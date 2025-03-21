Hogyan használhatja a ClickUp AI-t a termelékenység és a hatékonyság növelésére?

AI-használatról készült felmérésünk szerint a válaszadók 88%-a használ AI-eszközöket a munkájában. Ugyanakkor csak 12% használja ténylegesen a termelékenységi eszközökbe beépített AI-funkciókat.

Miért? Mert ezeknek az önálló AI-eszközöknek hiányzik a kontextus, amely segítene a munkádban.

Egyszerűen fogalmazva:❗️Ezek el vannak szigetelve a napi feladatokat meghatározó munkafolyamatoktól és adatoktól❗️Ez a szétkapcsoltság fragmentált élményeket és korlátozott gyakorlati értéket eredményez.

A ClickUp Brain, a ClickUp AI asszisztense, pontosan ezeknek a jól ismert helyzeteknek a megoldására lett kifejlesztve. Elvégzi a fárasztó munkát, így Ön a döntésekre koncentrálhat ahelyett, hogy apró részletekkel foglalkozna.

Szüksége van egy projektösszefoglalóra a múlt heti megbeszélés alapján? Pár másodperc alatt elkészül. Rendezett a megbeszélés jegyzetek? Könnyedén rendszerezhető. Halmozódnak a feladatok? Azonnal prioritásba sorolhatók. Mindezt anélkül, hogy új lapot kellene megnyitnia, és újra el kellene magyaráznia a munkáját!

Szeretné megtudni, hogyan használhatja a ClickUp AI-t, hogy a munkanapjai inkább győzelemnek, mint küzdelemnek tűnjenek? Ez a blogbejegyzés mindenre választ ad.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Az önálló AI-eszközök szigetesen működnek , ezért extra erőfeszítést igényelnek a megszerzett ismereteknek a valódi munkában való alkalmazása.

A ClickUp AI közvetlenül a munkaterületébe van beépítve , így valós idejű ajánlásokat és automatizálást biztosít anélkül, hogy eszközöket kellene váltania.

Automatizálja az írás, a feladatkezelés és a projekttervezés folyamatát az AI-alapú tartalomgenerálás, összefoglalók és intelligens javaslatok segítségével.

Az AI-alapú tudásmenedzsment segítségével azonnal megszerezheti a legfontosabb információkat – nem kell többé végtelen dokumentumok és szálak között keresgélnie.

Egyszerűsítse a munkafolyamatokat AI-vezérelt automatizálással , a feladatkiosztástól a projektfrissítésekig és a nyomon követésig.

Időt takaríthat meg és csökkentheti a felesleges munkát a feladatok összefoglalásával, jelentések generálásával és a megbeszélések könnyed átírásával.

Dolgozzon okosabban, ne keményebben – a ClickUp AI egyszerűsíti a munkafolyamatokat, így Ön a fontosabb feladatokra koncentrálhat.

Mi az a ClickUp AI?

A ClickUp AI, más néven ClickUp Brain , a beépített termelékenységi asszisztens, amelynek célja, hogy gyorsabbá és könnyebbé tegye a munkát – anélkül, hogy különálló AI eszközökkel kellene bajlódnia . Mivel teljesen integrálva van a ClickUp-ba, megérti a csapata feladatait, dokumentumait és munkafolyamatait, így valós időben okosabb javaslatokat ad.

Az automatizált összefoglalók és a munkafolyamatok automatizálása révén kevesebb időt kell fordítania a rutinmunkára, és több időt szentelhet az igazán fontos dolgoknak. Röviden: a ClickUp AI alkalmazkodik az Ön munkamódszeréhez. Akár marketingtartalmakat szerkeszt, ötleteket gyűjt, vagy összetett projekteket foglal össze, az alkalmazás személyre szabott betekintést nyújt, hogy továbbhaladhasson.

A ClickUp AI legfontosabb funkciói

Az AI a ClickUp minden aspektusát támogatja, az egyéni mezőktől az automatizálásig. Ha azonban három legfontosabb funkciót kellene kiválasztanunk, akkor a következőket ajánljuk:

1. AI írási asszisztens

Elakadt a vázlat írásával? A ClickUp Brain segít írni, szerkeszteni és lefordítani különböző típusú tartalmakat, például értekezletjegyzeteket, e-maileket vagy blogbejegyzéseket. Ezenkívül:

Javítsd ki a helyesírási és nyelvtani hibákat, módosítsd a hangnemet, és generálj ötleteket, ha kifogytál belőlük.

Hosszú dokumentumok azonnali összefoglalása

Formázza a tartalmat, hogy világos és strukturált maradjon

Táblázatok létrehozása strukturált adatokhoz

Hozzon létre újrafelhasználható AI-sablonokat a projektek közötti konzisztencia fenntartása érdekében.

2. AI tudáskezelő

A ClickUp Brain olyan, mint egy digitális memóriabank. Gyorsan átvizsgálja a munkaterületét, és előhívja a megfelelő információkat, például a projekt részleteit, a megbeszélések jegyzetét vagy az ügyfelek kéréseit.

Tegyük fel, hogy éppen egy megbeszélésen van:

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy a lapok közötti váltás nélkül keresse elő a korábbi megbeszélésekből a legfontosabb döntéseket és releváns adatokat.

Amikor egy ügyfél frissítést kér, megkérheti a ClickUp Brain-t, hogy gyorsan lekérdezze a legfrissebb projektállapotot és a legfontosabb mérföldköveket.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást a komplex dokumentumok automatikus összefoglalásához.

A ClickUp AI Knowledge Manager segítségével betekintést nyerhet a feladatokba, a csapat előrehaladásába és még sok másba.

📮ClickUp Insight: Nemrégiben kiderült, hogy a tudásmunkások körülbelül 33%-a naponta 1–3 embernek küld üzenetet, hogy megkapja a szükséges információkat. De mi lenne, ha minden információ dokumentálva és könnyen elérhető lenne? A ClickUp Brain AI Knowledge Manager segítségével a kontextusváltás már a múlté. Egyszerűen tegye fel a kérdést a munkaterületéről, és a ClickUp Brain előhívja az információkat a munkaterületéről és/vagy a csatlakoztatott harmadik féltől származó alkalmazásokból!

3. AI projektmenedzser

Inkább egy személyes projektmenedzsert szeretne, aki manuális erőfeszítés nélkül tartja mozgásban a projektjeit? A ClickUp AI Project Manager forradalmasítja a termelékenységet azáltal, hogy automatizálja a projektmenedzsment feladatok és egyszerűsíti a munkafolyamatokat. A standupok, feladatfrissítések és alfeladatok generálásától a részletes projekttervek elkészítéséig és a haladás nyomon követéséig biztosítja, hogy semmi ne maradjon ki.

A következő területeken segíthet:

Feladatkiosztás : Alfeladatokat javasol és segít a feladatok létrehozásának egyszerűsítésében.

Feladatok prioritásainak meghatározása : Hatékonyan szervezze és kezelje a feladatokat azok prioritási szintjei alapján, vagy hozzon létre betekintést a jobb döntéshozatal érdekében.

Idővonal-előrejelzések: Segítsen részletes projekttervek és idővonalak létrehozásában promptok és korábbi adatok felhasználásával.

Hogyan használja a ClickUp AI-t?

Készen áll arra, hogy munkája produktívabbá váljon? Íme, hogyan segít a ClickUp AI asszisztense:

👉🏽 Megjegyzés: A ClickUp AI ingyenesen elérhető, de bizonyos funkciók korlátozottak. A fejlett AI-funkciókhoz válasszon fizetős csomagot – havi 7 dollártól.

1. Indítsa el bárhonnan a ClickUp-ban

A ClickUp Brain az egész platformba integrálva van. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a platform bármely részéről hozzáférhet az AI-hez. Íme, hogyan:

Eszköztár hozzáférés : A ClickUp AI ikon mindig az eszköztáron található, készen állva az azonnali segítségnyújtásra.

AI-kérdés gomb : elérhető a Feladatok, Dokumentumok, Megjegyzések és Csevegés menüpontokban, így pontosan ott tehet fel kérdéseket az AI-nak, ahol szüksége van rá.

Lebegő AI ikon: Ha nem egy feladatban vagy dokumentumban tartózkodik, keresse meg az AI ikont a jobb alsó sarokban, hogy gyorsan hozzáférhessen anélkül, hogy képernyőt váltana.

⚠️ Nem tudja, mit kérdezzen? A ClickUp AI előre megtervezett utasításokkal segít a gyors kezdéshez. Nem kell megtanulnia az utasítások tervezését. Válasszon ki és finomítson egy utasítást, és hagyja, hogy az AI végezze el a nehéz munkát.

2. Feladatok létrehozása és kezelése

A ClickUp Brain azonnal generál feladatokat a Dokumentumokból, Megjegyzésekből, Beérkező levelek megjegyzéseiből, Csevegő üzenetekből és akár a táblákról is.

Vigye az egérmutatót bármely megjegyzésre vagy üzenetre, és válassza ki a ClickUp AI ikont. Ezután kattintson a Feladat létrehozása AI-vel gombra.

A ClickUp Brain a következőket segíti:

✅ Hozza létre a feladatot a megfelelő listában és térben

✅ Írjon egy világos, kontextusban gazdag címet és leírást

✅ Kapcsolja össze az eredeti kommentárszálhoz

AI által generált feladatok létrehozása a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain feladatok leírását is megfogalmazza, így csapata pontosan tudja, mit kell tennie.

Ráadásul a nagy feladatokat alfeladatokra bontja. Csak nyissa meg a feladatot, és kattintson a generate substacks (alfeladatok létrehozása) opcióra a feladat címe alatt. Bármely alfeladatot átnevezhet, és a mellette lévő jelölőnégyzetre kattintva törölheti a nem kívántakat.

3. Tegyen fel kérdéseket a feladatokkal és a dokumentumokkal kapcsolatban

Ahelyett, hogy végtelen feladatok között kutatnának több projekt, csapat vagy érdekelt fél kezelése közben, a ClickUp Brain segítségével a projektmenedzserek azonnali, valós idejű válaszokat kaphatnak a feladatadatok alapján.

Ez a funkció tökéletes megoldás a sürgős feladatok és a nagy célok közötti egyensúly megteremtéséhez. 🔭

Használja a ClickUp Brain funkciót a feladatok sürgősség és határidő alapján történő rangsorolásához.

📌 Példa utasítások: Melyek a leg sürgetőbb feladatok a projektjeimben?

Melyik határidőkre kell ma összpontosítanom?

Mely feladatok késnek?

Mely feladatok vannak még nyitva és vannak hozzárendelve a csapatomhoz?

A ClickUp Brain segítségével sűrítsd össze a hosszú vitákat világos, megvalósítható betekintésekbe.

A hosszú feladatok, a végtelen dokumentumok és a soha véget nem érő kommentek miatt nehéz megtalálni a lényeget. A ClickUp Brain azonnal összefoglalja a legfontosabb pontokat, így a legfontosabb frissítéseket megkapja – görgetés nélkül.

Például megjelenik egy projektfrissítés, és hirtelen több mint 30 komment érkezik, amelyek egy akadályt vitatnak meg. Határidők, döntések és teendők? A határidők és a teendőkhez hasonló kritikus részletek elvesznek a folyamatban. A probléma megoldásához kattintson az Összefoglalás AI-vel gombra, és néhány másodpercen belül megkapja:

✅ Projekt áttekintés

✅ Fontos döntés meghozatala

✅ Következő lépések

✅ Tevékenységek

A ClickUp Brain segítségével a következőket is megteheti:

Akkori akadályok, kockázatok és prioritások azonosítása : Összegezze feladatait, hogy lássa, mi akadályozza a haladást.

Dokumentumok egyszerű összefoglalása : az AI összefoglalót készít a dokumentumokról, és azt a dokumentum alcímeként illeszti be, hogy könnyen hivatkozhasson rá.

Azonnali haladáskövetés : az AI által generált frissítések másodpercek alatt kiemelik a feladatprioritások, a határidők és a csapatmunka változásait.

Összefoglalja a csevegőüzeneteket vagy a csatornák frissítéseit: Kérje meg az AI-t, hogy tájékoztassa Önt egy adott időszak frissítéseiről.

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy foglalja össze a hosszú csevegési szálakat, és hozza fel a legfrissebb információkat.

📌 Példa utasítások: Összefoglalja a weboldal átalakításával kapcsolatos legfrissebb frissítéseket.

Összegezze ezt a termékigény-dokumentumot a legfontosabb döntések és teendők formájában.

Adj egy rövid áttekintést a sprint előrehaladásáról.

Összefoglalja, mi változott ebben a feladatban az elmúlt héten.

5. E-mailek, blogbejegyzések vagy jelentések megírása

Blogbejegyzések, e-mailek és egyéb tartalmak létrehozása a ClickUp Brain segítségével

Bármilyen kommunikáció megírása időbe telik, és a világosság érdekében történő finomhangolása csak növeli a munkaterhelését.

A ClickUp Brain felgyorsítja ezt a folyamatot azáltal, hogy strukturált vázlatokat, összefoglalókat és jelentéseket generál az Ön igényeinek megfelelően. Finomítsa az AI által generált szöveget, ahelyett, hogy a nulláról kezdené.

Így segít:

E-mailek: Professzionális e-mailek generálása projektfrissítésekhez, ügyfélkommunikációhoz vagy belső üzenetekhez.

Blogbejegyzések: Készíts vázlatokat vagy teljes tervezeteket konkrét beviteli adatok alapján.

Jelentések: Vonjon le fontos következtetéseket a megbeszélésekből vagy adatokból, és formázza azokat strukturált jelentésekbe.

Találkozói jegyzetek: Összegezze a találkozók legfontosabb tanulságait referencia céljából.

Szerkesztés és átírás: Kérje meg az AI-t, hogy finomítsa a vázlatot, vagy tegye áttekinthetőbbé pontok, alcímek és rövidebb bekezdések segítségével.

📌 Példa utasítások: Írjon egy e-mailt, amelyben tájékoztatja az érdekelt feleket a projekt ütemtervéről.

Összegezze a megbeszélésen elhangzottakat cselekvési pontokká.

Készítsen blogbejegyzés vázlatot a munkahelyi termelékenység javításáról.

Írjon világos, professzionális e-maileket a projektfrissítésekről a ClickUp Brain segítségével.

6. Fordítsa le és lokalizálja tartalmát

Optimalizálja a tartalmat minden közönség számára, és tegye zökkenőmentessé a kommunikációt a ClickUp Brain segítségével.

A globális csapatokkal és ügyfelekkel való kommunikáció nehéz, ha a tartalmat különböző nyelvekhez és kulturális kontextusokhoz kell igazítani.

A ClickUp Brain az AI-alapú fordítóprogramodként működik. Jelenleg 12 nyelvet támogat, többek között az angolt, franciát, spanyolt, németet, koreait, arabot és még többet.

Lehetőségek:

Egyetlen kattintással több nyelvre konvertálhatja e-mailjeit és dokumentumait

A hangnem, a megfogalmazás és a kulturális árnyalatok alkalmazkodása a különböző célközönségekhez

📌 Példa utasítások: Fordítsa le ezt az ügyfélfrissítést spanyol nyelvre, hivatalos hangnemben.

Fordítsa le ezt a marketing e-mailt/hirdetést franciára, miközben megőrzi a beszélgető stílust.

Helyezze el ezt a termékútmutatót a német ügyfelek számára.

7. Hangfelvételek átírása

A ClickUp Brain segítségével átírhatja a klipeket, hogy könnyen megtalálja a fontos információkat.

Éppen egy megbeszélésen van, hangjegyzeteket készít útközben, vagy hangos frissítést kap egy csapattársától. Később többször is le kell játszania a felvételt, hogy meghallja a legfontosabb részleteket – ez egy lassú és frusztráló folyamat.

A ClickUp Brain könnyedén leírja a hangfelvételeket, szöveggé alakítva azokat az információk egyszerű áttekintése, szerkesztése és megosztása érdekében.

Az AI-t újra megkérdezheti, hogy pontosan azokat az információkat kapja, amelyekre szüksége van. Például kérdezze meg: Ezek a találkozó jegyzetek tartalmaznak-e bármilyen teendőt számomra vagy a csapatom számára?

🎤 Néhány gyakorlati alkalmazás: Találkozók rögzítése : Írja le a megbeszéléseket jegyzetekké és cselekvési pontokká

Brainstorming ülések : rögzítse és strukturálja a beszélt jegyzetekből származó legfontosabb ötleteket

Ügyfél visszajelzések: A verbális észrevételeket alakítsa át megvalósítható ajánlásokká

8. Szerepkörspecifikus válaszok

A különböző érdekelt felek számára releváns frissítések, jelentések és betekintések megtalálása gyakran végtelen adatmennyiség átnézését jelenti.

A ClickUp Brain egyszerűsíti ezt az Ön számára. Hivatkozik a profilcímére, átvizsgálja a munkaterület dokumentumait és a hozzáférhető feladatokat, és csak a legrelevánsabb információkat emeli ki, így pontosan azt kapja, amire szüksége van.

Az AI minden szerepkör esetében a következőket vizsgálja: 🚀 Projektmenedzserek: Feladatok és jelentések, a potenciális szűk keresztmetszetek kiemelése 👥 Csapatvezetők: Felfüggesztett feladatok és azok felelősei 📊 Vezetők: Világos áttekintés a teljesítendő feladatokról és a határidőkről 💬 Értékesítési csapatok: Jegyek és megjegyzések a gyakori problémák azonosításához 💻 Fejlesztők: Kiemelkedő problémák és azok sürgősség szerinti rangsorolása

Készítsen szerepkörspecifikus utasításokat a ClickUp Brain AI írójával

9. Egyedi automatizálások létrehozása természetes nyelv használatával

Csapatvezetőként az utolsó dolog, amit szeretne csinálni, az az, hogy manuálisan frissítse a napi/heti/gyakori egyszerű feladatokat.

A ClickUp intuitív AI Builder funkciója elvégzi ezt Ön helyett. Írja be egyszerű nyelven, amit szeretne, és a ClickUp Brain beállítja az automatizálást bármely térben, mappában vagy listában.

Optimalizálja a munkafolyamatokat automatizálási szabályok létrehozásával a ClickUp Brain segítségével.

📌 Néhány automatizálási példa : Feladat előrehaladása: Amikor egy feladatot „Befejezett” jelöléssel lát el, helyezze át a „Felülvizsgálat” kategóriába, és rendelje hozzá a minőségbiztosításhoz.

Projektkövetés: A projekt státusza automatikusan frissül, amikor a feladatok 80%-a elkészült.

Csapatértesítések: Küldjön Slack-értesítést, amikor egy magas prioritású feladatot adnak hozzá

Feladatok kiosztása: Amikor új marketing kérés érkezik, automatikusan rendelje hozzá a tartalomcsapathoz

⚠️ Ne feledje: Nem minden automatizálás működik tökéletesen az elején. A ClickUp Brain segít tisztázni a lépéseket és finomítani az utasításokat, hogy az automatizálás zökkenőmentesen működjön.

Azonnali értekezlet-összefoglalók és teendők

Hangfelvétel, leírás és összefoglalás a ClickUp AI Notetaker segítségével

A ClickUp AI jegyzetelője segíthet a megbeszélések munkafolyamatainak racionalizálásában azáltal, hogy automatikusan leírja és összefoglalja a megbeszéléseket, és kivonja a megvalósítható elemeket. Ez enyhíti a kézi jegyzetelés terheit, így a résztvevők a beszélgetésre koncentrálhatnak!

Automatizált összefoglalás: Az AI összefoglalja a Az AI összefoglalja a ClickUp Docs privát dokumentumában megvitatott legfontosabb pontokat.

Tennivalók: Az átiratból azonosítja és kivonja a tennivalókat, megkönnyítve ezzel a nyomon követést.

Integráció a ClickUp Tasks alkalmazással: A teendők és összefoglalók zökkenőmentesen integrálhatók a meglévő vagy új A teendők és összefoglalók zökkenőmentesen integrálhatók a meglévő vagy új ClickUp Tasks alkalmazásokba és munkafolyamatokba.

AI ügynökök a ClickUp-ban

A ClickUp csevegő ügynökei úgy vannak kialakítva, hogy önállóan kezeljék a kérdéseket és végrehajtsák a csapat tagjainak kéréseit. Ezek az ügynökök önállóságot, reagálóképességet és proaktivitást tanúsítanak, ami lehetővé teszi számukra, hogy döntéseket hozzanak, alkalmazkodjanak a valós idejű változásokhoz és kezdeményezzenek konkrét célok elérése érdekében.

Az ügynökök típusai közül az Answers Agent a kijelölt tudásforrások felhasználásával válaszol a csatornákon belüli kérdésekre, míg a Triage Agent biztosítja, hogy a feladatok a meghatározott kritériumok alapján megfelelően kapcsolódjanak a releváns csatorna szálakhoz. A felhasználók a ClickUp Chat-en belül létrehozhatják vagy testreszabhatják ezeket az ügynököket a „villám” ikonra kattintva, amely lehetővé teszi számukra, hogy feltételeket, eszközöket és tudásforrásokat határozzanak meg a testreszabott műveletekhez.

Megjegyzés: Az ügynökök a cikk közzétételének időpontjában béta verzióban érhetők el.

Hogyan valósítsa meg a ClickUp AI-t a munkafolyamatában?

Most, hogy már tudja, mire képesek a ClickUp AI eszközök, itt az ideje, hogy integrálja őket a munkaterületébe.

A ClickUp Brain bármilyen munkafolyamathoz alkalmazkodik, függetlenül attól, hogy projekteket kezel, marketingkampányokat futtat vagy mérnöki feladatokat követ nyomon.

Például Jamie egy projektcsapat vezetője, aki több csapaton átívelő projektek tervezéséért és végrehajtásáért felelős. A legnagyobb kihívások:

🛑 Lassú projekttervezés: Folyamatos oda-vissza egyeztetés a határidők és a teljesítések véglegesítése érdekében

🛑 Bonyolult feladatkiosztás: A rendelkezésre állás kézi ellenőrzése és a munkaterhelés kiegyensúlyozása

🛑 Időigényes állapotmegbeszélések: A döntések és a teendők elvesznek a hosszú csevegési szálakban.

🛑 Kaotikus haladáskövetés: A kézi nyomon követés és a végtelen e-mail láncok bonyolítják a dolgokat.

A feladatok késedelem nélküli előrehaladásának biztosítása érdekében a ClickUp Brain segítségét veszi igénybe. Így optimalizálja munkafolyamatait könnyedén:

1. Brainstorming és projektterv készítése pár perc alatt

Egy új projekt elindításához – egy weboldal átalakításához – Jamie-nek szüksége van egy strukturált projekttervre, amely tartalmazza az ütemtervet, a teljesítendő feladatokat, a kockázatokat és a mérföldköveket.

Így néz ki a folyamat a ClickUp AI segítségével:

Új ClickUp Doc megnyitása

Használja a Write with AI funkciót

Írjon be egy részletes utasítást a szövegmezőbe

📌 Példa: Készítsen projekttervet egy weboldal átalakításához. Tartalmazza a legfontosabb mérföldköveket, az ütemtervet, a munka terjedelmét és a lehetséges kockázatokat. Legyen alkalmas marketingcsapat és projektmenedzser számára.

Az AI strukturált tervet generál, amely tartalmazza a teljesítendő feladatokat, a határidőket, a függőségeket és a kockázatértékeléseket.

Jamie perceken belül áttekinti és finomítja a tervet, órákon belül.

Részletes projekttervek készítése a ClickUp Brain segítségével

Jamie beillesztheti a korábban használt projekttervet az AI parancssorba, és megkérdezheti: Használd a következő projekttervet sablonként, és finomítsd az új projektünkhöz.

💡 Profi tipp: Miután beillesztette a projekttervet a ClickUp Doc-ba, ossza meg a csapattal, hogy visszajelzést kapjon. Wiki-vé is konvertálhatja, hogy az a projekt részleteinek, irányelveinek és legfontosabb frissítéseinek forrásaként szolgáljon.

2. Feladatok létrehozása és hozzárendelése a projekttervből

Ezután alakítsa a tervet a csapat számára végrehajtható feladatokká.

A ClickUp Doc-ban Jamie kiemeli a dokumentum legfontosabb teendőit, például: „Vázlatok és makettek készítése”. A ClickUp Brain létrehozza a feladatot, és összekapcsolja a dokumentummal, így minden összekapcsolva marad, és olyan részletek is szerepelnek, mint az állapot, a megbízott személy és a prioritás.

Ezenkívül a ClickUp AI gyorsan létrehozza a feladat leírását a lényeges részletekkel, amelyet ő áttekint és finomít, mielőtt véglegesítené.

📌 Példa: Készítsen részletes feladatleírást a „Vázlatok és makettek készítése” feladathoz. A tervezésnek követnie kell a márka irányelveit, mobilra és asztali számítógépre is alkalmasnak kell lennie, és tartalmaznia kell az A/B teszteléshez szükséges variációkat.

A ClickUp Brain segítségével másodpercek alatt világos és kontextusba ágyazott feladatleírásokat készíthet.

A ClickUp Brain segítségével azonnal létrehozhat, szerkeszthet és eltávolíthat alfeladatokat.

Jamie projektje gyorsan halad, de lépést tudsz tartani a haladással?

A ClickUp Brain valós idejű standupokat és előrehaladási jelentéseket generál, ezzel időt takarít meg és biztosítja, hogy mindenki egy irányba haladjon.

A csapat standupok három formátumban érhetők el:

Pontokba szedett lista: A befejezett feladatok gyors áttekintése

Rövid: A befejezett feladatok tömör áttekintése

Hagyományos: A haladás, az akadályok és a következő lépések részletes lebontása

📌 Példa: Jamie-nek szüksége van egy gyors frissítésre a csapata munkájáról. Megnyitja a ClickUp Brain alkalmazást, rákattint a Write StandUp gombra, kiválasztja a tervezőcsapat tagjait, és beállítja az időtartományt az elmúlt 24 órára. Az AI összefoglalót generál: 🔢 Pontok formátum: ✅ Befejezve: A honlap vázlatai elkészültek

⏳ Folyamatban: Mobil felhasználói felület tervezése

🛑 Blokkolva: Visszajelzés vár az ügyféltől 📝 Rövid formátum: A tervezőcsapat elkészítette a honlap vázlatát. A mobil felhasználói felület tervezése még folyamatban van, de a megrendelő visszajelzése miatt késedelmet szenved. Lisa a jóváhagyásra vár, mielőtt továbbhaladna. 📜 Hagyományos formátum: Az elmúlt 24 órában a tervezőcsapat véglegesítette a honlap vázlatát. A mobil felhasználói felület tervezése folyamatban van, de jelenleg le van állítva, mivel Lisa az ügyfél jóváhagyására vár. Ha holnapig nem érkezik visszajelzés, az hatással lehet a teljes ütemtervre. A frissítésről tájékoztató levelet küldtünk az ügyfélnek.

Automatizálja a napi állásfoglalásokat és csökkentse a felesleges állapotmegbeszéléseket a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp AI hatékony használatának legjobb gyakorlata

A ClickUp AI hatékony eszköz, de csak akkor, ha helyesen használja. Íme néhány praktikus stratégia, amellyel a legtöbbet hozhatja ki belőle:

1. Írjon jobb utasításokat

A ClickUp Brain (még) nem tud gondolatot olvasni 😉 . Minél pontosabbak és egyértelműbbek az utasításai, annál jobb eredményeket érhet el. Emellett adjon meg olyan részleteket is, mint a célközönség, a formátum vagy a hangnem.

❌ Összefoglalja ezt a jelentést. ✅ Összegezze ezt a jelentést három fő pontban, hogy frissítést adhasson a vezérigazgatónak. Rögzítse azokat a mutatókat, amelyek hatással voltak.

2. AI-utasítások mentése, megosztása és újrafelhasználása

Ha olyan parancsot talál, amely kiváló eredményeket hoz, mentse el. A ClickUp Brain lehetővé teszi a parancsok mentését a felületén. A jól megalkotott parancsok könyvtárának megléte időt takaríthat meg és biztosíthatja a következetességet.

Mentse el a legjobb promptjait a ClickUp Brainben

3. Ismételje meg a kimenetet

Az AI által generált tartalom nem mindig tökéletes az első próbálkozáskor. Meg kell kérnie az AI-t, hogy finomítsa a kimenetet, amíg a válasz nem felel meg az Ön igényeinek.

4. A hangnemet a közönségéhez igazítsa

A ClickUp Brain írási stílusa különböző közönségekhez igazodhat – de csak akkor, ha Ön irányítja. Hivatalos jelentést vagy informális frissítést szeretne? Csak állítsa be a hangnemet, és a program elvégzi a feladatot.

Használati eset Tone Prompt 📊 Vezetői frissítések Professzionális Összefoglalja ezt a projektfrissítést hivatalos hangnemben a vezetői közönség számára. Legyen tömör, emelje ki a legfontosabb mutatókat, és összpontosítson a stratégiai betekintésekre. 💬 Csapatcsevegések, Slack frissítések Alkalmi Összefoglalja a projekt frissítését barátságos és kötetlen hangnemben a csapat számára. Legyen rövid és motiváló. 🎯 Ügyfélkommunikáció Magabiztos, meggyőző Írjon projektfrissítést az ügyfélnek, biztos és megnyugtató hangnemben. Hangsúlyozza az előrehaladást és a következő lépéseket.

5. Tanítsa meg csapatát az AI hatékony használatára

Határozzon meg egyértelmű irányelveket arra vonatkozóan, hogy hol kell az AI-t használni (pl. jelentések megfogalmazása, értekezletek összefoglalása, ötletek kidolgozása), és hol kritikus fontosságú az emberi beavatkozás (pl. stratégiai döntéshozatal, kreatív történetmesélés).

Fontolja meg egy AI-workshop szervezését vagy egy forráskatalógus létrehozását, amelyben konkrét példákkal segíti csapatát a kezdeti lépésekben.

Automatizálja termelékenységét a ClickUp Brain segítségével

Az AI-nak Önnek kell dolgoznia, és nem fordítva – a ClickUp Brain segítségével ez végre megvalósul.

Az önálló AI-eszközök ugyan automatizálást kínálnak, de gyakran hiányzik belőlük a munka valódi racionalizálásához szükséges kontextus. Szilárd struktúrában működnek, ezért extra erőfeszítést igényelnek a folyamatokba való integrálásuk.

A ClickUp Brain ezt úgy oldja meg, hogy az AI-t közvetlenül beágyazza a munkafolyamatába, így az intuitív, zökkenőmentes részévé válik a feladatok, projektek és együttműködés kezelésének. Az eredmény? Kevesebb időt kell fordítania az eszközök közötti váltásra, és több időt tud szentelni a fontos munkáknak.

