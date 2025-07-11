Ingyenes LinkedIn tartalomnaptár sablonok a bejegyzések tervezéséhez

Ismét egy üres LinkedIn-sorra bámulsz?

Megvannak az ötleteid, a megfelelő szavak, hogy azokat kifejezd, és még a képek is, hogy teljessé tegyék a csomagot, de a bejegyzéseid folyamatosan késnek. Az elkötelezettség csökken, és az algoritmus nem éppen megbocsátó.

A valódi probléma az, hogy szigetelt módon tervez. Összefüggéstelen dokumentumokat, táblázatokat és Slack-szálakat használ, amelyek nem valós idejű együttműködésre lettek kialakítva.

Képzelje el egy olyan egységes információforrást, ahol az egész LinkedIn-stratégiája megtalálható – ötletek, jóváhagyások, vizuális elemek, sőt, határidők is.

A közösségi média tartalomnaptár sablonja ezt lehetővé teszi, függetlenül attól, hogy márkafiókot, ügyfél LinkedIn személyes márkáját vagy saját gondolatvezetői kezdeményezéseit kezeli. A megfelelő sablon segítségével a szétszórt tartalomkezelési erőfeszítéseket következetes, nagy hatással bíró publikációs motorrá alakíthatja.

Ez a bejegyzés bemutatja a legjobb ingyenes LinkedIn tartalomnaptár-sablonokat, amelyeket azonnal használhat, beleértve a ClickUp – a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás – speciálisan erre a célra kifejlesztett opcióit is.

Mik azok a LinkedIn tartalomnaptár sablonok?

A LinkedIn tartalomnaptár sablon egy kész keretrendszer, amely segít megtervezni, megszervezni és ütemezni a LinkedIn-re szánt bejegyzéseket. Ahelyett, hogy minden nap azon törnéd a fejed, mit is tegyél közzé, áttekintést kapsz a tartalmaidról – mi jelenik meg, mikor, hogyan és miért.

Ez magában foglalhatja:

A LinkedIn-en való megjelenéshez szükséges közösségi média stratégiája

Heti tartalmi témák vagy témakörök

A tervezetek, felülvizsgálatok és jóváhagyások határidejei

Vizuális helyőrzők vagy eszközlinkek

Poszt szöveg vagy képaláírás ötletek

Teljesítménykövetés (lájkolások, kommentek, kattintási arányok stb.)

📝 Gyors megjegyzés: Egyes sablonok egyszerűek (például oszlopokkal ellátott táblázatok), míg mások dinamikusak és együttműködésre alkalmasak – gondoljunk csak a valós időben frissülő naptárakra, feladatlapokra vagy irányítópultokra.

Mi jellemzi egy jó LinkedIn tartalomnaptár sablont?

Egy jó LinkedIn tartalomnaptár-sablon egyszerűsíti a tervezéstől a közzétételig vezető utat. Megszünteti az akadályokat, mint például a gyenge ötletek, a határidők elmulasztása, a felelősség tisztázatlansága stb. Emellett elég rugalmas ahhoz, hogy illeszkedjen a tartalom-munkafolyamatához, miközben biztosítja a szükséges átláthatóságot ahhoz, hogy a terv szerint haladjon.

Keressen olyan sablonokat, amelyek tartalmazzák:

Testreszabható nézetek: Heti, havi vagy kampányspecifikus ütemtervek, amelyek illeszkednek a közzétételi ütemtervedhez

Állapotkövetés: Az ötletelés, felülvizsgálat vagy ütemezés fázisában lévő feladatok megtekintése

Együttműködési funkciók: Így írói, tervezői és érdekelt felek egy helyen dolgozhatnak.

Tartalom metaadatok mezői: például platform, közönség, formátum, hashtagek vagy kampánycélok a teljes kontextus érdekében

LinkedIn-specifikus mezők: Szószám, karakterkorlátozás, címkézés és linkkövetés

Plusz pontokat kap, ha integrálható a projektmenedzsment eszközöddel, lehetővé teszi kreatív briefek és eszközök közvetlen csatolását, és/vagy tartalmazza a határidők és emlékeztetők automatizálását. Végül is egy jó tartalomtervezési és írási sablonnak időt kell megtakarítania, csökkentenie kell a stresszt, és segítenie kell olyan tartalom létrehozásában, amely rezonál a célközönségeddel.

15 LinkedIn tartalomnaptár-sablon, amely inspirálja marketingcsapatát

A LinkedIn tartalmi stratégiájának és bejegyzéseinek megtervezése nem jelenti azt, hogy minden héten újra kell feltalálnia a kereket. A ClickUp bevált sablonjai segítenek az Önéhez hasonló marketingcsapatoknak abban, hogy célzottan, nem pedig pánikban nyomják meg a „közzététel” gombot.

1. ClickUp havi tartalomnaptár sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg, szervezze és kövesse nyomon LinkedIn-tartalmát a ClickUp tartalomnaptár-sablonjával.

A ClickUp havi tartalomnaptár sablonja nagyképű gondolkodók számára készült. Segít vizualizálni a LinkedIn tartalomterveit egy egész hónapra, így nem csak a holnapra, hanem a következő kampányra is tervezhet. A brainstormingtól a publikálásig minden lépés egy központi helyen található.

Drag-and-drop naptárnézetet kínál a könnyű ütemezéshez

A színkóddal jelölt egyéni állapotok jelzik, hogy mi van tervezetben, felülvizsgálat alatt vagy készen a közzétételre.

Tartalmazza a poszt típusának, csatornájának, tulajdonosának és prioritásának megjelöléséhez használható, azonnal használható egyéni mezőket.

A kapcsolódó ClickUp feladatok megkönnyítik a vizuális elemek, szövegek és kreatív briefek csatolását.

A verziókezelés biztosítja, hogy csapata mindig a legfrissebb változatot és tervezési iterációt használja.

📌 Ideális: Több kampányt egyszerre kezelő marketingcsapatok számára, akiknek szükségük van egy világos havi áttekintésre arról, hogy mi és mikor kerül közzétételre. Különösen hasznos a LinkedIn-bejegyzések szinkronizálásához termékbevezetésekkel vagy szezonális tartalmakkal.

2. ClickUp heti tartalomnaptár sablon

Ingyenes sablon letöltése Kombinálja a LinkedIn-re tervezett tartalmakat spontán trendkövetéssel a ClickUp heti tartalomnaptár-sablonjának segítségével.

Előfordult már, hogy habozott, hogy posztoljon-e, mert nem volt biztos benne, hogy csatlakozzon-e egy trendi beszélgetéshez, vagy ragaszkodjon-e a tartalmi tervéhez? A ClickUp heti tartalmi naptár sablonja a LinkedIn stratégiáját megvalósítható, heti tervekre bontja. Tökéletes a napi posztok nyomon követéséhez, az elkötelezettség figyeléséhez és a trendek változásainak gyors kiigazításához.

Részletes heti bontás a részletes tartalomtervezéshez

Hely a bejegyzés ötletek, hashtagek és kreatív eszközök rögzítésére a csatlakoztatott ClickUp Whiteboards segítségével

Állapotkövetés, hogy lássuk, mi van ütemezve, folyamatban van vagy már közzétették

Valós idejű együttműködés, hogy mindenki szinkronban maradjon

Testreszabható nézetek – váltson listás, táblás vagy naptár formátumok között a jobb tervezés érdekében

📌 Ideális: közösségi média menedzserek és tartalomalkotók számára, akiknek rugalmasnak kell maradniuk, reagálniuk kell a trendekre, és szorosan figyelemmel kell kísérniük a LinkedIn napi tevékenységét.

💡 Profi tipp: Minden péntek este/hétfő reggel szánjon 30–60 percet a ClickUp AI naptárának használatára, hogy a szerkesztői vagy közzétételi sablonok egyikével csoportosan megtervezze és címkézze tartalmát. Ez megadja az alaphangot, áttekinthetővé teszi a hetét, és csökkenti a last minute pánikrohamokat.

3. ClickUp tartalomterv sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp tartalomtervezési sablonjával egyetlen helyen kezelheti a LinkedIn tartalomkészítését és terjesztését.

Készen állsz arra, hogy LinkedIn stratégiádat szétszórtból stratégiaivá alakítsd? A ClickUp tartalomterv-sablon segít megtervezni a tartalom pilléreit, a kampány céljait és az üzeneteket – még mielőtt elkezdenéd a bejegyzések ütemezését. Ez egy terv azoknak a marketingeseknek, akik szeretnék, ha minden LinkedIn-bejegyzésük egy nagyobb célt szolgálna.

Stratégiai tervezési szakaszok a célok, a közönség és az üzenetek tekintetében

Vizuális idővonalak a tartalom és a fontos üzleti dátumok összehangolásához

Brainstorminghoz és jóváhagyásokhoz használható együttműködési eszközök

Könnyen frissíthető struktúra, ahogy stratégiája fejlődik

Közvetlen linkek a végrehajtási sablonokhoz a zökkenőmentesebb átadás érdekében

📌 Ideális: Marketingvezetők és stratégák számára, akik koherens, célorientált LinkedIn-jelenlétet szeretnének kiépíteni.

📚 Olvassa el még: Média tervezési sablonok

4. ClickUp modern közösségi média naptár sablon

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp Modern Social Media Calendar Template (Modern közösségi média naptár sablon) alkalmazást a bejegyzések szervezéséhez és a tartalom teljesítményének nyomon követéséhez több közösségi média csatornán.

Ha a LinkedIn mellett több platformot is kezel, akkor a ClickUp Modern Social Media Calendar Template pont Önnek készült. Ez az ingyenes tartalomnaptár-sablon friss, vizuálisan vonzó megközelítést kínál a tartalom ötleteléséhez, ütemezéséhez és nyomon követéséhez. Lehetővé teszi, hogy egy pillanat alatt áttekintse az összes közösségi média platformját, anélkül, hogy a döntéshozatalt zavaró zavaró tényezőkkel kellene szembesülnie.

Többcsatornás naptárnézet a LinkedIn és más platformok összehangolásához

Színkódolt címkék kampányokhoz, tartalomtípusokhoz vagy csatornákhoz

Húzással és elhelyezéssel történő bejegyzések gyors átütemezéshez

Analitikai nyomon követés a hatékony megoldások méréséhez, közvetlenül a naptárból, a ClickUp Dashboards segítségével

Mobilbarát kialakítás az útközbeni tervezéshez

📌 Ideális: közösségi média csapatok és szabadúszók számára, akiknek modern, vizuálisan áttekinthető módszerre van szükségük a több csatornán történő posztoláshoz és a teljesítmény nyomon követéséhez.

5. ClickUp közösségi média posztolási ütemterv sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp közösségi média posztolási ütemterv sablon segítségével előre ütemezheti a posztokat, így soha többé nem fogja lekésni a posztolási határidőket.

A ClickUp közösségi média posztolási ütemterv sablonja egy taktikai eszközkészlet, amely segít megszervezni a LinkedIn (és más közösségi platformok) posztjainak időzítését. A pontosságra tervezve, segít pontosan megtervezni, hogy mikor jelenjen meg az egyes posztok, így soha nem marad le egy fontos pillanatról, és nem kerül sor kampányok átfedésére. Hasznos, ha konzisztens posztolási ütemtervet szeretne fenntartani, és ki szeretné használni a legmagasabb aktivitású időszakokat a maximális elérhetőség érdekében.

👀 Tudtad? A LinkedIn-en a legnagyobb aktivitás általában hétköznapokon reggel 7 és délután 4 óra között tapasztalható, kedden és csütörtökön pedig reggel 10 és 11 óra között. Bár ezek az időpontok a leghatékonyabbak, a teljes munkanap során az aktivitás meglehetősen állandó marad, így nem kell feltétlenül a csúcsidőszakban posztolnod.

Óránkénti ütemezés a poszt időzítésének részletes ellenőrzéséhez

Automatikus emlékeztetők, hogy a posztolási ritmusod ne csökkenjen

A közelgő, ütemezett és közzétett bejegyzések áttekintése

Támogatja az örökzöld tartalmak ismétlődő posztolási időpontjait

Könnyen másolható ütemtervek ismétlődő kampányokhoz

📌 Ideális: közösségi média koordinátorok és ügynökségek számára, akik gyakran posztolnak a LinkedIn-en, vagy bárki számára, aki optimalizálni szeretné az időzítést a maximális elkötelezettség érdekében.

📚 Olvassa el még: Mesterséges intelligencia eszközök a közösségi médiában

6. ClickUp közösségi média tartalomterv sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze és szervezze meg stresszmentesen közösségi média tartalmát a ClickUp közösségi média tartalomterv sablonjával.

A ClickUp közösségi média tartalomterv sablonja azoknak a marketingeseknek készült, akik szeretnék összekapcsolni a stratégiát és a végrehajtást. Lehetővé teszi a kampány céljainak felvázolását, a tartalom témáinak megtervezését és a felelősségek kiosztását – mindezt egyetlen együttműködési munkaterületen.

Külön szakaszok a kampány céljainak, a célközönségnek és az üzeneteknek

Minden bejegyzéshez hozzárendelhető feladatok, így semmi sem marad elvéve

Beépített jóváhagyási munkafolyamatok a hatékony együttműködés érdekében

Teljesítménykövetési mezők az eredmények mérésére a bevezetés után

Integrálható a ClickUp Docs -szal, így könnyen hozzáférhetők az irányelvek és az összefoglalók.

📌 Ideális: Csapatok és tanácsadók számára, akiknek a LinkedIn-tartalmakat szélesebb körű marketingcélokhoz kell igazítaniuk.

📮ClickUp Insight: A válaszadók 37%-a használja az AI-t tartalomkészítéshez, beleértve az írás, a szerkesztés és az e-mailek írását. Ez a folyamat azonban általában különböző eszközök, például tartalomkészítő eszközök és a munkaterület közötti váltást igényel. A ClickUp segítségével AI-alapú írási segítséget kaphat a munkaterület egészén, beleértve az e-maileket, megjegyzéseket, csevegéseket, dokumentumokat és egyebeket, miközben a munkaterület egészének kontextusa megmarad.

7. ClickUp közösségi média fejlett sablon

Ingyenes sablon letöltése Kombinálja stratégiáját, terjesztését és elemzését a közösségi média marketing tevékenységéhez a ClickUp Social Media Advanced Template segítségével.

Válasszon egy robusztus sablont, amelyet nagy volumenű vagy többcsatornás közösségi média tevékenységek kezelésére terveztek, beleértve a LinkedIn-jelenlétét is. A ClickUp Social Media Advanced Template kis csapatok és komoly influencerek számára egyaránt alkalmas, és ötvözi a tartalomtervezést, a közzétételt és az elemzést.

Ez könnyen az egyik legjobb eszköz a közösségi média naptárának minden aspektusának optimalizálásához .

Fejlett elemzési műszerfalak valós idejű teljesítményelemzéshez

Egyedi ClickUp automatizálások az ismétlődő feladatok egyszerűsítéséhez

Többszintű jogosultságok a biztonságos csapatmunka érdekében

Részletes nyomon követés a posztformátumok, csatornák és kampányok ROI-ja tekintetében

Rugalmas nézetek – váltson Gantt-, naptár- és táblázatos elrendezés között

📌 Ideális: Adatvezérelt marketingcsapatok és ügynökségek számára, akik mély betekintést szeretnének nyerni a LinkedIn tartalmak teljesítményébe, és robusztus eszközökre van szükségük a közösségi média műveleteinek méretezéséhez.

💡 Profi tipp: Használja a sablonban található Beágyazott nézet funkciót, hogy hozzáférjen élő közösségi média feedjéhez, és valós idejű marketing inspirációt szerezzen anélkül, hogy elhagyná a ClickUp alkalmazást.

8. ClickUp közösségi média kampány sablon

Ingyenes sablon letöltése Hozzon létre egy strukturált kampányt a LinkedIn (vagy más közösségi platformok) számára a ClickUp közösségi média kampány sablonjának segítségével.

Ha LinkedIn-tevékenységed egy nagyobb kampány része, a ClickUp közösségi média kampány sablonja struktúrát és betekintést nyújt a kezdetektől az eredményekig. Tiszta feladatfelosztást, intelligens együttműködést és teljesítménykövetést kapsz.

Öt nézet (Bevezetés, Ütemezés, Bejegyzések, DACI szerepek, Kampányok) végigvezeti Önt a projekt minden szakaszán.

Az egyéni állapotok, mint például „Jóváhagyásra vár”, „Folyamatban” és „Törölve”, áttekinthetővé teszik a munkafolyamatot.

Az egyéni mezők és irányítópultok nyomon követik a kampány dátumait, szerepeit, költségvetését és teljesítménymutatóit.

A beépített kampány-visszatekintés biztosítja, hogy minden projektet megvalósítható betekintéssel zárjon le.

📌 Ideális: Ügynökségek, csapatok és marketingmenedzserek számára, akik webináriumokkal, rendezvényekkel vagy termékbemutatókkal integrált, strukturált LinkedIn-kampányokat szerveznek.

📚 Olvassa el még: Tartalommarketing stratégia sablonok

9. ClickUp szerkesztői naptár sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezzen és szállítson különféle tartalmi eszközöket – blogoktól termékbemutatókig és LinkedIn-bejelentésekig – a ClickUp szerkesztői naptár sablon segítségével.

A ClickUp szerkesztői naptár sablon a LinkedIn szerkesztői irányítóközpontja. Úgy tervezték, hogy segítsen megtervezni, ütemezni és kezelni minden tartalmat – legyen az véleményvezér poszt, vállalati frissítés vagy kampánybejelentés. Ezzel a sablonnal az egész tartalomcsatornát szervezetten és átláthatóan tarthatja.

A beépített tartalomkérő űrlap megkönnyíti az érdekelt felek számára az ötletek benyújtását.

Az egyéni mezők segítségével egy pillanat alatt megtekintheti az ajánlat típusát, csatornáját, CTA-ját és a hozzárendelt szerkesztőt.

Hat egyéni állapot követi nyomon a folyamatot a kutatástól a publikálásig, biztosítva a folyamat következetes előrehaladását.

Az egyszerű drag-and-drop átütemezés alkalmazkodik a változó prioritásokhoz

Az Assigned Comments és a ClickUp Chat együttműködési eszközök egyszerűsítik a visszajelzéseket és a jóváhagyásokat.

📌 Ideális: Tartalomcsapatok, szerkesztők és ügynökségek számára, akik több szerzőt és folyamatos LinkedIn-bejegyzéseket kezelnek, és akiknek egyértelmű, strukturált szerkesztési folyamatra van szükségük.

👀 Tudtad? A karusszelek nagy sikert aratnak a LinkedIn-en. A Metricool több mint 577 000 bejegyzést vizsgáló tanulmánya szerint a karusszel bejegyzések (azaz több képből álló dokumentumok) 45,85 %-os elkötelezettségi arányt generálnak, ami a platformon a legmagasabb érték az összes bejegyzés típus közül!

10. ClickUp tartalommarketing szerkesztői naptár sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen hatékony tartalommarketing stratégiát a ClickUp tartalommarketing szerkesztői naptár sablonjával!

A ClickUp tartalommarketing szerkesztői naptár sablonja összefogja a marketingstratégiát és a szerkesztői tervezést. Tökéletes LinkedIn-kampányok megtervezéséhez, határidők nyomon követéséhez és a csapat összehangolásához a közös célok elérése érdekében – mindezt egy helyen.

Ötvözi a kampánytervezést a szerkesztői ütemtervezéssel

Vizuális idővonalak a bejegyzések és a termékbevezetések, promóciók összehangolásához

Feladatok hozzárendelése és automatikus emlékeztetők a felelősségre vonhatóság érdekében

Teljesítménykövetés a kampány hatásának mérésére

Integrálódik a ClickUp Brain -nel az AI-alapú tartalomötletek kidolgozásához és létrehozásához

📌 Ideális: Marketingmenedzserek és stratégák számára, akik a LinkedIn tartalmakat szélesebb körű marketingkezdeményezésekkel szeretnék összekapcsolni.

💡 Profi tipp: Nincsenek ötleteid a LinkedIn-re? Kérdezd meg a ClickUp Brain-t: „Melyek az 5 legérdekesebb LinkedIn-bejegyzés témái a új funkciójának bejelentéséhez a oldalon, amelynek célközönsége a ?” Tetszik valamelyik ötlet? Írja meg: „Készítsen egy funkcióbejelentést a legújabb modulunkról, amely . ” Gondolkodjon el a LinkedIn tartalmakkal kapcsolatos ötletekről, szemszögekről és stratégiákról a ClickUp Brain segítségével.

11. ClickUp promóciós naptár sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg és kövesse nyomon a termékbevezetéseket, promóciókat és fizetett kampányokat a LinkedIn-en a ClickUp promóciós naptár sablonjával.

Előfordult már, hogy promóciót indított a LinkedIn-en, majd rájött, hogy a céloldal nem volt elérhető, vagy a tervezőcsapat a múlt negyedév kreatív anyagát használta? Segítünk, hogy ez többé ne fordulhasson elő!

A ClickUp promóciós naptár sablonja azoknak a marketingeseknek készült, akik gyakran szerveznek LinkedIn-promóciókat, termékbemutatókat vagy különleges kampányokat. Segít vizualizálni minden promóciót, koordinálni az eszközöket, és biztosítani, hogy a csapat tagjai tökéletesen összehangolják az időzítést és az üzeneteket a sikeres indulás érdekében.

Külön szakaszok minden LinkedIn promócióhoz vagy kampányhoz

Idővonal nézet az átfedő promóciók elkerülésére és a hatékonyság maximalizálására

Kreatív fájlok, szövegek és linkek vagyonkezelése

Automatikus értesítések a legfontosabb bevezetési dátumokról

Könnyen megismételhető ismétlődő vagy szezonális kampányokhoz

📌 Ideális: marketingcsapatok, termékmenedzserek és rendezvénykoordinátorok számára, akiknek pontosan és egyértelműen kell megszervezniük a LinkedIn promóciókat.

12. ClickUp posztolási naptár sablon

Ingyenes sablon letöltése Egyszerűsítse a tartalom jóváhagyási munkafolyamatokat és a közzétételi ütemterveket a ClickUp közzétételi naptár sablonjával.

Egyszerű, problémamentes megoldásra van szüksége a LinkedIn-bejegyzések ütemezéséhez és nyomon követéséhez? A ClickUp bejegyzésnaptár-sablon ideális azoknak a csapatoknak, akik egyszerű, vizuális módon szeretnék látni, hogy mi és mikor kerül közzétételre. Ez a sablon kizárólag a közzététel ritmusára összpontosít, így a LinkedIn-bejegyzései következetesen és a márka arculatának megfelelően jelennek meg.

Használjon egyéni állapotokat, mint például Jóváhagyás, Írás, Tervezés, Befejezés stb., hogy segítsen strukturálni a folyamatot.

Vágja fel a közzétételi ütemtervét formátum, márka-megfelelés vagy időzítés szerint több ClickUp nézet segítségével.

Tájékoztassa mindenkit a ClickUp testreszabható értesítéseivel

📌 Ideális: Kis csapatok, szabadúszók vagy bárki, aki világos, vizuális áttekintést szeretne kapni a LinkedIn-bejegyzéseinek ütemezéséről.

13. ClickUp kampánynaptár sablon

Ingyenes sablon letöltése Állítson össze egy kampányütemtervet, és kövesse nyomon az előrehaladást a legfontosabb mérföldkövek alapján a ClickUp kampánynaptár sablon segítségével.

A ClickUp kampánynaptár sablon kifejezetten a LinkedIn-kampányok kezdettől végig történő összehangolásához készült. Áttekintést nyújt minden kampány érintkezési pontjáról, segítve az üzenetek, eszközök és határidők összehangolását a csapaton belül, anélkül, hogy bármi is elkerülné a figyelmét.

Kampányközpontú elrendezés többfázisú LinkedIn-kezdeményezések megtervezéséhez

Idővonal és naptár nézetek a kampány folyamatának vizualizálásához

Feladatok kiosztása és függőségek, hogy mindenki felelősségteljesen járjon el, és a LinkedIn-bejegyzések összhangban legyenek a kampány egyéb elemeivel, például az e-mailek küldésével és a blogok elindításával.

Beépített elemzési nyomon követés a kampány teljesítményének méréséhez

Könnyű integráció a ClickUp Docs és automatizálási funkcióival

Közös megjegyzések és mellékletek, amelyek az eszközöket és a visszajelzéseket egy helyen tartják

📌 Ideális: Marketingvezetők és csapatok számára, akik komplex, több lépésből álló LinkedIn-kampányokat vezetnek, és akiknek szorosan össze kell hangolniuk a stratégiát, a végrehajtást és a jelentéstételt.

📚 Olvassa el még: Hogyan végezzen közösségi média auditot (sablonokkal)

14. LinkedIn tartalomnaptár sablon a HubSpot-tól

A HubSpot által készített LinkedIn tartalomnaptár sablon segít megtervezni, ütemezni és nyomon követni a LinkedIn-bejegyzéseket egy ismerős táblázatkezelő felületen. A listán szereplő ClickUp sablonokhoz hasonlóan ez is ingyenesen letölthető, és tippeket és bevált gyakorlatokat tartalmaz a LinkedIn-tartalom tervezéséhez.

Dátum, téma, tartalmi pillér és CTA mezők a strukturált LinkedIn-bejegyzések tervezéséhez

Külön oszlopok a LinkedIn-specifikus metaadatokhoz, mint például a karakterek száma, a képek linkjei és a közzététel ideje

Színkóddal jelölt állapotjelzők a tervezett, ütemezett és közzétett tartalmakhoz

Könnyen importálható CSV formátum, készen áll a jelentésekhez vagy a közösségi média ütemezőibe való feltöltéshez

📌 Ideális: szabadúszók, egyéni vállalkozók és kis csapatok számára, akik LinkedIn-központú tervezőt szeretnének, anélkül, hogy elhagynák a táblázatok kényelmes világát.

🧠 Érdekes tény: 2020 óta 160%-kal nőtt azoknak a LinkedIn-felhasználóknak a száma, akik több lehetőséget kértek a humor kifejezésére – ez arra késztette a LinkedIn-t, hogy hozzáadjon egy „nevető” emojit! 😆

15. Excel/Google Táblázatok LinkedIn Naptár Sablon a Coefficient-től

A Coefficient által készített közösségi média sablon azoknak az adatközpontú tartalomcsapatoknak szól, akik szeretnek Excelben vagy Google Sheetsben dolgozni, de egy plug-and-play LinkedIn tervező eszközt szeretnének, amely néhány automatizált folyamatot is tartalmaz.

Íme, miért fog tetszeni

Intuitív lap elrendezés oszlopokkal a dátum, másolat, média, címkék és teljesítménymutatók számára

Beépített képletek, amelyek nyomon követik a közzétételek gyakoriságát és jelzik az ütemezésben lévő hiányosságokat

Színkódolt sorok a tartalomtípusok és a heti folyamatok vizuális elkülönítésére

Egyszerű importálás/exportálás a Sheets, Excel és ClickUp vagy publikáló eszközök között

Könnyű és gyors, ideális kis létszámú csapatok vagy táblázatkezelő programok puristái számára

📌 Ideális: Elosztott marketingcsapatok, ügynökségek vagy táblázatkezelő programok rajongói számára, akik együttműködésen alapuló, automatizált megoldást keresnek a LinkedIn-tartalmak ütemezéséhez.

A ClickUp LinkedIn tartalomnaptár-sablonjaival zökkenőmentesen haladhat a tervezéstől a közzétételig

„A ClickUp egyértelműen az én (nem is olyan) titkos fegyverem, amellyel egyszerűsíthetem az összes tartalom létrehozásának folyamatát” – mondja Harriet Evans közösségi média tanácsadó, aki most már egy platformon belül tud mindent kezelni az ötleteléstől a publikálásig.

Pontosan ez az előnye annak, ha elhagyja a széttagolt eszközöket – itt a Dokumentumok, ott a táblázatok, mindenhol a Slack szálak – és átáll a ClickUp egységes munkaterületére.

A ClickUp ingyenes tartalomtervezési sablonjaival és hatékony mesterséges intelligenciájával a feladatkövetés, a kreatív együttműködés, az elemzés és a közzététel mindig kéznél van. Ugyanakkor a natív csevegés, megjegyzések, dokumentumok, mellékletek és ellenőrző eszközök segítségével az ötletelés és a végrehajtás egy helyen történik.

Készen állsz arra, hogy felhagyj a különböző eszközök közötti váltogatásokkal, és stratégiai, következetes és skálázható LinkedIn-jelenlétet építs ki? Válassz egyet ezek közül a sablonok közül, add hozzá a heti rutinodat, és hagyd, hogy a ClickUp legyen az a hajtóerő, amely marketingmotorodat működésbe hozza.

Próbálja ki még ma ingyen a Clickup-ot!