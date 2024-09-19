Útmutató a személyes márkaépítéshez a LinkedIn-en

A LinkedIn nem csupán egy álláskeresési közösségi média platform, hanem egy hatékony eszköz a személyes márkaépítéshez.

De ha több millió szakember verseng a figyelemért, hogyan tudod kiemelni a profilodat? A válasz egy olyan márka stratégiai kialakításában rejlik, amely kiemeli a készségeidet és elmeséli az egyedi történetedet.

Ebben a cikkben megbeszéljük, mi is az a személyes márka és miért fontos. Ezután lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan hozhat létre személyes márkát a LinkedIn-en. Kezdjük is!

Mi az a személyes márkaépítés?

A személyes márkaépítés az a folyamat, amelynek során meghatározza és népszerűsíti azt, amit Ön mint egyén képvisel. A személyes márkája az Önöket megkülönböztető tapasztalatok, készségek és értékek összessége.

Ahogyan a szervezetének is van egy vonzó márkamenedzsment stratégiája, hogy egy zsúfolt piacon egyedi identitást építsen ki, úgy a személyes márkája is fontos ahhoz, hogy szilárd szakmai hírnevet teremtsen magának az iparágban.

Gondoljon rá úgy, mint egy személyes marketingkampányra, ahol megosztja történetét és tapasztalatait.

A személyes márka identitásának kialakítása általában magában foglalja véleményének megosztását és szakértelmének bemutatását egy adott területen vagy témában, hogy gondolkodásvezetőként mutathassa be magát.

Egyedülálló betekintést és tapasztalatokat oszt meg közönségével, hogy tartós benyomást keltsen, befolyásolja a közönséget, és néha kevésbé tárgyalt témákról indítson vitát.

Nézzünk egy példát! Mel Robbins híres motivációs előadó és coach. Nézze meg alaposan, és vegye észre, mi is valójában a LinkedIn személyes márkája. Első pillantásra a LinkedIn bannerje azt sugallja, hogy ő segít az embereknek elérni céljaikat (Make it Happen). Ez jól illeszkedik motivációs coach profiljához.

Ha lejjebb görget, megtekintheti az „About” (Rólunk) részt, ahol olyan témákról beszél, mint például hogyan lehet magabiztosabbá válni és hogyan lehet abbahagyni a munkahelyi rejtőzködést.

Robbins LinkedIn-bejegyzései is ugyanazt a témát járják körül: a dolgok elintézését.

Ahogy ebben a példában láthatja, ez a folyamat, amelynek során megosztja szakértelmét és narratívát épít, személyes márkaépítésnek nevezhető. Ez azt jelenti, hogy online jelenlétet épít ki, és egyedi imázst hoz létre és tart fenn magáról.

Miért fontos a személyes márkaépítés a LinkedIn-en?

Íme néhány ok, amiért érdemes a LinkedIn-jelenlétre koncentrálnia:

Segít előrelépni a karrierjében

A munkaerőpiac napról napra egyre keményebbé válik. A nagy számú képzett jelölt miatt minimális az esélye annak, hogy egy átlagos önéletrajzzal felkeltsd a toborzók figyelmét.

De ez csak akkor igaz, ha van valami, ami megkülönbözteti Önt a HR-osok előtt heverő halom önéletrajzok közül. És ez a valami a LinkedIn személyes márkája.

A jól megalkotott LinkedIn-profil digitális névjegykártyaként működik, bemutatva képességeit, tapasztalatait és eredményeit. Ráadásul, amikor a toborzási vezető látja, hogy Ön a szakterületével kapcsolatos betekintéseket tesz közzé, tudni fogja, hogy rendelkezik a munkához szükséges ismeretekkel és képességekkel.

A LinkedIn személyes márkastratégia segít kapcsolatba lépni más szakemberekkel az iparágában, beleértve a véleményvezéreket, kollégákat és potenciális mentorokat. Ezek a kapcsolatok együttműködésekhez, partnerségekhez, sőt állásajánlatokhoz is vezethetnek.

Ha megosztja a LinkedIn-en a tanultakat, az nemcsak a hitelességét növeli, hanem mások számára is értékes forrásként szolgálhat, ahonnan kérdéseikre választ kaphatnak, vagy az iparág híreit követhetik nyomon.

Idővel ez előadásokhoz, tanácsadási lehetőségekhez, vagy akár meghívásokhoz is vezethet, hogy hozzájáruljon az iparági publikációkhoz.

Szerezzen új potenciális ügyfeleket vállalkozásához

Képzelje el, hogy a potenciális ügyfelek keresik meg Önt, és nem fordítva – ez a LinkedIn erős személyes márkájának rejtett ereje.

Ha folyamatosan értékes információkat oszt meg és aktívan részt vesz a hálózatában, akkor vonzóvá válik a potenciális ügyfelek számára. Az emberek megbízható szakértőnek fogják tekinteni a területén, és nem Önnek kell utánuk mennie, hanem ők jönnek közvetlenül Önhöz.

De ez még nem minden. Amikor kezdeményező lépéseket tesz a kapcsolatépítés érdekében, a már megalapozott személyes márkája jelentős előnyt jelent. Ön nem csak egy újabb hang a beérkező levelek között, hanem valaki, akit már ismernek és akiben bíznak.

Ezzel sokkal hatékonyabbá válnak az elérési erőfeszítései, mert az emberek nyitottabbak arra, hogy kapcsolatba lépjenek valakivel, aki bizonyított szakértelemmel rendelkezik.

Ismert személyiséggé teszi Önt a saját területén

Az, hogy ismertté váljon a saját területén, a LinkedIn-en történő személyes márkaépítés egyik leghatékonyabb eredménye.

Amikor a szakterületéről beszél, azonnal asszociációt kelt az olvasóban. Ön lesz a hálózatában az a személy, akihez a szakterületével kapcsolatos betekintésért és ismeretekért fordulnak.

Például Ben Meer arról beszél, hogyan lehet olyan rendszereket építeni, amelyek elősegítik az életed fejlődését. Ma már „The Systems Guy” néven ismerik. Csak azzal, hogy a rendszerekről beszélt, több mint 2 millió, hasonló érdeklődésű emberből álló közösséget épített fel.

Az emberek az általad nyújtott érték miatt emlékeznek rád, és a neved szinonimává válik a témával, amelyről beszélsz. Ez az erős asszociáció lehetőségeket nyit meg az együttműködésre.

Legyen szó partnerségről, előadásokról vagy közös vállalkozásokról, az iparágában mások olyanokkal szeretnek együttműködni, akik elismertek és tiszteletben tartottak.

Barátkozó emlékeztető: Fontos, hogy olyan márkát építsen, amely hiteles és illeszkedik a szakterületéhez. Ha csak lemásolja valakit, akit csodál, az nem lesz hű a saját történetéhez, és a közönsége ezt fel fogja ismerni. Minél őszintébb és értékorientáltabb, annál könnyebb lesz megjelenni a LinkedIn-en.

A személyes márkaépítés lépései

Íme a lépések, amelyeket követhet a személyes márkaépítéshez a LinkedIn-en:

1. lépés: Állítsa be profilját

Az első lépés a LinkedIn-profilod beállítása.

Ehhez a két legfontosabb dolog a profilképe és egy egyértelmű címsor. Ez a két elem az, amit a profilját megtekintő látogatók először megnéznek.

Ha a LinkedIn-profilján nincs profilkép, és a címsor nem árul el sokat arról, ki Ön és mivel foglalkozik, akkor elszalasztja a lehetőséget, hogy értelmes kapcsolatokat építsen ki. Profilkép nélkül a LinkedIn-profilja alig jelent értéket más LinkedIn-felhasználók számára, akik szkeptikusan állhatnak hozzá a kapcsolatfelvételhez vagy az Önnel való interakcióhoz.

Tehát gondoskodjon arról, hogy megfelelő profilt hozzon létre, professzionális képpel és címsorral.

A profilkép hozzáadásakor vegye figyelembe a következőket: Válasszon egy tiszta, jó minőségű képet, amelyen jól látható és jól megvilágított az arca.

Öltözzön professzionálisan, az iparágát tükrözve.

Használjon egyszerű hátteret, amely nem vonja el a figyelmet az arcáról.

Mosolyogjon vagy legyen barátságos arckifejezése, hogy megközelíthetőnek és magabiztosnak tűnjön.

Hozzon létre egy egyedi LinkedIn URL-t

Hasonlóképpen, ügyeljen arra, hogy a címsora részletes legyen. Annyi információt kell tartalmaznia, hogy az olvasó tovább görgessen.

Adam Grant pszichológus profilja remek példa arra, hogyan állítsd be a LinkedIn-profilodat.

Íme, miért tűnik ki a profilja:

A profilkép minden fent említett pontot teljesít.

A címsor rövid, de meggyőző információkat tartalmaz.

A profilkép és a címsor mellett van még egy fontos eleme a profil beállításának, ez pedig a fejléc – a profilkép mögötti kép.

Figyelje meg, hogy Grant profilja egy szilárd fejlécet tartalmaz, amely népszerűsíti könyveit. Ha Ön vállalkozó, akkor feltölthet egy fejlécet, amely népszerűsíti vállalkozását.

Másrészt, ha egy vállalatnál dolgozik, a fejlécével a vállalatát is népszerűsítheti.

Pontosan úgy, ahogy Katie Berg teszi:

A LinkedIn fejlécét szórakoztatóvá, egyedi és színessé teheti. Bármi lehet, csak üres hely ne legyen. Ügyeljen arra, hogy a színek többnyire semlegesek legyenek, vagy összhangban álljanak profilja színvilágával.

2. lépés: Ismerje meg márkáját

A márkája az lesz, amiről a LinkedIn-en beszélni szeretne. Például Ben Meers a rendszerekről beszél, míg Mel Robbins a magabiztosságról és az önfejlesztésről.

Tehát, lépjen hátra egy lépést, és gondolkodjon el azon, mi teszi Önt egyedivé. Melyek az Ön legfőbb erősségei? Ezen erősségek azonosítása segít meghatározni, mi különbözteti meg Önt másoktól a saját területén. Ezután gondolkodjon el szenvedélyeiről. Mely témák vagy tevékenységek adnak Önnek energiát? Ha például a fenntarthatóság iránti szenvedélye, az a márkája egyik kulcsfontosságú témájává válhat.

Egy másik megközelítés az, ha a munkaterületéről beszél. Például egy író olyan témákról beszélhet, mint a jobb íráshoz szükséges tippek, megoszthatja az íráshoz kapcsolódó nehézségeit, vagy forrásokat adhat az írás javításához.

Ha fejlesztő vagy, elkezdhetsz programozási tippeket vagy trükköket megosztani a LinkedIn hálózatoddal. Ezzel fokozatosan olyan személyré válsz, aki egyedülálló fejlesztői trükkökről híres.

ClickUp márkaépítési sablon

A személyes márkaépítés megkezdéséhez használhatja a ClickUp márkaépítési sablont. Ez segít Önnek egy professzionális és megbízható személyes identitás kialakításában a LinkedIn-en.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp márkaépítési sablont, hogy szilárd személyes márkát építsen a LinkedIn-en.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Határozza meg személyes márkájának stílusát és vizuális elemeit

Tartsa fenn a márka konzisztenciáját több csatornán

Hozzon létre egy márkás eszközökből álló könyvtárat

3. lépés: Optimalizálja LinkedIn-profilját

A LinkedIn több mint 1 milliárd taggal rendelkezik. Ezért nem elég csak létrehozni egy profilt, és hagyni, hogy úgy maradjon. A profil rendszeres optimalizálása elengedhetetlen. Ez úgy nézhet ki, hogy frissíted az újonnan megszerzett készségeidet és legutóbbi eredményeidet, ami javítja a láthatóságot a keresési eredmények között. A LinkedIn számos szakaszt biztosít ehhez.

Az alábbi szakaszokat érdemes frissítenie a LinkedIn profilján: Rólad: Írj egy rövid szakmai összefoglalót, amely tartalmazza egyedi értékajánlatodat és eredményeidet.

Tapasztalat és készségek: Hangsúlyozza ki korábbi és jelenlegi pozícióit, valamint készségeit.

Oktatás és képesítések: Adja meg diplomáit, az oktatási intézmény nevét és az iparági képesítéseket.

Ajánlások: Kérje meg mentorát, ügyfeleit vagy munkatársait, hogy adjanak ajánlásokat a LinkedIn-en.

Egyéb eredmények: Foglalja bele az összes szakmai díjat, elismerést vagy kitüntetést, amelyet kapott.

Minden egyes szakaszhoz hozzá kell adnia releváns információkat. Hasznos, ha minden egyes információ kiemeli erősségeit és készségeit, és koherens narratívát alkot. Ez javítja profilja általános megjelenését és hitelességét.

💡Profi tipp: A ChatGPT LinkedIn-parancsait is felhasználhatja a LinkedIn -profilja optimalizálásához.

Az „About” (Rólunk) szakasz okos használata

A LinkedIn „Rólam” szakasza az a hely, ahol kiemelkedhet a tömegből.

2600 karakterrel kiemelheti, hogy mit csinál, hogyan csinálja, miért fontos ez, és hogyan tud másoknak segíteni. Kezdje egy erős, figyelemfelkeltő bevezetővel, amely tükrözi szenvedélyét vagy legfontosabb eredményét.

Összpontosítson az elért eredményekre, ne csak a feladatok felsorolására. Például azt mondhatja: „Egy innovatív stratégiákkal folyamatosan a célokat meghaladó eredményeket elérő, magas teljesítményű értékesítési csapatot vezetek”, ahelyett, hogy „Értékesítési csapatot vezetek”.

Beszéljen közvetlenül a célközönségéhez – függetlenül attól, hogy új lehetőségeket keres, vagy vállalkozóként szolgáltatásokat kínál, világosan fogalmazza meg, miért érdemes valakinek kapcsolatba lépnie Önnel, vagy miért érdemes Önt figyelembe venni egy lehetőség kapcsán.

Barátkozó megjegyzés: Az „Rólam” szakaszt is kiemelheti egy kreatív elevator pitch hozzáadásával. Használhat olyan példákat gyerekkorából, amelyek bemutatják azokat a tulajdonságait, amelyek ma a legfontosabbak Önnek. Ne feledje, hogy fontos, hogy legyen valami, ami felkelti a közönség érdeklődését, hogy többet tudjon meg Önről.

4. lépés: Készítsen magas színvonalú, hiteles tartalmat

A magas színvonalú, hiteles tartalom létrehozása elengedhetetlen a személyes márkaépítéshez a LinkedIn-en.

Idővel ez a következetes erőfeszítés meghozza gyümölcsét, és így épül fel a márkája: rendszeresen megjelenik értékes betekintésekkel, amelyekkel vezető szerepet tölt be a területén.

A magas színvonalú tartalom közzététele nem megkerülhető. Ha középszerű bejegyzésekkel próbál meg spórolni, akkor nehezen fog hatást elérni. A közönsége értékes tartalmat keres, amely tájékoztat, inspirál vagy megold egy problémát, ezért elengedhetetlen, hogy olyan bejegyzéseket hozzon létre, amelyek valóban visszhangot keltenek.

Íme, hogyan javasolja Lara Costa, a LinkedIn személyes márkaépítési tanácsadója a vonzó LinkedIn-bejegyzések létrehozását:

A ClickUp Docs segítségével tartalmakat hozhat létre a LinkedInhez.

A ClickUp Docs segít ötleteket rendszerezni, bejegyzéseket megfogalmazni és másokkal együttműködni a tartalom finomításában a közzététel előtt. Ez egy remek módszer hatékony tartalom létrehozására.

ClickUp közösségi média sablon

Ezenkívül a ClickUp közösségi média sablonjával egyszerűsítheti a tartalomkészítési folyamatot. Ez a sablon segít megtervezni és ütemezni a bejegyzéseit, így könnyebben fenntarthatja a magas színvonalú tartalom következetességét.

Töltse le ezt a sablont Tervezze meg és szervezze meg LinkedIn-bejegyzéseit a ClickUp közösségi média sablonjával.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Tartalomötletek és tervek szervezése

Egységes terv készítése az összes közösségi csatornájához

Gondoskodjon arról, hogy minden közösségi platformján egységes üzenetet közvetítsen, hogy egyedi személyiséget építsen ki.

Kezdje azzal, hogy az összes posztötletet hozzáadja a Teendők szakaszhoz. Ahogy a feladatok haladnak, továbbmozgathatja őket a táblán. Minden teendőhöz hozzárendelhet dátumokat, becsült időtartamokat, címkéket, prioritásokat, és akár az időt is nyomon követheti.

💡 Bónusz: Készíts vonzó és hatásos LinkedIn-bejegyzéseket a ClickUp LinkedIn-bejegyzés-generátorával!

5. lépés: Lépjen kapcsolatba hálózatával

A LinkedIn-en való szakmai kapcsolattartás ugyanolyan fontos, mint a releváns tartalom létrehozása.

Nem elég csak posztolni, majd eltűnni – aktívan részt kell vennie a beszélgetésekben, kommentálnia kell mások posztjait, és válaszolnia kell a saját tartalmára érkező kommentekre.

Ezekkel a kis lépésekkel a márka menedzsment segít kapcsolatokat építeni, megmutatja, hogy Ön megközelíthető, és az iparágában az első helyen tartja Önt.

A rendszeres aktivitással láthatóságot is nyer, mivel a LinkedIn algoritmusa kedvezőbbnek tekinti az aktív és interaktív profilokat. Minél aktívabb, annál jobban bővül a hálózata, és annál több lehetőséget kap.

Ezenkívül csatlakozhat releváns LinkedIn-csoportokhoz is, hogy hasonló gondolkodású emberek közösségének tagja lehessen.

6. lépés: Legyen következetes

A következetesség kulcsfontosságú a LinkedIn-en való erős személyes márkaépítéshez. Ha csak néha tesz közzé magas színvonalú tartalmat, az nem lesz ugyanolyan hatással, mint a rendszeres megjelenés. Ha következetes marad – akár hetente tesz közzé bejegyzéseket, akár naponta aktív, akár mindkettőt ötvözi –, akkor lendületet ad magának.

A közönsége elkezd várni a tartalmát, és idővel a következetes jelenléte segít megszilárdítani a hírnevét, mint megbízható információ- és betekintésforrás.

A következetesség azt is jelzi a potenciális munkáltatók, ügyfelek és együttműködők számára, hogy elkötelezett és megbízható vagy, ami minden szakmai környezetben nagyra értékelt tulajdonság.

Készítse el személyes márkáját a ClickUp segítségével

A LinkedIn vagy más közösségi média platformokon történő személyes márkaépítés során elengedhetetlen a szervezettség, a következetesség és a stratégiai gondolkodás – és itt jön be a ClickUp.

Szilárd funkcióival a ClickUp segít Önnek a személyes márkaépítés minden aspektusának racionalizálásában, a tartalomkészítéstől a feladatkezelésig.

Akár a ClickUp Docs-ban szerkeszted a bejegyzéseket, akár a tartalomnaptáradat tervezed, akár az elkötelezettségi tevékenységeidet követed nyomon, a ClickUp biztosítja azokat az eszközöket, amelyekre szükséged van ahhoz, hogy a legjobb formádat hozd.

A ClickUp használatával biztosíthatja, hogy minden általad létrehozott tartalom és minden interakciód szándékos legyen és összhangban álljon a márkád céljaival. Ne várj tovább a márkád felépítésével!

