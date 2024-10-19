Hogyan készítsünk értékesítési irányítópultot (példák és sablonok)

Akár heti csapatértekezleteket tart, akár hosszú távú stratégiát tervez, egy jó értékesítési irányítópult segítségével mindig kézben tarthatja a legfontosabb adatokat.

A megfelelő irányítópulttal nyomon követheti az egész értékesítési folyamatot, beleértve a legfontosabb értékesítési mutatókat, figyelemmel kísérheti a potenciális ügyfeleket, és akár előre jelezheti a jövőbeli értékesítéseket is. Ez időt takarít meg Önnek, és megadja azokat az információkat, amelyekre szüksége van a hatékonyabb döntések gyors meghozatalához.

Nézzük tehát, mi teszi hatékonnyá az értékesítési irányítópultot, és hogyan használhatja azt a csapata eredményeinek javítására.

Az értékesítési irányítópult legfontosabb elemei

A jól megtervezett értékesítési teljesítmény-dashboardok segítenek abban, hogy a fontos mutatókra koncentrálhasson. Bár az értékesítési vezetők igényei eltérőek lehetnek, bizonyos kulcsfontosságú elemek szinte minden értékesítési dashboardban megtalálhatók.

Vessünk rá egy pillantást:

Értékesítési teljesítménymutatók

A teljesítménymutatók minden értékesítési irányítópult középpontjában állnak. Ezek a számok mutatják, hogy értékesítési képviselői milyen eredményeket érnek el. Vegye figyelembe a teljes értékesítési bevételt, a lezárt ügyletek számát, vagy akár az átlagos ügyletméretet is.

Az értékesítési teljesítménymutatók segítenek megválaszolni a fontos kérdéseket: Elérjük az értékesítési céljainkat? Mekkora a konverziós arányunk?

Ezek a mutatók átfogó képet adnak az értékesítési képviselők teljesítményéről és arról, hogy jó úton haladnak-e a céljaik eléréséhez.

Ha ezek a számok egy helyen vannak, könnyű kezelni az egész projektet, beleértve a trendek felismerését, a sikerek megünneplését vagy a fejlesztendő területek kezelését.

Vezető és lehetőségek nyomon követése

Ez a funkció elengedhetetlen ahhoz, hogy nyomon követhesse, hol tartanak a potenciális ügyfelek az értékesítési folyamatban.

A potenciális ügyfelei előrelépnek, vagy megrekedtek? Hány potenciális ügyfélből lett tényleges ügyfél?

Az ezeket az információkat megjelenítő irányítópult segíthet csapatának minden potenciális üzletet nyomon követni.

Ha ezek az adatok kéznél vannak, azonnal intézkedhet. Akár egy kihűlt potenciális ügyfél után kell érdeklődnie, akár egy ígéretes lehetőséget kell előtérbe helyeznie, a potenciális ügyfelek nyomon követése biztosítja, hogy semmi ne maradjon figyelmen kívül.

Bevétel- és értékesítési előrejelzés

A bevétel- és értékesítési előrejelzések minden értékesítési irányítópulton fontos szerepet játszanak. Az előrejelzések segítségével a korábbi adatok, a jelenlegi lehetőségek és a piaci trendek alapján megjósolhatja a jövőbeli értékesítéseket. Ez különösen fontos a hosszú távú tervezés és a célok kitűzése szempontjából.

A pontos előrejelzés lehetővé teszi az erőforrások hatékony elosztását, megalapozott döntések meghozatalát és szükség esetén a stratégiák kiigazítását. Ez olyan, mintha útitervet készítene az értékesítés irányáról, ami nagyobb bizalmat ad a jövő tervezéséhez.

Az értékesítési irányítópult létrehozásakor figyelembe veendő tényezők

Az értékesítési irányítópultok létrehozásakor elengedhetetlen, hogy azok a csapata egyedi igényeihez igazodjanak. Egy általános irányítópult nem mindig nyújtja a kívánt, hasznosítható információkat, ezért érdemes időt szánni a megfelelő beállításra, mert ez hatalmas különbséget jelenthet.

Íme néhány fontos tényező, amelyet figyelembe kell venni az értékesítési irányítópult létrehozásakor.

Ki fogja használni az irányítópultot?🔍

Az értékesítési teljesítmény-dashboard elkészítése előtt először azt kell megkérdeznie magától, hogy ki fogja használni? Ez a tényező fogja eldönteni, hogy a dashboardon melyik kulcsfontosságú teljesítménymutatókra kell összpontosítani.

Melyek a csapata céljai?🔍

Mielőtt belemennél a mutatók és adatpontok elemzésébe, meg kell határoznod, mit jelent a siker az értékesítési képviselőid számára. A bevétel növelésére, az értékesítési ciklus lerövidítésére vagy a potenciális ügyfelek konverziós arányának növelésére koncentrálsz?

Céljai közvetlenül befolyásolják a műszerfalon nyomon követett mutatókat.

Mennyire felhasználóbarát?🔍

Az értékesítési teljesítménytáblázatnak meg kell könnyítenie az életét, nem pedig bonyolítania. Gondoskodjon arról, hogy a felület felhasználóbarát legyen, és az adatok világosan legyenek bemutatva.

Az irányítópult értéke csökken, ha az értékesítési csapatnak nehézséget okoz az információk értelmezése. Az irányítópultnak intuitívnak és mindenki számára hozzáférhetőnek kell lennie, a csapat tagjaitól a felső vezetésig.

Valós idejű hozzáférést biztosít az adatokhoz?🔍

Az értékesítési csapatoknak gyors döntéshozatalra van szükségük. Az irányítópulton szereplő információknak mindig naprakészeknek kell lenniük. Ezért a legjobb megoldás egy olyan irányítópult, amely valós idejű frissítéseket kínál.

Ez lehetővé teszi, hogy gyorsan reagáljon az értékesítési környezet változásaira, legyen szó egy ígéretes ügyfél megszerzéséről vagy a legfrissebb adatok alapján az előrejelzések módosításáról.

Milyen testreszabási funkciókat kínál?🔍

Nem minden csapatnak ugyanazokra az értékesítési mutatókra van szüksége. A testreszabható irányítópult biztosítja, hogy az Ön számára fontos adatokat követhesse nyomon.

A műszerfal kialakításának rugalmassága kulcsfontosságú, függetlenül attól, hogy konkrét célokat és kulcsfontosságú eredményeket kell hozzáadnia, az adatokat régiók szerint kell szűrnie, vagy különböző nézeteket kell létrehoznia a különböző csapattagok számára.

Értékesítési teljesítmény-dashboardjai zökkenőmentesen kell működjenek a csapat által használt egyéb eszközökkel.

Ez magában foglalja a CRM szoftvereket, a marketing automatizálási platformokat és még a könyvelési eszközöket is. Az integráció segít egyszerűsíteni a munkafolyamatot és teljes képet ad az értékesítési adatokról.

Tartsa szem előtt ezeket a tényezőket az értékesítési teljesítmény-dashboard létrehozása során, és így egy helyen megoldhatja csapata teljesítményének nyomon követését.

Hogyan készítsünk értékesítési irányítópultot?

Az értékesítési irányítópult létrehozása egyszerű, de csak akkor, ha rendelkezik a megfelelő eszközökkel. A ClickUp, egy termék- és marketingmenedzsment eszköz, minden szükséges funkciót kínál. Kezdje az értékesítési célok meghatározásával – szeretné nyomon követni a bevételeit, üzleteket kötni vagy javítani a potenciális ügyfelek konverziós arányát?

A ClickUp irányítópultjai központosított képet nyújtanak a legfontosabb teljesítménymutatókról (KPI) és mérőszámokról.

Tegye láthatóvá értékesítési irányítópultjait a testreszabható ClickUp irányítópultokkal.

Ezek testreszabhatók, hogy különféle adatokat jelenítsenek meg, többek között:

Értékesítési folyamat áttekintése: Ábrázolja az egyes szakaszokban lévő ügyletek számát és azok összértékét.

Értékesítési teljesítmény: Kövesse nyomon az olyan mutatókat, mint a generált bevétel, a konverziós arányok és az átlagos üzletméret.

Csapat teljesítmény : Figyelje az egyes értékesítési képviselők teljesítményét, beleértve a lezárt ügyletek számát és a generált bevételt.

Ügyfél-elégedettség: Kövesse nyomon az ügyfél-elégedettségi mutatókat, mint például a Net Promoter Score (NPS) és az ügyfél-elvándorlási arány.

A ClickUp értékesítési képességeinek középpontjában a projektmenedzsment szoftver áll. A ClickUp értékesítési projektmenedzsment megoldásával dedikált értékesítési projekteket hozhatnak létre a csapatok, amelyek segítségével szervezhetik az üzleteket, nyomon követhetik a folyamatokat és kezelhetik az értékesítési folyamattal kapcsolatos feladatokat.

Kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket, az értékesítéseket és az új ügyfeleket a ClickUp értékesítési projektmenedzsment megoldásával.

A legfontosabb funkciók:

Feladatkezelés: Feladatok kiosztása a csapat tagjainak, határidők beállítása és a haladás nyomon követése

Automatizálás: Az automatizálás segítségével egyszerűsítheti az adatbevitelt és biztosíthatja, hogy a potenciális ügyfelek zökkenőmentesen haladjanak előre a folyamatban.

Egyéni mezők: Hozzon létre egyéni mezőket az értékesítési folyamatához kapcsolódó konkrét adatok rögzítéséhez.

Következő lépésként a ClickUp CRM projektmenedzsment megoldása átfogó platformot biztosít az értékesítési tevékenységek kezeléséhez és az erős ügyfélkapcsolatok kiépítéséhez.

Növelje ügyfelei számát és elégedettségét a ClickUp CRM projektmenedzsment megoldásával.

A ClickUp CRM olyan funkciókat kínál, mint például:

Kapcsolatkezelés: tárolja az ügyfelek adatait, beleértve a kapcsolattartási adatokat, a vállalati információkat és a kommunikációs előzményeket.

Lehetőségek kezelése: Kövesse nyomon az értékesítési lehetőségeket, beleértve az üzlet értékét, valószínűségét és a várható lezárási dátumot.

Tevékenységek nyomon követése: Naplózza a hívásokat, e-maileket és megbeszéléseket, hogy nyilvántartást vezessen az ügyfelekkel való interakciókról.

Pipeline-kezelés: Vizualizálja az értékesítési csatornát, kövesse nyomon az üzletkötések szakaszait, és állítsa be a valószínűségi pontszámokat.

A Shopmonkey egyik fontos ideája, hogy minden üzletnek segítsen a fejlődésben. A ClickUp segítségével marketingcsapatunk dinamikus, gondolatvezető marketingtartalmakat tudott létrehozni, hogy pontosan ezt tegye.

A ClickUp bevezetése óta a Shopmonkey három hónap alatt három új terméket hozott forgalomba, és tervezi, hogy még tovább bővíti a használatát.

A műszerfal létrehozásának bevált gyakorlata és tippjei

Íme néhány bevált gyakorlat és tipp, amelyet követhet az értékesítési irányítópultok létrehozása vagy testreszabása során:

1. Kezdje egyszerűen, majd építse tovább

Ha még nem jártas a műszerfalak létrehozásában, kezdje az alapokkal. Adjon hozzá néhány fontos mutatót, például a teljes értékesítést, a potenciális ügyfeleket és a lehetőségeket.

Ha már jól ismeri a rendszert, bővítheti azt további widgetek hozzáadásával és az elrendezés testreszabásával. A ClickUp drag-and-drop felülete megkönnyíti a widgetek hozzáadását és átrendezését, ahogyan az Ön igényei változnak.

2. Használjon vizuális elemeket az adatok egyszerűsítéséhez

A diagramok, grafikonok és színkóddal jelölt állapotfrissítések segítenek egyszerűsíteni a komplex adatokat. A ClickUp lehetővé teszi különböző vizuális szoftverek használatát, így könnyebb megérteni a teljesítményt.

A bevételek eloszlását bemutató kördiagram vagy a havi értékesítéseket összehasonlító oszlopdiagram segítségével gyorsan közölheti a trendeket a csapatával.

3. Tartsa csapatát naprakészen

A ClickUp segítségével könnyedén megoszthatja értékesítési irányítópultját csapattagjaival, ügyfeleivel vagy érdekelt felekkel. A platform lehetővé teszi továbbá, hogy jogosultságokat állítson be, amelyekkel szabályozhatja, ki tekintheti meg vagy szerkesztheti az irányítópultot.

Ez biztosítja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, akár a haladás nyomon követéséről, akár a stratégia megvitatásáról van szó.

4. Automatizáljon, ahol csak lehetséges

Az értékesítési csapatok gyakran időszűkében vannak, és az ismétlődő feladatok automatizálásával erőforrásokat szabadíthatnak fel fontosabb munkákra. A ClickUp segítségével automatizálhatja az olyan műveleteket, mint az állapotok frissítése vagy a csapat tagjainak értesítése, amikor egy feladat új szakaszba lép.

Ez csökkenti a manuális munkát és valós időben frissíti az irányítópultot.

A ClickUp használatával nem csak egy statikus irányítópultot hoz létre, hanem egy dinamikus, testreszabható eszközt, amely az értékesítési csapatával együtt növekszik és alkalmazkodik a változó igényeihez.

Ingyenes értékesítési sablonokat használhat egyedi ClickUp irányítópult létrehozásához, olyan widgetekkel, amelyek vizualizálják a legfontosabb mutatókat, mint például az értékesítési teljesítmény és az üzletkötések előrehaladása.

Értékesítési irányítópult sablonok és példák

Az értékesítési irányítópult létrehozása a semmiből időigényes lehet, de a sablonok felgyorsíthatják a folyamatot. Beépített mutatókkal és elrendezésekkel szilárd kiindulási pontot biztosítanak, megkönnyítve az adatok vizualizálását.

Íme néhány a legjobb sablonok közül, attól függően, hogy mire van szüksége:

1. ClickUp értékesítési folyamat sablon (kezdőknek)

Töltse le ezt a sablont Kezelje értékesítési folyamatát egy egyedi értékesítési irányítópulton a ClickUp értékesítési folyamat sablonjával.

A ClickUp értékesítési folyamat sablonja akkor a legalkalmasabb Önnek, ha új értékesítési vezetőként értékesítési irányítópultot hoz létre értékesítési csapatának figyelemmel kísérésére.

Ebben a sablonban használatra kész és teljes mértékben testreszabható mappákat talál. Emellett automatizálási funkciókat és hét egyéni mező opciót is kap, például „Név”, „E-mail”, „Beosztás” és még sok más.

Többféle nézet opcióval, például táblanézettel, listanézettel és akár 14 egyéni státusszal, ez a sablon egy komplett csomag az értékesítési teljesítmény felügyeletéhez.

2. ClickUp értékesítési folyamat sablon (középhaladó)

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon ügyfeleit és potenciális ügyfeleit egy egyedi értékesítési irányítópulton a ClickUp értékesítési folyamat sablonjával.

Ha tapasztalt értékesítési vezető, akkor a ClickUp értékesítési folyamat sablonja lehet a leghasznosabb az Ön számára.

Ez a sablon több funkciót kínál az értékesítési irányítópultok létrehozásához. Gazdag funkciókkal rendelkezik, könnyen adaptálható és teljesen testreszabható munkaterülettel rendelkezik. Íme néhány dolog, amit ezzel a sablonnal tehet:

Tekintse át az egész értékesítési csatornát egyetlen nézetben

A potenciális ügyfeleket sürgősség, érték és potenciál alapján rangsorolja.

Az elemek drag-and-drop funkcióval testreszabhatók.

Takarítson meg képzési és fejlesztési költségeket, mivel a sablon könnyen használható.

Javítsa a csapat tagjai közötti kommunikációt

Pontosabban jósolja meg csapata teljesítményét

Ezenkívül ez a sablon 30 egyéni állapotot és négy egyéni nézetet kínál, hogy biztosítsa a könnyű hozzáférhetőséget.

3. ClickUp értékesítési jelentés sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp értékesítési jelentés sablonjával egyetlen helyen láthatja az összes mutatószámot.

Ön inkább vizuális típusú vezető, aki a számok sorai és oszlopai helyett a grafikonokat és diagramokat részesíti előnyben? A ClickUp értékesítési jelentés sablonja segít Önnek részletes értékesítési jelentéseket összeállítani vizuálisan vonzó módon.

Ez lehetővé teszi, hogy gyorsan elemezze csapata teljesítményét azáltal, hogy nyomon követi a legfontosabb értékesítési mutatókat, mint például a bevétel, a lezárt üzletek és a pipeline értéke az idő függvényében. Ez az információ lehetővé teszi, hogy értékesítési képviselői tartani tudják a céljaikat.

Beállíthat egyéni állapotokat is, például „Nyitott” és „Befejezett”, hogy nyomon követhesse az értékesítési folyamatot. Tíz egyéni attribútummal és öt egyéni nézettel rendelkezik, hogy minden szükséges értékesítési információt megkapjon.

4. ClickUp értékesítési KPI sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp értékesítési KPI-sablonjával egyetlen értékesítési irányítópulton jelenítheti meg csapata összes KPI-jét.

A ClickUp értékesítési KPI-követési sablon az Ön első számú eszköze az összes fontos mutató figyelemmel kíséréséhez. Könnyen nyomon követhető és elemezhető vele a legfontosabb teljesítménymutatók (KPI-k), mint például a minősített potenciális ügyfelek, a konverziós arányok és a bevétel növekedése.

Az egyéni mezők lehetővé teszik, hogy minden KPI-hez adatokat adjon meg, így nyomon követheti a célokat, a tényleges eredményeket és a köztük lévő különbségeket. A ClickUp robusztus jelentéskészítő és irányítópult funkcióival valós időben láthatja csapata teljesítményét, így könnyebben azonosíthatja a fejlesztésre szoruló területeket és azokat, amelyek meghaladják a várakozásokat.

Ez a sablon úgy lett kialakítva, hogy segítse csapatát a célok elérése érdekében. A KPI-ket osztályok vagy egyéni csapattagok szerint rendezheti, így biztosítva, hogy mindenki ugyanazon célok elérése érdekében dolgozzon. Az olyan egyéni állapotok, mint „Jó úton”, „Kockázatos” vagy „Befejezett” segítségével csapata könnyedén áttekintheti az egyes KPI-k előrehaladását.

5. ClickUp értékesítési hívások sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp értékesítési hívások sablonjával könnyedén nyomon követheti az összes értékesítési hívását, azok eredményeit és a további intézkedéseket.

Ha értékesítési folyamata nagymértékben támaszkodik a telefonhívásokra, akkor a ClickUp értékesítési hívások sablonja tökéletes Önnek. Ezzel kategorizálhatja a hívások eredményeit, beállíthatja a nyomon követési emlékeztetőket, és értékes információkat gyűjthet minden egyes interakcióból.

Testreszabhatja, hogy nyomon kövesse a legfontosabb mutatókat , mint például a kezdeményezett hívások számát, azok konverziós arányát és a nyomon követési állapotokat. Ez világos képet ad az elérési erőfeszítésekről, és segít a prioritások meghatározásában, ami a fókuszáláshoz vezet.

A számok nyomon követése mellett ez a sablon jobb csapatkommunikációt is elősegít, mivel a csapat tagjai minden híváshoz megjegyzéseket fűzhetnek. Ez segít abban, hogy mindenki tisztában legyen a megbeszélt témákkal és a következő lépésekkel.

6. ClickUp értékesítési nyomkövető sablon

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon egyszerre az összes értékesítési tevékenységét az értékesítési teljesítmény-dashboardon a ClickUp értékesítési nyomkövető sablonjával.

A ClickUp Sales Tracker sablon átfogó megoldást kínál az egész értékesítési folyamat kezelésére. Ez a sablon lehetővé teszi a mezők testreszabását az értékesítési folyamat minden lépésének nyomon követéséhez, beleértve a potenciális ügyfeleket, az üzleteket és a bevételi előrejelzéseket.

Kövesse nyomon az egyes ügyletek előrehaladását a különböző szakaszokban – például a potenciális ügyfelek felkutatásában, minősítésében, a tárgyalásokban és a lezárásban –, így könnyebben figyelemmel kísérheti a folyamat teljesítményét. Ez egy remek eszköz, amely biztosítja, hogy semmi ne vesszen el a folyamat során, amikor az egyik szakaszból a következőbe lép.

A vizuális vonzereje mellett ez az értékesítési nyomonkövetési sablon zökkenőmentesen integrálható más, már használt eszközökkel, például CRM irányítópultokkal. Különböző forrásokból származó adatokat vonhat be, így egységes képet kaphat értékesítési teljesítményéről.

Az automatikus frissítések és feladatkiosztások funkciók segítségével csapata mindig naprakész maradhat, és biztos lehet benne, hogy az értékesítési folyamat minden szakaszában minden szükséges intézkedés megtörténik.

7. ClickUp értékesítési folyamat sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp értékesítési folyamat sablonjával megtervezheti az értékesítési folyamat minden lépését.

Van-e az értékesítési folyamatában olyan rögzített lépés vagy protokoll, amelyet minden csapattagnak be kell tartania?

A ClickUp értékesítési folyamat sablonja tökéletes egy szabványosított és megismételhető folyamat létrehozásához.

Ezzel az értékesítési munkafolyamat minden lépését felvázolhatja, az első kapcsolatfelvételtől az üzlet lezárásáig. Emellett automatizálási funkciókat is kínál, amelyekkel minimalizálhatja a manuális feladatokat és javíthatja a konzisztenciát. Előre meghatározott lépéseket állíthat be a potenciális ügyfelek minősítéséhez, az ajánlatok benyújtásához, a tárgyalásokhoz és a nyomon követéshez, így biztosítva, hogy csapata mindig a bevált gyakorlatokat kövesse.

A sablon egyik kiemelkedő tulajdonsága az alkalmazkodóképessége. Ahogy vállalkozása növekszik vagy a piaci körülmények változnak, könnyedén módosíthatja a folyamatot, hogy megfeleljen az új igényeknek.

A sablon elősegíti a csapat tagjai közötti együttműködést is, mivel lehetővé teszi számukra, hogy valós időben kövessék nyomon az egyes potenciális ügyfelek előrehaladását. Ezzel a strukturált megközelítéssel optimalizálhatja csapata hatékonyságát, csökkentheti a hibák számát és gyorsabban zárhatja le az üzleteket.

8. HubSpot

via HubSpot

A HubSpot könnyen kezelhető, és az üzleti növekedésnek megfelelően testreszabható. Az irányítópultjai meglehetősen intuitívak, és segítenek az üzletek, a potenciális ügyfelek és a teljesítménymutatók valós idejű nyomon követésében.

A HubSpot irányítópultok használata jó választás azoknak az értékesítési vezetőknek, akik már használják ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) eszközeiket a potenciális ügyfelek kezelésére és az ügyfelek nyomon követésére.

9. Zoho CRM

a Zoho CRM segítségével

A Zoho értékesítési irányítópultja lehetővé teszi valós idejű nyomon követését az Ön által elért bevételeknek, a jelenlegi potenciális ügyfeleknek és az összes értékesítési folyamat szakaszának.

Testreszabható, jól integrálható más eszközökkel, és robusztus megoldást kínál kis és nagy értékesítési csapatok számára egyaránt. Előrejelzéseket is készíthet, hogy értékesítési képviselői mindig a terv szerint haladjanak.

Az, hogy ez egy jó értékesítési irányítópult-e, az értékesítési stratégiájától függ – nagyban támaszkodik-e CRM-eszközökre és mutatókra?

10. Salesforce

via Salesforce

A Salesforce magasan testreszabható irányítópultjairól ismert, amelyek bármilyen szükséges értékesítési mutató nyomon követésére szabhatók.

A drag-and-drop funkcióval tökéletes irányítópultot tervezhet csapatának. A Salesforce irányítópult könnyen integrálható több eszközzel , így átfogó folyamatot biztosít.

Ez egy jó értékesítési képviselői irányítópult, ha inkább értékesítési megoldásokra van szüksége, mint CRM- vagy projektmenedzsment-megoldásokra. Az egész értékesítési csapat funkcióit nyomon követheti, és minden értékesítési stratégiához igazítható.

Ez elősegítheti az adatokon alapuló döntéshozatalt is, mivel az összes értékesítési elemzés egy helyen elérhető.

Olvassa el még: 10 ingyenes értékesítési terv sablon Word, Excel és ClickUp formátumban

Növelje az értékesítési bevételeket a ClickUp segítségével

Az értékesítési irányítópultok nem csupán kiegészítő eszközök – elengedhetetlenek minden csapat számára, amely a legjobb formájában szeretne maradni. Akár a teljesítménymutatók nyomon követéséről, a potenciális ügyfelek nyomon követéséről, akár a jövőbeli bevételek előrejelzéséről van szó, egy jól felépített irányítópult segít abban, hogy magabiztosabban hozza meg adat alapú döntéseit.

Az olyan eszközökkel, mint a ClickUp, létrehozhat egy csapatának igényeire szabott, testreszabott értékesítési irányítópultot, amely mindent egyszerűsít, a potenciális ügyfelek nyomon követésétől a bevétel-előrejelzésig. Az egyik kiemelkedő funkció a készre használható értékesítési sablonok kiterjedt könyvtára, amelynek köszönhetően hihetetlenül gyorsan beállíthatja irányítópultját.

Az értékesítési csapat fejlődésével a műszerfal is alkalmazkodni tud, így segítve Önt abban, hogy rugalmas, hatékony és a legfontosabb dolgokra koncentráljon: az üzletek lezárására és a növekedés elősegítésére.

