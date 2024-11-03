Hogyan lehet hatékonyan kezelni a ChatGPT korlátait?

Az OpenAI 2022. november 30-án mutatta be a ChatGPT-t a nyilvánosságnak.

Alig 30 nap alatt a ChatGPT több mint 121 millió látogatót vonzott, és a mai napig az egyik legnépszerűbb mesterséges intelligencia eszköz.

De van egy másik oldala is a történetnek: a ChatGPT ugrási aránya 87,79%!

Ez a magas kilépési arány azt jelenti, hogy az emberek gyakran elhagyják a ChatGPT-t anélkül, hogy megkapnák a várt válaszokat. Ez felveti a kérdést: Melyek a ChatGPT általános korlátai, amelyek elriasztják a felhasználókat?

Ebben a cikkben megvizsgáljuk ezeknek a problémáknak az okait, és bemutatunk néhány népszerű stratégiát a ChatGPT használatának optimalizálására.

A ChatGPT általános korlátai

Először is, az OpenAI maga is elég nyíltan beszélt a ChatGPT korlátairól.

A ChatGPT hihetetlenül korlátozott, de bizonyos dolgokban elég jó ahhoz, hogy téves benyomást keltsen nagyszerűségéről. Jelenleg hiba lenne bármilyen fontos dologban rá támaszkodni.

És ezt közvetlenül a alapítója mondja – nincs szépítés!

Az OpenAI minden csevegés alatt egy rövid szöveget is elhelyez, amely emlékezteti a felhasználót, hogy a ChatGPT hibázhat, és hogy a felhasználóknak maguknak kell ellenőrizniük a fontos információkat.

De legyünk őszinték. A ChatGPT azóta nagy utat tett meg.

Most már saját GPT áruházzal rendelkezik, amelyben több ezer felhasználó által létrehozott egyedi GPT található, szöveg-kép átalakítási funkciókkal és egy sokkal gyorsabb AI modellel a GPT-4o-ban.

A ChatGPT eredeti problémáinak azonban nagy része továbbra is fennáll, beleértve néhány különösen kihívást jelentő problémát, amelyek gondot okoznak a felhasználóknak, például nyelvtani hibák, naprakész információk hiánya, emberi ítélőképesség hiánya a válaszokban és minimális érzelmi támogatás.

1. Valós idejű információk hiánya

Az egyik leggyakoribb tévhit a ChatGPT-vel kapcsolatban, hogy ez egy mindent látó, tévedhetetlen internetes varázsló. (Spoiler figyelmeztetés: nem az. )

Az ingyenes verziót használók számára a ChatGPT egyáltalán nem böngészi az internetet. Ehelyett teljes mértékben a képzési adataira támaszkodik (utolsó frissítés: 2023).

A fizetett előfizetéssel rendelkezők számára azonban más a helyzet. 2023 májusában az OpenAI bevezette a webes böngészési funkciót a ChatGPT Plus, Team és Enterprise felhasználók számára.

2. Korlátozott kontextusértés

A ChatGPT (és sok más népszerű mesterséges intelligencia modell) még mindig rendelkezik egy jelentős hiányossággal, amelyet még a legokosabb modellek sem tudnak megoldani: a kontextus.

Különösen a szarkazmus, a humor vagy az irónia finom árnyalatainak értelmezésével küzd. Ha szarkasztikus megjegyzést tesz, ne várjon szellemes választ a ChatGPT-től – valószínűleg digitális megfelelőjével egy üres tekintettel fog válaszolni. 🙂

A ChatGPT-nek nehézséget okoz a hosszú beszélgetések nyomon követése, és előfordulhat, hogy nem emlékszik a régebbi üzenetekben szereplő utasításokra. Emellett nehézséget okoz neki a jól strukturált, hosszú formátumú tartalom és kódolás létrehozása, és gyakran ismételgeti a mondatokat, hogy növelje a szavak számát.

3. Az információk ellenőrizhetetlensége

A ChatGPT inkonzisztens internet-hozzáférésével kapcsolatos másik kihívás az, hogy nem képes ellenőrizni vagy igazolni az információkat. Lényegében, ha olyan választ ad, amely kissé eltér a valóságtól, akkor azt magának kell ellenőriznie.

A ChatGPT tudáskorlátai miatt előfordulhat, hogy nem teljesen találja el a célját, ha bonyolultabb vagy speciálisabb témákba merül el.

Ezekben a konkrét esetekben a ChatGPT felületes összefoglalót adhat, amely néha a tények tekintetében is kissé bizonytalan lehet.

4. A generált tartalom elfogultsága

Mivel a ChatGPT-t az internetről származó hatalmas mennyiségű szöveg alapján képezték ki, mindig fennáll a kockázata, hogy ezek az adatok elfogultságot vagy előítéleteket hordoznak.

Mivel a ChatGPT nem ember (annak ellenére, hogy emberhez hasonló szövegeket generál), nem reagál megfelelően a problémás vagy diszkriminatív információk kiszűrésére.

Elképzelhető, hogy ez hogyan vezethet néhány kínos vagy akár káros válaszhoz, amelyek átcsúsznak a rostán.

5. Érzelmi intelligencia hiánya

A ChatGPT egyik legnyilvánvalóbb korlátja? Érzelmi mélységét tekintve egy géphez hasonlítható.

Tegyük fel például, hogy Ön egy menedzser, aki egy alulteljesítő alkalmazottal foglalkozik. A ChatGPT-hez fordul tanácsért, hogy hogyan kezdjen beszélgetést vele.

A ChatGPT valószínűleg lépésről lépésre felvázolja a teendőket, beleértve olyan javaslatokat, mint egy zártkörű megbeszélés szervezése, konkrét teljesítménybeli problémák megvitatása és segítségnyújtás a javuláshoz.

Azonban hiányzik belőle az érzelmi finomság, amely a beszélgetés kényes kezeléséhez szükséges, ami elfogult válaszokhoz vezethet, amelyek ellentmondanak a józan észnek. Nem érti meg az alkalmazott egyedi személyiségét, és nem tudja felmérni érzelmi állapotát vagy a munkán kívüli potenciális stresszfaktorokat, amelyek befolyásolhatják teljesítményét.

Más szavakkal, a ChatGPT még nem sikerült teljesen megfejtenie az emberközpontú mesterséges intelligencia titkát.

6. Nehézségek komplex lekérdezések esetén

A ChatGPT nagyon jó a mindennapi ismeretek terén, de ha speciális témákról van szó, az AI eszköznek nehézségeket okozhat. A kevéssé ismert törvények, a rendkívül specifikus szabályozások vagy a komplex politikák olyan speciális témák, amelyeknél a ChatGPT virtuális fejét vakarja.

A ChatGPT egyik további korlátja, hogy több matematikai művelet esetén hajlamos megakadni. Vagy sokáig tart, mire megadja a választ, vagy rossz választ ad; ez valószínűleg a számítási erőforrások hiányának (az ingyenes verzióban) és a használati korlátozásoknak köszönhető.

Etikai és gyakorlati szempontok

Egyes techcégek AI-etikai irányelvek kidolgozásáról is szó esett.

Első pillantásra ez kissé furcsának tűnhet – vajon a ChatGPT-nek szüksége van egy „Hogyan legyünk jó AI?” tanfolyamra?

Bármennyire furcsának tűnik is, ez nagyon fontos, és itt van az oka.

Etikai dilemmák az AI válaszokkal kapcsolatban

A ChatGPT egyik legnagyobb etikai dilemmája, hogy hajlamos elfogult vagy pontatlan eredményeket generálni.

Mivel hatalmas mennyiségű online szöveges adaton van betanítva, tükrözheti a meglévő faji vagy nemi előítéleteket, és ami még rosszabb, hamis információkat mutathat be tényként. Természetesen ez nem jó semmilyen vállalat felelős AI-irányítási politikájának.

A ChatGPT átláthatóságának hiánya az egyes válaszok kialakításának folyamatában megnehezíti a teljes bizalom meglétét, ezért mindig ellenőrizze a fontos részleteket megbízható forrásokból.

Emellett felmerül a magánélet megsértésének kérdése is.

A ChatGPT a jövőbeli modellek fejlesztése érdekében tárolja a beszélgetéseket, így az Ön által megadott személyes adatok vagy információk később megjelenhetnek a kimenetekben.

Végül pedig fennáll a szerzői jogok megsértésének lehetősége is – a ChatGPT nem ad hivatkozásokat, ezért nehéz megmondani, mikor reprodukálhat szerzői jogokkal védett tartalmakat, így a jogi kérdésekért a felhasználók felelnek.

A tisztánlátás érdekében mindig ellenőrizze a tartalmat, mielőtt közzéteszi.

Túlzott támaszkodás az AI-ra a kreatív munkában

A ChatGPT rengeteg kérést kap, hogy megmutassa kreatív képességeit – legyen szó fülbemászó dal írásáról, versek készítéséről vagy akár egy regény ötletelésének segítéséről. És bár az OpenAI platformja képes koherens és logikailag megalapozott válaszokat produkálni, legyünk őszinték: gyakran hiányzik belőle az a bizonyos „szikra”.

A kreatív munkák terén az olyan AI-eszközök, mint a ChatGPT, nehézségekkel küzdenek, ha valódi innovációt vagy eredetiséget kell nyújtaniuk. Ez azért van, mert a kreativitás nem csupán mondatok összerakásából áll, hanem friss ötleteket, érzelmi mélységet és emberi érintést is igényel.

Végül is az emberi agy még mindig felülmúlja a neurális hálózatokat ezeken a területeken. Tehát, ha azt reméli, hogy a ChatGPT segítségével megírhatja a következő nagy regényt vagy kreatív blogbejegyzést, akkor lehet, hogy végül sok nehéz munkát magának kell elvégeznie.

Műszaki korlátok

Egy nemrégiben történt eset során egy „SensiBull” nevű Reddit-felhasználó azt állította, hogy a ChatGPT minden előzmény nélkül kezdeményezett egy beszélgetést, és azt kérdezte: „Hogy telt az első heted a középiskolában?”

Természetesen a felhasználó megdöbbent, és így válaszolt: „Te írtál nekem először?” Mire a ChatGPT vidáman így válaszolt: „Igen, én! Csak meg akartam nézni, hogy mennek a dolgok. ”

Bár ez egy egészséges, nem kért csevegés volt, a ChatGPT felhasználóknak más működési korlátokat is figyelembe kell venniük.

Korlátozott memória

A ChatGPT memóriája nem éppen a legjobb. Két fő probléma van: inkább csak egyértelmű tényeket jegyez meg, mint finom preferenciákat, és kifejezett utasításokra van szüksége ahhoz, hogy mit jegyezzen meg.

Technikai szempontból a GPT-4 verzióban a ChatGPT memóriája 32 768 tokenre terjed ki, ahol egy szó általában 1-3 tokenből áll. Óvatosan becsülve ez azt jelenti, hogy a ChatGPT egyszerre legfeljebb 10 000 szót tud megjegyezni.

A legújabb verzió, a ChatGPT 4o esetében azonban a felhasználók panaszkodnak a korlátozott memóriára, amely gyakran már 5000 karakter után megtelik. Ez komoly visszatartó erő lehet, mivel a ChatGPT számos alternatívája nem jár ilyen szigorú korlátozásokkal.

Nehézségek a többnyelvű feladatokkal

Bár több nyelvet is támogat, a ChatGPT korlátai elég egyértelművé válnak, ha angol nyelven kívül más nyelven kezdünk vele kommunikálni.

Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a képzési adatai erősen az angol nyelvű tartalmak felé torzulnak, és a kevesebb adattal rendelkező nyelvek – más néven alacsony erőforrású nyelvek – esetében a teljesítmény általában kevésbé lenyűgöző.

📌Példa A francia, spanyol vagy német nyelvek még viszonylag jól működnek, de a helyzet már kevésbé kezelhető, ha a ChatGPT-t olyan nyelvekkel próbáljuk meg, mint a szuahéli vagy az izlandi. A válaszok túlságosan formálisnak vagy robotosnak tűnhetnek, mert a modell korlátozott szövegkészletből merít.

Egy másik fontos kihívás a válaszadási sebesség.

Mivel az LLM-ek a nyelvet tokenizálás (a szöveg kisebb részekre bontása) segítségével dolgozzák fel, a nem angol nyelvű válaszok generálása gyakran több időt vesz igénybe. Mivel az olyan nyelvek, mint a német, amelyek általában hosszabb szavakat használnak, több tokenre van szükségük, a ChatGPT-nek több időbe telik a feldolgozás és a válaszadás.

Magas számítási költségek

A ChatGPT működésének fenntartása nem kis költségekkel jár, és ez kezd megmutatkozni az előfizetési árakban.

A közelmúltban az OpenAI bejelentette, hogy 2024 végéig a ChatGPT Plus előfizetés árát havi 20 dollárról 22 dollárra emeli, és további emelések várhatók, amelyek 2029-re havi 44 dollárra emelik az árat.

Mi áll ezeknek az áremelkedéseknek a hátterében? Magas számítási költségek.

🤔Tudta? Annak ellenére, hogy 2024 augusztusában havi 300 millió dolláros bevételt generált, az OpenAI idén még mindig körülbelül 5 milliárd dolláros veszteségre számít. A ChatGPT üzemeltetése önmagában napi 700 000 dollárba kerül a vállalatnak.

Az AI-rendszerek működéséhez hatalmas számítási teljesítményre van szükség, ami magas költségekkel jár az áram és a hardver tekintetében – például a szuperkomputerek éjjel-nappal történő hűtése.

A ChatGPT emellett minden 5–50 parancsra 500 ml vizet fogyaszt csak a szuperkomputerek hűtésére, így biztosan nem a legkörnyezetbarátabb megoldás.

Tippek a ChatGPT hatékony használatához

A ChatGPT-nek vannak hiányosságai. De számos hasznos megoldás létezik, amelyekkel a legtöbbet hozhatja ki az eszközből.

1. Pontosítsa kérdéseit

A ChatGPT használatakor a világosság rendkívül fontos, különösen a kérdések feltevése során.

A témával kapcsolatos egyértelmű és konkrét részletek megadása kulcsfontosságú a legjobb válaszok megszerzéséhez.

📌Példa Egy olyan homályos kérdés, mint „Hogyan tudok jobban marketingezni?”, általános választ eredményezhet. Ehelyett próbáljon meg pontosabb lenni: ✅„Hogyan javíthatom az Instagram-elkötelezettséget egy kis szépségápolási márka esetében, amelynek célközönsége a 25-50 éves korosztályba tartozó nők?”

Így a ChatGPT pontosan tudja, mire van szüksége, és célzott választ adhat Önnek.

Emellett ügyeljen arra, hogy teljes mondatokat használjon.

A töredékes mondatok, mint például „Növelni az eladásokat?”, sok mindent a képzeletre bíznak. Ha azt kérdezi: „Hogyan növelhetem online áruházam eladásait?”, az AI biztosan megérti a szándékát.

Kerülje a túl bonyolult kérdések feltevését.

Ha olyan kérdéseket, mint például „Hogyan indítsak blogot és hogyan tegyem jövedelmezővé?”, kisebb, egyszerűbb kérdésekre bontunk, a ChatGPT világosabb, célzottabb válaszokat tud adni.

💡 Profi tipp: Ha olyan választ kap, amely nem teljesen felel meg az elvárásainak, ne habozzon, kérjen pontosítást. A ChatGPT hatékony használatához gyűjtsön össze minél több releváns információt, mielőtt kiválasztja az igényeinek megfelelőt. Ne feledje: kutasson úgy, mint egy AI, és szerkesszen úgy, mint egy ember.

2. Kiegészítse további kutatásokkal

Bár a ChatGPT és más generatív AI eszközök lenyűgözőek, nem „tudnak” olyan dolgokat, mint az emberek. Ennek ellenére az AI modell értékes segítséget nyújthat a kutatásban, és kiegészítheti az emberi szakértelmet.

Például a ChatGPT ötleteket gyűjthet és hiányosságokat azonosíthat a kutatás során, amelyek egy emberi kutató számára nem feltétlenül azonnal nyilvánvalóak.

Ezenkívül segíthet kreatív ötletek generálásában vagy ellenérvek felvetésében, javítva kutatásának egyértelműségét és mélységét.

Az ilyen betekintés kulcsa a következő: A ChatGPT-nek releváns kutatási vagy háttérinformációkat kell biztosítani.

📌Példa Ha éghajlatváltozási beavatkozásokon dolgozik, a vezető tudományos éghajlatváltozási elméletekről szóló konkrét kutatások megadása segít a ChatGPT-nek olyan ötleteket és javaslatokat generálni, amelyek jobban illeszkednek a témához. Enélkül általánosabb vagy felszínesebb válaszokat kaphat.

Ha releváns tanulmányokkal, jelentésekkel vagy részletes információkkal táplálja a ChatGPT-t, akkor megadja neki az eszközöket ahhoz, hogy hatékonyabban működjön.

💡 Profi tipp: Hosszú távon hasznos lehet, ha megérti, hogyan hozza létre a ChatGPT a tartalmát. Annak érdekében, hogy a ChatGPT az Ön igényeinek jobban megfelelő, fókuszált tartalmat generáljon, adjon meg neki konkrét kutatási eredményeket vagy példákat, mivel egyébként általános képzési adatokra támaszkodik.

Képzelje el a ChatGPT-t, de több funkcióval.

Több mint ezer felhasználó által beküldött plugin (valamint néhány OpenAI által tanúsított plugin)nak köszönhetően a ChatGPT most már továbbfejlesztett funkciókat kínál, amelyek az alapmodellekben eredetileg nem voltak elérhetők.

Ezeknek köszönhetően a ChatGPT most már hozzáférhet valós idejű adatokhoz, elvégezhet olyan műveleteket, mint a foglalások, és akár az e-mailjeiből is lekérhet információkat.

Iparág-specifikus ismeretekre van szüksége? A bővítmények segítenek! Akár az egészségügyről, az e-kereskedelemről vagy a pénzügyekről van szó, mindenhez van megfelelő bővítmény.

Adatelemzés? Megvan. Személyre szabott élményt szeretne nyújtani ügyfeleinek? Igen, ehhez is van egy plugin.

A bővítmények azoknak a vállalkozásoknak is előnyösek, amelyek nem rendelkeznek hatalmas technológiai költségvetéssel. Lehetővé teszik a kisebb vállalatok számára, hogy magas költségek nélkül hozzáférjenek a fejlett AI funkciókhoz.

A ChatGPT tökéletes alternatívája: ClickUp Brain

A ChatGPT jelenleg az egyik legnépszerűbb mesterséges intelligencia eszköz, de mint láttuk, vannak korlátai.

Ezek közül néhány korlátozás döntő tényező lehet azoknak a csapatoknak, amelyek az AI eszközt más eszközeikkel együtt szeretnék használni.

Ha ehhez hozzátesszük a ChatGPT magas számítási költségeit és korlátozott memóriáját, hamar rájövünk, hogy a kisebb csapatok hosszú távon nem tudják fenntartható módon használni a ChatGPT-t.

Mi lehetne tehát a ChatGPT alternatívája ezeknek a kihívásoknak a megoldására?

Egy válasz: ClickUp Brain.

1. A ClickUp Brain kontextuális memóriája

Íme az egyik legfontosabb ok, amiért a ClickUp kiemelkedik a ChatGPT alternatívái közül: a ClickUp Brain dedikált személyre szabással mindent kínál, ami a ChatGPT-ből hiányzik.

A platform beszélgetésalapú, kontextusfüggő és szerepkörökre épülő mesterséges intelligencia funkciói úgy lettek kialakítva, hogy csapata tagjai, munkájuk és tudásuk egy egységes élményben kapcsolódjanak össze.

A ClickUp Brain segítségével villámgyorsan sablonokat generálhat, szövegeket készíthet és új ötleteket szülhet

A ClickUp mesterséges intelligenciája három kulcsfontosságú funkcióval rendelkezik, amelyek automatizálják a projektmenedzsmentet:

AI tudáskezelő: Kérdése van a feladataival vagy dokumentumaival kapcsolatban? A ClickUp Brain a szervezet tudásbázisán alapuló, kontextushoz igazodó válaszokat ad.

AI projektmenedzser: Néhány kattintással könnyedén automatizálhatja a munkával kapcsolatos frissítéseket, nyomon követheti a csapat előrehaladását és részletes jelentéseket készíthet.

AI Writer for Work: Tökéletesítse íráskészségét világos és tömör e-mailek, összefoglalók és dokumentumok létrehozásával.

Így működik az eszköz: Tegyük fel, hogy gyors projektfrissítésekre vagy értekezlet-összefoglalókra van szüksége.

A ClickUp Brain segít Önnek.

Még e-mailekből is képes feladatokat generálni, találkozók jegyzetét leírni és javaslatokat tenni a következő lépésekre.

Készítsen könnyedén projektismertetőket, óravázlatokat és egyebeket a ClickUp AI dokumentumgeneráló funkcióival

A projektmenedzserek számára ez azt jelenti, hogy kevesebb időt kell fordítaniuk a manuális feladatokra, és több időt tudnak szentelni a stratégiának – ez az AI-vezérelt projektmenedzsment lényege.

2. Feladatok és munkafolyamatok automatizálása

Képzelje el, hogy Ön egy gyorsan növekvő szoftvercég termékmenedzsere, aki egy jelentős termékfrissítés bevezetésére készül.

Fejlesztők, műszaki írók és marketingcsapatok dolgoznak együtt. Egy racionalizált rendszer nélkül ezeknek a mozgó alkatrészeknek a kezelése kaotikus lenne.

Szerencsére a ClickUp automatizálási funkciói egyszerűsítik a folyamatot.

Így alakítja át a ClickUp a munkafolyamatok automatizálását:

A termékdokumentáció tervezetének elkészülte után a ClickUp Automations azonnal kiosztja a felülvizsgálati feladatokat a műszaki és marketing csapatoknak, így biztosítva, hogy a pontosságot és az egyértelműséget késedelem nélkül ellenőrizzék.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat és biztosítsa a következetességet a ClickUp Automations segítségével

Eközben a ClickUp GitHub integrációja szinkronizálja a legújabb kódváltozásokat a dokumentációval, a Slack integráció pedig valós időben frissíti a marketinget.

A szoros határidők miatt a ClickUp Naptár nézet minden mérföldkövet nyomon követ, és automatikusan emlékeztetőket küld a határidők előtt, hogy mindenki a terv szerint haladjon.

Kövesse nyomon a dokumentumok közzétételének határidejét vizuálisan a ClickUp naptárnézetével

Másrészt a visszajelzéseket a ClickUp Clips segítségével gyűjtik össze. Ez lehetővé teszi a felülvizsgálók számára, hogy a feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó vizuális visszajelzéseket adjanak, ami gyorsabbá és átláthatóbbá teszi a folyamatot.

Ossza meg gondolatait és ötleteit a csapatok között audio- vagy videofelvételek segítségével a ClickUp Clips alkalmazással

A végleges jóváhagyás után a dokumentum automatikusan közzétételre kerül, és a csapat azonnal értesítést kap.

A bevezetés után a ClickUp Forms segítségével gyűjtik össze az ügyfelek visszajelzéseit, és létrehozzák a nyomon követéshez szükséges feladatokat.

Ezek az ismétlődő feladatok kezelik a frissítéseket, így minden pontos marad, manuális beavatkozás nélkül.

Mérnökeink és termékmenedzsereink el voltak havazva a Jira és más eszközök közötti manuális állapotfrissítésekkel. A ClickUp segítségével visszanyertük a duplikált feladatokra pazarolt órákat. Sőt, a minőségbiztosítás, a műszaki dokumentáció és a marketing közötti munkamegosztás javításával felgyorsítottuk a termékek piacra dobását.

Mérnökeink és termékmenedzsereink el voltak havazva a Jira és más eszközök közötti manuális állapotfrissítésekkel. A ClickUp segítségével visszanyertük a duplikált feladatokra pazarolt órákat. Sőt, a minőségbiztosítás, a műszaki dokumentáció és a marketing közötti munkamegosztás javításával felgyorsítottuk a termékek piacra dobását.

3. Együttműködési funkciók

Az együttműködés a siker kulcsa mindenben.

Míg a kommunikáció sok dokumentummal és feladattal bonyolulttá válik, a ClickUp Docs jelentősen megkönnyíti a dolgokat.

A ClickUp Docs segítségével hatékonyan együttműködhet csapatával a dokumentumok terén

Tegyük fel, hogy egy projekt vázlatát készíted a ClickUp Docs-ban.

Láthatja, ahogy csapattársai bekapcsolódnak, megjegyzéseket fűznek, feladatokat osztanak ki és szöveget nyomon követhető cselekvésekre konvertálnak – mindezt ugyanazon a dokumentumon belül.

Beágyazhat táblázatokat, PDF-fájlokat és wikiket is.

Mivel a ClickUp Brain-be integrálva van, AI segítségével finomíthatja a tartalmat, összefoglalhatja a dokumentumokat, és akár válaszolhat is a megjegyzésekre.

Csapatának nem kell többé alkalmazások között váltogatnia a csevegés és a munka között. A ClickUp Chat egy helyen egyesíti a kommunikációt és a feladatkezelést, hogy megkönnyítse a csapat együttműködését.

A ClickUp Chat automatikusan összekapcsolja a csevegéseket a kapcsolódó feladatokkal és dokumentumokkal, így minden összekapcsolva marad.

Mesterséges intelligenciája még jobbá teszi a dolgokat. Összefoglalja az elmulasztott üzeneteket, feladatokat hoz létre a csevegésekből, és gond nélkül megtalálja a kapcsolódó feladatokat vagy dokumentumokat. A ClickUp Chat segítségével sokkal egyszerűbbé válik a beszélgetések és feladatok nyomon követése.

A ClickUp Chat AI-jével tízszer többet tudsz elvégezni

Még automatikus e-maileket is lehet küldeni, hogy mindenki naprakész legyen a kritikus változásokról, például amikor egy feladat „Felülvizsgálat alatt” jelölést kap, vagy egy probléma sürgős figyelmet igényel.

Értesítse az érdekelt feleket a fontos dokumentumfrissítésekről a ClickUp e-mail funkciójának segítségével

Bár a ClickUp egy hatékony eszköz, más alkalmazásokkal való integrálása új szintre emeli a munkafolyamatot.

Több mint 1000 ingyenes integrációval a ClickUp időt takarít meg Önnek és csökkenti a több alkalmazás közötti váltás szükségességét.

Például a ClickUp és a Slack integrálásával a beszélgetések cselekvéssé válnak.

A Slack üzeneteket feladatokká alakíthatja, frissítheti a feladatok állapotát és kijelölheti a csapat tagokat anélkül, hogy elhagyná a csevegést, így biztosítva, hogy a megbeszélések gyorsan nyomon követhető munkává alakuljanak.

A ClickUp integrációja a HubSpot CRM-mel biztosítja a zökkenőmentes adat-szinkronizálást az ügyféladatok és a projektfeladatok között.

Ez a kétirányú szinkronizálás garantálja, hogy az ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő csapatok zökkenőmentesen tudják kezelni a munkafolyamatokat.

Meg kell szüntetnie az ismétlődő feladatokat?

A Make (korábban Integromat) integráció automatizálja a rutinfolyamatokat a különböző platformokon.

Heti több órát takaríthat meg, ha automatizálja munkafolyamatait a Make és az adatok összekapcsolásával

Akár a feladatok szinkronizálása a Google Naptárral, akár a projektfrissítések elküldése a Gmailen keresztül, az automatizálás biztosítja, hogy feladatait szervezetten végezze el, és a határidőket manuális beavatkozás nélkül tartsa.

Azoknál a csapatoknál, amelyek távoli értekezletekhez a Zoomot használják, a ClickUp integrációja lehetővé teszi, hogy az értekezleteket közvetlenül a feladatokon belül ütemezzék, csatlakozzanak hozzájuk és tárolják a felvételeket, így az összes kommunikáció egy helyen marad.

Könnyedén szervezzen megbeszéléseket a Zoom-on, ossza meg képernyőjét, és működjön együtt a ClickUp-on belül

A ClickUp és a Harvest integrációjával az időgazdálkodás egyszerűbbé válik. Nyomon követheti az egyes feladatokra fordított órákat, és elemezheti a munkafolyamat hatékonyságát.

A lényeg: akár a Slackkel szinkronizálja a kommunikációt, akár a HubSpot segítségével kezeli az ügyféladatokat, akár a Harvesttel követi nyomon az időt – a ClickUp integrációs képessége mindent egy helyen egyesít.

Az eredmény?

Egy egységes, hatékony munkaterület, ahol minden eszköz harmonikusan működik – így Ön a platformok közötti váltogatás helyett a termelékenységre koncentrálhat.

Miért korlátozná magát a ChatGPT-vel? Válassza a ClickUp-ot!

Ha a ChatGPT lenyűgözőnek találja, a ClickUp még nagyobb hatást fog gyakorolni Önre.

Míg a ChatGPT kiválóan teljesít a tartalom generálásában, a ClickUp ezen képességein túlmutatva automatizálja a munkafolyamatokat, kezeli a feladatokat és valós idejű együttműködésen keresztül összeköti a csapatot.

Akár projektismertetők készítése, határidők nyomon követése vagy világos összefoglalók készítése a cél, a ClickUp Brain mindent egy intuitív platformon kínál.

Készen áll a frissítésre? Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on, és emelje munkamenetét egy új szintre.