együttműködést.

Támogatás az ügyfélszolgálati csapatok számára: Segítsen az ügyfélszolgálati csapatoknak gyorsabb és pontosabb válaszok adásában azáltal, hogy azonnal megjelenítik a hibaelhárítási útmutatókat, irányelveket és termékinformációkat.

Folyamatos tanulás: Ahogy a munkaterülete bővül, a Brain alkalmazkodik és fejlődik, így a tudásbázis bővülésével egyre könnyebbé válik az információk megtalálása.

A válaszok minősége attól függ, hogy mennyire jól szervezett és karbantartott a belső dokumentációja.

Az új felhasználóknak időre lehet szükségük ahhoz, hogy megtanulják, hogyan lehet hatékony utasításokat készíteni a legjobb eredmények elérése érdekében.

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Alexander Haywood, a Liquid Barcodes technológiai igazgatója így nyilatkozik:

Már több tízezer eurót spóroltunk meg, mivel csapataink nem pazarolják az időt arra, hogy elmagyarázzák, mi és hol található az információ. A ClickUp segítségével minden egy platformon található. A csapatok láthatják a célokat, listákat és irányítópultokat. Mindenki tisztában van a dolgokkal!

Már több tízezer eurót spóroltunk meg, mivel csapataink nem pazarolják az időt arra, hogy elmagyarázzák, mi és hol található az információ. A ClickUp segítségével minden egy platformon található. A csapatok láthatják a célokat, listákat és irányítópultokat. Mindenki tisztában van a dolgokkal!

2. Intercom Fin AI (A legjobb skálázható, AI-vezérelt ügyfélszolgálati automatizáláshoz)

az Intercom Fin AI segítségével

Ismerje meg az Intercom Fin AI-t, egy lenyűgöző, ügyfélszolgálati célú mesterséges intelligenciát, amely valóban forradalmasítja a szektort. Úgy lett kialakítva, hogy az ügyfelek kérdéseinek nagy részét azonnal és pontosan megoldja, ezzel tehermentesítve az emberi ügyfélszolgálati csapatot, hogy azok a bonyolultabb feladatokra koncentrálhassanak. Gondoljon a Finre úgy, mint az ügyfélszolgálat rendkívül hatékony első védelmi vonalára.

Az Intercom Fin kiemelkedő tulajdonsága, hogy valóban megérti, mit kérdeznek az ügyfelek. Képes komplex kérdéseket felvenni, értelmezni, majd pontos válaszokat adni, köszönhetően a speciális Fin AI Engine™ motorjának. Akár már használja az Intercom ügyfélszolgálati eszközeit, akár más helpdesk szoftvert, mint például a Zendesk vagy a Salesforce, a Fin tökéletesen illeszkedik, így rugalmas módon javíthatja jelenlegi ügyfélszolgálati rendszerét intelligens mesterséges intelligenciával.

Képezze a Fin-t az összes egyedi üzleti tartalmával – súgócikkekkel, belső támogatási dokumentumokkal, PDF-ekkel, sőt weboldalakkal is.

Aktívan finomítsa az ügyfelek kérdéseit a jobb megértés érdekében, és ellenőrizze saját válaszait, hogy ne találjon ki dolgokat.

Több mint 45 nyelven felismeri és megoldja a problémákat, segítve Önt az ügyfelek világszerte történő kiszolgálásában.

Automatizálja a bonyolultabb feladatokat, mint például a megrendelések törlése vagy a visszatérítések, az üzleti szabályok betartásával és más rendszerekkel való integrációval.

Képek olvasása és értelmezése

A Fin teljesítménye valóban attól függ, hogy mennyire jó és teljes a tudásbázisa.

Nagyon nagy, nagy ügyfélszolgálati forgalmú vállalkozások esetében a költségek, különösen a megoldásalapú árazás esetén, gyorsan meghaladhatják a várt mértéket.

14 napos ingyenes próba elérhető

A fizetős csomagok ára 0,99 dollártól kezdődik megoldásonként (havonta minimum 50 megoldás).

G2: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1000+ értékelés)

A G2 egyik értékelése szerint:

Ugyanazt a magas színvonalú szolgáltatást tudjuk nyújtani sokkal több ügyfélnek, mint korábban. A Fin egyre jobb és jobb lesz, és nagyon jól alkalmazkodik a komplex kérdésekhez. Termékünk pontosan ilyen... komplex. A legtöbb probléma abban az értelemben egyedi, hogy az ügyfelek hasonló kérdéseket tesznek fel, de nagyon különböző módon, vagy az egyes funkciók nagyon különböző felhasználási eseteivel. A Fin képes felhasználni erőforrásainkat, hogy jól válaszoljon.

Ugyanazt a magas színvonalú szolgáltatást tudjuk nyújtani sokkal több ügyfélnek, mint korábban. A Fin egyre jobb és jobb lesz, és nagyon jól alkalmazkodik a komplex kérdésekhez. Termékünk pontosan ilyen... komplex. A legtöbb probléma abban az értelemben egyedi, hogy az ügyfelek hasonló kérdéseket tesznek fel, de nagyon különböző módon, vagy az egyes funkciók nagyon különböző felhasználási eseteivel. A Fin képes felhasználni erőforrásainkat, hogy jól válaszoljon.

3. Tidio (A legjobb kis- és középvállalkozások számára, amelyeknek all-in-one élő csevegő és AI chatbot megoldásra van szükségük)

via Tidio

A Tidio olyan, mint egy barátságos, sokoldalú asszisztens a webhelyéhez, amely az élő csevegést és az AI chatbotokat egy praktikus csomagban ötvözi. Különösen népszerű a kis- és középvállalkozások körében, mert segít nekik javítani az ügyfélszolgálatot és az értékesítést anélkül, hogy túl bonyolult vagy drága lenne.

Az eszköz központi csomópontként működik, ahol valós időben cseveghet a webhely látogatóival, és az intelligens mesterséges intelligencia kezelheti a gyakori kérdéseket, még akkor is, ha Ön nincs a helyszínen.

A Tidio igazán kiemelkedik azzal, hogy átfogó megoldást kínál, amely magában foglalja az élő csevegést, a robosztus mesterséges intelligenciát (a „Lyro” AI ügynököt), valamint az e-mail és a közösségi média integrációját, mindezt egyetlen irányítópultról. Felhasználóbarát kialakításának köszönhetően még a technika iránt nem annyira jártas felhasználók is gyorsan beállíthatják az automatikus válaszokat, és hatékonyabban kommunikálhatnak az ügyfelekkel.

Valós időben lépjen kapcsolatba a webhely látogatóival, azonnali támogatást nyújtva és a látogatókat potenciális ügyfelekké alakítva.

Hozzon létre automatizált munkafolyamatokat egy vizuális drag-and-drop építő segítségével, hogy végigvezesse az ügyfeleket az értékesítési csatornákon vagy a támogatási folyamatokon.

Kezelje az összes ügyfélbeszélgetést egy helyen: élő csevegés, e-mail, Facebook Messenger és Instagram.

Valós időben láthatja, ki tartózkodik a webhelyén, beleértve a böngészett oldalakat is, így proaktív támogatást vagy értékesítési segítséget nyújthat.

Válasszon több tucat előre elkészített chatbot-sablon közül különböző felhasználási esetekhez, például potenciális ügyfelek szerzéséhez, ügyfélszolgálathoz és elhagyott kosarak visszaszerzéséhez.

Egyes felhasználók szerint bizonyos eszközökön előfordulhatnak teljesítményproblémák, vagy lassú lehet a betöltés.

Az egyes CRM-rendszerekkel való integráció beállítása néha kihívást jelenthet a felhasználók számára.

Nem támogatja az ügyfélcsevegések kezelését a WhatsAppon keresztül közvetlenül a platformon belül, egyetlen csomag esetében sem.

Alapszintű: Ingyenes

Starter: 29 USD/hó (havi számlázás)

Növekedés: 59 USD/hó (havi számlázás)

Plusz: 749 USD/hó áron

Prémium: 2999 USD/hó áron.

G2: 4,7/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

A Capterra egyik értékelése szerint:

Ez egy fantasztikus eszköz, amelynek segítségével sokkal gyorsabban lehet megoldani az ügyfelek kérdéseit élő csevegésen keresztül, sokszor anélkül, hogy át kellene kapcsolni egy tanácsadóhoz. A könnyen megválaszolható gyakran ismételt kérdéseket az AI kezeli, ami csökkenti a beszélgetések számát. Ez segít javítani az operátorok termelékenységét, mivel így több figyelmet igénylő speciális esetekre tudnak koncentrálni.

Ez egy fantasztikus eszköz, amelynek segítségével sokkal gyorsabban lehet megoldani az ügyfelek kérdéseit élő csevegésen keresztül, sokszor anélkül, hogy át kellene kapcsolni egy tanácsadóhoz. A könnyen megválaszolható gyakran ismételt kérdéseket az AI kezeli, ami csökkenti a beszélgetések számát. Ez segít javítani az operátorok termelékenységét, mivel így több figyelmet igénylő speciális esetekre tudnak koncentrálni.

4. Botpress (A legjobb fejlesztők és vállalkozások számára, akik magasan testreszabható, AI-alapú chatbotokat építenek)

via Botpress

A Botpress egy hatékony, nyílt forráskódú platform, amely valóban a kezedbe adja az irányítást, amikor AI chatbotok és hangsegédek építéséről van szó. Sokoldalú kialakításának köszönhetően mind a testreszabásba mélyen belemerülő tapasztalt fejlesztők, mind a vizuális, drag-and-drop megközelítést kedvelők számára vonzó.

A Botpress segítségével nem csak egy egyszerű FAQ botot hoz létre, hanem kifinomult beszélgetési élményeket alakít ki, amelyek idővel megértik, megtanulják és javítják a felhasználói élményt.

Lehetővé teszi komplex beszélgetési folyamatok vizuális felépítését, szinte úgy, mintha folyamatábrát rajzolna, miközben rugalmasságot kínál a gyakorlatilag bármilyen rendszerrel vagy csatornával való integrációhoz. Ez teszi ideális választássá azoknak a vállalkozásoknak, amelyek automatizálni szeretnék ügyfélszolgálatukat, racionalizálni szeretnék belső működésüket, vagy több platformon is javítani szeretnék a felhasználói elkötelezettséget intelligens AI-ügynökökkel.

Készítsen komplex beszélgetési folyamatokat egy drag-and-drop felület segítségével, amely intuitívvá teszi a botok létrehozását.

Tartalmazza az autonóm csomópontokat, a speciális AI-ügynököket és az intelligens interakciókhoz szükséges AI-kártyákat, amelyek a legújabb LLM-ek által támogatottak.

Támogatja a különböző platformokon, például WhatsApp, Slack, Instagram, Facebook Messenger és weboldalakon történő telepítést.

Automatikus fordítás több mint 100 nyelvre a globális elérhetőség érdekében, a különböző felhasználói interakciók kezelése

Vállalati szintű biztonság és skálázható infrastruktúra nagy szervezetek számára

A fejlett testreszabási lehetőségek miatt a kezdők számára nehezebb lehet a tanulási görbe.

A harmadik féltől származó LLM-szolgáltatókra való támaszkodás hatással lehet a működési költségekre és a skálázhatóságra rendkívül magas használat esetén.

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy nehézségeket tapasztalnak bizonyos CRM-rendszerekkel való integráció beállításakor.

Fizetés használat alapján

Plusz: 79 USD/hó (éves számlázás)

Csapat: 446 USD/hó (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

G2: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

A G2 egyik értékelése szerint:

A Botpress egyszerre hatékony és felhasználóbarát – ha elszánja magát, szinte nincs olyan, amit ne tudna megcsinálni. Megvan hozzá a képessége. Imádom, hogy a Discordon nagy a felhasználói bázis, és a közösség tagjai nyíltan segítik egymást.

A Botpress egyszerre hatékony és felhasználóbarát – ha elszánja magát, szinte mindenre képes. Megvan hozzá a képessége. Nagyon tetszik, hogy a Discordon nagy a felhasználói bázis, és a közösség tagjai nyíltan segítik egymást.

5. Ada (Legalkalmasabb nagyvállalatok számára, amelyek fejlett mesterséges intelligenciával szeretnék automatizálni és bővíteni ügyfélszolgálatukat)

via Ada

Az Ada egy vezető, mesterséges intelligenciával működő ügyfélszolgálati automatizálási platform, amely hatalmas mennyiségű ügyfélkérdést képes azonnal és pontosan kezelni.

Különösen népszerű a nagyvállalatok körében, amelyek jelentősen szeretnék csökkenteni az emberi ügyfélszolgálati csapatok terhelését, és valóban intelligens önkiszolgálási lehetőségeket szeretnének biztosítani ügyfeleiknek.

Az Ada alapvetően saját fejlesztésű „Reasoning Engine™” motorját használja az ügyfelek szándékainak megértéséhez, a különböző tudásforrásokhoz való kapcsolódáshoz, sőt, az üzleti rendszereken belüli műveletek végrehajtásához is. Ez egy hatékony megoldás a webes csevegés, mobilalkalmazások, e-mail, közösségi média és akár hangalapú csatornák széles skáláján történő megoldások automatizálásához, amelynek célja a kivételes ügyfélszolgálat biztosítása a nap 24 órájában.

Fejlett természetes nyelvfeldolgozás (NLP) segítségével valós időben értelmezi és válaszol az ügyfelek kérdéseire.

Azonnali, pontos válaszokat ad a gyakran feltett kérdésekre és a rutin jellegű megkeresésekre.

A csevegőrobotokat a márka hangvételéhez, stílusához és identitásához igazíthatja, egyedi felületekkel.

Telepítse webes csevegőprogramokra, mobil SDK-ra, közösségi csatornákra (Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram), SMS-re és hangalapú szolgáltatásokra.

Zökkenőmentesen csatlakozzon meglévő eszközökhöz, mint például a Salesforce, a Zendesk és a Shopify az adatáramlás érdekében.

A megvalósítás bonyolult és kihívásokkal teli lehet, különösen a meglévő élő ügynöki megoldásokkal való integráció esetén.

Egyes felhasználók számára hiányozhat a végfelhasználóknak szóló képzés a platformon. A felhasználói élmény bizonyos területeken kevésbé intuitív lehet.

Egyedi árazás

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

A Capterra egyik értékelése szerint:

Különösen tetszik, hogy az Ada mindig rendkívül gyors, amikor a legújabb innovációkat integrálja a szoftvermegoldásba. A megoldás emellett nagyon intuitív, és minden személyes elvárásomat teljesíti, amit egy jó beszélgető AI-tól elvárhatok. A munkatársak támogatása is nagyon jó.

Különösen tetszik, hogy az Ada mindig rendkívül gyors, amikor a legújabb innovációkat integrálja a szoftvermegoldásba. A megoldás emellett nagyon intuitív, és minden személyes elvárásomat teljesíti, amit egy jó beszélgető AI-tól elvárhatok. A munkatársak támogatása is nagyon jó.

6. Kommunicate (A legjobb azoknak a vállalkozásoknak, amelyek megfizethető, könnyen használható AI chatbotot keresnek, robusztus élő chat integrációval)

via Kommunicate

A Kommunicate átfogó ügyfélüzenetküldő platformként pozícionálja magát, amely tökéletes azoknak a vállalkozásoknak, amelyek az AI chatbotokat zökkenőmentes emberi élő chat-támogatással szeretnék ötvözni. Felhasználóbarát felületének és versenyképes árának köszönhetően különösen vonzó a kis- és középvállalkozások számára. Képzeljen el egy olyan eszközt, amely nemcsak az ügyfelek gyakori kérdéseire ad azonnali választ, hanem pontosan tudja, mikor kell egy bonyolultabb kérdést átadni az emberi csapatának, így hatékonyabbá téve az általános működést.

A Kommunicate legjobb funkciói

Hozzon létre AI chatbotokat a Kompose intuitív, kódolás nélküli vizuális építőjével, vagy integrálja azokat olyan népszerű AI motorokkal, mint a Dialogflow és a Google Generative AI.

Chatbotokat és élő csevegést telepíthet különböző platformokra, többek között a WhatsAppra, a Facebook Messengerre, a Telegramra és mobil SDK-kra (iOS, Android).

Mesterséges intelligenciával támogatott javaslatokat, összefoglalókat és fordításokat nyújt, hogy az emberi ügynökök gyorsabban és pontosabban tudjanak válaszolni.

Kövesse nyomon a chatbot teljesítményét, az ügyfél-elégedettséget , a megoldási arányokat és a beszélgetési előzményeket a folyamatos optimalizálás érdekében.

Igazítsa a chatbot hangját és hangnemét vállalatának márka hangneméhez és irányelveihez.

Az AI képességei nem feltétlenül elegendőek azoknak a vállalkozásoknak, amelyek nagyon mély, speciális AI integrációt igényelnek.

A komplex, egyedi munkafolyamatokhoz való testreszabás kevésbé rugalmas lehet, mint a fejlesztőkre összpontosító platformok esetében.

Egyes felhasználók esetenkénti problémákról vagy bizonyos integrációk hosszabb beállítási idejéről számolnak be.

Lite: 100 USD/hó (havi számlázás)

Haladó: 200 USD/hó (havi számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

G2: 4,8/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

A G2 egyik értékelése szerint:

Kódolás terén kezdőként nagyon meglepődtem, hogy a Kommunicate AI chatbotja milyen egyszerűen beállítható. Intuitív és egyszerű volt, így könnyedén elindíthattam a weboldalam chatbotját.

Kódolás terén kezdőként nagyon meglepődtem, hogy a Kommunicate AI chatbotja milyen egyszerűen beállítható. Intuitív és egyszerű volt, így könnyedén elindíthattam a weboldalam chatbotját.

7. Zoho Desk (A legjobb azoknak a vállalkozásoknak, amelyek megfizethető, sokfunkciós ügyfélszolgálatot keresnek integrált mesterséges intelligenciával)

a Zoho Desk segítségével

A Zoho Desk egy átfogó AI eszköz az ügyfélszolgálat számára, amelynek célja, hogy mind az ügyintézőket, mind az ügyfeleket támogassa. Képzeljen el egy ügyfélszolgálatot, amely nemcsak az ügyfelek kérdéseit rendszerezi, hanem AI-t is használ a kérdések megválaszolásához, az ügyintézők irányításához, sőt az ügyfelek hangulatának előrejelzéséhez is.

A Zoho Desk különlegessége, hogy nagy hangsúlyt fektet a megfizethetőségre, ugyanakkor gazdag funkciókkal rendelkezik, többek között a Zia nevű mesterséges intelligencia asszisztenssel. Központosítja a különböző csatornákról érkező ügyfélkapcsolatokat, robusztus automatizálást kínál, és zökkenőmentesen integrálható más Zoho termékekkel, így átfogó képet ad az ügyfélútjáról.

Az ismeretbázis cikkeinek segítségével azonnali válaszokat ad az ügyfelek kérdéseire, válaszokat javasol az ügyintézőknek és elemzi az ügyfelek véleményét.

Elemezi az ügyfelek hangulatát és véleményét, segítve az ügyintézőknek a válaszok személyre szabásában.

Tartalmazza a válaszjavaslatokat, a jegyek összefoglalását és az automatizálási szabályokat az ügynökök hatékonyságának növelése érdekében.

Csatlakozik más Zoho termékekhez (például CRM) és népszerű harmadik féltől származó alkalmazásokhoz az adatok központosítása érdekében.

Távoli képernyőmegosztást és vezérlést kínál a gyakorlati hibaelhárításhoz.

Egyes felhasználók időnként lassú betöltési időkről vagy teljesítményproblémákról számolnak be a csúcsforgalmi időszakokban.

Bár integrált Zoho-felhasználók számára kiváló, önálló használat esetén a nem Zoho-vállalkozások számára több beállításra lehet szükség.

A legfejlettebb AI-funkciók gyakran a magasabb szintű csomagokban találhatók, ami növelheti az összköltséget.

Ingyenes: (legfeljebb 3 ügynök)

Alapcsomag: 20 USD/ügynök/hónap (havi számlázás)

Professzionális: 35 USD/ügynök/hónap (havi számlázás)

Vállalati: 50 USD/ügynök/hónap (havi számlázás)

15 napos ingyenes próbaidőszak elérhető a fizetős csomagokhoz.

G2: 4,4/5 (több mint 6500 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (2000+ értékelés)

A Capetrra egyik értékelése szerint:

A rendszer egyszerűsége, intuitív kezelhetősége, valamint az automatizálási és munkafolyamat-kezelési funkciók által biztosított széleskörű személyre szabási lehetőségek révén örömteli feladat a munkatársak irányítása az ügyfelek kérdéseinek megválaszolása és a rendszer használata során.

A rendszer egyszerűsége, intuitív kezelhetősége, valamint az automatizálási és munkafolyamat-kezelési funkciók által biztosított széleskörű személyre szabási lehetőségek révén örömteli feladat a munkatársak irányítása az ügyfelek kérdéseinek megválaszolása és a rendszer használata során.

8. SAAS First (A legjobb azoknak a vállalkozásoknak, amelyek egy all-in-one, AI-vezérelt ügyfélszolgálati és ügyfél-elkötelező platformot keresnek)

via SAAS First

A SAAS First újszerű megközelítést kínál az ügyfélszolgálat terén, egyesítve egy AI-alapú chatbotot, élő csevegést, tudásbázist és CRM funkciókat egyetlen, koherens rendszerben. Azok számára készült, akik valóban át akarják alakítani az ügyfelekkel való interakciójukat, túllépve a hagyományos ügyfélszolgálaton, és intelligens, azonnali kapcsolattartásra törekedve.

A SAAS First valódi erőssége az egységes kialakításában rejlik. Ahelyett, hogy különböző eszközöket kellene összeraknia, egyetlen platformot kap, amelyen keresztül különböző csatornákon keresztül kezelheti az AI-ügynököket és az ügyfelekkel folytatott beszélgetéseket. Ez nem csak a hatékonyságról szól, hanem arról is, hogy zökkenőmentes, következetes márkaélményt nyújtson, miközben értékes betekintést nyer az ügyfelek viselkedésébe.

24 órás ügyfélszolgálatot biztosít többnyelvű funkciókkal, gyors és pontos válaszokkal.

Személyre szabja a chatbot interakciókat, hogy azok illeszkedjenek márkájának hangvételéhez, stílusához és az ügyfelek egyedi igényeihez.

Automatikusan létrehoz és frissít egy dinamikus GYIK részt az ügyfelek kérdéseiből nyert betekintés alapján.

A beépített CRM segítségével az ügyféladatokat egy helyen tárolja és kezeli, javítva ezzel a hatékonyságot és a hozzáférést.

Biztosítja az adatvédelmi törvények betartását az ügyféladatok védelme és a bizalom építése érdekében.

A nagyon speciális vagy kevésbé elterjedt harmadik féltől származó rendszerekkel való integráció bizonyos kihívásokat jelenthet.

Ingyenes próba elérhető

Alapcsomag: 9 USD/tag/hónap (havi számlázás)

Kiegészítő: Egyedi árazás

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Guru (A legjobb integrált tudáskezeléshez tartalomellenőrzési munkafolyamatokkal)

via Guru

A Guru egy dinamikus platform, amelynek célja, hogy csapata mindig a megfelelő információkhoz jusson, pont akkor, amikor szüksége van rájuk. Képzeljen el egy olyan rendszert, amelyben a válaszok aktívan megtalálják az alkalmazottait, így nincs szükség a szétszórt dokumentumok végtelen keresgélésére.

Ez a platform úgy lett kialakítva, hogy az egyetlen megbízható információforrás legyen a szervezet számára, így az információk minden részleg számára elérhetőek és megbízhatóak legyenek. A Guru emellett nagy hangsúlyt fektet a hitelesített tudásra és a zökkenőmentes munkafolyamat-integrációra.

A statikus adattár helyett a Guru mesterséges intelligenciát használ a releváns információk javaslásához, és lehetővé teszi a szakértők számára a tartalom karbantartását és ellenőrzését, biztosítva ezzel a pontosságot. Különösen hatékony az értékesítés támogatásában, az ügyfélszolgálatban és a belső kommunikációban, ahol a naprakész információk rendelkezésre állása döntő fontosságú lehet.

Releváns ismereteket és forrásokat biztosít közvetlenül a felhasználóknak a munkafolyamatuk során, így elkerülhetővé válik a hosszadalmas keresés.

Személyre szabott, kontextusban gazdag válaszokat ad olyan alkalmazásokban, mint a Slack és a Chrome, testreszabható tudásügynökök segítségével.

Csatlakozik olyan népszerű eszközökhöz, mint a Slack, a Microsoft Teams, a Salesforce és a Zendesk, így a tudás ott is elérhetővé válik, ahol a csapatok már dolgoznak.

Különböző forrásokból származó információkat egyesít egyetlen, könnyen kereshető platformon.

Segít a csapatoknak a tartalom létrehozásában és finomításában, automatikusan eltávolítva a szakzsargont és javítva az érthetőséget az AI írási asszisztens segítségével.

Bizonyos kártyaelemek szerkesztési lehetőségei korlátozottak, ami korlátozhatja a fejlett formázást.

Egyes felhasználók a vártnál kevésbé intuitívnak találják az önsegítő funkciót.

Nagyobb tudásbázisok vagy bizonyos integrációk esetén előfordulhat, hogy a betöltés időnként lassú.

Starter: Ingyenes (legfeljebb 3 felhasználó)

Builder: 12 USD/felhasználó/hónap (havi számlázás)

Szakértő: 15 USD/felhasználó/hónap (havi számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

G2: 4,6/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 600 értékelés)

A G2 egyik értékelése szerint:

A Guru segítségével rendkívül egyszerűen hozzáférhet megbízható információkhoz anélkül, hogy megszakítaná a munkamenetét. A böngészőbővítmény rendkívül hasznos, mivel olyan eszközökben jelenít meg válaszokat, mint a Gmail és a Zendesk. A keresés gyors és megbízható, a hitelesítési rendszer pedig segít a tartalom pontosságának és naprakészségének megőrzésében. Ez rengeteg időt takarított meg ügyfélszolgálati csapatunknak, és javította az általános konzisztenciát.

A Guru segítségével rendkívül egyszerűen hozzáférhet megbízható információkhoz anélkül, hogy megszakítaná a munkamenetét. A böngészőbővítmény rendkívül hasznos, mivel olyan eszközökben jelenít meg válaszokat, mint a Gmail és a Zendesk. A keresés gyors és megbízható, a hitelesítési rendszer pedig segít a tartalom pontosságának és naprakészségének megőrzésében. Ez rengeteg időt takarított meg ügyfélszolgálati csapatunknak, és javította az általános konzisztenciát.

10. Zendesk (A legjobb átfogó ügyfélszolgálati megoldásokhoz, integrált mesterséges intelligenciával és hatékony automatizálással)

via Zendesk

A Zendesk egy hatalmas ökoszisztéma, amely az ügyfélszolgálat minden területét lefedi. A vállalkozások, különösen a gyorsan növekvő vagy komplex ügyfélkapcsolatokat kezelő cégek számára a Zendesk egy robusztus eszközkészletet kínál, amely zökkenőmentesen ötvözi a hagyományos ügyfélszolgálati csatornákat a legmodernebb mesterséges intelligenciával és automatizálással. Célja, hogy az ügyfélszolgálat hatékonyabbá váljon az ügynökök számára, és könnyebbé az ügyfelek számára, mindezt egy egységes felületről.

A Zendesk kiemelkedik versenytársai közül azzal, hogy képes a különböző támogatási funkciókat, a jegyrendszertől és az élő csevegéstől a tudásbázisokig és a kifinomult AI-ügynökökig, egyetlen intuitív rendszerbe központosítani. Úgy lett kialakítva, hogy elősegítse az önkiszolgálást, csökkentse az ügynökök munkaterhelését, és személyre szabott ügyfélélményt nyújtson, akár automatizált válaszok, akár egyszerűsített emberi interakciók révén.

A Zendesk legjobb funkciói

Új, dinamikus válaszokat hoz létre, és összefoglalásokkal, hangnemváltásokkal és tartalomgenerálással segíti az ügyintézőket.

A beérkező kéréseket automatikusan kategorizálja a szándék, a nyelv és az érzelmek alapján, és a megfelelő ügynökhöz vagy bothoz irányítja őket.

Mesterséges intelligenciával támogatja az emberi ügynököket, kontextust biztosít, válaszokat javasol és automatizálja a munkafolyamatokon belüli műveleteket.

Tervezzen beszélgetési folyamatokat a gyakran ismételt kérdésekhez és a gyakori megkeresésekhez, emberi beavatkozási lehetőségekkel.

Több nyelven felismeri és válaszol, globális támogatást nyújtva.

A Zendesk korlátai

A botok és az emberi ügynökök közötti átadási folyamat során néha elveszhet a kontextus, ami miatt az ügyfeleknek meg kell ismételniük az információkat.

Bizonyos külső rendszerekkel való integráció vagy komplex egyedi munkafolyamatokhoz technikai szakértelemre lehet szükség.

Egyes felhasználók jelentési és elemzési problémákról számolnak be, és mélyebb betekintést igényelnek a megvalósítható tételekhez.

Zendesk árak

Suite Team: 69 USD/hó áron

Suite Growth: 115 USD/hó áron

Suite Professional: 149 USD/hó áron

Suite Enterprise: Egyedi árazás

A Suite csomagokhoz 14 napos ingyenes próbaidőszak jár.

Zendesk értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a Zendeskről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

Jobban kézben tudom tartani az ügyfélkapcsolatokat, és a csapat munkamenete is átláthatóbbá vált. Emellett segít csökkenteni az elmulasztott jegyek számát és rendszerezni a válaszainkat.

Jobban kézben tudom tartani az ügyfélkapcsolatokat, és a csapat munkamenete is átláthatóbbá vált. Emellett segít csökkenteni az elmulasztott jegyek számát és rendszerezni a válaszainkat.

Tegye működőképessé tudását a ClickUp segítségével

A tudásbázis-chatbotok túlmutatnak az egyszerű automatizáláson, intelligens, skálázható megoldásokat kínálnak, amelyek azonnali válaszokat adnak, elősegítik az önkiszolgálást, és felszabadítják az emberi ügynököket a bonyolultabb és empatikusabb interakciókhoz.

Megvizsgáltunk egy sor elsőrangú tudásbázis-chatbotot, amelyek mindegyike egyedi erősségekkel rendelkezik, a mély CRM-integrációtól és a fejlesztőkre fókuszáló testreszabástól az all-in-one help desk megoldásokig. Az Ön vállalkozásának megfelelő választás végső soron az Ön konkrét igényeitől függ: a kérdései összetettségétől, a meglévő technológiai háttérétől, a költségvetésétől és a növekedési ambícióitól.

