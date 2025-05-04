10 ingyenes ügyfél-elégedettségi felmérési sablon

Elégedettek az ügyfelei?

Sok vállalkozás azt feltételezi, hogy kiváló szolgáltatást nyújt, amíg a negatív vélemények vagy a csökkenő eladások nem bizonyítják az ellenkezőjét.

Egy jól megtervezett ügyfél-elégedettségi felmérés áthidalja ezt a szakadékot, és közvetlen betekintést nyújt abba, hogy mi működik jól és mi igényel javítást. A megfelelő kérdések kidolgozása azonban időbe telik, és egy rosszul felépített felmérés homályos vagy félrevezető visszajelzésekhez vezethet.

Itt jönnek jól az ügyfél-elégedettségi felmérési sablonok! Egyszerűsítik a folyamatot, miközben biztosítják, hogy egyértelmű, hasznosítható válaszokat kapjon.

Ebben a cikkben bemutatjuk a legjobb ügyfélszolgálati felmérési sablonokat.

🔎 Tudta? A világ első dokumentált ügyfélpanaszára i. e. 1750-ben került sor! Nanni, egy elégedetlen vásárló, agyagtáblára írta panaszát, miután alacsony minőségű rézércet kapott egy kereskedőtől. 📜

Mik azok az ügyfél-elégedettségi felmérési sablonok?

Az ügyfélszolgálati felmérés sablon egy előre megtervezett kérdőív, amelynek segítségével mérhető az ügyfelek elégedettsége egy termékkel, szolgáltatással vagy az általános élménnyel kapcsolatban.

Ezek visszajelzési sablonként működnek, és strukturált módszert kínálnak az ügyfelek visszajelzéseinek gyűjtésére. Segítenek azonosítani az erősségeket, kezelni a problémás pontokat, felhasználói kutatásokat végezni és javítani az ügyfélkapcsolatokat.

Így nem kell a felmérést a semmiből létrehoznia, hanem gondosan kidolgozott, különböző iparágakhoz és célokhoz igazított kérdéseket kap. Néhány kérdés az ügyfél-elégedettség megértését segíti elő, míg mások olyan konkrét területekre koncentrálnak, mint a termékminőség, az ügyfélszolgálat, az ügyfélélmény KPI-jei vagy a könnyű használat.

Az ügyfél-elégedettségi felmérések többféle formátumban elérhetők, többek között többválasztós kérdések, értékelési skálák (például Net Promoter Score és Customer Effort Score) és nyitott kérdések formájában, amelyek részletes betekintést nyújtanak.

Mi jellemzi a jó ügyfél-elégedettségi felmérési sablont?

Egy jó ügyfélszolgálati felmérési sablon nem csak válaszokat gyűjt, hanem segít mérni az ügyfélelégedettséget és feltárni, mi működik (vagy nem működik) az ügyfélút során.

Az alábbiak teszik kiemelkedővé egy felmérési sablont:

Világos és tömör kérdések: A zavaros kérdőívek zavaros válaszokat eredményeznek. Győződjön meg arról, hogy a sablon egyszerű, jól megfogalmazott ügyfél-elégedettségi kérdéseket tartalmaz, amelyek jobb válaszokat eredményeznek.

Kiegyensúlyozott kérdés típusok: Használjon olyan sablont, amely többválasztós, Likert-skála és nyitott kérdéseket is tartalmaz. Ez segít betekintést nyerni az ügyfélélmény különböző aspektusaiba, a termék jellemzőitől a szolgáltatás minőségéig.

A rövidség a kulcs: Senki sem szereti a végtelen online felméréseket. A legjobb sablonok megkönnyítik Senki sem szereti a végtelen online felméréseket. A legjobb sablonok megkönnyítik a visszajelzések kérése , mivel tiszteletben tartják az ügyfelek idejét, és csak a lényeges kérdésekre koncentrálnak.

Logikus felépítés: A felmérésnek természetesnek kell lennie. Gondoskodjon arról, hogy az ügyfél-elégedettségi felmérés sablonja általános kérdésekkel kezdődjön, majd térjen rá a részletekre, például a támogatásra, a könnyű használatra vagy a termék jellemzőire.

Hasznosítható betekintés: Az adatok csak akkor hasznosak, ha változást hoznak. A jól felépített sablonok a válaszokat hasznosítható visszajelzésekké alakítják, segítve ezzel a vállalkozások fejlődését és növekedését.

A 10 legjobb ügyfél-elégedettségi felmérési sablon

Íme a 10 legjobb ügyfél-elégedettségi felmérési sablon a ClickUp-tól, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazástól, amely forradalmasítja a csapatok projektjeinek, dokumentumainak és kommunikációjának kezelését – mindezt egyetlen egységes platformon. A következő generációs mesterséges intelligencia erejének kihasználásával a ClickUp felgyorsítja a munkafolyamatokat, és lehetővé teszi az ügyfél-visszajelzések zökkenőmentes gyűjtését és elemzését:

1. ClickUp ügyfél-elégedettségi sablon

Ingyenes sablon letöltése Gyűjtsen hasznos visszajelzéseket a ClickUp ügyfél-elégedettségi sablonjával.

Az őszinte ügyfél-visszajelzések megszerzése nem lehet nehéz feladat, és ez a ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérési sablon megkönnyíti a dolgát.

A sablon segít összegyűjteni az ügyfélelégedettségi adatokat az ügyfélút különböző pontjain. Különböző nézetekkel rendelkezik, például a válaszadók nézetével, az ügyfélelégedettségi felmérési űrlapmal és a tudásértékelési nézettel, valamint felhasználóbarát elrendezéssel, ami megkönnyíti az értékes visszajelzések értékelését.

Miért fogja szeretni:

Takarítson meg időt a használatra kész felmérési kérdőívekkel, és testreszabhatja a kérdéseket az üzleti igényeinek megfelelően.

Gyűjts visszajelzéseket egyedi mezőkkel, például „Hasznosság”, „Egyértelműség”, „Visszajelzés” és „Megoldódott-e a probléma?”

Használja a válaszadók listájának nézetét, hogy az ügyfeleket a problémáik megoldása alapján csoportosítsa, és a tudásértékelés nézetét, hogy világos képet kapjon a visszajelzések minőségéről.

Ideális: Vállalkozások számára, amelyek betekintést szeretnének nyerni meglévő ügyfeleik tapasztalataiba és javítani szeretnék az elégedettségi szintet.

💡 Profi tipp: Az ügyfél-elégedettségi felmérési űrlap automatikusan rögzíti a válaszadók adatait és visszajelzéseit. Szeretné még okosabbá tenni az űrlapját? Használja az űrlapnézet feltételes logikáját, hogy a korábbi válaszok alapján megjelenítse vagy elrejtse a kérdéseket, így a felmérés releváns és érdekes marad!

Íme egy rövid összefoglaló a feltételes logika használatáról a ClickUp-ban:

2. ClickUp ügyfélszolgálati menedzsment sablon

Ingyenes sablon letöltése Csökkentse az ügyfelek válaszadási idejét a ClickUp ügyfélszolgálati menedzsment sablonjával.

Az ügyfelek elégedettségének fenntartása nem csupán a problémák megoldását jelenti, hanem egy zökkenőmentes, stresszmentes élmény biztosítását is. A ClickUp ügyfélszolgálati menedzsment sablonja segít a csapatoknak a támogatási kérelmek kezelésében, az ügyfélkapcsolatok nyomon követésében és abban, hogy egyetlen probléma se maradjon figyelmen kívül.

Minden, az ügyfél-visszajelzésektől a szolgáltatási feladatokig, egy helyen található. Akár kérdések, panaszok vagy utánkövetések kezeléséről van szó, ez egy ügyfélmegtartó eszköz, amely erősíti ügyfélszolgálatát!

Miért fogja szeretni:

Készítse előre ügyfélszolgálati igénylőlapjait a Form View segítségével.

Kövesse nyomon a támogatási kéréseket és az elégedettségi értékeléseket szervezett módon.

Javítsa a válaszadási időket azáltal, hogy együttműködik a különböző csapatokkal és osztályokkal, hogy jobban kezelje az ügyfelek által érzékelt problémákat.

Ideális: Támogatási csapatok és vállalkozások számára, akik javítani szeretnék az ügyfélszolgálati élmény hatékonyságát.

🧠 Érdekes tény: Az ügyfelek 89%-a valószínűleg újra vásárol, ha pozitív szolgáltatási élményben részesül!

3. ClickUp ügyfél-siker sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon ügyfelei fejlődését a ClickUp ügyfélsiker-sablonjával.

A ClickUp ügyfélsiker-sablon segít ügyfélszolgálati csapatainak nyomon követni az ügyfelek útját, ápolni a kapcsolatokat és biztosítani, hogy az ügyfelek a lehető legtöbbet hozhassák ki termékéből vagy szolgáltatásából.

A sablon automatizálás, integráció és ellenőrzőlisták segítségével rendszerezi az ügyfelekkel való interakciókat, a nyomon követéseket és a legfontosabb mérföldköveket, így nem kell többé táblázatokban vagy szétszórt jegyzetekben rendszereznie az adatokat.

Miért fogja szeretni:

Könnyedén figyelemmel kísérheti az ügyfelek előrehaladását, szervezheti az ügyfelekkel való interakciókat és a nyomon követést.

Dokumentálja és ossza meg a legfontosabb sikereket ügyfeleivel nyilvános vagy privát megosztási linkek segítségével.

A sablon hatféle nézetben nyitható meg, például Ügyfélsiker-kézikönyv, Visszajelzési űrlap, Megújítás és Elkötelezettség.

Ideális: olyan vállalkozások és csapatok számára, amelyek kiemelkedő ügyfélélményt kívánnak nyújtani és hosszú távú kapcsolatokat építeni.

💡 Profi tipp: A ClickUp alkalmazásban használja a Client Success Playbook View (Ügyfélsiker-kézikönyv nézet) funkciót a bevált gyakorlatok tárolásához, és a Feedback Form View (Visszajelzési űrlap nézet) funkciót a fejlesztési lehetőségekhez szükséges információk gyűjtéséhez. A Renewal View (Megújítás nézet) funkcióval ellenőrizheti a megújításokat, az Engagement View (Visszajelzés nézet) funkcióval pedig nyomon követheti az ügyfelekkel való interakciókat, hogy időben felismerje a növekedési lehetőségeket, mielőtt azok elszaladnának!

4. ClickUp ügyfél-visszajelzési űrlap sablon

Ingyenes sablon letöltése Gyűjtsen érdemi ügyfél-visszajelzéseket a ClickUp ügyfél-visszajelzési űrlap sablonjával.

Az őszinte visszajelzések megszerzése nem lehet találgatás. A ClickUp visszajelzési űrlap sablonja megkönnyíti a vállalkozások számára az értékes visszajelzések gyűjtését anélkül, hogy túlterhelnék az ügyfeleket.

Legyen szó termékjellemzőkről, szolgáltatás minőségéről vagy általános ügyfélélményről, a sablon segít a megfelelő kérdések feltevésében, és platformot biztosít az ügyfelek számára, hogy kifejezhessék véleményüket.

Miért fogja szeretni:

A Szolgáltatásértékelés nézet segítségével megtudhatja, mely szolgáltatások javításra szorulnak, és melyek azok, amelyeket kifejezetten ajánlunk.

Elemezze csapata teljesítményét a szolgáltatói értékelés nézet segítségével.

A visszajelzéseket valódi fejlesztésekbe alakíthatja, ha azokat feladatokká alakítja.

Ideális: Vállalkozások számára, amelyek betekintést szeretnének nyerni a meglévő ügyfelek tapasztalataiba, és javítani szeretnék termékeiket vagy szolgáltatásaikat.

🎁 Bónusz: A ClickUp Forms segítségével könnyedén gyűjtheti, rendszerezheti és egyszerűsítheti az adatokat. Gyűjtsön információkat, kövesse nyomon a kéréseket, automatizálja a munkafolyamatokat, és alakítsa a válaszokat feladatokká, hogy ne álljon meg a visszajelzések gyűjtésénél. Hozzon létre személyre szabott űrlapokat a ClickUp Forms segítségével A ClickUp Forms segítségével: Automatizálja a munkafolyamatokat azáltal, hogy az űrlapválaszokat azonnal végrehajtható feladatokká alakítja ⚙️

Testreszabhatja az űrlapokat, hogy azok illeszkedjenek márkájának stílusához, beleértve a betűtípust, a háttérképet és a borítóképeket 🎨

Adjon hozzá egyéni mezőket, hogy pontosan azokat az adatokat gyűjthesse, amelyekre szüksége van, az egyszerű szövegbeviteltől a fájlfeltöltésig 🛠️

Dolgozzon együtt csapatával vagy ügyfeleivel, és kövesse nyomon a válaszokat valós időben 🤝🏻

Csatlakozzon az AI-hez, és készítsen összefoglalókat az ügyfelek véleményéről 🤖

Ebben a rövid videóban megtudhatja, hogyan használhatja a ClickUp Forms alkalmazást felvételi célokra:

5. ClickUp Ügyfélszolgálati sablon

Ingyenes sablon letöltése Hallgassa meg ügyfelei preferenciáit a ClickUp Voice of the Customer Template (Ügyfélhang sablon) segítségével.

Az ügyfelek meghallgatása a kulcs ahhoz, hogy olyan márkát építsen, amelyet szeretnek! A ClickUp Voice of the Customer Template segít rögzíteni és elemezni az ügyfelek visszajelzéseit, hogy javítsa termékeit, szolgáltatásait és az általános ügyfélélményt.

Rendezze a visszajelzéseket egy helyen, és azonosítsa a trendeket, hogy megfelelő intézkedéseket tehessen. Ismerje meg mélyebben az ügyfelek preferenciáit és igényeit, és hozza meg a megfelelő termékfejlesztéseket.

Miért fogja szeretni:

Kezelje és tartsa meg ügyfeleit az ügyfélprojekt-kezelés fejlesztésével

Használjon különböző egyéni attribútumokat, például Ügyfél igény, VoC forrás és Megoldás, hogy vizualizálja a visszajelzéseket.

Használja a táblázat nézetet, hogy a VoC forrás szerint kategorizálja a bevitt adatokat, és azonosítsa a hasonlóságokat vagy különbségeket.

Ideális: Azok a vállalkozások, amelyek mérni szeretnék az ügyfél-elégedettséget és javítani szeretnék az ügyfélélményt.

➡️ További információ: Ingyenes kérdőív sablonok a hatékony adatgyűjtéshez

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp ügyfélkapcsolati űrlap sablonjával az összes ügyfélkapcsolati adatot egy helyen tárolhatja.

A nyílt és zökkenőmentes kommunikáció jelentősen javítja az ügyfélélményt. A ClickUp ügyfélkapcsolati űrlap sablonja tökéletes megoldás vállalkozások számára az érdeklődések, támogatási kérések és általános visszajelzések gyűjtéséhez.

Kövesse nyomon az ügyfelek kérdéseit, gyűjtsön adatokat különböző forrásokból, és rendszerezze a kapcsolattartási információkat, hogy ezzel a sablonnal könnyedén elérhesse ügyfeleit. Rangsorolja az ügyfelek kéréseit úgy, hogy egyedi státuszokat rendel a feladatokhoz, például blokkolt, befejezett, felülvizsgálat alatt és új kérések.

Miért fogja szeretni:

Javítsa a válaszadási időket és fokozza az ügyfélkommunikációt

Rendszeresen ellenőrizze az űrlapját új visszajelzésekért, emlékeztetőket állítva be.

Összegezze az összes kapcsolattartási információt a Kapcsolatok összefoglaló nézet segítségével.

Ideális: Azok a vállalkozások, amelyek javítani szeretnék az ügyfélkommunikáció hatékonyságát.

Hallgassa meg, mit mond Philip Storry, a SYZYGY vezető rendszeradminisztrátora a ClickUp-ról:

A SYZYGY-nál minden területen javult a koordináció. A legjobb példa erre az új munkatársak felvételi folyamata, amely négy osztály – HR, Pénzügy, IT és Létesítmények – közötti koordinációt igényel. A sablon és az űrlap használatával gyorsan rögzíthetjük az új munkatársunk adatait, majd létrehozhatunk egy feladatot, amelyhez minden osztálynak alfeladatokat rendelünk a szükséges munkák elvégzéséhez.

A SYZYGY-nál minden területen javult a koordináció. A legjobb példa erre az új munkatársak felvételi folyamata, amely négy osztály – HR, Pénzügy, IT és Létesítmények – közötti koordinációt igényel. A sablon és az űrlap használatával gyorsan rögzíthetjük az új munkatársunk adatait, majd létrehozhatunk egy feladatot, amelyhez minden osztálynak alfeladatokat rendelünk a szükséges munkák elvégzéséhez.

7. ClickUp ügyfélszükséglet-elemzési sablon

Ingyenes sablon letöltése Ismerje meg az ügyfelek igényeit a ClickUp ügyféligény-elemző sablonjával.

Részletes betekintést szeretne nyerni az ügyfelek elvárásaiba? Ne keressen tovább, a ClickUp ügyfélszükséglet-elemző sablonja a megoldás! Ezzel mélyrehatóan megismerheti az ügyfelek elvárásait, problémáit és prioritásait. Szisztematikus megközelítéssel elemezheti a visszajelzéseket, felismerheti a trendeket, és a valódi igényekhez igazíthatja termékeit vagy szolgáltatásait.

Kezelje az ügyfelek igényeit az egyéni mezők, például az értékelési űrlap linkje, a mellékletek, az adatlink és a projektleírás segítségével. Akár a termék funkcióinak fejlesztéséről, a támogatás finomításáról vagy az ügyfélélmény optimalizálásáról van szó, ez az eszköz segít abban, hogy a legfontosabb dolgokra koncentrálhasson.

Miért fogja szeretni:

Készítsen projektek minden ügyfél igényeinek megfelelően, és rendeljen hozzájuk közvetlenül csapattagokat.

Strukturált megközelítéssel bontsa le az ügyfelek elvárásait

A felmérés eredményei alapján azonosítsa a termékek, szolgáltatások vagy támogatás terén fennálló hiányosságokat.

Ideális: Vállalkozások számára, amelyek betekintést szeretnének nyerni a meglévő ügyfelek igényeibe, és hatékony megoldásokat szeretnének kidolgozni.

📮 ClickUp Insight: Minden negyedik alkalmazott négy vagy több eszközt használ csak azért, hogy kontextust teremtsen a munkában. Egy fontos részlet elrejtve lehet egy e-mailben, kibővítve egy Slack-szálban, és dokumentálva egy külön eszközben, ami arra kényszeríti a csapatokat, hogy időt pazaroljanak az információk keresésére ahelyett, hogy elvégeznék a munkájukat. A ClickUp az egész munkafolyamatot egyetlen egységes platformra egyesíti. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a ClickUp Email Project Management, a ClickUp Chat, a ClickUp Docs és a ClickUp Brain, minden összekapcsolódik, szinkronizálódik és azonnal elérhetővé válik. Búcsút inthet a „munkával kapcsolatos munkának”, és visszaszerezheti produktív idejét. 💫 Valós eredmények: A csapatok a ClickUp használatával hetente több mint 5 órát spórolhatnak meg – ez évente több mint 250 óra fejenként –, mivel megszüntetik az elavult tudásmenedzsment-folyamatokat. Képzelje el, mit tudna létrehozni a csapata egy extra hétnyi termelékenységgel minden negyedévben!

8. ClickUp Likert-skála sablon

Ingyenes sablon letöltése Mérje fel a véleményeket és az elégedettséget a ClickUp Likert-skála sablonjával.

A ClickUp Likert-skála sablonja tökéletes eszköz az ügyfelek vagy a csapat tagjai véleményének, elégedettségi szintjének és általános hangulatának mérésére.

Egy egyszerű skála segítségével, a „Egyáltalán nem értek egyet” és az „Teljesen egyetértek” között, finom árnyalatú visszajelzéseket gyűjthet egy témáról anélkül, hogy megzavarná a válaszadókat.

Miért fogja szeretni:

Mérje fel az általános véleményeket egy adott témáról, termékről, szolgáltatásról vagy élményről.

Használjon egyéni mezőket, például „Meghozott intézkedés”, „Eskalálás”, „Adatkapcsolat”, „Projektleírás” és másokat, hogy részletes visszajelzéseket gyűjtsön.

Csatoljon kapcsolódó fájlokat vagy dokumentumokat a Csatolmányok részben, hogy több kontextust nyújtson.

Ideális: Olyan csapatok számára, akik könnyen elemezhető felmérésekkel szeretnék mérni az ügyfelek elégedettségét.

9. ClickUp Likert-skála kezdő sablon

Ingyenes sablon letöltése Gyűjtsen érdemi visszajelzéseket ügyfeleitől a ClickUp Likert-skála kezdő sablon segítségével.

Gondolkodott már azon, hogy mennyire elégedettek az ügyfelei? A ClickUp Likert-skála kezdő sablonja egyszerű értékelési rendszer segítségével segít strukturált visszajelzéseket gyűjteni.

Ahelyett, hogy homályos válaszokat adnának, az ügyfelek egyértelmű skálán értékelik tapasztalataikat, így könnyebb mérni az ügyfél-elégedettséget, nyomon követni a hangulatot és javítani az ügyfélélményt. Értelmes adatok gyűjtéséhez használjon egyéni attribútumokat, például a munkaterhelés ésszerűségét, a kapcsolattartó számot és a munkakörnyezet barátságosságát.

Miért fogja szeretni:

Használjon Likert-skálás kérdéseket az egyszerű, konzisztens értékeléshez.

Szerkessze a felmérési űrlapot, hogy megváltoztassa az űrlap elemeit, kérdéseket adjon hozzá vagy távolítson el, és személyre szabja azt.

A kapott visszajelzésekben azonosítsa a trendeket és mintákat.

Ideális: Olyan szervezetek számára, amelyek információt keresnek egy adott termékről, szolgáltatásról vagy élményről.

💡 Profi tipp: Tekintse meg a különböző részlegek alkalmazottai által adott visszajelzéseket a Részlegek szerinti nézet segítségével, és szerezzen áttekintést az összegyűjtött visszajelzésekről a Felmérés összefoglaló nézet segítségével!

10. ClickUp termékvisszajelzési felmérési sablon

Ingyenes sablon letöltése Javítsa termékét a ClickUp termékvisszajelzési kérdőív sablonjának segítségével kapott értékes visszajelzésekkel.

Ha visszajelzéseket szeretne gyűjteni új termékéről, használja a ClickUp termékvisszajelzés-felmérési sablont! Ez a sablon segít visszajelzéseket kapni termékének minden aspektusáról, beleértve a minőséget, az árat, az első használat élményét, a használhatóságot, az ügyfélszolgálatot, a vásárlási élményt és a használati élményt.

Rendezze a visszajelzéseket, hogy könnyebben nyomon követhesse a trendeket és prioritásként kezelhesse a fejlesztéseket. Tudja meg, mit szeretnek és mit nem szeretnek az ügyfelei, hogy meghatározza az innováció irányát. Ezenkívül közvetlen betekintést nyer a termék jellemzőibe, használhatóságába és az általános elégedettségbe.

Miért fogja szeretni:

Azonosítsa a gyakori problémákat és a fejlesztésre szoruló területeket

Kövesse nyomon az ügyfelek véleményének változását az idő múlásával

Az általános elégedettségi nézet segítségével világos képet kaphat az ügyfelek véleményéről.

Ideális: Olyan szervezetek számára, amelyek termékük funkcióit szeretnék finomítani vagy új termékeket szeretnének piacra dobni.

🎁 Bónusz: A ClickUp for Customer Service egy hatékony platformon biztosítja csapata szervezettségét, reagálóképességét és hatékonyságát. Az automatizálás, a zökkenőmentes integrációk és a valós idejű együttműködés segítségével gyorsabban megoldhatja a problémákat és elégedetté teheti ügyfeleit. Íme, mit tehet, hogy a ClickUp segítségével könnyedén kivételes ügyfélszolgálatot nyújtson: Javítsa az együttműködést megosztott beérkező levelek, belső jegyzetek és feladatkezelés segítségével, hogy semmi ne maradjon ki 💯

Automatizálja a jegyek kiosztását, a nyomon követést és az állapotfrissítéseket, hogy csökkentse a válaszadási időt ✅

Kövesse nyomon a teljesítményt egyedi irányítópultokkal, amelyekkel figyelemmel kísérheti a megoldási arányokat, az ügyfél-elégedettséget és a csapat munkaterhelését 📊

A ClickUp segítségével minden válasz számít

A megfelelő ügyfél-elégedettségi felmérési sablon kiválasztása döntő fontosságú a jelentőségteljes betekintés megszerzéséhez. Akár az ügyfélélmény nyomon követéséről, akár a termékekkel kapcsolatos visszajelzések elemzéséről, akár a szolgáltatás minőségének javításáról van szó, ezek a sablonok segítik a folyamatok egyszerűsítését.

A strukturált Likert-skála kérdésektől a részletes ügyfél-visszajelzési űrlapokig minden sablon úgy lett kialakítva, hogy az adatgyűjtés egyszerű, hatékony és megvalósítható legyen.

Zökkenőmentes módszert keres az ügyfél-visszajelzések kezelésére? A ClickUp hatékony funkciókat és sablonokat kínál, amelyek segítenek a szervezettség fenntartásában és a megalapozott döntések meghozatalában.

Regisztráljon még ma ingyenesen, hogy javítsa és fejlessze az ügyfélszolgálati felmérések különböző aspektusait!