10 Flock alternatíva a csapatok együttműködéséhez 2025-ben

A Buffer legújabb jelentése szerint a távoli munkavállalók 50%-a az azonnali üzenetküldő alkalmazásokat tartja a legfontosabb eszköznek a csapat tagokkal való együttműködéshez 2024-ben. Ráadásul a csoportos üzenetküldés több mint kétszer olyan népszerű volt, mint bármely más kommunikációs eszköz.
Ezt figyelembe véve nem csoda, hogy a Flockhoz hasonló csevegőszolgáltatások olyan népszerűek.
Ezek az együttműködési platformok lehetővé teszik a kollégák számára, hogy valós időben lépést tartsanak egymással, nyomon kövessék a feladatokat, és elkerüljék azokat a hosszú e-maileket, amelyekre senkinek sincs ideje.
De mivel a Flock drágább (és talán kevésbé felhasználóbarát) a versenytársainál, érdemes lehet alternatívákat keresni.
Ehhez nyújt segítséget ez a lista. ?
Csatlakozzon hozzánk, és bemutatjuk Önnek a legjobb Flock alternatívákat a hatékony csapatkommunikáció és együttműködés érdekében. Hasonlítsa össze az egyes eszközök legfontosabb funkcióit, korlátait, árait és egyéb jellemzőit, hogy megtalálja a helyzetéhez leginkább megfelelő eszközt.
Mit kell keresnie egy Flock alternatívában?
Az azonnali üzenetküldő szolgáltatás célja egyszerű: javítani a csapat kommunikációját a termelékenység romlása nélkül. (Fordítás: Ne szervezzen 30 perces megbeszélést egy olyan kérdés miatt, amelyre két mondatos Slack-üzenettel is válaszolhatna. ) ?
A legjobb Flock alternatíva értékelésekor vegye figyelembe a következőket:
- Integrációk: A legjobb együttműködési szoftver nem önálló egységként működik. Ehelyett zökkenőmentesen együttműködik az e-mailjeivel, CRM-rendszerével vagy projektmenedzsment eszközeivel.
- Szerkesztési lehetőségek: Igen, a csevegőalkalmazások általában kevésbé formálisak, mint az e-mailek vagy a megbeszélések, de a gazdag szerkesztési megoldások segíthetnek csökkenteni a félreértések kockázatát.
- Fájlok szervezése: A kommunikációs platformnak lehetővé kell tennie a mellékletek megosztását, beleértve a bevezető dokumentumokat, fájlokat és ügyfélnek szállítandó anyagokat.
- Különböző csatornák: A csapat tagjai képesek legyenek különböző csevegőcsatornákat létrehozni az egyes részlegek és/vagy projektek alapján.
- Értesítések: Nem várható el, hogy a kollégák egész nap egy közvetlen üzenetküldő alkalmazásban legyenek jelen. Ehelyett a szolgáltatásnak értesítéseket kell biztosítania, hogy a csapat tagjai utolérhessék az üzeneteket.
- Különböző kommunikációs stílusok: A legjobb felhőalapú csevegőszolgáltatások többféle kommunikációs lehetőséget kínálnak egy platformon. Például a csevegőalkalmazásoknak lehetővé kell tenniük a csapat tagjai számára, hogy hanghívásokat és hangüzeneteket kezdeményezzenek, videó streamekben vegyenek részt, vagy akár brainstormingot folytassanak egy táblán.
A 10 legjobb Flock alternatíva
Csapatmunkát segítő megoldást keres, de nem tudja, hol kezdje? Tekintse meg a Flock legjobb alternatíváit, hogy javítsa csapata kommunikációját!
1. ClickUp
A ClickUp egy all-in-one együttműködési platform, amelyen kedvenc termelékenységi eszközei egy helyen találhatók. A ClickUp csevegési nézetével könnyedén hozzáférhet minden releváns beszélgetéshez egy központi munkaterületen, és közvetlenül üzenetet küldhet más, ugyanazon a projekten dolgozó kollégáknak. Használhatja az @mentions funkciót és hozzászólásokat is hozzárendelhet, hogy kollégáit naprakészen tartsa a projekt fejleményeiről. ⚒️
Hozzon létre egy csevegőablakot bármely csapat vagy projekt számára a ClickUp-on belül a ClickUp Instant Message sablon segítségével. Csapata zökkenőmentesen ötletelhet új ötletekről – anélkül, hogy megbeszélést kellene szerveznie – a ClickUp Whiteboards segítségével. Vagy felgyorsíthatja az ügyfeleknek szóló szállításokat a ClickUp Docs segítségével. ?
Függetlenül attól, hogy melyik eszközt választja, a ClickUp Collaboration Detection értesíti a csapat tagjait, ha új feladatot kapnak, vagy új megjegyzésre kell válaszolniuk.
A ClickUp legjobb funkciói
- Hozzon létre egy ClickUp Chat nézetet gyakorlatilag bármely projekthez vagy csapathoz.
- @mentions segítségével rendeljen hozzá feladatokat a határidők betartása és a csapat tagjainak összehangolása érdekében.
- Weboldalak, táblázatok, videók, dokumentumok és egyéb fájlok beágyazása a csevegésbe
- Kódblokkok, felsorolások és egyéb formázási lehetőségek beillesztése a csevegőszerkesztőbe
- Korlátozza, hogy ki férhet hozzá a különböző csevegésekhez
- Növelje a csapat együttműködését a ClickUp Docs és a Whiteboards segítségével.
A ClickUp korlátai
- A hatalmas testreszabási lehetőségek egyes új felhasználók számára túlnyomóak lehetnek.
- A mobilalkalmazásban még nem minden nézet elérhető.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (8900+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3800+ értékelés)
2. Chanty
A Chanty egy felhasználóbarát csapatmunkát segítő eszköz, amely korlátlan üzenetküldést kínál. A Teambook eszközzel a felhasználók egy helyen tárolhatják a napi feladatokat, egyéni beszélgetéseket, nyilvános beszélgetéseket, hívásokat és megosztott fájlokat.
A csapat tagjai @mentions segítségével figyelmeztethetik egymást, innovatív ötleteket rögzíthetnek, vagy akár tiszta kódsorokat is megoszthatnak kódrészletek segítségével. Testreszabhatja a műszerfalat a munkafolyamatok szervezéséhez, vagy integrálhatja más platformokkal, hogy mindig kézben tartsa a projektmenedzsmentet. ?
A Chanty legjobb funkciói
- Használja a Teambookot egyetlen központként a feladatok szervezéséhez, a nyilvános és magánbeszélgetések kezeléséhez, valamint a fontos beszélgetések rögzítéséhez.
- Mindig azonnali hozzáféréssel rendelkezik az összes üzenetelőzményéhez.
- Ossza meg a YouTube, Coub, GIF-ek és más közösségi média csatornák tartalmait egy platformon.
- Vegyen részt az intelligens csapatkommunikációban a feladatok státusz, dátum és személyek szerinti kiosztásával és szűrésével.
- Kommunikáljon a csapat tagjaival valós időben audio- és videohívásokon keresztül.
A Chanty korlátai
- A felhasználói bázis kisebb, mint más hasonló platformoké, ezért nehéz véleményeket találni a szoftverről.
- A versenytársakhoz képest kevésbé fejlett testreszabási lehetőségeket kínál.
Chanty árak
- Örökre ingyenes
- Üzleti: 4 USD/hó felhasználónként
Chanty értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (38 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (34 értékelés)
3. Microsoft Teams
A Microsoft Teams egy csapatkommunikációs eszköz, amely leginkább a videokonferenciákról ismert. Kollégák, diákok, adminisztrátorok és más csapatok bárhonnan találkozhatnak, és minden érzékeny információ titkosítva van a csevegésekben vagy a hívásokban. A kollégák könnyedén üzeneteket küldhetnek egymásnak vagy koordinálhatják az eseményeket egyetlen alkalmazáson keresztül, ami a Teams-t erős Flock alternatívává teszi.
A Microsoft legjobb funkciói
- Javítsa a belső csapatkommunikációt AI-alapú felvételekkel, átírásokkal és értekezletek összefoglalóival.
- Fájlok megosztása vagy tartalom közös szerkesztése a Microsoft Whiteboard segítségével
- Hozzon létre privát tereket a csapatok számára, ahol kommunikálhatnak, vagy hozzáférhetnek fájlokhoz és jegyzetekhez.
- Tegye a prezentációkat hozzáférhetőbbé élő feliratozással
- Hozzon létre hibrid munkakörnyezetet az Adobe Creative Cloud, Asana vagy Polly és más platformok integrálásával.
A Microsoft Teams korlátai
- A videokonferenciát részesíti előnyben az azonnali üzenetküldéssel szemben, ezért kevesebb funkció áll rendelkezésre.
- A harmadik féltől származó platformokhoz képest zökkenőmentesebb integrációs lehetőséget kínál a Microsoft termékekkel.
A Microsoft Teams árai
- Microsoft Teams Essentials: 4 USD/hó felhasználónként
- Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként
Microsoft Teams értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 14 000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (9000+ értékelés)
4. Ryver
A Ryver lehetővé teszi a csapatok számára, hogy azonnali üzenetküldés, hang- és videohívások, valamint feladatkezelés segítségével maximalizálják termelékenységüket. A felhasználók nyílt fórumok, privát beszélgetések és egyéni interakciók révén fokozhatják a belső és az ügyfelekkel való együttműködést. ?
A csapatok javíthatják belső folyamataikat fájlok megosztásával, feladatok kiosztásával és nyomon követésével, valamint aktuális projektjeik képernyőmegosztásával. Az adatok biztonságát egyszeri bejelentkezés (SSO), robusztus titkosítás és kétfaktoros hitelesítés garantálja.
A Ryver legjobb funkciói
- Élvezze a korlátlan együttműködést korlátlan csevegéssel, feladatokkal, hang- és videohívásokkal, valamint fájlmegosztással.
- Találja meg pontosan azt a beszélgetést, amit keres, a kereshető fórumok segítségével.
- Integrálja üzenetküldő szolgáltatását olyan elengedhetetlen eszközökkel, mint a Dropbox, a Box.com, a Google Drive és több ezer más alkalmazás a Zapier segítségével.
- Legyen naprakész a LinkedIn-bejegyzések, hírek vagy akár versenytársai frissítéseinek RSS-hírcsatornájával.
- Hozzon létre egyedi kommunikációs csatornákat vállalati szintű bejelentésekhez, vagy privát csatornákat bizonyos csapatokhoz, például az értékesítéshez vagy az ügyfélszolgálathoz.
A Ryver korlátai
- A felhasználói élmény zavart okozhat a csevegési funkció használata során.
- A versenytársakhoz képest hiányoznak a fejlett funkciók.
- Nincs ingyenes csomag
Ryver árak
- Starter: 69 USD/hó 12 felhasználó számára
- Standard: 129 USD/hó, maximum 30 felhasználó
- Közepes csomag: 4 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Nem szerepel a weboldalon
Ryver értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (150+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (43 értékelés)
5. Discord
A Discord egy olyan hely, ahol diákok, barátok és játékosok találkozhatnak online. Az iOS, Android, Linux és Windows rendszerekre letölthető alkalmazással a felhasználók témák alapján csatornákat hozhatnak létre, ahol a mindennapi életről beszélgethetnek.
A barátok hangüzenetet küldhetnek anélkül, hogy telefonálnának, videohívást kezdeményezhetnek játékok streameléséhez, vagy megoszthatják a képernyőn a jelenlegi projektjeiket. Ezenkívül a felhasználók moderációs eszközöket is igénybe vehetnek, hogy a közösségek barátságosak és befogadóak maradjanak. ?
A Discord legjobb funkciói
- Böngésszen a közel 30 000 közösségből álló könyvtárban, hogy megtalálja az Ön számára releváns témákat.
- Használja ki a Family Center eszközöket, hogy hozzáférjen a tinédzserek biztonságát szolgáló funkciókhoz.
- Letölthető alkalmazások szinte minden eszközhöz
- Beszélgessen barátaival hang- vagy videohívásokon keresztül
- Használja a moderációs eszközöket, hogy egyedi hozzáférést biztosítson a közösség tagjainak.
A Discord korlátai
- A platformot azért hozták létre, hogy barátokat és családtagokat hozza össze, nem feltétlenül vállalati kollégákat.
- A mobil verzióban hiányoznak néhány, a számítógépes verzióban elérhető funkciók.
Discord árak
- Discord: Ingyenes
- Nitro Basic: Az árak országtól és csomagtól függően változnak.
- Nitro: Az árak országtól és csomagtól függően változnak.
Discord értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)
6. Rocket. Chat
A Rocket. Chat egy nyílt forráskódú együttműködési alkalmazás, amelyet globális vállalatok használnak. A távoli munkavégzésre specializálódott platform lehetővé teszi a csapatok számára, hogy egy helyen kövessék nyomon az üzeneteket, projekteket és feladatokat. Mivel az eszköz funkciói fehér címkével ellátottak, a vállalatok testre szabhatják a Rocket. Chat alkalmazást, hogy az megfeleljen egyedi igényeiknek.
Rocket. Chat legjobb funkciói
- Minden Rocket. Chat komponenst fehér címkével láthat el, hogy megfeleljen egyedi kommunikációs céljainak.
- Használja ki a nyílt API előnyeit, hogy egyedi munkaterületeket hozzon létre és integráljon más platformokkal.
- Automatizálja a beszélgetéseket chatbotokkal az Instagramon, a WhatsAppon, a Facebook Messengeren és más platformokon.
- Hozzon létre egyedi csevegési élményt csevegéssel, videóval, hangüzenetekkel és fájlmegosztással a többfunkciós csapatok számára.
Rocket. Chat korlátai
- Az első beállítás új felhasználók számára nehéz és bonyolult lehet.
- A szoftver alapja nyílt forráskódú, ami kihívást jelenthet azok számára, akik nem tudnak programozni.
Rocket. Chat árak
- Közösség: Örökre ingyenes
- Vállalati: 7 USD/hó felhasználónként vagy 35 USD/hó ügynökönként
Rocket. Chat értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (100+ értékelés)
7. Twake
A Twake egy nyílt forráskódú kommunikációs platform vállalkozások számára. A kollégák csevegés, videokonferencia, fájlmegosztás és adattárolás segítségével tudnak együttműködni. Ezenkívül a Microsoft Office 365 dokumentumokat élő dokumentumokká alakíthatja, és a fájlokat valós időben szerkesztheti anélkül, hogy azokat a számítógépére kellene letöltenie.
A Twake legjobb funkciói
- Könnyedén hozhat létre releváns szálakat, hogy nyomon követhesse a fontos témákat.
- Integrálja kommunikációs platformját más népszerű irodai eszközökkel
- Biztosítsa beszélgetéseinek biztonságát pont-pont közötti titkosítással.
- Hívja meg ügyfeleit vagy csapattagjait konkrét szálakra, hogy kommunikációs terve szervezett maradjon.
Twake korlátozások
- A platform nyílt forráskódú, ami a legtöbb kisvállalkozás számára nem megvalósítható.
- Néhány, asztali számítógépen elérhető csapatmunka-eszköz nem érhető el a mobilalkalmazásban.
Twake árak
- Ingyenes: 0 USD/hó felhasználónként
- Standard: 4,19 € (4,40 $)/hó felhasználónként
- Prémium: 10,39 € (10,92 $)/hónap felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Twake értékelések és vélemények
- G2: 5/5 (1 értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (7 értékelés)
8. Google Keep
A Google Keep egy jegyzetelési platform, amely a Google Docs Editors csomagban található. Bármelyik Google-fiókkal rendelkező felhasználó használhatja a platformot jegyzetek létrehozására, szerkesztésére és megosztására.
Készítsen listákat, rajzoljon, jelölje meg színekkel vagy rögzítsen megjegyzéseket, és állítson be emlékeztetőket. A felhasználók megoszthatják a megjegyzéseket másokkal is, ha szerkesztési jogokat adnak nekik. ?
A Google Keep legjobb funkciói
- Ötleteljen új ötleteket digitális vázlatokkal a rajzterület segítségével.
- A lista funkciók segítségével mindig kézben tarthatja a teendőlistáját.
- Ne felejtse el a legfontosabb prioritásait: rögzítse a jegyzeteket
- Tartsa rendben a projekteket és feladatokat saját színkódrendszer létrehozásával.
- Jegyzeteket rögzíthet útközben a hang-szöveg átalakító funkcióval.
A Google Keep korlátai
- A jegyzetek megosztása kivételével ez nem csevegési funkciónak szánt.
- A funkcionalitás más platformokhoz képest korlátozott lehet.
Google Keep árak
- Ingyenes Gmail-fiókkal
Google Keep értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: 4,7/5 (150+ értékelés)
9. Fleep
A Fleep egy megfizethető, könnyen használható együttműködési alkalmazás, amelyet minden méretű csapat számára fejlesztettek ki. Csökkentse a megbeszéléseken töltött időt közvetlen csevegésekkel vagy csoportos beszélgetésekkel, és csökkentse a beérkező levelek számát azáltal, hogy az e-maileket közvetlenül a Fleep-en keresztül küldi el. Az eszköz emellett fájlmegosztás, feladatkezelés és hanghívások révén is növeli a csapat termelékenységét.
A Fleep legjobb funkciói
- Automatikusan 100 GB fájltároló helyet kap minden felhasználó
- Használja a Pinboardot a különböző projektekhez készített tervek kiemelésére.
- Feladatok létrehozása és kiosztása a Taskboard segítségével
- Az offline/online jelzők segítségével megtudhatja, melyik csapattagok vannak online.
- Tartsa a csapat tagjait egy hullámhosszon audiohívások, hanghívások és képernyőmegosztás segítségével.
A Fleep korlátai
- Nem olyan széles körben használják, mint más platformokat, ezért az új kollégáknak több időbe telhet a megtanulása.
- Egyes értesítések nem érhetők el minden eszközön.
- Nem kínál ingyenes verziót.
Fleep árak
- Üzleti: 5 € (5,26 $)/hónap felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Fleep értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (28 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (34 értékelés)
10. OI Chat
Az OI Chat egy biztonságos csevegőszoftver, amely a nyílt forráskódú Riot platformra és a decentralizált kommunikációs hálózat Matrix.org webes kliensére épül. Ezzel az eszközzel a Blockstack és az EOS felhasználók több millió másik felhasználóval léphetnek kapcsolatba.
Az OI legjobb funkciói
- A felhasználók az általuk preferált blokklánc azonosítójával azonnal hozzáférhetnek a szolgáltatáshoz.
- Védje beszélgetéseit végpontok közötti titkosítással
- Maradjon naprakész a csapattagokkal a hang- és videohívások segítségével.
- Hozzon létre widgeteket és csapatcsevegéseket konkrét projektekhez
OI korlátozások
- A platformon való regisztrációhoz létre kell hoznia egy identitást a Blockstack segítségével.
- A platform új felhasználók számára zavaros lehet.
OI árak
- Ingyenes
OI Chat értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Fokozza a csapat együttműködését a ClickUp segítségével
Amikor Önnek és kollégáinak gyors válaszokra van szükségük, az azonnali üzenetküldés életmentő lehet. A megfelelő üzenetküldő eszköz rendet teremt a beérkező levelek között, helyet takarít meg a naptárban, és végső soron segít a csapatoknak többet elvégezni kevesebb idő alatt. ?
Bár ezek az eszközök mind remek lehetőségek a csapatok összekapcsolására és a kommunikáció kezelésére, a ClickUp-nál nincs jobb. Igen, kicsit elfogultak vagyunk, de a platform magáért beszél.
A ClickUp sokkal több, mint egy csevegőszolgáltatás. Ez az all-in-one platform segít Önnek okosabban, nem pedig keményebben dolgozni, így kezelheti projektjeit, racionalizálhatja a munkafolyamatokat és növelheti a termelékenységet. Használja a ClickUp Chat nézetet fájlok közös szerkesztéséhez, új ötletek kidolgozásához a Whiteboards segítségével, és még sok minden máshoz.
Készen áll arra, hogy megnézze, hogyan emelheti a ClickUp a csapat kommunikációját egy új szintre? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra – ingyenes!