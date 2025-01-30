A 10 legjobb ügyfélélmény-szoftver 2025-ben

„Ne értékesíts, hanem szerezz ügyfeleket!” Az ügyfélélményt illetően esküszöm erre a megközelítésre. Elsődleges célom, hogy bizalmat és lojalitást építve erős ügyfélkapcsolatokat alakítsak ki.

Természetesen az én utam is tele volt buktatókkal – inkonzisztens ügyfélszolgálati minőség, lassú válaszidő, fragmentált ügyféladatok és a személyre szabottság hiánya – mindet láttam már.

De a kudarcok megtanítottak arra, hogy a megfelelő eszközökkel és megközelítéssel a kivételes ügyfélélmény biztosítása természetessé válik.

Ebben a blogban összeállítottam egy listát a 10 legjobb ügyfélélmény-szoftver eszközről, amelyek segíthetnek az ügyféladatok központosításában, a különböző csatornákon keresztül történő visszajelzések gyűjtésében és az ügyfélviselkedés elemzésében az általános ügyfél-elégedettség javítása érdekében.

Mit kell keresnie az ügyfélélmény-szoftverben?

Számos ügyfélélmény-kezelő szoftver megoldás értékelése után azonosítottam azokat a kulcsfontosságú tényezőket, amelyeket figyelembe kell vennie az ügyfélkapcsolatok javítása és az ügyfélszolgálati munkatársainak felhatalmazása érdekében, hogy azok túlteljesítsék az ügyfelek elvárásait:

Rugalmas és alkalmazkodó: Válasszon olyan ügyfélélmény-szoftvert (CX), amely minden üzleti típushoz alkalmazkodik és megfelel az Ön egyedi igényeinek, függetlenül a szervezet méretétől és jellegétől.

Könnyen konfigurálható: Keressen olyan CX szoftvert, amely zökkenőmentesen konfigurálható. Győződjön meg arról, hogy a rendszert mélyreható kódolási ismeretek nélkül is könnyen beállíthatja. Ellenőrizze azt is, hogy az eszköz lehetővé teszi-e szoftverfejlesztőinek és tervezőinek a felmérési program megvalósítását.

Ügyfélélmény-elemzés: Válasszon olyan ügyfélélmény-szoftvert, amely omnichannel CX-elemzéssel rendelkezik. Ez segít összegyűjteni és elemezni az ügyféladatokat több csatornáról, például a közösségi médiából, e-mailekből, call center interakciókból stb., és adat alapú döntéseket hozni.

Prediktív képességek: Válasszon olyan eszközöket, amelyek prediktív elemzéseket kínálnak, hogy előre láthassa az ügyfélelvándorlást és az elégedetlenséget azáltal, hogy az ügyfélélményt az ügyfélút különböző szakaszaiban méri.

Integrációk: A vállalkozások több alkalmazást használnak működésükhöz. Keressen tehát olyan ügyfélélmény-kezelő platformot, amely integrálható a meglévő alkalmazásaival, és személyre szabhatja a munkafolyamatát.

Automatizálás: Keressen olyan CX megoldást, amely automatikusan gyűjti az ügyfelek visszajelzéseit, gyors válaszokat ad az ügyfelek kérdéseire, az ügyfelek igényei alapján osztja szét a jegyeket az ügynökök között stb.

A 10 legjobb ügyfélélmény-szoftver

Az ügyfélélmény javítása ma fontosabb, mint valaha az üzleti életben, és a megfelelő szoftver kiválasztása döntő jelentőségű lehet. Anélkül, hogy tovább ragoznánk a szót, íme a 10 legjobb ügyfélélmény-szoftver listája, amelynek összeállításakor a funkciókat, az árakat, a korlátozásokat és az ügyfélértékeléseket vettük figyelembe.

Ezek segítségével kivételes szolgáltatást nyújthat és tartós ügyfélkapcsolatokat építhet ki.

1. ClickUp (A legjobb ügyfélkommunikációhoz és -kezeléshez)

A ClickUpnál az egyik legfontosabb értékünk az ügyfélközpontú kultúra kialakítása. Minden tevékenységünket az ügyfélközpontúság vezérli, ezért természetesen a ClickUp segítségével igyekszünk az ügyfelek elégedettségét biztosítani!

Az ügyfélkommunikációtól az ügyfélkezelésig, az ügyfélelemzésig, a projektmenedzsmentig, az ügyfélszolgálati célok kitűzéséig és a csapatmunkáig – a ClickUp segít automatizálni és racionalizálni a teljes CX munkafolyamatot.

A ClickUp CRM megoldással vizualizálhatom az értékesítési folyamatot, nyomon követhetem az ügyfélszámlákat és kezelhetem az ügyfélkapcsolatokat. A ClickUp-on felépítheti teljes ügyféladatbázisát, és felhasználhatja azt az összes releváns információ és dokumentum eléréséhez.

Kezelje hatékonyan az ügyféladatokat és szerezzen részletes betekintést a ClickUp CRM megoldásával

A ClickUp Dashboards a tökéletes eszköz az ügyfelek életre szóló értékének nyomon követéséhez. Az 50+ widget segítségével részletes betekintést nyerhet az ügyfelek viselkedésébe. Emellett nyomon követheti a trendeket, megtalálhatja a fejlesztésre szoruló területeket, és feladatokat oszthat ki a csapat tagjainak az ügyfélélmény javítása érdekében.

A ClickUp ügyfélprojekt-kezelő szoftver megkönnyíti az ügyfélszolgálati csapatok számára, hogy lépést tartsanak az összes ügyfélfrissítéssel. Könnyedén delegálhatnak feladatokat, prioritásokat állíthatnak be és jelölhetnek problémákat, biztosítva ezzel, hogy minden erőfeszítés összehangolt legyen.

Javítsa az ügyfélkommunikációt a ClickUp ügyfélprojekt-kezelő szoftver segítségével, amely biztosítja a gyors reagálást.

Platformunk egyik kiemelkedő funkciója a ClickUp Brain. Ez egy mesterséges intelligencia asszisztens, amely a következőképpen javítja az ügyfélkezelést:

Az ügyfélhívások és a termékekkel kapcsolatos visszajelzések összefoglalása

Ügyfél-felmérések készítése

Személyre szabott kampányok létrehozása

Személyre szabott ügyfélválaszok generálása

Ügyfélszolgálati útmutatók készítése

Személyre szabott ügyfélkapcsolatok és jobb ügyfélélmény a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp sablonok kiválóan alkalmasak az összes ügyfélkapcsolat egyszerűsítésére a különböző csatornákon. A ClickUp több ügyfélkapcsolat kezelésére szolgáló sablonjával könnyedén kezelheti az ügyfélkapcsolatokat és javíthatja az ügyfélkapcsolatokat. Segít nyomon követni a különböző ügyfélprojektek feladatait és határidőit, figyelemmel kísérni az előrehaladást és prioritásokat felállítani a munkaterheléshez. Használhatja feladatok szervezésére, erőforrások kezelésére és a csapatával való együttműködésre is.

Töltse le ezt a sablont Tartsa szemmel az összes ügyfélkapcsolatot egy helyen, és kövesse nyomon a haladást a ClickUp több ügyfélkapcsolat kezelésére szolgáló sablonjával.

A ClickUp kommunikációs terv sablonja segített csapatomnak hatékony üzenetküldési stratégiát kidolgozni, amely biztosítja a világos és következetes kommunikációt az ügyfelekkel. Próbálja ki, ha meg szeretné célozni a kívánt közönséget, azonosítani a legjobb kommunikációs csatornákat és mérni a kommunikációs erőfeszítések sikerét.

Töltse le ezt a sablont Javítsa az ügyfélkommunikációt és könnyedén fejezze be a projekteket a ClickUp kommunikációs terv sablonjával.

Az ügyfél-elégedettségi felmérés sablon kiválóan alkalmas az ügyfél-elégedettség mérésére. Segít megérteni, mit gondolnak az ügyfelek a termékéről. Használhatja ügyfél-felmérések készítésére, válaszok rögzítésére, a felmérés eredményeinek értékelésére és az ügyfélélmény javításának lehetőségeinek azonosítására is.

Töltse le ezt a sablont Készítsen vonzó ügyfél-felméréseket, és elemezze a válaszokat a ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérési sablonjával.

A ClickUp legjobb funkciói

Vizualizálja az ügyfélincidenseket és a kockázati trendeket: Szerezzen áttekintést a legkockázatosabb ügyfélszegmensekről, azonosítsa az ügyfélelvándorlás okait, és jelezze előre a bevételeket Szerezzen áttekintést a legkockázatosabb ügyfélszegmensekről, azonosítsa az ügyfélelvándorlás okait, és jelezze előre a bevételeket a ClickUp Dashboards segítségével.

A ClickUp Dashboards segítségével azonosíthatja a különböző ügyfélszegmensekben tapasztalható trendeket és előre jelezheti a bevételeket

E-mail integráció: Automatizálja az ügyfélkommunikációt, és küldjön bevezető e-maileket vagy projektfrissítéseket az ügyfeleknek Automatizálja az ügyfélkommunikációt, és küldjön bevezető e-maileket vagy projektfrissítéseket az ügyfeleknek a ClickUp e-mail integrációjával

Küldjön és fogadjon ügyfél-e-maileket közvetlenül a ClickUp-on belül

Személyre szabott tartalom létrehozása: Javítsa az ügyfélélményt Javítsa az ügyfélélményt a ClickUp Brain segítségével a kommunikáció személyre szabásával.

Releváns adatok gyűjtése: Gyűjtse össze az ügyfelek visszajelzéseit, és alakítsa azokat megvalósítható feladatokká Gyűjtse össze az ügyfelek visszajelzéseit, és alakítsa azokat megvalósítható feladatokká a ClickUp Forms segítségével.

A munkafolyamat automatizálása: A ClickUp Automations segítségével automatizálhatja a feladatokat, így biztosítva a gyors ügyfélszolgálati válaszokat. A ClickUp Automations segítségével automatizálhatja a feladatokat, így biztosítva a gyors ügyfélszolgálati válaszokat.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók a beállítások és testreszabás kezdeti folyamatát időigényesnek találják a rengeteg lehetőség és funkció miatt.

A mobilalkalmazás nem rendelkezik a desktop verzió teljes funkcionalitásával.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 12 dollár havonta felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4100 értékelés)

2. HubSpot (A legjobb ügyfélszolgálati automatizáláshoz)

via HubSpot

A HubSpot mesterséges intelligenciával működő ügyfélszolgálati szoftvere segít egyszerűsíteni az ügyfélszolgálati műveleteket és automatizálni az ügyfélszolgálatot. Központi ügyféladatbázist kínál, amelyben megtekinthetők az ügyfelek egészségi állapotának pontszámai, a termékhasználat és a jegyek.

A HubSpot CRM legnagyobb előnye, hogy egyedi felmérések segítségével gyűjti össze az ügyfelek visszajelzéseit. Részletes szolgáltatási elemzési jelentést készít, amely segít azonosítani a lemorzsolódás kockázatát és megtalálni azokat a területeket, ahol növelhető az ügyfél-elégedettség szintje.

Ráadásul az AI-integráció elemzi az ügyfél-interakciókat, és betekintést nyújt az ügyfélkommunikáció személyre szabásához a csatornák és a problémák típusa alapján.

A HubSpot legjobb funkciói

Az AI-alapú csevegőrobotok segítségével automatikusan irányítsa az ügyfeleket a megfelelő ügynökhöz vagy csapathoz.

Szerezzen egységes ügyfél-információkat az ügyfélszolgálati tevékenységek javítása és az ügyfelek megtartása érdekében.

Növelje az ügyfelek hatékonyságát egy ügyfélszolgálattal és egy robusztus jegyrendszerrel.

Személyre szabott ügyfélportálok kínálata az ügyfélélmény javítása érdekében

A HubSpot korlátai

A HubSpot éves szerződéseket kínál, ami magasabb kezdeti költségeket jelent.

Az alacsonyabb csomagoknál nem biztosít A/B tesztelést.

HubSpot árak

Ingyenes eszközök

Start Customer Platform: 20 dollár havonta felhasználónként, éves számlázással

Professzionális ügyfélplatform: 1300 dollár havonta 5 felhasználó számára, éves számlázással

Vállalati ügyfélplatform: 4300 USD havonta 7 felhasználó számára

HubSpot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4000 értékelés)

3. Podium (a legjobb személyre szabott marketingkampányokhoz)

via Podium

A Podium egy ügyfél-interakciós eszköz, amely segít a vállalkozásoknak az ügyféladatok, ügyfélajánlások, online értékelések és ügyfélüzenetek kezelésében. A Kapcsolatprofilok funkció egyszerűsíti az ügyfél-interakciók nyomon követését a különböző csatornákon, lehetővé téve, hogy minden ügyfél számára személyre szabott élményt teremtsen.

A Podium ügyfélélmény-kezelő szoftverének legjobb tulajdonsága, hogy minden ügyfélprofilhoz címkéket adhat hozzá, például VIP ügyfél, alapító és kiskereskedelmi üzlet, így üzeneteit az ügyfél tulajdonságaihoz igazíthatja.

A Podium legjobb funkciói

Küldjön gyors kérdőíveket SMS-ben, és szerezzen valós idejű betekintést az ügyfelek véleményébe.

Ismerje meg, hol tartanak az ügyfelek az ügyfélélmény-útvonalon, és személyre szabja az élményüket!

Hozzon létre személyre szabott üzeneteket AI segítségével szöveges marketingkampányokhoz

Használja ki az AI előnyeit az értékesítés, a hívások ütemezésének és az ügyfélkommunikáció automatizálásának területén.

A Podium korlátai

A üzenetküldéshez korlátozott testreszabási lehetőségek állnak rendelkezésre.

A meglévő költségeken felül jelentős feldolgozási díjat kell fizetnie, hogy megkapja az ügyfelektől érkező fizetéseket.

Podium árak

Core : 399 USD havonta

Pro : 599 dollár havonta

Aláírás: Egyedi árazás

Podium értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (500+ értékelés)

4. Zendesk (A legjobb több csatornán történő ügyfélkapcsolatok kezeléséhez)

via Zendesk

A Zendesk beszélgetésalapú CRM-je kiváló eszköz az ügyfélélmény személyre szabásához és az ügyfélhűség megszerzéséhez. Segít abban, hogy mindig kapcsolatban maradhasson az ügyfelekkel. Egy helyen elérheti az összes ügyfélüzenetet és interakciót a különböző csatornákon, és egy átfogó felületről könnyedén válaszolhat rájuk.

Az Agent copilot funkciója segít az ügyintézőknek gyorsabb megoldások megtalálásában azáltal, hogy előre jelzi a következő lépéseket, ajánlásokat tesz és automatizálja a munkafolyamatot.

A Zendesk legjobb funkciói

Élvezze az e-mail, csevegés, telefon és közösségi média többcsatornás támogatását, hogy minden ügyfelet kiszolgálhasson.

Adjon hozzá személyre szabott üzeneteket webhelyéhez, mobilalkalmazásához, népszerű közösségi csatornáihoz és különböző üzleti termelékenységi eszközökhöz, hogy azonnali támogatást nyújthasson ügyfeleinek és üzleti partnereinek.

A beérkező interakciókat automatikusan irányítsa az ügyintézőknek az ügyfelek igényei alapján.

A Zendesk korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségeket kínál a támogatási jegyekkel kapcsolatos munkafolyamatok optimalizálásához.

Korlátozott e-kereskedelmi integrációkkal rendelkezik.

A Zendesk árai

Ingyenes: 14 napos próba

Suite Team : 55 USD/hó/felhasználó, éves számlázással

Suite Growth: 89 USD/hó/felhasználó, éves számlázással

Suite Professional: 115 USD/hó/felhasználó, éves számlázással

Suite Enterprise: Egyedi árazás

Zendesk értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (5000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 3000 értékelés)

5. Birdeye (A legjobb részletes ügyfél-információk megszerzéséhez)

via Birdeye

A Birdeye egy mesterséges intelligenciával működő ügyfélélmény-szoftver, amely valós időben gyűjti és elemzi az ügyfelek visszajelzéseit, segítve Önt az ügyfélélmény javításának lehetőségeinek azonosításában. Mesterséges intelligenciával működő üzenetküldő funkciója lehetővé teszi, hogy különböző csatornákon keresztül kapcsolatba lépjen az ügyfelekkel, konvertálja őket és bevonja őket.

Ennek az eszköznek az a legjobb tulajdonsága, hogy összehasonlíthatja az ügyfelek véleményét a helyi versenytársakéval, így azonosíthatja vállalkozása erősségeit és gyengeségeit. Emellett segít azonosítani az ügyfél-elkötelezettség trendjeit, és ennek megfelelően optimalizálni az erőfeszítéseket.

A Birdeye legjobb funkciói

Konvertálja a felmérés válaszokat és az ügyfélértékeléseket támogatási jegyekké

Fizetések beszedése, időpont-emlékeztetők küldése, értékelések és ajánlások kérése – mindez egyetlen platformon keresztül.

Használja a Birdeye mobilalkalmazást, hogy útközben is kapcsolatba lépjen az ügyfelekkel.

Indítson automatizált felmérési kampányokat az azonnali ügyfél-visszajelzések érdekében.

A Birdeye korlátai

Korlátozott többnyelvű támogatási lehetőségekkel rendelkezik.

Nem támogatja a fejlett ügyféladatok szűrését vagy szegmentálását.

Birdeye árak

Az üzleti méret és az iparág alapján személyre szabott árak

Birdeye értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

6. Zoho Desk (A legjobb AI-alapú ügyfélszolgálat)

via Zoho Desk

A Zoho Desk egy átfogó ügyfélélmény-kezelő szoftver, amely az ügyfelek kérdéseinek megoldására, az ügyfelek elégedettségi értékeléseinek nyomon követésére, a munkafolyamatok automatizálására és az ügyfélszolgálat problémáinak azonosítására szolgál.

A Zoho AI-alapú asszisztense, Zia, integrálva van a weboldalba és az alkalmazásba. Az ügyfelek cseveghetnek Zia-val, hogy releváns válaszokat kapjanak kérdéseikre. Az AI-asszisztens elemzi az egyes jegyek mögötti érzelmeket, és kontextust ad hozzájuk, hogy Ön megfelelő megoldásokat tudjon nyújtani.

A Zoho Desk omnichannel jegyrendszert és intuitív jegytekintést biztosít. Ez segít a jegyek gyors megoldásában és az ügyfélélmény javításában. Ezenkívül a Zoho CRM automatikusan integrálódik a Zoho Deskbe, hogy hozzáférjen a releváns adatokhoz és személyre szabott megoldásokat nyújtson az ügyfeleknek.

A Zoho Desk legjobb funkciói

Gyűjtse össze a különböző csatornákról érkező támogatási jegyeket, és rendezze őket egy felületen, hogy csökkentse az ügyfelek válaszadási idejét.

Az ügynökök ütközésének észlelési funkciójával megakadályozhatja a jegyek átfedését.

Mérje az ügyfelek elégedettségét fejlett elemzések segítségével, és azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket.

Az AI-alapú asszisztens segítségével értesítést kaphat a nem megfelelő megoldásokról.

A Zoho Desk korlátai

Korlátozott műszerfal-jelentési képességekkel rendelkezik.

A Zoho Desk-ről jelentették, hogy problémák merülnek fel az Office 365-tel való integráció során.

Zoho Desk árak

Ingyenes: 15 napos próba

Express: 7 dollár havonta felhasználónként

Alapcsomag : 14 USD/hó/felhasználó

Professzionális : 23 USD/hó/felhasználó

Vállalati: 40 USD/hó/felhasználó

Zoho Desk értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (5000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)

7. GainSight (A legjobb az ügyfelek számára történő önkiszolgálás megvalósításához)

via Gainsight

A GainSight egy másik hatékony ügyfélélmény-kezelő szoftver. Központosított önkiszolgáló erőforrásokat, automatizált cselekvésre ösztönző elemeket és alkalmazáson belüli interakciós funkciókat biztosít a zökkenőmentes ügyfél-bevonáshoz. Az alkalmazáson keresztül közvetlenül is kapcsolatba léphet az ügyfelekkel, hogy felgyorsítsa a bevonást.

A Gainsight segít az ügyfélút bármely szakaszában visszajelzéseket gyűjteni és elemezni, valamint azonosítani a trendeket az ügyfélélmény javítása érdekében. A legjobb az, hogy minden strukturált és strukturálatlan ügyféladatot, például felmérési válaszokat, online véleményeket és találkozói jegyzeteket egy helyen rendez. Ez segít az adatokból nyert betekintést cselekvésre kész információkká alakítani.

A GainSight legjobb funkciói

Személyre szabhatja a felhasználói élményt az ügyfelek igényei alapján olyan fejlett opciók segítségével, mint a szükségletalapú és viselkedésalapú szegmentálás.

Azonosítsa a rossz ügyfélélmény kiváltó okait, és működjön együtt a különböző részlegekkel azok megoldása érdekében.

Használja a beépített elemzési funkciókat a legfontosabb felhasználói elkötelezettségi és viselkedési mutatók nyomon követéséhez.

A GainSight korlátai

Hiányzik belőle a prediktív elemzési funkció, amely előre jelezné az ügyfélelvándorlást.

GainSight árak

Alapvető jellemzők : Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

GainSight értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (40+ értékelés)

8. Qualtrics (A legjobb felmérési menedzsmenthez)

via Qualtrics

A Qualtrics adatvezérelt megközelítést alkalmaz az ügyfélélmény javítására. Az ügyfélút teljes folyamata során különböző csatornákon keresztül gyűjti és elemzi a strukturált és strukturálatlan ügyfélvisszajelzéseket, lehetővé téve az ügyfélinterakciók elemzését és a legfontosabb ügyfélérintkezési pontok felmérését.

A Qualtrics automatizálási funkciója automatikusan hozzárendeli a feladatokat a megfelelő csapatokhoz, hogy azok gyorsan reagálhassanak az ügyfelek kérdéseire. Emellett segít ügyfélszegmensek és profilok létrehozásában az ügyfélkapcsolatok személyre szabása érdekében.

A Qualtrics legjobb funkciói

Valós idejű riasztásokat kap, ha meghatározott kulcsszavakat vagy kifejezéseket észlel az ügyfél visszajelzésekben.

Hozzáférhet testreszabható felmérési sablonokhoz, hogy kielégíthesse a különböző ügyfelek igényeit.

Központosítsa az összes ügyfél-interakciót és visszajelzést egy helyen, hogy gazdag ügyfélprofilokat hozhasson létre és személyre szabhassa az ügyfélélményt.

Automatizálja a munkafolyamatokat, hogy gyors megoldásokat nyújthasson az ügyfeleknek, és előre jelezhesse az ügyfelek viselkedését.

A Qualtrics korlátai

A felmérések alapvető opciókon túli testreszabásához kódolási ismeretekre van szükség.

Nem kínál elegendő eszközt a nagy mennyiségű adat kezeléséhez.

Qualtrics árak

Az üzleti méret és az iparág alapján személyre szabott árak

Qualtrics értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (500+ értékelés)

Capterra: N/A

9. Live Agent (a legjobb többcsatornás ügyfélszolgálat nyújtására)

via Liveagent

A Live Agent egy teljesen testreszabható ügyfélélmény-platform, fejlett ügyfélszolgálati, önkiszolgáló és jegykezelési funkciókkal. Élő csevegő widgetje lehetővé teszi az ügyintézők számára, hogy gyorsan válaszoljanak az ügyfelek kérdéseire. Bármely webhelybe és alkalmazásba integrálható a gyors ügyfélszolgálat érdekében.

A Live Agent emellett biztosítja az Ön számára a call center felállításához szükséges szoftvert, amelynek segítségével komplex ügyfélkérdéseket kezelhet és személyre szabott támogatást nyújthat. Ez elősegíti az ügyfelek bizalmának és hűségének megszerzését.

Ami ezt a szoftvert kiemeli a többi ügyfélélmény-szoftver megoldás közül, az a közösségi média alkalmazások integrációja. A jegyrendszerből közvetlenül a közösségi média alkalmazásokon keresztül léphet kapcsolatba az ügyfelekkel.

A Live Agent legjobb funkciói

Kezelje az ügyfelek üzeneteit különböző közösségi platformokon egy helyen, ami csökkenti annak esélyét, hogy elveszíti nyomon követését ügyfelei megjegyzéseiről, közvetlen üzeneteiről és említéseiről.

Segítsen az ügyintézőknek nyomon követni azokat az ügyfélproblémákat, amelyek nem oldhatók meg azonnal a jegyrendszer szoftver segítségével.

Kövesse nyomon az ügyfél jegykezelési folyamatát egy szálban a hibrid jegyfolyam funkcióval.

A Live Agent korlátai

Egyes felhasználók szerint a jelentéskészítési funkciók terén van még mit javítani.

A főoldalon nem láthatók a jegy címkéi.

Live Agent árak

Ingyenes: 30 napos próba

Kicsi : 15 dollár havonta felhasználónként

Közepes : 35 USD/hó/felhasználó

Nagy : 59 USD/hó/felhasználó

Vállalati: 85 USD/hó/felhasználó

Élő ügynökök értékelései és véleményei

G2: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1500 értékelés)

10. Medallia (A legjobb átfogó visszajelzéskezeléshez)

via Medallia

A Medallia segít a valós idejű ügyféladatok visszajelzéseinek rögzítésében, nyomon követésében és azok alapján történő cselekvésben. Kiemelkedő tulajdonsága, hogy számos forrásból származó visszajelzéseket elemzi, hogy előre lássa a meglévő és potenciális ügyfelek igényeit és viselkedését. A platform segít azonosítani azokat az ügyfeleket is, akiknél fennáll a lemorzsolódás kockázata, és az eredmények alapján javaslatot tesz a legjobb teendőkre.

Tetszik, hogy a Medallia betekintést nyújt az ügyfelek digitális viselkedésébe. Automatikusan nyomon követi az ügyfelek weboldalon és alkalmazásban való aktivitását, és ötleteket javasol az ügyfélkapcsolatok személyre szabásához.

A Medallia legjobb funkciói

Szerezzen pontos ügyfél-visszajelzéseket különböző földrajzi területekről az AI segítségével, amely több mint 30 nyelven fordítja le a beszédet szöveggé.

Automatikusan kövesse nyomon az ügyfelek viselkedését, beleértve a figyelem időtartamát és a kattintások számát.

Az objektumfelismerő technológia segítségével részletes betekintést nyerhet az ügyfelek videós visszajelzéseibe.

Ismerje meg a versenyképes referenciaértékeket és elemezze az ügyfelek útját!

A Medallia korlátai

A bevezetési folyamat hosszadalmas és erőforrás-igényes.

Nincs prediktív elemzési funkciója.

Medallia árak

Az üzleti méret és az iparág alapján személyre szabott árak

Medallia értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

Javítsa az ügyfélélményt a ClickUp segítségével

Az ügyfélszolgálat hatékonyságának javítása, a valós idejű betekintések elemzése, a személyre szabott élmény biztosítása és az ügyfélpanaszok kezelése szisztematikus megközelítést igényel. Pontosan ezért van szüksége egy olyan all-in-one ügyfélélmény-szoftver megoldásra, mint a ClickUp.

A ClickUp segítségével egy pillanat alatt áttekintheti az összes ügyfélkapcsolatot, központosíthatja az ügyféladatokat, személyre szabhatja az ügyfélkapcsolatokat és még sok mást. Ezenkívül automatizálja a feladatokat, hogy javítsa az ügyfélszolgálat hatékonyságát. Regisztráljon ingyenesen a ClickUp -ra, hogy ügyfélélményét új szintre emelje!