Hogyan végezzen közösségi média auditot (sablonokkal)

Manapság a vállalkozások szinte naponta publikálnak a közösségi médiában. Még olyan platformokon is, mint az Instagram, a TikTok vagy a YouTube, ahol a tartalom előállításának költségei magasak, a vállalkozások hetente többször is posztolnak.

Megéri? Túl sok ez? A megfelelő eredményeket hozza? A közösségi média audit segít ezt kideríteni.

Mi az a közösségi média audit?

A közösségi média audit egy időszakos felülvizsgálat, amelynek során áttekintik a különböző platformokon végzett tevékenységeit, hogy megértsék, mi működik, mi nem, és hol van szükség fejlesztésre.

Mit jelent a közösségi média audit?

A közösségi média audit általában a következőket veszi figyelembe.

Jelenlét : Azok a platformok, amelyeken jelen van, és a jelenlétének jellege

Elérhetőség : követők száma, növekedés, botok aránya, a hálózat teljes elérhetősége stb.

Közönség : Az egyes platformok közönségének típusa, demográfiai adatai, viselkedése és interakciói

Tartalom : Az egyes platformokon közzétett tartalom típusa és gyakorisága. Ez gyakran magában foglalja azt is, hogy mennyi tartalmat használ fel újra.

Teljesítmény: Az Ön által meghatározott összes mutató eredményei, például az elkötelezettség, a vásárlások, az ajánlások, az ügyfelek életre szóló értéke és egyéb mutatók.

Néha a közösségi média audit megközelítések, mint például a SWOT (erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek) elemzés, segítenek azonosítani azokat a pontokat, amelyekre nagyobb hangsúlyt kell fektetni, és azokat a hiányosságokat, amelyeket pótolni kell.

Milyen gyakran kell a vállalkozásoknak közösségi média auditot végezniük?

A közösségi média auditok gyakoriságára vonatkozóan nincs szabály. A közösségi stratégiája méretétől és összetettségétől függően évente, félévente vagy negyedévente kell elvégeznie.

Ne feledje, hogy az audit csak egy módszer a közösségi média teljesítményének jelenlegi állapotának megértésére. Ha rendszeresen nyomon követi erőfeszítéseit és eredményeit, és szükség szerint korrigálja a irányt, akkor végül is nem lesz szükség túl sok auditra.

Hogyan végezzen közösségi média auditot?

A jó közösségi média audit az, amely az Ön szervezetének igényeihez, stratégiájához és kapacitásához igazodik. Van azonban néhány bevált gyakorlat, amelyet követve biztos lehet benne, hogy minden alapot lefedett.

Itt talál egy keretrendszert, amelyet a közösségi média auditokhoz használhat, módszereket az ügynökségek számára legalkalmasabb közösségi média menedzsment eszközök kihasználásához, valamint sablonokat, amelyekkel azonnal elindulhat.

1. Készítsen leltárt a közösségi média fiókjairól

A közösségi média elterjedése gyakori jelenség. Lehet, hogy egy lelkes gyakornok létrehozott egy TikTok-fiókot, amely a gyakornoki időszak vége óta elhagyatottan áll. Lehet, hogy elkezdte használni a Pinterestet, majd a népszerűség hiánya miatt feladta. Mindezek továbbra is a márkáját képviselő közösségi média csatornák.

Kezdje a közösségi média auditot azzal, hogy összeállítja a márkájához kapcsolódó összes közösségi média fiók listáját. Vegye fel a különböző platformokon található aktív és inaktív profilokat is.

Azonosítson minden nem hivatalos vagy duplikált fiókot. Bár a paródiafiókokat valószínűleg nem tudja bezárni, a csalókat viszont korlátozhatja.

2. Ellenőrizze profilját

Értékelje az egyes közösségi média profilok teljességét és következetességét. Ellenőrizze, hogy a profilképek, az életrajzok, az URL-ek és egyéb részletek naprakészek-e.

Győződjön meg arról, hogy minden profil professzionálisan és következetesen képviseli márkáját. Optimalizálja a profilokat releváns kulcsszavakkal és kiváló minőségű vizuális elemekkel, hogy növelje a márka ismertségét és hitelességét.

3. Elemezze a teljesítménymutatókat

Az utolsó audit óta vagy az év eleje óta biztosan kitűzött célokat az elkötelezettségi arány, a követők számának növekedése, az elérés, a megjelenítések, a kattintások, a vásárlások stb. tekintetében.

Adjon hozzá releváns számokat minden mutatóhoz. Minden platform bizonyos szintű elemzési lehetőségeket kínál, amelyeket érdemes figyelembe venni. Például a bejegyzések megtekintései, kommentek, közvetlen üzenetek stb. elérhetők a közösségi média platform irányítópultján.

A mélyebb megértés érdekében próbálja ki a közösségi médiafigyelő eszközöket a következő célokra:

Nézze meg, mit mondanak Önről az ügyfelei!

Tudja meg, milyen tartalom talál visszhangra a közönségében

Mérje fel posztolási ütemtervének hatékonyságát

Azonosítsa a sikeres stratégiákat jelző trendeket és mintákat.

Ebben a szakaszban ellenőrizze azt is, hogy a közösségi profiljain szereplő közönség megfelel-e az ideális ügyfélprofiljának (ICP).

Tegyük fel például, hogy Ön házi süteményeket készít. A sütemények és péksütemények mellett rendszeresen posztol kedves Maine Coon macskájáról is, ami jelentős követőszámot hoz a macskabarátok körében. Valószínűleg sok interakciót kap a posztjaira, anélkül, hogy ez értékesítésre vezetne.

Ennek elkerülése érdekében vizsgálja meg közönségének életkorát, nemét, helyét és online viselkedését, hogy megbizonyosodjon arról, hogy azok megfelelnek az ICP-jének.

4. Értékelje tartalmát

Ha túl sok aranyos macskavideót posztol, akkor itt az ideje, hogy komolyan értékelje ezt a tartalom marketing menedzsment csapatával együttműködve. Íme néhány dolog, amit érdemes megnézni.

Tartalomtípusok: Kövesse nyomon az Ön által használt formátumokat, például szöveget, képeket, videókat és történeteket. Ismerje meg a jelenlegi összetételét és annak hatékonyságát.

Minőség: Ez lehet az ötletek újdonsága, a közönség bevonásának képessége, a márka identitásával való összhang stb. Ön dönti el, hogy mi jelent Önnek jó minőséget. Nem mindenkinek kell Oscar-díjas videókat posztolnia!

Sokszínűség: Mennyire sokszínűek és különbözőek a bejegyzései egymástól? Ez megmutatja, hogy a közönsége milyen gyakran találhat újat, amit megnézhet/amivel foglalkozhat.

Teljesítmény: Értékelje, melyik bejegyzések kapták a legtöbb visszajelzést, és miért. A közösségi média tartalmak azért lehetnek hatékonyak, mert viccesek, szellemesek, időszerűek, innovatívak, trendeket teremtenek, vagy akár csak követik a trendeket. Fedezze fel részletesen, miért voltak hatékonyak bizonyos tartalmak.

Visszajelzések: Miközben áttekinti a tartalmakat, nézze meg a hozzászólásokat is. Az emberek pozitív dolgokat írnak? Volt-e negatív visszhang bizonyos bejegyzésekre? Tanuljon meg minél többet a közönség interakcióiból.

5. Folyamatosan végezzen benchmarkingot

A közösségi média tartalma nem egy sziget. Ugyanazon a terepen létezik, mint a versenytársai. Ne hagyja ki ezt a részt a közösségi média auditjában!

Elemezze versenytársai közösségi média tevékenységét. Vizsgálja meg tartalmaikat, elkötelezettségi szintjüket, posztolási gyakoriságukat és követőik interakcióit, hogy azonosítsa erősségeiket, gyengeségeiket és bevált gyakorlataikat.

Az élet egyik bölcs tanítása, hogy ne hasonlítsd magad másokhoz. Ez azonban nem vonatkozik a vállalkozásokra!

A versenytársakkal való összehasonlítás betekintést nyújt az iparági szabványokba és kiemeli a differenciálódás lehetőségeit. Ez a lépés szükséges a versenykörnyezet megértéséhez és a stratégiai tervezés ennek megfelelő kialakításához.

6. Írja le az audit jelentését

Tegyük fel, hogy egy vállalkozás közösségi média menedzsere minden nap figyelemmel kíséri a csatornákat, a tartalmakat és a teljesítményt. Valószínűleg tisztában van a napi trendekkel, tevékenységekkel és betekintésekkel.

A rendszeres közösségi média audit elsődleges célja azonban az, hogy visszalépjünk, kitágítsuk a képet, és alaposan értékeljük az adott időszakban végzett összes tevékenységet. Ezáltal olyan betekintést nyerhetünk, amely hozzájárulhat a kollektív tanuláshoz. Ahhoz, hogy ezeket a betekintéseket megszerezzük, jó dokumentációra van szükségünk.

Írhat kézzel egy olyan eszközzel, mint a ClickUp Docs, vagy hozzáadhatja megfigyeléseit a ClickUp Table nézethez, így könnyen összehasonlíthatja őket. Akár így, akár úgy, végezze el a kutatást, és jegyezze le a megfigyeléseit.

A legtöbb esetben az auditor itt fejezi be az auditot. Azonban a betekintésnek a közösségi média stratégiába való integrálása az audit fontos része. Ebben segít a következő két lépés.

7. Stratégiai ajánlások megfogalmazása

Az audit eredményei alapján optimalizálja stratégiáját. Ha úgy találja, hogy a TikTok túl sok időt és költségvetést igényel anélkül, hogy eredményeket hozna, érdemes lehet megszüntetni ezt a csatornát.

Vagy ha úgy találja, hogy az Instagram a legaktívabb platform, akkor fontolóra veheti közösségi média menedzserek felvételét, hogy gyorsabban tudjanak reagálni a kommentekre/DM-ekre. Fontolóra veheti a válaszok automatizálását vagy megtanulhatja, hogyan használja az AI-t szövegíráshoz.

Mielőtt bármilyen stratégiai változtatást végrehajtana, kalibrálja újra céljait. Határozzon meg egyértelmű, mérhető célokat, például az elkötelezettség javítását, a követői bázis növelését vagy az értékesítés növelését.

A ClickUp Goals segítségével mindenki számára láthatóvá teheti őket a csapatban. A ClickUp-ban a következőképpen állíthat be célokat:

Számcélok: pl. 5 millió Instagram-követő megszerzése

Feladatcélok: Pl. hetente 16 bejegyzés közzététele

Pénzügyi célok: pl. 100 000 dollár bevétel az Instagramon keresztül történő értékesítésből

Igaz/hamis célok: Pl. 50%-os növekedés a követők számában

Kövesse nyomon céljait valós időben, és rendszeresen ellenőrizze az előrehaladást.

Kövesse nyomon csapata előrehaladását a ClickUp Goals segítségével

8. Készítsen cselekvési tervet

A stratégia és a célok meghatározása után itt az ideje, hogy cselekvési tervet vagy közösségi média posztolási ütemtervet készítsen.

Projekttervezés: Ossza fel kampányait és mindennapi tevékenységeit feladatokra. Állítsa be mindegyiket a ClickUp Tasks alkalmazásban, leírásokkal és egyéni mezőkkel a megfelelő csatornához. Rendelje hozzá a megfelelő személyt a végrehajtáshoz.

Ütemezés: Alkalmazza a közösségi média auditból szerzett ismereteit, hogy megfelelő ütemtervet készítsen a bejegyzéseihez. Használja a ClickUp Naptár nézetet az ütemterv kezeléséhez. Ha közösségi média kezelő eszközt keres, nézze meg az ingyenes tartalomnaptár sablonokat.

A ClickUp naptár nézetével könnyedén ütemezheti közösségi média tartalmait

Monitoring: A közösségi média audit utolsó, de legfontosabb lépése a monitoring és a haladás nyomon követésének beállítása. A ClickUp Dashboard kiválóan alkalmas az összes szükséges jelentés összeállítására, legyen szó követők számának növekedéséről, elkötelezettségről vagy értékesítésről. Használja a ClickUp-ot a trendgrafikonok nyomon követéséhez és a teljesítmény figyelemmel kíséréséhez.

A közösségi média teljesítményének nyomon követése a ClickUp irányítópulttal

Közösségi média audit példák

1. példa: SaaS vállalat

Tegyük fel, hogy egy kitalált SaaS termékgyártó vállalat számára végzünk közösségi média auditot. A jelentés összefoglalója körülbelül így nézhet ki.

Közösségi média leltár: A márka közösségi fiókokkal rendelkezik az X-en (korábban Twitter), a Pinterest-en és a LinkedIn-en. A Pinterest a legrosszabbul teljesítő közösségi hálózat, és nem rendelkezik releváns tartalommal vagy elkötelezettséggel. (Itt hasznos lehet a teljesítményszámok pillanatképeinek hozzáadása)

Profil felülvizsgálat: Minden profil naprakész, az URL-ek működnek, és a bemutatkozások összhangban vannak az új márka pozicionálásával.

Mérőszámok: A LinkedIn követőinek száma 20%-kal, az elkötelezettség pedig 2%-kal nőtt az elmúlt negyedévben. Az X a blogra irányuló kattintások 30%-át adja, amelyek közül a demókra való átalakulás aránya magas. A LinkedIn továbbra is a legfontosabb csatorna a gondolatvezető tartalmak terjesztésében.

Tartalomértékelés: A hosszú formátumú, gondolatvezető tartalmak írásos és videó formátumban is jól működnek. Az ilyen cikkekből származó idézetek és kivonatok Twitterre való közzététele javítja a kattintási arányokat.

Benchmarking: Egyenrangúak vagyunk az általunk azonosított versenytársakkal. Az A márka azonban jobban teljesít az Instagramon, ahol a videóinterjúkat rövid, nagyobb érdeklődést kiváltó videóklipekké alakítja át.

Ajánlások: Fokozza jelenlétét a LinkedIn és az X platformokon. Fontolja meg a megfelelő személyek megjelölését a nagyobb elérhetőség érdekében. Naponta kétszer tegyen közzé új bejegyzést, hogy minden időzónát lefedjen, ahol aktívak vagyunk.

Növelje aktivitását az Instagramon. Készítsen videóalapú stratégiát, amely rövid videókat épít be a tartalmi tervbe. Fontolja meg a közösségi média AI-eszközök használatát a tartalom újrafelhasználásához.

2. példa: Közvetlenül a fogyasztóknak értékesítő kozmetikai startup

Nem kell pontosan követnie a fenti folyamat szerkezetét. A könnyebb olvashatóság érdekében csak a jelentés legfontosabb pontjait emelheti ki. Nézzük meg, hogyan.

Az Instagram a legjobban teljesítő közösségi média platform, amely több mint 2 millió dolláros forgalmat generál a platformon.

A TikTok szorosan követi a második helyen, 1,8 millió dolláros árbevétellel.

Az influencer marketing a legsikeresebb taktika; a termékeinket bemutató sminktanfolyamok működnek a legjobban.

A LinkedIn némi befektetői érdeklődést generál, bár ez nem arányos az ott végzett erőfeszítéseinkkel.

A „fizess előre” ajánlói kampány nagy siker volt.

Szembesültünk azzal a kockázattal, hogy egy influencer félrevezető képet festett a márkáról, ami némi visszhangot váltott ki; szigorúbb szerződéseket kell kötnünk partnereinkkel.

Ha az a gondolat, hogy egyedül kell megírnia a közösségi média audit jelentést, ijesztőnek tűnik, ne aggódjon. Nem kell mindent egyedül csinálnia. Összegyűjtöttük a legjobb közösségi média sablonokat, hogy könnyebb legyen a kezdés.

Közösségi média audit sablonok

A közösségi média audit sablon segítségével hatékonyan strukturálhatja, végrehajthatja és megismételheti auditjait. Mielőtt néhány kipróbálható média tervezési sablont ajánlanánk, íme, mi teszi egy sablont jónak.

Teljesség : Mindenre ki kell terjednie, beleértve a stratégiát, a célközönséget, a tartalmat és a teljesítménymutatókat.

Könnyű használat : Egyszerűsíti és automatizálja az adatok kinyerését különböző forrásokból; összefogja és elemzi az Ön számára fontos információkat.

Automatizálhatóság : Lehetővé teszi az ismétlődő folyamatok automatizálását a jobb forgatókönyv-tervezés érdekében.

Testreszabhatóság: tökéletesen alkalmazkodik az Ön egyedi igényeihez

Ennek figyelembevételével a ClickUp több tucat sablont kínál kezdő, középhaladó és haladó felhasználók számára. Annak érdekében, hogy a közösségi média auditjait sikeresen teljesíthesse, kiválasztottuk a három legjobbat.

1. ClickUp közösségi média elemzési sablon

Az analitika döntő szerepet játszik a közösségi média auditokban. Minél pontosabbak az adatok, annál jobban tudsz betekintést nyerni és stratégiai kiigazításokat végrehajtani.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp közösségi média elemzési sablonja

Használja a ClickUp közösségi média elemzési sablonját, hogy nyomon kövesse az Önre vonatkozó legfontosabb teljesítménymutatókat. Vizualizálja teljesítményét, és vizsgálja meg azt különböző dimenziókból. Adjon hozzá egyéni mezőket, állapotokat és nézeteket, hogy személyre szabhassa jelentéseit.

2. Szociális média versenytársak elemzésének sablonja

Miután elemezte a saját eredményeit, érdemes lehet a versenytársai teljesítményét is megvizsgálnia. A ClickUp versenytárselemzési sablonja megkönnyíti ezt a feladatot.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp versenyképességi elemzési sablonja

Ez a kezdőknek is könnyen használható táblasablon ideális a közösségi média tevékenységek versenyképességi elemzéséhez. Hasonlítsa össze az erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket, hogy megalapozza optimalizált közösségi média stratégiáját.

3. Közösségi média stratégia munkafolyamat sablon

Ideje átlépni a betekintésről a cselekvésre a közösségi média stratégiai munkafolyamat-sablon segítségével. Használja ezt a sablont stratégiai munkafolyamatok létrehozásához marketing- és közösségi média csapatai számára. Hozza össze mindenkit, és kövesse nyomon az összes tervezett tevékenység előrehaladását.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp közösségi média stratégiai munkafolyamat-sablonja

Ha inkább saját maga szeretné beállítani a rendszereit, ne aggódjon. Itt van egy ellenőrzőlista, amely segíthet a feladatok nyomon követésében.

Közösségi média audit ellenőrzőlista

Itt található egy átfogó lista mindenről, amit figyelembe kell venni a közösségi média audit elvégzése során. Igényeitől függően az alábbiak közül bármelyiket felveheti vagy kihagyhatja. Szabadon testreszabhatja és felhasználhatja, ahogy jónak látja.

Fiókok leltára

Sorolja fel az összes aktív és inaktív közösségi média fiókját!

Azonosítson minden nem hivatalos vagy duplikált fiókot

Profil felülvizsgálat és optimalizálás

Győződjön meg arról, hogy a profilképek, az életrajzok és az URL-ek naprakészek.

Ellenőrizze a márkaépítés és az üzenetek következetességét

Optimalizálja profiljait releváns kulcsszavakkal

Teljesítménymutatók elemzése

Kövesse nyomon az előre meghatározott mutatókat, mint például az elkötelezettségi arány, a hatótávolság, a követők számának növekedése és a megjelenítések száma.

A teljesítményben megfigyelhető trendek és minták azonosítása

Keressen kvantitatív és kvalitatív betekintést

Tartalomértékelés

Tekintse át a közzétett tartalom típusait (szöveg, képek, videók, felmérések stb.).

Értékelje a tartalom minőségét és relevanciáját

Azonosítsa azokat a bejegyzéseket, amelyek a legtöbb interakciót kapják

Versenyzőkkel való összehasonlítás

Azonosítsa a közösségi médiában a legfontosabb versenytársakat

Elemezze stratégiáikat, tartalmaikat és elkötelezettségüket.

Ajánlott:

Emelje ki a stabil teljesítményt nyújtó területeket

Azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket

Végezzen SWOT-elemzést

Célkitűzés és stratégia kidolgozás

Határozzon meg egyértelmű, mérhető közösségi média célokat

Készítsen stratégiát ezeknek a céloknak az eléréséhez!

Igazítsa a stratégiát az általános marketing célokhoz

Cselekvési terv készítése

Vázolja fel a konkrét feladatokat és az ütemtervet!

Osztja szét a felelősségeket a csapat tagjai között

Gondoskodjon a források hatékony elosztásáról

Hozzon létre egy rendszert a teljesítmény rendszeres nyomon követésére.

Maradjon naprakész a közösségi média auditjaival a ClickUp segítségével

A közösségi média egy intenzív, kreatív, valós idejű tevékenység. Egy remek kampány közvetlen hatással lehet az árbevételére és az ügyfelek elkötelezettségére. Egyetlen rossz lépés azonban mindent felforgathat.

A legnagyobb kockázat azonban az, hogy irrelevánssá válik, és végtelen, de végső soron értelmetlen tartalmakat tesz közzé a semmibe.

Ennek elkerülése érdekében a vállalkozásoknak friss, vonzó és aktuális tartalmakat kell biztosítaniuk. A legjobb módszer ennek ellenőrzésére a rendszeres közösségi média auditok elvégzése.

Egy jó közösségi média audit segít azonosítani az erősségeket, feltárni a gyengeségeket és kihasználni a lehetőségeket. Egy kiváló közösségi média projektmenedzsment szoftver segítségével ez gyerekjáték lesz.

A ClickUp for Marketing Teams pontosan erre a célra lett kifejlesztve. Az all-in-one platform, amely segít az audit folyamatának végigvezetésében, a ClickUp emellett lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy dinamikus és hatékony közösségi média stratégiát hozzanak létre és hajtsanak végre. Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyenesen.

Gyakran ismételt kérdések a közösségi média auditról

1. Mit kell tartalmaznia egy közösségi média auditnak?

A közösségi média auditnak tartalmaznia kell az összes közösségi média fiók, profil, közönség demográfiai adatai, teljesítménymutatók, tartalom és versenyelemzés átfogó áttekintését.

2. Hogyan kell felépíteni egy közösségi média auditot?

A jó közösségi média audit struktúrájának átfogónak és az Ön igényeire szabottnak kell lennie. Tartalmaznia kell a következőket:

Fiókok a közösségi média platformokon

Információk és URL-ek a közösségi profilokon

Teljesítménymutatók a hatótávolság, az elkötelezettség és az értékesítés/nyereség tekintetében

Tartalomstratégia és végrehajtás

A versenytársak teljesítménye és hiányosságai

Erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek

Teljesítményfigyelő rendszer

3. Milyen gyakran kell elvégezni a közösségi média auditot?

A közösségi média auditok gyakorisága teljes mértékben az Ön tevékenységének méretétől és összetettségétől függ. A legjobb gyakorlat az, ha félévente egyszer végzi el.

Azonban a gyorsan változó iparágakban, vagy ha a közösségi média stratégiája gyorsan fejlődik, előnyös lehet a gyakrabban, például negyedévente végzett audit. A rendszeres auditok segítenek lépést tartani a trendekkel, a problémákat azonnal kezelni és javítani a közösségi médiában való jelenlétét.