A 10 legjobb média tervezési eszköz 2025-ben (vélemények és árak)

Akár ügynökség, marketingcsapat, médiatulajdonos vagy kiadó vagy, elengedhetetlen, hogy jó döntéseket hozz a médiaterveidről. Ellenkező esetben kockáztatod, hogy rossz célközönséget érsz el és túl sokat költesz. ?
Ahelyett, hogy manuálisan kezelné a kaotikus helyzetet, használjon média tervező eszközöket, amelyek elvégzik a nehéz munkát. A megfelelő szoftverrel automatizálhatja a médiavásárlást, nyomon követheti a valós idejű módosításokat, és részletes betekintést nyerhet a célközönség preferenciáiba.
Elég jó, nem? ?
Készüljön fel arra, hogy elbúcsúzzon az Excel táblázatoktól, és csatlakozzon hozzánk, amikor felfedjük a médiatervező szoftverek elengedhetetlen funkcióit.
Emellett megosztjuk Önnel a 10 kedvenc médiakezelő platformunkat is, amelyek segítségével gyorsabban és hatékonyabban végezheti el a munkáját.
Mit kell keresnie egy média tervező eszközben?
A média tervezési eszközök sokkal többet tesznek, mint csak a médiakampányok kezelését. Átalakítják az egész tervezési folyamatot, hatékonyabbá, pontosabbá és felhasználóbarátabbá téve azt. Ennek ellenére nem minden médiaeszköz éri meg a pénzét. ?
Javasoljuk, hogy olyan digitális marketingeszközöket keressen, amelyek olyan értékes funkciókkal rendelkeznek, mint:
- Átfogó médiakezelés: Ez nem megkerülhető. Keressen olyan eszközt, amely széles körű médiacsatornákat kezel, beleértve a televíziót és a nyomtatott sajtót, valamint a digitális médiát és a közösségi média platformokat.
- Valós idejű elemzések és mutatók: A tegnapi adatok a modern fizetett média világában már nem használhatók. A digitális média tervezési eszközöknek valós idejű mutatókat kell nyújtaniuk a kampány teljesítményének nyomon követéséhez, hogy gyors, adatokon alapuló döntéseket hozhasson.
- Automatizálás és munkafolyamat optimalizálás: A médiatervezésnek sok mozgó eleme van. Miért ne automatizálná a munka leginkább ismétlődő részeit? Keressen olyan eszközöket, amelyek automatizálják a médiavásárlást, az ajánlatkéréseket (RFP) és a jelentéstételt.
- Közönségkezelés: A legkiválóbb médiatervező szoftverek olyan funkciókkal rendelkeznek, amelyekkel azonosíthatja és szegmentálhatja célközönségét. Keressen olyan eszközöket, amelyek demográfiai elemzéseket, viselkedési adatokat és pszichográfiai betekintést nyújtanak, hogy személyre szabott médiastratégiát alakíthasson ki.
- Felhasználóbarát felület: Minél könnyebb használni a médiatervező szoftvert, annál gyorsabban takaríthat meg időt és pénzt. Keressen olyan rugalmas, felhőalapú megoldásokat, amelyek lehetővé teszik a csapat tagjainak, hogy bárhonnan együttműködjenek és hozzáférjenek az adatokhoz.
- Hasznos integrációk: Az integrációknak egyszerűsíteniük kell a tervezési folyamatot. Keressen olyan médiatervező szoftvert, amely integrálható ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) platformjával, projektmenedzsment eszközeivel és népszerű harmadik féltől származó alkalmazásokkal, például a Slackkel.
- Optimalizáló eszközök: A kampányok végrehajtása egy dolog, de mi van akkor, ha egy meglévő kampányt szeretne átdolgozni? Az alapvető média tervezési eszközök fejlett optimalizáló funkciókkal rendelkeznek a programozott vásárlás, a kiadások elosztása, a közönség célzása és egyebek terén.
A 10 legjobb média tervezési eszköz 2024-ben
Unod már a kampányok manuális kezelését? A megfelelő média tervezési eszközzel kampányaid könnyedén megvalósíthatók. A 10 digitális média tervezési eszköz egyszerűsített felhőalapú felületekkel, átfogó mutatókkal és folyamatoptimalizálással segít elérni céljaidat. ?
1. ClickUp
Nem akarunk dicsekedni, de a marketingcsapatok imádják a ClickUp-ot. All-in-one platformunk támogatja a teljes marketingfolyamatot, az ötleteléstől a végrehajtáson át az optimalizálásig.
Nincs többé ugrálás a projektmenedzsment megoldás, a CRM és a Google Docs között – a ClickUp segítségével minden valóban egy helyen található. Ráadásul, ha nem találja meg pontosan azt, amit keres, integrációink még több funkcióval bővítik fiókját. ?️
A ClickUp a teljes médiacsatornát naptár, lista, táblázat és több mint 10 további nézetben jeleníti meg. A platform kód nélküli adatbázisokkal és drag-and-drop projekt táblákkal rendelkezik, amelyek mindenre kiterjednek, a fizetett hirdetésektől a PR-en át a közösségi médiáig.
Használja a ClickUp Goals alkalmazást 100%-ban testreszabható irányítópultok létrehozásához, így csak a legfontosabb mutatókat láthatja. ?
A médiatervezéshez hozza létre kampányterveit és tartalmait a ClickUp-ban. A ClickUp Docs segítségével villámgyorsan, valós időben készíthet szilárd esettanulmányokat, e-maileket, blogokat és hirdetési szövegeket. A ClickUp AI segítségével akár meg is írhatja, szerkesztheti és optimalizálhatja ezeket a szövegeket a csapata számára.
Nem kell saját magának dokumentumokat, jelentéseket vagy irányítópultokat készítenie. A ClickUp sablonok időtakarékos eszközök, amelyek a platformba vannak beépítve a gyorsabb és jobb médiatervezés érdekében.
Másolja a ClickUp tartalomkezelési sablont, hogy több csatornán, például webhelyén, blogjaiban, közösségi médiájában és e-mailjeiben is kampányokat tervezhessen.
Profi tipp: Nézze meg ezt a hasznos áttekintést a sablon tartalmáról és testreszabási lehetőségeiről.
A ClickUp több tucat sablont kínál online és offline médiatervezéshez, köztük a ClickUp médiaszabvány sablont, amely egy helyen tárolja az összes marketinganyagot és tervet. Használhatja a ClickUp marketingterv sablont is, hogy minden a helyén legyen, és soha többé ne maradjon le egy kampány határidejéről. ?
A ClickUp legjobb funkciói
- A ClickUp több tucat népszerű eszközzel integrálható, például a HubSpot, a Salesforce, az Intercom, a Toggl és még sok más eszközzel.
- Tekintse meg a kampány teljesítménymutatóit egy testreszabható irányítópulton
- Használja a ClickUp sablonjait, hogy perceken belül strukturált média terveket készítsen.
- Segítségre van szüksége az írásban? A ClickUp AI az egyik legjobb AI írási eszköz, amely segítséget nyújt Önnek.
- Kezelje az összes feladatot és projektet a ClickUp több mint 15 nézetében
A ClickUp korlátai
- A ClickUp AI csak fizetős fiókoknál érhető el, de ingyenes próbaverzió is rendelkezésre áll.
- A ClickUp teljesen testreszabható, de eltarthat egy ideig, amíg megismerkedik a platform által kínált összes funkcióval.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 3900 értékelés)
2. MediaPlanHQ
A MediaPlanHQ egy olyan média tervező eszköz, amely az összes marketing tervét egy helyen tárolja. A platform mindig a legfrissebb jelentéseket és terveket jeleníti meg, így soha nem kell attól tartania, hogy rossz jelentéseket néz meg. ?
A MediaPlanHQ legjobb funkciói
- Gyorsan elküldheti a strukturált briefeket a kreatív csapatoknak
- Figyelje nyomon a hirdetési kiadásokat, az anyagigényeket és a számlákat
- Szállítókkal dolgozik? Kerülje el a túlzsúfolt e-mail fiókokat, és küldje el kéréseit a MediaPlanHQ-n keresztül.
- Együttműködés a marketingtartalom-naptárak és kreatív anyagok terén a legfontosabb érdekelt felekkel
A MediaPlanHQ korlátai
- A MediaPlanHQ felhasználói felülete túlterhelő lehet
- A platform nem rendelkezik sok értékeléssel.
MediaPlanHQ árak
- 45 USD/hó felhasználónként, minimum három felhasználóval
MediaPlanHQ értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
3. BriefBid
Megfizethető média tervező szoftvert keres? A BriefBid egy másfajta megoldás, amely ügynökségek és márkák számára ingyenes. A hátránya, hogy a BriefBid fizető partnerei valószínűleg felveszik Önnel a kapcsolatot, hogy szolgáltatásukat népszerűsítsék. De ha ez nem zavarja, akkor ez egy megbízható média tervező eszköz erőforráshiányos márkák számára.
A BriefBid legjobb funkciói
- Ha kreatív szolgáltatásokat nyújt, a BriefBid összeköti Önt ügynökségek és médiavásárlók ajánlatkéréseivel.
- Személyre szabott médiafolyamatábrák készítése
- Bontsa le a jelentéseket szállító, csatorna és kampány szerint
- Készítsen vizuális média terveket időzítéssel, taktikákkal és mutatókkal egy nézetben.
A BriefBid korlátai
- Nincs sok értékelés róla.
- Tényleg „ingyenes”, ha Ön a termék?
BriefBid árak
- Ingyenes
BriefBid értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
4. Bionic
A Bionic Media Planning ügynökségek, hirdetők és hirdetésértékesítési szakemberek számára nyújt szolgáltatásokat. Ez azt jelenti, hogy ez a platform a médiatervezési folyamatban részt vevő szinte minden érdekelt fél számára megfelelő. Különösen hasznos, ha ügyfélközpontú fióktervezési eszközt keres. A Bionic egyszerűsíti a médiatervezést és a médiavásárlást, így sokféle felhasználó számára kiválóan alkalmas. ?
A Bionic legjobb funkciói
- A Bionic egy átlátható média-irányítópultot biztosít a hirdetőknek, amelyen a teljesítményre vonatkozó KPI-k és célok láthatók.
- Központosítsa a médiatervezést, a vásárlást és a teljesítményfigyelést egy platformon
- Integrálja a digitális, televíziós, rádiós, nyomtatott, kültéri és egyéb médiacsatornákat
- A Bionic felhőalapú, így könnyen beállítható és kezelhető útközben is.
Bionic korlátai
- Nincs sok értékelés róla.
- Elég drága.
Bionic árak
- Havi díj: 225 USD/hó felhasználónként, minimum három felhasználó esetén
- Éves szerződés: 195 USD/hó felhasználónként, minimum három felhasználóval
- Éves előre fizetés: 175 USD/hó felhasználónként, minimum három felhasználó esetén
Bionic értékelések és vélemények
- G2: 5/5 (két értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (15+ értékelés)
5. Nielsen Scarborough
A híres marketingadat-társaság, a Nielsen szintén marketingtervezéssel foglalkozik. A Scarborough a marketingesek pontos fogyasztói adatok iránti igényére ad választ. Ez egy másfajta médiatervezési eszköz, amely inkább a fogyasztói profilokra, a fogyasztási preferenciákra és a tartalmi trendekre összpontosít, mint a tényleges kampány végrehajtására vagy tervezésére. ?
A Scarborough legjobb funkciói
- Használja a Scarborough adatokat a fogyasztói magatartás jobb megértéséhez
- Gyűjtse össze a célközönség által preferált platformok adatait
- Koncentráljon meghatározott demográfiai csoportokra és közösségekre a niche-piaci betekintés érdekében
- A Scarborough segít Önnek olyan célzott üzenetek létrehozásában, amelyek kiemelkednek a tömegből.
Scarborough korlátai
- Scarborough-ról nincs sok vélemény
- Ez inkább egy adat- és piackutatási eszköz, így marketingstratégiájának kezeléséhez továbbra is külön megoldásra lesz szüksége.
Scarborough árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Scarborough értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. Quantcast
A Quantcast egy másik jól ismert név a médiatervezés világában. A cookie-mentes hirdetésekre és a kvantitatív adatokra specializálódott, így ha csapata mérhető teljesítménymutatókra vágyik, ez a platform az Ön számára ideális. ?
A Quantcast legjobb funkciói
- Próbálja ki a márka ingyenes megoldását, a Quantcast Measure-t, hogy megismerje a platformot, mielőtt befektetne egy fizetős csomagba.
- Az Ara AI egy mesterséges intelligenciát alkalmazó marketingeszköz, amely támogatja a kampányok valós idejű nyomon követését és optimalizálását.
- Számítson be 100 millió forrásból származó adatokat, és egészítse ki azokat saját elsődleges adataival.
- Hozzon létre egyedi rich media, csatlakoztatott TV (CTV) hirdetéseket és még sok mást
Quantcast korlátai
- Egyes felhasználók szerint a platform nehézkes és nehezen kezelhető.
- Mások szerint az adatok túl általánosak és nem alkalmazhatók.
Quantcast árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Quantcast értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (15+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (20+ értékelés)
7. Alap
A Basis egy olyan médiatervezési eszköz, amely integrálja a programozott hirdetéseket, a SEO-t, a közösségi médiát és a weboldal adatait. Ezen felül a platform további szolgáltatásokat is kínál a médiaaktiválás, az omnichannel stratégiák és a tanácsadás területén. ?
A Basis legjobb funkciói
- Készen áll a hirdetések futtatására? A Basis egy kiváló minősítésű keresleti oldali platform (DSP).
- Tárolja az összes dokumentumot és médiaeszközt egy helyen
- A Basis Assistant automatikusan generál kampányjegyzeteket.
- Hagyja el az e-mailes levelezéseket a Basis együttműködési portál javára!
Alapvető korlátozások
- A jelentések nem túl testreszabhatók.
- Egyes ügyfelek szerint a felhasználói élmény nehezen követhető.
Alapár
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Alapértékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 270 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (15+ értékelés)
8. Comscore
A Comscore a platformok közötti médiatervezésre specializálódott, ezért mindenképpen érdemes kipróbálni, ha CTV-n, közösségi médián, mobil eszközökön és keresőmotorokban hirdet. Más médiatervező szoftverekkel ellentétben a Comscore további funkciókkal rendelkezik a filmek box office teljesítményének, a közösségi média aktivitásának és a CTV-nek a mérésére. ?
A Comcore legjobb funkciói
- A Comscore Campaign Ratings (CCR) segítségével könnyedén értékelheti a kampány teljesítményét.
- Készítsen jobb hirdetéseket a Comscore Ad Metrix segítségével
- A Comscore Total Digital segítségével egyetlen felületen kezelheti az összes digitális élményt.
- A Comscore a fogyasztókat viselkedésük, életmódjuk, demográfiai adataik és egyéb tényezők alapján azonosítja és szegmentálja.
A Comcore korlátai
- Egyes felhasználók szerint a Comscore nem nyújt jó ár-érték arányt.
- Mások szerint a hatalmas adatmennyiség túlnyomó, ezért jó lenne egy jobb eszköz az adatok elemzéséhez és értelmezéséhez.
Comcore árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Comcore értékelések és vélemények
- G2: 4. 1/5 (60+ értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (10+ értékelés)
9. Simpli. fi
A neve ugyan „egyszerű” (Simple), de a Simpli.fi kínálata minden, csak nem egyszerű. Ez a robusztus média tervezési eszköz programozott média, omnichannel élmények és speciális kampánybeállítások funkciókat tartalmaz politikai, DTC és kiskereskedelmi hirdetésekhez. ?️
A Simpli.fi legjobb funkciói
- A Simpli.fi kiváló célzást és szegmentálást támogat natív, mobil és CTV hirdetésekhez.
- Nem biztos benne, hogy hirdetései hatékonyak? A Simpli.fi értékeli kreatív anyagait a jobb teljesítmény érdekében.
- Központosítsa az összes közösségi média tartalom naptárát
- A Simpli.fi intelligens célzása csökkenti azoknak a korábbi vásárlóknak a számát, akik meglátják a hirdetéseit.
Simpli. fi korlátozások
- Egyes felhasználók szerint a jelentések túl egyszerűek.
- Más felhasználók szerint az ügyfélszolgálat nem túl jó.
Simpli. fi árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Simpli. fi értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (115+ értékelés)
- Capterra: 5/5 (Egy értékelés)
10. SRDS
A Standard Rate and Data Service (SRDS) az Adwanted Group média tervezési és vásárlási megoldása. Nemcsak lenyűgöző mennyiségű adatot szolgáltat a médiastratégiájához, hanem minden típusú médiára specializálódott, beleértve a rádiót, a kábeltelevíziót, a CTV-t, az OOH-t és a magazinokat.
Az SRDS legjobb funkciói
- Nem tudja, melyik hirdetést válassza? Az SRDS az összes hirdetési lehetőséget egymás mellett jeleníti meg.
- Adja meg a célközönség adatait, és az SRDS javaslatot tesz a legjobb médiamixre az eredmények elérése érdekében.
- Az SRDS multikulturális és inkluzív közönségcélzásra specializálódott.
- Ha csapata teljes kapacitással dolgozik, vegye igénybe az SRDS csapatát, hogy személyre szabott adatokat gyűjtsön kampányaihoz.
SRDS korlátozások
- Nincs sok értékelés róla.
- Az SRDS-adatok nem mindig naprakészek
SRDS árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
SRDS értékelések és vélemények
- G2: 3. 2/5 (3 értékelés)
- Capterra: N/A
Szerezzen be egy valóban mindenre kiterjedő tervezési platformot
A marketingkampányok sok mozgó alkatrészből állnak. A kreatív munkák, a csatornák kezelése és a mutatók csak néhány a sok teendő közül.
A legtöbb marketingplatform rendelkezik olyan eszközökkel, amelyekkel nyomon követheti a munkát, de még így is a legtöbb nem integrálja az összes eszközt, munkát és kommunikációt egy helyen.
De tudod mit? A ClickUp igen. ?
Integráljuk a projektmenedzsmentet, a sablonokat, egy AI írási eszközt, testreszabható irányítópultokat és még sok mást. A ClickUp segítségével mindent egyetlen platformra hozhat, így megspórolhatja a fáradságot, és arra koncentrálhat, ami igazán fontos: gyönyörű, meggyőző tartalom létrehozására.
Próbálja ki, és tapasztalja meg a különbséget! Hozzon létre most ingyenes ClickUp munkaterületet – hitelkártya nélkül.