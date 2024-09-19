Hogyan készítsünk értékesítést támogató tartalmakat (példákkal)

Sok hagyományos vállalatnál a tartalom gyakran a marketingcsapat kizárólagos felelősségének tekinthető. Azonban gyakran figyelmen kívül hagyják, hogy az értékesítési csapat ugyanolyan mértékben támaszkodik a tartalomra az értékesítési folyamatok optimalizálása érdekében.

A tanulmányok szerint az értékesítést támogató tartalmak mindössze 10%-a felelős az összes potenciális ügyfél elkötelezettségének 50%-áért. Ez rávilágít a jól célzott, stratégiai tartalmak kritikus szerepére az értékesítés támogatásában.

A megfelelő értékesítést támogató tartalommal az értékesítési csapatok stratégiaibb módon vonzhatják be a potenciális ügyfeleket, kezelhetik azok konkrét problémáit, és könnyebben végigvezethetik őket a vásárlási folyamaton.

Ebben az útmutatóban megvizsgáljuk, mit is jelent az értékesítést támogató tartalom, bemutatjuk a különböző típusú tartalom példákat, és megmutatjuk, hogyan használhatja azokat a jelentősebb ügyfélkapcsolatok kialakításához.

Az értékesítést támogató tartalom megértése

Az értékesítés lényege a kapcsolatok építése, a problémák megoldása és a konverziók ösztönzése. Mégis, a legjobb értékesítési csapatok is megbotlhatnak, ha nem rendelkeznek a megfelelő erőforrásokkal.

Itt válik kulcsfontosságúvá az értékesítést támogató tartalom. Ez minden olyan forrást jelent, amely ellátja az értékesítési csapatokat a potenciális ügyfelek megszólításához és a vásárlói út hatékony végigkövetéséhez szükséges ismeretekkel és eszközökkel.

Ha értékesítési csapatának kiváló tartalmakat biztosít, akkor nem csupán információkat oszt meg velük, hanem olyan eszközt is ad a kezükbe, amellyel hatékonyabb beszélgetéseket folytathatnak, szorosabb kapcsolatokat építhetnek ki és több üzletet köthetnek.

Ebben a tekintetben elengedhetetlen a értékesítési és marketingtartalmak közötti különbség megértése.

Míg a marketingtartalmak – például blogbejegyzések, infografikák és közösségi médiakampányok – a tudatosságra és az érdeklődésre koncentrálnak a vásárlási folyamat legelején, az értékesítést támogató tartalmak a folyamat közepétől végéig tartanak. Céljuk, hogy támogassák az értékesítési csapatokat abban, hogy a potenciális ügyfeleket olyan döntés meghozatalára ösztönözzék, amely összhangban áll az értékesítést támogató stratégiával.

Íme a különbségek rövid összefoglalása:

Funkció Értékesítési tartalom Marketingtartalom Cél Növelje az értékesítést és zárjon üzleteket Vezető pozíciók létrehozása Célközönség Értékesítési képviselők, potenciális ügyfelek Célközönség Formátum Értékesítési kézikönyvek, battle cardok, e-mail sablonok Blogbejegyzések, fehér könyvek, webináriumok Fókusz Konverzió Tudatosság, érdeklődés

Az értékesítést támogató tartalom típusai

A hatékony értékesítést támogató tartalom létrehozása elengedhetetlen az értékesítési csapat felhatalmazásához és a potenciális ügyfelek értékesítési folyamaton való végigvezetéséhez. Ennek elérése érdekében az értékesítést támogató eszközök segítségével testreszabhatja a tartalmat a csapata speciális igényeinek megfelelően.

Az alábbiakban bemutatjuk a legfontosabb típusú értékesítést támogató tartalmakat, amelyeket létrehozhat:

1. Nagy értékű blogbejegyzések

Bár a blogbejegyzéseket általában marketingeszközként tekintenek, a magas értékű blogok kulcsfontosságúak lehetnek az értékesítés támogatásában.

Ezek a bejegyzések iparági szakértők szemszögéből készültek, és mélyreható betekintést nyújtanak a közönségének releváns, termékével vagy szolgáltatásával összhangban álló konkrét témákba.

A hagyományos marketingblog-bejegyzésekkel ellentétben, amelyek elsősorban a tudatosság növelésére összpontosítanak, a magas értékű blogbejegyzések úgy vannak kialakítva, hogy a legfontosabb problémákat kezeljék, a termék jellemzőit bemutassák és az iparági kihívásokkal foglalkozzanak.

Ha például szeretnéd megismertetni a közönségeddel, hogy „hogyan lehet az AI-t felhasználni az értékesítésben”, miközben finoman népszerűsíted az értékesítési termelékenységet növelő eszközödet, akkor egy jól megírt blogbejegyzés erről a témáról nagyon hatékony lehet. Értékes betekintést nyújt a potenciális ügyfeleidnek, és természetesen a termékedet pozicionálja az általuk igényelt megoldásként, így több minősített potenciális ügyfelet vonz az értékesítési folyamatba.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást blogbejegyzés-ötletek és részletes vázlatok generálásához.

2. Esettanulmányok

Az esettanulmányok a leghatékonyabb értékesítést támogató tartalomtípusok közé tartoznak, mivel bemutatják, hogy terméke vagy szolgáltatása hogyan hozott valódi eredményeket az ügyfelek számára.

Ha az ügyfélközpontúságot szem előtt tartva írja meg az esettanulmányokat, azok segíthetnek a vevői személyiségnek megérteni, hogy megoldása hogyan segít nekik a problémáik megoldásában, és bemutatni a megoldás valós hatását.

Egy projektmenedzsment eszköz hatékony esettanulmánya bemutathatja, hogyan oldotta meg az ideális ügyfélprofil (ICP) konkrét kihívásait, és kiemelheti a legfontosabb eredményeket, például a 40%-os termelékenységnövekedést. Így egyértelműen bemutathatja termékének értékét, és több minősített potenciális ügyfelet vonzhat.

3. Értékesítési útmutatók

Az értékesítési útmutatók olyan alapvető belső eszközök, amelyek stratégiákkal, bevált gyakorlatokkal és betekintéssel segítik az értékesítési csapatot a potenciális ügyfelekkel való kapcsolattartásban. Segítenek a csapatnak megérteni az iparág sajátosságait és testre szabni az értékesítési stratégiákat a hatékonyabb, ügyfélközpontú interakciók érdekében.

Például, ha azt szeretné, hogy értékesítési csapata megértse a banki ágazatot és azt, hogy terméke hogyan illeszkedik ebbe, értékesítési kézikönyve tartalmazhat részletes szakaszokat az ágazati folyamatokról, a jelenlegi technológiáról és a legfontosabb kihívásokról. Tartalmazhat értékesítési terv sablonokat, forgatókönyveket, e-mail sablonokat és elérési stratégiákat is, amelyek javítják az ügyfelekkel való interakciókat és több üzletet eredményeznek.

4. E-könyvek

Az e-könyvek forradalmasítják az értékesítési és marketing csapatok munkáját. Ezek külső értékesítést támogató eszközök, amelyek részletes információkat nyújtanak olyan konkrét témákról, amelyek értékesek a célközönség számára.

Az e-könyvek általában letölthető útmutatók formájában érhetők el, és lehetővé teszik a potenciális ügyfelek elérhetőségi adatainak gyűjtését, miközben mélyreható betekintést nyújtanak, amely túlmutat a blogok vagy cikkek által nyújtott információkon.

Ha például bemutatni szeretné egy értékesítési projektmenedzsmenthez használt termelékenységi eszköz előnyeit, akkor egy „A teljes útmutató az értékesítési termelékenységhez” című e-könyv hatékony eszköz lehet. Ez bemutathatja, hogy a projektmenedzsment eszközök hogyan racionalizálják az értékesítési folyamatokat, az automatizálási stratégiákat és az iparági trendeket, és megmutathatja, hogy szoftvere hogyan változtathatja meg a játékszabályokat.

5. Magyarázó videók

A magyarázó videók rövid, vonzó klipek, amelyek vizuálisan leegyszerűsítik termékét, szolgáltatását vagy koncepcióját. Segítségükkel a komplex ötletek könnyen érthetővé válnak, és gyorsan felkelthetik a figyelmet.

Akár egy bonyolult termékfunkciót magyaráz, akár egy folyamatot mutat be, a magyarázó videók kiválóan alkalmasak arra, hogy gyorsan felkeltsék a figyelmet és könnyen érthető formában közvetítsék a legfontosabb információkat.

Ha például meg szeretné mutatni, hogyan integrálható az Ön eszköze az értékesítési technológiai rendszerbe, készíthet egy 2 perces magyarázó videót. Ez a videó animált munkafolyamatokat vagy egy rövid termékbemutatót tartalmazhat, amelyből egyértelműen kiderül, hogyan illeszkedik az Ön megoldása az általános keretrendszerbe.

Rögzítse képernyőjét hangalámondással a ClickUp Clips segítségével, és könnyedén csatolja azokat egy feladathoz az értékesítési munkaterületén, vagy ossza meg a nyilvános linket potenciális ügyfeleivel.

6. Fehér könyvek

A fehér könyvek mélyreható, kutatásokon alapuló dokumentumok, amelyek részletesen vizsgálnak meg konkrét problémákat vagy témákat, és adatokkal és bizonyítékokkal alátámasztott értékes betekintést nyújtanak. Hasznosak a vásárlói út minden szakaszában, mivel átfogó információkat nyújtanak a különböző értékesítési beszélgetésekhez.

Ha például kiberbiztonsági szoftvert értékesít, készíthet egy fehér könyvet „A kibertámadások növekvő fenyegetése: Hogyan védhetik meg magukat a vállalkozások [jelenlegi év] -ben” címmel. Ez a dokumentum tartalmazhat adatokat a kiberfenyegetésekről, felvázolhatja a jelenlegi biztonsági kihívásokat, és bemutathatja, hogy szoftvere hogyan kínál robusztus megoldást.

7. Ajánlások

Az ügyfelek ajánlásai a leghatékonyabb értékesítést támogató anyagok közé tartoznak.

Ezek valódi visszajelzéseket tartalmaznak olyan felhasználóktól, akik első kézből tapasztalták meg termékének vagy szolgáltatásának előnyeit.

Például miután sikeresen ügyfélré alakított egy potenciális ügyfelet, kérhet tőle ajánlást. Ez lehet egy rövid idézet, amely dicséri termékét, vagy egy videó, amelyben az ügyfél megosztja, hogyan javította megoldása a folyamatát. Ezek az ajánlások különösen meggyőzőek lehetnek az értékesítési és ügyfélsiker-kezdeményezések számára, ha olyan kollégáktól vagy vállalkozásoktól származnak, akik már élvezik termékének előnyeit.

8. Értékesítési csatakártyák

Az értékesítési battle cardok elengedhetetlen belső eszközök az értékesítési csapat képzéséhez. Ezek a tömör dokumentumok fontos információkat tartalmaznak a versenytársakról, az árakról és a termékek megkülönböztető jellemzőiről, lehetővé téve az értékesítési képviselők számára, hogy hatékonyan reagáljanak a konkrét kérdésekre.

Például, ha cége CRM rendszert kínál, egy értékesítési battle card összehasonlíthatja megoldását egy vezető versenytárséval, bemutatva egyedi funkcióit, árelőnyeit és kiváló ügyfélszolgálatát.

Ezenkívül tartalmazhat cáfolatokat a versenytárs termékével kapcsolatos gyakori kifogásokra, segítve értékesítési képviselőit a aggályok kezelésében és a potenciális ügyfelek lenyűgözésében.

További információk: Hogyan készítsünk és használjunk értékesítési battle cardokat (+példák)

9. E-mail sablonok

Az e-mail sablonok előre elkészített üzenetek, amelyek különböző értékesítési folyamatok szakaszaiban testreszabhatók.

A hatékony e-mail sablonok a vásárlói út különböző szakaszaihoz vannak igazítva, például az első kapcsolatfelvételhez, a nyomon követéshez és az üzletkötéshez. Tartalmazhatnak személyre szabott elemeket, amelyekkel meg lehet szólítani a potenciális ügyfeleket, miközben strukturált keretet biztosítanak a legfontosabb pontok hatékony kommunikálásához.

Például, ha cége SaaS megoldást kínál, használhat egy e-mail sablont, hogy a termékbemutató után kapcsolatba lépjen az ügyfelekkel. Ez a sablon összefoglalhatja a megbeszélt legfontosabb funkciókat, megválaszolhatja a potenciális ügyfelek kérdéseit, és világosan felvázolhatja a következő lépéseket.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp e-mail funkcióját, hogy mindig naprakész legyen az értékesítési beszélgetésekről. Ezzel automatikusan konvertálhatja az e-maileket feladatokká, és hozzárendelheti őket konkrét ügyletekhez vagy potenciális ügyfelekhez. Ezenkívül lehetővé teszi, hogy az e-maileket a releváns feladatokhoz csatolja, így könnyen vissza tud rájuk hivatkozni, és nyomon követheti az e-mailes beszélgetéseket az értékesítési folyamat kontextusában. Ez a központosított megközelítés segít a szervezettségben, a potenciális ügyfelek prioritásainak meghatározásában, és végső soron a hatékonyabb ügyletkötésekben.

Központosítsa az értékesítési beszélgetéseket egy helyen a ClickUp e-mailes projektmenedzsmentjével

10. Ajánlatok

Az ajánlatok részletes dokumentumok, amelyek felvázolják, hogy terméke vagy szolgáltatása hogyan felel meg a potenciális ügyfél igényeinek. Általában az értékesítési folyamat utolsó szakaszában használják őket, hogy hivatalosan bemutassák megoldását és meggyőzzék a potenciális ügyfelet a folytatásról.

Ha például marketingautomatizálási platformot értékesít, ajánlatában bemutathatja, hogyan javítja az a potenciális ügyfél marketingjét, testreszabott beállítási tervet kínálhat, és különböző opciókkal ellátott árazási bontást adhat.

11. Webináriumok

A webináriumok a potenciális és meglévő ügyfelek problémáira, valamint a legfontosabb iparági témákra koncentrálnak. Valós idejű interakciókat kínálnak, lehetővé téve az élő visszajelzéseket és a kérdések-válaszok szekciókat, amelyek segítenek a problémák megoldásában és a potenciális ügyfelek hatékony megszólításában.

Például, ha cége adatelemzési platformot kínál, akkor rendezhet egy „Az adatelemzés erejének kiaknázása az üzleti életben” című webináriumot.

A webináriumon kiemelheti platformja legfontosabb funkcióit, esettanulmányokat oszthat meg és élőben válaszolhat a résztvevők kérdéseire. Ez a megközelítés felkelti az érdeklődést megoldása iránt és további értékesítési lehetőségeket nyit meg.

12. Ügyfélút térképek

Az ügyfélút térképek vizuálisan ábrázolják azokat a szakaszokat, amelyeken az ügyfél átmegy, amikor kapcsolatba lép a márkájával. Ezek elengedhetetlenek az értékesítés támogatásához, mivel segítenek az értékesítési csapatoknak megérteni az ügyfélélményt az elejétől a végéig.

A vásárlói út minden szakaszának feltérképezésével olyan értékesítést támogató tartalmat tervezhet, amely megfelel a potenciális ügyfelek konkrét igényeinek és érdekeinek.

Például, ha projektmenedzsment eszközt kínál, a vásárlói út térkép megmutathatja, hogy a vásárlóknak milyen információkra van szükségük, amikor kutatnak, döntést hoznak és használják a termékét. Így minden egyes lépéshez megfelelő tartalmat hozhat létre, ami hatékonyabbá és vonzóbbá teszi értékesítési megközelítését.

⚡️ Sablonarchívum: A ClickUp ügyfélút térkép sablonja hasznos eszköz az ügyfelek tapasztalatainak megértéséhez. Lehetővé teszi az interakciók vizualizálását, a potenciális problémák azonosítását, valamint betekintést nyerhet abba, hogy mi teszi őket boldoggá vagy boldogtalanná. Ez segít hatékonyabb stratégiát kidolgozni az ügyfél-elégedettség javítása és a siker elősegítése érdekében.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp ügyfélút-térkép sablonjával vizualizálhatja, hogyan interagálnak az ügyfelek a márkájával a különböző érintkezési pontokon.

További információk: 7 ingyenes tartalomírási sablon a gyorsabb tartalomkészítéshez

Hogyan lehet hatékony értékesítést támogató tartalmat létrehozni?

Ha kiváló értékesítést támogató tartalmakat szeretne létrehozni, akkor olyan anyagok előállítására kell összpontosítania, amelyek valóban támogatják értékesítési csapatát, és rezonálnak a célközönségével.

Ehhez meg kell értenie, mire van szükségük értékesítési képviselőinek a sikerhez, és olyan tartalmat kell készítenie, amely hatékonyan kezeli a potenciális ügyfelek kihívásait és kérdéseit.

Ehhez vegye figyelembe a következő lépéseket:

1. lépés: Azonosítsa a célközönség problémás pontjait

Ismerje meg közönségének kihívásait, preferenciáit és információs igényeit a vásárlási folyamat különböző szakaszaiban. Használja a piackutatást, az ügyféladatokat és az értékesítési csapat visszajelzéseit, hogy pontosan meghatározza ezeket a problémás pontokat.

Ezenkívül gyűjtsön információkat közvetlen beszélgetések során más értékesítési csapat tagokkal, jelenlegi ügyfelekkel és potenciális ügyfelekkel, hogy pontosítsa ismereteit és biztosítsa, hogy tartalma a legégetőbb problémáikra adjon választ.

2. lépés: Határozza meg céljait az értékesítési ciklus minden szakaszára vonatkozóan

Győződjön meg arról, hogy minden értékesítési szakaszban világos célokat tűz ki a tartalommal elérni kívánt eredmények tekintetében. Döntse el azt is, hogy célja a potenciális ügyfelek tájékoztatása, aggályaik eloszlatása vagy részletes termékinformációk nyújtása.

Ez segít olyan célzott és hatékony tartalmak létrehozásában, amelyek megfelelnek a közönség igényeinek a vásárlási folyamat különböző pontjain.

3. lépés: Dolgozzon ki értékesítésösztönző tartalmi stratégiát

Tervezze meg a céljainak és a közönségének megfelelő tartalomtípusokat. Például használjon blogbejegyzéseket vagy e-könyveket a potenciális ügyfelek figyelmének felkeltésére, és használjon esettanulmányokat, fehérpapírokat vagy ajánlatokat a potenciális ügyfelek konverziójának elősegítésére. Ez a stratégia biztosítja, hogy minden tartalom célszerű és hatékony legyen.

Ezenkívül a hatékony CRM-rendszerek segíthetnek nyomon követni a tartalom teljesítményét és az ügyfelekkel való interakciókat, így valós idejű adatok alapján finomíthatja értékesítési stratégiáját.

A ClickUp CRM Solution segítségével részletes betekintést nyerhet minden ügyfélfiókjába

Az értékesítési ciklus aktuális igényeinek megértéséhez a ClickUp CRM megoldása áttekinthető képet nyújt az értékesítési folyamatokról, lehetővé téve a fiókok nyomon követését és kezelését, valamint a csapatával való zökkenőmentes együttműködést.

Az értékesítési folyamat átfogó áttekintésével hatékony tartalmi stratégiát valósíthat meg a konverziók felgyorsítása érdekében. A megfelelő eszközök és értékesítési szkriptek hozzáadásával az egyes szakaszokban növeli az esélyét, hogy a potenciális ügyfeleket valódi ügyfelekké alakítsa, és elősegíti az általános értékesítési sikert.

4. lépés: Készítse el és rendszerezze értékesítést támogató tartalmát

Miután elkészítette tartalmi stratégiáját, kezdje el előállítani és közzétenni anyagaidat.

Hozzon létre egy külön részt a munkaterületén az értékesítési képzéshez és támogatáshoz kapcsolódó tartalmak számára, beleértve a battle cardokat, az értékesítési útmutatókat és egyéb értékes forrásokat. Ez a szervezés biztosítja, hogy a tartalmak könnyen hozzáférhetők legyenek, és hatékonyan támogassák az értékesítési tevékenységét.

A ClickUp részletes hierarchikus felépítése lehetővé teszi a projektek vizualizálását

A dokumentációhoz használt mesterséges intelligencia egyszerűsítheti a tartalom létrehozását és szervezését, biztosítva annak megfelelő kezelését és naprakészségét.

Készítsen gazdag dokumentumokat és külső értékesítési prezentációkat a ClickUp Docs segítségével

Használjon belső dokumentációs platformot, például a ClickUp Docs-ot a belső értékesítést támogató tartalmakhoz, például értékesítési szkriptekhez vagy battle cardokhoz. Ez lehetővé teszi részletes dokumentumok és wikik létrehozását és kezelését biztonságos környezetben, biztosítva, hogy értékesítési képviselői könnyen hozzáférjenek és felhasználhassák a tartalmat.

💈Bónusz: Szervezze meg stratégiailag külső értékesítést támogató erőforrásait a webhelyén, hogy a webes forgalomból értékesítési konverziókat generáljon. Ide tartoznak a magas értékű blogok, céloldalak, esettanulmányok és ajánlások.

5. lépés: Feladatok kiosztása és a haladás nyomon követése

A végrehajtás szempontjából a feladatok kiosztása és az előrehaladás nyomon követése elengedhetetlen ahhoz, hogy az értékesítést támogató tartalmakat hatékonyan kihasználhassa.

Gondoskodjon arról, hogy rendszeresen figyelemmel kísérje az előrehaladást, hogy bármilyen problémát vagy késedelmet azonnal kezelni tudjon. Ez a szisztematikus megközelítés segít fenntartani a lendületet, és biztosítja, hogy tartalma következetesen összhangban legyen értékesítési céljaival.

Kezelje teljes értékesítési csapatát és folyamatait a ClickUp segítségével

A ClickUp for Sales Teams kiválóan integrálja az értékesítést és a projektmenedzsmentet, lehetővé téve az értékesítési projektmenedzserek számára, hogy az értékesítési projekt minden aspektusát felügyeljék a kezdetektől a befejezésig. Egyetlen platformba egyesíti az alapvető eszközöket, mint például a B2B CRM szoftvert, az értékesítést támogató erőforrásokat, az elemzéseket, a feladatkezelést és a kommunikációs funkciókat.

Ez az integráció egyszerűsíti a feladatok kiosztásának, az előrehaladás nyomon követésének és az értékesítési kezdeményezések minden részletének kezelésének folyamatát. Segít a csapatának összehangoltan és az értékesítési célok elérésére koncentrálva dolgozni.

6. lépés: Automatizáljon, ahol szükséges

A rutin feladatok automatizálása jelentősen megtakaríthat időt és növelheti a hatékonyságot. Például ahelyett, hogy manuálisan küldene e-maileket a potenciális ügyfeleknek, automatizálással egyszerűsítheti ezt a folyamatot.

Például a ClickUp Automations segítségével automatikus triggereket állíthat be olyan műveletekhez, mint a követő e-mailek küldése, amikor egy ügyfél egy meghatározott lépést tesz. Így értékesítési csapata a megfelelő eszközöket és információkat kapja meg a megfelelő időben, ami segít nekik hatékonyak maradni és a legjobb formájukat hozni.

Hozzon létre hatékony automatizálási folyamatokat a ClickUp segítségével

A ClickUp Brain mesterséges intelligenciával működő funkciói összekapcsolják a feladatokat, dokumentumokat, embereket és a vállalati tudást, így bármikor zökkenőmentesen hozzáférhet a kritikus értékesítésspecifikus információkhoz.

Automatizálja a feladatokat, lépjen kapcsolatba csapatával, és egyszerűsítse a folyamatokat a ClickUp Brain segítségével

7. lépés: Személyre szabott értékesítést támogató tartalom

Az értékesítési tartalom személyre szabása azt jelenti, hogy azt az egyes potenciális ügyfelek egyedi igényeihez és érdekeihez igazítja. Ezáltal tartalma vonzóbbá és relevánsabbá válik, növelve a pozitív válasz esélyét.

A hatékony személyre szabáshoz kezdje testreszabható sablonokkal. Ezek a sablonok szilárd alapot nyújtanak, amelyet az egyes potenciális ügyfelek konkrét adataival és preferenciáival összhangban alakíthat.

Ezenkívül az AI-alapú tartalomkészítő eszközök segíthetnek a személyre szabott tartalom kidolgozásában, mivel a potenciális ügyfelek adatai alapján betekintést és javaslatokat generálnak, így a tartalom még célzottabbá és hatékonyabbá válik.

8. lépés: Mérje meg értékesítést támogató tartalmának sikerét

Az elemzések elengedhetetlenek ahhoz, hogy értékelni tudja, mennyire hatékonyak az értékesítést támogató tartalmai. Ezekből megtudhatja, melyik tartalmak vonzzák a közönségét, hogyan befolyásolják az értékesítési folyamatot, és hol lehetne javítani.

A figyelemmel kísérendő legfontosabb mutatók a következők:

Elkötelezettségi arány : Mérje meg, hogy az ügyfelek vagy potenciális ügyfelek hogyan reagálnak a tartalmára, akár személyesen, értékesítési beszélgetések során, akár online, beleértve a kattintásokat, letöltéseket és megtekintéseket.

Konverziós arányok : Figyelje, hogy tartalma mennyire hatékonyan alakítja át a potenciális ügyfeleket valódi ügyfelekké, ami különösen fontos a prezentációkban, battle cardokban és digitális eszközökben (pl. e-mailek, fehér könyvek, e-könyvek) használt értékesítési anyagok esetében.

A tartalommal töltött idő: Értékelje, hogy a potenciális ügyfelek mennyi ideig foglalkoznak a tartalmával. Segítenek-e azok a battle cardok több üzletet kötni? A hosszabb ideig tartó foglalkozás gyakran azt jelzi, hogy a tartalma értékes és lekötözi a figyelmet.

A ClickUp Dashboards segítségével teljes áttekintést kaphat értékesítési folyamatának legfontosabb mutatóiról.

A ClickUp Dashboards segítségével átfogó képet kaphat az értékesítést támogató tartalmi stratégiáját befolyásoló összes fontos mutatószámról. Segít nyomon követni a legfontosabb mutatószámokat, vizualizálni az adatokat és jelentéseket készíteni a tartalom hatékonyságának értékeléséhez. Ez lehetővé teszi, hogy tájékozott döntéseket hozzon és valós idejű betekintés alapján optimalizálja tartalmi stratégiáját.

Ezenkívül lehetővé teszi a zökkenőmentes együttműködést a csapatával, biztosítva, hogy mindenki összhangban legyen a célokkal és a szükséges kiigazításokkal az értékesítési teljesítmény javítása érdekében.

Bónusz tipp: Szeretnéd javítani marketingtevékenységeidet? Használj tartalom-workflow szoftvert. Így egyszerűsítheted a tartalomkészítési és -kezelési folyamatokat, biztosítva a hatékonyságot és a következetességet marketingtevékenységeid során.

Optimalizálja értékesítést támogató folyamatát a ClickUp segítségével

Egy szilárd értékesítést támogató stratégia növelheti a konverziókat és bizalmat építhet ki az ügyfelek körében. Testreszabott értékesítési anyagok létrehozásával és intelligens eszközök használatával értékesítési csapata hatékonyabban léphet kapcsolatba a potenciális ügyfelekkel és jobb eredményeket érhet el.

A ClickUp megkönnyíti a munkát azzal, hogy egyetlen platformon kezeli az összes értékesítési anyagot. Ez biztosítja, hogy a tartalom tökéletesen illeszkedjen a vásárlói út minden szakaszához, és alkalmazkodjon a potenciális ügyfelek igényeihez.

A ClickUp készen használható sablonokkal és hatékony AI-vezérelt funkciókkal egyszerűsíti az értékesítési tartalmak létrehozását és kezelését, segítve Önt a szervezettség és a gyors reagálás fenntartásában.

Regisztráljon a ClickUp-on, hogy javítsa értékesítést támogató folyamatát, és még ma elinduljon a siker felé!