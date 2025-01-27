10 Flock alternatíva a csapatok együttműködéséhez 2025-ben

A Buffer legújabb jelentése szerint a távoli munkavállalók 50%-a az azonnali üzenetküldő alkalmazásokat tartja a legfontosabb eszköznek a csapat tagokkal való együttműködéshez 2024-ben. Ráadásul a csoportos üzenetküldés több mint kétszer olyan népszerű volt, mint bármely más kommunikációs eszköz.

Ezt figyelembe véve nem csoda, hogy a Flockhoz hasonló csevegőszolgáltatások olyan népszerűek.

Ezek az együttműködési platformok lehetővé teszik a kollégák számára, hogy valós időben lépést tartsanak egymással, nyomon kövessék a feladatokat, és elkerüljék azokat a hosszú e-maileket, amelyekre senkinek sincs ideje.

De mivel a Flock drágább (és talán kevésbé felhasználóbarát) a versenytársainál, érdemes lehet alternatívákat keresni.

Ehhez nyújt segítséget ez a lista. ?

Csatlakozzon hozzánk, és bemutatjuk Önnek a legjobb Flock alternatívákat a hatékony csapatkommunikáció és együttműködés érdekében. Hasonlítsa össze az egyes eszközök legfontosabb funkcióit, korlátait, árait és egyéb jellemzőit, hogy megtalálja a helyzetéhez leginkább megfelelő eszközt.

Mit kell keresnie egy Flock alternatívában?

Az azonnali üzenetküldő szolgáltatás célja egyszerű: javítani a csapat kommunikációját a termelékenység romlása nélkül. (Fordítás: Ne szervezzen 30 perces megbeszélést egy olyan kérdés miatt, amelyre két mondatos Slack-üzenettel is válaszolhatna. ) ?

A legjobb Flock alternatíva értékelésekor vegye figyelembe a következőket:

Integrációk: A legjobb együttműködési szoftver nem önálló egységként működik. Ehelyett zökkenőmentesen együttműködik az e-mailjeivel, CRM-rendszerével vagy A legjobb együttműködési szoftver nem önálló egységként működik. Ehelyett zökkenőmentesen együttműködik az e-mailjeivel, CRM-rendszerével vagy projektmenedzsment eszközeivel

Szerkesztési lehetőségek: Igen, a csevegőalkalmazások általában kevésbé formálisak, mint az e-mailek vagy a megbeszélések, de a gazdag szerkesztési megoldások segíthetnek csökkenteni a félreértések kockázatát.

Fájlok szervezése: A kommunikációs platformnak lehetővé kell tennie a mellékletek megosztását, beleértve a bevezető dokumentumokat, fájlokat és ügyfélnek szállítandó anyagokat.

Különböző csatornák: A csapat tagjai képesek legyenek különböző csevegőcsatornákat létrehozni az egyes részlegek és/vagy projektek alapján.

Értesítések : Nem várható el, hogy a kollégák egész nap egy közvetlen üzenetküldő alkalmazásban legyenek jelen. Ehelyett a szolgáltatásnak értesítéseket kell biztosítania, hogy a csapat tagjai utolérhessék az üzeneteket.

Különböző kommunikációs stílusok: A legjobb felhőalapú csevegőszolgáltatások többféle kommunikációs lehetőséget kínálnak egy platformon. Például a csevegőalkalmazásoknak lehetővé kell tenniük a csapat tagjai számára, hogy hanghívásokat és hangüzeneteket kezdeményezzenek, videó streamekben vegyenek részt, vagy akár brainstormingot folytassanak egy táblán.

A 10 legjobb Flock alternatíva

Csapatmunkát segítő megoldást keres, de nem tudja, hol kezdje? Tekintse meg a Flock legjobb alternatíváit, hogy javítsa csapata kommunikációját!

A csevegés nézet minden megjegyzését a ClickUp-ban tárolja, hogy gyorsan megtalálhassa a beszélgetéseket.

A ClickUp egy all-in-one együttműködési platform, amelyen kedvenc termelékenységi eszközei egy helyen találhatók. A ClickUp csevegési nézetével könnyedén hozzáférhet minden releváns beszélgetéshez egy központi munkaterületen, és közvetlenül üzenetet küldhet más, ugyanazon a projekten dolgozó kollégáknak. Használhatja az @mentions funkciót és hozzászólásokat is hozzárendelhet, hogy kollégáit naprakészen tartsa a projekt fejleményeiről. ⚒️

Hozzon létre egy csevegőablakot bármely csapat vagy projekt számára a ClickUp-on belül a ClickUp Instant Message sablon segítségével. Csapata zökkenőmentesen ötletelhet új ötletekről – anélkül, hogy megbeszélést kellene szerveznie – a ClickUp Whiteboards segítségével. Vagy felgyorsíthatja az ügyfeleknek szóló szállításokat a ClickUp Docs segítségével. ?

A virtuális táblák segítségével hatékonyabban együttműködhet ügyfeleivel vagy belső csapataival, és ösztönözheti az innovációt.

Függetlenül attól, hogy melyik eszközt választja, a ClickUp Collaboration Detection értesíti a csapat tagjait, ha új feladatot kapnak, vagy új megjegyzésre kell válaszolniuk.

A ClickUp legjobb funkciói

Hozzon létre egy ClickUp Chat nézetet gyakorlatilag bármely projekthez vagy csapathoz.

@mentions segítségével rendeljen hozzá feladatokat a határidők betartása és a csapat tagjainak összehangolása érdekében.

Weboldalak, táblázatok, videók, dokumentumok és egyéb fájlok beágyazása a csevegésbe

Kódblokkok, felsorolások és egyéb formázási lehetőségek beillesztése a csevegőszerkesztőbe

Korlátozza, hogy ki férhet hozzá a különböző csevegésekhez

Növelje a csapat együttműködését a ClickUp Docs és a Whiteboards segítségével.

A ClickUp korlátai

A hatalmas testreszabási lehetőségek egyes új felhasználók számára túlnyomóak lehetnek.

A mobilalkalmazásban még nem minden nézet elérhető.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (8900+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3800+ értékelés)

2. Chanty

via Chanty

A Chanty egy felhasználóbarát csapatmunkát segítő eszköz, amely korlátlan üzenetküldést kínál. A Teambook eszközzel a felhasználók egy helyen tárolhatják a napi feladatokat, egyéni beszélgetéseket, nyilvános beszélgetéseket, hívásokat és megosztott fájlokat.

A csapat tagjai @mentions segítségével figyelmeztethetik egymást, innovatív ötleteket rögzíthetnek, vagy akár tiszta kódsorokat is megoszthatnak kódrészletek segítségével. Testreszabhatja a műszerfalat a munkafolyamatok szervezéséhez, vagy integrálhatja más platformokkal, hogy mindig kézben tartsa a projektmenedzsmentet. ?

A Chanty legjobb funkciói

Használja a Teambookot egyetlen központként a feladatok szervezéséhez, a nyilvános és magánbeszélgetések kezeléséhez, valamint a fontos beszélgetések rögzítéséhez.

Mindig azonnali hozzáféréssel rendelkezik az összes üzenetelőzményéhez.

Ossza meg a YouTube, Coub, GIF-ek és más közösségi média csatornák tartalmait egy platformon.

Vegyen részt az intelligens csapatkommunikációban a feladatok státusz, dátum és személyek szerinti kiosztásával és szűrésével.

Kommunikáljon a csapat tagjaival valós időben audio- és videohívásokon keresztül.

A Chanty korlátai

A felhasználói bázis kisebb, mint más hasonló platformoké, ezért nehéz véleményeket találni a szoftverről.

A versenytársakhoz képest kevésbé fejlett testreszabási lehetőségeket kínál.

Chanty árak

Örökre ingyenes

Üzleti: 4 USD/hó felhasználónként

Chanty értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (38 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (34 értékelés)

3. Microsoft Teams

a Microsoft Teams segítségével

A Microsoft Teams egy csapatkommunikációs eszköz, amely leginkább a videokonferenciákról ismert. Kollégák, diákok, adminisztrátorok és más csapatok bárhonnan találkozhatnak, és minden érzékeny információ titkosítva van a csevegésekben vagy a hívásokban. A kollégák könnyedén üzeneteket küldhetnek egymásnak vagy koordinálhatják az eseményeket egyetlen alkalmazáson keresztül, ami a Teams-t erős Flock alternatívává teszi.

A Microsoft legjobb funkciói

Javítsa a belső csapatkommunikációt AI-alapú felvételekkel, átírásokkal és értekezletek összefoglalóival.

Fájlok megosztása vagy tartalom közös szerkesztése a Microsoft Whiteboard segítségével

Hozzon létre privát tereket a csapatok számára, ahol kommunikálhatnak, vagy hozzáférhetnek fájlokhoz és jegyzetekhez.

Tegye a prezentációkat hozzáférhetőbbé élő feliratozással

Hozzon létre hibrid munkakörnyezetet az Adobe Creative Cloud, Asana vagy Polly és más platformok integrálásával.

A Microsoft Teams korlátai

A videokonferenciát részesíti előnyben az azonnali üzenetküldéssel szemben, ezért kevesebb funkció áll rendelkezésre.

A harmadik féltől származó platformokhoz képest zökkenőmentesebb integrációs lehetőséget kínál a Microsoft termékekkel.

A Microsoft Teams árai

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként

Microsoft Teams értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 14 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (9000+ értékelés)

4. Ryver

via Ryver

A Ryver lehetővé teszi a csapatok számára, hogy azonnali üzenetküldés, hang- és videohívások, valamint feladatkezelés segítségével maximalizálják termelékenységüket. A felhasználók nyílt fórumok, privát beszélgetések és egyéni interakciók révén fokozhatják a belső és az ügyfelekkel való együttműködést. ?

A csapatok javíthatják belső folyamataikat fájlok megosztásával, feladatok kiosztásával és nyomon követésével, valamint aktuális projektjeik képernyőmegosztásával. Az adatok biztonságát egyszeri bejelentkezés (SSO), robusztus titkosítás és kétfaktoros hitelesítés garantálja.

A Ryver legjobb funkciói

Élvezze a korlátlan együttműködést korlátlan csevegéssel, feladatokkal, hang- és videohívásokkal, valamint fájlmegosztással.

Találja meg pontosan azt a beszélgetést, amit keres, a kereshető fórumok segítségével.

Integrálja üzenetküldő szolgáltatását olyan elengedhetetlen eszközökkel, mint a Dropbox, a Box.com, a Google Drive és több ezer más alkalmazás a Zapier segítségével.

Legyen naprakész a LinkedIn-bejegyzések, hírek vagy akár versenytársai frissítéseinek RSS-hírcsatornájával.

Hozzon létre egyedi kommunikációs csatornákat vállalati szintű bejelentésekhez, vagy privát csatornákat bizonyos csapatokhoz, például az értékesítéshez vagy az ügyfélszolgálathoz.

A Ryver korlátai

A felhasználói élmény zavart okozhat a csevegési funkció használata során.

A versenytársakhoz képest hiányoznak a fejlett funkciók.

Nincs ingyenes csomag

Ryver árak

Starter: 69 USD/hó 12 felhasználó számára

Standard: 129 USD/hó, maximum 30 felhasználó

Közepes csomag: 4 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Nem szerepel a weboldalon

Ryver értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (150+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (43 értékelés)

5. Discord

via Discord

A Discord egy olyan hely, ahol diákok, barátok és játékosok találkozhatnak online. Az iOS, Android, Linux és Windows rendszerekre letölthető alkalmazással a felhasználók témák alapján csatornákat hozhatnak létre, ahol a mindennapi életről beszélgethetnek.

A barátok hangüzenetet küldhetnek anélkül, hogy telefonálnának, videohívást kezdeményezhetnek játékok streameléséhez, vagy megoszthatják a képernyőn a jelenlegi projektjeiket. Ezenkívül a felhasználók moderációs eszközöket is igénybe vehetnek, hogy a közösségek barátságosak és befogadóak maradjanak. ?

A Discord legjobb funkciói

Böngésszen a közel 30 000 közösségből álló könyvtárban, hogy megtalálja az Ön számára releváns témákat.

Használja ki a Family Center eszközöket, hogy hozzáférjen a tinédzserek biztonságát szolgáló funkciókhoz.

Letölthető alkalmazások szinte minden eszközhöz

Beszélgessen barátaival hang- vagy videohívásokon keresztül

Használja a moderációs eszközöket, hogy egyedi hozzáférést biztosítson a közösség tagjainak.

A Discord korlátai

A platformot azért hozták létre, hogy barátokat és családtagokat hozza össze, nem feltétlenül vállalati kollégákat.

A mobil verzióban hiányoznak néhány, a számítógépes verzióban elérhető funkciók.

Discord árak

Discord : Ingyenes

Nitro Basic: Az árak országtól és csomagtól függően változnak.

Nitro: Az árak országtól és csomagtól függően változnak.

Discord értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

6. Rocket. Chat

A Rocket. Chat egy nyílt forráskódú együttműködési alkalmazás, amelyet globális vállalatok használnak. A távoli munkavégzésre specializálódott platform lehetővé teszi a csapatok számára, hogy egy helyen kövessék nyomon az üzeneteket, projekteket és feladatokat. Mivel az eszköz funkciói fehér címkével ellátottak, a vállalatok testre szabhatják a Rocket. Chat alkalmazást, hogy az megfeleljen egyedi igényeiknek.

Rocket. Chat legjobb funkciói

Minden Rocket. Chat komponenst fehér címkével láthat el, hogy megfeleljen egyedi kommunikációs céljainak

Használja ki a nyílt API előnyeit, hogy egyedi munkaterületeket hozzon létre és integráljon más platformokkal.

Automatizálja a beszélgetéseket chatbotokkal az Instagramon, a WhatsAppon, a Facebook Messengeren és más platformokon.

Hozzon létre egyedi csevegési élményt csevegéssel, videóval, hangüzenetekkel és fájlmegosztással a többfunkciós csapatok számára.

Rocket. Chat korlátai

Az első beállítás új felhasználók számára nehéz és bonyolult lehet.

A szoftver alapja nyílt forráskódú, ami kihívást jelenthet azok számára, akik nem tudnak programozni.

Rocket. Chat árak

Közösség: Örökre ingyenes

Vállalati: 7 USD/hó felhasználónként vagy 35 USD/hó ügynökönként

Rocket. Chat értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (100+ értékelés)

7. Twake

via Twake

A Twake egy nyílt forráskódú kommunikációs platform vállalkozások számára. A kollégák csevegés, videokonferencia, fájlmegosztás és adattárolás segítségével tudnak együttműködni. Ezenkívül a Microsoft Office 365 dokumentumokat élő dokumentumokká alakíthatja, és a fájlokat valós időben szerkesztheti anélkül, hogy azokat a számítógépére kellene letöltenie.

A Twake legjobb funkciói

Könnyedén hozhat létre releváns szálakat, hogy nyomon követhesse a fontos témákat.

Integrálja kommunikációs platformját más népszerű irodai eszközökkel

Biztosítsa beszélgetéseinek biztonságát pont-pont közötti titkosítással.

Hívja meg ügyfeleit vagy csapattagjait konkrét szálakra, hogy kommunikációs terve szervezett maradjon.

Twake korlátozások

A platform nyílt forráskódú, ami a legtöbb kisvállalkozás számára nem megvalósítható.

Néhány, asztali számítógépen elérhető csapatmunka-eszköz nem érhető el a mobilalkalmazásban.

Twake árak

Ingyenes: 0 USD/hó felhasználónként

Standard: 4,19 € (4,40 $)/hó felhasználónként

Prémium: 10,39 € (10,92 $)/hónap felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Twake értékelések és vélemények

G2: 5/5 (1 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (7 értékelés)

8. Google Keep

a Google Keep segítségével

A Google Keep egy jegyzetelési platform, amely a Google Docs Editors csomagban található. Bármelyik Google-fiókkal rendelkező felhasználó használhatja a platformot jegyzetek létrehozására, szerkesztésére és megosztására.

Készítsen listákat, rajzoljon, jelölje meg színekkel vagy rögzítsen megjegyzéseket, és állítson be emlékeztetőket. A felhasználók megoszthatják a megjegyzéseket másokkal is, ha szerkesztési jogokat adnak nekik. ?

A Google Keep legjobb funkciói

Ötleteljen új ötleteket digitális vázlatokkal a rajzterület segítségével.

A lista funkciók segítségével mindig kézben tarthatja a teendőlistáját.

Ne felejtse el a legfontosabb prioritásait: rögzítse a jegyzeteket

Tartsa rendben a projekteket és feladatokat saját színkódrendszer létrehozásával.

Jegyzeteket rögzíthet útközben a hang-szöveg átalakító funkcióval.

A Google Keep korlátai

A jegyzetek megosztása kivételével ez nem csevegési funkciónak szánt.

A funkcionalitás más platformokhoz képest korlátozott lehet.

Google Keep árak

Ingyenes Gmail-fiókkal

Google Keep értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: 4,7/5 (150+ értékelés)

9. Fleep

via Fleep

A Fleep egy megfizethető, könnyen használható együttműködési alkalmazás, amelyet minden méretű csapat számára fejlesztettek ki. Csökkentse a megbeszéléseken töltött időt közvetlen csevegésekkel vagy csoportos beszélgetésekkel, és csökkentse a beérkező levelek számát azáltal, hogy az e-maileket közvetlenül a Fleep-en keresztül küldi el. Az eszköz emellett fájlmegosztás, feladatkezelés és hanghívások révén is növeli a csapat termelékenységét.

A Fleep legjobb funkciói

Automatikusan 100 GB fájltároló helyet kap minden felhasználó

Használja a Pinboardot a különböző projektekhez készített tervek kiemelésére.

Feladatok létrehozása és kiosztása a Taskboard segítségével

Az offline/online jelzők segítségével megtudhatja, melyik csapattagok vannak online.

Tartsa a csapat tagjait egy hullámhosszon audiohívások, hanghívások és képernyőmegosztás segítségével.

A Fleep korlátai

Nem olyan széles körben használják, mint más platformokat, ezért az új kollégáknak több időbe telhet a megtanulása.

Egyes értesítések nem érhetők el minden eszközön.

Nem kínál ingyenes verziót.

Fleep árak

Üzleti: 5 € (5,26 $)/hónap felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Fleep értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (28 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (34 értékelés)

10. OI Chat

via OI Chat

Az OI Chat egy biztonságos csevegőszoftver, amely a nyílt forráskódú Riot platformra és a decentralizált kommunikációs hálózat Matrix.org webes kliensére épül. Ezzel az eszközzel a Blockstack és az EOS felhasználók több millió másik felhasználóval léphetnek kapcsolatba.

Az OI legjobb funkciói

A felhasználók az általuk preferált blokklánc azonosítójával azonnal hozzáférhetnek a szolgáltatáshoz.

Védje beszélgetéseit végpontok közötti titkosítással

Maradjon naprakész a csapattagokkal a hang- és videohívások segítségével.

Hozzon létre widgeteket és csapatcsevegéseket konkrét projektekhez

OI korlátozások

A platformon való regisztrációhoz létre kell hoznia egy identitást a Blockstack segítségével.

A platform új felhasználók számára zavaros lehet.

OI árak

Ingyenes

OI Chat értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

Fokozza a csapat együttműködését a ClickUp segítségével

Amikor Önnek és kollégáinak gyors válaszokra van szükségük, az azonnali üzenetküldés életmentő lehet. A megfelelő üzenetküldő eszköz rendet teremt a beérkező levelek között, helyet takarít meg a naptárban, és végső soron segít a csapatoknak többet elvégezni kevesebb idő alatt. ?

Bár ezek az eszközök mind remek lehetőségek a csapatok összekapcsolására és a kommunikáció kezelésére, a ClickUp-nál nincs jobb. Igen, kicsit elfogultak vagyunk, de a platform magáért beszél.

A ClickUp sokkal több, mint egy csevegőszolgáltatás. Ez az all-in-one platform segít Önnek okosabban, nem pedig keményebben dolgozni, így kezelheti projektjeit, racionalizálhatja a munkafolyamatokat és növelheti a termelékenységet. Használja a ClickUp Chat nézetet fájlok közös szerkesztéséhez, új ötletek kidolgozásához a Whiteboards segítségével, és még sok minden máshoz.

Készen áll arra, hogy megnézze, hogyan emelheti a ClickUp a csapat kommunikációját egy új szintre? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra – ingyenes!