Mi az intelligens keresés és hogyan lehet megvalósítani?

Mindannyian olyan technológiákkal élünk, amelyek gyakran inkább a varázslathoz, mint a tudományhoz hasonlítanak.

Például a Netflix képes megjósolni, melyik sorozatot fogjuk legközelebb binge-watchingolni, a Google pedig tudja, mire gondolunk, még akkor is, ha a keresési kifejezésünk nem teljesen pontos. Ez az intelligens keresés varázsa.

Az intelligens keresési megoldások az idők folyamán egyre kifinomultabbá váltak; megértik a finom árnyalatokat, kiegészítik a töredékes gondolatokat, és pontos válaszokat adnak.

Az intelligens keresés a vállalkozások számára 180 fokos átalakulást tesz lehetővé a mindennapi működésben. Képzelje el azokat a tudásmenedzsment-rendszereket, ahol az információk azonnal megjelennek, vagy azokat a kollaboratív munkaterületeket, ahol a megfelelő feladat vagy adatpont megtalálása gyerekjáték.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk, hogyan alakítja át az intelligens keresés a munkaterületeket, és miért jelent ez a végső fejlesztést a szervezet számára.

Bónusz: Bemutatunk egy intelligens keresési formát is, amely gyors hozzáférést biztosít az Ön munkakörnyezetének minden információjához: a ClickUp Connected Search-et.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Zavarba ejti az intelligens keresés és annak hasznossága az Ön vállalkozása számára? Íme egy rövid bevezető: Az intelligens keresés mesterséges intelligenciát használ a kontextus, a szándék és az emberi nyelv megértéséhez, így egyszerű kulcsszó-egyezésen túl személyre szabott, releváns eredményeket nyújt .

A természetes nyelvfeldolgozás (NLP ) segítségével kezeli a természetes, hiányos vagy homályos lekérdezéseket.

Több adatforráshoz csatlakozik (pl. Salesforce, Box, SharePoint) az egységes keresési élmény érdekében strukturált és strukturálatlan adatok között egyaránt.

Az intelligens keresés előnyei : NLP, érzelemelemzés és metaadatok segítségével rendszerezi és gazdagítja a tartalmat a keresés pontosságának javítása érdekében; fejlett AI algoritmusok és szemantikai elemzés segítségével másodpercek alatt pontos és releváns eredményeket szolgáltat.

Használható olyan iparágakban , mint az ügyfélszolgálat, az egészségügy, az e-kereskedelem, a jogi és a pénzügyi szektor, a keresés pontosságának és automatizálásának javítása érdekében.

A kihívások között szerepelnek a magas bevezetési költségek, az AI elfogultsága, az adatvédelmi aggályok és a skálázhatósági problémák .

Az olyan eszközök, mint a ClickUp Brain , integrált intelligens keresést kínálnak olyan platformokon, mint a Google Drive, a Dropbox és a GitHub, így egyszerűsítve a munkafolyamatokat anélkül, hogy alkalmazásokat kellene váltani.

Mi az intelligens keresés?

Az intelligens keresés, amelyet néha kognitív keresésnek vagy AI-keresésnek is neveznek, egy olyan technológia, amely megváltoztatja az online információkeresés módját. A hagyományos kereséssel ellentétben, amely csak a megfelelő kulcsszavakat keresi, az intelligens keresés megérti a kontextust, a szándékot és az emberi nyelv árnyalatokat.

A nagy nyelvi modellekhez hasonló fejlett eszközök segítségével ez a technológia messze túlmutat az egyszerű lekérdezéseken.

Az intelligens keresés természetes nyelvfeldolgozást (NLP) használ, hogy megértse pontos igényeit és preferenciáit, és így sokkal személyre szabottabb eredményeket nyújtson. 📌 Például, ha a „legjobb olasz éttermek a közelemben” kifejezést keresi, az intelligens keresőmotor nem csak azokkal a kulcsszavakkal rendelkező éttermek listáját adja vissza. Figyelembe veszi az Ön preferenciáit, tartózkodási helyét és korábbi értékeléseit, hogy olyan éttermeket javasoljon, amelyek megfelelnek az Ön ízlésének és étkezési szokásainak.

Ez az intelligens keresési módszer sokkal gyorsabbá és pontosabbá teszi a szükséges információk megtalálását, és személyre szabott élményt nyújt.

🧠 Érdekesség: Bár úgy tűnik, hogy ez egy új trend, az első „intelligens keresőmotor”, az Ask Jeeves, 1997-ben indult. Célja nem csupán dokumentumok visszakeresése volt, hanem kérdések megválaszolása is, így az intelligens keresés egyik korai úttörőjévé vált.

Hogyan működik az intelligens keresés?

Ezen a ponton már tudjuk, hogy az intelligens szemantikai keresés a kereső szándékának azonosítására összpontosít, hogy gyorsan a megfelelő információt nyújtsa. De pontosan hogyan működik ez a keresési lekérdezés megfejtésének folyamata?

Íme, hogyan működik lépésről lépésre:

1. Adatforrások összekapcsolása és beolvasása

Az intelligens keresés először különböző adatforrásokhoz csatlakozik, hogy összegyűjtse a szükséges információkat. Ez a lépés magában foglalja a csatlakozók használatát olyan rendszerekhez, mint a Salesforce, a Box, a Microsoft SharePoint, sőt még a webes keresőrobotok is.

Így az AI keresőmotorok hozzáférhetnek mind a strukturált, mind a strukturálatlan adatokhoz, egységes keresési élményt teremtve a különböző tartalomplatformokon.

2. Tartalom indexelése

Miután az adatok összekapcsolódtak, a következő lépés azok indexelése egy megosztott vektortérben. Az indexelés lehetővé teszi, hogy az összes tartalom egyetlen, kereshető katalógusba legyen rendezve.

Ez a folyamat biztosítja, hogy az adatok rangsorolása és visszakeresése következetesen történjen, függetlenül attól, hogy azok honnan származnak – adatbázisból, felhőalapú tárolóplatformról vagy feltöltött dokumentumból.

3. Gazdagítsa a tartalmat gépi tanulási technikákkal

A tartalom gazdagodott, hogy a keresési eredmények még pontosabbak legyenek. Ez azt jelenti, hogy természetes nyelvfeldolgozási (NLP) technikák segítségével értékes metaadatokat, például kulcsszavakat, érzelmeket és entitásokat vonnak ki az adatokból.

A tartalom kategorizálásával és címkézésével a rendszer célzottabb és relevánsabb eredményeket tud nyújtani a keresés során.

4. Tartalomelemzés

A tartalom gazdagítása után annak jelentését elemzik. A rendszer felismeri a dokumentumok kontextusát, osztályozza azokat, és szemantikai összefüggéseket hoz létre a különböző tartalmi elemek között.

Ez az elemzés segít finomítani az eredmények megjelenítését a felhasználói viselkedés és interakciók megértése révén.

5. Pontos keresési eredmények és betekintés biztosítása

Végül az intelligens keresés a legrelevánsabb tartalmak rangsorolásával ad választ. A rendszer kifinomult pontozási algoritmusok segítségével azonosítja a legértékesebb részeket, és azokat kivonatokként jeleníti meg a keresési lekérdezésre adott válaszként.

Ez biztosítja, hogy a felhasználók gyorsan és hatékonyan kapják meg a legjobb, legpontosabb válaszokat, javítva az információk visszakeresését a különböző adatforrásokból.

Íme egy példa a ClickUp Brain intelligens keresésének működésére:

🧠 Érdekesség: Az AI-keresés képes elemezni és kivonni a szöveget a képekből, például beolvasott dokumentumokból, fotókon látható utcatáblákból vagy képernyőképekből. Ez az optikai karakterfelismerésnek (OCR) nevezett folyamat gyorsan fejlődik, lehetővé téve az intelligens keresési eredményeket.

Olvassa el még: AI a munkahelyen: módszerek a termelékenység és a hatékonyság javítására

Az intelligens keresés előnyei

Az intelligens keresés forradalmasítja a szervezetek adataihoz való hozzáférését, azok kezelését és felhasználását. Messze meghaladja a hagyományos keresési módszereket, pontos eredményeket és valós idejű betekintést nyújtva, ami intelligens döntések és hatékonyabb működés lehetőségét teremti meg.

Íme, hogyan alakítja át a vállalkozásokat manapság:

🔎 Értékes betekintés a döntéshozatal támogatásához

Az intelligens keresőeszközök strukturálatlan szöveges adatokat használnak fel, feltárva a rejtett információkat. Az NLP és a gépi tanulás segítségével több forrásból származó adatokat tudnak elemezni és összefüggésbe hozni, például ügyfél-visszajelzéseket, közösségi média bejegyzéseket és e-kereskedelmi jelentéseket.

Ez a folyamat segít gyorsan értékes információkat feltárni, lehetővé téve a vállalkozások számára, hogy gyorsabban hozzanak megalapozott döntéseket.

🔎 Gondoskodjon arról, hogy az alkalmazottak könnyen hozzáférjenek a megfelelő információkhoz

Az intelligens keresés segítségével létrehozhat egy AI tudásbázist vagy vállalati keresési platformot, amely központosítja az információkat a könnyű hozzáférés érdekében. Ez az eszköz lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy gyorsan megtalálják a megfelelő tartalmat, legyen az ügyféladat, belső dokumentum vagy tudáscikk.

Az intuitív felület egyszerűsíti a fájlok és mappák szervezését, így a munkatársak kevesebb időt töltenek kereséssel, és több időt fordíthatnak a fontosabb feladatokra.

🔎 Az ügyfélszolgálat bővítése a növekvő igények kielégítése érdekében

Az intelligens keresés átalakítja az ügyfélszolgálatot azzal, hogy virtuális ügynökök és önkiszolgáló portálok segítségével azonnali, pontos válaszokat ad.

A vállalkozások fejlett algoritmusok, PDF-keresés és kérdés-válasz rendszerek segítségével gyorsan és hatékonyan tudják megoldani az ügyfelek kérdéseit. Mivel az ügyfelek ma már nem csak alapvető GYIK-eket várnak el, az AI-alapú intelligens keresés lehetővé teszi számukra, hogy önkiszolgálással használják a weboldalakat és a mobilalkalmazásokat.

Ez csökkenti a támogató csapatoktól való függőséget, alacsonyabbá teszi a költségeket és javítja az ügyfél-elégedettséget.

🔎 Okosabb beszélgetésalapú kereskedelem létrehozása

A kiskereskedők számára az online ügyfélszolgálat személyre szabása és optimalizálása továbbra is folyamatos kihívást jelent.

📌 Képzelje el, hogy egy vásárló belép egy online áruházba, és interakcióba lép egy avatárral, aki azonnal valódi beszélgetésbe kezd vele. A szkriptelt chatbot-válaszokkal ellentétben ez az avatár hallgat, megérti és elvezeti az ügyfelet a megfelelő termékhez. Ez a személyre szabott élmény már nem csak egy futurisztikus ötlet. Ez a GPT-4 és a Connected AI technológiák által támogatott beszélgetésalapú kereskedelem. Ezek az eszközök átalakítják a vásárlási élményt, úgy működnek, mint egy jól tájékozott eladó, aki a vásárló igényei alapján ajánl termékeket.

A keresőmotor rangsorolja és megjeleníti a releváns termékeket, javítva ezzel az ügyfélélményt és növelve a kiskereskedők bevételeit.

💡 Profi tipp: Használja ki a beépített elemzési funkciókat, hogy megértse a felhasználói viselkedést, a népszerű keresési kifejezéseket és azokat a területeket, ahol a keresés nem elég hatékony. Ezek az adatok segíthetnek a keresési technológia finomhangolásában a nagyobb pontosság érdekében.

Az intelligens keresés használati esetei

A generatív mesterséges intelligencia (GenAI) felé történő elmozdulás folytatódik, és az intelligens keresés kulcsfontosságú szerepet játszik annak teljes potenciáljának kiaknázásában. Az alábbiakban bemutatunk néhány valós felhasználási példát különböző szektorokból, ahol az intelligens keresés jelentős hatást gyakorol:

1. AI-alapú csevegőrobotok és virtuális asszisztensek az ügyfélszolgálat fejlesztése érdekében

Az AI-alapú csevegőrobotok és virtuális asszisztensek új értelmet adtak az ügyfélszolgálatnak. Ezek a rendszerek valós időben képesek megoldani a problémákat, előre látják az ügyfelek igényeit, és proaktív megoldásokat kínálnak.

📌 Példa: A Vodafone egy AI-alapú asszisztenst használ a problémák megoldására, amely különböző forrásokból gyűjt információkat, jelentősen csökkentve ezzel a támogatási terhelést. Hasonlóképpen, olyan cégek, mint a Lenovo, ezeket az AI-asszisztenseket használják az ügyfélélmény javítására. Ezek az asszisztensek termékajánlásokkal segítik a felhasználókat, megkönnyítik a tranzakciókat és megoldják a problémákat.

A rendszer a korábbi interakciókból tanul, folyamatosan javítja válaszait és egyre hatékonyabbá válik.

👀 Tudta? Hamarosan a vállalkozások több mint 80%-a generatív mesterséges intelligencia (GenAI) API-kat vagy modelleket fog használni, vagy GenAI-alapú alkalmazásokat fog bevezetni termelési környezetében.

2. Orvosi dokumentumok keresése és betegadatok kezelése

Az intelligens keresés segítségével az egészségügyi szakemberek gyorsabban és pontosabban férhetnek hozzá a betegek adataihoz.

📌 Példa: Az IBM Watson Health egy olyan rendszer, amely mesterséges intelligenciával támogatott keresést használ orvosi szakirodalom, betegek adatait és akár orvosi képek elemzésére, hogy segítsen az orvosoknak jobb döntéseket hozni. A nagy mennyiségű strukturálatlan adat indexelésével az egészségügyi szakemberek hatékonyabban kereshetnek az adatok között, javítva ezzel a diagnózis és a kezelés időtartamát.

3. A felhasználói élmény javítása személyre szabott keresési eredményekkel

A személyre szabás az intelligens keresés egyik legfontosabb jellemzője.

📌 Az Amazon AI-alapú keresést használ, hogy megértse a vásárlói viselkedést és a felhasználói szándékokat. Például, ha „piros cipő” kifejezésre keresünk, az Amazon a korábbi vásárlások, a böngészési előzmények és a preferenciák alapján személyre szabja az eredményeket. Ezáltal a vásárlási élmény relevánsabbá és személyre szabottabbá válik. Az eBay hasonló megközelítést alkalmaz, és a felhasználóknak személyre szabott termékajánlásokat kínál, amelyek növelik az elkötelezettséget és az eladásokat.

4. Kockázatkezelés és pénzügyi csalások felderítése

A pénzügyi ágazatban az AI-alapú keresőeszközök felismerik a csalásokat és csökkentik a kockázatokat. Az HSBC és a JPMorgan Chase bankok intelligens keresést alkalmaznak a tranzakciós adatok, hírek és közösségi média elemzésére, hogy felismerjék a csalás jeleit.

Ezek a rendszerek gyorsan azonosítják a szokatlan mintákat az ügyfelek tranzakcióiban. Több forrásból származó adatok összevetésével a rendszerek valós időben jelzik a potenciális csalási tevékenységeket, megelőzve ezzel a költséges veszteségeket.

5. Kutatási cikkek és tudományos tartalmak felfedezése

Az egyetemek és kutatóintézetek intelligens keresőmotorokat használnak, hogy segítsék a hallgatókat és kutatókat tudományos cikkek, tanulmányok és kutatási anyagok megtalálásában.

📌 Példa: A Google Scholar például gépi tanulást és NLP-t használ a keresési eredmények javítására, és a kontextus és a korábbi keresések alapján releváns tudományos cikkeket kínál. Hasonlóképpen, olyan platformok, mint a JSTOR, intelligens keresést használnak, hogy segítsék a kutatókat cikkek, folyóiratok és könyvek gyors megtalálásában, ezzel racionalizálva a kutatási folyamatot.

6. Jogi dokumentumok keresése és szerződések felülvizsgálata

Az olyan ügyvédi irodák, mint a BakerHostetler, mesterséges intelligenciával működő keresőmotorokat használnak nagy mennyiségű jogi dokumentum átkutatásához. Az intelligens keresőmotorok segítenek az ügyvédeknek a releváns joggyakorlat, korábbi bírósági ítéletek vagy hasonló jogi dokumentumok megtalálásában azáltal, hogy megértik a lekérdezések kontextusát.

Ez jelentősen csökkenti a kézi keresésekre fordított időt, így az ügyvédek az ügyek stratégiájára és az ügyfelekkel kapcsolatos munkára koncentrálhatnak.

Az olyan eszközök, mint a ROSS Intelligence, kifejezetten a jogi ágazat számára lettek kifejlesztve. Természetes nyelvfeldolgozás (NLP) segítségével értelmezik a komplex jogi lekérdezéseket. A BakerHostetler is együttműködést kötött a ROSS Intelligence-szel, hogy egyszerűsítse jogi kutatási folyamatait.

Olvassa el még: Példák, technikák és gyakorlati alkalmazások a prompt engineering területén

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók körülbelül 43%-a naponta 0-10 üzenetet küld. A ClickUp kutatása szerint a napi 0–10 üzenet küldése ugyan koncentráltabb vagy átgondoltabb beszélgetéseket sugall, de egyben azt is jelezheti, hogy nincs zökkenőmentes együttműködés, és a fontos megbeszélések máshol (például e-mailben) zajlanak. Ez azt jelenti, hogy a munkavállalók több időt töltenek a szükségesnél azzal, hogy egyszerűen csak információkat és kontextust keresnek a különböző eszközökön és platformokon. A felesleges platformváltások és kontextusváltások elkerülése érdekében próbálja ki a ClickUp alkalmazást, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazást.

💡 Profi tipp: Győződjön meg arról, hogy keresője a fogyatékkal élő felhasználók számára is ugyanolyan hatékony. A hangalapú keresés kompatibilitása és a képernyőolvasó-barát eredmények jelentősen javíthatják az inkluzivitást.

Az intelligens kereséssel kapcsolatos kihívások

Ahogy a vállalkozások egyre inkább átveszik az AI-alapú intelligens keresést, számos kihívással szembesülnek, amelyeket gondosan meg kell fontolni.

A költségek és az érték közötti egyensúly megteremtésétől a magánélet védelmével kapcsolatos komplex kérdésekig és a hatékony méretezhetőségig, ezek az AI-vel kapcsolatos kihívások gátolhatják a fejlett keresőrendszerek teljes potenciáljának kihasználását.

Magas belépési költségek és lehetséges elfogultságok

Az intelligens keresőrendszerek bevezetése jelentős beruházást igényel az infrastruktúra, a képzés és a szoftverek terén. A kisebb vállalkozások számára a magas belépési költségek akadályt jelenthetnek.

Egy tanulmány szerint a nagy technológiai vállalatok 240 milliárd dollárt költenek mesterséges intelligenciával kapcsolatos projektekre , ami megnehezíti a startupok és a kkv-k számára, hogy ugyanolyan képességeket építsenek ki.

Az AI-alapú intelligens keresőrendszerek torzításai szintén eltorzíthatják az eredményeket.

❌ Például a torzított képzési adatkészletek pontatlan ajánlásokhoz vagy tisztességtelen eredményekhez vezethetnek. Ezen torzítások kezelése folyamatos finomítást igényel, ami növeli a költségeket és a komplexitást.

Adatvédelmi aggályok és adatbiztonság

Az adatvédelmi aggályok abból fakadnak, hogy érzékeny adatokat használnak az AI-alapú keresési modellek betanításához. A vállalatoknak be kell tartaniuk az olyan szabályozásokat, mint a GDPR és a CCPA, amelyek szigorú adatvédelmi protokollokat írnak elő.

❌ Az intelligens keresőrendszerekkel integrált dokumentumkezelő szoftverek biztonsági rései bizalmas információk kiszivárogtatásához vezethetnek, ami ronthatja a bizalmat és a hírnevet. A hatékony adatbiztonsági intézkedések biztosítása folyamatos figyelemmel kísérést és beruházásokat igényel.

Skálázhatóság és teljesítmény szempontok

Az AI-alapú intelligens keresőrendszerek nagy szervezetekben történő méretezése technikai kihívásokat jelent. A rendszereknek hatalmas adathalmazokat, több nyelvet és változatos adatforrásokat kell kezelniük a teljesítmény romlása nélkül.

Egy tanulmány rámutat, hogy a vállalkozások 43%-a infrastrukturális korlátok miatt szembesül problémákkal az AI-megoldások méretezése során.

❌ A lassú keresési eredményekhez hasonló teljesítményproblémák frusztrálják a felhasználókat és csökkentik a termelékenységet. A rendszerek valós idejű hozzáférésre való optimalizálása a költséghatékonyság fenntartása mellett továbbra is jelentős akadályt jelent.

Az intelligens keresés bevezetése

Mindannyian tudjuk, hogy a Google megmondja az időjárást vagy megmutatja a legfrissebb tőzsdei híreket.

De mi van a feladatok vagy beszélgetések tengerében elrejtett kulcsfontosságú adatok megtalálásával? Segíthet-e ez abban, hogy munkájának minden elemét egy helyen összekapcsolja? Itt jön be a ClickUp. A ClickUp mesterséges intelligenciájának funkciói úgy lettek kialakítva, hogy a munkát egyszerűbbé és intelligensebbé tegyék.

🚀 ClickUp Connected Search

A ClickUp Connected Search segítségével személyre szabottabb és relevánsabb keresési eredményeket kaphat.

Hasonlóképpen, a ClickUp Connected Search összesíti az összes adatforrást és feladatot egy egységes munkaterületen. Zökkenőmentesen kereshet dokumentumok, megjegyzések és feladatok között.

A fejlett szűrők segítségével kulcsszavak, dátumok vagy megbízottak szerint finomíthatja az eredményeket, ezzel értékes időt takaríthat meg és csökkentheti a zavaró tényezőket. Az AI közvetlenül a ClickUp-ban működik, így nem is kell lapot váltania.

🚀 ClickUp Brain

A ClickUp Brain segítségével másodpercek alatt megtalálhatja a fájlokat, feladatokat, vagy akár a folyamatban lévő projektek összefoglalóját is.

Készítsen összefoglalókat, keresse meg a függőségeket, és tartsa kézben munkáját a ClickUp Brain segítségével.

Szüksége van egy bonyolult projektleírás pontosítására? Kérje meg az AI-t, hogy összefoglalja vagy átfogalmazza Önnek. Ez olyan, mintha lenne egy személyi asszisztense, aki pontosan tudja, mire van szüksége. Ha például szabadságot szeretne kivennie, akkor a ClickUp Brainnek megadhat egy utasítást, hogy foglalja össze a múlt heti frissítéseket. Így tömör, hasznos információkat kap, anélkül, hogy végtelen szálakat vagy e-maileket kellene végiglapoznia.

A ClickUp Brain nem csak a keresésről szól. Úgy működik, mint egy mesterséges intelligencia alapú tudásmenedzser, amely megtalálja mindazt, amire szüksége van, és mint egy mesterséges intelligencia alapú projektmenedzser, amely frissítéseket, automatizálást és összefoglalókat biztosít.

A ClickUp Brain kiváló segédeszköz lehet a brainstorminghoz és az ötletek kezeléséhez.

Emellett kreatív partnerként is szolgál, segítve a kommunikáció finomítását vagy ötletek kidolgozását az Ön szerepkörének megfelelően. Ha Ön tartalomalkotó, javaslatai az Ön munkafolyamataikhoz igazodnak.

Készítsen könnyedén egyedi automatizálásokat a ClickUp Brain segítségével

Egyszerű utasításokkal automatizálhatja az ismétlődő feladatokat vagy frissítheti az állapotokat. Okosabb, gyorsabb munkavégzést szeretne? A ClickUp Brain pontosan azt nyújtja, amire szüksége van a termelékenység megkétszerezéséhez és a koncentráció fenntartásához.

🚀 ClickUp integrációk

A legjobb az egészben, hogy a ClickUp Brain zökkenőmentesen integrálódik a GDrive, Box, Dropbox, Confluence, GitHub és más szolgáltatásokkal – nincs szükség manuális beállításra vagy harmadik féltől származó szolgáltatásokra. Minden készen áll a használatra, rögtön a dobozból kivéve.

Csatlakoztasson több mint 1000 eszközt a ClickUp Brainhez ingyenesen

Akár bizalmas belső dokumentumokkal, akár nyilvános projektfájlokkal foglalkozik, a ClickUp Brain és a Connected Search segítségével könnyedén kereshet és kezelhet minden tartalmát.

💡 Profi tipp: Tartson workshopokat vagy képzéseket, hogy a munkatársai megismerjék a keresőrendszer fejlett funkcióit, és így maximálisan kihasználhassák annak potenciálját.

Tegyen okos lépést az intelligens keresés felé a ClickUp segítségével

Az intelligens keresési technológia előnyei egyértelműek. Képzelje el azt a kényelmes élményt, amikor azonnal megtalálja, amit keres, anélkül, hogy bonyolult keresési lekérdezéseket kellene végrehajtania.

A ClickUp Brain és a Connected Search segítségével egyetlen egységes platformról kereshet olyan eszközökben, mint a Google Drive, a Dropbox és a GitHub.

A ClickUp Brain mesterséges intelligenciával működő, kontextust felismerő képességei a legrelevánsabb eredményeket jelenítik meg, legyen szó fájlról, feladatról vagy dokumentumról. Nincs többé váltás az alkalmazások között vagy végtelen mappák átkutatás.

A Connected Search még tovább megy, másodpercek alatt gyorsabb, okosabb eredményeket szolgáltatva és növelve a termelékenységet.

Dolgozzon okosabban, és regisztráljon még ma a ClickUp-ra, hogy megtapasztalja a különbséget!