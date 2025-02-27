A 15 legjobb AI-platform 2025-ben

Akár tudja, akár nem, minden elképzelhető feladathoz létezik egy AI eszköz.

Mit kell keresnie egy AI platformban?

Az AI-platformok tesztelése során rájöttem, hogy a választás nem egyszerű „vásárlási” feladat. Számos szempontot figyelembe kellett vennem, hogy a platform AI-képességeit összehasonlítsam a céljaimmal, és ellenőrizzem, hogy ki tudom-e aknázni a teljes potenciálját.

Íme a lényeg:

Legyen tisztában azzal, hogy az AI-platform milyen típusú gépi tanulási algoritmust használ. Ez lehet felügyelt, félig felügyelt, felügyelet nélküli vagy megerősítéses. Ez határozza meg, hogyan fejlődik az ML-modellje.

Győződjön meg arról, hogy az AI-platform csökkenti az Ön vagy alkalmazottai manuális munkaterhelését, a felhasználási esettől függően.

Győződjön meg arról, hogy a gépi tanulási algoritmusok ember számára olvasható kimenetet biztosítanak.

Fontolja meg, mennyi időbe telik egy ML algoritmusnak, hogy megtanulja a munkamódszereit és folyamatait. Ez az az idő, amelyre szükség van a pontos eredmények előállításához.

Ellenőrizze, mennyi időbe telik az AI-platform integrálása a rendszereibe és bevezetése – függetlenül attól, hogy vállalkozása megengedheti-e magának a leállást.

💡 Profi tipp: Fedezze fel az AI-platformok használati eseteit, hogy megtalálja a szükségleteinek leginkább megfelelő platform kiválasztási kritériumait.

A 15 legjobb AI-platform

Kipróbáltam a jelenleg elérhető 15 legnépszerűbb AI-alapú feladatkezelő platformot, és összeállítottam egy listát azok legjobb tulajdonságairól, korlátairól, árairól és értékeléseiről. Íme:

1. ClickUp (A legjobb AI-automatizáláshoz, adatfeldolgozáshoz és projektmenedzsmenthez)

Kezdje el a ClickUp Brain használatát! Összegezze a teendőket és a feladatok frissítéseit a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp egy sokoldalú projektmenedzsment platform, amely a dokumentumok, csevegések, AI és célok erejét egyesíti egy központi digitális térben.

A ClickUp Brain, a platform beépített AI funkciója, az eddigi leghatékonyabb munkahelyi AI, amit eddig teszteltem. Ez a világ első neurális hálózata, amely AI segítségével összekapcsolja a feladatait, dokumentumait, csapattagjait és a vállalat tudásbázisát.

Ez lehetővé teszi az olyan felhasználóknak, mint én, hogy egyedi munkafolyamatokat hozzanak létre, automatizálják az ismétlődő feladatokat és racionalizálják a munkafolyamatokat. Triggerek és szabályok beállításával automatizálhatom az olyan műveleteket, mint az értesítések küldése, a feladatok kiosztása, az állapotok frissítése és még sok más.

Ez nemcsak időt takarít meg, hanem csökkenti az emberi hibák kockázatát és biztosítja a feladatok következetes elvégzését. A ClickUp Brain segítségével átalakíthatja projektmenedzsmentjét manuálisról automatizáltra, növelve ezzel a termelékenységet.

Használja a ClickUp Brain szerepköralapú utasításait, hogy kielégítse a fejlesztők, marketingesek és mások speciális igényeit

Frissítésre van szüksége a projekt állapotáról vagy a dokumentációról? Csak kérdezze meg az AI-t! AI Knowledge Manager funkcióival a ClickUp Brain bármelyik munkahelyről lekérheti az Ön számára a szükséges adatokat. Ráadásul már nem kell aggódnom az e-mailek írása vagy a projektdokumentációk nulláról történő elkészítése miatt, mert az AI író elvégzi ezt a munkát helyettem!

A ClickUp Brain segítségével jobban és gyorsabban fogalmazhat meg üzeneteket és dokumentumokat

Az AI-alapú kereséstől a teljes körű projektmenedzsmentig a ClickUp Brain minden kedvenc funkciómat egy remek csomagban kínálja. 🎁

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp Brain a ClickUp ökoszisztéma része, és önálló eszközként nem érhető el.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. OpenAI ChatGPT (A legjobb ügyfélszolgálati és belső műveletekhez)

ChatGPT- n keresztül

Az OpenAI ChatGPT-je az AI-iparban leginkább gyors generatív képességeiről ismert. Ezt az eszközt használom íráshoz, AI és gépi tanuláshoz, ötleteléshez, brainstorminghoz és más feladatokhoz, amelyekre ezt a generatív AI-t tervezték.

A ChatGPT egyik igazán érdekes funkciója számomra a mobilalkalmazásban megjelenő hangbeszélgetés opció volt. Ha felveszi a fejhallgatót és megérinti az alkalmazás fejhallgató ikonját, akkor „beszélgethet” a ChatGPT-vel!

Az OpenAI ChatGPT legjobb funkciói

Fedezze fel az ötleteket, írjon és szerkesszen tartalmakat könnyedén

Fordítson szöveget különböző nyelvekre

Kód generálása és hibák kijavítása

Elemezze adatait a ChatGPT segítségével, hogy gyorsabban felismerje a mintákat és trendeket.

A nagy nyelvi modelleken képzett ChatGPT sem mentes az elfogultságtól. Ez hatással lehet az eredményeire.

Ez az AI tisztán generatív, és csak korlátozott feladatok elvégzésére képes.

OpenAI ChatGPT árak

Ingyenes

Plusz : 20 USD/hó felhasználónként

Csapat : 30 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

OpenAI ChatGPT értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (583 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (57 értékelés)

3. DataRobot (a legjobb prediktív modellek építéséhez és telepítéséhez)

via DataRobot

A DataRobot egy díjnyertes AI-platform adat tudományi és gépi tanulási termékek fejlesztéséhez. Kipróbáltam egy prediktív elemzési modell felépítéséhez, mivel generatív és prediktív AI-ra specializálódott üzleti felhasználók számára. A Data Robot egy útmutatóval ellátott munkafolyamatot kínál, amely segít a nem technikai felhasználóknak, mint én, a modellépítés teljes folyamatában.

Ez az eszköz akkor jön jól, ha olyan egyedi AI-alkalmazásokat szeretnék létrehozni, amelyek zökkenőmentesen integrálódnak a rendszereimbe és más alkalmazásokba. A platform egyszerű integrációk révén megkönnyíti az üzleti folyamatok összekapcsolását, automatizálását és optimalizálását.

A DataRobot legjobb funkciói

Különböző algoritmusokat és hiperparamétereket vizsgál és tesztel, hogy megtalálja a legjobban teljesítő modellt az Ön konkrét feladatához.

Automatizálja a modellezéshez szükséges manuális lépéseket, csökkentve ezzel a szükséges időt és erőfeszítést.

Olyan funkciókat kínál, amelyek segítenek megérteni, hogyan készít előrejelzéseket a modellje, javítva az átláthatóságot és a bizalmat.

A DataRobot korlátai

A DataRobot számításigényes, ami lelassíthatja a rendszereket.

Az adatkészletek méretére korlátozások vonatkoznak: az összesített méret legfeljebb 100 GB lehet, az egyes adatkészletek mérete pedig legfeljebb 11 GB – ez nagyobb projektek esetében korlátozónak bizonyult.

DataRobot árak

Egyedi árazás

DataRobot értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (20+ értékelés)

Capterra: N/A (kevesebb mint 20 értékelés)

4. TensorFlow (leginkább NLP-alkalmazásokhoz alkalmas)

via Tensorflow

A TensorFlow egy végpontok közötti platform a mesterséges intelligencia számára. Csapatom tesztelte, hogy bármilyen környezetben futtatható ML modelleket hozzon létre. A TensorFlow különösen hasznos a relációs adatok pontos elemzésében a gráf neurális hálózatok segítségével.

Analitikai képességei miatt a TensorFlow ideális fejlett kutatási alkalmazásokhoz. Számos szervezet a TensorFlow-t használja ajánló rendszerek (például a Netflix filmajánlások) létrehozásához, megerősítő tanulási modelleket alkalmazva, hogy növelje ügyfelei elégedettségét platformjaival.

A TensorFlow legjobb funkciói

Készítsen és képezzen komplex neurális hálózatokat egyszerűen a Keras nevű magas szintű API segítségével.

Figyelje és elemezze a gépi tanulási modellek képzési folyamatát a TensorBoard vizualizációs eszköz segítségével.

Optimalizálja a TensorFlow grafikonokat a gyorsabb végrehajtás érdekében különböző hardverekkel az XLA fordítóprogramban.

A TensorFlow korlátai

A platform viszonylag nehezebb megtanulni, mint más eszközök.

A TensorFlow használatához erősebb GPU-k vagy TPU-k szükségesek, mivel ez a program nagyon erőforrás-igényes.

TensorFlow árak

A TensorFlow nyílt forráskódú, letöltése és telepítése ingyenes.

TensorFlow értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

5. Microsoft Azure (a legjobb AI-alapú üzleti megoldásokhoz)

via Microsoft

A Microsoft Azure egy felhőalapú számítástechnikai platform, amelynek fontos részét képezi az AI. Hasznosnak találtam AI-alapú üzleti megoldások (például csevegőrobotok és virtuális asszisztensek) fejlesztéséhez, mivel ez egy skálázható és rugalmas platform, amely széles körű eszközkészletet kínál.

Összességében ez egy kiváló, sokoldalú eszköz, amely számos AI funkcióval rendelkezik. Nyitott és multimodális modelljeit innovációra használhatja, a RAG (Retrieval Augmented Generation) funkciót az AI bot interakciók kontextus szerinti fejlesztésére, az LLM-eket pedig az AI életciklusának jobb kezelésére.

A Microsoft Azure legjobb funkciói

Az Azure Machine Learning segítségével építsen, képezzen és telepítsen gépi tanulási modelleket.

Használja a beépített AI-modelleket olyan kész feladatokhoz, mint a számítógépes látás, a beszédfelismerés és még sok más, amelyeket az Azure Cognitive Services biztosít.

Készítsen és telepítsen csevegőrobotokat az Azure Bot Service segítségével.

Az Azure Data Lake Analytics segítségével könnyedén elemezheti a nagy adatmennyiségeket.

A Microsoft Azure korlátai

Bár kiváló AI-platform, az MS Azure a Microsoft ökoszisztémától függ.

Bizonyos Azure AI szolgáltatások régió-specifikusak, ami hatással lehet a globális üzleti tevékenységekre.

A Microsoft Azure árai

Egyedi árazás

Microsoft Azure értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1500+ értékelés)

6. Google Cloud AI (a legjobb az AI meglévő alkalmazásokba való integrálásához)

A Google Cloud AI egy felhőalapú AI gépi tanulási platform, amelyet előre betanított AI modellek beszerzésére használok olyan feladatokhoz, mint a képfelismerés és az NLP. Különösen kifinomult, ha a Vertex AI-hez csatlakoztatják, mert így elkerülhető az AI használatának technikai konfigurálása.

Ez az eszköz kiválóan alkalmas azok számára, akik nagy dokumentumokat szeretnének gyorsan összefoglalni, vagy RAG-alapú csevegőalkalmazást szeretnének létrehozni. Kipróbáltam azt is, hogy előre konfigurált AI/ML modulokkal támogatott képfeldolgozó folyamatokat telepítsem.

A Google Cloud AI legjobb funkciói

Használja az AutoML-t, amely egy mesterséges intelligencia eszközökből álló csomag, hogy minimális kódolással egyedi gépi tanulási modelleket építsen.

Használja a Dialogflow-t beszélgetési felületek, például csevegőrobotok létrehozásához.

Alkalmazzon Vision AI-t, egy API-készletet, kép- és videóelemzéshez, arcfelismeréshez stb.

Értsd meg és dolgozd fel az emberi nyelvet érzelemelemzés céljából NLP-kompatibilis eszközök segítségével, hogy

A Google Cloud AI korlátai

A felhasználók korlátozónak tartják a szállítói függőséget, mivel ez a Google rendszereibe zárja őket, és megnehezíti a migrációt.

A Google Cloud AI árai

Egyedi árazás

Google Cloud AI értékelések és vélemények

G2 : N/A (kevesebb mint 20 értékelés)

Capterra: N/A (kevesebb mint 20 értékelés)

7. Vertex AI (A legjobb csalásfelismeréshez és prediktív karbantartáshoz)

a Google Cloud segítségével

A Vertex AI egy Google Cloud által kezelt gépi tanulási platform. Én ML-modellek építésére, telepítésére és méretezésére használom. Az eszköz zökkenőmentes integrációt biztosít a rendszereimbe, amikor a Google Cloud Services szolgáltatást használom.

A Vertex AI nemrégiben a Google Gemini modelljeivel bővült, ami generatív feladatokkal is tovább növeli képességeit. Új ügyfélként 300 dollár ingyenes kredithez jut, amellyel teljes szabadsággal kipróbálhatja a Vertex AI-t. Ezeket a krediteket a Google Cloud termékeinek bármelyikén felhasználhatja.

A Vertex AI legjobb funkciói

Automatizálja a táblázatos adatokon alapuló ML-modellek építését és képzését az AutoML Tables segítségével.

Az MLOps integrációk segítségével könnyedén integrálhatja más Google-szolgáltatásokat, például a Dataflo-t és a Cloud Storage-t.

Kezelje a modell teljesítményét, a eltéréseket és az újratanítást könnyen elérhető, erre a célra kifejlesztett eszközökkel.

A Vertex AI korlátai

A modell értelmezhetősége nem átlátható, ami megnehezíti az ML-modellek döntéshozatali folyamatának megértését.

A Vertex AI a Google franchise része, ezért a Google ökoszisztémától függ.

Vertex AI árak

Egyedi árazás

Vertex AI értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (430+ értékelés)

Capterra: N/A (kevesebb mint 20 értékelés)

8. H2O. ai (A legjobb helyszíni telepítéshez)

A H2O. ai egy praktikus, nyílt forráskódú, elosztott gépi tanulási platform, amely ideális a nagy adathalmazok kezeléséhez. Segítségével különböző algoritmusok (például mélytanulás és gradiensnövelés) segítségével olyan alkalmazásokat hoztam létre, mint a képfelismerés és a csalásfelismerés.

A legújabb Danube3-4B kiadással a platform 6 millió tokenből álló képzési bázisra támaszkodik, segítve Önt abban, hogy 80%-os kiváló pontosságot érjen el (10-shot HellaSwag Benchmarkon). Ez a frissítés célja az NLP képességek demokratizálása a tömegek számára.

A H2O. ai legjobb funkciói

Hatékonyan skálázható több gépen is az elosztott gépi tanulás segítségével.

Használja a gyorsabb feldolgozást és a gyors algoritmusokat az in-memory computing segítségével.

Automatizálja a hiányzó értékek kezelését, interakciós kifejezések létrehozását és még sok mást az automatikus funkciótervezéssel.

H2O. ai korlátai

Bár a H2O. ai viszonylag könnyen használható, a komplex modellekkel való munka ezen a platformon bonyolulttá válhat.

A platform komplexitást teremt a nagyobb adathalmazok méretezésével.

H2O. ai árak

Egyedi árazás

H2O. ai értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (20+ értékelés)

Capterra: N/A

9. IBM Watson Assistant (a legjobb önkiszolgáló ügyfélszolgálathoz)

az IBM -en keresztül

Az IBM Watson Assistant egy beszélgető AI-platform, amelynek segítségével kifejezetten ügyfélszolgálati állomásokhoz tervezett genAI-asszisztenseket hozhat létre. Segítségével természetes és gördülékeny csevegőrobotokat tervezhet belső alkalmazásokhoz és ügyfélszolgálati célokra.

A beszélgetésépítő drag-and-drop felülettel rendelkezik, amit én minden AI platform felhasználóbarát jellegének meghatározásához elengedhetetlennek tartok. Ezen felül az a tény, hogy ez a platform RAG-gal van kiegészítve, még pontosabbá és hatékonyabbá teszi.

Az IBM Watson Assistant legjobb funkciói

Használjon azonnal használható LLM-eket , NLP-ket, NLU-kat (ezeknek a kifejezéseknek a jelentését az AI-szótárban találja meg) és intelligens kontextusgyűjtést a beszélgetések kontextusának jobb megértése érdekében.

Használja a RAG-ot a pontos és naprakész beszélgetésekhez

Testreszabhatja a modellek képzését, amely lehetővé teszi vállalkozásának, hogy saját képzési adatait használja az IBM Watson Assistant modelleken.

Az IBM Watson Assistant korlátai

A platform segítségével létrehozott asszisztens teljesítményét jelentősen befolyásolja a képzési adatok minősége.

IBM Watson Assistant árak

Egyedi árazás

IBM Watson Assistant értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: N/A (kevesebb mint 20 értékelés)

10. Amazon Sagemaker (a legjobb nagy modellek méretezéséhez)

az Amazon Sagemaker segítségével

Az Amazon Sagemaker egy AI-platform, amely teljesen felügyelt felhőalapú infrastruktúrával, munkafolyamatokkal és eszközökkel rendelkezik, hogy megkönnyítse a munkáját. Segített nekem ML-modellek építésében, képzésében és egyszerű telepítésében számos felhasználási esethez, például csalásfelismeréshez és megerősítő tanuláshoz.

Az Amazon Sagemakerben leginkább azt szeretem, hogy támogatja az irányítási követelményeket, amelyek egyszerűsítik a hozzáférés-vezérlést és növelik az ML-projektek átláthatóságát. Ez az eszköz nagyon hasznos a saját alapmodellek építéséhez és finomhangolásához.

Az Amazon Sagemaker legjobb funkciói

Használjon kódolás nélküli eszközöket (nem szakemberek számára) és IDE-ket (adattudósok számára), hogy szakértelemtől függetlenül könnyedén dolgozhasson.

Növelje az ellenőrizhetőséget és az átláthatóságot az MLOps gyakorlatokkal és azok szabványosításával.

Építsen alapmodelleket a semmiből további bevételi források érdekében.

Az Amazon Sagemaker korlátai

Még a pay-as-you-go modell esetén is gyorsan emelkedhetnek a költségek nagy léptékű projektek esetén.

Amazon Sagemaker árak

Egyedi árazás

Amazon Sagemaker értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (30+ értékelés)

Capterra: N/A (kevesebb mint 20 értékelés)

11. PyTorch (a legjobb K+F és számítógépes látás területén)

via Pytorch

A PyTorch egy keretrendszer, amelynek segítségével mélytanulási modelleket hozhat létre olyan alkalmazásokhoz, mint az NLP. Sikeresen használtam képfelismerő alkalmazások és generatív modellek készítéséhez dinamikus számítási grafikonok segítségével.

Termeléskész platformként lehetővé teszi a TorchScript segítségével az azonnali végrehajtás (Eager mód) és a kompilált végrehajtás (Graph mód) közötti egyszerű átállást, ami szerintem nagyon hatékony. Ezenkívül a platform torch-distributed backendet használ a decentralizált képzés és teljesítmény méretezéséhez és optimalizálásához.

A PyTorch legjobb funkciói

A Dynamic Computational Graph segítségével gyorsan módosíthatja a hálózati struktúrát.

Gyorsítsa fel az LLM képzést a PyTorch erős GPU-támogatásával

Használja ki a gazdag, előre elkészített mélytanulási modulok könyvtárát megoldások kidolgozásához.

Szilárd közösség és átfogó dokumentáció révén könnyű hozzáférést biztosítunk a támogatáshoz.

A PyTorch korlátai

A dinamikus számítási gráf memóriakezelése nem hatékony.

A tanulási görbe meredekebb, és időbe telik megérteni és használni.

PyTorch árak

Egyedi árazás

PyTorch értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (21 értékelés)

Capterra: N/A

12. Keras (a legjobb gyors prototípus-készítéshez)

via Keras

A Keras egy magas szintű API, amelyet NLP-n és generatív modelleken alapuló alkalmazások fejlesztéséhez használtam. Egyszerű felületének köszönhetően könnyedén tudtam vele prototípusokat készíteni.

A Keras a hibakeresés sebességére, karbantarthatóságára, telepíthetőségére és a kód eleganciájára összpontosít.

Tetszik, hogy a Keras használatával a kódbázisom viszonylag kisebb, ami javítja az olvashatóságot és megkönnyíti az iterációkat. Ezenkívül az XLA-kompilációknak köszönhetően a modellek gyorsabban futnak a JAX és a TensorFlow segítségével, és könnyebben telepíthetők különböző felületekre.

A Keras legjobb funkciói

Gyorsítsa fel a fejlesztési folyamatot előre betanított modellek, például VGG, ResNet és InceptionNet segítségével.

Integrálja népszerű látáskönyvtárakkal, mint például a TensorBoard, vizualizációs eszközök segítségével.

Futtassa a moduláris keretrendszert különböző mélytanulási motorok, például a Theano felett.

A Keras korlátai

A háttérkeretek jelentősen befolyásolják a Keras képességeit, a háttérproblémákat beépítve a kimenetbe.

A felhasználók szerint ez problémákat okozhat a testreszabott architektúrák fejlesztése során.

Keras árak

A platform egy nyílt forráskódú AI, amely ingyenesen letölthető és telepíthető.

Keras értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (40+ értékelés)

13. SAP Hana Cloud (legalkalmasabb nagy adathalmazok feldolgozására)

via SAP

Az SAP Hana Cloud egy adatbázis-kezelő rendszer, amely segített nekem nagy léptékű adatalkalmazások fejlesztésében és bevezetésében. Valós idejű adatelemzéshez, csalásfelismeréshez, prediktív elemzéshez és valós idejű jelentéskészítéshez használtam.

Ez a multimodális DBMS (adatbázis-kezelő rendszer) korlátlan adatbázist biztosít mindenféle munkaterheléshez. Használhatja intelligens alkalmazások készítéséhez, amelyek képesek generatív AI és kontextusérzékenység kihasználására.

Az SAP Hana Cloud legjobb funkciói

Az intelligens adatfeltárási funkció segítségével hatékonyan feltárhatja és elemezheti az adatokat.

Elemezze a komplex hálózati kapcsolatokat a gráffeldolgozási funkciók segítségével.

Jósolja meg a jövőbeli üzleti trendeket, azonosítsa a mintákat és még sok mást a prediktív analitika segítségével.

Az SAP Hana Cloud korlátai

Az SAP Hana Cloud drága lehet, ha nagy léptékű telepítésről van szó.

A szállítóhoz való kötöttség elég erős lehet ezen a platformon, ami megnehezíti a migrációt.

SAP Hana Cloud árak

Egyedi árazás

SAP Hana Cloud értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)

14. Alteryx Intelligence Suite (A legjobb adatelőkészítéshez és -összevonáshoz)

az Alteryx segítségével

Az Alteryx Intelligence Suite egy hatékony platform az adatelemzéshez, amely ötvözi az adatelőkészítés, az adatkombinálás és a gépi tanulás képességeit. Az AI-megoldásait használtam prediktív modellek létrehozásához, nagy adathalmazok elemzéséhez és hasznosítható betekintések megszerzéséhez.

Ez az eszköz különösen hasznos a PDF-ekből és képekből történő adatkinyeréshez a Google Tesseract OCR segítségével. Valójában, amikor strukturálatlan vagy félig strukturált adatokkal dolgoztam, az Alteryx könnyedén ki tudta nyerni azokat anélkül, hogy bármit is kódolnom kellett volna.

Az Alteryx Intelligence Suite legjobb funkciói

Használja az AutoML-t, hogy minimális manuális beavatkozással prediktív alkalmazásokat építsen.

Készítsen alkalmazásokat objektumfelismeréshez, képek osztályozásához, OCR-hez és még sok máshoz számítógépes látás segítségével.

Használja a prediktív elemzést előrejelzéshez, osztályozáshoz, regresszióhoz és még sok máshoz.

Az Alteryx Intelligence Suite korlátai

Ez a platform nagy adathalmazokhoz kimerítő számítási erőforrásokat igényel.

A felhasználók integrációs kihívásokkal szembesültek, amelyek komplex infrastruktúrákhoz szükséges technikai szakértelmet igényeltek.

Alteryx Intelligence Suite árak

Egyedi árazás

Alteryx Intelligence Suite értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

15. Claude (A legjobb generatív feladatokhoz)

via Anthropic

A Claude egy nagy természetes nyelvfeldolgozó modell, amely emberi minőségű szöveget tud generálni, kreatív tartalmakat írni és szövegeket fordítani. Segített nekem e-maileket írni és kérdésekre válaszolni.

Ezt a modellt a Constitutional AI segítségével képezték ki, hogy biztonságos, pontosabb és megbízhatóbb legyen. A legjobb az, hogy lehetővé teszi számomra, hogy csapatfiókot hozzak létre, amikor projektekben szeretnék együttműködni. Ezenkívül saját erőforrásaimat, tudásomat vagy cikkeimet is hozzáadhatom Claude kutatásaihoz vagy háttérmunkájához, hogy az eredmények mélyebbé váljanak.

Claude legjobb funkciói

Végezzen kifinomult érvelési feladatokat a mintázatfelismerésen túl

Kódoljon különböző programozási nyelveken a kódgeneráló funkciók segítségével.

Elemezzen bármilyen adatot fotókban, szövegekben, grafikonokban és még sok másban a látáselemzés segítségével.

Claude korlátai

Ez nagymértékben függ a képzési adatoktól, amelyek pontatlanságokat tartalmazhatnak a kimenetben.

Claude árak

Ingyenes

Pro : 20 USD/hó felhasználónként

Csapat: 25 USD/hó felhasználónként

Claude értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (23 értékelés)

Capterra: N/A (kevesebb mint 20 értékelés)

💈 Bónusz: A 10 legjobb Claude AI alternatíva

