A 11 legjobb AI értékesítési asszisztens az értékesítési folyamat automatizálásához és méretezéséhez

Miért van szüksége AI értékesítési asszisztensre? Nézzük meg részletesen!

Az értékesítési folyamatok minden nap több mozgó alkatrészt tartalmaznak. CRM karbantartás, nyomon követés, hívások összefoglalása, folyamatok karbantartása és az a folyamatosan növekvő lista a potenciális ügyfelekről, akikkel kellett volna kapcsolatba lépnie a múlt héten? Ez nagyon sok.

És itt jön a csavar: a nagyobb technológiai háttér ellenére a kvóta elérése csökkenő tendenciát mutat. A Salesforce State of Sales jelentése szerint az értékesítők idejének csupán 28%-át fordítják értékesítésre. A többi időt adatbevitel és potenciális ügyfelek kezelése veszi igénybe.

Képzelje el, hogy van egy (vagy öt) asszisztense, aki a nap 24 órájában dolgozik, minden nyomon követést megjegyz, minden üzenetet személyre szab, és még azelőtt figyelmezteti Önt, hogy mely ügyletek fognak meghiúsulni.

Az AI értékesítési asszisztens szoftver intelligens megoldásokat kínál az értékesítési folyamat minden szakaszában. Gondoljon csak a potenciális ügyfelek pontozására, az intelligens ügyfélkapcsolat-építésre, a valós idejű híváselemzésekre és az üzletkötési kockázatok felismerésére.

A legjobb AI értékesítési asszisztens szoftverek áttekintése

Az alábbiakban egy gyors összehasonlító táblázatot talál a legjobb AI értékesítési asszisztens szoftverekről, hogy kiválaszthassa a csapatának leginkább megfelelőt.

Eszköz neve Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak* ClickUp Értékesítési munkafolyamatok automatizálása és együttműködés AI írási asszisztens, CRM eszközök, értékesítési sablonok, irányítópultok, automatizálások Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak vállalatok számára Clari Bevételi előrejelzés és a folyamatok átláthatósága Prediktív elemzés, előrejelzés és üzletek ellenőrzése Egyedi árazás Gong Mélyreható betekintés az ügyletek lebonyolításába és a beszélgetések elemzése Hívásrögzítés, valós idejű visszajelzés és coaching eszközök Egyedi árazás Salesforce Sales Cloud + Einstein Vállalati szintű AI a teljes bevételi láncban Lehetőségek értékelése, lehetőségek elemzése, munkafolyamatok automatizálása A fizetős csomagok ára 25 dollártól kezdődik. HubSpot Sales Hub Kis- és középvállalkozások és bejövő értékesítési csapatok méretezése E-mail nyomon követés, szekvenciák és AI tartalomasszisztens Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 15 dollártól kezdődik. Lavender A hideg e-mailek teljesítményének javítása E-mail pontozás, valós idejű visszajelzés, írási javaslatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 29 dollártól kezdődik. Regie. ai AI-alapú értékesítési tartalomkészítés AI által generált szekvenciák, e-mailek személyre szabása, személyre szabott célzás A fizetős csomagok ára 35 000 dollártól kezdődik. Clay Értékesítési lehetőségek felkutatása és potenciális ügyfelek bővítése AI-alapú adatgazdagítás, CRM-ekkel való integráció, kapcsolattartók felkutatása Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 149 dollártól kezdődik. Dialpad AI-alapú értékesítési hívások és találkozókra vonatkozó betekintés Átírások, valós idejű hívásasszisztens, elemzések A fizetős csomagok ára 27 dollártól kezdődik. Apollo. io All-in-One kimenő potenciális ügyfelek felkutatása Vezető adatbázis, hideg értékesítési elérhetőség, e-mail automatizálás Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 59 dollártól kezdődik. Értékesítési tevékenység Vállalati értékesítési elkötelezettség és automatizálás Értékesítési folyamatok, elemzések, értékesítők coachingja Egyedi árazás

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Mi az AI értékesítési asszisztens?

Az AI értékesítési asszisztens minden értékesítő álma – ő kezeli az értékesítés unalmas részeit, így Ön a tárgyalásokra koncentrálhat, amelyek valóban előreviszik az üzleteket.

Képzelje el a következő helyzetet: befejezi a felderítő beszélgetést, és ahelyett, hogy sietve jegyzeteket készítene vagy frissítené a CRM-et, minden már rögzítve van. Az összefoglaló a munkaterületén várja Önt. A legfontosabb részletek kiemelve vannak. A követő feladatok létrehozva vannak. Ön nem tett semmit.

Vagy gondoljon csak azokra a pillanatokra, amikor tucatnyi üzletet kell egyszerre kezelnie, és megpróbálja nyomon követni, kinek mire van szüksége. Az AI értékesítési asszisztens csendben figyel mindent. Ha egy nagy érdeklődést mutató potenciális ügyfél elhallgat, akkor figyelmezteti Önt. Ha valaki a potenciális ügyfelei közül hirtelen újra érdeklődik az árak iránt, akkor azonnal jelzi Önnek ezt az üzletet.

Ezek az eszközök nem a képviselők helyettesítésére szolgálnak, hanem inkább eltávolítják a zavaró tényezőket, hogy a képviselők csak azokra a feladatokra koncentrálhassanak, amelyeket csak emberek tudnak elvégezni.

💟 Példa: Mint AI-alapú asztali társ, a ClickUp Brain MAX versenyelőnyt biztosíthat az értékesítési vezetőknek. A CRM, e-mailek, naptárak és értékesítési dokumentumok mély integrációjával a Brain MAX mindig teljes képet kap a folyamatokról, az üzletekről és a csapat tevékenységéről. Egyszerűen mondja el frissítéseit vagy kérdéseit a beszéd-szöveggé alakító funkcióval, és a Brain MAX azonnal rögzíti a jegyzeteket, ütemezi a nyomon követéseket és lekérdezi a releváns ügyféladatokat. Proaktív módon feltárja a lehetőségeket, jelzi a kockázatokat és javaslatokat tesz a következő lépésekre, így időt takaríthat meg és gyorsabban köthet üzleteket. A Brain MAX segítségével az értékesítési vezetők egy valóban kontextusérzékeny asszisztenst kapnak, amely mindent szervezetten, cselekvésre készen tart és mindig egy lépéssel előrébb jár.

Hogyan működnek az AI értékesítési asszisztensek?

Az AI értékesítési asszisztensek úgy működnek, hogy bekapcsolódnak az értékesítési munkafolyamat minden szegmensébe – a hívásokba, az e-mailekbe, a feladatokba, a CRM-be – és támogatást nyújtanak a legfontosabb pillanatokban.

Először meghallgatják. Minden hívás után az AI szétválasztja a beszélgetést, majd tiszta, rendezett formában újra összerakja. Az értékesítőnek nem kell semmit visszajátszania, sem kitalálnia, hogy mit mondtak – az AI már rögzítette az idővonalat, a problémás pontokat és a következő lépéseket.

Ekkor az AI előretekintővé válik. Észreveszi, ha az üzletek nem a szokásos mintát követik. Ha általában két napon belül válaszolnak, és egy potenciális ügyfél hirtelen nem reagál, az AI nem vár. Megérinti a vállát, és azt mondja: „Hé, ez figyelmet igényelhet. ”

A nap folyamán az asszisztens támogatást nyújt azokban a kis pillanatokban, amelyek általában lassítják a képviselők munkáját. Amikor egy üres e-mail vázlatot bámul, az AI kiindulási pontot kínál. Amikor előrelép egy üzletben, frissíti minden olyan helyet, ahol a részletek fontosak – a CRM-et, az előrejelzést, az emlékeztetőket –, anélkül, hogy három lap között kellene ugrálnia.

A végeredmény az, hogy minden összekapcsolódik és naprakész marad. Az értékesítő pedig továbbra is azokra a feladatokra koncentrálhat, amelyek ténylegesen növelik a bevételt.

Mit kell keresnie egy AI értékesítési asszisztens szoftverben?

Ha hatékony módszereket keres az AI értékesítési folyamatban való felhasználására, keresse meg az AI értékesítési eszközök következő elengedhetetlen funkcióit:

Prediktív AI potenciális ügyfelek pontozása: Segít csapatának a legvalószínűbb ügyletekre koncentrálni a viselkedési jelek, a korábbi adatok és a folyamatok tendenciáinak elemzésével, csökkentve a hideg potenciális ügyfelekre pazarolt időt és javítva az előrejelzések pontosságát.

Zökkenőmentes automatizálás: automatizálja a rutin jellegű, ismétlődő feladatokat, mint például a nyomon követő e-mailek, a hívásnaplózás, a találkozók ütemezése és a folyamatok frissítése, hogy csökkentse az adminisztratív terheket.

Beszélgetési intelligencia: Elemezi a hangnemet, a beszédarányokat, az ellenvetéseket és a versenytársak említéseit, hogy segítsen a vezetőknek a képviselők képzésében és a üzenetek nagyságrendjének javításában.

Tartalomgenerálás: AI segítségével személyre szabott értékesítési e-maileket, bemutató videókat és szkripteket hoz létre anélkül, hogy a üzenet minősége vagy a márka hangja romlana.

Mélyreható CRM és technológiai integráció: Zökkenőmentesen kapcsolódik CRM-, üzenetküldő és kommunikációs eszközeihez, így elkerülhető a manuális beállítás és a potenciális ügyfelek adatainak elvesztése.

Skálázhatóság és felhasználói élmény: A platform intuitív, konfigurálható és valódi értéket teremt, még akkor is, ha értékesítési folyamata fejlődik, így a csapata növekedésével együtt bővíthető.

Olvassa el a legjobb AI értékesítési eszközöket, amelyek segítenek az értékesítési csapatoknak a pontosabb ügyletkövetésben és -lezárásban.

1. ClickUp (A legjobb értékesítési munkafolyamat-automatizáláshoz és ügyfélkommunikációhoz)

Egységesítse az összes értékesítési folyamatát a ClickUp Brain segítségével egyetlen AI-alapú munkaterületen.

A ClickUp a világ első konvergens AI-munkaterülete, amely a feladatokat, a folyamatokat, a csapatkommunikációt és az AI-eszközöket egy helyen egyesíti. Ahelyett, hogy a CRM, a hívásjegyzetek, az értékesítési mappák és a nyomonkövetési e-mailek között ugrálna, az egész értékesítési folyamatot közvetlenül a ClickUpból kezelheti.

Mindezek középpontjában áll a ClickUp for Sales Teams, egy beépített CRM-mel rendelkező munkaterület, amely egyszerűsíti és automatizálja az egész értékesítési folyamatot. Lehetősége van potenciális ügyfeleket hozzárendelni, nyomon követéseket beállítani, valós idejű irányítópultokat létrehozni az értékesítési teljesítmény nyomon követéséhez az AI által generált ClickUp feladatok segítségével, testreszabható munkafolyamatok és értékesítési csatorna sablonok felhasználásával, hogy képviselői az értékesítésre koncentrálhassanak.

A ClickUp Brain, a Brain Agent, az AI Notetaker és az egyedi AI-ügynökök kombinációjával minden munkafolyamatát támogatja. A ClickUp beépített, kontextusfüggő AI asszisztenseként hívásösszefoglalókat, e-mail vázlatokat és átiratokat generál, kihasználva ugyanazt a generatív AI-t az értékesítésben, amely ma újradefiniálja a kimenő stratégiákat. Így a ClickUp Brain segít csökkenteni a kapcsolódási pontok közötti súrlódást azáltal, hogy összekapcsolja az összes munkafolyamatot, gyorsabb átadást és tisztább nyomon követést biztosítva minden üzletnél.

Miután csapata kialakította a feladatstruktúrát, a ClickUp Automations és Agents segít nekik a teendők elvégzésében, így kiválóan alkalmas azoknak a csapatoknak, amelyek olyan értékesítési automatizálási eszközöket keresnek, amelyek csökkentik a rutinmunkát. Ahelyett, hogy manuálisan frissítené az üzletkötési szakaszokat vagy hozzárendelné a nyomon követéseket, egyszerű „ha ez, akkor az” munkafolyamatokat állíthat be, amelyek automatikusan elindulnak.

Rendeljen feladatokat, amikor egy potenciális ügyfél új szakaszba lép, frissítse az állapotokat a megbeszélések után, vagy küldjön figyelmeztetéseket, amikor az üzletek megrekednek. Ez egy egyszerű módszer az adminisztrációs munkák csökkentésére és az üzletek késedelem nélküli előrehaladásának biztosítására.

Így állíthat be egyedi ügynököket a munkafolyamatok automatizálásához. ⬇️

A ClickUp for Sales Teams többet kínál, mint egyszerű feladatkezelés és automatizálás. Minden egy központi munkaterületen található, beleértve a potenciális ügyfelek nyomon követését, az együttműködést, a jelentéseket és a vezetői átadásokat. Teljesítménydashboardokat hozhat létre, összehangolhatja az értékesítési célokat, és biztosíthatja, hogy minden képviselő felelősségteljesen járjon el a teljes értékesítési folyamat során.

Kész használatra alkalmas rendszerként a ClickUp Sales Tracker Template vizuális keretrendszert biztosít a potenciális ügyfelek szakaszainak, az értékesítők tevékenységének és a teljesítmény trendjeinek valós idejű nyomon követéséhez.

Fedezze fel értékesítési CRM sablonunkat a fiókok és ügyletek kezeléséhez, vagy értékesítési terv sablonunkat az értékesítési stratégiák, csapatcélok, ügyfélkapcsolat-építési tervek és bevételi mérföldkövek felvázolásához.

A ClickUp legjobb funkciói

Több AI-modell a fejlett támogatáshoz: Váltson az AI-modellek között, például Claude, Gemini és ChatGPT között, hogy a megfelelő segítséget kapja – függetlenül attól, hogy gyors összefoglalókra, mélyebb elemzésekre, e-mailek megírására vagy beszélgetések előkészítésére van szükség.

ClickUp Clips aszinkron bemutatókhoz: Rögzítsen gyors áttekintéseket, termékismertetőket vagy személyre szabott értékesítési bemutatókat a Clips segítségével. Az AI automatikusan leírja és összefoglalja őket, így könnyen megoszthatja az aszinkron frissítéseket azokkal a potenciális ügyfelekkel, akik inkább a saját idejükben szeretnének megnézni őket. Rögzítsen gyors áttekintéseket, termékismertetőket vagy személyre szabott értékesítési bemutatókat a Clips segítségével. Az AI automatikusan leírja és összefoglalja őket, így könnyen megoszthatja az aszinkron frissítéseket azokkal a potenciális ügyfelekkel, akik inkább a saját idejükben szeretnének megnézni őket.

ClickUp Chat az integrált kommunikációért: A Chat View segítségével egy helyen tarthatja a beszélgetéseket, az üzletkötések frissítéseit, a kérdéseket és a belső egyeztetéseket. Az értékesítőknek nem kell a Slack, az e-mail és a CRM megjegyzések között ugrálniuk – minden az üzletkötéshez kapcsolódó feladatban marad. A Chat View segítségével egy helyen tarthatja a beszélgetéseket, az üzletkötések frissítéseit, a kérdéseket és a belső egyeztetéseket. Az értékesítőknek nem kell a Slack, az e-mail és a CRM megjegyzések között ugrálniuk – minden az üzletkötéshez kapcsolódó feladatban marad.

Egyedi irányítópultok az értékesítés átláthatóságáért: Készítsen valós idejű Készítsen valós idejű értékesítési irányítópultokat a ClickUp Dashboards segítségével, hogy láthatóvá tegye a folyamatok állapotát, a csapat teljesítményét, az üzletkötések sebességét és az előrejelzési mutatókat anélkül, hogy táblázatokat kellene használnia vagy eszközök között kellene váltania.

Az üzletekhez kapcsolódó dokumentumok: A ClickUp Docs segítségével tartsa a felfedezési jegyzeteket, ajánlatokat vagy bevezetési útmutatókat közvetlenül a releváns feladatokhoz kapcsolva, így csapata az üzletciklus minden szakaszában teljes körű kontextussal rendelkezik. A ClickUp Docs segítségével tartsa a felfedezési jegyzeteket, ajánlatokat vagy bevezetési útmutatókat közvetlenül a releváns feladatokhoz kapcsolva, így csapata az üzletciklus minden szakaszában teljes körű kontextussal rendelkezik.

Egyéni mezők és állapotok: Személyre szabhatja értékesítési munkafolyamatát egyéni mezők hozzáadásával, mint például az üzlet mérete, a potenciális ügyfél forrása vagy prioritása, és nyomon követheti minden lehetőséget a folyamat szakaszaival összhangban lévő egyértelmű állapotokkal.

E-mail és naptár integráció: Küldjön és fogadjon e-maileket közvetlenül a feladatokból, szinkronizálja a találkozókat a Google vagy Outlook naptárával, és tartsa a kommunikációt az ügyletekhez kapcsolva anélkül, hogy platformot váltana Küldjön és fogadjon e-maileket közvetlenül a feladatokból, szinkronizálja a találkozókat a Google vagy Outlook naptárával, és tartsa a kommunikációt az ügyletekhez kapcsolva anélkül, hogy platformot váltana az e-mailes projektmenedzsment segítségével.

ClickUp Forms potenciális ügyfelek felvételéhez: Gyűjtsön magas minőségű potenciális ügyfeleket márkás űrlapok segítségével, amelyek közvetlenül a munkaterületére kerülnek – automatikusan hozzon létre feladatokat, rendeljen hozzá képviselőket, és indítsa el a munkafolyamatokat abban a pillanatban, amikor egy potenciális ügyfél kitölti az űrlapot. Gyűjtsön magas minőségű potenciális ügyfeleket márkás űrlapok segítségével, amelyek közvetlenül a munkaterületére kerülnek – automatikusan hozzon létre feladatokat, rendeljen hozzá képviselőket, és indítsa el a munkafolyamatokat abban a pillanatban, amikor egy potenciális ügyfél kitölti az űrlapot.

A ClickUp korlátai

A fejlett AI funkciókhoz való hozzáférés a magasabb árkategóriájú csomagokhoz korlátozódik, ami korlátozhatja a kisebb, szűkebb költségvetéssel rendelkező csapatok vagy egyszerűbb felhasználási esetek számára történő bevezetést.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Automatizálás és egyéni mezők. Ez a két funkció kulcsfontosságú a ClickUp számára, és rengeteg időt takarít meg szervezetünknek. Segít e-mail sablonok létrehozásában és automatizált e-mailek küldésében, csupán az egyéni mezők frissítésével.

Automatizálás és egyéni mezők. Ez a két funkció kulcsfontosságú a ClickUp számára, és rengeteg időt takarít meg szervezetünknek. Segít e-mail sablonok létrehozásában és automatizált e-mailek küldésében, csupán az egyéni mezők frissítésével.

📚 További információk: Ingyenes értékesítési terv sablonok Word, Excel és ClickUp formátumban

2. Clari (A legjobb bevétel-előrejelzéshez és a folyamatok átláthatóságához)

via Clari

A Clari egy bevétel-koordinációs platform, amely mélyen integrálja az AI-t az értékesítési tevékenységekbe, a folyamatok kezelésébe, az üzletek ellenőrzésébe, az előrejelzésekbe és a megtartásba.

Az eszközök AI-alapú előrejelző képességei vállalati szintű pontosságot biztosítanak a korábbi trendek, az üzletkötési tevékenységek és a valós idejű jelzések elemzésével. A kockázatos üzleteket korán kiemelik, és AI-vezérelt javító intézkedésekkel támogatják.

Ezenkívül a Deal Inspection & Trend Analysis ügynökök segítenek az értékesítési vezetőknek felismerni a csúszó vagy megrekedt ügyleteket, mielőtt azok hatással lennének a bevételekre.

A Clari legjobb funkciói

Használja a Clari prediktív értékesítési előrejelzését az egyes értékesítők és vezetők előrejelzéseinek összeállításához, az üzletkötési szakasz aktivitásán, a többszálas feldolgozáson és a korábbi zárási arányokon alapuló bizalmi szintekkel.

Elemezze a heti pipeline-változásokat, a megakadt ügyleteket és a képviselők tevékenységi mintáit, például az e-mailek sebességét vagy a találkozók gyakoriságát, hogy proaktív módon tudjon tanácsot adni és átcsoportosítani az erőfeszítéseket oda, ahol azokra a legnagyobb szükség van.

Összehangolja a piacra lépési csapatokat strukturált, heti bevételi ütemtervekkel, amelyek előrejelzések felülvizsgálatát, a folyamatok állapotának ellenőrzését és kötelező hívásokat kombinálnak, biztosítva ezzel a felelősségvállalást az értékesítési, marketing és ügyfélsiker csapatok között.

A Clari korlátai

A platformok közötti váltás nehézkes lehet, és a kapcsolódó csapatstruktúrák hiánya miatt a jelentések és az adatelemzések manuálisabbá és időigényesebbé válnak.

Clari árak

Egyedi árazás

Clari értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 5400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak a Clari-ról a valós felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Az adatok részletes elemzésének, a képviselők vagy fiókok szerinti szűrésének és az egyéni irányítópultok létrehozásának lehetősége jelentősen leegyszerűsítette a munkafolyamatunkat. Ráadásul a Clari mesterséges intelligenciájának előrejelzései megbízható források, amelyeket rendszeresen felhasználunk, így előrejelzési folyamatunk okosabbá és megbízhatóbbá vált.

Az adatok részletes elemzésének, a képviselők vagy fiókok szerinti szűrésének és az egyéni irányítópultok létrehozásának lehetősége jelentősen leegyszerűsítette munkafolyamatainkat. Ráadásul a Clari mesterséges intelligenciájának előrejelzései megbízható források, amelyeket rendszeresen felhasználunk, így előrejelzési folyamatunk okosabbá és megbízhatóbbá vált.

3. Gong (A legjobb mélyreható üzletkötési betekintés és beszélgetéselemzéshez)

via Gong

A Gong rögzíti, leírja és elemzi az ügyfelekkel való interakciókat, beleértve a webkonferenciákat, telefonhívásokat és e-maileket, hogy a tényleges beszélgetésekből kulcsfontosságú információkat nyerjen ki.

Több mint 300 vásárlási jelet szintetizál, hogy értékelje az üzletek állapotát, és pontosabb előrejelzéseket készítsen, mint a CRM mezők önmagukban. A műszerfalai jelzik a megakadt vagy kockázatos üzleteket, hogy javítsák a bevételi csapatok számára a folyamatok átláthatóságát.

A Gong integrálható CRM-ekkel, mint például a Salesforce, a HubSpot és a Microsoft Dynamics, valamint naptárakkal (G Suite, Office 365), a Slackkel és a Zoommal, hogy a CRM-adatok gazdagodjanak a tárolt ügyfélkapcsolatokból nyert betekintéssel.

A Gong legjobb funkciói

Szerezzen be egy üzletkötési nézetet, amely feltérképezi a képviselők tevékenységét, az érdekelt felek elkötelezettségét és a kommunikáció frissességét minden egyes lehetőség esetében.

Automatikusan jelenítsen meg fontos coaching pillanatokat olyan mutatók alapján, mint a beszélgetési arányok, az ellenvetések kezelése, a versenytársak említései és az értékesítési módszertanát tükröző egyéni nyomkövetők.

A Spot vizuális hőtérképek segítségével kezeli a csökkenő vásárlói elkötelezettséget vagy az egyoldalú beszélgetéseket, segítve a vezetőknek beavatkozni, mielőtt további üzletek meghiúsulnának.

A Gong korlátai

A platform értéke a vezetőség általi elfogadáson múlik – ha nem alkalmazzák következetesen a coachingban és a folyamatok felülvizsgálatában, az adatokon alapuló betekintés gyakran kihasználatlanul marad a képviselők szintjén.

Gong árak

Egyedi árazás

Gong értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 6200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 500 értékelés)

Mit mondanak a Gongról a valós felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A Gong nem csak rögzíti a hívásait, hogy később visszahallgathassa és áttekintse azokat. A hívásokat le is írja, így kulcsszavakra kereshet, és közvetlenül a hívás azon részéhez juthat, amelyre kíváncsi. A Gong Engage segítségével elindíthatja az ügyfélkapcsolat-építési munkafolyamatokat, hogy mindig naprakész legyen a potenciális ügyfelekkel kapcsolatban, és mindez integrálható az e-mailjeinkkel, telefonjainkkal és CRM-ünkkel.

A Gong nem csak rögzíti a hívásait, hogy később visszahallgathassa és áttekintse azokat. A hívásokat le is írja, így kulcsszavak alapján kereshet, és közvetlenül a hívás kívánt részéhez juthat. A Gong Engage segítségével elindíthatja az ügyfélkapcsolat-építési munkafolyamatokat, hogy mindig naprakész legyen a potenciális ügyfelekről, és mindez integrálható az e-mailjeinkkel, telefonjainkkal és CRM-ünkkel.

4. Salesforce Sales Cloud Einstein Copilot-tal (A legjobb vállalati szintű mesterséges intelligencia a teljes bevételi láncban)

via Salesforce

A Salesforce Sales Cloud Platform egységesíti a fiókokat, a kapcsolatokat, a történetet és az interakciókat egyetlen, konszolidált profilban a tájékozott elköteleződés érdekében, és megjelenítve a tranzakciók méretének, szakaszának és lendületének változásait, hogy proaktív beavatkozásokra legyen lehetőség.

Az Agentforce AI ügynökök és Sales Coach eszközök be vannak ágyazva a munkafolyamatokba, hogy az AI-t összehangolják az emberi értékesítési készségekkel, segítve az eladókat valós idejű kutatással, üzenetküldési tanácsokkal, állapotfrissítések automatizálásával és szimulált tárgyalási coachinggal.

Az Einstein Copilot mesterséges intelligenciát használ a nagy potenciállal rendelkező potenciális ügyfelek és üzletek prioritásainak meghatározásához a konverzió valószínűsége alapján, valamint beszélgetési és kapcsolati betekintést nyújt a potenciális ügyfelek mélyebb megismeréséhez.

A Salesforce Sales Cloud legjobb funkciói

Koordinálja a következő lépéseket az értékesítés, a szolgáltatás és a marketing területén az Einstein Copilot segítségével, amely egységes ügyfélaktivitás alapján intelligens követési intézkedéseket generál.

Az Einstein 1 Studio segítségével szervezet-specifikus AI-utasításokat hozhat létre, amelyek megfelelnek a szabályozási előírásoknak, és biztonságosan hozzáférnek a CRM-adatokhoz anélkül, hogy harmadik felek LLM-jeihez hozzáférnének.

Autolog e-mailek, találkozói jegyzetek és hívásösszefoglalók az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében, valamint AI használata az adatok elemzéséhez a zárási dátumok előrejelzésének és a folyamatok pontosságának finomítása érdekében.

A Salesforce Sales Cloud korlátai

Előfordulhat, hogy az oldalak vagy jelentések lassan töltődnek be, különösen nagy adatállományok vagy összetett irányítópultok esetén.

Salesforce Sales Cloud árak

Starter Suite: 25 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)

Pro Suite: 100 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)

Vállalati: 175 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)

Korlátlan: 350 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)

Agentforce 1 Sales: 550 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)

Salesforce Sales Cloud értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 23 300 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 18 800 értékelés)

Mit mondanak a Salesforce Sales Cloudról a valós felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A Salesforce Sales Cloud segítségével nagyon könnyen kezelhetem a potenciális ügyfeleimet, kapcsolataimat és ügyleteimet egy helyen. Tetszik, hogy láthatom, hol tart az egyes ügyletek a folyamatban, emlékeztetőket kapok a nyomon követéshez, és nyomon követhetem a feladataimat és tevékenységeimet. A műszerfalak és a jelentések is nagyon hasznosak.

A Salesforce Sales Cloud segítségével nagyon könnyen kezelhetem a potenciális ügyfeleket, a kapcsolattartókat és az üzleteket egy helyen. Tetszik, hogy láthatom, hol tart az egyes üzletek a folyamatban, emlékeztetőket kapok a nyomon követéshez, és nyomon követhetem a feladataimat és tevékenységeimet. A műszerfalak és a jelentések is nagyon hasznosak.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 30%-a úgy véli, hogy az automatizálás hetente 1–2 órányi időt takaríthat meg nekik, míg 19% szerint 3–5 órányi időt szabadíthat fel mély, koncentrált munkára. Még ezek a kis időmegtakarítások is összeadódnak: csupán két óra heti időmegtakarítás több mint 100 óra éves időmegtakarítást jelent, amelyet kreativitásra, stratégiai gondolkodásra vagy személyes fejlődésre fordíthat. 💯 A ClickUp AI Agents és ClickUp Brain segítségével automatizálhatja a munkafolyamatokat, generálhat projektfrissítéseket, és átalakíthatja a találkozói jegyzeteket megvalósítható következő lépésekké – mindezt ugyanazon a platformon. Nincs szükség további eszközökre vagy integrációkra – a ClickUp egy helyen biztosít mindent, amire szüksége van a munkanapjának automatizálásához és optimalizálásához. A ClickUp AI Agents elvégzi Ön helyett a munkafolyamatokat! 💫 Valós eredmények: A RevPartners 50%-kal csökkentette SaaS-költségeit azzal, hogy három eszközt egyesített a ClickUp-ba, így egy egységes platformot kapott, amely több funkcióval, szorosabb együttműködéssel és egyetlen, könnyebben kezelhető és skálázható információforrással rendelkezik.

5. HubSpot Sales Hub (a legjobb kis- és középvállalkozások és bejövő értékesítési csapatok méretezéséhez)

via HubSpot

A HubSpot Sales Hub struktúrát és átláthatóságot biztosít a értékesítési folyamat legfelső szintjén, így kiválóan alkalmas az inbound tevékenységüket bővítő csapatok számára. A platform kiemelkedik azzal, hogy egyesíti a marketing- és értékesítési adatokat, lehetővé téve a kontextusban gazdag potenciális ügyfelekkel való kapcsolattartást anélkül, hogy a csapatoknak több eszköz között kellene váltaniuk.

A beépített AI-eszközök segítenek az ügyletek prioritásainak meghatározásában, a hívások elemzésében és a képviselők felkészítésében, miközben valós idejű frissítéseket továbbítanak egy központi CRM-be. A gyors skálázást célul kitűző csapatok számára a HubSpot all-in-one felületével csökkenti az extra AI-értékesítési eszközök iránti igényt.

Kisebb értékesítési csapatok számára a HubSpot gyakran az első lépés a működési érettség felé. Előre konfigurált automatizálási folyamatokat, értékesítési útmutatókat és üzletkötési sablonokat kínál, amelyek segítségével a csapatok gyorsan haladhatnak előre anélkül, hogy fejlesztőkre vagy külső eszközökre kellene támaszkodniuk. Ahogy az értékesítési szervezet növekszik, könnyen beépíthetők a fejlettebb funkciók, mint például a beszélgetéselemzés, a híváscoaching és a bevételek hozzárendelése.

A HubSpot Sales Hub legjobb funkciói

Hozzáférés egy megosztott beérkező levelek mappához, amely mesterséges intelligenciával generált kontextussal összeköti az értékesítőket minden beszélgetéssel és érintkezési ponttal.

Vezesse a képviselőket strukturált felfedezésen és kifogások kezelésén keresztül testreszabott sablonok és AI által generált utasítások segítségével a Sales Playbooks modul segítségével.

Használja a beépített beszélgetés-intelligenciát a hívások rögzítéséhez, leírásához és címkézéséhez kulcsszavak és coaching lehetőségek alapján közvetlenül a CRM-ben.

A HubSpot Sales Hub korlátai

Nagy adatbázisok vagy nagyon aktív csapatok esetében késleltetés tapasztalható lehet a rekordok betöltésekor, a folyamatok közötti váltáskor vagy az adatok szinkronizálásakor.

HubSpot Sales Hub árak

Ingyenes eszközök

Sales Hub Starter: 15 USD/hó/felhasználó

Starter ügyfélplatform : 20 USD/hó/felhasználó

Sales Hub Professional: 100 USD/hó/felhasználó

Sales Hub Enterprise: 150 USD/hó/felhasználó

HubSpot Sales Hub értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 12 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (480+ értékelés)

Mit mondanak a HubSpot Sales Hubról a valós felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Kisvállalkozás tulajdonosaként a HubSpot Sales Hub-ban leginkább azt szeretem, hogy milyen egyszerűvé teszi a potenciális ügyfelek kezelését és a nyomon követést. Az e-mailek nyomon követése, az üzletkötési folyamat és a feladat-emlékeztetők segítenek abban, hogy szervezett maradjak anélkül, hogy nagy értékesítési csapatra lenne szükségem. Felhasználóbarát, és az automatizálási eszközök rengeteg időt takarítanak meg nekem, különösen akkor, ha több ügyféllel kell foglalkoznom.

Kisvállalkozás tulajdonosaként a HubSpot Sales Hub-ban leginkább azt szeretem, hogy milyen egyszerűvé teszi a potenciális ügyfelek kezelését és a nyomon követést. Az e-mailek nyomon követése, az üzletkötési folyamat és a feladatokra emlékeztető funkciók segítenek abban, hogy szervezett maradjak anélkül, hogy nagy értékesítési csapatra lenne szükségem. Felhasználóbarát, és az automatizálási eszközök rengeteg időt takarítanak meg nekem, különösen akkor, ha több ügyféllel kell foglalkoznom.

6. Lavender (A legjobb a hideg e-mailek teljesítményének javításához)

via Lavender

Mint mesterséges intelligenciával működő e-mail marketing eszköz, a Lavender az e-mail kliensben (Gmail, Outlook, Chrome kiterjesztés stb.) közvetlenül nyújt azonnali coachingot, javaslatokat téve a tárgy sor hatékonyságának, a mondatszerkezetnek, a hangnemnek és az olvashatóságnak a javítására.

Írás közben az eszköz összegyűjti a potenciális ügyfelek adatait és személyiségjegyeit, a híreket és a vállalati kontextust, hogy valós idejű személyre szabott javaslatokat generáljon, amelyek segítségével vonzóbb bevezetőket és értékes ajánlatokat készíthet, amelyek minden egyes címzettre szabottak.

Ezenkívül e-mail teljesítménymutatókat, trendelemzéseket és KPI-jelentéseket is biztosít a megnyitási arányok, a válaszadási arányok és a hangulat tekintetében a kampányok optimalizálásának javítása érdekében.

A Lavender legjobb funkciói

Használja a böngészőben elérhető e-mail intelligenciát a hangnem, a hangulat és a szerkezet valós idejű értékeléséhez, valamint az üzenetek hatékonyságának növeléséhez.

Személyre szabott javaslatokat kaphat a kapcsolattartókra szabott bemutatkozásokhoz a LinkedIn-profilok, a korábbi ügyfélkapcsolatok és a CRM-jegyzetek elemzésével.

Vizualizálja a csapat elemzéseit egy irányítópulton, például a képviselők válaszait, a tárgy sorát és a személyre szabás mértékét, hogy hatékony coaching stratégiákat dolgozzon ki.

A Lavender korlátai

Egyes felhasználók úgy érezték, hogy a szoftver visszajelzései inkább a mondatok hosszának kritizálására korlátozódnak, mintsem érdemi javításokat kínálnának.

Lavender árak

Alap: Örökre ingyenes

Starter: 29 USD/hó/felhasználó

Egyéni Pro: 49 USD/hó/felhasználó

Csapatcsomag: 99 USD/hó/felhasználó

Lavender értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Lavenderről a valós felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Nagyon hasznos, ha valós időben visszajelzést kap (a bevált gyakorlatok alapján) az e-mailjeiről. A személyre szabási asszisztens kiválóan alkalmas a potenciális ügyfeleknek küldött e-mailek gyors személyre szabására is.

Nagyon hasznos, ha valós időben visszajelzést kap (a bevált gyakorlatok alapján) az e-mailjeiről. A személyre szabási asszisztens kiválóan alkalmas a potenciális ügyfeleknek küldött e-mailek gyors személyre szabására is.

📚 További információk: Hogyan javíthatja értékesítési termelékenységét

7. Regie. ai (A legjobb AI-alapú értékesítési tartalomkészítéshez)

A Regie egy AI-alapú értékesítési platform, amely egyetlen eszközben egyesíti a potenciális ügyfelek felkutatását, az ügyfélkapcsolatok kiépítését, az ügyfelek adatainak gazdagítását, a szándékalapú prioritások meghatározását és a párhuzamos hívásokat. A „3 P” keretrendszert – Persona, Pain Point, Value Proposition (személyiség, problémás pont, értékajánlat) – használja, hogy minden üzenetet a releváns vásárlói információkhoz igazítson és növelje az ügyfelek elkötelezettségét.

A Regie AI Assistant és Rapid Writer segít témák, bevezetők, értékesítési érvek, hívási szkriptek, InMail üzenetek és számos egyéb értékesítést támogató tartalom létrehozásában. A Blocks funkció segítségével a leghatékonyabb bevezetéseket és témákat elmentheti, majd kampányokban újra felhasználhatja őket a következetesség és a gyorsaság érdekében.

A Regie.ai legjobb funkciói

Készítsen teljes kimenő munkafolyamatokat a Campaign Builder drag-and-drop felületével, az egyes személyiségekhez és vásárlói szakaszokhoz igazított, AI által generált tartalommal.

A tartalomértékelő motor, amely a korábbi kampányok elkötelezettségi mutatóit felhasználva értékeli a vázlatokat, és magas teljesítményű alternatívákat javasol.

Központosítsa a sikeres szkripteket és szekvenciákat egy csapat-szintű tartalomkönyvtárban, biztosítva az üzenetek konzisztenciáját az összes képviselő között.

Regie. ai korlátai

Több felhasználó is arról számolt be, hogy az üzenetek robotikusnak tűnhetnek és gyakran kevésbé természetesnek hatnak, ezért manuális szerkesztésre van szükség a humanizáláshoz.

Regie. ai árak

AI ügynökök: 35 000 dollártól

AI ügynökök + AI tárcsázó: 35 000 dollártól

RegieOne: Egyedi árazás

Regie. ai értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Regie.ai-ról a valós felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Az e-mailek kézbesíthetőségét illetően a Regie. ai segít átfogalmazni a szöveget, miközben hű maradunk az értékajánlatunkhoz. Emellett segít a testreszabásban is, mivel bevonja a vállalatra vagy személyre vonatkozó információkat. Ezzel rengeteg időt spóroltam a személyre szabott tartalom megírásával.

Az e-mailek kézbesíthetőségét illetően a Regie. ai segít átfogalmazni a szöveget, miközben hű maradunk értékajánlatunkhoz. Emellett segít a testreszabásban is, mivel bevonja a vállalatra vagy személyre vonatkozó információkat. Ezzel rengeteg időt spóroltam a személyre szabott tartalom megfogalmazásában.

8. Clay (A legjobb értékesítési lehetőségek felkutatásához és a potenciális ügyfelek adatainak gazdagításához)

via Clay

A Clay több mint 50–130 adatforrást integrál (pl. Clearbit, Apollo, Hunter, BuiltWith), vízesés-módszert alkalmazva, és automatikusan átfutva a forrásokon.

A szoftver mesterséges intelligenciával működő kutató ügynöke, a Claygent, weboldalakat, technológiai megoldásokat, finanszírozási híreket és blogbejegyzéseket vizsgál, hogy az értékesítési csapatok közvetlenül a potenciális ügyfelek online tevékenységéből nyerjenek betekintést.

Támogatja a natív integrációt CRM-ekkel, például a Salesforce-szel és a HubSpot-tal, valamint olyan ügyfélkapcsolat-kezelő eszközökkel, mint az Outreach.io vagy a Salesloft, a Zapier/webhooks segítségével.

A Clay legjobb funkciói

Kapjon valós idejű frissítéseket a kapcsolattartók és a vállalatok adatairól nyilvános források és API-k segítségével, hogy célzottabbá tehesse tevékenységét.

Hozzon létre egyedi szövegrészleteket, például jégtörőket vagy problémás pontokra utaló hivatkozásokat nagy mennyiségben.

Használja a vizuális munkafolyamat-építőt, hogy a nem technikai felhasználók automatizálhassák a potenciális ügyfelek felkutatását a vásárlói magatartás vagy szándék alapján.

A Clay korlátai

Az adatok importálása a meglévő adatbázisokba nem olyan zökkenőmentes, mint lehetne, mivel általában össze kell egyesíteni az adatokat és kezelni kell az ismétlődéseket.

Clay árak

Ingyenes

Starter: 149 USD/hó/felhasználó

Explorer: 349 USD/hó/felhasználó

Pro: 800 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Clay értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Clay-ről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A Clay demokratizálta a programozott, automatizált potenciális ügyfelek felkutatását, gazdagítását, kutatását és elérhetőségét. Az értékesítési technológia fejlesztése ma már sokkal hozzáférhetőbb a programozóknak, mint nekem.

A Clay demokratizálta a programozott, automatizált potenciális ügyfelek felkutatását, gazdagítását, kutatását és elérhetőségét. Az értékesítési technológia fejlesztése ma már sokkal hozzáférhetőbb a programozóknak, mint nekem.

9. Dialpad (A legjobb AI-alapú értékesítési híváskezeléshez)

via Dialpad

A Dialpad saját fejlesztésű LLM (DialpadGPT) technológiájára épülő platform, amely több mint 6 milliárd perc üzleti beszélgetésen alapul, pontos beszéd-szöveg átírást, érzelemelemzést, kulcsszókövetést és beszélgetési betekintést tesz lehetővé.

A Dialpad AI Sales Centre valós idejű hívásirányítást biztosít az értékesítőknek a hangszín, a kulcsszavak és az ellenvetések alapján. Az értékesítési vezetők beállíthatnak coaching-triggereket az élő utasításokhoz, és a Dialpad felvételeit és átiratát felhasználva felépíthetik az onboarding-könyvtárakat. Ez egy megbízható választás azoknak a csapatoknak, amelyeknél sok a hívás, és amelyek prioritásként kezelik a hívások teljesítményét és a hívások utáni elemzést.

A Dialpad legjobb funkciói

Élesítsd az élő coaching funkciót valós idejű hívásasszisztens funkciókkal, amelyek figyelmeztetik az értékesítőket, ha a hívás közben kifogásminták vagy versenytársakra való utalások jelennek meg.

Lehetővé teszi az értékesítési vezetők számára, hogy témák, szakaszok vagy eredmények szerint kövessék nyomon a beszélgetéseket, és a hívások után egyéni híváscímkézéssel nyújtsanak coachingot.

Készítsen coaching lejátszási listákat, hogy a kiemelkedő hívásszegmenseket strukturált tanulási modulokba állítsa össze a képviselők képzése érdekében.

A Dialpad korlátai

A zajos környezetben vagy több akcentussal beszélő csapatok esetében a valós idejű átírás pontossága csökkenhet.

A Dialpad árai

Standard: 27 USD/hó/felhasználó

Pro: 35 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Dialpad értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 4300 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (500+ értékelés)

Mit mondanak a Dialpadról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Rendkívül hasznos, hogy a hívások átiratát valós időben és a hívás után is meg lehet tekinteni! Nagyszerű funkció, hogy visszatérhetünk és megnézhetjük a korábbi hívások jegyzetét/témáit, ami gyakran jól jön.

Rendkívül hasznos, hogy a hívások átiratát valós időben és a hívás után is meg lehet tekinteni! Nagyszerű funkció, hogy visszatérhetünk és megnézhetjük a korábbi hívások jegyzetét/témáit, ami gyakran jól jön.

10. Apollo. io (A legjobb az all-in-one kimenő potenciális ügyfelek felkutatásához)

az Apollo.io-n keresztül

Az Apollo. io segít a csapatoknak az ügyfélszerzési stratégiák megvalósításában, a potenciális ügyfelek felkutatásától a kapcsolatfelvétel végrehajtásáig. Több mint 275 millió kapcsolattal rendelkező saját adatbázisával és natív szekvenálási eszközeivel az Apollo csökkenti a harmadik féltől származó kiegészítő vagy tárcsázó eszközök iránti függőséget.

Az eszköz AI asszisztense a teljesítménytörténet és a valós értékesítési adatok alapján javasolja az optimális tárgyakat, tartalmakat és időzítéseket. Ezenkívül az AI-alapú munkafolyamat-automatizálás lehetővé teszi a potenciális ügyfelek listájának összeállítását, gazdagítását, pontozását, üzenetküldését és a CRM szinkronizálását egyetlen egyszerűsített folyamatban.

Az Apollo.io legjobb funkciói

Használja a fejlett keresési szűrőket, hogy olyan részletes attribútumok alapján találjon kiváló minőségű potenciális ügyfeleket, mint a vállalat technológiai eszközei, a munkakör megnevezése vagy a felvételi jelzések.

Automatizálja a többcsatornás, személyre szabott ügyfélkapcsolat-építést e-mailben, hangüzenetben és a LinkedIn-en a beépített válasznyomkövetés segítségével.

Telepítse a Chrome-bővítményt, hogy közvetlenül a LinkedInről vagy az e-mail fiókjából gyorsan hozzáférhessen a kapcsolattartási adatokhoz és a kapcsolattartási előzményekhez.

Az Apollo.io korlátai

A felhasználók időnként arról számoltak be, hogy elavult e-mail címekkel vagy helytelen munkakörökkel találkoztak, ami befolyásolja az ügyfélszerzés hatékonyságát.

Apollo. io árak

Ingyenes

Alap: 59 USD/hó/felhasználó

Professzionális: 99 USD/hó/felhasználó

Szervezet: 149 USD/hó/felhasználó

Apollo. io értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8900 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak az Apollo.io-ról a valós felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Az Apollo. io valóban megváltoztatta az értékesítési folyamatok kezelésének módját. A leginkább lenyűgöző része a hatalmas és pontos kapcsolattartói adatbázis, amely megkönnyíti a különböző iparágakban a hitelesített potenciális ügyfelek megtalálását. A platform kiváló szűrőket is kínál, amelyek segítségével pontosan megcélozhatjuk az ideális ügyfélprofilokat.

Az Apollo. io valóban megváltoztatta az értékesítési folyamatok kezelésének módját. A leginkább lenyűgöző része a hatalmas és pontos kapcsolattartói adatbázis, amely megkönnyíti a különböző iparágakban a hitelesített potenciális ügyfelek megtalálását. A platform kiváló szűrőket is kínál, amelyek segítségével pontosan megcélozhatjuk ideális ügyfélprofiljainkat.

📚 További információk: A legjobb B2B CRM szoftver értékesítési csapatok számára

11. Outreach (A legjobb vállalati értékesítési elkötelezettség és automatizáláshoz)

via Outreach

Az ügyfélkapcsolatok kezelése megbízható eszköz azoknak a vállalkozásoknak, amelyek szigorú irányítást, coaching infrastruktúrát és több csapat számára átlátható értékesítési folyamatot igényelnek.

A Smart Deal Assist eszköz előre jelzi az üzletkötések eredményét (kb. 81% pontossággal), és proaktív módon javaslatokat tesz az üzletkötések zökkenőmentes lebonyolításához. Az Outreach Kaia segítségével az értékesítők egyetlen integrált platformon kapnak valós idejű telefonos coachingot, e-mail elemzéseket és az üzletkötések állapotáról szóló információkat.

Az eszköz automatikusan rögzíti az e-maileket, hívásokat, találkozókat és feladatokat a CRM-ben (Salesforce, Dynamics, HubSpot), és lehetővé teszi a teljesítmény összehasonlítását és az ügyfélkapcsolat-építési stratégiák finomhangolását.

Az ügyfélkapcsolatok legjobb funkciói

Hozzon létre üzletkötési gyorsítási pontszámokat, hogy kiemelje a folyamat hiányosságait a ritmus aktivitás, az értékesítők viselkedése és a vásárlók válaszadási arányának elemzésével.

Használja az élő híváselemzést, hogy coaching pillanatokat, automatikusan rögzített jegyzeteket és nyomonkövetési emlékeztetőket biztosítson, és csökkentse a manuális munkát.

Készítsen értékesítési képviselői teljesítményjelentéseket az aktivitás, a konverzió és az elkötelezettség trendjeinek összehasonlításához, valamint a coaching lehetőségek feltárásához.

Az ügyfélkapcsolatok korlátai

A technikai korlátok, például a duplikált rekordok (ugyanazzal az e-mail címmel rendelkező potenciális ügyfelek és kapcsolatok a Salesforce-ban) kezelésének képtelensége hibákat okozhat anélkül, hogy egyértelmű üzeneteket küldene, ami megnehezíti a problémák elhárítását.

Outreach árak

Egyedi árazás

Érdeklődők értékelései és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 3400 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak az Outreach-ról a valós felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Azok számára, akiknek a fő feladata az e-mailek és telefonhívások révén történő potenciális ügyfelek generálása, az Outreach a legjobb barát. Olyan, mint egy tanár – megmutatja, mi működik és mi nem, a statisztikák/elemzések kristálytiszták, figyelemmel kíséri a kapcsolattartási pontok teljesítményét, jól rögzíti az adatokat, és kiemeli a függőben lévő feladatokat is.

Azok számára, akiknek a fő feladata az e-mailek és telefonhívások révén történő potenciális ügyfelek generálása, az Outreach a legjobb barát. Olyan, mint egy tanár – megmutatja, mi működik és mi nem, a statisztikák/elemzések kristálytiszták, figyelemmel kíséri a kapcsolattartási pontok teljesítményét, jól rögzíti az adatokat, és kiemeli a függőben lévő feladatokat is.

Az AI értékesítési asszisztensek előnyei

Az AI értékesítési asszisztensek gyorsabbá, élesebbé és sokkal kevésbé adminisztratív munkával terhelté teszik az értékesítési csapatokat. Nem varázsolják el az üzleteket az Ön számára, de eltávolítják azokat a akadályokat, amelyek megakadályozzák a képviselőket abban, hogy a legjobb munkájukat végezzék.

Íme, mi változik valójában, amikor az AI beavatkozik:

Több idő az értékesítésre, kevesebb a kapkodás

Az értékesítők végre visszakapják a napjukat. Ahelyett, hogy egy 20 perces takarítással zárnák le a hívást, az AI már rögzítette az összefoglalót, kiválasztotta a következő lépéseket és frissítette a CRM-et. Ez az idő így közvetlenül visszakerül a valódi értékesítési beszélgetésekbe, ahelyett, hogy adminisztratív feladatokra fordítanák.

Tisztább adatok anélkül, hogy a képviselőket „fegyelmezettebb viselkedésre” kényszerítené

A legtöbb CRM-probléma nem az erőfeszítések hiányából fakad, hanem az időhiányból. Az AI pótolja a hiányosságokat azáltal, hogy naplózza a tevékenységeket, frissíti a mezőket és a háttérben konzisztens nyilvántartásokat vezet. A vezetők megbízható irányítópultokat kapnak. Az értékesítők olyan rendszert kapnak, amely nem bünteti őket azért, mert elfoglaltak.

Gyorsabb, személyre szabottabb ügyfélkapcsolatok

Amikor az AI e-maileket szerkeszt, nem általános üzeneteket hoz létre. A képviselő korábbi beszélgetéseit, a potenciális ügyfél viselkedését és az üzlet kontextusát használja fel. A képviselő továbbra is jóváhagyja az üzenetet, de a fehér lap nyomása már nincs.

Korábbi figyelmeztetések, amikor az üzletek kezdnek csúszni

Az AI észreveszi azokat a kis jeleket, amelyek az embereknek elkerülnek a figyelmét: egy általában reagáló potenciális ügyfél hirtelen elhallgat, egy üzletnél nincs következő lépés, vagy egy fiók késő este megújult érdeklődést mutat. Ezek a jelzések segítenek az értékesítőknek cselekedni, mielőtt az üzlet elszállna.

Sima, kiszámíthatóbb folyamatok

Mivel az AI összekapcsolja a különböző eszközökön, hívásokon, e-maileken, feladatokon és CRM-frissítéseken végzett tevékenységeket, minden szinkronban marad. Az értékesítők egyetlen, pontos képet kapnak, így nem kell találgatniuk. A vezetők olyan előrejelzéseket kapnak, amelyek a valós helyzetet tükrözik, nem pedig azt, ami történhetne.

AI értékesítési asszisztensek vs. emberi értékesítési képviselők

Miben a legjobbak? AI értékesítési asszisztensek Emberi értékesítési képviselők A kontextus megértése Azonnali emlékezés a hívások, e-mailek és CRM-frissítések minden részletére. Olvassa a hangnemet, a szándékot és a kimondatlan jeleket, amelyeket egyetlen rendszer sem képes érzékelni. Ismétlődő feladatok Naplózza a tevékenységeket, frissíti a mezőket, megfogalmazza a nyomon követéseket, és automatikusan gondoskodik az adatok tisztaságáról. Ezeket a feladatokat elvégezheti, de ez időt és energiát von el a tényleges értékesítéstől. Gyorsaság és következetesség A szoftver a nap 24 órájában működik, soha nem felejt, soha nem terheli túl magát, és nagy volumenű feladatokat is könnyedén kezel. A prioritások meghatározása megítélésen alapul, de a kapacitás korlátozott és napról napra változik. Pipeline-tudatosság Figyelemmel kíséri az ügyletek állapotát, korán felismeri a kockázatokat, és jelzi a nagy adathalmazokban fellelhető szokatlan mintákat. Felismeri a kapcsolatok változásait, a politikai dinamikát és a vásárlók hangulatát. Személyre szabás A korábbi beszélgetéseket és viselkedési adatokat felhasználva gyorsan személyre szabott üzeneteket generál. Hozzáadja a finom árnyalatokat, az érzelmeket, a humort és az emberi megértést, ami hitelesnek tűnik. Döntéshozatal Adatok és minták alapján javasolja a következő lépéseket. Döntéseket hoz, kezelni tudja az ellenvetéseket, és valós időben alkalmazkodik. Legjobb szerep A munkafolyamat automatizálása, elemzése, szervezése és felgyorsítása. Bizalomépítés, tárgyalás, történetmesélés és üzletkötés.

Kezdjen okosabban értékesíteni a ClickUp segítségével

Az értékesítés nem lassul, és Önnek sem kellene.

A kockázatok előrejelzésétől a nyomon követés felgyorsításáig a megfelelő eszköz leegyszerűsíti a komplexitást, és segít az értékesítőknek a bevételekre koncentrálni.

A ClickUp AI értékesítési asszisztense mindent egy munkaterületen egyesít: CRM nézetek, feladatkövetés, értékesítési irányítópultok, beépített automatizálások és AI funkciók, amelyek célja az értékesítési ciklus minden szakaszában a súrlódások eltávolítása.

Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp AI-t, és változtassa meg értékesítési csapatának értékesítési, együttműködési és nyereségszerzési módszereit.

Gyakran ismételt kérdések

Az AI értékesítési asszisztens egy digitális eszköz, amely támogatja az értékesítőket olyan feladatok elvégzésében, mint jegyzetelés, nyomon követés, CRM frissítések, potenciális ügyfelek pontozása és hívások összefoglalása. A háttérben működik, hogy az üzletek haladjanak, így az értékesítési csapatok több időt fordíthatnak az értékesítésre és kevesebbet az adminisztrációra.

Nem. Az AI automatizálhatja az ismétlődő feladatokat, elemezheti az adatokat és javaslatokat tehet a következő lépésekre, de nem helyettesítheti az emberi ítélőképességet, a kapcsolatépítést vagy a tárgyalást. A legjobb eredmények akkor születnek, ha az AI végzi el a nehéz munkát, és a képviselők a beszélgetésekre és az üzletkötésre koncentrálnak.

Az AI elemzi az e-mailek, hívások, webhelyaktivitás, ügyletek története és CRM-adatok jelzéseit, hogy azonosítsa, mely potenciális ügyfeleknél a legnagyobb a konverzió valószínűsége. Pontszámot ad a potenciális ügyfeleknek, korábban jelzi az ideális vásárlókat, és a képviselőket azoknak a fiókoknak irányítja, amelyekre ma – és nem hetek múlva – érdemes odafigyelni.

Igen, gyakran még inkább, mint a nagy csapatok esetében. A kisvállalkozásoknak általában nincs felesleges munkaerőjük az adminisztráció, az adatbevitel vagy a nyomon követés kezelésére. Az AI asszisztens kitölti ezeket a hiányosságokat, rendszerezi a folyamatokat, és több időt biztosít az értékesítőknek, hogy a bevételt generáló munkára koncentrálhassanak.

Az árak nagyban változnak, a funkcióktól, a használati korlátozásoktól és a CRM-integrációktól függően. Egyes platformok az AI-t a alapárba építik be, ahelyett, hogy külön értékesítenék.

Igen, az AI képes személyre szabott hideg e-maileket megfogalmazni, beszélgetési témákat javasolni és az elkötelezettségi jelek alapján időzíteni a visszajelzéseket. Az értékesítők továbbra is jóváhagyják és elküldik az ügyfélkapcsolat-építést, de az AI megszünteti a fehér lap nyomását és felgyorsítja az egész folyamatot.

A legtöbb AI-asszisztens közvetlen integrációt kínál a főbb CRM-ekkel, mint például a Salesforce, a HubSpot és mások. A beállítás általában magában foglalja a CRM-fiók csatlakoztatását, az adatok olvasási/írási engedélyének megadását, valamint annak kiválasztását, hogy az AI mely munkafolyamatokat automatizálja. A csatlakozás után a tevékenységek automatikusan szinkronizálódnak.

Az AI képes szervezni, elemezni és automatizálni, de még mindig vannak korlátai. Félreértheti a kontextust, emberi felülvizsgálat nélkül általános üzeneteket generálhat, vagy elmulaszthatja a vevő hangnemének finom árnyalatait. Emellett a CRM-adatok minőségétől is függ. Az AI hatékony asszisztens, de a helyes döntések meghozatalához még mindig emberi felügyeletre van szükség.