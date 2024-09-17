Hogyan tegyünk fel kérdéseket az AI-nak: szakértői tippek az AI-eszközök maximális kihasználásához

A mesterséges intelligencia (AI) hivatalosan is kilépett a sci-fi filmek világából, és egyenesen a mindennapi életünk elektronikus eszközeibe költözött. 🤖

Az AI-alapú csevegőrobotoknak, például a ChatGPT-nek köszönhetően bármilyen kérdésre ugyanolyan egyszerű választ kapni, mint SMS-t küldeni egy barátnak. Ez rendkívül hasznos ötletek kidolgozásához, kutatások elvégzéséhez és bármilyen típusú tartalom megírásához.

És a legjobb rész?

A válaszidő. A tanulás azonnali.

De itt van a bökkenő:

Ha időveszteség nélkül szeretne releváns válaszokat kapni, tudnia kell, hogyan kell hatékonyan kérdéseket feltenni az AI-nak. Nem, ez nem rakétatudomány – csak tudnia kell, melyik buktatókat kell elkerülnie, és milyen technikákat kell alkalmaznia.

Ehhez nyújt segítséget ez a praktikus útmutató.

Ha pedig kíváncsi az AI tágabb kontextusára, akkor elmélyülünk a működésében, és megvitatjuk az etikai és adatvédelmi szempontokat. Így az AI-eszközök kiválasztásakor tudni fogja, mire kell figyelnie, például a képzési adatok korlátaira és az adatok kezelésére.

Készen áll? Akkor kezdjük!

Az AI megértése és működése

Az AI a számítástechnika egyik területe, amely robotokat és számítógépes rendszereket épít, hogy azok emberhez hasonló feladatokat végezzenek el nagyobb pontossággal és töredékidő alatt. ⚡

Ez az AI különböző ágazatain keresztül valósul meg, például:

Gépes tanulás : Algoritmusokat és nagy adathalmazokat használ önálló tanulási modellek létrehozásához. Ezek a modellek lehetővé teszik a számítógépes rendszerek számára, hogy önállóan tanuljanak új adatokat, felismerjenek mintákat és döntéseket hozzanak.

Mélytanulás: A gépi tanulás ezen alcsoportja az emberi agyat utánozza. Az agy neuronjaihoz hasonlóan mesterséges neurális hálózatokat (egy sor komplex algoritmust) használ, hogy hatalmas mennyiségű adatból tanuljon. Tehát ha egy neurális hálózatot macskák és kutyák képeivel táplál, akkor megtanulja azonosítani más macskákat és kutyákat 🐱 🐶

Természetes nyelvfeldolgozás (NLP): Az AI egyik ága, amely megtanítja a számítógépeket és a robotokat arra, hogy úgy kommunikáljanak az emberi nyelven, ahogy mi. Az AI ezután megérti a beszélt és írott szavakat, értelmezi őket, és olyan módon válaszol, amely számunkra érthető.

Manapság az AI szinonimája azoknak a hatékony technológiáknak, amelyek kedvenc alkalmazásainkat és gépeinket működtetik. Népszerű lehetőségek:

ChatGPT és ClickUp AI tartalom generálása a kérdéseinkre adott válaszokhoz tartalom generálása a kérdéseinkre adott válaszokhoz

Amazon , Netflix és Spotify termékek, filmek és dalok ajánlására a korábbi viselkedésünk és preferenciáink alapján

Siri, Alexa és Google Assistant a beszélt parancsok megértéséhez és megválaszolásához

Tesla a valós idejű vezetési döntések meghozatalához az úton

Gyakori hibák, amelyeket az emberek elkövetnek, amikor kérdéseket tesznek fel az AI-nak

Az OpenAI ChatGPT-hez hasonló nagy nyelvi modellek (LLM-ek) elengedhetetlenek lettek az olyan személyes és szakmai feladatok elvégzéséhez, mint az e-mailek írása, kód generálása és marketingtervek kidolgozása. 📝De ha még csak most kezd el foglalkozni az AI-vel, akkor valószínűleg sok hibát fog elkövetni, és frusztrálttá válik a válaszok miatt. Ezért is fontos tudni, hogyan kell kérdéseket feltenni az AI-nek. A kellemetlenségek elkerülése és az időmegtakarítás érdekében íme néhány gyakori hiba, amelyet el kell kerülni az AI-nek feltett kérdések során.

1. Homályos kérdések feltevése

Bár az AI-eszközök számos fejlett funkcióval rendelkeznek, a gondolatolvasás nem tartozik ezek közé.

A kapott válaszok minősége összefügg a bevitt adatok egyértelműségével és részletességével. Ha kérdései homályosak vagy a megadott információk pontatlanok, akkor általános, helytelen vagy az Ön igényeinek nem megfelelő válaszokra számíthat.

Mielőtt elküldené a kérdését, szánjon egy percet arra, hogy átgondolja, mit szeretne tudni, és minél több releváns részletet (például cél, kontextus és preferenciák) adjon meg. ✍️

2. Kevés vagy semmilyen kontextus megadása

Az AI-eszközök gyakran kontextust igényelnek ahhoz, hogy megértsék a kérdés mögötti szándékot. Ellenkező esetben technikailag helyes, de irreleváns és az Ön számára alkalmazhatatlan válaszokat kap.

Adja meg az AI eszköznek a kérdését: ki, mi, hol, mikor és miért.

Tegyük fel, hogy segítségre van szüksége egy rendezvény megtervezéséhez. Fontos megemlíteni a rendezvény típusát, helyszínét, dátumát és a résztvevőket. Ez a kontextus lehetővé teszi az AI számára, hogy a rendezvény egyedi igényeinek megfelelően alakítsa ki a helyszíneket, tevékenységeket és logisztikai javaslatokat.

3. Elvárás, hogy az AI minden alkalommal azonnal megértse

Az AI-tól elvárni, hogy minden alkalommal elsőre sikerüljön, kissé irreális – az AI okos, de nem tökéletes.

Például, ha az AI-t a digitális marketing legjobb gyakorlatairól kérdezi, olyan választ kaphat, amely széles körű témákat fed le. Ahelyett, hogy frusztráltnak érezné magát és feladná, a sorrendje segít az AI-nak a válasz szűkítésében. 🎯

Ez pont olyan, mint amikor kérdést tesz fel egy barátjának. Néha módosítania kell a kérdését, pontosítania kell bizonyos pontokat, vagy további részleteket kell hozzáadnia, hogy megkapja a szükséges információkat.

4. A kimenet tényellenőrzésének elmulasztása

Az AI-eszközök olyan adathalmazok alapján generálnak válaszokat, amelyek nagyobbak, mint amit az emberi agy egyszerre képes feldolgozni. Azonban előfordulhat, hogy hibáznak anélkül, hogy figyelmeztetnének arra, hogy bizonytalanok.

Ha mesterséges intelligenciát használ az internethasználatra vonatkozó legfrissebb statisztikák megszerzéséhez, az elavult, megbízhatatlan adatbázisokból származó számokat adhat. Ezeket a tényeket (megbízható, naprakész forrásokkal) ellenőriznie kell, hogy megbizonyosodjon azok helyességéről, mielőtt másokkal megosztaná őket.

Bár ez sok munkának tűnik, sokkal gyorsabb, mint ha mindezt az információt maga keresné meg.

Az AI-nak a válaszok megadásában felmerülő kihívások

Még ha el is kerüli a fent említett gyakori hibákat, az AI-nak továbbra is vannak korlátai. Ezek megértése segíthet abban, hogy jobban kezelje és felhasználja a kapott válaszokat.

Az AI-eszközök azoknak az adatoknak a alapján működnek, amelyekkel betanították őket, és ezek nem feltétlenül tartalmazzák a legfrissebb információkat vagy trendeket.

Képzelje el, hogy szeretne többet megtudni a megújuló energia legújabb eszközeiről. Ha az AI utolsó adatfrissítése hat hónapja volt, akkor lehet, hogy nem ismeri a legújabb áttöréseket vagy vitákat.

Jó ötlet, ha maga is ellenőrzi a legfrissebb tényeket, vagy megnézi, mikor frissült utoljára az AI. Így biztosan nem marad le semmiről, és a legfrissebb információk alapján hozhat döntéseket. 🧐

2. Problémamegoldó képesség

Mivel az AI teljesítménye a képzési adataitól függ, nehézségeket okozhatnak neki a kreatív problémamegoldás és a komplex kérdések megválaszolása.

Például, ha megkéri az AI-t, hogy készítsen üzleti tervet, az a képzési adatai sablonjai és információi alapján alapvető vázlatot készíthet. Lehet, hogy nem fogja lefedni az Ön üzleti ötletének bizonyos kulcsfontosságú részleteit. 💡

Ezt szem előtt tartva fontolja meg az AI használatát szakértelmének és kreativitásának kiegészítésére, ne pedig annak teljes megalkotására. Adjon meg neki minél több információt üzleti ötletéről, és finomítsa a válaszát saját betekintésével és szemléletmódjával.

3. Algoritmikus elfogultság

Ha az AI képzéséhez használt adatokban bármilyen elfogultság van – szándékos vagy sem –, az AI válaszaiban ez meg fog tükröződni. Például, ha az AI-tól tanácsot kér a munkaerő-felvételhez, és az AI-t olyan adatokkal képezték ki, amelyek többnyire férfiakat mutatnak vezető pozíciókban, akkor olyan gyakorlatokat javasolhat, amelyek a férfiakat részesítik előnyben.

A gépi tanulás mérnökeinek feladata biztosítani, hogy a képzési adatok ne legyenek elfogultak. Felhasználóként azonban tisztában kell lennie ezzel a lehetőséggel.

Ezeknek a tudásnak köszönhetően kritikus szemmel értékelheti az AI válaszait, felismerheti az elfogultságokat, és visszajelzést adhat (az AI modellnek és a fejlesztőknek) a javítások végrehajtása érdekében.

Gyakorlati módszerek az AI-nak történő kérdésfeltevéshez

Az AI eszközbe beírt kérdések (más néven promptok) befolyásolják a válaszok minőségét. Ezeknek a promptoknak az optimalizálása (más néven prompt engineering) jelentősen javítja az eredményeket.

Íme öt praktikus módszer, amellyel javíthatja a prompt játékát és pontosabb válaszokat kaphat.

1. Használjon AI-parancsokat

Az AI-nak feltett kérdéseknél jó első lépés egy új chatbot ablakban egy alapvető prompttal kezdeni. Ez jól működik egyszerű kérdéseknél, mint például „Mi Franciaország fővárosa?” vagy „Mi a fotoszintézis?”.

De mi van akkor, ha mélyreható kérdéseket kell megfogalmaznia, de szeretné felgyorsítani a folyamatot, vagy nem tudja, hogyan kell ezt megtenni? Használjon AI prompt sablonokat! 🤩

A ClickUp segítségével több száz lehetőség közül választhat

A ClickUp segítségével több száz lehetőség közül választhat, többek között:

Még jobb, ha a ClickUp AI-t használja, amely több mint 100 kész prompt sablonnal rendelkezik minden szerepkörhöz és felhasználási esethez. Például a marketing szerepkörben a prompt sablonok segítenek termékleírások megfogalmazásában, események tervezésében, kampányismertetők készítésében és még sok másban.

2. Legyen konkrét

Az általános AI-válaszok elkerülése érdekében konkrét kérdéseket kell feltennie. Ez azt jelenti, hogy minél több részletet kell megadnia, például a tartalom célját, a kívánt írásmódot, a kimeneti formátumot (táblázat, CSV, HTML), a célközönséget és az esetleges konkrét teendőket és tilosakat.

Próbálja ki a ClickUp Brain-t! Használja a ClickUp AI-t a gyorsabb íráshoz, szövegek összefoglalásához és finomításához, e-mail válaszok generálásához és még sok máshoz.

Például a „Segítenél nekem egy e-mail megírásában?” egy homályos kérés. Jobb kérdés lenne: „Írj egy professzionális e-mailt egy ügyfélnek, amelyben elnézést kérsz a projekt késedelméért. Említsd meg a minőség iránti elkötelezettségünket, és kínálj kedvezményt a kellemetlenségért. Ne hibáztass senkit, és ne adj túl sok technikai részletet.”

Minél több részletet ad meg, annál pontosabban tudja az AI meghatározni és megadni a pontos választ, amire szüksége van. 📌

3. Adjon meg elegendő kontextust

A konkrét megfogalmazás mellett a kontextus megadása is egy másik módja a pontos válaszok megszerzésének. A kontextust a következőképpen adhatja meg:

Konkrét helyzetek leírása: Ahelyett, hogy azt kérdezné: „Adj néhány tartalmi ötletet a bőrápolási vállalkozásomhoz”, inkább vázoljon fel egy helyzetet: „Millenniumi generációt célzó, környezetbarát bőrápolási termékek marketingkampányát tervezem. Milyen tartalmi ötletek találnának visszhangra a közönségem körében?”

Példák: Ahelyett, hogy „Ajánljon néhány jó könyvet”, mondhatja például: „Élveztem az Alkimista és a Siddhartha olvasását. Tudna ajánlani hasonló témájú vagy stílusú könyveket?”

Hagyja, hogy az AI felvegyen egy személyiséget: Például: „Képzelje el, hogy Ön egy olcsó utazásokra szakosodott utazási blogger. Melyek az Ön öt legkedvezőbb árú utazási célpontjai 2024-re?”

A specifikusság akkor jön jól, ha segítségre van szüksége egyedi üzleti stratégiák, személyre szabott ajánlások és technikai problémák megoldása terén. 🛠️

4. Használjon tömör nyelvet

Kerülje a szakzsargon és a bonyolult kifejezések használatát, amelyek megzavarhatják az AI-t – maradjon egyszerű. Így az AI könnyebben megérti, mit szeretne, és hasznos válaszokat ad.

Például ahelyett, hogy azt kérdezné: „Melyek a legjobb SEO-gyakorlatok a SERP-rangsor javításához?”, azt kérdezheti: „Hogyan érhetem el, hogy webhelyem magasabb helyen jelenjen meg a Google keresési eredményeiben?”

A módosított kérdés egyszerű nyelvet használ, és elhagyja a SEO és SERP szakzsargonját, hogy ugyanazt az ötletet közvetítse, és nagyobb eséllyel kap jobb választ.

5. Teszteljen különböző beviteleket

Ne feledje, hogy az AI elsőre nem biztos, hogy helyesen fogja értelmezni a kérdést.

Mit tegyen, ha az összes eddigi technikát alkalmazta, de még mindig nem kapja meg a várt választ? A válasz egyszerű: próbálkozzon újra.

Ez azt jelenti, hogy át kell fogalmazni a teljes kérdést (meg kell változtatni a szerkezetét vagy több részletet kell megadni), vagy kiegészítő kérdéseket kell feltenni az előző válasz bizonyos részeiről.

Miután ezt néhány alkalommal végigcsinálta, meg fogja érteni, mi működik a legjobban a különböző alkalmazások és felhasználási esetek esetében. 💪

Az AI használatának előnyei

Miután megtanulta a hatékony promptok készítésének fortélyait, a generatív AI eszközök, mint a ChatGPT és a ClickUp AI használatával leküzdheti az írói blokkot, és másodpercek alatt elkészítheti az első vázlatokat.

Próbálja ki a ClickUp Brain-t! A ClickUp AI Translate funkciójával több mint 10 nyelven készíthet szinte tökéletes fordításokat a tartalmáról.

De a ClickUp AI még több előnnyel jár:

24/7 platformok közötti elérhetőség: A ClickUp AI egy mesterséges intelligencia asszisztens, amely 24/7 elérhető a weben, asztali számítógépen, Android és iOS alkalmazásokon keresztül. Bármikor és bárhol segítséget kaphat – akár késő estig dolgozik, úton van, vagy eszközöket vált.

Zökkenőmentes munkafolyamatok : Használja a ClickUp AI-t az üzleti műveletek és projektek racionalizálására azáltal, hogy a találkozók jegyzetét feladatokká alakítja, a feladatokat alfeladatokra bontja és a projekt állapotáról frissítéseket generál.

Termelékenységnövelés: A ClickUp AI A ClickUp AI növeli a termelékenységet azáltal, hogy segít gyorsan megtalálni a konkrét információkat nagy adatállományokban, és összefoglalni a hosszú dokumentumokat és csevegési szálakat. Ezáltal Önnek és csapatának több ideje marad a komplex és kreatív feladatokra koncentrálni 🙌

Fordítások: Használja a ClickUp AI Használja a ClickUp AI Fordítás funkcióját , hogy tartalmakat készítsen körülbelül egy tucat különböző nyelven.

Etikai és adatvédelmi szempontok az AI-beszélgetésekben

Az AI számos előnnyel jár, de etikai és adatvédelmi kérdéseket is felvet. Íme, amit tudnia kell ahhoz, hogy felelősségteljesen használja az AI eszközöket.

1. A HTTP cookie-k szerepe az AI-ban

A HTTP cookie-k kis fájlok, amelyek az Ön eszközén kerülnek mentésre, amikor weboldalakat látogat. Általában az Ön korábbi viselkedésének és preferenciáinak megjegyzésére szolgálnak.

Ezeket az AI-alkalmazásokba táplálják be, amelyek személyre szabják a jövőbeli interakciókat ezeken a webhelyeken. Ez javítja az általános felhasználói élményt, ugyanakkor adatvédelmi aggályokat is felvet.

A cookie-k által gyűjtött adatok olyan módon is felhasználhatók, amely nem feltétlenül felel meg az Ön szándékainak. Tegyük fel, hogy Ön gyakran látogat egészségügyi weboldalakat. A cookie-k tárolják és felhasználják ezeket az információkat, hogy befolyásolják az Ön által más weboldalakon látott hirdetéseket és tartalmakat.

Ennek ellensúlyozására a legjobb módszerek közé tartozik az AI és a webhelyek adatvédelmi irányelveinek megismerése, a nyomkövető cookie-k korlátozása vagy blokkolása, valamint a cookie-k rendszeres törlése az eszközéről.

2. Adatvédelem és adatbiztonság az AI chatbot alkalmazásokban

A chatbot alkalmazások gyakran személyes adatokhoz kell hozzáférjenek, hogy releváns és hasznos válaszokat tudjanak adni. Azonban a túl sok információ megosztása kockázatos lehet, különösen az érzékeny adatok esetében.

Fontos tudni, hogy ezek a csevegőrobotok hogyan védik és használják az Ön által megosztott adatokat. Természetesen sok csevegőrobot-alkalmazás erős titkosítást és szigorú adatvédelmi szabályokat alkalmaz az Ön adatainak védelme és a visszaélések megelőzése érdekében. 🔒

A biztonsági szintek azonban változhatnak, ezért biztonságosabb, ha ellenőrzi az adatvédelmi irányelveiket, és megérti, milyen engedélyeket ad meg.

Így élvezheti az AI előnyeit, miközben megtartja az irányítást személyes adatai felett és csökkenti az adatvédelmi jogsértések kockázatát.

3. Munkahelyek megszűnése

Az AI-rendszerek egyre fejlettebbé válnak, és olyan feladatokat vesznek át, mint a virtuális asszisztensek, a közösségi média kezelése, az ügyfélszolgálat és a gyártás.

A Sage Journals-ban közzétett kutatás szerint a munkavállalók 14%-a már elvesztette állását az AI miatt. Ez a szám várhatóan tovább fog növekedni, mivel egyre több vállalat tervezi munkaerő-leépítést az AI és más automatizálási stratégiák alkalmazásával. 👀

A megoldás? A vállalatoknak olyan képzési programokat kell létrehozniuk, amelyek segítenek a csapatoknak alkalmazkodni az AI-hez és kiemelkedő teljesítményt nyújtani vele. Ez azt jelentheti, hogy olyan emberi készségekbe kell befektetni, amelyeket az AI nem tud lemásolni, és meg kell tanítani az alkalmazottakat arra, hogyan használják ki az AI-t a munkájukban.

A munkavállalók pedig ezt a változást ösztönzőnek tekinthetik arra, hogy fejlesszék készségeiket és alkalmazkodóképességüket. Kezdőknek kiváló lehetőséget kínálnak a munkáltatók által kínált képzési programok vagy az új technológiai tanfolyamok.

4. Energiafogyasztás

A nagy AI fejlesztése és karbantartása sok energiát igényel. Ez felveti az AI szén-dioxid-kibocsátáshoz való hozzájárulásának kérdését, ami negatív hatással van környezetünkre. 🌱

Ahogy az AI egyre inkább beépül a mindennapi életünkbe, környezeti lábnyomát egyre nehezebb figyelmen kívül hagyni. De vannak módszerek, amelyekkel az AI fejlesztői és felhasználói beavatkozhatnak – például azáltal, hogy támogatják a megújuló energiaforrások használatát az adatközpontokban és a kevésbé energiaigényes AI-modellek kutatását.

Jelentős előrelépés ezen a területen időbe telik. De már ma elindíthatjuk a beszélgetést a mesterséges intelligenciával való fenntartható jövő építéséről.

ClickUp Brain

A ClickUp Brain egy all-in-one AI megoldás, amelynek célja a munka racionalizálása a feladatok automatizálásával, a vállalati tudásból származó azonnali válaszok biztosításával és az írás javításával. Három fő eszközt tartalmaz: az AI Knowledge Manager a feladatok, dokumentumok és személyek lekérdezéséhez; az AI Project Manager a frissítések és stand-upok automatizálásához; valamint az AI Writer a tartalom és válaszok gyors létrehozásához. A ClickUp AI integrálódik a munkafolyamatokba és az alkalmazásokba, javítva a termelékenységet és az összehangoltságot.

ChatGPT

A ChatGPT egy OpenAI által fejlesztett mesterséges intelligencia nyelvi modell, amelynek célja, hogy a kapott bemeneti adatok alapján emberhez hasonló szöveget generáljon. Számos témát képes megérteni és megválaszolni, így hasznos lehet kérdések megválaszolásához, kreatív tartalom generálásához, kódoláshoz, íráshoz és egyebekhez. A ChatGPT fejlett természetes nyelvfeldolgozási technológiával működik, és általában ügyfélszolgálati, tartalomkészítési, oktatási és automatizálási feladatokra használják különböző iparágakban. Integrálható alkalmazásokba, weboldalakba és munkafolyamatokba a termelékenység növelése érdekében.

Google Gemini

A Google Gemini egy nagy nyelvi modellekből álló család, amelyet úgy terveztek, hogy képesebb és általánosabb legyen, mint a korábbi modellek. Különböző típusú tartalmakat tud feldolgozni és generálni, beleértve szöveget, kódot, hangot, képet és videót. Ez a sokoldalúság alkalmassá teszi széles körű feladatok és kérdések megoldására. A Gemini jelentős előrelépés az AI technológiában, és várhatóan jelentős hatással lesz különböző alkalmazásokra.

A munka jövője okosabb a ClickUp AI-vel

Az AI-nak való kérdésfeltevés tudása a következőkre vezethető vissza:

Tegyen fel megfelelő kérdéseket, hogy a legjobb AI-válaszokat kapja, és gondosan mérlegelje, mely részleteket érdemes megemlíteni, és melyeket kihagyni. Ez növeli a termelékenységét, ugyanakkor biztosítja az adatvédelmi és etikai szempontok betartását is. ✅

Több mint 100 szerepkörön alapuló utasítással és felhasználóbarát felülettel a ClickUp AI tökéletes írási és oktatási eszköz azoknak a diákoknak (és kezdőknek), akiknek extra segítségre van szükségük az AI használatának elsajátításához.

Fedezze fel a ClickUp AI fejlett funkcióit, amelyekkel a tapasztalt felhasználók és a vállalkozások üzleti tevékenységüket, projektjeiket és dokumentumaikat kezelhetik.

Kíváncsi arra, hogy mit tartogat Önnek a ClickUp AI?

