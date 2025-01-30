A 10 legjobb média tervezési eszköz 2025-ben (vélemények és árak)

Akár ügynökség, marketingcsapat, médiatulajdonos vagy kiadó vagy, elengedhetetlen, hogy jó döntéseket hozz a médiaterveidről. Ellenkező esetben kockáztatod, hogy rossz célközönséget érsz el és túl sokat költesz. ?

Ahelyett, hogy manuálisan kezelné a kaotikus helyzetet, használjon média tervező eszközöket, amelyek elvégzik a nehéz munkát. A megfelelő szoftverrel automatizálhatja a médiavásárlást, nyomon követheti a valós idejű módosításokat, és részletes betekintést nyerhet a célközönség preferenciáiba.

Elég jó, nem? ?

Készüljön fel arra, hogy elbúcsúzzon az Excel táblázatoktól, és csatlakozzon hozzánk, amikor felfedjük a médiatervező szoftverek elengedhetetlen funkcióit.

Emellett megosztjuk Önnel a 10 kedvenc médiakezelő platformunkat is, amelyek segítségével gyorsabban és hatékonyabban végezheti el a munkáját.

Mit kell keresnie egy média tervező eszközben?

A média tervezési eszközök sokkal többet tesznek, mint csak a médiakampányok kezelését. Átalakítják az egész tervezési folyamatot, hatékonyabbá, pontosabbá és felhasználóbarátabbá téve azt. Ennek ellenére nem minden médiaeszköz éri meg a pénzét. ?

Javasoljuk, hogy olyan digitális marketingeszközöket keressen, amelyek olyan értékes funkciókkal rendelkeznek, mint:

Átfogó médiakezelés : Ez nem megkerülhető. Keressen olyan eszközt, amely széles körű médiacsatornákat kezel, beleértve a televíziót és a nyomtatott sajtót, valamint a digitális médiát és a közösségi média platformokat.

Valós idejű elemzések és mutatók: A tegnapi adatok a modern fizetett média világában már nem használhatók. A digitális média tervezési eszközöknek valós idejű mutatókat kell nyújtaniuk a kampány teljesítményének nyomon követéséhez, hogy gyors, adatokon alapuló döntéseket hozhasson.

Automatizálás és munkafolyamat optimalizálás : A médiatervezésnek sok mozgó eleme van. Miért ne automatizálná a munka leginkább ismétlődő részeit? Keressen olyan eszközöket, amelyek automatizálják a médiavásárlást, az ajánlatkéréseket (RFP) és a jelentéstételt.

Közönségkezelés: A legkiválóbb médiatervező szoftverek olyan funkciókkal rendelkeznek, amelyekkel azonosíthatja és szegmentálhatja célközönségét. Keressen olyan eszközöket, amelyek demográfiai elemzéseket, viselkedési adatokat és pszichográfiai betekintést nyújtanak, hogy személyre szabott médiastratégiát alakíthasson ki.

Felhasználóbarát felület: Minél könnyebb használni a médiatervező szoftvert, annál gyorsabban Minél könnyebb használni a médiatervező szoftvert, annál gyorsabban takaríthat meg időt és pénzt. Keressen olyan rugalmas, felhőalapú megoldásokat, amelyek lehetővé teszik a csapat tagjainak, hogy bárhonnan együttműködjenek és hozzáférjenek az adatokhoz.

Hasznos integrációk: Az integrációknak egyszerűsíteniük kell a tervezési folyamatot. Keressen olyan médiatervező szoftvert, amely integrálható ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) platformjával, Az integrációknak egyszerűsíteniük kell a tervezési folyamatot. Keressen olyan médiatervező szoftvert, amely integrálható ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) platformjával, projektmenedzsment eszközeivel és népszerű harmadik féltől származó alkalmazásokkal, például a Slackkel.

Optimalizáló eszközök: A kampányok végrehajtása egy dolog, de mi van akkor, ha egy meglévő kampányt szeretne átdolgozni? Az alapvető média tervezési eszközök fejlett optimalizáló funkciókkal rendelkeznek a programozott vásárlás, a kiadások elosztása, a közönség célzása és egyebek terén.

Unod már a kampányok manuális kezelését? A megfelelő média tervezési eszközzel kampányaid könnyedén megvalósíthatók. A 10 digitális média tervezési eszköz egyszerűsített felhőalapú felületekkel, átfogó mutatókkal és folyamatoptimalizálással segít elérni céljaidat. ?

Fedezze fel a ClickUp alkalmazást, és kezelje projektjeit mesterséges intelligencia, több mint 15 nézet és feladatok automatizálása segítségével.

Nem akarunk dicsekedni, de a marketingcsapatok imádják a ClickUp-ot. All-in-one platformunk támogatja a teljes marketingfolyamatot, az ötleteléstől a végrehajtáson át az optimalizálásig.

Nincs többé ugrálás a projektmenedzsment megoldás, a CRM és a Google Docs között – a ClickUp segítségével minden valóban egy helyen található. Ráadásul, ha nem találja meg pontosan azt, amit keres, integrációink még több funkcióval bővítik fiókját. ?️

A ClickUp a teljes médiacsatornát naptár, lista, táblázat és több mint 10 további nézetben jeleníti meg. A platform kód nélküli adatbázisokkal és drag-and-drop projekt táblákkal rendelkezik, amelyek mindenre kiterjednek, a fizetett hirdetésektől a PR-en át a közösségi médiáig.

Használja a ClickUp Goals alkalmazást 100%-ban testreszabható irányítópultok létrehozásához, így csak a legfontosabb mutatókat láthatja. ?

A médiatervezéshez hozza létre kampányterveit és tartalmait a ClickUp-ban. A ClickUp Docs segítségével villámgyorsan, valós időben készíthet szilárd esettanulmányokat, e-maileket, blogokat és hirdetési szövegeket. A ClickUp AI segítségével akár meg is írhatja, szerkesztheti és optimalizálhatja ezeket a szövegeket a csapata számára.

A ClickUp mesterséges intelligenciája megkönnyíti a marketingcsapatok számára a fontos dokumentumok, például esettanulmányok gyors elkészítését.

Nem kell saját magának dokumentumokat, jelentéseket vagy irányítópultokat készítenie. A ClickUp sablonok időtakarékos eszközök, amelyek a platformba vannak beépítve a gyorsabb és jobb médiatervezés érdekében.

Másolja a ClickUp tartalomkezelési sablont, hogy több csatornán, például webhelyén, blogjaiban, közösségi médiájában és e-mailjeiben is kampányokat tervezhessen.

Profi tipp: Nézze meg ezt a hasznos áttekintést a sablon tartalmáról és testreszabási lehetőségeiről.

A ClickUp több tucat sablont kínál online és offline médiatervezéshez, köztük a ClickUp médiaszabvány sablont, amely egy helyen tárolja az összes marketinganyagot és tervet. Használhatja a ClickUp marketingterv sablont is, hogy minden a helyén legyen, és soha többé ne maradjon le egy kampány határidejéről. ?

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp több tucat népszerű eszközzel integrálható, például a HubSpot, a Salesforce, az Intercom, a Toggl és még sok más eszközzel.

Tekintse meg a kampány teljesítménymutatóit egy testreszabható irányítópulton

Használja a ClickUp sablonjait, hogy perceken belül strukturált média terveket készítsen.

Segítségre van szüksége az írásban? A ClickUp AI az egyik legjobb AI írási eszköz , amely segítséget nyújt Önnek.

Kezelje az összes feladatot és projektet a ClickUp több mint 15 nézetében

A ClickUp korlátai

A ClickUp AI csak fizetős fiókoknál érhető el, de ingyenes próbaverzió is rendelkezésre áll.

A ClickUp teljesen testreszabható, de eltarthat egy ideig, amíg megismerkedik a platform által kínált összes funkcióval.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3900 értékelés)

2. MediaPlanHQ

via MediaPlanHQ

A MediaPlanHQ egy olyan média tervező eszköz, amely az összes marketing tervét egy helyen tárolja. A platform mindig a legfrissebb jelentéseket és terveket jeleníti meg, így soha nem kell attól tartania, hogy rossz jelentéseket néz meg. ?

A MediaPlanHQ legjobb funkciói

Gyorsan elküldheti a strukturált briefeket a kreatív csapatoknak

Figyelje nyomon a hirdetési kiadásokat, az anyagigényeket és a számlákat

Szállítókkal dolgozik? Kerülje el a túlzsúfolt e-mail fiókokat, és küldje el kéréseit a MediaPlanHQ-n keresztül.

Együttműködés a marketingtartalom-naptárak és kreatív anyagok terén a legfontosabb érdekelt felekkel

A MediaPlanHQ korlátai

A MediaPlanHQ felhasználói felülete túlterhelő lehet

A platform nem rendelkezik sok értékeléssel.

MediaPlanHQ árak

45 USD/hó felhasználónként, minimum három felhasználóval

MediaPlanHQ értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

3. BriefBid

via BriefBid

Megfizethető média tervező szoftvert keres? A BriefBid egy másfajta megoldás, amely ügynökségek és márkák számára ingyenes. A hátránya, hogy a BriefBid fizető partnerei valószínűleg felveszik Önnel a kapcsolatot, hogy szolgáltatásukat népszerűsítsék. De ha ez nem zavarja, akkor ez egy megbízható média tervező eszköz erőforráshiányos márkák számára.

A BriefBid legjobb funkciói

Ha kreatív szolgáltatásokat nyújt, a BriefBid összeköti Önt ügynökségek és médiavásárlók ajánlatkéréseivel.

Személyre szabott médiafolyamatábrák készítése

Bontsa le a jelentéseket szállító, csatorna és kampány szerint

Készítsen vizuális média terveket időzítéssel, taktikákkal és mutatókkal egy nézetben.

A BriefBid korlátai

Nincs sok értékelés róla.

Tényleg „ingyenes”, ha Ön a termék?

BriefBid árak

Ingyenes

BriefBid értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

4. Bionic

via Bionic

A Bionic Media Planning ügynökségek, hirdetők és hirdetésértékesítési szakemberek számára nyújt szolgáltatásokat. Ez azt jelenti, hogy ez a platform a médiatervezési folyamatban részt vevő szinte minden érdekelt fél számára megfelelő. Különösen hasznos, ha ügyfélközpontú fióktervezési eszközt keres. A Bionic egyszerűsíti a médiatervezést és a médiavásárlást, így sokféle felhasználó számára kiválóan alkalmas. ?

A Bionic legjobb funkciói

A Bionic egy átlátható média-irányítópultot biztosít a hirdetőknek, amelyen a teljesítményre vonatkozó KPI-k és célok láthatók.

Központosítsa a médiatervezést, a vásárlást és a teljesítményfigyelést egy platformon

Integrálja a digitális, televíziós, rádiós, nyomtatott, kültéri és egyéb médiacsatornákat

A Bionic felhőalapú, így könnyen beállítható és kezelhető útközben is.

Bionic korlátai

Nincs sok értékelés róla.

Elég drága.

Bionic árak

Havi díj: 225 USD/hó felhasználónként, minimum három felhasználó esetén

Éves szerződés: 195 USD/hó felhasználónként, minimum három felhasználóval

Éves előre fizetés: 175 USD/hó felhasználónként, minimum három felhasználó esetén

Bionic értékelések és vélemények

G2: 5/5 (két értékelés)

Capterra: 4,8/5 (15+ értékelés)

5. Nielsen Scarborough

via Nielsen

A híres marketingadat-társaság, a Nielsen szintén marketingtervezéssel foglalkozik. A Scarborough a marketingesek pontos fogyasztói adatok iránti igényére ad választ. Ez egy másfajta médiatervezési eszköz, amely inkább a fogyasztói profilokra, a fogyasztási preferenciákra és a tartalmi trendekre összpontosít, mint a tényleges kampány végrehajtására vagy tervezésére. ?

A Scarborough legjobb funkciói

Használja a Scarborough adatokat a fogyasztói magatartás jobb megértéséhez

Gyűjtse össze a célközönség által preferált platformok adatait

Koncentráljon meghatározott demográfiai csoportokra és közösségekre a niche-piaci betekintés érdekében

A Scarborough segít Önnek olyan célzott üzenetek létrehozásában, amelyek kiemelkednek a tömegből.

Scarborough korlátai

Scarborough-ról nincs sok vélemény

Ez inkább egy adat- és piackutatási eszköz, így marketingstratégiájának kezeléséhez továbbra is külön megoldásra lesz szüksége.

Scarborough árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Scarborough értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

6. Quantcast

via Quantcast

A Quantcast egy másik jól ismert név a médiatervezés világában. A cookie-mentes hirdetésekre és a kvantitatív adatokra specializálódott, így ha csapata mérhető teljesítménymutatókra vágyik, ez a platform az Ön számára ideális. ?

A Quantcast legjobb funkciói

Próbálja ki a márka ingyenes megoldását, a Quantcast Measure-t, hogy megismerje a platformot, mielőtt befektetne egy fizetős csomagba.

Az Ara AI egy mesterséges intelligenciát alkalmazó marketingeszköz , amely támogatja a kampányok valós idejű nyomon követését és optimalizálását.

Számítson be 100 millió forrásból származó adatokat, és egészítse ki azokat saját elsődleges adataival.

Hozzon létre egyedi rich media, csatlakoztatott TV (CTV) hirdetéseket és még sok mást

Quantcast korlátai

Egyes felhasználók szerint a platform nehézkes és nehezen kezelhető.

Mások szerint az adatok túl általánosak és nem alkalmazhatók.

Quantcast árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Quantcast értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (15+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (20+ értékelés)

7. Alap

via Basis

A Basis egy olyan médiatervezési eszköz, amely integrálja a programozott hirdetéseket, a SEO-t, a közösségi médiát és a weboldal adatait. Ezen felül a platform további szolgáltatásokat is kínál a médiaaktiválás, az omnichannel stratégiák és a tanácsadás területén. ?

A Basis legjobb funkciói

Készen áll a hirdetések futtatására? A Basis egy kiváló minősítésű keresleti oldali platform (DSP).

Tárolja az összes dokumentumot és médiaeszközt egy helyen

A Basis Assistant automatikusan generál kampányjegyzeteket.

Hagyja el az e-mailes levelezéseket a Basis együttműködési portál javára!

Alapvető korlátozások

A jelentések nem túl testreszabhatók.

Egyes ügyfelek szerint a felhasználói élmény nehezen követhető.

Alapár

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Alapértékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 270 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (15+ értékelés)

8. Comscore

via Comscore

A Comscore a platformok közötti médiatervezésre specializálódott, ezért mindenképpen érdemes kipróbálni, ha CTV-n, közösségi médián, mobil eszközökön és keresőmotorokban hirdet. Más médiatervező szoftverekkel ellentétben a Comscore további funkciókkal rendelkezik a filmek box office teljesítményének, a közösségi média aktivitásának és a CTV-nek a mérésére. ?

A Comcore legjobb funkciói

A Comscore Campaign Ratings (CCR) segítségével könnyedén értékelheti a kampány teljesítményét.

Készítsen jobb hirdetéseket a Comscore Ad Metrix segítségével

A Comscore Total Digital segítségével egyetlen felületen kezelheti az összes digitális élményt.

A Comscore a fogyasztókat viselkedésük, életmódjuk, demográfiai adataik és egyéb tényezők alapján azonosítja és szegmentálja.

A Comcore korlátai

Egyes felhasználók szerint a Comscore nem nyújt jó ár-érték arányt.

Mások szerint a hatalmas adatmennyiség túlnyomó, ezért jó lenne egy jobb eszköz az adatok elemzéséhez és értelmezéséhez.

Comcore árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Comcore értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (60+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (10+ értékelés)

9. Simpli. fi

A neve ugyan „egyszerű” (Simple), de a Simpli.fi kínálata minden, csak nem egyszerű. Ez a robusztus média tervezési eszköz programozott média, omnichannel élmények és speciális kampánybeállítások funkciókat tartalmaz politikai, DTC és kiskereskedelmi hirdetésekhez. ?️

A Simpli.fi legjobb funkciói

A Simpli.fi kiváló célzást és szegmentálást támogat natív, mobil és CTV hirdetésekhez.

Nem biztos benne, hogy hirdetései hatékonyak? A Simpli.fi értékeli kreatív anyagait a jobb teljesítmény érdekében.

Központosítsa az összes közösségi média tartalom naptárát

A Simpli.fi intelligens célzása csökkenti azoknak a korábbi vásárlóknak a számát, akik meglátják a hirdetéseit.

Simpli. fi korlátozások

Egyes felhasználók szerint a jelentések túl egyszerűek.

Más felhasználók szerint az ügyfélszolgálat nem túl jó.

Simpli. fi árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Simpli. fi értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (115+ értékelés)

Capterra: 5/5 (Egy értékelés)

10. SRDS

via SRDS

A Standard Rate and Data Service (SRDS) az Adwanted Group média tervezési és vásárlási megoldása. Nemcsak lenyűgöző mennyiségű adatot szolgáltat a médiastratégiájához, hanem minden típusú médiára specializálódott, beleértve a rádiót, a kábeltelevíziót, a CTV-t, az OOH-t és a magazinokat.

Az SRDS legjobb funkciói

Nem tudja, melyik hirdetést válassza? Az SRDS az összes hirdetési lehetőséget egymás mellett jeleníti meg.

Adja meg a célközönség adatait, és az SRDS javaslatot tesz a legjobb médiamixre az eredmények elérése érdekében.

Az SRDS multikulturális és inkluzív közönségcélzásra specializálódott.

Ha csapata teljes kapacitással dolgozik , vegye igénybe az SRDS csapatát, hogy személyre szabott adatokat gyűjtsön kampányaihoz.

SRDS korlátozások

Nincs sok értékelés róla.

Az SRDS-adatok nem mindig naprakészek

SRDS árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

SRDS értékelések és vélemények

G2: 3. 2/5 (3 értékelés)

Capterra: N/A

Szerezzen be egy valóban mindenre kiterjedő tervezési platformot

A marketingkampányok sok mozgó alkatrészből állnak. A kreatív munkák, a csatornák kezelése és a mutatók csak néhány a sok teendő közül.

A legtöbb marketingplatform rendelkezik olyan eszközökkel, amelyekkel nyomon követheti a munkát, de még így is a legtöbb nem integrálja az összes eszközt, munkát és kommunikációt egy helyen.

De tudod mit? A ClickUp igen. ?

Integráljuk a projektmenedzsmentet, a sablonokat, egy AI írási eszközt, testreszabható irányítópultokat és még sok mást. A ClickUp segítségével mindent egyetlen platformra hozhat, így megspórolhatja a fáradságot, és arra koncentrálhat, ami igazán fontos: gyönyörű, meggyőző tartalom létrehozására.

Próbálja ki, és tapasztalja meg a különbséget! Hozzon létre most ingyenes ClickUp munkaterületet – hitelkártya nélkül.