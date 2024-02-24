10 ingyenes média tervezési sablon közösségi média csapatok számára

A megfelelő média tervezési sablon kiválasztása jelentősen megváltoztathatja a marketingesek, hirdetők és kisvállalkozások tulajdonosainak helyzetét. Ez az egyszerű eszköz rengeteg értékes időt takaríthat meg Önnek, így más fontos üzleti tevékenységekre koncentrálhat, például ügyfélkutatásra és olyan ötletek kidolgozására, amelyekkel jobban lekötözheti a közönségét.

Ebben a bejegyzésben 10 ingyenes közösségi média tervezési sablont mutatunk be, amelyek mindegyike segíthet egy-egy különböző probléma megoldásában. Emellett megosztjuk azokat a legfontosabb elemeket is, amelyekre figyelni kell egy média tervezési sablonban.

Nincs többé „ingyenes fizetett média sablon” keresés a Google-on!

Mik azok a média tervezési sablonok?

A tervezési sablonok olyan média tervezési eszközök vagy keretrendszerek, amelyek strukturált formátumot biztosítanak a különböző marketingcsatornákon végzett hirdetési kampányok szervezéséhez és stratégiájának kidolgozásához.

Ezek a sablonok általában olyan fontos területeket fednek le, mint:

Médiumcsatornák

Marketing célok

Célközönség vagy vásárlói profilok

Üzenetküldés

Költségvetés elosztása

Főbb teljesítménymutatók (KPI-k)

Közzétételi ütemterv

Ezek a sablonok olyan mutatókat is tartalmazhatnak, mint a fizetett médiára várható ROI, a konverziós arányok és a webhely forgalma.

Ezek a sablonok nemcsak a média tervezési folyamat zökkenőmentes és mérhető végrehajtását biztosítják, hanem segítenek a vállalkozásoknak ötleteket gyűjteni és adat alapú módosításokat végrehajtani hirdetési stratégiájukban.

Például egy hirdető médiakampányt tervez a LinkedIn-en.

Először egy média tervezési sablon segítségével szervezik meg magukat. A tervezési szakaszban felfedezhetik stratégiájuk gyenge pontjait vagy hiányosságait – például rájönnek, hogy nincs elég költségvetésük ahhoz, hogy a kampányt az összes javasolt platformon hatékonyan végrehajtsák. Ez segíthet abban, hogy tartalommarketing-tevékenységeiket egy olcsóbb platformra, például az Instagramra vagy a Facebookra irányítsák át.

Más szavakkal, a média tervezési sablonok segítenek megbízható rendszerek felállításában és maximalizálják az egyes médiakampányok sikerének esélyét.

Mi jellemzi egy jó média tervezési sablont?

A legjobb média tervezési eszközökben található sablonok legfontosabb elemei a következők:

Világos célok és célkitűzések : A jó sablonok tartalmaznak egy „leírás” vagy „célok” részt, hogy biztosítsák a célok és a kívánt eredmények megfogalmazását.

Közönségszegmentálás : A magas ROI-jú médiakampányok egy adott potenciális ügyfélcsoportot céloznak meg. Egy jó média tervezési sablonnak tartalmaznia kell egy külön részt a célközönség és az ügyfelek demográfiai adataival, pszichográfiai részleteivel és viselkedési jellemzőivel kapcsolatban.

Idővonal : A média terv sablonjának lehetővé kell tennie a feladatok időtartamának beállítását, beleértve a kezdési és befejezési dátumokat is.

Tartalom és üzenetek : Bármely médiakampány lényege a tartalomban rejlik. Válasszon egy olyan média tervezési sablont, amely tartalomtervezési szakaszokkal rendelkezik, hogy a kampányhoz kapcsolódó összes tartalmat hozzáadhassa a közösségi média platformokhoz.

Szerepek: A média terv sablonjában legyen egy kijelölt hely a megbízottak számára, hogy a vezetők tudják, kivel kell kapcsolatba lépniük olyan esetekben, mint például késések.

Ezenkívül a jó ingyenes média tervezési sablonok – mint például a legjobb marketing naptár szoftverek – tevékenységi naplót vezetnek, amely a feladat létrehozásával egyidejűleg kezdi el dokumentálni a tevékenységeket. Amikor valaki szerkeszti azt a feladatot, megjegyzést fűz hozzá, reagál rá, vagy bármilyen más módon részt vesz benne, mindez dokumentálásra kerül. Ez segít nyomon követni az események sorrendjét, ha szükséges.

10 használható média tervezési sablon

Nézzük meg a legjobb média tervezési sablonokat, amelyekkel egyszerűsítheti közösségi média tervezési folyamatát, és a legtöbbet hozhatja ki hirdetési stratégiáiból és kampányaiból.

1. ClickUp közösségi média tartalomterv sablon

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon a közösségi média bejegyzéseket a ClickUp közösségi média tartalomterv sablonjával.

A helyi vállalkozások közel 76%-a a közösségi média tartalmát részesíti előnyben az összes többi médiatípussal szemben. A ClickUp praktikus közösségi média tervezési sablonokat kínál szinte minden piaci résszel és kampánytípussal kapcsolatban, valamint különböző marketingcsatornákon keresztül.

A ClickUp közösségi média tartalomterv sablonja közösségi média menedzserek, média tervezők és kisvállalkozások tulajdonosai számára készült, hogy hatékonyan kezelhessék közösségi média jelenlétüket. A legjobb az egészben, hogy a ClickUp Docs segítségével további fontos részleteket is hozzáadhat, mint például célok, célpiac, bejegyzés típusok, kívánt eredmények és eredmények, így mindenki megspórolhatja a több dokumentum közötti oda-vissza váltást.

Két fő összetevőből áll:

Bevezető útmutató

Amikor megnyitja ezt az ingyenes sablont, a leírás részben talál egy „Kezdő útmutatót”. Az útmutató elmagyarázza a sablon legfontosabb részeit és azok hatékony használatát.

Miután elolvasta, törölheti a szakaszt, és beállíthat egyedi irányelveket a különböző médiaplatformokhoz.

Például használja ezt a részt arra, hogy elmagyarázza a célközönséget a csapatnak, megossza a piackutatási eredményeket, dokumentálja az ügyfelek elkötelezettségét, felsorolja az általános marketingcélokat, megemlítse a médiamixben szereplő különböző csatornákat, és hivatkozásként megadja a legjobban teljesítő közösségi média bejegyzéseket. Marketingtartalmát összekapcsolhatja a szerkesztői naptárral is. Ezt a részt használhatja arra, hogy közölje a magatartási kódexet a együttműködőkkel.

Egyéni mezők

Ez a sablon öt kulcsfontosságú egyéni mezővel rendelkezik, amelyekkel nyomon követheti a hónapokat, a közösségi média platformokat, a tartalom előrehaladását, a szövegírót és a tervezőt/szerkesztőt a tartalomtervéhez.

A táblázat jobb és bal oldalát is szerkesztheti. Adjon hozzá tetszőleges címkéket, és távolítsa el az irrelevánsakat. Az alapértelmezett mezők azonban szinte minden platform közösségi média tartalmának megkezdéséhez alkalmasak.

A különálló Alfeladatok fülön a közösségi média menedzserek tovább szervezhetik a feladatokat. Itt található az összes feladat, amelyet a csapat számára létrehozott. Minden feladatnál létrehozhat címet és leírást, valamint beállíthatja az egyéni mezők részleteit.

2. ClickUp média lista sablon

Töltse le ezt a sablont Egyszerűsítse média menedzsment munkafolyamatait a ClickUp média lista sablonjával.

A ClickUp média lista sablon a legátfogóbb sablon ezen a listán. Négy fő részből áll, amelyek a következők:

Médiaszöveg

Leírás (bevezető útmutató)

Médiatábla

Médiatervezési folyamat

A listát a „tábla” nézetben tovább vizualizálhatja, és szűrők segítségével gyorsan megtalálhatja az ötleteket.

Ez a sablon egy helyen rendszerezi az összes médiastratégiáját, a vásárlói személyiségekkel kapcsolatos kutatásait, tartalomtervezési ötleteit és erőforrásait.

A sablon első részében – a médiaszövegben – tizenegy elem szerepel. Ezek a következők:

Ötletbankok Találkozók jegyzőkönyvei Játékkönyv és ellenőrzőlisták Eszközök és források Bejegyzések és tartalom Fotók és poszterek Kutatás Mérőszámok és KPI-k Videók Versenyzők Tanfolyamok és képzések

Minden sablonhoz alfeladatokat adhat hozzá, nyomon követheti azok állapotát, hozzárendelheti őket egy csapattaghoz, dokumentumokat csatolhat, sablonokat hozhat létre, címkéket adhat hozzá, és akár meg is oszthatja a hozzáférést.

Az egyes szakaszok részletessége és mélységessége segít Önnek egy átfogó média-katalógus létrehozásában vállalkozása számára. Ezt felhasználhatja elemzésre, tervezésre és nagy ötletek stratégiai megvalósítására.

3. ClickUp médiacsomag-sablon

Töltse le ezt a sablont Készítsen lenyűgöző portfóliót szervezetéről az újságírók számára a ClickUp médiacsomag-sablonjával.

A média- vagy sajtókit egy promóciós információs csomag, amelynek segítségével a média képviselőinek alapvető információkat nyújthat vállalkozásáról, termékeiről/szolgáltatásairól vagy eseményeiről.

Ennek a médiakészletnek az elsődleges célja, hogy az újságírók, bloggerek és más média szakemberek könnyen és gyorsan hozzáférhessenek a vállalatáról szóló cikkek, riportok vagy sajtóközlemények elkészítéséhez szükséges releváns információkhoz.

Ennek fényében a ClickUp médiacsomag-sablonja nem egy tervezési sablon. Ehelyett segít létrehozni egy hatékony PR-média listát és racionalizálni az általános marketingtervezési folyamatot.

Ha médiakészleted könnyen elérhető az újságírók számára, az felgyorsítja a vállalkozásodat bemutató cikkek és riportok elkészítését, így kevesebb erőfeszítéssel szájról szájra terjedő közösségi média tartalmakat kapsz, és könnyebbé válik az együttműködés. A következő főbb szakaszokból áll:

Rólam

Főbb eredmények/mutatók

Képed vagy márkád logója

Kapcsolat

Szolgáltatások és árak táblázata

Ha több médiaszöveget kell létrehoznia, akkor ezt az ingyenes médiaterv-sablont lemásolhatja, átnevezheti a második verziót, és szerkesztheti annak részleteit.

4. ClickUp közösségi média bejegyzés sablon

Töltse le ezt a sablont Tervezze meg és ütemezze be következő közösségi média bejegyzéseit a ClickUp közösségi média bejegyzés sablonjával.

A ClickUp közösségi média bejegyzés sablonjával különböző platformokra készíthet közösségi média bejegyzéseket, és azokat külön-külön nyomon követheti. A bejegyzéseket értékelheti, teljesítményüket rögzítheti, miután azok megjelennek, és a teljesítmény alapján adatvezérelt intézkedéseket hozhat.

Ez a média tervezési sablon egyszerűsíti média tervezési stratégiáját, biztosítva a posztok időszerűségét és következetességét. A sablon használatának előnyei a következők:

Gyorsabban készítheti el bejegyzéseit, mivel minden szükséges információ egy helyen található.

Biztosítsa a posztok vizuális egységességét az egységes márka láthatóság érdekében.

Rendezze el az összes tartalmát egy helyen, hogy semmi ne maradjon ki!

Ha több ügyfél számára készít tartalmat, ez a sablon segítségével gyorsan és hatékonyan hozhat létre vonzó és magas színvonalú munkákat.

5. ClickUp közösségi média stratégia sablon

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp közösségi média stratégiai sablonját a közösségi médiával kapcsolatos fontos feladatok megtervezéséhez és elvégzéséhez.

A jó közösségi média stratégia egy részletes útiterv, amely tartalmazza a közösségi média céljainak eléréséhez szükséges lépéseket. Azonban csak keveseknek van idejük egy stratégiát a semmiből felépíteni és addig dolgozni rajta, amíg tökéletes nem lesz.

Itt jön be a képbe a ClickUp közösségi média stratégiai sablon.

Használja ezt az ingyenes média sablont, hogy átgondolja az összes lépést, amely szükséges a közösségi média jelenlétének növeléséhez fizetett hirdetésekkel. A célközönség azonosításától a magas konverziós arányú szövegek írásáig ez a digitális média tervezési stratégia sablon megmutatja, mit kell tennie és hogyan.

Használhatja feladatok létrehozására és a szükséges csapattagok (grafikus, tartalomíró és szerkesztő) megjelölésére a feladatban, így közösségi média csapata nem pazarolja az idejét e-mailek átnézésével, hogy nyomon kövesse mindenki szerepét és felelősségi körét.

A sablonban megváltoztathatja a feladatok állapotát, hozzáadhat egyéni mezőket, és különböző nézetekben megnyithatja a sablont. Ez egy remek lehetőség azok számára, akik jelenleg a Google Sheets-et használják marketingstratégiájuk kidolgozásához – minden szükséges funkcióval rendelkezik a komplex stratégiák szervezéséhez.

6. ClickUp közösségi média fejlett sablon

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp Social Media Advanced Template sablonját a tartalomkezelési folyamat elejétől a végéig történő egyszerűsítéséhez.

Tegyük fel, hogy Ön egy többféle szolgáltatást nyújtó vállalkozás közösségi média stratégája. Több közösségi média oldalt és különböző csatornákat kezel a termékekhez, és minden terméknek megvan a maga egyedi pozicionálása.

Mindezeket a részleteket táblázatban dokumentálni csak további zavart okoz, főleg ha több érdekelt fél is ugyanazt a táblázatot használja. Helyette használja a ClickUp Social Media Advanced Template sablonját a közösségi média stratégiájának és csatornánkénti bejegyzéseinek megtervezéséhez, létrehozásához és dokumentálásához. Tárolja az összes bejegyzés linkjét, grafikáját, vázlatát és ötletét egy helyen, hogy könnyen hozzáférhetőek legyenek és a csapat tagjai könnyen együttműködhessenek!

Hozzon létre feladatokat minden csapattag számára, és adjon hozzá idővonalat a késedelmek és a zavarok elkerülése érdekében, rendezze a feladatokat kategóriákba a haladás nyomon követése érdekében, és állítson be értesítéseket, hogy naprakész legyen a teljesítendő feladatokról.

7. ClickUp tartalomnaptár sablon

Töltse le ezt a sablont Tervezze meg tartalmát könnyedén a ClickUp tartalomnaptár sablonjával.

A tartalomnaptár segít megszervezni, megtervezni és nyomon követni a következő hónap vagy év tartalmát.

A ClickUp tartalomnaptár-sablon pontosan ezt teszi. Lehetővé teszi, hogy feladatokhoz konkrét dátumokat rendeljen (bejegyzések ütemezése), és azokat a munkatársaknak kioszthassa. Megadhatja a prioritási szintet és a határidőt is, hogy a tartalomkészítés mindig időben elkészüljön.

A sablon segítségével négy nézetben követheti nyomon a feladatokat: naptár, lista, idővonal és munkafolyamat. A nézetet az Ön és munkatársai preferenciái alapján választhatja ki.

Az itt felsorolt többi ingyenes sablonhoz hasonlóan ez a sablon is lehetővé teszi egyéni mezők (például vendégposztokhoz) hozzáadását és a naptár áttekintésének ellenőrzését.

Ez különösen akkor hasznos, ha a naptárában túl sok tartalmi feladat szerepel, és a részletekbe nem mélyedve szeretné ellenőrizni az általános előrehaladást.

8. ClickUp tartalomgyártási méretezési sablon

A tartalom méretezés elengedhetetlen a médiatervezéshez, mivel növeli az organikus forgalmat, a potenciális ügyfelek számát és a láthatóságot.

Amikor tartalomcsapata nagy mennyiségű tartalmat állít elő, áttekintést kell szereznie a szerkesztői naptárról, a gyártás szakaszairól, a hátralékokról és a blogbejegyzések adatbázisáról.

A ClickUp tartalomgyártási skálázási sablonja lehetővé teszi mindezek kezelését, és ugyanaz a munkafolyamat más csatornákon, például közösségi média platformokon is megismételhető.

Ez az ingyenes média sablon a belső tartalomcsapatunk kedvence, mert segít Önnek és tartalomcsapatának egy skálázható folyamatot felépíteni.

Így teheti meg:

Blogbejegyzések, kommentek és élő URL-ek egyetlen nézetből elérhetők. Élvezze az optimális sebesség és kényelem érdekében előre elkészített backlogot.

Rendezze blogadatbázisát a ClickUp feladatállapotok szerint , hogy szűrje és csoportosítsa bejegyzéseit. Ez a funkció megkönnyíti az adatbázis prioritásainak meghatározását, nyomon követését, szűrését és a tartalomkezelési folyamatban való navigálást. Emellett központi csomópontként is szolgál minden folyamatban lévő tartalom számára.

Adjon hozzá egyéni mezőket a ClickUp-ban a sablonjához, beleértve a tartalom típusát, a szerző forrását, a blog összefoglalóját, az élő URL-t és a közzététel dátumát.

Feladatok kiosztása a csapat tagjainak

Válasszon a ClickUp három táblázati nézetéből : ez a hónap, a múlt hónap és a következő hónap.

Írjon megjegyzéseket és véleményeket, és formázza a tartalmat a CMS-ben.

Ellenőrizze, tegye közzé és jelölje be, hogy elkészült, hogy betartsa a következetes közzétételi ütemtervet.

9. ClickUp tartalomterv-sablon

Töltse le ezt a sablont Kezelje tartalomnaptárát profi módon a ClickUp tartalomterv-sablon segítségével.

A tartalomterv felvázolja a tartalom létrehozását és terjesztését a marketingcélok elérése érdekében, például a közösségi média növekedése vagy a havi bevételek növelése érdekében.

Bármi is legyen a célja, a tartalomterv biztosítja, hogy tartalma a megfelelő irányba haladjon, és a ClickUp tartalomterv-sablon tökéletes kiindulási pont.

Egyszerű, könnyen használható és teljes mértékben testreszabható. A sablon három elemből áll:

Tartalomterv

Ez a tartalommal kapcsolatos feladatok összefoglalása. Minden felsorolt feladat előtt mezők találhatók, amelyek olyan részleteket tartalmaznak, mint a prioritási szint, az állapot, a cél, a tartalom típusa, a tartalom pillére, a szerző, a kulcsszavak és egyebek.

Ezeket a mezőket szerkesztheti, és ha szeretné, továbbiakat is hozzáadhat.

Jóváhagyási testület

A jóváhagyási testület a tartalmakat státuszuk szerint kategorizálja: nem indult, felfüggesztve, folyamatban, felülvizsgálatra szorul, frissítésre szorul, jóváhagyva vagy üres. Egyéni státuszokat is hozzáadhat.

Ezzel jó áttekintést kaphat arról, hogy mennyire zökkenőmentesen haladnak a dolgok, és mely feladatokra kell figyelmet fordítani.

Tartalomnaptár

A tartalomtervében szereplő részletek megjelennek ebben a naptárban. Ez áttekintést ad a tartalomgyártásról, és lehetővé teszi a határidők módosítását a feladatok különböző mezőkbe való áthúzásával.

Összefoglalva: ez a sablon stratégiai célok kialakításában, az előrehaladás nyomon követésében, a csapat tagjainak erőfeszítéseinek összehangolásában, az előrehaladás figyelemmel kísérésében és a terv szükség szerinti módosításában segít.

10. ClickUp tartalommarketing-sablon

Töltse le ezt a sablont Fokozza tartalomkezelési tevékenységét a ClickUp tartalommarketing-terv sablonjával.

Egyetlen marketingtervező szoftver sem teljes kiterjedt tartalommarketing-sablonok nélkül. A ClickUp tartalommarketing-sablon egy fejlett, azonnal használható sablon, amely hat fő összetevővel rendelkezik, hogy megkönnyítse a tartalommarketingesek életét. Ezek a következők:

Tartalomjegyzék

Ez a marketingtervben szereplő tartalmi feladatok listája. Minden feladat a közzététel hónapja szerint van csoportosítva, így könnyen nyomon követhető, hogy mely tartalmak jelentek meg időben, és melyek maradtak el.

Állapotjelző tábla

A Status Board összefoglalja az egyes tartalmak fázisait. Ezt áttekintve naprakész információkat kaphat a marketingterv előrehaladásáról. Az egyes feladatokra kattintva megtekintheti a tartalom részleteit is.

Pipeline Board

A Pipeline és a Status Board közötti egyetlen különbség az, hogy az előbbi megmutatja, hogy a feladat kreatív, gyártási, jóváhagyási vagy élő fázisban van-e, így képet kaphat arról, hogy milyen gyorsan haladnak a dolgok.

Tartalom idővonal

A tartalom idővonala megmutatja, mikor kezdődött egy adott feladat, és mikor várható a befejezése. Ezeket a dátumokat Ön vagy más felhatalmazott munkatársak határozzák meg.

Itt nem talál más feladattal kapcsolatos részleteket. A színkódok azonban segítenek azonosítani a csoportot és a szakaszt. Ezen a szakaszon könnyedén módosíthatja a dátumokat is.

Osztály idővonal

Ez az ütemterv egy adott részlegre vonatkozik. Ha például két részleget hozott létre (videóprodukció és blogtartalom), akkor a részleg ütemterve ezeknek a részlegeknek a kezdő és befejező dátumait fogja megjeleníteni.

Ha felül szeretné vizsgálni a marketingtervet, vagy más fontos döntéseket szeretne hozni ezeknek a részlegeknek az alapján, akkor az ütemterv segíthet Önnek.

Ez a marketingnaptár lehetővé teszi, hogy megtekintse, mikor kerülnek közzétételre az egyes tartalmak. Ezeket az adatokat felhasználva megkeresheti, mely feladatok késnek, melyek nem készültek el, vagy melyek nincsenek beütemezve. Ez segít a teljes terv ütemezett végrehajtásában.

Ennyi sablon segítségével közösségi média csapatának nem lesz gondja a célzott tartalmi tervek és naptárak elkészítésével és azok megvalósításával.

Bónusz: Google Sheets közösségi média naptár sablonok!

Hasznos sablonokkal előnyt szerezhet a médiatervezési folyamatban

A legjobb marketingcsapatok tudják, hogy a hatékony média tervezési folyamat milyen fontos a kampánykezelés és a következetes kreatív tevékenységek szempontjából – a ClickUp média tervezési sablonjai segítenek mindezt megvalósítani, hogy Ön hatékonyabb lehessen.

Használja a ClickUp platformot a munka tervezéséhez, rögzítéséhez, kezeléséhez és jelentéséhez bárhonnan, hogy csapata többet tudjon elérni. Készítsen jelentéseket a legfontosabb mutatókról, nyerjen betekintést a média tervezési és végrehajtási folyamatába, és használja az automatizált munkafolyamatokat, hogy csapata mindig tájékozott legyen.

Nincs korlátja annak, hogy mennyit tud gyorsan elérni, ha csapata tisztán látja és átlátja a tőle elvárt feladatokat.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-on.