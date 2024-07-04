Hogyan használjuk az emberközpontú mesterséges intelligenciát a munkahelyen: A végső útmutató

A mesterséges intelligencia forradalmasítja a globális munkafolyamatokat a feladatok automatizálásával és a döntéshozatal javításával.

Azonban széles körű elterjedése aggodalmakat keltett a munkahelyek esetleges megszűnése és az emberi tényező elvesztése miatt. Ezen aggodalmak kezelése érdekében egy új, az embereket előtérbe helyező megközelítés jelent meg a mesterséges intelligencia területén.

Ebben az emberközpontú megközelítésben az AI-eszközöket nem helyettesítőként, hanem asszisztenseként és az emberi képességek fokozóiként tekintik.

Olvassa el cikkünket, amelyben bemutatjuk ezt az emberközpontú mesterséges intelligencia megközelítést, megértjük annak jelentőségét a mai technológia-vezérelt világban, és feltárjuk, hogyan alkalmazhatja azt a munkahelyén.

Mi az emberközpontú mesterséges intelligencia?

Az emberközpontú mesterséges intelligencia (HCAI) az automatizálás és a generatív mesterséges intelligencia munkafolyamatokba való integrálásával az emberi képességek fejlesztésére összpontosít.

A HCAI rendszerek az AI-t versenytárs helyett szövetségesnek tekintik. Lényegében a HCAI egy átalakító technológia, amely az AI keretein belül az embereket helyezi előtérbe a termelékenység és a hatékonyság növelése érdekében. A tudósok a HCAI különböző definícióit vizsgálták, amelyek közül Ben Schneidermané a legismertebb:

A HCAI arra összpontosít, hogy olyan módon erősítse, növelje és javítsa az emberi teljesítményt, amelynek eredményeként a rendszerek megbízhatóak, biztonságosak és hitelesek lesznek. Ezek a rendszerek támogatják az emberi önhatékonyságot, ösztönzik az emberi kreativitást, tisztázzák a felelősségeket és elősegítik a társadalmi részvételt.

A HCAI arra összpontosít, hogy olyan módon erősítse, növelje és javítsa az emberi teljesítményt, amelynek eredményeként a rendszerek megbízhatóak, biztonságosak és hitelesek lesznek. Ezek a rendszerek támogatják az emberi önhatékonyságot, ösztönzik az emberi kreativitást, tisztázzák a felelősségeket és elősegítik a társadalmi részvételt.

Az emberközpontú mesterséges intelligencia fontossága a mai technológia-vezérelt világban

Az emberi kontroll megőrzésével az emberközpontú mesterséges intelligencia arra törekszik, hogy etikus, átlátható, megbízható és világszerte hozzáférhető rendszereket működtessen.

Az emberközpontú mesterséges intelligencia felhasználási esetei számos iparágra kiterjednek:

Egészségügyi ágazat: Az emberközpontú mesterséges intelligencia kiterjedt egészségügyi adatokat elemzve azonosítja a betekintést és a mintákat. A betegek kórtörténetének, orvosi vizsgálati képeinek és egyéb klinikai feljegyzéseinek értékelésével az emberközpontú mesterséges intelligencia segíti az egészségügyi szakembereket a betegségek pontos diagnosztizálásában és a diagnosztikai hibák csökkentésében.

Oktatási ágazat: Az oktatásban az emberközpontú mesterséges intelligencia segít az oktatóknak javítani a tanítási stratégiákon azáltal, hogy rámutat a fejlesztendő területekre. Az emberközpontú mesterséges intelligencia elemzi a hallgatói adatokat is, hogy az oktatók a hallgatók tanulási igényeihez és stílusához igazíthassák az oktatási kurzusokat. Emellett lehetővé teszi az oktatók számára, hogy valós időben visszajelzést adjanak a hallgatóknak erősségeikről és a fejlesztendő területekről.

Emberi erőforrások: Az emberközpontú mesterséges intelligencia segít a világszerte működő humánerőforrás-osztályoknak csökkenteni a tudatalatti elfogultság hatását és adat alapú toborzási döntéseket hozni. A HCAI több száz jelölt önéletrajzát elemzi, felsorolva képességeiket és tapasztalataikat a megfelelő munkakörökhöz viszonyítva.

Pénzügyi ágazat: Az emberközpontú mesterséges intelligencia elemzi a pénzügyi adatokat, kockázatokat és portfóliókat, hogy segítsen a pénzügyi tanácsadóknak személyre szabott befektetési ajánlásokat adni magánszemélyeknek és vállalkozásoknak. A HCAI végső soron lehetővé teszi magánszemélyek és vállalkozások számára, hogy tájékozottabb pénzügyi döntéseket hozzanak, pénzügyi céljaikat elérjék és pénzügyi jövőjüket biztosítsák.

Szórakoztatóipar: Az emberközpontú mesterséges intelligencia ajánló motorok formájában működik az OTT platformokon, mint például az Amazon Prime, a Netflix stb. Ezek elemzik a korábbi nézői szokásait és preferenciáit, és ennek megfelelően ajánlásokat adnak websorozatokra és filmekre vonatkozóan.

Marketing és reklám: Az intelligens mesterséges intelligencia segítségével a márkák személyre szabottabb és célzottabb marketingkampányokat indíthatnak. A HCAI elemzi a vásárlók demográfiai adatait, problémáit és preferenciáit, hogy azonosítsa a trendeket, megjósolja a vásárlói magatartást és személyre szabott marketingüzeneteket állítson össze.

Az emberközpontú mesterséges intelligenciához hozzájáruló szervezetek

A következő szervezetek az AI területén kulcsfontosságú elemek, amelyek hozzájárulnak az emberközpontú AI átfogó koncepciójához és fejlesztéséhez:

AutoAI: Az automatizált mesterséges intelligencia (AutoAI) az AI-rendszerek fejlesztésének automatizálási folyamata. Algoritmusok és eszközök segítségével az AutoAI automatizálja a fejlesztési folyamat összes lépését, az adatok előkészítésétől és a nagy nyelvi modellek kiválasztásától a rendszer telepítéséig.

Mesterséges intelligencia összehangolása: A mesterséges intelligencia összehangolása a mesterséges intelligencia biztonsági kutatásának egyik kulcsfontosságú aspektusa, amelynek célja annak biztosítása, hogy a mesterséges intelligencia rendszerek összhangban legyenek az emberi értékekkel és célokkal. Ehhez olyan mesterséges intelligencia rendszerek tervezése szükséges, amelyek képesek követni a konkrét utasításokat és megérteni az emberi célok finom árnyalatait. Ez a típusú A mesterséges intelligencia összehangolása a mesterséges intelligencia biztonsági kutatásának egyik kulcsfontosságú aspektusa, amelynek célja annak biztosítása, hogy a mesterséges intelligencia rendszerek összhangban legyenek az emberi értékekkel és célokkal. Ehhez olyan mesterséges intelligencia rendszerek tervezése szükséges, amelyek képesek követni a konkrét utasításokat és megérteni az emberi célok finom árnyalatait. Ez a típusú mesterséges intelligencia irányítás végső soron biztonságos, megbízható és etikai szempontból összehangolt mesterséges intelligencia rendszereket eredményez.

Gépes tanulás: A gépes tanulás (ML) olyan algoritmusok és modellek fejlesztését jelenti, amelyek lehetővé teszik a számítógépek számára, hogy adott adatokból tanuljanak, majd további programozás nélkül hasonló mintákat fedezzenek fel az új adatokban. Az algoritmusok segítségével az ML olyan mesterséges intelligencia rendszereket fejleszt, amelyek képesek alkalmazkodni az új információkhoz, előrejelzéseket és döntéseket hozni, valamint idővel javítani a teljesítményt.

Magyarázható mesterséges intelligencia: A magyarázható mesterséges intelligencia olyan mesterséges intelligencia rendszerek fejlesztését jelenti, amelyek döntéseiket és cselekedeteiket az átlagos emberi felhasználó számára érthető módon magyarázzák. Azáltal, hogy válaszokat ad az AI rendszer folyamatainak működése és végrehajtása mögötti okokra és módszerekre, a magyarázható mesterséges intelligencia átláthatóságot teremt, és növeli a bizalmat és a megértést az emberek és az AI rendszerek között.

Mesterséges intelligencia és emberi interakció: az alapvető híd

Az AI hídként szolgál, barátságosabbá, hatékonyabbá és személyre szabottabbá téve a technológiával való interakcióinkat. Egy kiváló példa erre az AI, amely átalakítja a munkahelyeinken az intelligens eszközökkel és számítógépekkel való interakcióinkat.

Hogyan befolyásolja a mesterséges intelligencia az ember-számítógép interakciót?

A mesterséges intelligencia számos módon és területen befolyásolja és javítja az ember-számítógép interakciókat, például:

Természetes kommunikációs felületek: Az AI hangsegédek és csevegőrobotok segítségével intuitívabb és beszélgetésszerűbb interakciókat tesz lehetővé a számítógépekkel. A Siri, Alexa és Google Assistant hangsegédek lehetővé teszik az emberek számára, hogy természetes nyelvi parancsokkal végezzenek feladatokat, valamint hozzáférjenek és lekérjenek információkat.

Gesztus- és arcfelismerés: Az AI lehetővé teszi a számítógépek számára, hogy értelmezzék az emberi gesztusokat és arckifejezéseket, így reagálóképesebb és intuitívabb felületeket hozva létre. Például az okostelefonok arcfelismeréses feloldási funkciói és a játékkonzolok gesztusvezérelt felületei lehetővé teszik a fizikai gesztusok és arckifejezések alapján történő zökkenőmentes emberi interakciót az eszközökkel.

Prediktív interfészek: A felhasználói cselekvések előrejelzésével és a szándékok előre látásával az AI egyszerűsíti az ember és a számítógép közötti interakciókat. Például a keresőmotorok automatikus kiegészítő funkciói és az okostelefonok prediktív szövegbeviteli funkciói AI-t használnak, hogy a kontextus és a szándék alapján szavakat javasoljanak, és segítsenek A felhasználói cselekvések előrejelzésével és a szándékok előre látásával az AI egyszerűsíti az ember és a számítógép közötti interakciókat. Például a keresőmotorok automatikus kiegészítő funkciói és az okostelefonok prediktív szövegbeviteli funkciói AI-t használnak, hogy a kontextus és a szándék alapján szavakat javasoljanak, és segítsenek optimalizálni a munkafolyamatot

Kiterjesztett és virtuális valóság: Az AI eszközök javítják az objektumfelismerést és fokozzák az AR és VR élményt az emberek számára. A fejlett AI algoritmusok realisztikusabb, magával ragadóbb és interaktívabb, forgatókönyv alapú szimulációk létrehozásával átalakítják az emberek számára az oktatási, képzési és szórakoztató élményeket.

A chatbotok szerepe a fogyasztói élmény javításában

Az AI másik jelentős alkalmazása, amely hatással van az ember-számítógép interakcióra, a chatbotok. A chatbotok AI-alapú számítógépes programok, amelyek utánozzák az emberi nyelvet, hogy szöveges vagy hangüzenetekkel kommunikáljanak az emberekkel.

A chatbotok számos szektorban, többek között az e-kereskedelemben, az oktatásban és az egészségügyben is fontos szerepet játszanak. Ezekben a szektorokban a chatbotok a következőképpen javítják a fogyasztói élményt:

Személyre szabott élmény: A csevegőrobotok elemzik a fogyasztói adatokat, preferenciákat és korábbi interakciókat, hogy személyre szabják a jövőbeli válaszokat és ajánlásokat. Például az e-kereskedelmi vállalkozásokban a csevegőrobotok megvizsgálják a vásárlók vásárlási és böngészési előzményeit, és ennek megfelelően termékajánlásokat adnak. Ily módon a csevegőrobotok személyre szabják és javítják a vásárlók vásárlási élményét, és növelik a konverziók esélyét.

Nyelvi támogatás: A mai egyre inkább globalizált világban sok vállalkozásnak szüksége van arra, hogy különböző nyelveket beszélő nemzetközi ügyfelekkel kommunikáljon. A csevegőrobotok több nyelven is képesek kommunikálni, így segítve a vállalkozásokat abban, hogy ügyfeleiknek a regionális nyelvükön nyújtsanak támogatást. Ily módon a csevegőrobotok a vállalkozások szolgáltatásait inkluzívabbá és hozzáférhetőbbé teszik a világ minden táján élő ügyfelek számára.

A várakozási idő csökkentése: A chatbotok jelentősen csökkentik az ügyfelek várakozási idejét, mivel több ügyfél kérdéseit is egyszerre, azonnal megválaszolják. A nap 24 órájában működnek, így üzleti órák után is időben támogatást nyújtanak, javítva ezzel az ügyfélszolgálat általános minőségét különböző időzónákban.

Időszerű frissítések a megrendelésekről: Amikor a vásárlók vásárolnak, a chatbotok nyomon követhetik a megrendelések állapotát és a szállítási ütemtervet, és így valós időben tudják tájékoztatni őket a frissítésekről. A chatbotok folyamatosan tájékoztatják a vásárlókat, így azoknak nem kell több rendszerrel is foglalkozniuk a megrendeléseik nyomon követése érdekében, és értékes időt takaríthatnak meg.

A találkozók ütemezésének megkönnyítése: A chatbotok megkönnyítik a találkozók ütemezését, különösen az egészségügyi szektorban. A naptárakkal való integráció és az orvosok rendelkezésre állásának értékelése révén a chatbotok lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy emberi beavatkozás nélkül foglaljanak kényelmes időpontot. A chatbotok emellett emlékeztetőket is küldenek a találkozókról, így az ügyfelek mindig tájékozottak maradnak, és csökken az esélye annak, hogy elmulasszák a találkozót.

Bónusz: Hogyan lehet emberközpontúvá tenni a mesterséges intelligencia tartalmát!

Az adatok és információk vizualizációjának fontossága

Az adatok és információk vizualizálása egyszerűsíti a komplex adatkészleteket, és könnyen érthető vizuális ábrázolássá alakítja őket, például oszlopdiagramok, kördiagramok és vonaldiagramok formájában. Az AI-eszközök döntő szerepet játszanak ebben a folyamatban, mivel lehetővé teszik az emberek számára, hogy hatékonyan megértsék az adatokat, ezzel időt és energiát takarítva meg, amelyet egyébként bonyolult adatkészletek böngészésére fordítanának.

Ezek az eszközök emellett lehetővé teszik az emberek számára, hogy:

Fedezze fel az adatokat különböző perspektívákból, és mélyebb betekintést nyerjen azok tartalmába és kontextusába.

Fedezze fel az adatokban rejlő rejtett mintákat és trendeket

Fedezze fel a változók közötti összefüggéseket, kövesse nyomon az időbeli változásokat, és azonosítsa az anomáliákat.

Ismerje meg a munkafolyamatok szűk keresztmetszeteit és azokat a területeket, ahol javításra és optimalizálásra van szükség.

Jelezze előre a piaci trendeket, a fogyasztói preferenciákat és az operatív eredményeket, és ezeknek megfelelően alakítsa ki jövőbeli stratégiáit.

Tisztázza a megállapításokat a szervezetek csapataival és részlegeivel, és javítsa az érintettek közötti tudásmegosztást.

A HCAI munkahelyi használatának előnyei

Az emberközpontú mesterséges intelligencia a következőképpen járul hozzá a munkahelyek fejlődéséhez:

Javítja a döntéshozatalt

Az emberközpontú mesterséges intelligencia eszközök javítják a döntéshozatalt a munkahelyeken. Ezek az eszközök nagy adathalmazokat elemeznek, és olyan betekintést nyújtanak, amely támogatja az adatalapú döntéshozatali folyamatokat. A megalapozott döntések javítják a problémamegoldó képességeket, a stratégiai tervezést, a projekt eredményeit és az általános munkahelyi teljesítményt.

Növeli a hatékonyságot és a teljesítményt

Kutatások szerint a HCAI bevezetése 35,5%-kal javítja a munkavállalók termelékenységét . Az emberközpontú mesterséges intelligencia megoldások automatizálják az ismétlődő feladatokat és racionalizálják a munkafolyamatokat .

A HCAI megoldások csökkentik a repetitív, manuális folyamatokkal kapcsolatos hibákat, így javítják a hatékonyságot. Emellett időt szabadítanak fel a munkavállalók és az üzleti vezetők számára, hogy olyan nagy hatással bíró munkákba fektessenek be, amelyek kreatív és kritikus gondolkodást, valamint a részlegek közötti együttműködést igényelnek, ezáltal javítva a csapat termelékenységét.

Javítja a jólétet és az elégedettséget

Az emberközpontú mesterséges intelligencia eszközök automatizálják a monoton feladatokat, csökkentve a kiégést és elősegítve az egészséges munka-magánélet egyensúlyt. Lehetővé teszik a munkavállalók számára, hogy jobban összpontosítsanak munkájuk kielégítő aspektusaira. A vonzó és stimuláló feladatokon való munkavégzés elősegíti az elégedettség és a munkával való elégedettség érzését.

Költségmegtakarítást tesz lehetővé

A kutatások azt mutatják, hogy a HCAI integrálása révén a HR-osztály 20%-kal, az operációs osztály pedig 40%-kal tudta csökkenteni költségvetését.

A rutin adminisztratív feladatok automatizálásával, a további emberi erőforrások iránti igény csökkentésével és a működési folyamatok optimalizálásával az emberközpontú mesterséges intelligencia lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy csökkentsék kiadásaikat, megtakarítsanak költségeket és javítsák pénzügyi teljesítményüket.

Hogyan használhatjuk az emberközpontú mesterséges intelligenciát a munkahelyen?

Az emberközpontú mesterséges intelligencia bevezetése átalakító hatással lehet a munkahelyére.

Fedezzük fel, hogyan valósíthatja meg ezt a munkahelyén, és hogyan támogathatja az emberközpontú, pozitív munkakörnyezetet:

1. Vegyen részt és kommunikáljon a csapatával

A HCAI munkahelyi bevezetésének első lépése az, hogy erről beszéljen a csapatával.

Ez a következőket jelentheti:

Beszéljük meg a HCAI munkahelyi bevezetésének okait, és magyarázzuk el, milyen előnyökkel járhat ez a vállalatának és munkatársainak.

Ösztönözze a véleménykülönbségeket, és vegye figyelembe az alkalmazottak aggályait azáltal, hogy aktívan meghallgatja őket, majd támogató megoldásokkal reagál rájuk.

Kérdezze meg alkalmazottait, hogyan lehetne hatékonyan bevezetni a HCAI-t a munkahelyen.

Használja a ClickUp Mindmaps alkalmazást brainstorminghoz és a csapatával való együttműködéshez. Így biztosíthatja, hogy mindenki ötletei meghallgatásra kerüljenek, és elősegítheti a HCAI munkafolyamatokba való integrálásának egységes megközelítését.

Használja a ClickUp Mindmaps alkalmazást feladat alapú gondolattérképek készítéséhez, ezzel elősegítve a brainstormingot és a csapatmunkát

Így segít Önnek:

Tervezze meg és szervezze meg a szervezeten belüli projekteket és feladatokat a nagyobb átláthatóság érdekében.

Intuitív drag-and-drop csomópontok segítségével könnyedén létrehozhat kapcsolatokat feladatok, munkafolyamatok és ötletek között.

Zökkenőmentesen hozhat létre, szerkeszthet és törölhet feladatokat, és egyszerűsítheti a munkafolyamat-kezelési folyamatokat.

2. Oktassa és képezze csapatát

A képzés biztosítása segít csapatának abban, hogy magabiztosan használja az új technológiákat, mint például a HCAI. Ez garantálja, hogy tudják, hogyan kell ezeket az eszközöket hatékonyan használni a mindennapi munkájukban, javítva ezzel készségeiket és a technológiával való jártasságukat.

Ez az előkészítés megkönnyíti csapatának az emberközpontú mesterséges intelligencia bevezetését, lehetővé téve számukra, hogy teljes mértékben kihasználják a mesterséges intelligencia integrációjának előnyeit a munkahelyen.

3. Végezzen munkafolyamat-elemzést

A megvalósítás következő lépése a munkafolyamatok elemzése. Ez segít azonosítani azokat a feladatokat és folyamatokat, amelyek automatizálásával előnyök érhetők el.

Miután azonosította a feladatokat, fontos, hogy rövid és hosszú távú célokat tűzzön ki, hogy biztosítsa az etikai elvekkel összhangban történő megvalósítást a munkahelyén.

4. Válassza ki a megfelelő mesterséges intelligencia eszközt

A ClickUp Brain segítségével könnyedén kezelheti a projekteket és feladatokat, valamint összeállíthatja a személyre szabott tartalmakat.

Válasszon egy megbízható mesterséges intelligencia eszközt, amely az alkalmazottait helyezi a középpontba. Kezdetnek fontolóra vehet olyan mesterséges intelligenciával működő eszközöket, mint a ClickUp Brain.

A ClickUp Brain megbízható és felelősségteljes eszközként segíti alkalmazottait a legkülönbözőbb feladatok elvégzésében.

A ClickUp Brain a következőket kínálja:

Al Knowledge Manager™: Interaktív és kontextusfüggő kérdésekre ad választ dokumentumok, feladatok és projektek alapján. Mesterséges intelligencia keresési rangsorolásához wikiket használ.

Al Project Manager™: Kezel és automatizálja a projektfrissítéseket és összefoglalókat. Összefoglalja a kommentárszálakat és feladatokat, és részletes betekintést nyújt a különböző projektekbe, beleértve a státuszjelentéseket is. Természetes nyelvű automatizálási eszközzel rendelkezik, és időmegtakarítás céljából automatikusan kitöltheti az adatokat.

Al Writer for Work™: Ez egy írási asszisztens, amely segít alkalmazottainak, és szerepükhöz igazodik. AI eszközökkel és sablonokkal, beépített helyesírás-ellenőrzővel, sablonkészítővel, táblázat-készítővel stb. rendelkezik.

5. Biztosítsa a folyamatos figyelemmel kísérést és fejlesztést

Miután bevezette a megbízható eszközt, elengedhetetlen egy keretrendszer létrehozása a folyamatos figyelemmel kísérés, értékelés, visszajelzések gyűjtése és fejlesztés érdekében. Ez a folyamat biztosítja, hogy HCAI-kezdeményezései összhangban legyenek a szervezeti célokkal és javítsák a munkahelyi termelékenységet.

Gyűjtsön visszajelzéseket a különböző érdekelt felektől, és folyamatosan fejlessze tevékenységét, hogy releváns maradjon. Fontolja meg a ClickUp 360°-os visszajelzéshez készült cselekvési terv sablonjának használatát , amely hatékony visszajelzési eljárást hoz létre például az ügyfelek számára, és kezdők számára is könnyen használható.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp 360 fokos visszajelzés cselekvési terv sablonját az ügyfelek visszajelzéseinek rendszerezéséhez és megértéséhez. Növelje a feladatok hatékonyságát a szervezetében a megfelelő eszközzel.

A ClickUp 360 fokos visszajelzéshez készült cselekvési terv sablonjával a következőket teheti:

Szervezze, gyűjtsön és kategorizálja az ügyfelek visszajelzéseit, hogy megalapozott döntéseket hozhasson.

Hozzon létre egy hatékony és praktikus ügyfél-visszajelzési eljárást, amelyet bárki használhat és nyomon követhet.

Priorizálja és értékelje, melyik visszajelzés-kategória igényel a legnagyobb figyelmet, és készítsen cselekvési tervet csapata számára.

Használja ki a használatra kész, teljesen testreszabható sablont, amellyel pillanatok alatt elindulhat.

Vezesse be a HCAI-t a munkahelyén a ClickUp segítségével

A HCAI bevezetése számos előnnyel jár a munkahelyén. A megfelelő mesterséges intelligencia eszköz kiválasztása elengedhetetlen ezeknek az előnyöknek a maximális kihasználásához.

A ClickUp Brain például különböző feladatokat támogat, például a projektmenedzsmentet és a tartalomkészítést, így megbízható választás a HCAI zökkenőmentes integrálásához a munkafolyamatokba.

Ezenkívül a ClickUp számos egyéb funkciót és sablont kínál a hatékony feladatkezelés, az együttműködés és az adatok vizualizálása érdekében.

Regisztráljon a ClickUp-on, hogy még ma fokozza az emberközpontú innovációt és fejlődést a munkahelyén!